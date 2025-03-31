13-те най-добри календарни приложения за 2025 г. (безплатни и платени)

За мнозина календарът е много повече от инструмент за планиране. Той е органайзер с напомняния и крайни срокове, който ни помага да бъдем продуктивни, или паметник за най-важните събития в живота ни. Ето защо обръщаме специално внимание при избора на дигитален календар – защото искаме нещо, което да направи планирането забавно и функционално!

Какви функции трябва да търсим в едно приложение за календар, за да ни помогне да овладеем графика си? Помислете за следното:

Споделяемост, за да останете свързани с нашето семейство, приятели и членове на екипа

Персонализиране на инструмента с цветно кодиране и категоризиране на събитията

Леснота на използване за удобно, интуитивно и лесно за научаване преживяване

Универсална синхронизация на всички наши устройства (настолни компютри, мобилни устройства и таблети)

Събрахме най-добрите приложения, които ще ви помогнат да постигнете личните и професионалните си цели, свързани с календара. От обикновени до прогресивни календарни приложения, в списъка има по нещо за всеки! 📅

Кои са 13-те най-добри календарни приложения?

1. ClickUp

Започнете да използвате календара на ClickUp Използвайте AI-базираното планиране в ClickUp Calendar, за да планирате перфектния си ден, седмица или месец въз основа на задачите, събитията и целите си.

ClickUp е повече от безплатен инструмент за продуктивност с функции за календар, спестяващи време, в уеб и мобилни приложения, които правят дори най-рутинните задачи забавни! Независимо дали търсите календар за работа и личен живот или се нуждаете от единен източник на информация, в който да записвате мисли и напомняния, ClickUp може да се адаптира към всякакви предпочитания като универсално приложение за работа, което свързва календара ви с задачите и документите ви в ClickUp.

С ClickUp Calendar можете да:

Използвайте AI-базирано планиране, за да блокирате автоматично време за приоритетни задачи, което ви помага да защитите часовете, необходими за задълбочена работа.

Превърнете срещите в действие с автоматични бележки, транскрипти и възможност за превръщане на точките от дискусията в задачи. ClickUp AI Notetaker се интегрира с Clickup Calendar, за да улесни този процес.

Останете в крак с работата си, независимо къде работите – благодарение на двупосочната синхронизация с Google Calendar, известията в лентата с инструменти и персонализираните напомняния на ClickUp.

Независимо дали се нуждаете от изчерпателен работен календар или проста система за записки и напомняния, ClickUp Calendar се адаптира към вашите уникални предпочитания за работния процес.

Преглеждайте и управлявайте своя Google Календар в ClickUp Calendar с двупосочна синхронизация между двете приложения.

Ето как реалните потребители извличат максимална полза от ClickUp Calendar:

„Основният проблем, който реших с помощта на ClickUp, е липсата на яснота. ClickUp ми помага да знам върху какво да работя и кога. Благодарение на многобройните филтри и изгледи, функцията LineUp™️ и началната страница с календар, не ми се налага да губя толкова много време, за да разбера какво следва да направя. Губя по-малко време и спазвам сроковете. ”

„Сега ClickUp управлява по-голямата част от живота ми (както професионално, така и лично). Професионално го използвам, за да организирам и планирам проекти и да ги вписвам в онлайн календара си с подходящи метаданни. Лично го използвам, за да управлявам дома си и с безплатната функция за гост. Държа партньора си в течение за ремонти, изпълнители, разговори с доставчици на услуги и т.н.“

„В сравнение с конкурентите, ClickUp е отличен в поддържането на платформата проста, като същевременно предлага максимална функционалност. Има всички различни изгледи – календар, Гант, списъци, подсписъци, качване на файлове, работа в екип и т.н. Всичко това е много подробно, предишният софтуер, който съм пробвал, не ми даваше подробностите за интерактивност, от които се нуждаех, за да бъда креативен с променящите се графици и информация и подзадачи/под-информация. ”

Безплатният план на ClickUp е всичко, от което се нуждаете, за да започнете да планирате дните си така, че да работите най-ефективно. Няма условие за преминаване към един от платените планове, защото ClickUp е безплатен завинаги! Сред стотиците мощни функции, които ClickUp предлага, ето три, които можете да използвате, за да повлияете на производителността си още сега:

👤 Me Mode: Премахнете бъркотията, като покажете задачите, подзадачите, списъците за проверка и коментарите, които са ви възложени в ClickUp Workspace.

🗓 Двупосочна синхронизация: Свържете ClickUp с календара си в Google, Outlook или Apple.

🎨 Настройки на картите със задачи: Персонализирайте начина, по който искате картите със задачи да се показват в календарния изглед (показване на възложители, приоритет, подзадачи, приблизително време, отследено време, етикети)

Предимства на ClickUp Calendar

Потребителите могат да избират измежду 100 вградени интеграции , както и хиляди други, достъпни чрез Zapier и Integromat.

Потребителите могат да използват ClickUp Goals , за да планират, управляват и постигат ежедневни, седмични, тримесечни и годишни цели.

Недостатъци на ClickUp

Няма функция за експортиране на таблото

G2: 4,7/5 (3880+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2480+ отзива)

2. Google Календар

чрез Google Calendar

Google Calendar постига перфектния баланс като мениджър на задачи и планировчик; това е едно от най-популярните и любими календарни приложения, което категоризира събития, отсъствия от офиса, задачи и свободни часове за срещи. Освен това, организирането на Google календар е лесно, независимо дали сте в офиса или стоите на опашка в Starbucks!

Предимства на Google Calendar

Потребителите могат да добавят нови HEX цветове, за да персонализират фона на календара.

Потребителите могат да задават основни и вторични часови зони за целия календар.

Шаблони на Google Calendar за оптимизиране на работните процеси

Недостатъци на Google Calendar

Това приложение за календар няма версия за настолни компютри с macOS или Windows 10.

Цени на Google Calendar

Google Calendar е безплатен за лична употреба или с платен бизнес акаунт.

Оценки на клиентите за Google Calendar

G2: Н/Д

Capterra: 4,8/5 (над 1500 отзива)

3. Calendly

чрез Calendly

Calendly е интелигентен софтуер за планиране, който автоматизира ръчната работа, като резервира срещи и събития в подходящото време и място. Той може да се свърже с календарите на вашата организация – Google, Outlook или iCal, за безпроблемно взаимодействие между домакини и поканени.

Предимства на Calendly

Потребителите могат да добавят Calendly към своя уебсайт или имейл, за да оптимизират планирането.

Потребителите могат да автоматизират комуникациите преди и след срещите.

Calendly предлага множество интеграции , като ClickUp, Linkedin и Slack.

Недостатъци на Calendly

Това приложение за календар може да се интегрира с популярни инструменти като Zoom и Zapier, но може лесно да се усложни за поканените, ако трябва да преминат през сложни процедури, за да се свържат.

Цени на Calendly

Calendly предлага безплатни и платени планове, започващи от 8 долара на месец за място.

Оценки на клиентите на Calendly

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

4. Baluu

чрез Baluu

На четвърто място в нашия списък е Baluu. Тази пълноценна система за резервации и създаване на уебсайтове е идеална за малките фирми, които се нуждаят от онлайн резервации. Можете да свържете банковата си сметка или Stripe, за да приемате плащания и дори да продавате продукти с техните функции за електронна търговия.

Предимства на Baluu

Създайте готов за употреба уебсайт за резервации за минути и започнете да приемате плащания и резервации онлайн.

Интегрира се във всеки съществуващ уебсайт като iframe

Синхронизира се с всички основни календарни платформи (Google, Outlook и др.).

Недостатъци на Baluu

Все още няма приложение Baluu.

Цени на Baluu

Baluu предлага безплатен план (ограничен до 50 резервации на месец) и планове с абонаментна такса, започващи от 17 долара на месец.

Оценки на клиентите на Baluu

G2: 5/5 (2 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (5+ рецензии)

5. SavvyCal

чрез SavvyCal

SavvyCal е инструмент за планиране, който ви позволява да превключвате между календара им и вашия списък с времеви слотове. Тази функция за наслагване дава на потребителите възможност лесно да намерят взаимна наличност. SavvyCal се синхронизира с популярни календари и други инструменти за планиране на работния процес, за да създава събития и да проверява за свободно време, докато сте заети.

Предимства на SavvyCal

Потребителите могат да представят класифицирани прозорци за наличност, за да насърчат получателите да изберат оптималното време.

Потребителите могат да задават ограничения за броя срещи, които могат да бъдат резервирани на ден, седмица или месец, за да запазят време за задълбочена работа.

Недостатъци на SavvyCal

Това приложение за календар не предлага безплатен план.

Цени на SavvyCal

SavvyCal предлага платени планове, започващи от 12 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на SavvyCal

G2: 5/5 (7 рецензии)

Capterra: Н/Д

6. Any. do

Функцията за календар на Any.do има за цел да помогне на потребителите да контролират деня, седмицата и месеца си с събития и задачи в един единствен изглед. Интерфейсът е изчистен и лесен за използване, като позволява безпроблемно използване на други календари като Google Calendar, iCloud и Outlook. Въпреки това, Any.do понастоящем не предлага безплатни планове.

Any. do pros

Потребителите могат да превръщат съобщенията в WhatsApp в задачи и напомняния, използвайки естествен език.

Потребителите могат да избират от различни теми и фонове, за да съответстват на предпочитания от тях стил.

Any. do минуси

Функционалността за управление на задачите на това приложение за календар е ограничена до основни функции.

Цени на Any. do

Any. do предлага безплатен план. За цени се обърнете към Any. do.

Any. do потребителски оценки

G2: 4. 1/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (130+ отзива)

7. Календар на Apple

чрез Apple Calendar

Ако сте потребител на Apple, знаете, че Apple Calendar е предварително инсталиран на всяко iOS и macOS устройство (включително Apple Watch), за да могат потребителите да имат достъп до календарните си акаунти на едно място. Макар че това основно приложение за календар може да покрие нуждите от планиране и бързо създаване на събития, то не разполага с разширени функции за по-голяма персонализация.

Предимства на Apple Calendar

Потребителите могат да виждат всички или конкретни календари в един прозорец.

Потребителите могат да добавят адреса на мястото на събитието, за да получават известия за времето за тръгване въз основа на времето, необходимо за достигане до местоназначението.

Недостатъци на Apple Calendar

Това приложение за календар не позволява да каните хора на събитие, ако техният имейл адрес не е запазен в списъка с контакти на телефона ви.

Цени на Apple Calendar

Apple Calendar е безплатен на всички устройства на Apple.

Оценки на клиентите за Apple Calendar

G2: 4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: Н/Д

Бонус: Софтуер за управление на проекти за Mac

8. Календар на Microsoft Outlook

чрез календара на Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar служи едновременно като календар и инструмент за планиране, с който можете да следите лични и служебни събития. С функцията за споделен календар можете да получите достъп до календарите на колегите си и дори да управлявате техните графици.

Предимства на календара на Microsoft Outlook

Потребителите могат да създават календари, които показват графика на група от хора.

Потребителите могат да виждат няколко календара едновременно

Недостатъци на календара на Microsoft Outlook

Това приложение за календар има прекалено много функции, които могат да попречат на простите нужди от планиране.

Цени на календара на Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar предлага безплатни и платени планове. За цени се обърнете към Microsoft 365.

Оценки на клиентите за Microsoft Outlook Calendar

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft Outlook!

9. DigiCal

чрез DigiCal

DigiCal се синхронизира с всички календарни сървъри, които се поддържат на платформата Android. Потребителите могат напълно да персонализират външния вид с предварително зададена тема или да използват избора на цвят и предварително зададените шрифтове, за да създадат своя собствена тема. Освен това, уникалната вградена функция за търсене на местоположение на DigiCal позволява на потребителите да въведат името на мястото и то автоматично ще попълни адреса на местоположението.

Предимства на DigiCal

Потребителите могат да превключват между седем различни изгледа на календара в светла или тъмна тема, според своите предпочитания.

Потребителите могат да изберат джаджа за бърз преглед на програмата си за деня, седмицата или месеца.

Недостатъци на DigiCal

Това приложение за календар има прекалено много функции, които могат да попречат на простите нужди от планиране.

Цени на DigiCal

DigiCal предлага безплатни и платени планове, започващи от XXX/потребител на месец.

Оценки на клиентите на DigiCal

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Acuity Scheduling

чрез Acuity Scheduling

Подобно на Calendly и SavvyCal, Acuity Scheduling е инструмент, специално разработен за уебсайтове на Squarespace. Клиентите започват процеса на планиране, като избират типа среща, която искат да резервират. Ако организирате групови занятия, например по калиграфия или йога, функцията „Class“ позволява на няколко души да резервират услуги в определено време.

Предимства на Acuity Scheduling

Потребителите могат да създават и редактират толкова видове срещи, колкото желаят.

Потребителите могат да задават ограничения за графика, за да избират дали и кога клиентите могат да резервират, редактират или отменят своите срещи.

Acuity Scheduling минуси

Тази функция е добавка за уебсайтовете на Squarespace и не е самостоятелен инструмент.

Цени на Acuity Scheduling

За цени се обърнете към Squarespace.

Оценки на клиентите на Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5000 рецензии)

11. Fantastical

чрез Fantastical

Следващото в списъка ни с най-добрите календарни приложения е Fantastical. Това приложение синхронизира всички ваши персонализирани шаблони, известия, настройки за времето и други, за да ви предостави подробен преглед на всички елементи в календара ви. С едно кликване или докосване Fantastical автоматично ще създаде конферентна връзка и ще добави всички подробности към събитието ви.

Предимства на Fantastical

Потребителите могат да добавят разговори в Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams.

Потребителите могат да разглеждат и да се абонират за интересни календари, включително спортни събития, телевизионни предавания, празници и др.

Недостатъци на Fantastical

Това приложение има прекалено много функции, които могат да попречат на простите нужди от планиране.

Цени на Fantastical

Fantastical предлага безплатни и платени планове, започващи от XXX/потребител на месец.

Фантастични оценки на клиентите

G2: 4,5/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

12. Бизнес календар 2

чрез Business Calendar 2

Business Calendar 2 е календарно приложение за Android телефони с удобна функция за организиране и планиране на задачи чрез плъзгане и пускане. Независимо дали става въпрос за теми, цветове или броя дни, които искате да видите, можете да персонализирате приложението според вашите предпочитания. Въпреки това, за разлика от повечето календарни приложения, Business Calendar 2 няма уеб версия.

Предимства на Business Calendar 2

Потребителите могат да прикачват изображения и гласови записи към събитие.

Потребителите могат да показват събития и задачи в часовата зона на местоживеенето си, когато пътуват.

Business Calendar 2 минуси

Професионалната версия на това приложение е сравнително скъпа за мобилно календарно приложение без поддръжка за уеб или iOS.

Цени на Business Calendar 2

Business Calendar 2 предлага безплатни и платени планове. За цени се обърнете към Business Calendar 2.

Business Calendar 2 оценки на потребители

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

13. Vantage

чрез Vantage

На последно място в списъка ни с най-добрите календарни приложения е Vantage. Това календарно приложение разполага с набор от визуални подсказки, които помагат на потребителите да организират по-добре ежедневието си. Например, уникалната функция Stacks намалява хаоса, като визуализира колко задачи имате. Колкото повече събития и задачи са планирани за даден ден, толкова по-висок става стекът.

Предимства на Vantage

Потребителите могат да плъзгат и пускат задачи, за да задават крайни срокове.

Потребителите могат да избират от набор от цветови пакети, за да персонализират външния вид на календара.

Недостатъци на Vantage

Това приложение за календар е предназначено за потребители с конкретни естетически предпочитания.

Цени на Vantage

Vantage предлага безплатна версия с покупки в приложението.

Оценки на клиентите на Vantage

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

ClickUp е универсалното решение за вашите нужди от календарно приложение.

Позволете на ClickUp да ви освободи от стреса при планирането, за да можете да се възползвате максимално от времето си, за да се отпуснете или да правите нещата, които обичате. Ако сте преминавали от Google към други календарни приложения и обратно, това е знакът, че трябва да опитате ClickUp Calendar още днес! 🗓