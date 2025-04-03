11 най-добри инструмента за продуктивност при ADHD, за да останете фокусирани и организирани

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за продуктивност. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) или друго здравословно състояние.

Отваряте лаптопа си, готов да започнете тази задача. Но първо ви трябва нещо за пиене. По пътя към кухнята си спомняте за пакета, който сте забравили да отворите. Докато го отваряте, виждате касова бележка и си мислите: „Наистина трябва да подредя финансите си“.

Вземате телефона си, за да проверите банковото си приложение, но в крайна сметка прекарвате 20 минути в безцелно превъртане. Сега стоите в кухнята, с телефона в ръка, без напитка, без напредък и без идея как сте се озовали там.

Ако мозъкът ви работи по този начин, знаете колко може да бъде разочароващо да се придържате към плана. Но подходящите инструменти за ADHD могат да променят нещата.

Независимо дали става въпрос за организиране на задачи, управление на времето или намаляване на разсейващите фактори, тези 11 инструмента за продуктивност при ADHD са създадени, за да ви помогнат да свършите работата си.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите препоръки за най-добрите инструменти за продуктивност при ADHD: ClickUp (Най-доброто за цифрово планиране и управление на задачите при ADHD) (Най-доброто за цифрово планиране и управление на задачите при ADHD)

Todoist (Най-добър за бързо записване и организиране на задачи)

Forest (Най-доброто средство за ограничаване на разсейването от телефона)

Evernote (Най-добър за записване на бележки и организиране на цифрово съдържание)

Habitify (Най-добър за изграждане на последователни ежедневни рутинни дейности)

RescueTime (Най-добър за разбиране на моделите на личната продуктивност)

Trello (Най-добър за визуално планиране на задачите)

Due (Най-доброто решение, за да не пропускате задачи с краен срок)

Brain Focus (Най-добър за персонализиране на интервалите за концентрация)

Remember The Milk (Най-добър за управление на повтарящи се задачи)

Brain. fm (Най-доброто за музика, създадена за концентрация)

Не всеки инструмент за продуктивност работи за мозък с ADHD. Чистият интерфейс може да изглежда добре, но ако са необходими твърде много кликвания, за да намерите това, от което се нуждаете, това може да ви забави.

Най-добрият софтуер за управление на задачите намалява конфликтите, контролира разсейващите фактори и улеснява проследяването на напредъка. Ето някои ключови функции, които трябва да търсите:

Бърза и лесна навигация: Предотвратява объркване, поддържа менютата прости и осигурява интуитивно потребителско изживяване за безпроблемно Предотвратява объркване, поддържа менютата прости и осигурява интуитивно потребителско изживяване за безпроблемно управление на проекти при ADHD.

Гъвкава организация на задачите: Поддържа персонализирани структури на задачите, надхвърля основните списъци със задачи и се адаптира към индивидуалните работни процеси.

Вградени напомняния: Автоматизират предупрежденията за задачи, предотвратяват забравянето и помагат да се поддържа концентрацията.

Управление на разсейването: Помага, когато Помага, когато не можете да се концентрирате на работа , блокира прекъсванията и използва таймери, за да раздели задачите на управляеми части, което предизвиква чувство на удовлетворение, когато бъдат завършени.

Опции за персонализиране: Предлага персонализирани настройки за етикети, теми и работни процеси, за да подобри използваемостта и персонализацията.

📖 Прочетете също: Какво биха искали хората с неврологично разнообразие да знаят техните работодатели

Нямате нужда от още едно приложение, което да ви се струва като досадна задача. Най-добрите инструменти за продуктивност при ADHD действително помагат, като поддържат задачите видими, намаляват разсейването и улесняват изпълнението им.

Ето някои, които наистина работят. 📝

1. ClickUp (Най-добър за цифрово планиране и управление на задачите при ADHD)

ClickUp е универсалното приложение за работа, създадено да опрости планирането, управлението на задачите и управлението на проекти при ADHD, без да ви налага строги системи за продуктивност или да се налага да пробвате множество приложения.

Имате затруднения да следите проекти, срокове и ежедневни задачи?

Софтуерът за управление на лични проекти ClickUp организира всичко на едно място, така че не е необходимо да разчитате на паметта си или да превключвате между приложения, за да намерите това, от което се нуждаете.

ClickUp Tasks

Започнете с ClickUp Tasks Организирайте задачите в ClickUp и ги разпределете с помощта на списъците със задачи на ClickUp.

ClickUp Tasks структурира проектите в ясни задачи за действие. Големите цели изглеждат постижими, когато са разбити на по-малки стъпки с ясни отговорности и крайни срокове. Можете да персонализирате задачите с помощта на потребителски полета, статуси и нива на приоритет, което улеснява спазването на графика.

В рамките на тези задачи, списъците с задачи на ClickUp помагат да проследите всяка малка стъпка.

Да предположим, че скоро трябва да предадете изследователска работа. Да напишете „Работа по работата“ не помага много, но ако я разделите на етапи като събиране на източници, очертаване на ключови точки, изготвяне на чернова и корекция, ще ви е по-лесно да започнете. Отбелязването на всеки етап прави напредъка реален и дава на мозъка ви така желания тласък на допамин.

ClickUp Calendar

Преглеждайте и организирайте задачите по начин, който ви е удобен – използвайте AI планиране в календара на ClickUp.

Възможността на ClickUp Calendar да блокира автоматично времето за концентрация върху приоритетни задачи помага за създаването на периоди, в които не се разсейвате. За хора с ADHD, които може да имат затруднения с управлението на времето, визуалният характер на календара, комбиниран с интеграцията на задачите, улеснява преценката колко точно време е на разположение и какво трябва да бъде изпълнено. Това може да помогне за намаляване на тревожността на работното място.

👉🏼 Например, маркетинг специалист с ADHD може да започне деня си, като провери календара си в ClickUp, където вижда трите си приоритетни задачи, планирани като фокусни блокове между срещите.

Когато приключат сутрешната си среща, AI Notetaker на ClickUp, интегриран в календара, вече е създал задачи от бележките от срещата и ги е добавил към списъка с нерешени задачи. Календарът им изпраща уведомление 5 минути преди началото на следващия им фокусиран блок, подканвайки ги да преминат към интензивна работа по приоритетния си проект.

Тези ясни визуални подсказки и автоматичното планиране намаляват умората от вземането на решения и парализата, която може да възникне от необходимостта постоянно да решавате „какво следва“. За разлика от други календарни приложения, ClickUp е гъвкаво и лесно за реорганизиране с планиране чрез плъзгане и пускане, а освен това се интегрира безпроблемно с вашия Google Календар.

Можете също да използвате календара в ClickUp, за да създадете рутина за ADHD, да установите последователност, да визуализирате крайните срокове и да се придържате към приоритетите си, без да се чувствате претоварени.

ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате обобщения и информация за задачите, за да свършите нещата по-бързо.

ClickUp Brain помага на хората с ADHD да бъдат организирани, като предоставя обобщения на задачите и чата, базирани на изкуствен интелект, и интелигентни предложения за по-бързо изпълнение на задачите, което намалява психическата натовареност при управлението на проекти.

Използвайте го, за да извличате бързо информация от работното си пространство в ClickUp, като минимизирате времето, прекарано в търсене на бележки, документи или подробности за проекти. ClickUp Brain помага и при разбиването на сложни задачи на по-малки, управляеми стъпки, което улеснява поддържането на концентрацията и продуктивността.

ClickUp Automations

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с ClickUp Automation

Повтарящите се задачи заемат твърде много умствено пространство, което ги прави лесни за забравяне. ClickUp Automations се грижи за тях, без да се налагат постоянни напомняния, което намалява когнитивното претоварване. Настройте автоматизирани тригери за повтарящи се действия, като задаване на задачи, актуализиране на статуси, изпращане на напомняния и др., когато са изпълнени зададените условия.

Да предположим, че всеки петък трябва да се подава доклад. ClickUp генерира задачата, маркира я като с висок приоритет и изпраща уведомление, ако не е изпълнена. По този начин не е необходимо да я запомняте ръчно.

За всичко, което все пак се изплъзва, се включват напомнянията на ClickUp. Те не са обикновени изскачащи прозорци, които се игнорират – те се появяват точно когато са необходими. Достъпни в браузъри, настолни компютри и мобилни устройства, те осигуряват безпроблемен начин за проследяване на важни задачи, делегиране на задачи и проследяване на ключови разговори.

Най-добрите функции на ClickUp

Вижте приоритетите си на едно място: Отворете Отворете ClickUp Home , за да получите незабавен преглед на спешните задачи, предстоящите срокове и ежедневните цели.

Организирайте разпръснатите си мисли: Записвайте идеи, напомняния и кратки бележки в Записвайте идеи, напомняния и кратки бележки в ClickUp Notepad , а след това ги превърнете в задачи, когато сте готови да действате.

Проследявайте къде всъщност отива времето ви: Използвайте ClickUp като Използвайте ClickUp като софтуер за проследяване на времето , за да регистрирате работните часове, да видите моделите в концентрацията си и да избегнете прекарването на прекалено много време в една задача.

Останете без разсейвания: Активирайте Focus Mode в ClickUp, за да сведете до минимум разсейванията и да фокусирате вниманието си върху една задача в даден момент.

Вижте напредъка с един поглед: Създайте персонализирани Създайте персонализирани табла ClickUp , за да видите тенденциите в производителността си, степента на изпълнение на задачите и ключовите показатели, без да преглеждате списъци.

Повишете продуктивността с шаблони: Опитайте Опитайте шаблоните за ADHD на ClickUp за планиране, приоритизиране и контрол над задачите, без да започвате проектите от нулата.

Ограничения на ClickUp

Макар че напомнянията помагат при управлението на задачите, те не остават на екрана по начин, който някои потребители биха предпочели.

Мобилното приложение е мощно, но навигирането в множество функции на по-малък екран може да отнеме известно време, докато свикнете с него.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp определено си заслужава! Освен че е инструмент за управление на проекти, той има и много други приложения. Моят абсолютен фаворит обаче е Calendar View. Няма нищо по-хубаво от това да виждам цялата си работа и ангажименти на едно място. Работните ми задачи? Проверени. Срещата за кафе? Проверена. Рожден денът на мама? Също проверено! Има обаче едно нещо, което го надминава. ClickUp Brain. Мога просто да попитам кога съм свободен, за да насроча среща, или дали членовете на екипа ми могат да поемат повече работа, и всичко е на разположение! Умът ми е объркан.

ClickUp определено си заслужава! Освен че е инструмент за управление на проекти, той има и много други приложения. Моят абсолютен фаворит обаче е Calendar View. Няма нищо по-хубаво от това да виждам цялата си работа и ангажименти на едно място. Работните ми задачи? Проверени. Срещата за кафе? Проверена. Рожден денът на мама? Също проверено! Има обаче едно нещо, което го надминава. ClickUp Brain. Мога просто да попитам кога съм свободен, за да насроча среща, или дали членовете на екипа ми могат да поемат повече работа, и всичко е на едно място! Умът ми е объркан.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Представете си, ако цялата тази информация беше документирана и незабавно достъпна. С ClickUp на ваша страна, превключването между контексти става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

2. Todoist (най-добър за бързо записване и организиране на задачи)

чрез Todoist

Todoist превръща управлението на задачите в гладък, естествен процес – почти като записването на бележки в физически бележник. Това приложение за списък със задачи се отличава благодарение на клавишните си комбинации и възможностите си за обработка на естествен език.

Напишете „среща със Сам следващия четвъртък в 15:00 ч.“ и Todoist автоматично я планира. Интерфейсът е изчистен и подреден, което улеснява въвеждането на задачи на различни устройства. Системата за карма добавя забавен елемент към продуктивността, като дава точки за завършени задачи и поддържане на серии.

Най-добрите функции на Todoist

Сортирайте задачите в персонализирани секции и подпроекти, за да създадете йерархия, която съответства на вашия уникален работен процес и мисловен процес.

Проследявайте напредъка чрез визуализации на производителността, които показват завършени задачи, серии и модели в работните ви навици.

Създавайте напомняния, базирани на местоположението, които се активират, когато пристигнете на определени места, и ви помагат да си спомните задачите, свързани с конкретния контекст.

Споделяйте и делегирайте задачи в екипните табла, като същевременно поддържате ясна отговорност и проследявате статуса на изпълнението.

Ограничения на Todoist

В календарния изглед липсват разширени функции като плъзгане и пускане, както и изглед за цялата седмица/месец.

Ограничена синхронизация с външни календари (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) и липса на двупосочна синхронизация

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатни

Pro: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Todoist помага да организирате всички задачи според приоритетите им, което улеснява изпълнението на по-спешните задачи първо. Много ми харесва потребителският интерфейс, тъй като е добре проектиран, което го прави интуитивен за навигация и работа

Todoist помага да организирате всички задачи според приоритетите им, което улеснява изпълнението на по-спешните задачи първо. Много ми харесва потребителският интерфейс, тъй като е добре проектиран, което го прави интуитивен за навигация и работа

🧠 Интересен факт: Лепящите се бележки, често използвани за проследяване на задачи, са изобретени случайно, когато учен от 3M се е опитвал да създаде супер силно лепило. Вместо това той е създал слабо, многократно използваемо лепило – идеално за бележки!

3. Forest (Най-доброто за ограничаване на разсейването от телефона)

чрез Forest

Forest превръща времето за концентрация в игра, като превръща продуктивността в приключение за отглеждане на дърво. Тази игра е чудесна за мозъци с ADHD, защото се възползва от мотивацията, задвижвана от допамина, което прави задачите по-увлекателни и удовлетворяващи.

Засадете виртуално семе, когато започнете да работите, и наблюдавайте как то расте и се превръща в дърво по време на вашата сесия на концентрация. Ако проверите телефона си по време на сесията, дървото ви умира. Приложението се възползва от естественото ни желание да отглеждаме и създаваме, което прави сесиите на концентрация по-малко досадни.

А най-хубавото? Вашите виртуални дървета се превръщат в реални дървета, засадени чрез партньорството на Forest с Trees for the Future.

Най-добрите функции на Forest

Персонализирайте продължителността на сесиите за концентрация и засаждайте различни видове дървета в зависимост от вашите работни навици и предпочитания.

Сътрудничество с приятели или съотборници в засаждането на групови дървета, добавяйки социална отговорност към времето, в което се концентрирате.

Проследявайте ежедневните, седмичните и месечните модели на концентрация чрез подробни анализи и визуализация на гората.

Превърнете времето, в което сте фокусирани, в реално въздействие върху околната среда чрез инициативата за засаждане на дървета.

Ограничения на Forest

Ограничена персонализация за системи за възнаграждения с минимална интеграция за управление на времето

Основни статистики и ограничени отчети; безплатната версия не поддържа синхронизиране на няколко устройства.

Цени на Forest

iOS: 3,99 $ (еднократно плащане)

Android: Безплатно с възможност за ъпгрейд до Pro версия за 1,99 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Forest

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Forest?

Аз също имам ADHD и това ми помага. Настройвам го на 2 часа и приложението ме принуждава да спра да използвам телефона си. Чувствам се зле, когато убивам дърво, което расте в продължение на 2 часа. В крайна сметка си купих приложението, за да мога да използвам функцията за бял списък, така че все пак да мога да отглеждам дървета, като същевременно позволявам използването на полезни приложения като калкулатор или речник.

Аз също имам ADHD и това ми помага. Настройвам го на 2 часа и приложението ме принуждава да спра да използвам телефона си. Чувствам се зле, когато убивам дърво, което расте в продължение на 2 часа. В крайна сметка си купих приложението, за да мога да използвам функцията за бял списък, така че все пак да мога да отглеждам дървета, като същевременно позволявам използването на полезни приложения като калкулатор или речник.

🧠 Интересен факт: Техниката Помодоро, метод за продуктивност, при който се фокусирате върху дадена задача в продължение на 25 минути, след което правите 5-минутна почивка, е разработена от Франческо Чирило в края на 80-те години. Той я нарече „Помодоро“, което на италиански означава „домат“, по името на кухненския таймер във формата на домат, който използвал по време на университета, за да следи работните си сесии.

4. Evernote (най-добър за записване на бележки и организиране на цифрово съдържание)

чрез Evernote

Evernote се отличава с това, че превръща случайни мисли и идеи в организирано знание. Приложението помага да събирате статии, изображения, аудио клипове и ръчно написани бележки в един център, в който можете да търсите.

Представете си го като вашия цифров шкаф за документи, където всяка информация намира своето място. Уеб клипърът запазва цели статии или конкретни части, като запазва форматирането. Разширените възможности за търсене означават, че никога няма да загубите рецептата, бележките от срещата или брилянтната идея, която сте си записали в 3 часа сутринта.

Най-добрите функции на Evernote

Създавайте динамични бележки, комбиниращи текст, изображения, аудио и файлове, като ги организирате в персонализирана йерархия.

Търсете в ръчно написани бележки и изображения с помощта на технологията за оптично разпознаване на символи (OCR), която чете текст в изображения.

Създавайте линкове към бележници, които можете да споделяте, и контролирайте нивата на достъп, когато работите с членове на екипа или клиенти.

Записвайте аудио бележки, докато пишете, и поддържайте перфектна синхронизация между аудио и текст.

Ограничения на Evernote

Налице е стръмна крива на обучение за напредналите функции.

Синхронизирането е ограничено до две устройства в безплатната версия на приложението.

Цени на Evernote

Лично: 14,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 17,99 $/месец на потребител

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2010+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8275+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Използвам Evernote с ясен подход за водене на бележници. Тази минималистична структура ми помага да бъда напълно организиран, без да усложнявам нещата... Приложението е просто и лесно за използване, но не може да замести напълно традиционния бележник. Липсата на определени инструменти ограничава неговата функционалност.

Използвам Evernote с ясен подход за водене на бележници. Тази минималистична структура ми помага да бъда напълно организиран, без да усложнявам нещата... Приложението е просто и лесно за използване, но не може да замести напълно традиционния бележник. Липсата на определени инструменти ограничава неговата функционалност.

🔍 Знаете ли, че... ADHD е сред най-наследимите психични разстройства, като генетичните фактори са отговорни за приблизително 70% до 80% от неговото развитие.

5. Habitify (Най-доброто за изграждане на последователни ежедневни рутинни дейности)

чрез Habitify

Habitify подхожда към формирането на навици чрез данни, базирани на анализи. Приложението превръща абстрактните цели в конкретни ежедневни действия, като проследява напредъка ви чрез подробни анализи. То ви помага да създадете гъвкави графици за навици, които се адаптират към различни рутинни дейности за делнични дни, уикенди или конкретни дни.

Създайте персонализирани графици за навици, които съответстват на вашия естествен ритъм – сутрешна медитация, следобедни разходки, вечерно четене. Интуитивният интерфейс премахва ненужните затруднения при проследяването на навиците. Цветните ленти за напредък и сериите предоставят бърза визуална обратна връзка за вашата последователност.

Най-добрите функции на Habitify

Проследявайте изпълнението на навиците чрез интерактивни диаграми и открийте модели в поведението си във времето.

Настройте тригери за навици, базирани на местоположението, които ви напомнят да изпълните конкретни действия в съответния контекст.

Експортирайте подробни данни за навиците си и анализирайте напредъка си чрез изчерпателни статистики и тенденции.

Създайте персонализирани групи навици въз основа на различни области от живота или конкретни цели, които искате да постигнете.

Ограничения на Habitify

Приложението предлага ограничени социални функции.

В сравнение с подобни приложения, Habitify предлага по-малко предварително зададени предложения за навици, което изисква от потребителите да въвеждат ръчно повече персонализирани навици.

Цени на Habitify

Безплатни

Премиум: 2,49 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум (доживотен): 59,99 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Habitify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Установяването на последователни рутинни дейности може да помогне на хората с ADHD да управляват симптомите си, тъй като предвидимостта спомага за намаляване на тревожността и подобряване на концентрацията.

6. RescueTime (Най-добър за разбиране на личните модели на продуктивност)

чрез RescueTime

RescueTime тихо следи вашите дигитални дейности, за да разкрие как всъщност прекарвате времето си. Приложението автоматично категоризира уебсайтовете и приложенията, които използвате, показвайки кои дейности отнемат от продуктивното ви време.

За разлика от традиционните инструменти за проследяване на времето, RescueTime работи на заден план, събирайки точни данни без ръчно въвеждане. Таблото преобразува суровите данни за времето в полезни информации за вашите часове на максимална продуктивност, често срещани разсейващи фактори и модели на работа.

Най-добрите функции на RescueTime

Идентифицирайте часовете с най-висока продуктивност чрез автоматично проследяване на периодите, в които сте най-концентрирани.

Блокирайте разсейващите уебсайтове по време на сесиите за концентрация въз основа на вашите персонализирани цели за продуктивност.

Сравнете резултатите за продуктивност в различни дни и разберете как външните фактори влияят на работата ви.

Задайте персонализирани предупреждения, когато прекарвате прекалено много време в определени приложения или категории.

Ограничения на RescueTime

Мобилното му приложение е критикувано за технически проблеми и проблеми с производителността.

Възможностите на API на инструмента са много ограничени.

Цени на RescueTime

Lite: Безплатно

Премиум: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Хората с ADHD могат да се развиват успешно на работното място, ако получат необходимото обучение. 61% от организациите предоставят обучение по управление на проекти на своите служители.

7. Trello (най-добър за визуално планиране на задачите)

чрез Trello

Trello съчетава визуална организация с управление на задачите чрез своята система, базирана на карти. Всяка дъска се превръща в платно, където можете да премествате задачите между различните етапи на изпълнение. Визуалният характер прави напредъка по проекта незабавно видим – откривайте пречки, проследявайте движението на задачите и коригирайте работните процеси в движение.

Отличителна черта на Trello е неговата адаптивност чрез Power-Ups – интеграции, които подобряват функционалността, без да претоварват потребителския интерфейс. Тези Power-Ups позволяват на потребителите да включват допълнителни функции според нуждите си, като адаптират платформата към конкретни работни процеси.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите визуално чрез персонализирани табла, които отразяват вашите уникални етапи на работния процес.

Добавете контекст към картите чрез списъци за проверка, прикачени файлове и коментари.

Автоматизирайте повтарящите се действия с помощта на команди на Butler, които реагират на конкретни дейности на таблото.

Създайте шаблони за повтарящи се проекти и поддържайте последователност в различните работни процеси.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за отчитане

Няма вградени функции за блокиране или проследяване на времето

Сложните проекти изискват множество табла

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно за 50 потребители)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 670+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 410+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Trello е чудесен инструмент за поддържане на организация и напредък и аз го намирам за доста ефективен. Неговата безпроблемна интеграция с други инструменти като Google Drive и Slack опростява управлението на различни задачи на едно централизирано място. Въпреки че безплатната версия е чудесна, някои полезни функции са достъпни само в премиум версията. Би било хубаво да има още няколко опции в безплатния план.

Trello е чудесен инструмент за поддържане на организация и напредък и аз го намирам за доста ефективен. Неговата безпроблемна интеграция с други инструменти като Google Drive и Slack опростява управлението на различни задачи в централизирано място. Въпреки че безплатната версия е чудесна, някои полезни функции са достъпни само в премиум версията. Би било хубаво да има още няколко опции в безплатния план.

🧠 Интересен факт: Kanban, популярният метод за управление на проекти, на който се базира Trello, е разработен първоначално от Toyota през 40-те години на миналия век с цел оптимизиране на производствените процеси – много преди да се превърне в предпочитан инструмент за продуктивност и управление на работния процес!

8. Due (Най-доброто за справяне с задачи, които изискват бързо изпълнение)

чрез Due

Due взема напомнянията много на сериозно (наистина много сериозно). Приложението продължава да ви напомня за важни задачи, докато не ги маркирате като изпълнени или не ги препланирате.

Това, което отличава Due, е неговата простота и надеждност – без сложни функции за управление на задачите, само чиста сила на напомняне. Работи офлайн, синхронизира се безпроблемно между устройствата чрез iCloud или Dropbox и дори ви позволява да персонализирате звуците на напомнянията за допълнителен тласък.

Опциите за автоматично отлагане помагат за управление на честотата на напомнянията, без да се губи представа за задачите. Системата за бързо въвеждане ви помага да задавате напомняния за секунди, а анализирането на естествен език превръща текст като „Обяд утре в 13:00“ в подходящо синхронизирани предупреждения. Освен това, с напомняния, базирани на местоположението, Due се грижи да получите правилния сигнал на правилното място.

Най-добри функции

Създайте автоматични напомняния, които се повтарят, докато не потвърдите или пренасрочите задачата.

Планирайте напомняния, използвайки естествен език, и получавайте интелигентни предложения за често срещани модели на времето.

Персонализирайте интервалите на напомнянията въз основа на приоритета на задачите и вашите лични модели на реакция.

Настройте тригери, базирани на местоположението, които активират напомняния, когато пристигнете или напуснете определени места.

Ограничения

Потребителите са отбелязали невъзможността да се задават сложни повтарящи се напомняния, като например такива, които се повтарят на всеки няколко часа само през определени часове от деня.

Автоматичното анализиране на часа и датата от приложението понякога може да интерпретира погрешно въведените от потребителя данни.

Цена по пазарен курс

Основно: Безплатно

Премиум: 10 $/месец

Оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Редовните, кратки почивки между работните сесии помагат да поддържате ума си свеж и намаляват риска от изчерпване. Опитайте да използвате съотношение „работа-почивка“, например 25 минути концентрирана работа, последвана от 5-минутна почивка.

9. Brain Focus (най-добър за персонализиране на интервалите за концентрация)

чрез Brain Focus

Brain Focus е приложение Pomodoro, което се адаптира към естествения ви ритъм на работа, помагайки ви да останете продуктивни, без да се изтощавате. То ви позволява да персонализирате интервалите на работа и почивка в зависимост от нивото на енергия и изискванията на задачите, така че да не сте обвързани с подразбиращия се цикъл 25/5 Pomodoro, ако той не ви подхожда.

Освен обикновените таймери, Brain Focus прави още една стъпка напред, като блокира разсейващите приложения и известия по време на сесиите за концентрация, за да ви помогне да останете фокусирани. То също така проследява историята на вашите сесии и предоставя подробни статистики, които ви помагат да анализирате работните си навици и да усъвършенствате рутината си за продуктивност с течение на времето.

Най-добрите функции на Brain Focus

Персонализирайте интервалите за работа и почивка в зависимост от нивото на енергия и различните видове задачи.

Проследявайте моделите на продуктивност чрез подробни статистики за степента на завършеност на сесиите за концентрация.

Създайте различни предварителни настройки на таймера за различни дейности като учене, писане или сесии за интензивна работа.

Експортирайте данните от сесиите за фокусиране, за да анализирате тенденциите и да оптимизирате графика си за продуктивност.

Ограничения на Brain Focus

Дизайнът на интерфейса е доста основен.

Работи само на устройства с Android.

Цени на Brain Focus

Безплатно

Оценки и рецензии на Brain Focus

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствения интелект за ежедневните задачи

10. Remember The Milk (Най-добър за управление на повтарящи се задачи)

чрез Remember The Milk

Remember The Milk (RTM) получава името си от един прост, но познат сценарий: забравяне на важни задачи – като да купиш мляко! Името отразява основната му мисия: да помага на потребителите да запомнят и управляват ежедневните си задължения без усилие.

Освен забавното си име, RTM се отличава с интелигентното си управление на списъци и обработка на повтарящи се задачи. Приложението се отличава в управлението на повтарящи се задачи – от прости ежедневни напомняния до сложни модели като „всеки трети четвъртък“.

Интелигентните списъци автоматично организират задачите въз основа на вашите критерии, а мощните команди за търсене помагат за незабавно филтриране на задачите във всички списъци. Функциите за споделяне и делегиране на задачи ги правят практични както за лична, така и за екипна употреба.

Най-добрите функции на Remember The Milk

Създавайте динамични списъци, които автоматично сортират задачите въз основа на избраните от вас критерии – като приоритет, краен срок или етикети.

Създавайте интелигентни списъци, които автоматично организират задачите въз основа на персонализирани критерии и етикети.

Използвайте разширени оператори за търсене (например dueBefore:today AND tag:urgent), за да намерите незабавно подходящи задачи във всички списъци.

Работете по задачите дори без интернет връзка, с автоматична синхронизация, след като се свържете отново с интернет.

Ограничения на Remember The Milk

Дизайнът на интерфейса на приложението изглежда доста остарял.

Предлага ограничени възможности за прикачване на файлове.

Цени на Remember The Milk

Годишно: 49,99 $/година

Рейтинги и рецензии за Remember The Milk

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Понякога натискът от безкрайния списък със задачи при ADHD може да бъде прекалено голям. Вместо това, създайте списък с „изпълнени задачи“, в който да записвате завършените задачи. Визуалното представяне на напредъка ви може да повиши мотивацията ви и да ви напомни за постиженията ви.

Искате да станете по-добри в създаването на списък с приоритети? Вижте най-добрите ни съвети в това видео👇🏽

11. Brain. fm (Най-доброто за музика, създадена за концентрация)

Brain.fm създава музика, генерирана от изкуствен интелект, специално проектирана да подобрява концентрацията и продуктивността. Тя надхвърля обичайната фонова музика, като генерира звукови пейзажи с изкуствен интелект, за да подобри когнитивните способности.

За разлика от статичните плейлисти, Brain.fm настройва всеки трак в реално време въз основа на слушателските навици и продължителността на сесията. Това помага за поддържане на концентрацията и оптималните мозъчни вълни за различни психически състояния.

Приложението предлага специализирани звукови пейзажи за дълбока работа, релаксация и медитация. Тези аудио записи следват невроакустични принципи, за да стимулират специфични невронни модели, помагайки на потребителите да влязат в състояние на дълбока концентрация в рамките на минути.

Най-добрите функции на Brain.fm

Изберете музика за концентрация въз основа на текущата си дейност и желаното психическо състояние.

Настройвайте аудио характеристиките в реално време, за да поддържате оптимални модели на концентрация.

Проследявайте продължителността и ефективността на сесиите за концентрация чрез подробна история на слушането.

Изтеглете записите, за да ги слушате офлайн по време на пътуване или при лоша връзка.

Ограничения на Brain.fm

Ограничено разнообразие от музика

Без функции за съвместна работа

Основни функции на мобилното приложение

Цени на Brain.fm

Месечно: 9,99 $/месец на потребител

Годишно: 69,99 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Brain.fm

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Brain.fm?

Купих го след една сесия. Използвах бинаурални ритми дълго време в университета и те сякаш ми помагаха. Поне бях по-продуктивен и можех да се концентрирам, когато ги слушах, докато работех по задачите си. Каквото и да е това, плацебо или не, този тип звуци ми помагат да се концентрирам.

Купих го след една сесия. Използвах бинаурални ритми дълго време в университета и те сякаш ми помагаха. Поне бях по-продуктивен и можех да се концентрирам, когато ги слушах, докато работех по задачите си. Каквото и да е това, плацебо или не, този тип звуци ми помагат да се концентрирам.

🤝 Приятно напомняне: Вместо да се насилвате да се концентрирате върху една задача, редувайте няколко интересни задачи, за да поддържате темпото и да подобрите продуктивността си, без да се изтощавате. Тази структурирана разнообразност стимулира мозъка ви, докато продължавате да постигате напредък.

Загубили сте се в разделите? ClickUp ви връща обратно

Намирането на подходящия инструмент за продуктивност прави огромна разлика за мозъците с ADHD. Структурираното управление на задачите, проследяването на навиците и интелигентните напомняния помагат за намаляване на когнитивната натовареност и подобряване на концентрацията.

Въпреки че всеки инструмент се отличава в определена област, ClickUp се откроява като най-доброто цялостно решение, предлагащо мощни функции, които далеч надхвърлят основното управление на задачите.

ClickUp Brain предоставя информация, базирана на изкуствен интелект, за да ви помогне да приоритизирате и организирате работата си без усилие, докато Automations елиминира повтарящите се задачи, спестявайки време и умствена енергия. Освен това, неговият интелигентен календар предлага ясен и персонализиран начин за визуализиране на задачи, крайни срокове и графици – всичко на едно място.

Вашият мозък работи бързо – същото трябва да важи и за инструмента ви за продуктивност. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅