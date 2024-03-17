Notion срещу Todoist: кой е най-добрият инструмент за управление на задачи?

Независимо от големината на вашия екип, наличието на подходящите инструменти е от решаващо значение за ефективното управление на задачите.

С толкова много приложения за управление на задачи, изборът на най-доброто е объркващ. Notion и Todoist са две от най-популярните и ефективни приложения.

И двата инструмента надхвърлят основните списъци със задачи, като предлагат разширени функции за управление на задачите. Въпреки това е изключително важно да направите правилния избор.

В тази статия ще сравним Notion и Todoist, ще разгледаме основните им функции и ще претеглим плюсовете и минусите, за да ви помогнем да изберете подходящата платформа.

Нека ви помогнем да намерите инструмента, който работи най-добре за вас. Останете с нас и ще ви представим по-добрата опция за вас!

Какво е Notion?

чрез Notion

Notion е многофункционален софтуер за управление на работната среда и задачите, предназначен за управление, проследяване, сътрудничество и организиране на проекти.

Notion е мощен инструмент, след като се научите как да персонализирате и управлявате задачите в платформата. Настройването на Notion с интеграциите и персонализацията е сложно, но инструментът ще ви помогне да спестите време, след като го направите.

Гъвкавостта на Notion подобрява приоритизирането на задачите и производителността благодарение на широките възможности за персонализиране.

Характеристики на Notion

Макар Notion да е предимно инструмент за работа с документи, той предлага много повече. Разполага с функции за работа с бележки, модели за управление на задачи, бази данни, високо персонализируеми динамики, шаблони, инструменти за проекти и др.

Ето кратко резюме на най-добрите функции за управление на задачи на Notion:

Уики

Team Wikis в Notion предоставя гъвкаво и организирано работно пространство за вашия екип, където да централизирате знанията и документацията си. Тази функция е изключително адаптивна и разполага с опростен интерфейс, мощна функция за търсене и възможност за персонализиране на страниците с емотикони и корични изображения.

Членовете на екипа могат лесно да допринесат за базата от знания, без да се изискват технически познания.

Функцията Synced Blocks на Notion гарантира, че съдържанието ви се актуализира последователно на различни места, като елиминира объркването с версиите. Платформата се интегрира безпроблемно с популярни инструменти като Slack, Figma, Jira и GitHub.

Шаблони

Галерия с шаблони на Notion

Notion предлага неограничен достъп до готови шаблони, без да е необходимо да ги проектирате от нулата!

Независимо дали става дума за основна страница или пълен план на проект, Notion ви предлага различни шаблони, създадени от членовете на общността Notion, някои от които са безплатни, а други – платени.

Управление на задачи

Управление на задачите в Notion

Макар управлението на задачите да изглежда малко сложно, Notion е изключително гъвкав. Експериментирайте с настройките за сътрудничество, добавяйте отметки и лесно споделяйте обратна връзка с екипа си.

Визуализирайте задачите си с функциите Календар, Таблица и Канбан табло на Notion.

Notion ви помага да сортирате списъка си със задачи по висока, средна или ниска приоритетност. Отидете още по-далеч и ги сортирайте по различни критерии като приоритет, категория и времева рамка, за да повишите производителността си.

Можете също да променяте статуса на задачите си с напомняния като завършено, в процес и завършено.

Notion предлага все по-голям списък с официални интеграции и поддържа използването на Notion API за персонализирани връзки.

Интегрирайте го с популярни инструменти като Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira и Microsoft Office. Можете да поискате персонализирана интеграция, ако любимият ви софтуер не е в списъка.

Ако в даден момент се нуждаете от персонализирани функции за брандиране, стратегия или маркетинг, Notion API ще ви помогне с персонализирани решения.

Вземане на бележки

Пример за водене на бележки в Notion

Използвайте Docs в Notion за ежедневните си записи в дневника или за общи бележки. Организирайте и маркирайте различни части от бележките си в различни категории и формати.

Създайте шаблони за управление на проекти и бази данни в Notion, за да организирате по-добре бележките си и да намирате лесно информацията.

Можете също да споделяте документи с екипа си, да сътрудничите, да предлагате промени и да добавяте коментари. Освен това можете да прикачвате изображения, видеоклипове и връзки към документите си.

Notion AI

Обобщете действията и ключовите изводи с Notion AI

Ако искате да спестите време, докато се занимавате с множество приоритети, Notion AI е вашият помощник. Той помага за създаването на съдържание, редактирането на текст, воденето на бележки, обобщаването на пасажи и много други.

Подобно на други AI инструменти, Notion може да генерира структури на блог публикации и имейли въз основа на вашите указания.

Персонализирани изгледи на базата данни

Оформлението на базата данни на Notion ви позволява да персонализирате различни стилове, формати или структури, за да отговарят на вашето въображение, стига да е в рамките на Notion.

Преглеждайте базата данни като табло, списък, таблица, времева линия, календар или галерия. Можете да показвате или скривате свойства за всеки изглед, да филтрирате, сортирате и дори да групирате елементи по ваш избор.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс : 8 $/месец на потребител

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Какво е Todoist?

Чрез Todoist

Todoist улеснява управлението на задачите и работи на различни платформи. Todoist предлага удобни добавки като интеграция с EverNote и DropBox, както и поддръжка на естествен език за планиране на проекти и задачи.

Ако искате да подобрите ефективността на процесите в организацията си с приложение за управление на задачи, Todoist е отличен избор. Задавайте и коригирайте крайни срокове, етикети и коментари.

Todoist е чудесен за планиране на повтарящи се задачи във вашата ежедневна рутина. Докато много хора разчитат на напомняния, Todoist е подходящ инструмент, който ви напомня и ви помага да останете на правилния път.

Споделянето е лесно с Todoist; поканете членове на екипа, колеги и приятели да сътрудничат в работата ви.

Интегрирайте Todoist с вашите служебни имейли и календари, за да оптимизирате работния си процес. Todoist се интегрира лесно с имейли и се синхронизира с календари за оптимално планиране на задачите.

Платформата предлага удобни шаблони за управление на задачи и продуктивност с персонализирани задачи, които можете да използвате за ежедневни сценарии като проследяване на проекти или дневен ред на срещи.

Функции на Todoist

С функциите за продуктивност на Todoist можете без усилие да поддържате организация, да приоритизирате задачите си и лесно да се справяте с тях.

Инструментът предлага безпроблемна интеграция с приложения, визуално проследяване на напредъка, персонализирани изгледи и удобни инструменти за сътрудничество за лесно делегиране и споделяне на задачи.

Ето списък с най-добрите функции за управление на задачи на Todoist:

Интеграция на софтуера

Todoist предлага безпроблемна простота. Лесно интегрирайте това приложение за продуктивност с вашите съществуващи работни процеси и инструменти. Независимо дали искате да свържете популярни приложения като Google Calendar, Dropbox, Evernote и други, Todoist ви предлага всичко необходимо.

Мислили ли сте някога да създавате задачи директно от електронната си поща или да запазвате важни файлове в списъка си със задачи? Todoist прави тези интеграции да работят безпроблемно.

Вече не е нужно да превключвате между приложенията; тези интеграции оптимизират работния ви процес безпроблемно, включително Google Calendar, Evernote, Outlook, AI Assistant и много други.

Todoist предлага перфектен интерфейс за подробно планиране на задачите ви и ефективно проследяване на напредъка.

Todoist предлага Karma, визуален начин да следите напредъка си по проекти и задачи. Печелите карма точки, като изпълнявате задачи, и има дори дневна и седмична поредица от задачи, които трябва да поддържате, за да сте сигурни, че ще останете последователни в справянето с вашите задачи.

Цветна графика визуално представя вашата упорита работа и предоставя информация за тенденциите във вашата продуктивност.

Персонализация

Персонализирайте изгледа на задачите си в Todoist. Изберете между табло в стил Kanban или прост списък.

Всяка секция има своя колона в изгледа на таблото; в изгледа на списъка това е просто дълъг списък. Можете да премествате задачите с плъзгане и пускане, да ги групирате и да добавяте етикети. Освен това можете да филтрирате задачите по възложители.

Сътрудничество

Делегирайте задачи, като опростявате сложността и улеснявате визуализирането на прехода от една задача към друга.

Използвайте лесния за работа интерфейс на Todoist, за да споделяте напредъка си или задачите си.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 4 $/месец

Работно пространство за начинаещи: Безплатно

Работно пространство за бизнес: 6 $/месец на потребител

Notion срещу Todoist: сравнение на функциите

И Notion, и Todoist предлагат впечатляващи функции за управление.

Notion се отличава с обширността, възможностите за персонализиране и многобройните интеграции. Todoist, от друга страна, поддържа нещата прости и се отличава в проследяването и мониторинга на приоритетите.

Нека разгледаме по-отблизо какво отличава Notion и Todoist. Ето Todoist срещу Notion:

1. Вградени функции и интеграции

Вградените функции ви предоставят необходимите инструменти от самото начало, така че не е нужно да търсите допълнителни приложения за основни задачи.

Интеграциите помагат на инструмента ви за управление на задачи да работи безпроблемно с приложенията, които вече използвате, като календар, чат приложения и облачно съхранение.

Как се представят Notion и Todoist в тази категория? Да видим.

Notion се интегрира с широка гама от софтуер и инструменти. Ще откриете достатъчно вградени функции, без да липсват външни интеграции.

Вградената AI функция на Notion ви помага да обобщавате бележки, да създавате задачи за действие, да подобрявате писането си и много други.

В контраст с това, Todoist няма сложни функции, разчита на външни интеграции за конкретни задачи и се затруднява като инструмент за управление на проекти.

Ако искате да използвате AI с Todoist, трябва да интегрирате външен софтуер за AI асистент.

Заключение: Като се имат предвид разликите в вградените функции и интеграции на двете приложения, Notion печели тук.

2. Проследяване на напредъка

Функциите за проследяване на напредъка ви позволяват да следите задачите и проектите си и да виждате в каква посока се движите.

Ето как Notion и Todoist могат да ви помогнат да го направите.

Проследяването на напредъка с Notion се фокусира предимно върху промяната на статуса на задачите, за да ви помогне да следите целите си.

Той не предоставя визуално представяне на напредъка по списъците със задачи и няма ежедневни серии за последователност.

С функцията Karma на Todoist получавате по-забавна и отчетна система за проследяване на напредъка.

Той включва ежедневни и седмични серии, за да ви държи на път и мотивирани да изпълнявате задачите, а визуалното представяне на вашия напредък е голям плюс.

Заключение: В този сблъсък между Notion и Todoist победител е Todoist.

3. Сложни проекти и работни процеси

Инструментът за управление на задачи опростява сложните проекти и работни процеси, като ги разделя на управляеми стъпки, разпределя отговорностите и поддържа всички в синхрон.

Ето как Notion и Todoist ви помагат да се справяте със сложни проекти:

Notion

Получавате статут на „всеобхватно работно пространство“ благодарение на неговата гъвкавост и способност да се справя със сложни работни процеси и проекти.

Notion отива отвъд задачите и документите; той се занимава с продуктови пътни карти, обширно сътрудничество в екип, настройка на уебсайтове и много други.

Todoist

От друга страна, Todoist оптимизира управлението на задачите и е по-подходящ за индивидуални потребители или малки екипи.

Заключение: Резултатът е равен. Ако искате просто, персонализирано и минималистично решение за управление на задачи, изберете Todoist. Ако обаче се нуждаете от надежден инструмент за управление на задачи и проекти, изберете Notion.

4. Персонализирани изгледи и филтри

Персонализираните изгледи и филтри ви позволяват да виждате задачите си по начин, който ви е най-удобен.

Do Notion и Todoist предлагат ли тези персонализации? Нека разберем.

Notion

Той ви позволява да персонализирате и преглеждате базата данни по различни начини, като например изглед на табло, списък, календар, таблица, времева линия или галерия.

Todoist

Todoist има ограничени възможности за персонализиране: табло Kanban и изглед на списък.

Заключение: Notion е ясен победител в това съревнование.

Notion срещу Todoist в Reddit

За да разберем предпочитанията на хората между Notion и Todoist, се обърнахме към Reddit.

Бързо търсене в Reddit за „Notion срещу Todoist“ показва, че повечето потребители смятат, че Notion предлага по-добър набор от инструменти за справяне със сложни задачи. Ето един коментар от Reddit:

„Ако искате да се справяте с комплексни проекти с документация, референтни изображения, списъци за проверка и т.н., едно просто приложение за задачи като Todoist вероятно няма да ви е достатъчно и ще ви е необходимо нещо като Notion.“

От друга страна, потребителите на Todoist са склонни да смятат, че приложението работи най-добре за прости задачи. Един потребител коментира:

„Аз използвам Todoist и бих казал, че е ефективен инструмент за управление на задачи, но откривам, че се проваля, когато се опиташ да го използваш за управление на проекти, които надхвърлят основното ниво на сложност.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Notion и Todoist

Използвайте ClickUp, за да управлявате ефективно проектите си с над 15 изгледа, предварително проектирани шаблони и множество функции за сътрудничество.

ClickUp ви помага да комбинирате проекти, задачи и управление на знания на едно място. Notion и Todoist ви помагат да управлявате само част от вашите задачи и нужди, свързани с управлението на проекти.

Независимо дали имате нужда да интегрирате прости или сложни API, да приоритизирате задачи, да проследявате дейности или да управлявате задачи за малък или голям бизнес, ClickUp е вашият най-добър избор.

Той предоставя всеобхватни инструменти за продуктивност, с които можете да управлявате всякакви проекти, да проследявате напредъка и да водите подробни бележки.

ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и свързвате красиви документи, уикита и други, за безпроблемно изпълнение на идеите с вашия екип.

ClickUp Docs се конкурира директно с Notion и Todoist Docs. Можете лесно да го персонализирате с различни режими на форматиране, като таблици, изображения, видеоклипове, блокове с код, бутони, джаджи и други.

Сътрудничество в реално време с едновременно редактиране, коментиране и маркиране на други хора във вашите документи. Освен това, превърнете текста на вашия документ в задача и я възложете на членовете на вашия екип.

Разширените настройки за разрешения на ClickUp ви позволяват да контролирате поверителността на вашите документи, независимо дали искате те да бъдат частни, публични или защитени. Споделяйте документите си с колеги чрез линк или като ги поканите.

ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате автоматично актуализации на задачи, обобщения и други с натискането на един бутон.

ClickUp AI се превръща във вашия помощник при писане, когато сте в движение. Той обобщава, преписва и редактира вашите документи, за да опрости задачите ви по писане. Бързо обобщавайте срещите си и създавайте списък с действия, които се превръщат във вашите задачи.

ClickUp AI предлага дори свежи и креативни идеи за писане. Той пише и редактира блог публикации за вас само с едно кликване.

Използвайте ClickUp, за да обмислите нови бизнес идеи и да разработите подробен план за изпълнение. Възможностите с ClickUp AI са безкрайни.

ClickUp Notepad

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с безплатния онлайн бележник на ClickUp.

ClickUp Notepad е мястото, където можете бързо да записвате идеите си, за да не ги забравите. Записвайте код, мисли, линкове или всичко, от което се нуждаете, и го запазете за по-късно.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на член.

Започнете да управлявате задачите си с ClickUp

Имате нужда от ефективно приложение за управление на задачи, за да сте в крак с вашите списъци със задачи. Нещата се усложняват, когато добавите подзадачи и зависимости. Имате нужда от приложение за управление на задачи, което съчетава сложност във функциите и простота в дизайна.

Обединете широка гама от инструменти и софтуер в една платформа, за да оптимизирате работните си процеси с ClickUp още днес. Независимо дали става дума за разделяне на дългосрочните ви цели на измерими задачи или споделяне на обратна връзка за напредъка на задачите с членовете на екипа, ClickUp ви помага с всичко това и още много други неща.