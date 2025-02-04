Топ 10 алтернативи на Remember The Milk, които да имате предвид

Не е тайна, че овладяването на уменията за управление на задачите е тайната съставка за продуктивността. Подобно на това как добре оптимизираният уебсайт е от съществено значение за привличането на потенциални клиенти, софтуерът за управление на задачите е от решаващо значение за подпомагане на организациите да постигнат завършване на проектите и оперативна ефективност.

Подходящият инструмент може да ви помогне да следите задачите по-ефективно и да оптимизирате работния си процес.

Тези, които вече са запознати с Remember The Milk, уеб-базираното приложение за управление на задачи и време, знаят колко е важно да имате надеждна система за управление на ежедневните си задачи.

С промяната на нашите нужди обаче се променя и търсенето ни на софтуер, който отговаря на основните изисквания на шаблоните за списъци със задачи и ни позволява да управляваме работната си натовареност с финес.

Търсенето на алтернативи на Remember The Milk не означава замяна на надежден инструмент. Вместо това, целта ни е да подобрим вашия набор от инструменти с допълнителни функции, опции за персонализиране и по-добри възможности за интеграция.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Remember The Milk?

Когато търсите алтернативи на Remember The Milk, е важно да имате предвид няколко ключови функции, които подобряват възможностите ви за управление на задачите. Подходящият инструмент трябва да ви помага да организирате ежедневните си задачи и да подобрите общата си продуктивност. А за потребителите, които търсят инструменти за продуктивност при ADHD, намирането на приложения с отлични функции за списъци със задачи е чудесна отправна точка.

Функции за управление на задачите: Потърсете алтернативи, които предлагат надеждни възможности за управление на задачи и проекти, като създаване, организиране, приоритизиране и планиране на задачи.

Кръстосана платформена съвместимост: Изберете опции, които работят безпроблемно на различни устройства и операционни системи, включително настолни компютри, смартфони и таблети.

Опции за персонализиране: Потърсете инструмент, който ви позволява да персонализирате списъци със задачи, етикети, приоритети, крайни срокове и други аспекти, за да отговарят на вашите предпочитания за работния процес.

Функции за интеграция: Разгледайте алтернативи, които се интегрират с други инструменти и платформи за продуктивност, които използвате, като календари, програми за електронна поща, софтуер за управление на проекти или инструменти за сътрудничество.

Потребителски интерфейс и потребителско преживяване (UI/UX): Изберете алтернативи с интуитивни интерфейси и удобни за ползване функции, за да направите работата си ефективна и приятна.

Офлайн достъп: Ако често работите офлайн или в райони с ограничена свързаност, обмислете платформи за управление на проекти, които предлагат офлайн достъп и възможности за синхронизация.

Сигурност и поверителност: Търсете алтернативи на Remember the Milk, които дават приоритет на сигурността и поверителността на вашите задачи и лични данни. Те трябва да предлагат криптиране, мерки за защита на данните и прозрачни политики за поверителност.

10-те най-добри алтернативи на Remember The Milk, които можете да използвате

Опростете търсенето си с нашия подбрани списък с 10-те най-добри алтернативи на Remember The Milk, съобразени с разнообразните нужди и предпочитания на потребителите.

Запознайте се с тях и открийте този, който е най-подходящ за вас!

1. ClickUp

Бъдете в течение с всичките си проекти, хора и задачи, като използвате таблото за управление на ClickUp.

ClickUp предлага цялостно решение за екипи, които искат да управляват ефективно задачите и проектите си. Списъкът със задачи на ClickUp предоставя инструменти за управление на лични и сложни проекти, което го прави популярно приложение сред професионалисти от различни области.

Управлявайте лесно задачите на екипа и използвайте персонализирани изгледи като ClickUp Board, за да делегирате работата по-ефективно.

Множество изгледи

Платформата е проектирана да отговаря на различни работни процеси чрез множество опции за преглед, включително изгледи „Списък“, „Табло“ и „Календар“, което я прави универсална за различни проекти и предпочитания на екипа. Например,

Изглед на списък : Предлага ясен, линеен списък със задачи, предпочитан от тези, които ценят простия и директен подход към работата. Предлага ясен, линеен списък със задачи, предпочитан от тези, които ценят простия и директен подход към работата.

Board View : Имитира Kanban таблата, позволявайки визуално представяне на работните процеси с преместване на задачите между етапите, идеално за визуално ориентирано управление на проекти. Имитира Kanban таблата, позволявайки визуално представяне на работните процеси с преместване на задачите между етапите, идеално за визуално ориентирано управление на проекти.

Календар : Полезен за управление на крайни срокове и планиране, този изглед поставя задачите в календар, което помага за визуализиране на отговорностите, свързани с времето. Полезен за управление на крайни срокове и планиране, този изглед поставя задачите в календар, което помага за визуализиране на отговорностите, свързани с времето.

Изглед на диаграма на Гант : За проекти, които изискват подробно планиране и проследяване на зависимостите между задачите, изгледът на диаграмата на Гант предоставя цялостна визуализация на времевата линия. За проекти, които изискват подробно планиране и проследяване на зависимостите между задачите, изгледът на диаграмата на Гант предоставя цялостна визуализация на времевата линия.

Задайте приоритети в ClickUp, за да разграничите по-добре какво трябва да се направи веднага и какво може да почака.

Определяне на приоритети

Акцентът на ClickUp върху определянето на приоритети и напомнянията ви гарантира, че можете ефективно да се справяте със задачите си.

Например, настройките за приоритет на ClickUp ви позволяват да категоризирате задачите според тяхната спешност, което ви помага да се съсредоточите върху това, което изисква незабавно внимание. Приоритетите могат да бъдат персонализирани, но като цяло следват структурата „Спешно“, „Високо“, „Нормално“ и „Ниско“.

Тази функция е от решаващо значение за поддържането на ефективността, тъй като насочва вниманието ви първо към най-важните задачи, гарантирайки спазването на сроковете на проекта.

ClickUp Tasks

Използвайки функцията „Задачи“ на ClickUp и шаблона за управление на задачи на ClickUp, можете да оптимизирате работния си процес, да повишите производителността си и да се уверите, че нищо не се пропуска.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте работните си процеси с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Шаблонът е подходящ за всички видове проекти и работни процеси, с шест различни изгледа и персонализирани полета за персонализиране. За по-добра концентрация, той разделя всички задачи на три списъка: Действия, Идеи и Неизпълнени задачи.

Задачите са основните единици в ClickUp, представляващи индивидуални елементи, които трябва да бъдат изпълнени. Те могат да варират от прости лични задачи до сложни части от по-голям проект. Всяка задача в ClickUp може да бъде подробно описана, възложена на членове на екипа, да й бъде зададен краен срок и да бъде маркирана с приоритети.

Това ниво на детайлност ви позволява да управлявате ефективно работната си натовареност и гарантира, че всеки член на екипа знае какво да прави.

Потребителски полета: ClickUp позволява добавянето на потребителски полета към задачите, така че да можете да адаптирате подробностите за задачите към конкретните изисквания на проектите, като проследяване на бюджета, разпределение на времето или други важни показатели.

Подзадачи и списъци за проверка: Сложните задачи могат да бъдат разделени на по-лесно управляеми подзадачи или списъци за проверка, за да се улесни тяхното изпълнение и проследяване на напредъка.

Коментари и прикачени файлове: Задачите поддържат коментари за комуникация в рамките на задачата и прикачване на съответни файлове, като централизират цялата необходима информация и дискусии.

Изтеглете този шаблон Уверете се, че проектът ви ще стартира гладко с шаблона за планиране на задачи за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за управление на задачи в ClickUp ви помага да организирате задачите за вашия проект. Можете да създавате подзадачи и да ги възлагате на членовете на екипа с прецизен контрол на достъпа.

Можете също да използвате времеви графики и диаграми на Гант, за да проследявате напредъка на проекта, да видите графиците на задачите и да се уверите, че всичко е готово за деня на стартиране!

Най-добрите функции на ClickUp

Получете достъп до изгледи на списъци, табла, календари и диаграми на Гант, които отговарят на различни предпочитания за работния процес.

Задайте приоритети за задачите, което ще ви помогне да се съсредоточите върху най-важното.

Бъдете информирани за крайните срокове и важните задачи, за да ги изпълните навреме.

Създайте персонализирани статуси, които да съответстват на конкретния работен процес на вашия екип.

Работете съвместно с екипа си по проекти с коментари, съвместно редактиране в ClickUp Docs и чат.

Спестете време с AI-базираното управление на проекти на ClickUp , което създава подзадачи, генерира обобщения на бележки от срещи, настройва актуализации на проекти и др.

Интегрирайте ClickUp с широка гама от други инструменти, за да подобрите ефективността на работния процес.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят широкия набор от функции на ClickUp за прекалено голям и да им е необходимо известно време, за да използват пълния му потенциал.

Някои потребители споделят, че системата за известия може да бъде прекалено сложна или трудна за настройка според техните предпочитания.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Todoist

чрез Todoist

Todoist е един от най-популярните мениджъри на задачи и приложения за списъци със задачи на пазара и се използва от милиони хора и фирми по целия свят. Той е сред най-известните алтернативи на Remember the Milk.

Известен със своята простота и мощни възможности за управление на задачи, Todoist предлага рационализиран подход към организирането на задачи и проекти.

Благодарение на интуитивния си интерфейс, гъвкавата организация на задачите и надеждна система за напомняне, той подпомага отделните лица и екипи в лесното управление на работната им натовареност.

За съжаление, безплатната версия не поддържа много от тези функции.

Най-добрите функции на Todoist

Организирайте задачите по проекти, крайни срокове и нива на приоритет и персонализирайте работния си процес.

Спазвайте сроковете и приоритетите си с навременни напомняния и известия.

Сътрудничество с екипа ви чрез възлагане на задачи, споделяне на проекти и коментиране на задачи

Управлявайте задачите си отвсякъде, на всяко устройство

Ограничения на Todoist

Безплатната версия на Todoist е донякъде ограничена, с ограничения по отношение на броя проекти, задачи и напомняния.

Някои от по-напредналите функции, включително етикети, напомняния и подробни отчети, са достъпни само в премиум версиите.

Цени на Todoist

Безплатни завинаги

Про: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Сравнете Notion и Todoist!

3. Volition

чрез Volition на Producthunt

Volition е ново попълнение в категорията инструменти за управление на задачи, позиционирайки се като чудесна алтернатива на Remember The Milk.

Той се отличава от другите GTD приложения и алтернативи на Remember the Milk, като се фокусира върху самомотивацията и психологията зад продуктивността, съчетавайки традиционни функции за управление на задачите с иновативни подходи, за да ви помогне да постигнете ежедневните си и дългосрочни цели.

Например, Volition предлага лека функция за оценка Pomodoro, която ви позволява лесно да оцените необходимото време за задачите с 25-минутни интервали. Списъкът с задачи се интегрира безпроблемно с оценките за времето, като ви предоставя ясна представа за колко време ще отнеме всяка задача.

Най-добрите функции на Volition

Опростете оценката на времето с леките оценки Pomodoro на Volition.

Свържете задачите с приблизителни времеви рамки за безпроблемно планиране и изпълнение.

Улеснете размисъла с интегрираната функция за ежедневен дневник на Volition.

Ограничения на волята

Най-голямото предизвикателство за Volition е странно – потребителите са готови да платят за разширени функции, но разработчикът е сдържан да ги създаде и да ги таксува.

Ценообразуване по желание

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии на Volition

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

4. Trello

чрез Trello

Trello и Kanban са станали почти синоними. Това е един от най-известните инструменти за управление на задачи Kanban, достъпни онлайн. Известен със своя прост, базиран на карти дизайн, Trello ви позволява да управлявате визуално задачи, проекти и работни процеси чрез персонализирани табла, списъци и карти.

Тази гъвкавост го прави идеален за лица, екипи и фирми, които искат да оптимизират сътрудничеството и да повишат производителността си в различни проекти.

Силата на платформата се крие в способността ѝ да се адаптира към различни случаи на употреба, от прости списъци със задачи до сложни сценарии за управление на проекти. С помощта на широка гама от Power-Ups (терминът, използван от Trello за интеграции), можете да свържете Trello с други приложения и услуги, като Slack, Google Drive и Dropbox.

Освен това, вграденият инструмент за автоматизация на Trello, Butler, автоматизира ежедневните задачи и процеси, спестява време и намалява ръчния труд чрез настройка на правила, команди и планирани операции.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите и проектите визуално с карточната система на Trello, която предоставя незабавен поглед върху състоянието на проектите.

Персонализирайте таблата, за да отговарят на вашия работен процес, като създавате списъци и картички за различни проекти.

Насърчавайте екипната работа и прозрачността с инструменти за сътрудничество, които позволяват задаване на задачи, коментиране, прикачване на файлове и определяне на крайни срокове директно върху картички, така че членовете на екипа да са синхронизирани.

Повишете производителността и работния процес, като свържете Trello с други приложения и услуги.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и процеси с вградения инструмент за автоматизация на Trello, Butler.

Ограничения на Trello

Макар Trello да е отличен за малки и средни проекти, по-големите екипи или проекти с комплексни нужди може да имат затруднения да управляват всичко ефективно, предвид широкия набор от функции.

Основният план на Trello предлага ограничени функции за отчитане и анализи.

Цени на Trello

Безплатни завинаги

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

План за предприятия: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

5. Супер продуктивност

чрез Super Productivity

Super Productivity предлага уникална комбинация от функции за управление на задачи, предназначени за разработчици, свободни професионалисти и всеки, който иска да максимизира производителността си, като се фокусира върху простотата и ефективността.

За разлика от традиционните инструменти за управление на задачи, Super Productivity интегрира проследяването на времето и управлението на проекти директно във вашия работен процес, което го прави интересна алтернатива на Remember The Milk през 2024 г.

Първо, Super Productivity интегрира безпроблемно проследяването на времето в управлението на задачите, така че да можете ефективно да следите времето, прекарано за всяка задача. Освен това, той осигурява подробна организация на задачите с подзадачи, бележки и прикачени файлове, улеснявайки цялостното управление на проектите.

Можете също да прегледате историята на работата си чрез функцията Worklog, която помага за анализиране на моделите на продуктивност и извършване на необходимите корекции. Инструментът се интегрира с популярни услуги като GitHub, GitLab и Jira.

Най-добрите функции на Super Productivity

Интегрирайте безпроблемно проследяването на времето в управлението на задачите

Организирайте задачите си с помощта на подзадачи, бележки и прикачени файлове.

Преглеждайте удобно историята на работата си чрез функцията Worklog.

Оптимизирайте работния процес чрез интегриране с популярни услуги

Повишете производителността си с вградения таймер Pomodoro

Ограничения на суперпродуктивността

Някои потребители може да сметнат, че наборът от функции и опции за персонализиране е прекалено голям в началото.

Въпреки че има мобилно приложение, функционалността и наборът от функции са по-ограничени в сравнение с версията за настолни компютри.

Дизайнът му е по-скоро насочен към индивидуалната продуктивност, което може да ограничи ефективността му при по-големи екипни проекти.

Цени за супер продуктивност

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за супер продуктивност

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Things

чрез Things

Things е елегантна и мощна платформа за управление на проекти, която предлага изящно решение за управление на задачи, проекти и срокове. Проектирана с фокус върху простотата и лекотата на използване, Things предлага интуитивен интерфейс, който помага на потребителите да организират живота си с минимални усилия.

Уникалната комбинация от дизайн и функционалност на приложението го включва в нашия списък с алтернативи на Remember The Milk, особено за потребители в екосистемата на Apple. То ви позволява да управлявате задачи на различни устройства с iCloud синхронизация.

С функции като въвеждане на естествен език, планиране на проекти и изглед „Днес“, Things ви насърчава да се съсредоточите върху важните неща, без да се претоварвате с ежедневните задачи.

Най-добрите функции на Things

Опростете управлението на задачите с изчистен и лесен за използване интерфейс.

Работете по-ефективно с възможността да добавяте задачи бързо, използвайки естествен език.

Създавайте подробни планове за проекти , като разделите големите цели на управляеми задачи и включите етапи.

Концентрирайте се върху ежедневните задачи с функцията „Днешна гледка“

Управлявайте задачите на всички Apple устройства чрез синхронизиране с iCloud.

Ограничения на Things

Things е достъпно изключително за iOS, macOS и watchOS, което ограничава използването му до потребители на продукти на Apple.

В сравнение с други инструменти за управление на задачи, Things има по-висока цена, като се изискват отделни покупки за всяка платформа (iPhone, iPad и Mac).

Цени на Things

iPhone и Apple Watch: 9,99 долара, еднократна такса

iPad: 19,99 долара, еднократна такса

Vision Pro: 29,99 долара, еднократна такса

Mac: 49,99 $, еднократна такса

Оценки и рецензии за Things

G2: 4. 4/5 ‎ (25+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 ‎(140+ отзива)

7. Quire

чрез Quire

Quire е динамичен и лесен за използване инструмент за управление на задачи и проекти, който предлага нова перспектива за организиране на задачи и проекти. Неговият иновативен подход към управлението на задачи използва вложени списъци със задачи и позволява разбиването на проектите на управляеми подзадачи.

Платформата насърчава работата в екип чрез своето съвместно работно пространство, където членовете могат да споделят задачи, да участват в дискусии и да получават актуализации. С интегриран изглед на Kanban таблото можете да визуализирате динамично напредъка на задачите и работния процес, което улеснява ефективното проследяване и управление на задачите.

Quire допълнително оптимизира работните процеси чрез интеграция с популярни инструменти като Slack, Google Calendar и GitHub.

Най-добрите функции на Quire

Управлявайте работата си по-добре с задачи и подзадачи в йерархична структура

Работете съвместно в споделено работно пространство, където членовете могат да споделят задачи, да обсъждат в коментари и да получават актуализации.

Визуализирайте динамично напредъка на задачите и работния процес с интегрирания изглед на Kanban таблото.

Оптимизирайте работните процеси и свързаността чрез интегриране с популярни инструменти.

Поддържайте продуктивността си, докато сте в движение, с мобилен достъп

Ограничения на Quire

Бавно усвояване, предвид широкия набор от функции

Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране на изгледа на задачите и известията са по-малко детайлни в сравнение с други платформи.

Цени на Quire

Безплатни завинаги

Професионална версия: 10,95 $/месец на потребител

Премиум: 18,95 $/месец на потребител

Enterprise: 24,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Quire

G2: 4. 6/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 220 отзива)

8. TickTick

чрез TickTick

TickTick е гъвкав инструмент за управление на задачи с богат набор от функции. Той е атрактивна алтернатива на Remember The Milk за лица и екипи, които искат да повишат производителността си. С акцент върху интуитивния дизайн и широкия набор от функции, TickTick отговаря на широк спектър от нужди в управлението на задачи, от прости списъци със задачи до сложно проследяване на проекти.

Той се интегрира безпроблемно в ежедневието с напомняния, календари и функции за проследяване на навици.

Адаптивността на TickTick към различни устройства и платформи, опциите за персонализиране и инструментите за продуктивност го правят надеждно решение за оптимизиране на процеса на управление на задачите, подобряване на организацията и повишаване на ефективността.

Най-добрите функции на TickTick

Достъп до задачите отвсякъде с TickTick, който е достъпен на различни платформи.

Управлявайте задачите си изчерпателно с поддръжка за задачи, подзадачи, повтарящи се задачи и нива на приоритет.

Повишете производителността си с вградена календарна интеграция за планиране на задачи и таймер Pomodoro, който подобрява концентрацията по време на работните сесии.

Насърчавайте положителни навици с включването на инструмент за проследяване на навици

Улеснете работата в екип и организацията в семейството с споделяне на задачи и списъци.

Ограничения на TickTick

Някои потребители може да сметнат широкия набор от функции за прекалено голям, особено ако търсят просто решение за управление на задачите.

Разширените функции изискват абонамент.

Цени на TickTick

Безплатни завинаги

Премиум: 35,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

9. Any. do

С Any. do поддържането на организация и продуктивност е по-лесно от всякога. С акцент върху изчистен дизайн и удобни за ползване функции, Any. do предоставя интуитивна платформа за управление на задачи, настройка на напомняния и планиране на събития.

Възможностите му за интеграция ви помагат да се справяте с задачите си без усилие, като повишавате производителността и намалявате стреса. Освен това функцията за гласово въвеждане позволява бързо добавяне на задачи без да използвате ръцете си. Съвместната работа е улеснена благодарение на споделените задачи и списъци, което насърчава екипната работа и координацията между приятели, семейство или членове на екипа.

Освен това функцията за ежедневен планиращ календар ви подканва да прегледате и планирате деня си всяка сутрин, като ви помага да определите приоритетите си и да управлявате ефективно времето си.

Any. do най-добри функции

Управлявайте задачите безпроблемно на iOS, Android, уеб и настолни платформи.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез споделени задачи и списъци

Получете изчерпателен преглед на ежедневните си задължения

Приоритизирайте задачите и управлявайте времето си ефективно

Any. do ограничения

Някои потребители може да сметнат, че опциите за персонализиране на управлението на задачите и интерфейсът са ограничени в сравнение с други инструменти.

Any. do ценообразуване

Безплатни завинаги

Премиум : 5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Семейство : 8 $/месец за 4 потребители (фактурира се ежегодно)

Teams: 8 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (193 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (169 отзива)

10. Sorted

чрез Sorted

Sorted се отличава като иновативен инструмент за управление на задачи, съчетаващ най-доброто от календара и управлението на задачи в едно единствено, оптимизирано преживяване. С мощните функции на Sorted управлението на задачи и графици става безпроблемно и интуитивно.

Например, функцията Hyper-scheduling автоматично подрежда задачите около вашите събития, оптимизирайки деня ви за максимална продуктивност. Функцията Unified Timeline обединява задачите, събитията и бележките в единна визия, предлагайки цялостен поглед върху дейностите ви през деня.

По същия начин Magic Select ви помага лесно да организирате задачи и събития чрез интуитивни жестове, подобрявайки цялостното потребителско преживяване.

Sorted предлага и персонализирани изгледи, които отговарят на различни нужди при планирането, включително изгледи под формата на списък, ден и 3 дни. Функцията Seamless Syncing на платформата гарантира, че задачите и графиците ви остават синхронизирани на всички устройства на Apple, като осигурява последователно планиране.

Сортирани по най-добри функции

Автоматично планирайте задачите си около събитията си с Hyper-Scheduling

Комбинирайте задачи, събития и бележки в единна времева линия с Unified Timeline.

Лесно организирайте и коригирайте задачи и събития с прости жестове, използвайки Magic Select.

Достъп до различни изгледи, за да отговорите на различни нужди за планиране, включително изгледи под формата на списък, ден и 3 дни, с персонализирани изгледи.

Синхронизирайте задачите и графиците на всички Apple устройства с Seamless Syncing.

Ограничения на Sorted

Sorted понастоящем е достъпен само за iOS и macOS.

Уникалните функции и интерфейс на Sorted може да изискват период на адаптация за новите потребители, за да могат да се възползват напълно от неговите възможности.

Сортирани по цена

Безплатни завинаги

iOS Pro: 14,99 $/година на потребител

macOS Pro: 24,99 $/година на потребител

Сортирани оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Подобрете уменията си за управление на задачите с подходящата алтернатива на Remember The Milk

Намирането на подходящия инструмент за управление на задачите може да окаже значително влияние върху работния ви процес, ефективността и цялостния успех в управлението на вашите проекти и ежедневни задачи.

Докато разглеждаме алтернативите на Remember The Milk, е от решаващо значение да изберете инструмент, който отговаря на вашите лични нужди или на нуждите на вашия екип, независимо дали става въпрос за групиране на задачи или управление на списък с приоритети.

Всяка от споменатите алтернативи предлага уникални функции и възможности, от интуитивен дизайн и съвместимост с различни платформи до усъвършенствани инструменти за управление на задачи и сътрудничество. Изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

С многофункционалните си характеристики и интуитивен интерфейс, ClickUp разполага с всички инструменти, необходими за усъвършенстване на работния ви процес и повишаване на ефективността на управлението на проекти.

Регистрирайте се в ClickUp днес безплатно!