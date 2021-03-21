Нова функция: Имейл в ClickUp

Независимо дали ви харесва или не, имейлът остава основният камък в онлайн комуникацията; той преодолява разстоянието между вас, вашите клиенти, партньори и всички останали, до които не можете да достигнете в рамките на вашата Slack работна среда.

И макар че имейлът вероятно ще остане, не може да се отрече, че четенето и отговарянето на имейли отнема много от времето (и продуктивността) ни! Ето защо създадохме нов, по-ефективен начин да организирате и оптимизирате имейл комуникацията си и да възвърнете продуктивността си.

Новото приложение Email ClickApp ви позволява да интегрирате безпроблемно вашата електронна поща в ClickUp, което ви дава възможност да управлявате вашите разговори успоредно с важната работа, без да се налага да превключвате между разделите!

Представяме новата приложение ClickApp за електронна поща за ClickUp

Новото приложение Email ClickApp интегрира вашата електронна поща с ClickUp, което ви позволява да управлявате работата си и електронната си поща на едно и също място.

Сега можете да изпращате и получавате имейли директно в задачите на ClickUp, толкова лесно, колкото бихте публикували коментар!

Някои примери за употреба на приложението Email ClickApp:

Изпращайте и получавайте имейли директно в задачите на ClickUp

Организирайте и включвайте имейл низове в коментари или коментари с низове

Добавяйте прикачени файлове, формуляри, шаблони за отговори, подписи и настройвайте автоматизации

Предимствата от прехвърлянето на вашата електронна поща в ClickUp

Събирането на имейлите и работата ви на едно място спестява време на вас (и вашия екип), поддържа разговорите близо до свързаната с тях работа и помага на екипа ви да организира и координира имейл комуникацията като екип!

Няколко примера за това как вие и вашият екип можете да използвате приложението Email ClickApp:

Разпределяйте имейли на членовете на екипа

Подреждайте файлове, поръчки и заявки заедно с имейлите на вашите контакти.

Сътрудничество при изпращане и отговаряне

Настройте автоматизирани работни процеси за имейли въз основа на персонализирани полета и събития (като транзакции от вашия уебсайт, проследяване на грешки и др.).

Възможностите са практически безкрайни.

Как работи приложението Email ClickApp

С активираното приложение ClickApp можете да изпращате и получавате имейли директно в рамките на дадена задача. Отговорите ще се събират в същия поток на задачата. Лесно превключвайте между изпращане на коментар до вътрешни колеги и изпращане на имейл до всеки извън ClickUp.

Това е чудесна функция за всеки, който има нужда да комуникира с клиенти, кандидати, потребители и др., като същевременно поддържа комуникацията на едно място.

Изпращайте имейли от задачата

Сега можете да изпращате имейли на всеки директно от задача в ClickUp. Това е идеално за продължаване на разговори, свързани с вашата работа!

Можете да:

Добавяне на прикачени файлове

Свържете имейлите с задачите в ClickUp

Маркирайте колегите си и координирайте имейлите в коментарите

Изпращането на съобщения и отговори директно в ClickUp ви помага да поддържате изпратените съобщения организирани, да сътрудничите и да ги намирате заедно с подходящата работа.

Получавайте имейли в рамките на задача

След като изпратите имейл от задачата си в ClickUp, отговорът автоматично ще се появи в нишката „Активност“ на задачата.

Можете също да настроите как искате имейлите ви да се показват в дейността на задачата ви, като отидете в настройките на ClickApp за имейл.

Това ви позволява да изберете дали да подреждате имейл кореспонденцията в отделни нишки или да показвате отговорите на имейли като нови коментари в задачата си.

Шаблони за имейли

Ако сте на бизнес план, шаблоните са чудесни, когато трябва да изпратите бързи запазени отговори, например при обслужване на клиенти и проследяване на кандидати!

Създаване на шаблон

Кликнете върху иконата с шаблона в долната част на страницата. Въведете името Въведете тема (по избор) Въведете съдържанието на имейла си Изберете разрешение

Използване на шаблон

Кликнете върху бутона за шаблони Последните елементи ще се появят По желание можете да търсите шаблона Изберете, за да кандидатствате

Подписи

Всеки член на бизнес плана може да има няколко подписа в ClickUp, за да персонализира вида на своите имейли!

За да създадете подпис:

В секцията за коментари на задачата си, отидете на подписите в долния ляв ъгъл. Отворете опцията за подписи Изберете +Добави подпис Дайте име на подписа си – то ще се използва за вътрешни препратки. Напишете подписа си! Ако предпочитате да напишете подписа си с HTML, превключете към HTML редактора, като кликнете върху иконата в горния десен ъгъл! По желание можете да зададете подписа като подразбиращ се. Запази

Имейл в ClickUp + Потребителски полета за имейл

Ако вашата задача има попълнено поле за персонализиран имейл, този имейл ще се появи като предложен имейл при създаването на чернова! След това можете да кликнете върху този имейл, за да попълните полето „Към“!

📮ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 18% от анкетираните разчитат на имейл кореспонденция за асинхронна комуникация. Макар имейлите да позволяват подробни дискусии без срещи в реално време, прекалено многото кореспонденция става прекалено обемна и трудна за проследяване. Превърнете хаоса в имейлите в организирана дейност с Email Project Management на ClickUp. Преобразувайте незабавно важните имейли в проследими задачи, задавайте приоритети, разпределяйте отговорности и определяйте крайни срокове – всичко това, без да преминавате от една платформа на друга. Поддържайте пощенската си кутия под контрол и проектите си в движение с ClickUp!

Автоматизация на имейли

Можете също така да информирате хора извън ClickUp за подробностите по вашия проект, без да мръднете и пръст, като използвате Automations. Създайте автоматизирани действия от елементи от имейли на клиенти, билети, бъгове и други!

Добавете органично и/или динамично съдържание към тялото на вашата автоматизирана електронна поща. Това включва опции за променливи полета, подпис, шаблонизирани отговори, емотикони и др.

План на ClickUp и допустимост на доставчика на електронна поща

Email ClickApp понастоящем поддържа следните доставчици на електронна поща:

Как работи приложението Email ClickApp в различните планове на ClickUp

Безплатни работни пространства завинаги получите 1 безплатен имейл акаунт с 100 употреби

Неограничени работни пространства получите 1 безплатен имейл акаунт с неограничено ползване

Business Workspaces и по-високи нива получават 2 безплатни имейл акаунта + подписи + шаблони

Имейл акаунтите могат да се използват от неограничен брой хора – например, можете да изберете да добавите само 1 имейл акаунт, като дадете достъп на всички в работната си среда (безплатно).

Имате нужда от повече имейл акаунти? Администраторите+ могат да добавят още към работната среда срещу допълнителна такса!

Годишно таксуване: Ще ви бъде начислена такса от 24 долара годишно за всеки имейл акаунт.

Месечно таксуване: Ще ви се начислява $2 месечно за всеки имейл акаунт.

Забележка: Ако добавите имейл акаунт в средата на фактурирания цикъл, ще ви бъде начислена пропорционална сума за оставащото време до датата на подновяване.

Често задавани въпроси за приложението ClickApp за имейли

Въпрос: Какво става, ако изтрия имейла от пощенската си кутия?

О: Имейлите, които се добавят към ClickUp, ще бъдат запазени в нишката, дори ако изтриете имейла от пощенската кутия.

Въпрос: Защо не виждам имейл като опция в секцията за коментари?

A: Имейлът в ClickUp е ClickApp! Уверете се, че е активиран от собственика или администратора.

Въпрос: Могат ли гостите да изпращат имейли?

О: Възможността за изпращане на имейли е достъпна за администратори, собственици и членове. Гостите понастоящем нямат достъп до тази функция.

Имате още въпроси относно имейлите в ClickUp? Проверете този помощник !