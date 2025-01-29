10 алтернативи и конкуренти на Any.do през 2025 г.

В днешния свръхсвързан свят правилният инструмент за управление на задачите може да направи голяма разлика в организирането на деня ви, оптимизирането на задачите ви и повишаването на производителността ви.

С толкова много софтуерни опции за управление на задачите, които заливат пазара, изборът на подходящия онлайн списък със задачи е от първостепенно значение.

Any.do е любим софтуер за управление на задачи за мнозина благодарение на своя лесен за използване интерфейс и набор от функции, които подпомагат управлението на проекти. Той обаче не е единственият играч в тази област.

Може би търсите повече функции, различен интерфейс или просто сте любопитни да разберете какво друго има в света на управлението на проекти.

Тази статия се впуска в някои от най-добрите алтернативи на Any.do, за да ви помогне да намерите идеалното решение за вашите нужди през 2024 г.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Any.do?

Когато търсите конкуренти на Any.do, не става въпрос само за намиране на друг инструмент за управление на задачите. Става въпрос за намиране на такъв, който отговаря на вашите уникални нужди и стил на работа при управлението на проекти. Ето някои важни фактори, които трябва да имате предвид:

Удобство на употреба и интерфейс: Дизайнът трябва да включва опростен интерфейс, който да намали времето за обучение. Независимо дали сте технически подготвени или начинаещи, ще искате приложение, което е лесно за навигация при задаването на задачи.

Функции и интеграции: Инструментът предлага ли проследяване на времето, интеграция с календар или функции за сътрудничество? А какво ще кажете за интеграцията с други приложения за управление на проекти, които често използвате?

Наличност на платформата: Уверете се, че инструментът е наличен на всички платформи, които използвате, независимо дали това е iOS, Android, уеб, мобилни приложения или настолен компютър.

Цена: Докато някои може да са безплатни с основни функции, други може да имат цена. Обмислете бюджета си и възвръщаемостта на инвестицията.

Мащабируемост: Независимо дали сте индивидуален потребител или растящ екип, изберете инструмент за управление на проекти, който може да се мащабира заедно с вас.

Персонализиране: Вашите задачи и проекти са уникални. Един отличен мениджър на задачи ще ви позволи да персонализирате работното си пространство според вашите предпочитания.

Сигурност и поверителност: Уверете се, че вашите данни остават защитени. Проверете методите за криптиране, политиките за поверителност и историята на компанията.

Отзиви и оценки: Отзивите на реални потребители могат да предоставят безценна информация за предимствата и недостатъците на всеки инструмент.

Поддръжка и ресурси: Отзивчивата служба за обслужване на клиенти и богатството от ресурси (като уроци и често задавани въпроси) могат да направят управлението на вашите проекти по-гладко.

Инструменти за сътрудничество: Ако работите с екип, функции като сътрудничество в реално време, чат и споделяне на файлове могат да бъдат незаменими.

Имайте предвид тези фактори и ще сте по-добре подготвени да намерите инструмент за управление на проекти, който да замести Any.do и дори да го надмине.

10-те най-добри алтернативи на Any.do, които можете да използвате

В постоянно развиващата се среда на инструментите за управление на задачите, 2024 г. предлага селекция от платформи, които предизвикват статуквото.

От безпроблемна интеграция до първокласно потребителско изживяване, тези 10 алтернативи на Any.do са готови да предефинират продуктивността както за индивидуални потребители, така и за екипи.

ClickUp не е просто приложение за управление на задачи – то е всеобхватно средство за повишаване на производителността. Проектирано за индивидуални потребители и екипи, ClickUp адаптира своите възможности, за да отговаря на проекти от всякакъв мащаб, от лични задачи до корпоративни начинания.

Уникални функции като ClickUp Whiteboards и Docs предлагат поле за изява на вашите идеи, а вложените списъци със задачи улесняват създаването, организирането и дори делегирането на задачи на вашия екип. Функционалността „плъзгане и пускане“ и безброй динамични инструменти като етикети, списъци със задачи и персонализирани полета подчертават адаптивността на платформата.

Интуитивността му гарантира, че работният ви процес остава организиран и съобразен с вашите предпочитания.

Освен това, с приложения за настолни компютри, уеб, iOS и Android, ClickUp ви гарантира, че ще останете свързани с вашите задачи, независимо от местоположението ви.

Най-добрите функции на ClickUp

Обширната библиотека с шаблони на ClickUp разполага с над 1000 ресурса, включително шаблони за управление на задачи, календар за съдържание и шаблони за изпълнение на задачи, които улесняват процеса на настройка.

ClickUp Docs служи като център за мозъчна атака, идеален за организиране на задачи и безценен за тези, които използват метода GTD.

Можете да качвате допълнителни файлове, да възлагате отговорности, да създавате подзадачи и да свързвате задачите си с други документи, използвайки ClickUp Tasks

Неговият пакет за сътрудничество ви позволява да делегирате, обсъждате и редактирате съвместно, насърчавайки работата в екип.

Вграденото проследяване на времето предлага информация за продължителността на задачите, оптимизирайки бъдещото планиране.

Планирайте месеца си с интуитивния календар на ClickUp.

Безпроблемната интеграция с Apple, Outlook и Google Calendar гарантира, че календарът ви за управление на проекти винаги е синхронизиран.

Ограничения на ClickUp

Това е много повече от приложение за списък със задачи , което може да бъде прекалено сложно за новодошлите и да изисква период на обучение.

Не всички разширени и премиум функции на ClickUp са достъпни в безплатната версия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8350+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3720+ отзива)

2. TickTick

чрез TickTick

TickTick е приложение за управление на задачи за тези, които търсят оптимизирано управление на задачите, отговарящо на индивидуалните и екипните нужди. Това приложение за дигитално планиране улеснява създаването на задачи, списъци със задачи и други, самостоятелно или като част от екип.

Това, което отличава TickTick, са вградените инструменти за продуктивност, които опростяват управлението на времето и гарантират, че задачите се изпълняват навреме.

Най-добрите функции на TickTick

Вграденият таймер Pomodoro подобрява концентрацията и производителността, докато работите по списъка си със задачи.

Разширените напомняния предлагат планирани подсказки и дори сигнали, базирани на местоположението, според вашия маркетингов календар.

Цялостната наличност обхваща платформите iOS (iPhone и iPad) и Android.

Ограничения на TickTick

Липсата на функция за директна синхронизация с календара може да затрудни управлението на работната натовареност.

Ограничени интеграции с приложения на трети страни

Безплатният план ограничава броя задачи, които можете да добавите в списъка си със задачи.

Цени на TickTick

Основно: Безплатно

Премиум: 27,99 $ на потребител на година

Оценки и рецензии за TickTick

Capterra : 4,8/5 (80+ отзива)

G2: 4,5/5 (80+ отзива)

3. Microsoft To Do

чрез Microsoft To Do

Това приложение за задачи служи като помощник за управление на задачите за тези, които са дълбоко вкоренени в екосистемата на Microsoft. Не става въпрос само за списъци със задачи или задачи; става въпрос за интеграция – с Planner и Outlook, които стават неразделна част от ежедневното ви планиране за това как да приоритизирате работата си.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Счита се за едно от най-добрите приложения за календар , защото дизайнът му наподобява физически планиращ дневник, което прави визуализацията на деня и седмицата интуитивна.

Повтарящите се задачи във вашия списък с задачи, дори и по индивидуален график, могат да бъдат зададени без усилие.

Подобреното сътрудничество ви позволява да делегирате и обсъждате задачите от списъка си с задачи в To Do и Microsoft Planner.

Ограничения на Microsoft To Do

Визуалното персонализиране е донякъде ограничено, като потребителите желаят по-разширени възможности за форматиране на списъците си със задачи.

Приложението няма директен изглед на календара, което ви ограничава до формати на списъци.

Цени на Microsoft To Do

Безплатно

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2750 рецензии)

4. OmniFocus

чрез OmniFocus

Насочен към професионалисти, които се занимават с комплексни задачи, OmniFocus предлага усъвършенствано преживяване в прост инструмент за управление на задачи, особено за потребители на Mac.

Това приложение дава приоритет на достъпността, така че можете да управлявате задачите си в движение – на Mac, iPhone или дори Apple Watch. Офлайн функционалността му го отличава от много други подобни приложения, като ви гарантира, че ще останете продуктивни и без интернет връзка.

Най-добрите функции на OmniFocus

Безпроблемна синхронизация в реално време на всичките ви Apple устройства

Интуитивен потребителски интерфейс

Предлага групово редактиране за масова промяна на задачи.

Адаптивността на Siri ви позволява да управлявате задачите с гласови команди.

Менюто за споделяне позволява импортиране на задачи от всяко приложение на вашето устройство.

Ограничения на OmniFocus

OmniFocus не предлага безплатен план.

Софтуерът е ориентиран към Apple, което може да ограничи потребителската му база.

Цени на OmniFocus

За уеб: 4,99 $ на потребител на месец

Pro : 9,99 $ на потребител на месец

V3 Стандартна лицензия: Еднократно плащане от 49,99 долара.

Лиценз V3 Pro: Еднократно плащане от 99,99 долара.

Оценки и рецензии за OmniFocus

G2 : 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

5. Todoist

чрез Todoist

За тези, които ценят простотата, без да жертват функционалността в приложението си за ежедневен планиране, Todoist се очертава като най-добрият избор. Тази платформа, съвместима с различни методики за лична продуктивност, ви позволява да разделяте задачите по проекти, като по този начин гарантирате, че всеки аспект от живота ви е организиран.

Въпреки че основната му сила е в управлението на задачите, той не се колебае да улеснява екипните проекти. Благодарение на своята мултиплатформена достъпност, Todoist ви гарантира, че ще сте в крак с задачите си, независимо от устройството, което използвате.

Най-добрите функции на Todoist

Подсказките на естествен език предлагат интуитивно създаване и планиране на задачи.

Функцията „Проекти“ внася яснота в категоризацията на задачите – било то работни или лични.

Системата Karma предлага визуална информация за производителността, насърчавайки последователното изпълнение на задачите.

Интегрира се безпроблемно с Google Calendar

Ограничения на Todoist

Напомнянията за задачи са ексклузивни за премиум потребителите.

Интеграцията с основни инструменти за продуктивност като имейл и календари е донякъде ограничена.

Цени на Todoist

План за начинаещи/стартиращи: Безплатен

Професионален план: 4 долара на потребител на месец

Бизнес план: 6 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4,4/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2250 отзива)

6. Things 3

чрез Things 3

Things 3 е цифрово решение за борба с хаоса от задачи и предлага функции, които поддържат задачите ви прецизно организирани. Освен самата организация, то гарантира, че крайните срокове никога няма да бъдат пропуснати.

Независимо дали сте фен на системата с етикети, персонализираните напомняния или имате нужда от интеграция с инструменти като Slack, Things 3 ви предлага всичко това. Освен това, с версиите си за iOS и уеб, достъпността никога не е проблем.

3 най-добри функции на Things

Ежедневните списъци за проверка предлагат структуриран поглед върху неотложните задачи.

Функцията „Заглавия“ улеснява сегментирането на задачите в съответните категории.

Усъвършенстваната обработка на естествен език гарантира, че задачите се интерпретират и планират точно.

Ограничения на Things 3

Липсват специални приложения за потребители на Android

Сътрудничеството по задачи или списъци не е функция

Няма налична безплатна версия

Цени на Things 3

За Mac: Еднократно плащане от 49,99 долара.

За iPhone и Apple Watch: Еднократно плащане от 9,99 долара.

За iPad: Еднократно плащане от 19,99 $.

Things 3 оценки и рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 100 рецензии)

G2: 4,3/5 (15+ отзива)

7. TeuxDeux

чрез TeuxDeux

Естетически приятен и впечатляващо практичен, TeuxDeux съчетава безпроблемно форма и функционалност. Платформата му организира задачите в ясен седмичен изглед, позволявайки на потребителите да идентифицират незабавно своите най-приоритетни отговорности.

Освен че е просто уредба за управление на задачи, приложението предлага функции като повтарящи се задачи, което гарантира, че потребителите вече не трябва да въвеждат повторно повтарящи се задачи. То предлага освежаващ дизайн с удебелени шрифтове, но запазва изчистения си вид.

Най-добрите функции на TeuxDeux

Лесно планирайте и преглеждайте повтарящи се задачи, като елиминирате излишната работа при планирането.

Настройваемите функции за интелигентни списъци подобряват организацията и приоритизирането.

Завършените задачи автоматично се прехвърлят на следващия ден, което гарантира, че всичко върви гладко.

Поддръжката на Markdown подобрява яснотата на описанията на задачите.

Получавайте редовни имейли с актуална информация за ежедневните ви отговорности.

Персонализирайте естетиката с настройваемо цветово колело.

Синхронизирана функционалност между приложението за iPhone и уеб платформата

Ограничения на TeuxDeux

Приложението не е достъпно в безплатна версия.

Потребителите на Android са изключени, без специално приложение

Функциите за сътрудничество са ограничени; задачите на екипа не могат да се управляват лесно.

Цени на TeuxDeux

3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TeuxDeux

G2 : 4,5/5 (21+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (7+ отзива)

8. Toodledo

чрез Toodledo

След като се утвърди в областта на производителността, Toodledo показа постоянна производителност и адаптивност. Това е повече от просто приложение за списък със задачи, то включва широк спектър от усъвършенствани функции за управление на задачите. През годините то е включвало обратна връзка от потребителите в реално време и е било в крак с модерните методики за производителност. Това е доказателство за синтеза на издръжливост и съвременна ефективност.

Най-добрите функции на Toodledo

Високата степен на персонализация гарантира индивидуално потребителско преживяване.

Цялостна платформа за записване на идеи, сортиране на списъци и изработване на стратегии.

Habit Tracker помага за възпитаването на положителни навици и гарантира отговорността на потребителите.

Насърчавайте синергията в екипа с инструменти за споделяне на задачи, възлагане на задачи и съвместна работа.

Бъдете в крак с приоритетите си благодарение на навременните аларми.

Офлайн достъпът гарантира непрекъснат работен процес.

Бързо добавяне на задачи, улеснено от разширението за браузър на Toodledo

Ограничения на Toodledo

Дизайнът и интерфейсът може да изглеждат остарели за някои

Първоначалната фаза на обучение може да бъде предизвикателна за някои новодошли.

Премиум функциите изискват абонамент.

Цени на Toodledo

Безплатно

Стандартен : 3,99 $ на потребител на месец

Плюс : 5,99 $ на потребител на месец

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Toodledo

G2 : 4,4/5 (49+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

9. Memorigi

чрез Memorigi

Memorigi е динамично приложение за управление на задачи, създадено за съвременния потребител.

С интуитивния си интерфейс, той обещава безпроблемно преживяване при организирането на задачи, настройването на напомняния и сътрудничеството с екипи.

Неговите мощни функции, комбинирани с лесен за използване дизайн, го правят идеален избор както за лична, така и за професионална употреба.

Най-добрите функции на Memorigi

Интерактивен интерфейс, който осигурява лесно въвеждане и управление на задачите

Безпроблемната синхронизация между устройствата гарантира актуализиран статус на задачите.

Инструментите за сътрудничество насърчават синергията в екипа

Интегриран календар за изчерпателен график на задачите и напомнянията

Разширени настройки за известия, за да се гарантира навременното изпълнение на задачите

Възможности за интеграция с други популярни приложения и софтуер

Гъвкави режими на преглед, включително изглед под формата на списък, плочки и Kanban.

Ограничения на Memorigi

Безплатната версия може да ограничава някои разширени функционалности.

Интеграцията с външен софтуер може да бъде ограничена.

Опциите за персонализиране може да са ограничени в сравнение с конкурентите.

Цени на Memorigi

Безплатно

Премиум: 49,99 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за Memorigi

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Quire

чрез Quire

Quire се отличава с фокуса си върху микроуправлението. Чрез уникалното „вграждане“ и включването на Kanban табла, задачите се очертават с безпрецедентна подробност.

Quire гарантира, че последващите стъпки за действие са ясно дефинирани във всяка обща карта със задачи. Можете да приоритизирате задачите, да разпределяте задачи и да управлявате проекти на детайлно ниво. Освен това, неговите разширени опции за филтриране са истинско благословение за потребителите, които искат да приоритизират своите отговорности.

Най-добрите функции на Quire

Безпроблемното разделение между основни задачи и подзадачи спомага за подробното планиране.

Подробните отчети за напредъка позволяват на потребителите да проследяват степента на изпълнение на задачите.

Планирайте повтарящи се задачи, за да гарантирате последователност и навременно изпълнение.

Цялостни мобилни приложения за потребители на iOS и Android

Интегрираният календар предлага цялостен поглед върху задачите и крайните срокове.

Иновативното използване на Kanban табла добавя визуално измерение към управлението на задачите.

Ограничения на Quire

Някои потребители смятат, че процесът на регистрация е малко сложен.

Интеграцията с инструменти и приложения на трети страни може да не е толкова обширна, колкото при конкурентите.

Липсата на вградена функция за чат може да ограничи комуникацията в екипа в реално време.

Цени на Quire

Безплатно

Оценки и рецензии за Quire

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Защо ClickUp е начело в списъка с алтернативи на Any.do

В огромното пространство на инструментите за управление на задачи ClickUp постоянно се отличава. Въпреки че на пазара има множество забележителни конкуренти, ClickUp се отличава с адаптивността си както към индивидуални, така и към съвместни усилия.

Истинската сила на ClickUp се крие в уникалната комбинация от гъвкавост и лекота на използване. Независимо дали сте индивид, който се опитва да оптимизира ежедневните си задачи, или екип, който се стреми да оптимизира работния процес, богатият набор от функции на ClickUp ще ви помогне. Безплатната версия на платформата сама по себе си предлага значителен поглед върху нейните възможности, дори без да отключвате всичките й функционалности. В съчетание с обширна библиотека с шаблони, която се гордее с над 1000 предварително създадени ресурса, ClickUp е повече от просто инструмент за управление на задачите; това е цяла екосистема за продуктивност.

