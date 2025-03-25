11 най-добри приложения за проследяване на навици за 2025 г.

Изграждането на по-добри навици може да звучи просто, но да останеш последователен е предизвикателство.

Колко пъти сте си обещавали да пиете повече вода, да спортувате ежедневно или да медитирате, само за да се откажете и да се отклоните от плана си след няколко седмици?

И аз съм минавал през това. Животът става натоварен и изведнъж се връщаме в изходна позиция.

Тук на помощ идва приложението за проследяване на навици.

През последните няколко месеца екипът ми и аз в ClickUp тествахме десетки приложения за проследяване на навици, за да намерим тези, които наистина дават резултати.

В тази статия в блога ще ви представя 11 приложения за проследяване на навици, които изпробвахме и харесахме. Да започнем. 🎯

Нашият списък с 11-те най-добри приложения за проследяване на навици включва: ClickUp (най-доброто за проследяване на навици и управление на продуктивността) Habitica (най-доброто приложение за проследяване на навици чрез игри) Habitify (най-доброто приложение за проследяване на навици на различни платформи) Streaks (най-доброто приложение за проследяване на навици в iOS) Way of Life (най-доброто приложение за задълбочен анализ на навиците) StickK (най-доброто приложение за постигане на цели, основани на ангажимент) Coach. me (Най-доброто за персонализирано обучение за навици) Loop (най-доброто приложение за проследяване на навици с отворен код за Android) Strides (най-доброто приложение за цялостно проследяване на цели и навици за iOS) Momentum (най-доброто приложение за проследяване на навици в екосистемата на Apple) Everyday (най-доброто приложение за визуално проследяване на навици на различни платформи)

Какво да търсите в приложенията за проследяване на навици?

Препоръчвам да изберете приложение за проследяване на навици, което следи ежедневните ви навици и подпомага по-доброто управление на времето в бъдеще. Въпреки това, считам, че най-добрите приложения за проследяване на навици имат няколко общи ключови качества. 👇

Леснота на използване: Едно добро приложение за проследяване на навици трябва да има интуитивен интерфейс, който ви позволява да добавяте, преглеждате и проследявате навици без да се налага да се учите да го използвате. Ако ви се струва, че е трудно да го използвате, вероятно няма да продължите да го използвате. Опции за персонализиране: Навиците и целите на всеки човек са уникални, затова потърсете приложение за проследяване на навици, което ви позволява да персонализирате категориите, напомнянията и показателите за напредък според вашите нужди. Функции като гъвкави графици за навици или персонализирани цели за последователност могат да направят проследяването по-ефективно. Визуално проследяване на напредъка: Визуалното проследяване на напредъка ви – чрез диаграми, серии или етапи – е мощен мотиватор. Приложението за проследяване на навици, което предоставя подробна информация за вашите навици, помага да идентифицирате модели и да отпразнувате малките победи по пътя. Интеграция с други инструменти: За заетите хора приложението за проследяване на навици, което се синхронизира с календари и фитнес тракери, може по-добре да интегрира проследяването в рутината ви.

🔍 Знаете ли, че... Дори лошите навици се дължат на допамина, химикалът в мозъка, който ви кара да се чувствате добре. Дейности като превъртане на социалните медии или ядене на нездравословна храна носят незабавно удовлетворение, което прави тези навици по-трудни за преодоляване.

11-те най-добри приложения за проследяване на навици

Не липсват приложения за проследяване на навици, които обещават да ви помогнат да изградите по-добри навици, но не всички от тях дават резултати.

След като изпробвах широк спектър от инструменти, стесних избора до 11 приложения за проследяване на навици, които наистина правят разлика. Започваме! 💪🏼

1. ClickUp (най-доброто за проследяване на навици и управление на продуктивността)

ClickUp е приложение с глобална репутация за продуктивност, проследяване на навици и управление на проекти.

Лично аз съм използвал неговите функции, за да се придържам към собствените си цели, и те са променили коренно начина, по който управлявам ежедневните си рутинни дейности.

ClickUp Повтарящи се задачи

Създайте по-добра рутина с ClickUp Създайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да не се налага да създавате и проследявате едни и същи задачи от нулата всеки ден.

ClickUp Recurring Tasks опростява проследяването на навиците, като автоматизира рутинните ви дейности. След като настроите напомняне за изпълнение на рутинна задача, то се повтаря автоматично, като поддържа рутинните ви дейности в график без допълнителни усилия.

Вече не се налага да си напомням да пиша в дневника си всяка вечер – това вече е настроено като повтаряща се задача в моето работно пространство в ClickUp.

След като го завърша, то се нулира за следващия ден, като по този начин се уверявам, че никога не пропускам нищо.

ClickUp Goals

Открих също, че използването на ClickUp Goals за проследяване на навици прави поддържането на последователност много по-лесно. Мога да задам ясни цели за навиците, които искам да изградя, и да ги разбия на измерими задачи.

Проследяването на напредъка също е удовлетворяващо. Аз използвам функцията „Цели“, за да разделя навиците си на постижими стъпки.

Например, мога да си поставя цел да прекарвам 30 минути на открито всеки ден, да огранича времето пред екрана до два часа вечер или да приготвям три здравословни ястия седмично. Всеки път, когато актуализирам напредъка си, виждайки колко съм постигнал, ме мотивира да продължавам.

ClickUp Dashboards

Създайте свой личен интерфейс за проследяване на навици с ClickUp Dashboards.

За да поддържам всичко организирано и измеримо, разчитам много на ClickUp Dashboards. Те ми позволяват да виждам ясна картина на навиците си на едно място.

Добавих карти, за да следя честотата на тренировките си, броя на прочетените книги и медитационните си серии.

Напомняния в ClickUp

Създайте напомняния в ClickUp, за да не пропускате ежедневните действия, които искате да превърнете в навик.

В моментите, когато животът става забързан, напомнянията на ClickUp са изключително полезни. Аз ги използвам, за да ми напомнят за конкретни навици, които иначе бих пропуснал.

Например, аз съм настроил напомняне за вечерната си медитация. В 19:00 ч. ClickUp ме уведомява с просто съобщение: „Отделете 10 минути за медитация“.

Освен това използвах много шаблони на ClickUp, за да подобря начина, по който следя добрите навици.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате ежедневните си навици и цели.

Например, шаблона ClickUp Personal Habit Tracker е фантастичен начин да започнете да следите навиците си.

Една функция, която особено ми харесва, е визуалното проследяване на напредъка. Тя ви показва с един поглед колко последователно се придържате към навиците си, а тази обратна връзка е изключително мотивираща. Шаблонът насърчава и размисъл, като ви позволява да добавяте бележки или коментари за опита си с всеки навик.

💡 Професионален съвет: В допълнение към шаблона за проследяване на навици на ClickUp, можете да използвате интелигентните AI предложения на ClickUp Brain, за да персонализирате своя процес на проследяване на навици. Създайте персонализиран тракер за навици с помощта на ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Гъвкави шаблони: Персонализирайте проследяването на навиците си с помощта на адаптируемите шаблони на ClickUp.

Проследяване на напредъка: Визуализирайте постиженията си чрез ясни диаграми и обзорни таблици в ClickUp Dashboards.

Автоматизация на задачите: Настройте повтарящите се задачи в ClickUp, за да поддържате навиците си последователни без допълнителни усилия.

Напомняния в точното време: Останете на път с автоматизирани известия и напомняния от ClickUp.

Лични наблюдения: Добавяйте бележки, за да отразявате напредъка си и да усъвършенствате навиците си.

Достъп от различни платформи: Използвайте ClickUp лесно на мобилни устройства и лаптопи.

Ограничения на ClickUp

Малко е объркващо да се идентифицират подстраниците от родителските страници в ClickUp Docs.

Интерфейсът може да бъде прекалено сложен, ако не е организиран правилно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9980+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4330 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е изключителен инструмент за управление на проекти, който ни позволява да организираме работния си екип, да сътрудничим ефективно и да автоматизираме задачите в една среда. Той ни предлага функции като Kanban табла, диаграми на Гант, документи за съвместна работа, автоматизация без кодиране и проследяване на времето. Той е идеален за обединяване на всички работни процеси в организацията и поддържане на съгласуваността между екипите, без да са необходими други инструменти.

ClickUp е изключителен инструмент за управление на проекти, който ни позволява да организираме работния си екип, да сътрудничим ефективно и да автоматизираме задачите в една среда. Той ни предлага функции като Kanban табла, диаграми на Гант, документи за съвместна работа, автоматизация без кодиране и проследяване на времето. Той е идеален за обединяване на всички работни процеси в организацията и поддържане на съгласуваността между екипите, без да са необходими други инструменти.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI инструменти за лични задачи всеки ден, а 55% ги използват няколко пъти на ден. А какво ще кажете за изкуствения интелект на работното място? С централизирана изкуствена интелигентност, която управлява всички аспекти на управлението на проекти, управлението на знания и сътрудничеството, можете да спестите до 3+ часа всяка седмица, които иначе бихте прекарали в търсене на информация, точно като 60,2% от потребителите на ClickUp!

🧠 Интересен факт: Бестселърът на Джеймс Клиър „Атомни навици“ подчертава силата на малките, постепенни промени. Той обяснява, че подобрение от само 1% дневно може да доведе до значителни резултати с течение на времето.

2. Habitica (най-доброто приложение за проследяване на навици чрез игри)

чрез Habitica

За разлика от повечето приложения за дигитално планиране, които съм пробвала, функциите за проследяване на навици на Habitica превръщат ежедневните ви задачи и цели в увлекателна ролева игра (RPG). Тя превръща рутината ви в игра и изграждането на навици в приключенска мисия, което прави личностното развитие забавно и мотивиращо.

Една от функциите, която намерих за особено полезна, е социалната интеграция на Habitica. Успях да сформирам групи с приятели, да се справяме заедно с предизвикателствата и да създадем чувство за общност и отговорност.

Най-добрите функции на Habitica

Възможност за персонализиране на аватара в играта, за да отразява вашия стил

Синхронизирайте различни платформи за безпроблемен достъп до задачите и напредъка си.

Насладете се на награди в играта, като злато и предмети, след като изпълните задачите.

Създавайте споделени списъци със задачи и предизвикателства, за да вдъхновявате и ангажирате потребителите.

Ограничения на Habitica

Редки актуализации водят до остарели функции или нерешени бъгове.

Игровите аспекти, макар и мотивиращи, могат да отклонят вниманието от продуктивността.

Цени на Habitica

9 $/месец (+ 3 $/допълнителен потребител)

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Habitica?

Описвам го като нещо, което променя живота. Наистина е така. Въпреки че знам, че ако бях го пробвал преди пет години, нямаше да ми помогне. Но в момента е точно това, от което се нуждаех, затова се радвам, че го открих едва преди няколко месеца.

Описвам го като нещо, което променя живота. Наистина е така. Въпреки че знам, че ако бях го пробвал преди пет години, нямаше да ми помогне. Но в момента е точно това, от което се нуждаех, затова се радвам, че го открих едва преди няколко месеца.

3. Habitify (най-доброто приложение за проследяване на навици на различни платформи)

чрез Habitify

Habitify е надежден инструмент за проследяване на навици. Благодарение на изчистения си интерфейс и достъпността си на различни платформи, като iOS, Android, Mac, Windows и уеб, за мен е лесно да получа достъп до данните за навиците си, където и да съм.

Приложението за проследяване на навици следи поредиците, процента на завършени задачи и тенденциите в навиците, като предоставя ясен преглед на моите силни страни и областите, в които мога да се подобря. Минималистичният му дизайн не ме разсейва и ми позволява да остана фокусиран.

Най-добрите функции на Habitify

Защитете данните си с биометрична автентификация за допълнителна сигурност.

Бъдете в крак с новостите благодарение на безпроблемната синхронизация между всичките ви устройства.

Задайте конкретни напомняния, за да поддържате редовност в рутината си.

Записвайте размисли или наблюдения за всеки навик, за да подобрите самосъзнанието си.

Ограничения на Habitify

Липсва солидна библиотека с предложения за навици

Аналитичните данни и допълнителните функции могат да се окажат прекалено сложни за тези, които търсят по-опростен интерфейс.

Цени на Habitify

Безплатно

Премиум: 2,49 $/месец

Премиум (доживотен): 59,99 $/завинаги (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Habitify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Вероятно сте чували, че са необходими 21 дни, за да се формира навик, но тази идея произхожда от книга от 1960 г. на д-р Максуел Малц, пластичен хирург, който забелязал, че на пациентите му са необходими около 21 дни, за да се приспособят към физическите промени. Сега проучванията сочат, че формирането на навик отнема средно 66 дни.

Искате да започнете да изграждате по-добри работни навици? Това видео обяснение ще ви помогне:

4. Streaks (Най-доброто приложение за проследяване на навици на iOS)

чрез Streaks

Streaks е приложение за проследяване на навици, предназначено за потребители на iOS, което се фокусира върху простотата и ефективността. Основната му цел е да помогне на потребителите да създадат положителни навици, като поддържат последователни ежедневни серии, използвайки методологията „Не прекъсвай веригата“, за да насърчи последователността.

Чистият интерфейс и интуитивният дизайн на приложението улесняват навигацията, особено за тези, които искат да създадат и поддържат нови навици.

Най-добрите функции на Streaks

Проследявайте негативните задачи, за да наблюдавате навиците си и да работите за тяхното намаляване или елиминиране.

Задайте продължителност на навиците и проследявайте напредъка във времето.

Използвайте Siri, за да маркирате задачи с гласови команди.

Персонализирайте графиците за задачите за конкретни дни или честота според вашите нужди.

Ограничения на Streaks

Ограничава потребителите да проследяват до 24 задачи

Ексклузивността за iOS ограничава достъпността за потребителите на Android.

Цени на Streaks

5,99 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за Streaks

G2: 240+ отзива

Capterra: 470+ отзива

Какво казват реалните потребители за Streaks?

Неговата стойност и възможности за персонализиране са невероятни. Например, аз обикновено завършвам деня си около 01:00 часа, а не в 12:00 часа, защото тренирам късно през нощта. Един от навиците ми е да правя кардио тренировки всеки ден. Завършвам кардио тренировката си около 00:30 ч. В обикновено приложение, когато завърша тази задача, тя се отчита за следващия ден, а не за „текущия” ден, както е предвидено. С Streaks можете да зададете часа, в който денят ви приключва. Само тази функция си заслужава. Има и много други.

Неговата стойност и възможности за персонализиране са невероятни. Например, аз обикновено завършвам деня си около 01:00 часа, а не в 12:00 часа, защото тренирам късно през нощта. Един от навиците ми е да правя кардио тренировки всеки ден. Завършвам кардио тренировката си около 00:30 ч. В обикновено приложение, когато завърша тази задача, тя се отчита за следващия ден, а не за „текущия” ден, както е предвидено. С Streaks можете да зададете часа, в който денят ви приключва. Само тази функция си заслужава. Има и много други.

💡 Професионален съвет: За да разберете по-добре напредъка си, може да обмислите да съчетаете Streaks с шаблони за проследяване на навици, за да получите по-пълна представа за пътя си към изграждането на навици.

5. Way of Life (най-доброто за задълбочен анализ на навиците)

чрез Way of Life

Way of Life предлага проста система за проследяване на навици с цветно кодиране. Можете да маркирате навиците като зелени (успех) или червени (неуспех) или да ги оставите празни, ако са пропуснати, което улеснява прегледа на резултатите с един поглед.

Една функция, която намерих за полезна, е възможността да добавям контекст към всеки навик, като например документиране на предизвикателства, постижения или тригери. Например, ако пропусна тренировка, мога да отбележа нещо като „Чувствах се прекалено уморен след работа“.

Най-добрите функции на Way of Life

Експортирайте данните за навиците във формати CSV или Excel за подробен анализ.

Лесно следете навиците си с помощта на зелено-червена цветова схема, за да проследявате степента на успех.

Защитете данните за навиците си с Face ID, Touch ID или пароли.

Записвайте мисли и фактори, свързани с всеки навик, за да получите по-добра представа.

Ограничения на Way of Life

Липсват опции за частично завършване

Безплатната версия ограничава потребителите да проследяват само три навика.

Цени на Way of Life

Безплатно

Премиум: Започва от 4,99 $/месец

Оценки и рецензии на Way of Life

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Повечето новогодишни решения са свързани с формирането на по-добри навици, но проучванията показват, че 80% от хората ги изоставят до февруари. Поставянето на по-малки, конкретни цели може да помогне за подобряване на успеваемостта.

6. StickK (Най-доброто за постигане на цели, основани на ангажимент)

чрез StickK

StickK е приложение за проследяване на навици, разработено от поведенчески икономисти от Йейлския университет. То използва принципите на поведенческата икономика, за да помогне на потребителите да постигнат своите цели.

Това приложение за проследяване на навици позволява на потребителите да създават „Договори за ангажимент“, в които се задължават да платят пари, за да постигнат конкретни цели. Този метод се основава на избягването на загуби, т.е. тенденцията да се избягват загуби повече, отколкото да се печелят равностойни печалби, което според мен е ефективно за насърчаване на последователността в изпълнението на ангажиментите ми.

Най-добрите функции на StickK

Определете рефер, който да следи напредъка и докладва като партньор за отчетност.

Присвойте парични залози на целите, за да създадете осезаема последица за неспазването им.

Използвайте инструменти, които улесняват самооценката и коригирайте стратегиите си според нуждите.

Задавайте и проследявайте различни цели, включително цели , свързани със здравето, фитнеса, финансите и личностното развитие

Ограничения на StickK

Ефективността на платформата зависи до голяма степен от ангажираността на избрания рефер.

Интерфейсът не е много интуитивен.

Цени на StickK

Basic : Безплатно (25 потребители на ангажимент)

Пълен достъп: 19 $/месец (100 потребители на абонамент)

Pro: 99 $/месец (250 потребители на абонамент)

Оценки и рецензии за StickK

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за StickK?

Stickk е страхотно, защото ме държи на линия всяка седмица. Залагам 100 долара на седмица. Мисълта, че ще загубя тези 100 долара, ме притеснява много, затова не забравям да ям. Имам и доверен приятел за рефер и 1-2 зрители, на които изпращам отчетите си за теглото всяка седмица. Минаха 4 седмици и досега съм постигнал всичките си цели.

Stickk е страхотно, защото ме държи на линия всяка седмица. Залагам 100 долара на седмица. Мисълта, че ще загубя тези 100 долара, ме притеснява много, така че не забравям да ям. Имам и доверен приятел за рефер и 1-2 зрители, на които изпращам отчетите си за теглото всяка седмица. Минаха 4 седмици и досега съм постигнал всичките си цели.

🧠 Интересен факт: Навиците се формират чрез психологически модел, наречен „цикъл на навиците“, който се състои от три части: Сигнал: Тригерът, който инициира навика

Рутина: Поведението или действието

Награда: Получената полза, която засилва навика

7. Coach. me (Най-доброто за персонализирано коучинг на навици)

Независимо дали изграждате нови навици, се отказвате от стари или комбинирате навици, това приложение за проследяване на навици ви предоставя инструментите и подкрепата, които ще ви помогнат да успеете. Интегрираната функция за коучинг отличава Coach.me от останалите, като позволява на потребителите да се свържат с сертифицирани коучове по навици за персонализирани съвети и мотивация.

Персонализираните напомняния ви гарантират, че ще спазвате ангажиментите си, а интеграцията с други приложения за здраве и продуктивност позволява цялостен подход към проследяването на навиците.

Най-добрите функции на Coach.me

Включете се в общностна секция с въпроси и отговори, за да споделяте съвети, да задавате въпроси и да получавате насърчение от други хора, които работят върху сходни навици.

Анализирайте моделите на навиците си с подробна информация, която ви помага да коригирате стратегиите си за по-добри резултати.

Работете със специализирани треньори, за да получите персонализирани съвети в области като продуктивност, фитнес или лидерство.

Задавайте и проследявайте SMART цели с напомняния и актуализации на напредъка в реално време, за да останете последователни.

Ограничения на Coach.me

Персонализираното коучинг започва от 25 долара на седмица, което може да не е достъпно за всеки.

Опитът в коучинга може да варира в зависимост от експертния опит и стила на комуникация на всеки коуч.

Цени на Coach.me

Безплатно

87 долара на месец за индивидуално обучение за навици

249 долара на месец за високо ефективен лидерски коучинг

Оценки и рецензии за Coach.me

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Loop (Най-доброто приложение за проследяване на навици с отворен код за Android)

чрез Loop

Популярно сред потребителите на Android заради минималистичния си дизайн, Loop е подходящо за тези, които изискват максимална конфиденциалност. Приложението е без натрапчиви реклами, работи изцяло офлайн и не проследява данните на потребителите.

Още по-добре, неговият усъвършенстван алгоритъм за оценяване на навиците се отличава от простите системи, базирани на поредици, и изчислява силата на вашите навици въз основа на последователността във времето. Този подход гарантира, че случайните пропуски не ще попречат напълно на вашия напредък, което е особено окуражаващо, ако желаете да създадете дългосрочни навици.

Най-добрите функции на Loop

Измервайте силата на навиците си във времето, за да видите цялостния си напредък, без да позволявате на случайни пропуски да ви отклонят от пътя.

Проследявайте неограничен брой навици, за да следите толкова рутинни дейности, колкото ви е необходимо, от фитнес цели до практики за самогрижа.

Актуализирайте навиците си директно от началния екран за бързо и удобно проследяване.

Експортирайте напредъка си като CSV или SQLite файл за архивиране или външен анализ.

Ограничения на Loop

Няма резервно копие в облака; потребителите трябва ръчно да експортират и прехвърлят данните.

Не се интегрира с други приложения за здраве или продуктивност.

Цени на Loop

Безплатно

Оценки и рецензии за Loop

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Loop?

Loop Habit Tracker – безплатно, с изчистен интерфейс, има множество конфигурации за навици (да/не, колко пъти, честота), а най-много ми харесва, че изчислява колко силен е навикът въз основа на вашите резултати (0% = слаб/току-що започнат, 100% = силен/почти мускулна памет).

Loop Habit Tracker – безплатно, с изчистен интерфейс, има множество конфигурации за навици (да/не, колко пъти, честота), а най-много ми харесва, че изчислява колко силен е навикът въз основа на вашите резултати (0% = слаб/току-що започнат, 100% = силен/почти мускулна памет).

👀 Бонус: Работете с шаблони за план за самогрижи, за да организирате и приоритизирате своето благосъстояние. Персонализирането им според вашите предпочитания помага да направите рутината си за самогрижи по-лесно управляема и съобразена с вашия начин на живот.

9. Strides (Най-доброто приложение за цялостно проследяване на цели и навици на iOS)

чрез Strides

Strides позволява на потребителите да категоризират целите си по теми като фитнес, личностно развитие или работни навици. Тази функция позволява по-високо ниво на организация и фокус, което улеснява приоритизирането и управлението на няколко цели едновременно.

Открих също, че проследяването на добри и лоши навици – като създаване на рутина за четене или намаляване на времето, прекарано пред екрана – го прави всеобхватно средство за самоусъвършенстване.

Най-добрите функции на Strides

Създавайте подробни отчети, които събират цели, проекти и цялостен напредък, за да получите цялостна представа за постиженията си.

Маркирайте проследяващите приложения по области от живота или рутинни дейности, за да организирате лесно и да се фокусирате върху целите си.

Задайте граници и визуализирайте напредъка си в преодоляването на лошите навици, което ще ви помогне да останете на пътя към положителната промяна.

Ограничения на Strides

Липсват функции за сътрудничество

Не е достъпно за потребители на Android

Цени на Strides

Безплатно

Премиум: Започва от 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Strides

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Momentum (най-доброто приложение за проследяване на навици в екосистемата на Apple)

чрез Momentum

Momentum опростява изграждането на навици, като синхронизира данните между iPhone, iPad, Apple Watch и Mac, елиминирайки ненужната сложност.

Приложението е още по-удобно благодарение на Today View Widget и съвместимостта с Apple Health. Мога да актуализирам навиците си с едно докосване, което гарантира, че проследяването на множество навици се превръща в естествена част от рутината ми, а не в допълнителна задача.

Най-добрите функции на Momentum

Получете бърз достъп, за да отбелязвате навиците си директно от областта с джаджи на вашето устройство, за да ги проследявате без усилие, докато сте в движение.

Получавайте персонализирани подсказки, които ви помагат да останете последователни и мотивирани.

Поддържайте мотивацията си, като визуализирате поредиците, което ви дава чувство за постижение.

Ограничения на Momentum

Не предлага никаква подкрепа от общност или група

Ценообразуване на Momentum

Безплатно

Оценки и рецензии на Momentum

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Вашият хронотип може да повлияе на ежедневните ви навици, независимо дали сте нощно или сутрешно птиче. Нощните птици може да са по-продуктивни вечер, докато сутрешните птици процъфтяват, когато стават рано.

11. Everyday (Най-доброто приложение за визуално проследяване на навици на различни платформи)

чрез Everyday

След като изпробвах Everyday, открих, че визуално ориентираният му дизайн помага за изграждането на последователност, като ясно представя поредиците от навици. Изчистеният интерфейс улеснява регистрирането на навиците, а персонализираните напомняния гарантират, че никога няма да забравя задачите си.

За всеки, който предпочита проста функционалност пред лъскави функции, Everyday е надеждно приложение за проследяване на навици.

Най-добрите функции за всеки ден

Записвайте навиците си без интернет връзка, за да сте сигурни, че ще постигнете целите си, дори когато сте офлайн.

Поддържайте дневни, седмични или персонализирани графици, за да адаптирате проследяването на навиците към вашата уникална рутина.

Насърчавайте последователността, като визуално показвате поредиците от навици, което ви мотивира да празнувате напредъка си.

Ежедневни ограничения

Липсват функции за автоматизация, предлагани от повечето конкуренти.

Цени за всеки ден

Безплатно

Премиум: 2,5 $/месец

Доживотна: 99 $ (еднократна покупка)

Ежедневни оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Everyday?

Everyday – страхотно малко приложение за iOS, което ви позволява да създадете джаджа, която показва последните 7 дни като 7 колони с навици, представени като цветни кутийки. […] Допълнителното предимство да виждате миналите дни и да искате да продължите (и да избегнете пропуските или празните кутийки) на началния си екран е невероятно.

Everyday – страхотно малко приложение за iOS, което ви позволява да създадете джаджа, която показва последните 7 дни като 7 колони с навици, представени като цветни квадратчета. […] Допълнителното предимство да виждате миналите дни и да искате да продължите (и да избегнете пропуските или празните квадратчета) на началния си екран е невероятно.

Изградете по-добри навици с ClickUp

От игровизираното преживяване на Habitica до визуално привлекателния интерфейс на Everyday, всяко приложение за проследяване на навици предлага уникални подходи за изграждане на добри навици. Все пак, най-добрият избор зависи от вашите цели и нивото на отговорност, от което се нуждаете.

Смятам, че това, което отличава ClickUp, е неговата гъвкавост.

Освен проследяване на навици, то се превръща в център за поставяне на цели, управление на задачи и сътрудничество. С функции като „Цели“, „Повтарящи се задачи“, „Табла“ и „Напомняния“, то е ценен инструмент за наблюдение на навици и в крайна сметка за трансформиране на ежедневния ви работен процес.

Ако бях на ваше място, щях да се регистрирам безплатно в ClickUp още днес! (О, чакайте, вече го направих 🤩)