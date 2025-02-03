10-те най-добри алтернативи и конкуренти на OmniFocus през 2025 г.

Когато става въпрос за приложения за управление на задачи, създадени за устройства с MacOS и iOS, на ум идва едно име: OmniFocus.

Няма проблем, ако сте изключително Mac потребител, но какво става, ако сте Android потребител? Или може би се нуждаете от решение за управление на задачите с функции, които OmniFocus не предлага.

Макар OmniFocus да е едно от най-популярните приложения за списъци със задачи за Mac потребители, то не отговаря на всички изисквания по отношение на функционалност и съвместимост с устройства.

Ако искате същата (или по-добра) функционалност и предимства като OmniFocus, но се нуждаете от малко повече, сте на правилното място. ?

Нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на OmniFocus дава кратко описание на всяка опция, както и няколко съвета, които ще ви помогнат да овладеете списъка си със задачи.

Какво трябва да търсите в алтернативите на OmniFocus?

С толкова много приложения за управление на задачи и списъци със задачи на пазара, може да бъде трудно да се направи разграничение между всички тези алтернативи на OmniFocus.

Според нас е най-добре да изберете инструменти, които предлагат:

Множество изгледи: Списъците със задачи са чудесни, но понякога се нуждаете от нещо по-визуално. Потърсете приложение за списък със задачи, което включва Kanban табла или диаграми на Гант, за да визуализирате работните си процеси, графици и др.

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график на проекта с изгледа Timeline в ClickUp.

Елегантно мобилно приложение : Разбира се, уеб-базираните инструменти са чудесни, но ви е нужно нещо повече от това. Вместо облачни решения, изберете алтернативи на OmniFocus, които предлагат чудесно мобилно приложение. Потърсете варианти с елегантен потребителски интерфейс, който е интуитивен и приятен за окото.

Полезни шаблони: Кой иска да създава списъци от нулата? Качествените приложения за списъци със задачи спестяват време благодарение на Кой иска да създава списъци от нулата? Качествените приложения за списъци със задачи спестяват време благодарение на шаблоните за чеклисти , записване на бележки, мисловни карти и др.

Записвайте времето в движение или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

Проследяване на времето: Независимо дали се нуждаете от помощ за организиране на личния си живот или от Независимо дали се нуждаете от помощ за организиране на личния си живот или от инструмент за управление на проекти , за да се справите с лудия си списък със задачи на работа, потърсете приложение, което предлага проследяване на времето. Проследявайте колко време прекарвате в миене на съдове или колко време ви отнема да съставите доклади на работа. Тези данни могат да ви помогнат да намерите начини да спестите време.

10-те най-добри алтернативи на OmniFocus, които можете да използвате

Разбираме ви. Имате нужда от нещо подобно на OmniFocus, но нямате време да прегледате безбройните приложения за списъци със задачи, които се предлагат на пазара. Ето защо ви предлагаме този списък.

Ето най-добрите алтернативи на OmniFocus:

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

Разбира се, ClickUp се занимава с документи, проекти и цели, но знаете ли, че ние сме и надеждно приложение за планиране на задачи? Независимо дали проследявате задачите за най-големия проект в живота си или планирате семейна ваканция, ClickUp Tasks е готов за предизвикателството. ?

Създавайте задачи и подзадачи в рамките на проекти по ваш избор. Маркирайте важни задачи, добавяйте крайни срокове и канете сътрудници.

С помощта на членовете на екипа можете да сътрудничите и да делегирате задачи с едно кликване. Има множество коментари за всяка задача, така че можете да запазите всички разговори там, където им е мястото – до вашата работа. Използвайки автоматизация и правила, ClickUp прехвърля задачите между членовете на екипа ви, за да поддържа нещата в движение по всяко време.

С връзките в ClickUp е лесно да свържете задачи и документи от работното пространство.

Изпълнявате ли задачи ежедневно, седмично или месечно? Ние сме тук, за да ви помогнем. Просто настройте повтаряща се задача веднъж и ClickUp автоматично ще попълни календара ви за секунди.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте създаването на задачи с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Разделете големите задачи на малки, лесни за изпълнение задачи

Персонализирайте задачите по проектите с над 35 ClickApps

Създайте база данни със задачи, за да пресявате бързо стотиците задачи в бизнеса си.

Интегрирайте документи, табла, бели дъски, цели и чатове в една платформа

Ограничения на ClickUp

Някои функции, като ClickUp AI , са достъпни само за платени акаунти.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно

Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно; 19 USD/месец на потребител, плаща се ежемесечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Workflowy

Чрез Workflowy

Workflowy е едновременно софтуер за управление на задачи, инструмент за съхранение на информация и хранилище за файлове. То се представя като алтернатива на Evernote и DropBox.

Worflowy има прост изглед на списъка със задачи, но при необходимост можете да го превърнете в Kanban табло.

Използвайте Workflowy, за да качвате файлове и изображения, които да запазите за по-късно. Можете да ги запазите за себе си или бързо да споделите линк към тези файлове с вашите сътрудници. Workflowy не изисква сътрудниците да имат акаунт, което прави сътрудничеството в движение изключително лесно.

Най-добрите функции на Workflowy

Workflowy има приложение както за iOS, така и за Android.

Организирайте бележките си с етикети Workflowy

Преобразувайте списъците в Kanban табла

Скрийте определени подробности или списъци, за да виждате само информацията, която е важна в момента.

Ограничения на Workflowy

Безплатната версия ограничава съхранението на файлове, сътрудничеството и булетите.

Цени на Workflowy

Безплатни завинаги

Pro: 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Workflowy

G2: 4. 4/5 (20+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10 отзива)

3. Remember the Milk

Чрез Remember the Milk

Remember the Milk е очарователна, но изненадващо стабилна система за управление на задачи както за личния, така и за професионалния ви живот. ?

Функцията Smart Add ви позволява бързо да добавите подробности за задачата само в един ред с информация за крайни срокове, повтарящи се задачи, етикети и др. Докато повечето приложения за управление на задачи ви изпращат напомняния, ние харесваме, че Remember the Milk предлага не само напомняния в приложението*, но и напомняния по имейл, SMS, IM и дори X (платформата, известна преди като Twitter).

Най-добрите функции на Remember the Milk

Интегрира се с Google Assistant, Alexa, Siri и други

„The Dairy“ предлага създадени от общността приложения, които разширяват функционалността на Remember the Milk.

Организирайте задачите с цветни етикети и подзадачи

Свържете се с DropBox или Google Drive, за да прикачите файлове към задачите

Ограниченията на Remember the Milk

Трябва да използвате „Milkscript“ (JavaScript), за да създадете персонализирани автоматизации в инструмента за управление на проекти.

Годишният абонамент от 40 долара е висока цена за премиум версията.

Цени на Remember the Milk

Безплатни

39,99 $/година за подобрени функции

Рейтинги и рецензии за Remember the Milk

G2: 4. 4/5 (16 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

4. Google Tasks

Чрез Google Tasks

Google Tasks е версията на Google за приложение със списък със задачи. То обаче не е самостоятелно приложение. Трябва да влезете в Gmail, Google Calendar или Google Drive, за да имате достъп до вашите задачи.

Голямото предимство на Tasks е интеграцията му с други продукти на Google. Ако сте организация, която използва Google, това приложение за списък със задачи е идеалният избор. Достъпвайте задачите си от имейла, презентациите, календара и други, без да превключвате между различни платформи. ?

Дали Tasks е най-надеждната алтернатива на OmniFocus? Не, но неговата простота и интеграция с продуктите на Google го правят подходящ избор за хора, които се нуждаят от прост мениджър на задачи.

Въпреки че Google Tasks е технически безплатно, повечето фирми получават достъп до него чрез абонамент за Google Workspace.

Най-добрите функции на Google Tasks

Google Tasks се интегрира безпроблемно с Google Assistant за напомняния без използване на ръце.

Задачите се синхронизират с други устройства почти в реално време.

Опростеният интерфейс е лесен за разбиране и навигация.

Ограничения на Google Tasks

Липсват усъвършенстваните функции на други алтернативи на OmniFocus

Не можете да маркирате други сътрудници или да го използвате като истински инструмент за управление на проекти.

Няма самостоятелно уеб приложение, което е разочароващо за потребителите на настолни компютри, които искат по-всеобхватно решение за управление на задачите.

Цени на Google Tasks

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Tasks

G2: 4,7/5 (над 14 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 500 рецензии)

5. 2Do

Чрез 2Do

2Do се представя като инструмент с пълна функционалност за „извършване на задачи“ (GTD). Въпреки че е предназначен предимно за iPhone, iPad и Mac, той предлага и приложение за Android телефони и таблети за просто управление на задачите.

Не се подвеждайте от простия потребителски интерфейс. 2Do може да не изглежда като приложение с много функции, но тази платформа има много екстри. Групирайте задачите за по-лесна организация и филтрирайте задачите по етикет, местоположение и период, за да намерите това, което търсите.

Макар и да не са налични за Android, Quick Add (iOS) и Quick Entry (Mac) позволяват да добавяте няколко задачи с няколко докосвания.

Между другото, 2Do е уникално, защото предлага еднократна лицензионна такса вместо абонамент за SaaS. Ако ви харесва идеята да плащате за софтуера наведнъж, това може да е добра алтернатива на OmniFocus за вашия екип.

Най-добрите функции на 2Do

Насладете се на по-голямо спокойствие с автоматичните резервни копия

Редактирайте задачи накуп с няколко докосвания

Smart Scheduling скрива задачите, докато не дойде времето за тях, така че да виждате по-малко хаос във вашия фийд.

Ограничения на 2Do

2Do е по-съвместимо с iOS, така че потребителите на Android може да нямат достъп до всички функции.

Той е изненадващо сложен и изисква време за усвояване като софтуер за управление на задачи.

Цени на 2Do

Лиценз за един потребител: 49,99 $ за до пет лични MacOS устройства

Лиценз за много потребители: 149,99 $ за до пет лица с по четири MacOS устройства всеки

2Do оценки и рецензии

G2: 3,5/5 (2 отзива)

Capterra: Н/Д

6. Hitask

Чрез Hitask

Hitask е надеждна алтернатива на OmniFocus. То съхранява не само вашите задачи, но и проектите и събитията във вашата опашка. ?

Hitask предлага страхотни функции за организация: сортирайте задачите и проектите си с етикети и цветни маркировки. Лесно сътрудничество с членовете на екипа чрез споделен календар на екипа и съхранение на документи.

А най-хубавото? Hitask предлага проследяване на времето за всяка задача и дори генерира отчети за времето.

Hitask се интегрира с Google Calendar и Google Tasks, което го прави полезен инструмент за разширяване на функционалността на съществуващите ви Google активи.

Приложението е достъпно и в уеб версия, както и за Mac, Windows, Android, iPhone и iPad, така че има голяма вероятност всички членове на вашия екип да могат да използват Hitask.

Най-добрите функции на Hitask

Изберете кой може да вижда вашите неща с избирателни разрешения

Достъп чрез iPhone, iPad и Android устройства

Създавайте задачи, като изпращате имейл до своя Hitask акаунт.

Ограничения на Hitask

Някои потребители съобщават за проблеми с обслужването на клиенти.

Други потребители съобщават за бавна работа и технически проблеми.

Цени на Hitask

Безплатни

Бизнес: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Hitask

G2: 4. 4/5 (96+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (40+ отзива)

7. Nozbe

Чрез Nozbe

Nozbe е създаден специално за собственици на фирми, които искат алтернатива на OmniFocus както за бизнес, така и за лични задачи. Той е организиран по проекти, задачи и коментари, за да ви даде контрол над ежедневните ви задачи.

Можете също да добавите определени проекти към любимите си, за да са винаги на първо място в приложението. Запазете задачите за себе си или ги споделете с екипа си, за да продължите да работите.

Nozbe работи на Mac, Windows, Android, iPad, iPhone и дори офлайн, когато пътувате. Можете да влезете с профил в Google или Apple, така че не е необходимо да създавате още един профил.

Най-добрите функции на Nozbe

Функцията „Входящи“ подчертава задачите за днес, просрочените задачи и известията за всичко, което изисква вашето внимание.

Календарите за управление на проекти ви дават възможност да решите какво е най-важно

Създайте отделни пространства за личните си и служебните си задачи (така служителите няма да виждат случайно лични задачи като „Записване за колоноскопия“).

Ограничения на Nozbe

Nozbe не включва проследяване на времето

Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизацията.

Цени на Nozbe

Безплатни

Премиум: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nozbe

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

8. Quire

Чрез Quire

Quire е една от най-добрите алтернативи на OmniFocus, предназначена за екипна работа. Функциите за плъзгане и пускане и множеството изгледи са идеални за всеки екип, но са особено подходящи за Agile и Scrum.

Quire вярва толкова силно в силата на подзадачите, че ви позволява да създавате под-подзадачи. И под-под-подзадачи. Разбирате идеята. Това разделя големите проекти на малки, постижими задачи. ✅

Използвайте изгледа на Kanban таблото, за да видите натоварването на екипа си на едно място. Изгледът на времевата линия (известен още като изглед на диаграмата на Гант) визуализира важните етапи, за да държи екипа ви отговорен. Изгледът на календара също е чудесен за организиране на графика на екипа ви и дневния ред на срещите.

Най-добрите функции на Quire

Quire включва шаблони за многократна употреба

Споделяйте линкове с клиенти или външни екипи за по-бързо сътрудничество в екипа.

Health Stats следи общото състояние на всеки член на екипа и проект

Ограничения на Quire

Някои потребители съобщават за проблеми при навигацията в работните пространства.

Други потребители казват, че искат начин да задават напомняния за задачи.

Цени на Quire

Безплатни

Професионална версия: 7,65 $/месец на потребител

Премиум: 13,95 $/месец на потребител

Enterprise: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Quire

G2: 4. 6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 110 рецензии)

9. Akiflow

Чрез Akiflow

Akiflow е консолидиран инструмент за управление на задачи, който комбинира задачи от други инструменти за сътрудничество, за да оптимизира вашия работен процес. Импортирайте задачи от Outlook, Asana, Todoist и безброй други платформи в Akiflow, за да имате единна представа за всичко.

Това ще ви спести много време, ако работите с екипи или клиенти, които използват различни приложения за управление на задачи, и сте уморени да влизате всеки ден в пет различни приложения за управление на задачи.

Харесва ни как Akiflow е фокусиран върху срещите. Той се свързва с календара ви, за да опрости наличността, и дори отчита часовите зони. Можете също да блокирате време в календара си, за да се справите с определени задачи, което ви дава непрекъснато време, за да се съсредоточите върху реалната работа. ?

Най-добрите функции на Akiflow

Заделете време в календара си за най-важните задачи

Използвайте интелигентни клавишни комбинации, за да приоритизирате, планирате или отложите задачи.

Споделяйте избирателно своята наличност за срещи

Ограничения на Akiflow

Цената от 25 долара на месец е доста висока.

Някои потребители съобщават за проблеми с интеграцията на трети страни.

Цени на Akiflow

24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Akiflow

G2: 5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (50+ отзива)

10. Todoist

Чрез Todoist

Todoist се представя като комбинирано приложение за управление на задачи и списък със задачи. То спестява много време на хората, които искат алтернатива на OmniFocus, която работи както в офиса, така и у дома. Просто създайте отделни работни пространства и лесно ще можете да разделите служебните си задачи от личните, като например „Заведи Флафи на ветеринар“.

Todoist автоматично организира задачите по краен срок. Вижте какво ви предстои за днес или проверете предстоящите задачи, за да видите какво ви очаква. Но не се притеснявайте, можете да настроите и персонализирани филтри, за да видите най-неотложните си задачи.

Най-добрите функции на Todoist

Разпознаването на естествен език бързо попълва подробностите за списъка ви със задачи.

Споделяйте проекти с семейството или колегите си

Използвайте галерията с шаблони за проследяване на проекти, дневен ред на срещи и др.

Ограничения на Todoist

Напомнянията за задачи са достъпни само в плановете Pro.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатни

Pro: 4 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Рейтинги и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (760 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2250 рецензии)

Изберете приложението за задачи, което прави всичко

OmniFocus е солиден инструмент за управление на работата, но не е единственият вариант. Независимо дали искате по-гъвкава платформа или просто се нуждаете от повече функции, алтернативите на OmniFocus в този наръчник ще ви помогнат да постигнете целта си. ?

Чувствайте се свободни да направите собствено проучване, но ако искате да започнете веднага, изберете ClickUp. Ние сме много повече от приложение за списък със задачи. Нашият интегриран софтуер за управление на проекти спестява много време на проектните мениджъри и собствениците на фирми.

ClickUp Tasks се интегрира с Docs, Whiteboards и дори ClickUp AI, за да ви помогне да работите по-добре за по-кратко време. Опитайте го безплатно, за да видите разликата, и се регистрирайте в ClickUp сега!