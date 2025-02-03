5-те най-добри алтернативи и конкуренти на Workflowy (характеристики, цени)

Били ли сте някога наистина в потока на нещата?

Това са онези моменти, в които идеите просто се леят и едва успявате да ги уловите!

Когато това се случи, е добре да имате под ръка списък, който да ви помогне да съберете всички тези мисли.

И тук Workflowy може да ви помогне.

Това е полезно приложение за създаване на списъци с някои възможности за управление на задачи.

Приложението обаче има няколко ограничения.

Например, Workflowy не предлага изглед на мисловна карта, а списъците с точки не са най-ефективният инструмент за мозъчна атака. 🧠

Вероятно това е и причината повечето екипи да търсят алтернативи на Workflowy.

Но не се притеснявайте, ние сме подготвили списък с най-добрите алтернативни инструменти за вас.

В тази статия ще разгледаме накратко какво представлява Workflowy, неговите ограничения и петте най-добри алтернативи на Workflowy, които ще ви помогнат да овладеете работния си процес.

Нека да започнем с тази статия.

3 причини, поради които се нуждаете от алтернатива на Workflowy

Workflowy е онлайн мениджър на задачи, който помага на отделни лица и екипи да създават множество списъци. По същество това е дигитален бележник, който помага на хората да планират, да си водят бележки, да обмислят планове и др.

Ето някои от основните функции на Worklowy:

Създавайте вложени списъци

Плъзнете и пуснете елементите от списъка си със задачи, за да ги преподредите.

Увеличете елемента, за да се фокусирате върху него 🔎

Маркирайте и присвоявайте елементи

Табло в стил канбан за планиране на задачи

Но макар приложението да има прилични възможности за водене на бележки, не всичко върви гладко.

Ето три недостатъка на Workflowy, които ще ви накарат да преминете към друго приложение:

1. Ограничен безплатен план

Безплатният план има 250 месечен лимит на точки.

Проблемът?

Ако искате да използвате приложението за журналистика, писане или изчерпателно водене на бележки, 250 елемента на месец вероятно няма да са достатъчни.

Можете обаче да увеличите този брой, като препоръчате приятели (100 елемента за всяка препоръка).

Но какво става, ако домашният ви любимец е единственият ви приятел? 🐶

Освен това, безплатният план има и ограничение от 100 MB за качване на файлове.

Освен това сте ограничени до две основни опции за споделяне:

Пълен достъп: потребителите могат да редактират и споделят документа с други хора.

Само за преглед: потребителите могат само да преглеждат документа

Така че всъщност е всичко или нищо!

Няколко основни функции, като неограничен брой точки, архивиране в Dropbox и разширени опции за персонализиране, са достъпни само за про акаунтите.

2. Липсват основни интеграции

Workflowy не се интегрира с популярни инструменти като Jira, Salesforce, Trello или Google Tasks.

Липсата на интеграции означава, че сте доста ограничени до просто вземане на бележки и няма да можете да свържете любимите си приложения с инструмента.

3. Твърде прост за управление на сложни задачи

Ето три причини, поради които приложението е неефективно за управление на големи задачи:

A. Ограничени възможности за редактиране на богат текст

Въпреки че приложението поддържа курсив, подчертаване и удебелен шрифт, то не предлага различни шрифтове, заглавия или съкращаване на линкове.

Б. Няма вградени автоматични напомняния

Приложението не разполага с вградени напомняния, които да ви помогнат да управлявате ежедневните си задачи и да повишите производителността си. Предполагам, че ще трябва да разчитате на Google Calendar, за да получавате напомняния. 🤷

C. Основни функции за сътрудничество

Workflowy ви позволява да споделяте линкове с колеги за съвместна работа по документи, да маркирате членове на екипа в бележки и да следите какво е направено.

Но той не разполага с разширени функции за сътрудничество в екип, като добавяне на коментари към вашите документи или опция за съвместно добавяне на бележки към PDF файлове.

Освен това, няма вградена функция за незабавни съобщения.

Така че вашият екип ще трябва да комуникира по старомодния начин...

Не, не чрез пощенски гълъби.

Това е нещо още по-лошо... по имейл! 😩

Топ 5 алтернативи на Workflowy

Ето петте най-добри алтернативи на Workflowy, които ще разпалят творческата ви енергия:

ClickUp е най-високо оцененото приложение за водене на бележки и продуктивност , използвано от високопродуктивни екипи в малки и големи компании.

От помощта при управлението на времето ви с помощта на вградения тракер за време до възможността да задавате и проследявате лични и бизнес цели , ClickUp е най-добрият инструмент, който ви помага да останете фокусирани.

Ето защо ClickUp е най-добрата алтернатива на Workflowy:

Вземайте бележки, записвайте идеи или дори си водете седмичен списък с покупки с Notepad .

Или копирайте и поставяйте текст от всяка точка в интернет, като списък с книги за четене, меню за хранене, проучвания и др.

Вашият бележник е изцяло личен, но можете да превърнете своите брилянтни идеи в задачи, когато сте готови, така че членовете на екипа да могат да работят по тях заедно с вас.

Ето какво още можете да направите с Notepad:

Преглед на историята на редакциите и връщане на промените

Носете бележките си със себе си чрез разширението за Chrome .

Отворете бележка и я разширете, за да запълни екрана

Намерете ключова дума в бележките си

Отпечатайте бележките си

О, и можете да се отървете от скучния, обикновен текст с редактиране на богат текст .

Можете да:

Добавете много забавни емоджита 📝

Добавяйте заглавия, „цитати“, удебелен шрифт , подчертаване, курсив и др.

Споменаване на задачи

Подчертаване на синтаксиса

Интерпретирайте множество езици с форматиране на кодови блокове

Имате ли ежедневни задачи ?

Просто добавете списъци за проверка към бележките си.

Можете също да добавите вложени елементи към вашите списъци за проверка за по-добра организация и подробности.

Понякога животът просто се случва и се налага да преместите някои задачи.

Ето защо ClickUp ви позволява да премествате елементи между списъци с плъзгане и пускане, за да ги пренареждате с лекота.

След дълъг ден, прекаран в изпълнение на задачи, се нуждаете от лесен начин да реорганизирате задачите си! 💆

Можете също да създавате шаблони за списъци с задачи и да ги използвате отново, без да губите време.

А ако предстои семейна вечеря и се нуждаете от малко помощ с пазаруването, просто възложете тази конкретна задача на един изпълнител. 🛒

И, разбира се, можете да вземете ежедневните си задачи със себе си чрез уеб приложението, приложението за настолен компютър или мобилното приложение.

Не се притеснявай, Хомер, просто провери приложението, ако си объркан.

Други ключови характеристики на ClickUp

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма изглед на таблица в мобилното приложение.

Разгледайте пътната карта на ClickUp, за да видите как отстраняваме тези недостатъци, както и нашия изчерпателен списък с алтернативи на ClickUp.

И докато сте в процес на това, потопете се в съкровищницата от функции, които тази безплатна алтернатива на Workflowy ви предлага!

Цени на ClickUp

ClickUp предлага три ценови плана:

Безплатен план завинаги : Неограничен брой членове Неограничен брой задачи 100 MB пространство за съхранение И още

Неограничен брой членове

Неограничен брой задачи

100 MB пространство за съхранение

И още

Неограничен брой членове

Неограничен брой задачи

100 MB пространство за съхранение

И още

Неограничен план (5 $/месец на член): Всички „безплатни“ характеристики Неограничен списък, табло и календар Неограничени интеграции Цели (5 $/месец на член): Всички „безплатни“ характеристики Неограничен списък, табло и календар Неограничени интеграции Цели Портфолиа И още

Всички „безплатни“ функции

Неограничен брой списъци, табла и календари

Неограничени интеграции

Цели

Портфолиа

И още

Всички „безплатни“ функции

Неограничен брой списъци, табла и календари

Неограничени интеграции

Цели

Портфолиа

И още

Всички неограничени функции

Папки с цели

Всички джаджи на таблото

Всички автоматизации

Допълнителни гости

Време в статус

Разширено проследяване на времето

Мисловни карти

И още

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Apple Notes

Apple Notes е приложение за списъци за iOS. Можете да използвате това приложение за структуриране на iPad, мобилно устройство на Apple, лаптоп или дори чрез браузъра си.

Apple Notes обаче е само основно приложение за водене на бележки и не разполага с разширени функции за управление на задачи, като възложени задачи и привличащи вниманието известия.

Основни характеристики на Apple Notes

Закачете любимите си или най-важните си бележки, за да ги намирате по-лесно.

Добавяйте прикачени файлове като снимки, видеоклипове или уеб връзки към бележките си.

Създавайте списъци за проверка

Организирайте бележките си в папки

Предимства на Apple Notes

Поканете хора да сътрудничат по вашите бележки

Търсене на ръчно написани бележки, въведени бележки и изображения

Използвайте Face ID, Touch ID или парола, за да заключвате и отключвате бележките си.

Ограничения на Apple Notes

Няма налично приложение за Android

Не можете да създавате повтарящи се списъци за проверка

Не можете да маркирате важен текст

Цени на Apple Notes

Apple Notes е безплатен. Но ако искате повече място за съхранение в iCloud, цените започват от 0,99 $/месец за 50 GB.

Оценки на клиентите за Apple Notes

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Notion е приложение за водене на бележки с някои основни функции за управление на проекти, като канбан табла, възложени задачи и мощни интеграции.

Въпреки това, той е неефективен инструмент за сътрудничество за по-големи екипи, освен ако те не искат да го използват единствено като софтуер за база от знания.

И така, какво ще бъде вашето мнение за този организационен инструмент, след като разгледаме неговите характеристики?

Да видим:

Основни характеристики на Notion

Създайте екипни уикита, за да може вашият екип да има достъп до всичко, което трябва да знае за вашата компания или проект.

Разполага с Kanban табла, таблици, списъци и др.

Създавайте бележки, списъци за проверка и документи

Коментари и споменавания, които ще ви помогнат да постигнете повече с други хора, където и да сте.

Предимства на Notion

Може да ви помогне да управлявате вашите продукти, задачи, свързани с човешките ресурси, маркетингови дейности и др.

Използвайте приложението за Android или iOS, за да си водите бележки, докато сте в движение.

Може да планира задачи и крайни срокове, използвайки изгледа на времевата линия.

Ограничения на Notion

Ограничено до 50 шаблона

Необходимо е да преминете към премиум план, за да имате достъп до инструменти за администриране и сигурност.

Няма двуфакторна автентификация за защита на вашите документи

Цени на Notion

Notion предлага три ценови плана:

Лично (безплатно): Неограничен брой страници и блокове Споделяне с пет гости Синхронизиране между устройства И още

Неограничен брой страници и блокове

Споделете с пет гости

Синхронизация между устройства

И още

Неограничен брой страници и блокове

Споделете с пет гости

Синхронизация между устройства

И още

Personal pro (5 $/месец): Неограничено качване на файлове Неограничен брой гости История на версиите И още

Неограничено качване на файлове

Неограничен брой гости

История на версиите

И още

Неограничено качване на файлове

Неограничен брой гости

История на версиите

И още

Екип (10 USD/месец на член): Неограничен брой членове на екипа Съвместно работно пространство Разширени разрешения Административни инструменти И още

Неограничен брой членове на екипа

Сътрудническо работно пространство

Разширени разрешения

Административни инструменти

И още

Неограничен брой членове на екипа

Сътрудническо работно пространство

Разширени разрешения

Административни инструменти

И още

Оценки на клиентите на Notion

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Microsoft OneNote е безплатно приложение за водене на бележки. Приложението разполага с виртуални лепящи се бележки, шаблони за повтарящи се проекти и персонализирани етикети.

Инструментът е и чудесна алтернатива на Evernote.

Бихме искали обаче да добавим едно забележка: понякога данните от уеб приложението отнемат известно време, за да се синхронизират, или изобщо не се синхронизират с мобилните приложения.

Предполагам, че ще трябва да се взирате в телефона си и да чакате!

Основни характеристики на Microsoft OneNote

Преразгледайте бележките си с подчертаване или анотации с мастило

Споделяйте и сътрудничете си по бележки

Използвайте OneNote Web Clipper, за да запазвате съдържание с едно кликване.

Шаблони за бюджетиране, планиране и проследяване, карти и др.

Предимства на Microsoft OneNote

Записвайте аудио бележки, вмъквайте онлайн видеоклипове и добавяйте файлове

Налични като мобилни приложения за iOS и Android.

Организирайте съдържанието си в страници и раздели

Ограничения на Microsoft OneNote

Версията за Mac не поддържа персонализирани етикети.

Липсват вградени интеграции с инструменти, които не са на Microsoft, като Salesforce, Calendly и др.

Не можете да добавяте бележки към PDF файлове

Цени на Microsoft OneNote

Microsoft OneNote е безплатен.

Оценки на клиентите на Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: Н/Д

5. Dropbox Paper

Dropbox Paper е инструмент за продуктивност, който помага на екипите да провеждат мозъчни атаки. Инструментът ви позволява да редактирате съвместно, да добавяте коментари, бележки, изображения, видео и звук към бележките си от мозъчната атака, за да можете напълно да визуализирате идеите си.

Ако обаче искате да използвате приложението за работа, ще ви е необходима много хартия за този инструмент, тъй като платените му планове започват от 19,99 $/месец. 💵

Знаете какво казват: колкото повече хартия, толкова повече проблеми. 🤷

Основни характеристики на Dropbox Paper

Създавайте протоколи от срещи с действия за изпълнение и споменавания на екипа

Разпределяйте задачи на колегите си и добавяйте крайни срокове към задачите

Поддържа шаблони за мозъчна атака, календар за съдържание , творчески брифинги и др.

Записвайте идеи и правете снимки, докато сте в движение, на вашето iOS или Android устройство.

Предимства на Dropbox Paper

Сътрудничество по документи с вашите колеги

Безплатният план ви предоставя 2 GB безплатно пространство за съхранение.

Изберете към кои файлове искате да имате достъп, докато сте офлайн.

Ограничения на Dropbox Paper

Сортирането и организирането на файлове може да бъде предизвикателство

Ограничено до един потребител в безплатния план

Тъй като приложението е базирано на Markdown, то не разполага с някои разширени функции за обработка на текст, като вградена проверка на правописа и разнообразие от шрифтове.

Цени на Dropbox Paper

Dropbox Paper предлага шест плана:

Basic (безплатен): До 3 устройства Dropbox Transfer (до 100 MB) 1 потребител 2 GB криптирано хранилище И още

До 3 устройства

Dropbox Transfer (до 100 MB)

1 потребител

2 GB криптирано хранилище

И още

До 3 устройства

Dropbox Transfer (до 100 MB)

1 потребител

2 GB криптирано хранилище

И още

Plus (11,99 $/месец на потребител): 1 потребител 2 TB (2000 GB) криптирано хранилище Колкото устройства ви трябват Спестете място на твърдия диск с Dropbox Smart Sync И още

1 потребител

2 TB (2000 GB) криптирано пространство за съхранение

Колкото устройства ви трябват

Спестете място на твърдия диск с Dropbox Smart Sync

И още

1 потребител

2 TB (2000 GB) криптирано пространство за съхранение

Колкото устройства ви трябват

Спестете място на твърдия диск с Dropbox Smart Sync

И още

Семейство (19,99 $/месец на семейство): До 6 потребители Споделяне на 2 TB (2000 GB) криптирано хранилище Папка „Семейна стая“ за споделяне Централизирано фактуриране И още

До 6 потребители

Споделяйте 2 TB (2000 GB) криптирано пространство за съхранение

Папка „Семейна стая“ за споделяне

Централизирано фактуриране

И още

До 6 потребители

Споделяйте 2 TB (2000 GB) криптирано пространство за съхранение

Папка „Семейна стая“ за споделяне

Централизирано фактуриране

И още

Professional (19,99 $/месец на потребител): Един потребител 3 TB (3000 GB) пространство Разширени контроли за споделяне Защита на споделените файлове с воден знак на марката И още

Един потребител

3 TB (3000 GB) пространство

Разширени контроли за споделяне

Защитете файловете, които споделяте, с воден знак с лого

И още

Един потребител

3 TB (3000 GB) пространство

Разширени контроли за споделяне

Защитете файловете, които споделяте, с воден знак с лого

И още

Стандартен (15 USD/месец на потребител): 3+ потребители 5 TB (5000 GB) пространство Разширени инструменти за споделяне и сътрудничество Административни контроли за допълнителна сигурност И още

3+ потребители

5 TB (5000 GB) пространство

Разширени инструменти за споделяне и сътрудничество

Административни контроли за допълнителна поддръжка на сигурността

И още

3+ потребители

5 TB (5000 GB) пространство

Разширени инструменти за споделяне и сътрудничество

Административни контроли за допълнителна поддръжка на сигурността

И още

Advanced (25 USD/месец на потребител): 3+ потребители Неограничено пространство за съхранение Трафик и статистика Различни нива на администраторски роли И още

3+ потребители

Неограничено пространство за съхранение

Трафик и статистика

Нива на административни роли

И още

3+ потребители

Неограничено пространство за съхранение

Трафик и статистика

Нива на административни роли

И още

Потребителски оценки за Dropbox Paper

G2: 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Не губете ритъма си с Workflowy 🙅

Workflowy е доста добър инструмент, когато става въпрос за водене на бележки.

Въпреки това, той предлага минимален безплатен план.

Освен това, платеният план не предлага никакви разширени функции за управление на задачите, от които екипите се нуждаят, за да реализират един проект от начало до край.

Не е идеална ситуация, ако се опитвате да документирате всички тези идеи, които ви хрумват. 🤷

И макар че споменахме някои печеливши алтернативи на Workflowy, ClickUp заема първото място. 🏆

С ClickUp получавате мощна йерархична структура, която ви помага да управлявате лесно работния си процес, лента с инструменти за многозадачност, която можете да използвате за извършване на промени в големи количества, и множество интеграции за всички ваши нужди.

Защо да не се регистрирате безплатно в ClickUp още днес, за да поддържате гладкото протичане на нещата!