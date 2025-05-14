10-те най-добри приложения за списъци със задачи през 2025 г. (безплатни и платени)

Сигурно не съм единственият, който живее според списъци със задачи! Тези приложения за ежедневни списъци с задачи се превърнаха в моя личен дигитален асистент – помагат ми да организирам задачите, да задавам напомняния и да приоритизирам работата си на детайлно ниво.

О, колко много неща съм пропуснал (включително посещения при зъболекаря) и срокове, и мисля, че преломният момент дойде, когато организирах едно събитие и то се превърна в пълен хаос.

С подходящите инструменти и промяна в нагласата, вече нищо няма да ви убягва. Понякога надценяваме когнитивните си способности и не приемаме помощ.

Ако все още не използвате приложение за списък със задачи, помислете за това като знак да се присъедините към групата. Тези невероятни инструменти ви помагат да се справяте с множество задачи с различни срокове и приоритети.

Прекарах много време в експериментиране с различни приложения за управление на задачи. Въз основа на моя опит и тестовете, проведени от екипа на ClickUp, съставих списък с най-добрите приложения за списъци със задачи, както безплатни, така и платени.

Но преди да преминем към списъка, нека бързо да разгледаме задължителните функции в едно приложение за списъци със задачи.

Какво да търсите в приложение за списък със задачи?

Удобен интерфейс: Приложението трябва да е интуитивно и лесно за навигация, с ясни инструкции и минимална крива на обучение (понякога всичко, от което се нуждая, е прост списък за задачи, в който Приложението трябва да е интуитивно и лесно за навигация, с ясни инструкции и минимална крива на обучение (понякога всичко, от което се нуждая, е прост списък за задачи, в който да излея мислите си ; приложението, което ми позволява да го направя най-бързо, печели. Ето защо обичам джаджите на началния екран на телефона си. Едно докосване и всичко е готово).

Съвместимост между платформи : Трябва да имате възможност да достъпвате списъците със задачи от различни устройства безпроблемно, независимо дали става дума за смартфон, таблет или компютър (Аз преминавам от телефона си към лаптопа си през деня, а за личния си работен процес използвам настолния си компютър. Съвместимостта между платформи и сигурността вървят ръка за ръка. Инструментите трябва да предлагат еднакво високо качество на работа както на настолни компютри, така и на мобилни устройства. Често компаниите дават приоритет на уеб изживяването, а мобилното изживяване остава на заден план).

Опции за приоритизиране и сортиране на задачите: Трябва да можете да приоритизирате задачите според спешността или важността им, а приложението трябва да предлага различни опции за сортиране, като например по краен срок, категория или персонализирана поредност (Аз използвам етикети, сякаш животът ми зависи от това. С големия обем работа, който проследявам, имам нужда от максимално персонализирани изгледи, за да бъда ефективен. Правя това с етикети, флагове за приоритет, различни типове изгледи и т.н. Важно е да имате тази опция за персонализиране)

Напомняния и известия: Напомнянията и известията са задължителни, за да ви помогнат Напомнянията и известията са задължителни, за да ви помогнат да следите задачите си да спазвате сроковете на проектите. (Освен опцията за получаване на напомняния, считам, че възможността да персонализирате вида на напомнянията и начина на известяване е най-важна. В противен случай ще се удавите в море от известия. )

Функции за сътрудничество: За работа по екипни проекти функциите за сътрудничество, като споделяне на задачи, коментиране и възлагане на задачи на членове на екипа, са от решаващо значение (Това е най-важно за мен, защото работя в различни отдели и често маркирам или споменавам хора и обсъждам задачи в чат, за да можем да вземем решение и да се съгласуваме. Важно е да можем да правим всичко това на едно място. )

Персонализирани категории или етикети: Трябва да можете да организирате задачите в категории или да ги разпределяте, за да ги сортирате и филтрирате лесно и да управлявате ефективно проектите си.

Тези основни функции ми помогнаха да пресявам многото инструменти, налични на пазара, и да подбера най-добрите за вас.

Да започнем!

10-те най-добри приложения за списъци със задачи

Най-добрите приложения за списъци с задачи на един поглед:

Инструмент Най-подходящо за Отличителни характеристики Цени ClickUp Създаване и актуализиране на задачи с помощта на изкуствен интелект ClickUp Задачи, персонализирани изгледи и готови за употреба шаблони Безплатно завинаги Без ограничения: 10 $/потребител на месец Бизнес: 19 $/потребител на месец Предприятие: Персонализирана цена ClickUp Brain се предлага за 5 $/потребител на месец за всяко работно пространство Todolist Сътрудничество Разпознаване на дати и приоритизиране на задачи Начинаещи: Безплатно Професионалисти: 4 $/потребител на месец Бизнес: 6 $/потребител на месец Сътрудничество: Персонализирана цена Напреднали: Персонализирана цена TickTick Поддържане на концентрацията Геймифициран напредък на задачите и автоматични напомняния Безплатно Основно: 2,99 $/потребител на месец Any. do Интеграция с WhatsApp Неограничен брой табла и автоматично задаване на задачи Неограничен брой табла и автоматично задаване на задачи Things 3 Управление на задачи в iOS Раздел „Днес“ и раздел „Предстоящи“ MacOS: 49,99 $ (еднократна покупка)iPhone и Apple Watch: 9,99 $ (еднократна покупка)iPad: 19,99 $ (еднократна покупка) Google Tasks Управление на задачи в G-Suite Плъзгайте и пускайте задачите, за да зададете приоритети и да създавате задачи от Gmail. Безплатни Microsoft To Do Потребители на Microsoft 365 Интеграция с Teams и Outlook Безплатни Remember the Milk Забавен потребителски интерфейс Бързо търсене с Smart List Бързо търсене с Smart List Habitica Геймификация Награди в играта и бързо създаване на задачи Основно: Безплатно За групи: 9 $ на месец + 3 $ на потребител Workflowy Минималистични интерфейси Глобално търсене Basic: Безплатно Workflowy Pro: 4,99 $/потребител на месец

1. ClickUp – най-доброто приложение за списъци със задачи с интегрирана изкуствена интелигентност

ClickUp е приложение за списъци със задачи „всичко в едно“ с много функции за управление на проекти, сътрудничество и анализи. Интеграцията му с изкуствен интелект го отличава от повечето инструменти, като предлага функции за спестяване на време, които подобряват ефективността и ви помагат да се концентрирате върху значима работа, която има ефект.

ClickUp Tasks е удобно решение за разделяне на проектите на малки части и задаване на всяка дейност като отделна задача.

Управлявайте задачите си в ClickUp Използвайте филтрите в изгледа „Списък“ на ClickUp, за да сортирате задачите по статус, приоритет и няколко други потребителски полета, за да получите персонализирана визия за работата си.

Мога да създавам списъци с задачи във всяка част от работното си пространство, като използвам списъците със задачи на ClickUp, било то в задачи, документи или бележки. Списъкът със задачи ми помага да очертая прозрачен процес за мен и екипа ми, докато списъкът с документи ми гарантира, че мога да отметна действията, изброени в документ в ClickUp Docs.

Когато работя по дадена задача и изведнъж ми хрумне някаква идея (или забравя да отида на пазар тази седмица, или забравям за страшния си час при зъболекаря), си правя бърз списък в ClickUp Notepad. Не ми се налага да превключвам между раздели, така че работният ми процес остава непрекъснат.

Записвайте идеи, списъци със задачи и бележки за себе си в ClickUp Notepad, докато работите.

Аз също предпочитам да създавам задачи в ClickUp Docs, защото е супер лесно. Процесът изглежда така:

Маркиране на текст в документ Кликнете върху + Задача от лентата с инструменти. Кликнете върху Изберете списък и изберете списък. Кликнете върху Създаване

След като създам задачите, ги разпределям на членовете на екипа и определям крайни срокове. Функцията за редактиране в реално време ми позволява да сътруднича безпроблемно с моят отдалечен екип.

Управлявайте списъка си със задачи в сътрудничество с екипа си, използвайки ClickUp Docs.

За задачи, които не изискват ръчна намеса, аз използвам ClickUp Brain. То автоматизира създаването на задачи и планирането на подзадачи, отговаря на въпроси за задачи и документи (когато съм в бързаме и търся конкретна информация) и обобщава подробностите за задачите.

Обобщете подробностите за задачите с ClickUp Brain

За да тествам колко интуитивно е това AI приложение за списъци със задачи, създадох задача, наречена „Проектиране на програма за обучение на служители“, и добавих членовете на екипа си, за да обсъдим как ще планираме програмата. Използвахме коментарите към задачите, за да обсъдим целите си и подхода, който искаме да възприемем за обучението.

В рамките на няколко дни ClickUp Brain започна да препоръчва персонализирани подзадачи (след като обмисли контекста на задачата), като например идентифициране на нуждите и пропуските в уменията на служителите, свързване с експерти по темата за създаване на модули за обучение и определяне на времевата рамка на програмата. То е чудесно и за да ви помогне да приоритизирате списъка си със задачи!

Бъдете винаги в крак с крайните срокове благодарение на AI-базираната приоритизация на задачите в ClickUp.

Това ще промени играта!

ClickUp разполага и с множество готови за употреба шаблони за списъци със задачи и GTD шаблони, които ще ви помогнат да организирате задачите си по-систематично.

Ето моите любими шаблони за списъци със задачи, с които да започнете:

Изтеглете този шаблон Определете приоритетите на задачите и повишете производителността с шаблона „Работа за вършене“ на ClickUp.

Този шаблон съгласува ежедневните ви действия с седмичните ви цели. Използвайте го, за да създадете списък с приоритети въз основа на важност, спешност или усилие, да организирате проекти със списъци, подзадачи и крайни срокове и да проследявате напредъка с помощта на диаграми на Гант или табла Канбан.

Освен че ви помага да бъдете организирани, шаблонът ви позволява да работите без стрес, защото ви дава ясна представа кои задачи изискват незабавно внимание и колко сте далеч от целите си.

Изтеглете този шаблон Създайте седмичен списък със задачи, проследявайте напредъка си и се вдъхновете да работите за постигането на краткосрочните си цели с шаблона за седмичен списък с задачи на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да създадете изпълним план за предстоящата седмица. Организирайте сходните задачи в категории, задайте напомняния за задачи с краен срок и следете напредъка спрямо зададените крайни срокове.

Можете да персонализирате шаблона, за да го адаптирате за създаване на лични и професионални списъци със задачи.

Изтеглете този шаблон Планирайте ежедневната си рутина и изградете продуктивни навици с шаблона за ежедневен списък със задачи на ClickUp.

Този шаблон е вашият ежедневен планиращ инструмент, с който да изградите здравословни навици и да ги спазвате. Той ви помага да:

Бъдете организирани с ежедневните си задачи и професионални ангажименти

Поставете постижими цели, които допринасят за вашия успех в дългосрочен план.

Проверявайте редовно напредъка си

Управлявайте приоритетите си, за да не пропуснете важни задачи

Когато отмятате задачи от списъка си, получавате тласък на мотивация, който ви кара да работите по-усилено. Не забравяйте да се похвалите за постиженията си, големи или малки!

ClickUp работи за мултифункционални екипи от всякакъв размер, от малки фирми до големи предприятия. Поддържа над 1000 интеграции с други приложения като GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly и Zendesk. Така че, дори и да имате натоварен технологичен стек, ClickUp може бързо да се адаптира към вашия работен процес.

📮ClickUp Insight: Смятате ли, че списъкът ви със задачи работи? Помислете отново. Нашето проучване показва, че 76% от професионалистите използват собствена система за приоритизиране при управлението на задачите. Въпреки това, последните проучвания потвърждават, че 65% от работниците са склонни да се фокусират върху лесни задачи, вместо върху задачи с висока стойност, без ефективно приоритизиране. Приоритетите на задачите в ClickUp променят начина, по който визуализирате и се справяте със сложни проекти, като лесно подчертават критичните задачи. С AI-задвижваните работни потоци и персонализирани флагове за приоритет на ClickUp, винаги ще знаете с какво да се заемете първо.

Вижте най-добрите ни съвети за приоритизиране на задачите в това видео!👇🏽

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте списъка си със задачи в ClickUp от настолен компютър, телефон или браузър.

Изберете от над 15 персонализирани изгледа, за да настроите, визуализирате и проследявате напредъка на списъка си със задачи по начин, който ви е удобен.

Персонализирайте типовете задачи, като добавите вашите конвенции за именуване към полетата за персонализиране на ClickUp.

Проследявайте ежедневната си продуктивност, като обобщавате задачите в края на деня с AI Standups на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите има период на обучение. Но ClickUp разполага с богати ресурси и готови за употреба шаблони за управление на задачи , които ще ви помогнат да започнете бързо.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Потребителите харесват възможността да създават интуитивно задачи, подзадачи и списъци за проверка в ClickUp и го оценяват като едно от най-добрите приложения за управление на проекти.

„Харесва ми, че мога да създавам ежедневни списъци с задачи, да записвам идеи за по-късно и да си напомням за последващи действия.“

„Харесва ми, че мога да създавам ежедневни списъци с задачи, да записвам идеи за по-късно и да си напомням за последващи действия.“

2. Todoist – най-естетичният списък със задачи

чрез Todoist

Не е достатъчно само да създадете списък със задачи. Трябва да можете да сътрудничите с членовете на екипа си, за да поддържате темпото. Тук на помощ идва Todolist.

Обичам минималистичния интерфейс на това приложение за списъци със задачи, главно защото улеснява споделянето на задачи. Todoist не само позволява споделяне, но и възлагане на задачи на членове на екипа и добавяне на допълнителни подробности чрез коментари.

Открих и опция за превръщане на определени проекти в частни, ако искате да ограничите достъпа до чувствителни данни. Това е добре обмислено допълнение, което ви позволява да запазите конфиденциалността на продуктови планове, оферти и други вътрешни данни.

Създадено, за да подобри усилията и производителността на екипа, Todlist е интелигентно приложение за управление на задачи за малки и средни екипи.

Най-добрите функции на Todoist

Концентрирайте се върху важните задачи с гъвкави изгледи

Приоритизирайте задачите, които са срочни, и ги отмятайте по-бързо.

Задавайте повтарящи се задачи и крайни срокове интуитивно с разпознаване на дати

Синхронизирайте списъка си със задачи на настолен компютър, Android, iOS, носими устройства и разширения за браузър.

Ограничения на Todoist

Интеграцията с календара можеше да бъде по-мощна

Структурирането на подзадачите изглежда объркващо

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатни

Pro: 5 $/потребител на месец

Бизнес: 8 долара на потребител на месец

Сътрудничество: Персонализирани цени

Разширено: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Повечето потребители предпочитат Todoist пред другите приложения за управление на задачи заради неговата простота и мощни функции за сътрудничество.

Todoist е лесно за инсталиране и е ориентирано към потребителя. Идеално е за създаване на подробни, персонализирани списъци със задачи (полезно за организиране на различните фази на големи събития). Можем лесно да разпределяме задачите между членовете на екипа, особено когато в даден проект са включени много хора с различни умения.

Todoist е лесно за инсталиране и е ориентирано към потребителя.

Идеално е за създаване на подробни, персонализирани списъци със задачи (полезно за организиране на различните фази на големи събития).

Можем лесно да разпределяме задачите между членовете на екипа, особено когато в даден проект са включени много хора с различни умения.

3. TickTick – най-доброто приложение за поддържане на концентрацията

чрез TickTick

Понякога, когато погледнете дългия списък със задачи, се чувствате претоварени. Опитвате се да се справите с всички наведнъж. Но науката за превключването на контекста ни казва, че мултитаскингът е убиец на продуктивността – ключът към отмятането на всички задачи е да се фокусирате върху една задача наведнъж. Именно в това ви помага TickTick.

Изпробвах таймера Pomo, който ви позволява да запазите малки времеви блокове, за да се концентрирате върху дадена задача, въз основа на системата за продуктивност Pomodoro. Макар че не е идеално да спирате таймера Pomodoro, TickTick предлага тази функция в случай, че възникне нещо спешно.

За мен личната продуктивност означава да остана фокусиран върху едно нещо, да избягвам разсейващите фактори и да свърша достатъчно работа. TickTick ми помогна в това.

Много ми хареса и колко бързо можех да добавям задачи с помощта на функцията за гласово въвеждане и да синхронизирам таймера на всичките си устройства. Това приложение за задачи е идеално за професионалисти, които искат да останат продуктивни, като се концентрират върху кратки периоди на интензивна работа.

Това приложение обаче работи най-добре за лични задачи. Може да се наложи да потърсите друго, за да сътрудничите с екипа си по списъци със задачи.

Най-добрите функции на TickTick

Автоматично задавайте напомняния, когато добавяте информация за крайния срок и час на задачата.

Споделете списъка си със задачи с другите

Превърнете напредъка по задачите в игра с Achievement Score

Организирайте задачите в папки, списъци, задачи и отбелязвайте изпълнените елементи.

Ограничения на TickTick

Календарният изглед не е наличен в безплатната версия.

Ограничени възможности за сътрудничество

Цени на TickTick

Безплатни

Основен: 2,99 $/потребител на месец (годишен план за 35,99 $)

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4. 5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 100 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на TickTick!

4. Any. do – най-доброто за интеграция с WhatsApp

Претоварени ли сте от прекалено много приложения и търсите нещо, което да пасва на ежедневната ви рутина? Any. do може да е добър избор.

Всички ние използваме често приложения за съобщения или текстови съобщения, а Any. do работи и върху тях. То ви позволява да настройвате напомняния директно от WhatsApp, дори без да отваряте приложението Any. do.

Интегрирах Any.do с WhatsApp и опитът беше доста безпроблемен. Всеки път, когато добавях задача с краен срок, получавах напомняне в WhatsApp. Но тази функция е достъпна само в платените планове. Ако не използвате WhatsApp, можете удобно да интегрирате инструмента с Siri и Apple Reminders, ако използвате устройство на Apple.

Ако работата ви включва много външни контакти с хора, като например продажбени обаждания или срещи, може да си струва да опитате приложение за продуктивност, фокусирано върху съобщенията. Ако обаче се опитвате да работите интензивно, приложенията за съобщения са голям източник на разсейване. Да се обърнете към тях, за да станете по-продуктивни, може да се окаже контрапродуктивно.

Any. do може да е подходящо за индивидуални потребители и малки или средни екипи, които търсят лесни за употреба приложения за задачи. По-големите екипи и предприятия обаче може да се нуждаят от нещо по-мощно.

Най-добрите функции на Any. do

Създавайте частни табла за управление на поверителна информация

Автоматично задавайте задачи , крайни срокове и статус на проектите

Създавайте неограничен брой табла, за да управлявате работния си процес

Синхронизирайте съдържанието на вашия настолен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон и носими устройства.

Any. do ограничения

Ограничена функция на календара: инструментът задава по подразбиране 30-минутни интервали, които не можете да персонализирате.

Цени на Any.do

Лично: Безплатно

Премиум: 5,99 $/потребител на месец

Екипи: 7,99 $/потребител на месец

Семейство: 9,99 $ (за 4 потребители на месец)

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Any.do!

5. Things 3 – най-доброто приложение за управление на задачи за iOS

чрез Things 3

Ако предпочитате да работите с устройства на Apple, изцяло новото приложение Things 3 е точно това, от което се нуждаете, за да оптимизирате управлението на задачите.

Много ми хареса функцията за напомняне, която преди липсваше в приложението. Анализаторът на дати на естествен език разбира времето, което въвеждате, и задава напомняния според него. Доста удобно.

Твърде зает, за да пишете? Просто помолете Siri да зададе напомняне в Things и всичко е готово. Тази функция е полезна, ако често се налага да се справяте със задачи, които изискват бързо реагиране – ще получавате напомняния на всичките си устройства, за да не пропуснете крайните срокове.

Дизайнът е такъв, какъвто бихте очаквали от приложение, предназначено за потребители на Apple: изчистен, елегантен, минималистичен и, най-важното, функционален. Простият преглед на задачите за днес, утре или дори за цялата седмица е истинско спасение.

Приложението Things 3 работи най-добре за проследяване на личния ви списък със задачи, независимо дали става дума за работа или домакински задължения.

3 най-добри функции на Things

Освободете се от хаоса с минималистичен, но функционален дизайн

Разделете големите задачи на малки части с Headlines

Следете ежедневния си график с Today list

Планирайте седмицата напред с раздела „Предстоящи“

Ограничения на Things 3

Достъпно само за Mac и iOS

Без безплатен пробен период

Цени на Things 3

MacOS: 49,99 $ (еднократна покупка)

iPhone и Apple Watch: 9,99 $ (еднократна покупка)

iPad: 19,99 $ (еднократна покупка)

Things 3 оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 100 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Things 3!

Много потребители пропускат разширени функции за управление на задачите, като персонализирано сортиране и персонализирани изгледи за проследяване на задачите в Things.

Основният проблем, който имах с Things, е, че исках повече начини за разграничаване и диференциране на задачите. Използвам много цветни кодове, а също и етикети – етикетите в Things са страхотни, но бих могъл да използвам повече начини за разделяне на задачите и проектите, за да ми е по-лесно да разбера с един поглед какво трябва да се направи. Не искам да чета всички задачи всеки път, когато погледна.

Основният проблем, който имах с Things, е, че исках повече начини за разграничаване и диференциране на задачите. Използвам много цветни кодове, а също и етикети – етикетите в Things са страхотни, но бих могъл да използвам повече начини за разделяне на задачите и проектите, за да ми е по-лесно да разбера с един поглед какво трябва да се направи. Не искам да чета всички задачи всеки път, когато погледна.

Повечето от тях обаче са единодушни, че това е едно просто и интуитивно приложение за управление на задачите.

Обичам простотата и естетиката на Things. Приложението е интуитивно и просто работи. Синхронизацията е стабилна на всички платформи. Има всички основни функции, от които се нуждая: проекти, области, задачи, бележки и етикети. Заглавията също са хубави.

Обичам простотата и естетиката на Things. Приложението е интуитивно и просто работи. Синхронизацията е стабилна на всички платформи. Има всички основни функции, от които се нуждая: проекти, области, задачи, бележки и етикети. Заглавията също са хубави.

6. Google Tasks – най-доброто за потребителите на G-Suite

чрез Google Tasks

Google Tasks е безплатно приложение за списъци със задачи, което можете да интегрирате с Gmail и Google Calendar.

Това, което ми хареса най-много в този инструмент, е възможността да създавате задачи директно от Gmail. Например, когато член на екипа зададе въпрос или изпрати елемент за преглед, можете да го превърнете в задача за действие и тя ще се появи в списъка ви със задачи – това е спасително, когато имате много работа и малко време да задавате индивидуални задачи.

Това може да е подходящ вариант за лица или компании, които работят в Gsuite и не се нуждаят от допълнителни функции. Проблемът обаче е, че след като имате задача, възможностите за сътрудничество са ограничени. Може да се наложи да се върнете към чат приложението на работното си място, за да обсъдите задачата по-подробно, или да им изпратите имейл. Персонализирането на задачите за добавяне на приоритет, етикети или тагове все още е ограничено.

Да предположим, че вече използвате инструмента, но търсите разширени и персонализирани функции като управление на проекти и възможности за сътрудничество. В такъв случай можете да интегрирате приложението Google Tasks с ClickUp (с помощта на Zapier). Всяко действие, което предприемате в едното приложение, ще се отрази и в другото, което ще направи работния ви процес по-гладък и по-ефективен.

Най-добрите функции на Google Tasks

Плъзгайте и пускайте задачите, за да променяте нивата на приоритет.

Проследете задачата до изходния имейл, в случай че се нуждаете от повече контекст.

Получете помощ от Google Assistant, за да управлявате по-добре задачите си.

Проследявайте и редактирайте задачите си от всяко устройство по ваш избор.

Ограничения на Google Tasks

Понякога известията не се активират навреме, което води до пропускане на важни срокове.

Цени на Google Tasks

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Tasks

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Разгледайте тези алтернативи на Google Tasks!

7. Microsoft To Do – най-доброто за потребителите на Microsoft 365

чрез Microsoft To Do

Microsoft To-Do е едно от най-простите приложения за списъци със задачи в нашия списък. Въпреки ограничените функции, то си върши работата – и то безплатно.

Лично моята любима функция е разделът „Моят ден“. Той предлага обща картина на деня ми (включително лични и професионални задачи) и интелигентни предложения за актуализиране на списъка в движение.

Този инструмент работи най-добре за екипи, които започват да използват приложение за списъци със задачи, или за малки и средни предприятия, които търсят безплатно приложение за управление на задачи.

Ако работите интензивно в средата на Microsft, можете да интегрирате To Do с Outlook Tasks, което улеснява управлението на всичките ви задачи на едно място.

Най-добрите функции на Microsoft To-Do

Интегрирайте инструмента с други продукти на MS във вашия технологичен набор, като Teams и календара на Outlook.

Маркирайте задачите като важни, за да не губите от поглед приоритетите си.

Планирайте ефективно ежедневните си срещи и срещите с клиенти и имайте достъп до приложението си за списък със задачи през уеб, Windows, iPhone и Android.

Споделете списъка си със задачи с членовете на екипа, за да ги държите в течение.

Ограничения на Microsoft To-Do

Силно зависими от екосистемата на Microsoft

Няма функция за отчитане, с която да следите ефективността

Цени на Microsoft To-Do

Безплатни

Оценки и рецензии за Microsoft To-Do

G2: 4. 4/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Microsoft To-Do е любимо приложение на мнозина и изглежда е популярно приложение за списъци със задачи за екипи и индивидуални потребители.

Microsoft To-Do е много лесно за използване и гъвкаво. Помага ми да подготвя графика за деня с планове, дейности и срещи. Задачите, които ми са възложени, могат да бъдат изпълнени с по-добър план и изпълнение. Безпроблемната интеграция с екосистемата на Microsoft го прави достъпен. Удобният за ползване интерфейс с функции за синхронизиране на календара работи отлично. Създадените задачи могат лесно да се споделят с екипа. Добра поддръжка на клиенти.

Microsoft To-Do е много лесно за използване и гъвкаво. Помага ми да подготвя графика за деня с планове, дейности и срещи. Задачите, които ми са възложени, могат да бъдат изпълнени с по-добър план и изпълнение. Безпроблемната интеграция с екосистемата на Microsoft го прави достъпен. Удобният за ползване интерфейс с функции за синхронизиране на календара работи отлично. Създадените задачи могат лесно да се споделят с екипа. Добра поддръжка на клиенти.

8. Remember the Milk – най-доброто за забавен потребителски интерфейс

Може би съм фен на професионално изглеждащите инструменти за управление на работата, но не мога да не се впечатля от това колко очарователно е това приложение.

Докато разглеждах основните му функции, се натъкнах на Smart List – функция, която ви позволява да търсите задачи по конкретни критерии. Например, можете да търсите задачи, които трябва да бъдат изпълнени тази седмица, за да им дадете приоритет пред другите.

Въпреки че възможностите за сътрудничество са ограничени до възлагане на задачи на членове на екипа, отделни лица и малки фирми могат да го използват, за да добавят забавен елемент към ежедневния си работен процес.

Най-добрите функции на Remember the Milk

Забавен и привлекателен потребителски интерфейс

Бързо създавайте задачи и задавайте напомняния с Smart Add

Получавайте напомняния по канала, който използвате най-често – имейл, SMS или друго приложение.

Ограничения на Remember the Milk

За да споделяте задачи с членовете на екипа, първо трябва да ги добавите към контактите си. Това е неудобно за големи екипи.

Цени на Remember the Milk

Basic: Безплатно

Pro: 49,99 $/година с неограничено споделяне (няма месечен план)

Рейтинги и рецензии за Remember the Milk

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (над 50 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Remember the Milk!

9. Habitica – най-доброто приложение за списъци със задачи с игрови елементи

чрез Habitica

Когато отмятането на задачите от списъка ви се струва като много работа, Habitica превръща списъка ви в игра. Какъв фантастичен начин да разнообразите нещата и да повишите производителността!

Независимо дали искате да пиете повече вода, да четете повече книги или да работите по задачите, с които се мъчите да приключите, можете да зададете всякакви навици или цели в приложението.

Намерих функцията „Награди“ за много мотивираща при управлението на задачите. Всеки път, когато отбелязвах изпълнена задача, получавах награда. Беше страхотно да имам тайнствено дигитално домашно животно за компания (това беше наградата ми за супер продуктивността ми, в случай че се чудите)!

С неговата високо геймифицирана конзола можете да се обедините с други Habiticans, за да се сражавате с чудовища в епична битка. Печелите злато, когато спечелите, което можете да използвате, за да отключите персонализирани награди (като пица за закуска, гледане на най-новия епизод от любимото ви Netflix шоу или всичко, което ви прави щастливи).

То работи най-добре за индивидуални потребители и малки екипи, които харесват геймифицирания модел, но може би е по-добре да изберете друго приложение за напреднало управление на задачите.

Най-добрите функции на Habitica

Създавайте задачи бързо с простия и забавен потребителски интерфейс.

Поддържайте мотивацията си с награди в играта

Участвайте в игри с други потребители

Изградете здравословни навици, докато играете

Ограничения на Habitica

Ограничени случаи на употреба – може да не работи за професионални сътрудничества

Не се интегрира с софтуер за управление на проекти

Цени на Habitica

Basic: Безплатно

За групи: 9 $/месец + 3 $/потребител

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Разгледайте тези алтернативи на Habitica!

10. Workflowy – най-доброто приложение за създаване на минималистични списъци със задачи

чрез Workflowy

Workflowy е просто, но мощно приложение за списъци със задачи, предназначено за създаване на подредени списъци със задачи.

Веднага ме привлече неговият изчистен потребителски интерфейс. Има лява странична лента, от която можете да навигирате из целия си списък със задачи, което ми се стори особено полезно, за да имам цялостен поглед върху стотиците задачи в списъка си. Лесно е да премахнете задачи, които вече не са актуални, или да ги преместите нагоре или надолу в списъка.

Много ми хареса и колко лесно е да си водите бележки в списъци с точки, да ги превръщате в задачи и да ги отмятате. Workflowy позволява и групиране на сходни елементи с помощта на етикети – малка добавка, необходима за спестяване на време.

Проектните мениджъри, маркетолозите или професионалистите, които не са почитатели на интерфейсите с много визуални елементи, ще харесат това приложение за ежедневното си водене на бележки и за създаване на бързи списъци със задачи.

Най-добрите функции на Workflowy

Намерете това, което търсите, с глобално търсене

Добавете контекст към задачите с кратки бележки

Добавете подходящи файлове и изображения към задачите си

Споделяйте задачи с членовете на екипа

Ограничения на Workflowy

Можете да споделяте задачи, но няма опция за съвместна работа.

Няма възможност за персонализиране на визуалните елементи на инструмента (с изключение на подчертаването)

Цени на Workflowy

Basic: Безплатно

Workflowy Pro: 4,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Workflowy

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Разгледайте тези алтернативи на Workflowy!

Избор на най-доброто приложение за списък със задачи за управление на задачите

Повечето от приложенията, които включих в този списък, имат прост потребителски интерфейс, което ги прави достъпни за екипи с различни нива на техническа експертиза.

Всички тези инструменти са подходящи за създаване и отбелязване на задачи, но много малко от тях предлагат разширени функции за списъци със задачи, като визуално проследяване на напредъка, сътрудничество с големи екипи, едновременно възлагане на задачи на няколко членове на екипа, отчети и анализи, мобилни приложения и интеграция с изкуствен интелект.

По-опростените инструменти са подходящи за лична употреба, но ограничените им възможности няма да са достатъчни за сложни проекти с отдалечени или мултифункционални екипи.

В такива случаи ClickUp е ясен победител. То свързва създаването и проследяването на задачи с управление на проекти с помощта на изкуствен интелект, като гарантира, че вашият екип остава продуктивен и ефективен и работи като едно цяло.

Започнете с ClickUp още днес!