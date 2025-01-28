10 най-добри алтернативи на Habitica за проследяване на навици през 2025 г.

Малко неща са толкова удовлетворяващи, колкото замяната на лошите навици с добри. Още по-удовлетворяващо е, когато изпълнението на задачите е забавно и лесно.

Habitica е приложение за проследяване на навици, базирано на игра, което улеснява постигането на цели чрез формиране на нови навици. И е популярно с основателна причина. Но означава ли това, че е идеалното приложение за проследяване на навици за всеки? Не непременно.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Habitica и как те могат да ви бъдат полезни. Ще разгледаме най-добрите им функции, ограничения, цени и оценки на продуктите, за да можете да намерите най-подходящия за вас тракер на навици.

Какво е Habitica и защо геймифицираната продуктивност работи?

Habitica е приложение за управление на задачи, което превръща списъка ви със задачи в игра. Вместо да възприемате ежедневните си задачи като списък с домакински задължения, с които сте израснали, можете да ги преживеете като ролева игра, в която печелите награди и повишавате нивото на своя герой, като изпълнявате тези задачи в реалния живот.

Така, вместо да отмятате скучен списък със задачи, проследяването им е по-ангажиращо и мотивиращо. От своя страна, по-лесно е да поддържате добри навици и да следите напредъка си – проследяването на навиците чрез игри е ключът към успеха!

Не е нужно да се справяте сам. Можете да се обедините с приятелите си, за да изпълните предизвикателства и задачи, което ще промени изцяло управлението на задачите.

И геймифицираната продуктивност работи.

Чрез Zippia

Идеята за приятелско състезание и печелене на награди е мотивираща и повишава производителността. Проучване, проведено през 2022 г., установи, че 90% от служителите споделят, че геймификацията ги прави по-продуктивни на работа. Нещо повече, проучването откри, че компаниите, които използват геймификация, са седем пъти по-печеливши от тези, които не го правят. ?

Какво да търсите в алтернатива на Habitica

Понякога изборът на подходящо приложение за продуктивност или проследяване на лични навици може да се окаже труден. А ако не сте сигурни, че искате да използвате Habitica, какво да правите?

Бъдете сигурни, че има много опции, от които да избирате. Ето някои неща, които да търсите в алтернативата на Habitica:

Интеграция с други инструменти: Помислете дали имате нужда приложението за проследяване на навици да се интегрира с други инструменти, като например приложение за календар или предпочитан инструмент за управление на проекти.

Удобен интерфейс: Интуитивният инструмент за проследяване на навици улеснява планирането на задачи и крайни срокове, а проследяването на множество навици може да направи изграждането на навици и измерването на напредъка забавно и приятно ?

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Подробни анализи и прозрения: Любопитни ли сте как психическото ви здраве влияе на навиците ви или искате да видите тенденциите и моделите, които се развиват с течение на времето? Тогава потърсете приложение за проследяване на навици, което ви предоставя подробни данни.

Функции за общност: Ако искате нещо повече от просто проследяване на навици и напредък, потърсете приложение с функции за общност. Взаимодействието и сътрудничеството с други хора може да добави положителен аспект към управлението на задачите.

Поверителност и сигурност: Личните данни са чувствителен въпрос и ако това е важно за вас, проверете приложенията, които са прозрачни по отношение на начина, по който се обработва вашата лична информация.

10 най-добри алтернативи на Habitica

Има десетки приложения за проследяване на навици, от които да избирате, независимо дали търсите безплатна версия или платена премиум опция с много възможности за персонализиране и всичко между тях.

Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Habitica за постигане на цели, управление на задачи и др.

Съхранявайте и категоризирайте подобни цели в папки за цели в ClickUp.

ClickUp е изключително гъвкав и надежден инструмент, който можете да използвате както за управление на проекти, така и за проследяване на навици. Възможността за персонализиране го прави чудесна алтернатива на Habitica и ви позволява да го адаптирате според нуждите си, като ви предоставя детайлен подход към проследяването на навици и ви помага да откриете възможности за подобряване на производителността.

Ако имате нужда от нещо повече от обикновено приложение за списък със задачи, ClickUp с лесния си за използване интерфейс е идеалният избор.

С функцията за задачи на ClickUp можете да разделите проектите на подзадачи, като лесно опростите сложен проект (или навик) до по-управляем размер. С полетата за персонализиране на шаблона за просто управление на задачи и възможността да планирате повтарящи се задачи, лесно ще следите всеки детайл с максимална прецизност.

Можете да улесните настройката с шаблон на ClickUp, като шаблона за просто управление на задачи или шаблона за проследяване на лични навици. ?

Функциите на бележника ви дават възможност да записвате бележки или идеи в ClickUp, така че да можете да поддържате всичко организирано и систематизирано на едно място. Имате нужда от повече място за идеи? Няма проблем.

Записвайте бележки без усилие, редактирайте ги с богато форматиране и ги превръщайте в проследими задачи, достъпни отвсякъде в ClickUp Notepad.

ClickUp Docs ви позволява да създадете перфектния документ или уики, където можете да добавяте таблици, вграждате маркери и да си сътрудничите с други хора. Лесно е да превърнете текст в проследима задача, така че никога да не пропуснете нещо.

След като приключите с създаването на задачи, можете да използвате функцията ClickUp Goals. Задайте цели по график, който ви подхожда, и поддържайте организация с лесни за използване папки за всяка ваша цел. Докато работите по изпълнението на задачите, можете лесно да визуализирате напредъка с проценти, дори и за няколко цели, всичко в един изглед.

Готови ли сте за още? Вижте напредъка в реално време с таблата на ClickUp. Мислете за това като за контролен център за всеки навик или проект, който развивате. Проследявайте задачите и получавайте подробна информация за напредъка.

Можете да видите къде нещата вървят гладко или да забележите неефективност, преди тя да създаде пречка в проекта или целта ви. Още повече, над 50 джаджи ви позволяват да създадете табло, което е идеално за вас.

Най-добрите функции на ClickUp

Цялостното управление на задачите в ClickUp ви дава свободата да работите на ниво, което вие сами изберете – от основно до високо. Поддържайте нещата прости и добавяйте задачи според нуждите си или изгответе цялостен проект и вижте как да изградите желания навик стъпка по стъпка.

Предпочитате нещо по-визуално? Функцията „Whiteboards“ на ClickUp ви помага да видите как да превърнете идеята си в план за действие, което улеснява създаването и свързването на идеите ви с лекота.

С въвеждането на двупосочно свързване можете лесно да създавате връзки между различни задачи и документи, което ви позволява да следите къде се намират нещата и да навигирате бързо и ефективно.

За разлика от другите алтернативи на Habitica, безплатната версия на ClickUp предлага богат набор от функции и неограничен брой потребители.

Всички ваши задачи в ClickUp се синхронизират безпроблемно с Google Calendar, Apple Calendar, Outlook Calendar и други софтуери като Evernote и Calendly.

Ограничения на ClickUp

С толкова много интеграции, приложения и автоматизации, за новите потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да ги използват.

Някои функции са достъпни само чрез приложението за настолен компютър или браузър.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7 (над 3000 отзива)

2. Habitify

чрез Habitify

Habitify е друго приложение за проследяване на навици, създадено да ви помогне да създадете добри навици и да се откажете от лошите. Това приложение за проследяване на ежедневните навици ви помага да следите всичките си навици, като ви позволява да разделите деня си на сутрин, следобед и вечер.

Това приложение за управление на задачи е достъпно на различни платформи, включително iOS, MacOS и Android. То също така се синхронизира с Apple Health и Google Fit. ?

Една от функциите на приложението включва няколко начина за преглед и проследяване на напредъка ви, така че можете да видите поредиците от навици, както и седмичния, месечния или дори годишния напредък.

Най-добрите функции на Habitify

Подробните анализи ви показват как напредвате, така че можете да видите конкретни доказателства за формирането на нови навици и проследяването на целите.

Участието в общността ви дава възможност да предизвиквате приятелите си, да се изкачвате в класациите в месечните предизвикателства или да действате като система за отчетност.

С функции като проследяване на настроението, вградени бележки, вграден таймер и заключване за поверителност, вие имате пълен контрол над това как искате да проследявате задачите си.

Ограничения на Habitify

Проследяването на навици е ограничено в безплатната версия; единственият начин да се насладите на неограничени навици и Dark Mode е с Premium версията.

Потребителите споделят, че проследяването на няколко навика може да бъде трудоемко, така че това може да е по-подходящо за някой, който иска да изгради по-малко навици.

Habitify улеснява настройването на неограничен брой известия, които могат да станат прекалено много, ако не се управляват правилно.

Цени на Habitify

Безплатни

Премиум: Започва от 4,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Habitify

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Trackabi

чрез Trackabi

Trackabi може да е една от най-добрите алтернативи на Habitica, ако търсите лесно за използване проследяване на времето и отчети за времето в проследяването на навиците си. Това приложение дава приоритет на функционалността и лекотата на използване, което според потребителите е една от най-добрите му характеристики.

Когато искате да свършите нещо и да се концентрирате върху задачата, Trackabi ви помага да го направите по прост начин, като проектите могат да бъдат разделени на задачи и подзадачи. Това важи и за проследяването на навици, особено ако сте се фокусирали върху отделянето на определено количество време за определени дейности.

Независимо дали целта ви е 15 минути медитация сутрин или 30 минути изучаване на нов език, Trackabi може да ви помогне.

Най-добрите функции на Trackabi

Частните и фирмените табла ви предоставят подробни обобщения по седмици и месеци.

Той предлага подробен преглед на това как се изразходва времето (отчетено време спрямо време за дейности спрямо свободно време).

Има безплатен 30-дневен пробен период, през който можете да разгледате всички функции, които Trackabi предлага.

Ограничения на Trackabi

Предназначени по-скоро за проследяване на бизнес навици, отколкото на лични навици.

Основен фокус върху проследяването на времето в сравнение с други приложения за проследяване на навици

Липсват някои функции, които предлагат други приложения за проследяване на навици

Цени на Trackabi

Стартово ниво: 0 долара

Бизнес: 16 $/месец

Business Plus: 20 $/месец

Enterprise: Обадете се за цени

Оценки и рецензии за Trackabi

G2: 4,7 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7 (50+ отзива)

4. Focus Bear

чрез Focus Bear

Focus Bear е приложение за проследяване на продуктивността и навиците, което ще води потребителя през всеки от неговите навици и ще блокира достъпа до уебсайтове и други приложения по време на периодите за концентрация, включително и до телефона ви. Освен това, то е създадено от екип с ADHD и се основава на принципите на неврологията. ?

Можете да създадете свои собствени рутинни дейности, което ви позволява да видите какво сте постигнали през деня, за да поддържате мотивацията си.

Най-добрите функции на Focus Bear

Приложението е достъпно за Mac, Windows, Android и iOS.

То се синхронизира безопасно с облака, така че можете да запазите настройките си на всяко устройство.

Focus Bear е достатъчно умен, за да не се появява по време на видеоразговори, така че няма да има неудобни прекъсвания.

Ограничения на Focus Bear

Няма безплатна версия

Някои потребители съобщават, че известията могат да бъдат объркани с системни грешки.

Цени на Focus Bear

4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Focus Bear

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Any. do

Any.do е многофункционално приложение за управление на задачи и продуктивност, което улеснява потребителите да поддържат списъците си със задачи, задачите и напомнянията си организирани на едно място. То предлага интеграция с календар, функции за съвместна работа и възможност за персонализиране на вашето преживяване.

Най-добрите функции на Any. do

Библиотека от шаблони предоставя на потребителите множество опции, от които да избират и да управляват всеки проект или работен процес.

Дори ако използвате други приложения, можете лесно да импортирате всичките си данни в Any. do.

Управлението на проследяването на навиците и наблюдението на проектите е достъпно на всяка платформа; преминавайте безпроблемно от настолния си компютър, iPad, iPhone и дори Apple Watch.

Any. do ограничения

Някои потребители смятат, че то е по-подходящо за управление на лични задачи , отколкото за управление на проекти в бизнеса.

За някои потребители няма достатъчно възможности за персонализиране.

Any. do ценообразуване

Лично: 0 долара

Премиум: 3 $/месец

Екипи: 5 $/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 0 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4 (над 160 отзива)

6. DailyHabits

чрез DailyHabits

DailyHabits може би е най-простото приложение за продуктивност в нашия списък за създаване на нови навици. Без усилие задавайте цели и организирайте ежедневната си рутина. То е достатъчно просто и лесно, за да започнете веднага, когато сте готови да започнете проследяването, така че да постигнете целите си с лекота. ✨

Най-добрите функции на DailyHabits

Бързо прегледайте навиците си за целия месец и вижте къде бихте искали да се подобрите.

Вместо да се фокусира върху поредицата, това приложение насърчава последователността, като същевременно позволява на живота да се случва.

Има опция за водене на бележки като напомняне или размисъл върху дадена задача.

Ограничения на DailyHabits

Това е изключително просто приложение за проследяване на навици; ако търсите много възможности за персонализиране, вероятно това не е най-подходящото за вас.

Приложението не включва общностен аспект за тези, които искат да останат мотивирани чрез приятелско състезание.

Цени на DailyHabits

Безплатно

2,99 $/месец или 17,99 $/година

Оценки и рецензии за DailyHabits

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Toggl

чрез Toggl

С отлично обслужване на клиенти и лесен за използване интерфейс, Toggl е популярен избор за проследяване на времето и създаване на по-добри навици. С уведомления и възможност за настройка на напомняния, Toggl улеснява фокусирането и проследяването на това къде отива времето ви.

Най-добрите функции на Toggl

Всички планове включват 30-дневен безплатен пробен период с опция за напълно безплатен план.

Безплатната версия на приложението за проследяване на навици предлага много функции.

Можете да видите точно как прекарвате времето си и върху какво се фокусирате.

Ограничения на Toggl

Не можете да спирате сесиите, което означава, че трябва да започвате отначало всеки път.

Потребителите съобщават, че може да има проблеми със синхронизацията между мобилното приложение и други устройства.

Цени на Toggl

Безплатно: 0 долара за до пет потребители

Стартово ниво: 9 $/месец на потребител

Премиум: 18 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Toggl

G2: 4,5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7 (над 2200 отзива)

8. Streaks

Чрез Streaks

Друга проста алтернатива на Habitica, Streaks е брояч на поредици. Получавайте леки напомняния, които ви помагат да не забравите да изпълните задачата си, преди броячът да се нулира. ?

Изграждането на навици може да бъде лесно, а това приложение ви показва как.

Най-добрите функции на Streaks

Можете да персонализирате кои навици са за всеки ден и кои не са.

Показателите ви показват кои задачи все още не са изпълнени и как напредвате.

Можете да избирате измежду 24 задачи или да създадете свои собствени.

Ограничения на Streaks

То не е достатъчно стабилно за управление на проекти, така че ще трябва да изберете друго приложение, ако това е вашата цел.

Няма система за награди в играта.

То е ограничено по отношение на вида задачи, които може да ви помогне да проследявате.

Цени на Streaks

4,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Streaks

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Направете го сега

чрез Do It Now

Подобно на Habitica, Do It Now е приложение за продуктивност, което ще ви помогне да изградите навици и да проследявате ежедневните си навици. Печелете опитни точки за изпълнение на задачи от реалния живот. Щом се научите да го използвате, ще искате да продължавате да подобрявате живота си.

Най-добрите функции на Do It Now

Ежедневните задачи стават по-интересни с цветни теми и система за награди.

Различните опции за преглед на напредъка ви помагат да видите къде се справяте отлично и къде бихте могли да се възползвате от малко допълнителна помощ.

Можете да комбинирате задачите в група, за да поддържате ред и организираност.

Ограничения на Do It Now

Някои потребители смятат, че задачите не са толкова интуитивни за настройка, колкото са си мислили.

Съжаляваме, потребители на iPhone, това е само за Android.

Цени на Do It Now

2,49 $/месец

Рейтинги и отзиви за Do It Now

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Повишете нивото на живота си

чрез Google Play

Изграждането на добри навици има свои собствени награди, а приложението за продуктивност с игрови елементи наистина извежда проследяването на навиците и управлението на задачите на ново ниво. А с голямото разнообразие от цели, ще намерите повече от няколко, към които да се стремите.

Най-добрите функции на Level Up Life

Забавен начин да изпълнявате задачи, лични или професионални

Персонализирайте целите и задачите си

Развивайте самосъзнание, като разглеждате показателите си и опознавате собствените си навици.

Ограничения на Level Up Life

Потребителите понякога смятат, че навигацията не е толкова интуитивна, колкото би могла да бъде.

Някои потребители смятат, че проследяването на всички налични задачи е предизвикателство.

Цени на Level Up Life

Цени не са налични

Рейтинги и отзиви за Level Up Life

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Намерете по-добра алтернатива на Habitica

Понякога създаването на здравословни навици изглежда като предизвикателство. Но намирането на подходящото приложение за проследяване на навици (платено или безплатно) може да ви помогне да се почувствате удовлетворени, като отбелязвате изпълнените задачи или се радвате на подкрепата на общността. ✅

Още по-добре е, ако има интуитивен интерфейс с много възможности за персонализиране, за да го направите свой. Триковете за продуктивност могат да направят разликата, а ако все още се нуждаете от помощ, за да разберете откъде да започнете, отделете малко време, за да работите върху определянето на цели, преди да създадете свой собствен свят с продуктивност, превърната в игра.

Ако сте готови да проследявате навиците си, да подреждате списъците си със задачи и да управлявате всичките си проекти, ClickUp е най-добрият вариант. Възможността да персонализирате изцяло своя опит прави създаването на нови навици изключително лесно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес.