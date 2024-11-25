15-те най-добри приложения за ежедневна рутина през 2025 г.

Приложението за ежедневна рутина може да направи деня ви успешен или неуспешен.

Идеалното приложение е нещо повече от просто планиране – то повишава продуктивността, изгражда по-добри навици и поддържа мотивацията ви.

След обширни експерименти и анализи с моя екип, съставих списък с най-добрите приложения за ежедневна рутина. Тези топ избори ще оптимизират деня ви и ще ви помогнат да постигнете целите си без усилие. 🎯

⏰ 60-секундно резюме Ето обобщение на най-добрите приложения за ежедневна рутина: ClickUp (Най-доброто за всеобхватно планиране на ежедневната рутина с AI)

Todoist (най-доброто за подробно приоритизиране на задачите)

TickTick (Най-доброто за организиране на задачи и гласово въвеждане)

Any. do (Най-доброто за бързи напомняния за задачи и интеграция с календар)

Sunsama (Най-доброто за ръководене на ежедневния работен процес)

Routine (Най-доброто за блокиране на време и интеграция с календар)

Notion Calendar (Най-доброто за интегрирано управление на времето и задачите)

Evernote (най-доброто за организиране на задачи въз основа на бележки)

Habitica (Най-доброто за изграждане на навици чрез игри)

Way of Life (Най-доброто за проследяване на тенденциите в навиците)

Streaks (Най-доброто за поддържане на навици)

stickK (Най-доброто за ангажираност към целите с отчетност)

Clockify (Най-доброто за проследяване на времето и анализ на продуктивността)

Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите)

Habitify (Най-доброто за целенасочено изграждане на навици)

Какво да търсите в приложенията за ежедневна рутина

Когато оценявам приложение за ежедневна рутина, първото нещо, което търся, е простота. Ако е твърде сложно, то добавя стрес, вместо да оптимизира деня ви – и това напълно противоречи на целта.

Ето какво да търсите в едно приложение за ежедневна рутина:

Персонализирани рутинни дейности: Гъвкавостта е от съществено значение, независимо дали организирате работни проекти или проследявате лични навици. Тъй като не всеки ден протича според плана, приложението, което се адаптира към променящите се графици, е задължително.

Интеграция с други инструменти: Приложенията за ежедневен планиране и проследяване на навици са по-ефективни, когато се синхронизират с календари и други често използвани инструменти на трети страни, което улеснява управлението на всичко на едно място.

Приятни напомняния: Известията от приложенията трябва да бъдат подкрепящи, а не натрапчиви – полезните напомняния помагат на потребителите да се придържат към плана си, без да ги претоварват.

Проследяване на напредъка: Приложенията за ежедневно планиране, които предлагат проследяване на напредъка, са изключително ценни, тъй като предоставят информация за областите, които се нуждаят от подобрение и корекции. В крайна сметка, приложението трябва да подпомага последователността и продуктивността.

15-те най-добри приложения за ежедневна рутина през 2025 г.

1. ClickUp (Най-доброто приложение за планиране на ежедневната рутина, базирано на изкуствен интелект)

Започнете с ClickUp Calendar Визуализирайте работата си, препланирайте задачите си и управлявайте ежедневната си рутина с гъвкав календар с ClickUp.

ClickUp е мощен инструмент за управление на ежедневните рутинни задачи и оптимизиране на деня ви.

Чрез персонализиран табло, ClickUp събира най-важните ви задачи, напомняния, цели и събития от календара на едно място, което улеснява планирането и приоритизирането на ежедневните дейности.

ClickUp Calendar View работи отлично като приложение за ежедневен планиране, което се синхронизира директно с ClickUp Tasks, което улеснява визуализирането на предстоящите задачи. Неговата безпроблемна интеграция с приложения на трети страни гарантира, че всички срещи и крайни срокове остават на едно място.

Можете лесно да форматирате, оцветявате и свързвате задачи в списъците със задачи на ClickUp, за да създадете практичен работен процес отвсякъде.

Най-добрата функция на ClickUp за управление на ежедневната рутина е ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp. Той помага за създаването на списъци със задачи, обобщава изпълнените задачи и дори отговаря на ключови въпроси като: Над какво да работя след това? или Кои задачи са най-спешни? Освен това, ClickUp Brain работи като отличен AI планиращ инструмент, като автоматизира действията и планирането на подзадачите.

Създайте персонализиран тракер за навици с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp предлага и различни шаблони за оптимизиране на ежедневната ви рутина. Можете да използвате шаблона „Ежедневен планиращ календар“ на ClickUp, за да планирате задачи, срещи и поръчки в три различни категории – „Лични“, „Работа“ и „Цели“, за да организирате по-добре деня си. Шаблонът ви помага и да изградите здравословни навици, като създавате повтарящи се задачи. За тези, които се интересуват от проследяване на навици, ClickUp предлага и полезен шаблон „Личен проследяващ календар за навици “.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за ежедневен планирач на ClickUp, за да приоритизирате задачите си и да подобрите управлението на времето си.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Calendar View организира визуално задачите и напомнянията, което улеснява проследяването на напредъка и поддържането на последователност в ежедневните ви дейности.

ClickUp Brain ви позволява да записвате и организирате идеите и задачите си с помощта на суперсилата на изкуствения интелект.

Функцията Time Tracking на ClickUp ви помага да проследявате продължителността на задачите, което улеснява планирането на ежедневната ви рутина.

ClickUp Tasks опростява управлението на ежедневната рутина, като ви позволява да персонализирате и приоритизирате задачите, гарантирайки, че всяка задача е съобразена с вашите опростява управлението на ежедневната рутина, като ви позволява да персонализирате и приоритизирате задачите, гарантирайки, че всяка задача е съобразена с вашите лични цели и графици.

ClickUp Goals ви позволява да останете на път към постигането на ежедневните си цели с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

ClickUp Reminders ви информира за предстоящи професионални и лични задачи, за да не пропуснете нито един краен срок. ви информира за предстоящи професионални и лични задачи, за да не пропуснете нито един краен срок.

Интегрирайте го с популярни инструменти като Google Calendar, Outlook, Calendly

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при опознаването на потребителския интерфейс на платформата поради изобилието от функции.

Цени на ClickUp

Рейтинг на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Todoist (Най-доброто за подробно управление на задачите)

чрез Todoist

Ако ви е трудно да следите задачите и крайните срокове или лесно се претоварвате от тях, опитайте Todoist. Това е просто приложение за управление на задачи и списък със задачи, което подрежда ежедневните дейности в различни категории, като фитнес, срещи, проекти и др.

Можете да подреждате задачите по различни нива на приоритет и да се фокусирате върху това, което е важно. Todoist ви позволява също да създавате подзадачи за по-добро планиране и организация. Освен това, то ви помага да визуализирате и проследявате напредъка си на дневна и седмична база.

Най-добрите функции на Todoist

Използвайте етикети , приоритети и категории, за да улесните организирането на задачите, като се фокусирате върху най-важното.

Задайте напомняния за задачите си, за да сте сигурни, че ще за задачите си, за да сте сигурни, че ще спазите сроковете.

Сътрудничейте с екипа си и проследявайте ежедневните им списъци със задачи

Ограничения на Todoist

То не предлага вградена функция за проследяване на времето, което може да бъде недостатък за тези, които се нуждаят от строго управление на работното време.

Цени на Todoist

Безплатно: Основно управление на задачите с до 5 лични проекта

Pro: 4 долара на месец на потребител

Бизнес: 6 долара на месец на потребител

Рейтинг на Todoist

G2: 4. 4/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2400 рецензии)

3. TickTick (Най-доброто за организиране на задачи)

чрез TickTick

TickTick е страхотно приложение за организиране на ежедневната ви рутина. С гласово въвеждане можете лесно да диктувате задачи и да ги добавяте към списъка си със задачи. То ви позволява също да преобразувате имейли в задачи. Можете да споделяте списъците си със задачи с приятели, семейство или колеги.

Това, което ми хареса най-много в TickTick, е, че автоматично добавя крайни срокове за задачите в календара, така че да не пропуснете никакви срокове. Също така е лесно да организирате ежедневните си дейности в папки, задачи и списъци за проверка.

Най-добрите функции на TickTick

Повишете ефективността на задачите с таймера Pomodoro, за да останете фокусирани върху задачите

Разгледайте безплатното приложение за проследяване на навици, за да следите ежедневните си навици и цели директно в приложението.

Преглеждайте статистики за завършени задачи и получавайте обобщения на работния си процес, за да управлявате по-добре деня си.

Ограничения на TickTick

Управлението на по-големи проекти със сложни зависимости между задачите може да се окаже трудно поради ограничените разширени функции за визуализиране и управление на зависимостите между задачите.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $ на година

Оценка на TickTick

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

4. Any. do (Най-доброто приложение за следене на списъка с задачи)

чрез Any.do

Ако търсите просто приложение, което показва всичките ви задачи и събития от календара на едно място, опитайте Any. do. Можете да се присъедините директно към срещите си, като кликнете върху събитията от календара в Any. do. Най-интересната функция е напомнянията в WhatsApp. Просто създайте задачи и получавайте напомняния в WhatsApp, за да не пропуснете нищо.

Харесах и джаджите на Any.do, които дават бърз преглед на предстоящите събития и задачи. Приложението предлага отделни списъци за лични дейности, работа, пазаруване и др. , което може да ви помогне да планирате и управлявате деня си по-добре.

Най-добрите функции на Any.do

Получавайте умни предложения за важни задачи за всеки ден

Присъединете се към екипни срещи с едно кликване, като добавите събития в календара в Any. do

Сътрудничество с екипа или семейството ви, за да споделяте списъци и да възлагате задачи

Поддържайте задачите и списъците си актуални с междуплатформена синхронизация на всички устройства, включително телефони, таблети, настолни компютри и дори Apple Watch.

Any. do ограничения

Интерфейсът на приложението, макар и изчистен, понякога може да се зарежда бавно, особено при обработката на голям брой задачи или списъци.

Цени на Any.do

Безплатно: За организиране на личния живот

Премиум: 47,99 $ на месец на потребител

Семейство: 89,99 $ на месец за 4 члена

Екипи: 47,99 $ на месец на член

Any. do рейтинг

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

5. Sunsama (Най-доброто за планиране на ежедневните задачи)

чрез Sunsama

Sunsama е цифров дневен планирач, който предлага стъпка по стъпка процес за създаване на дневна рутина. Започнете с добавяне на задачите, които искате да изпълните през деня. Можете да добавяте задачи от имейли, Trello и Asana, за да управлявате всичко на едно място.

След това определете продължителността на всяка задача и ги планирайте в календара. То ви позволява да премествате имейли от пощенската си кутия и да ги превръщате в задачи, за да можете да отделите време за работа по важни имейли.

Най-добрите функции на Sunsama

Използвайте ежедневния работен процес за планиране , за да организирате и приоритизирате задачите си. Той ще ви помогне да се фокусирате само върху това, което е възможно да свършите за деня.

Управлявайте задачите и срещите си заедно с интеграцията на задачите в календара

Планирайте работни сесии без разсейване с режим на фокусиране

Ограничения на Sunsama

Цената може да ви се стори по-висока от тази на други приложения, което може да не е подходящо за много потребители.

Цени на Sunsama

Безплатно: 14-дневен пробен период

Абонамент: 20 долара на месец

Рейтинг на Sunsama

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: над 20 рецензии

6. Routine (Най-доброто за разпределяне на времето)

чрез Routine

Routine е приложение за продуктивност, създадено да ви помогне да свършите нещата по-бързо и по-ефективно. Можете да добавяте задачи, да задавате крайни срокове и да планирате задачите въз основа на натоварването си. То също така ви помага да визуализирате целия ден или седмица чрез множество оформления.

Routine управлява и данните от всички календари на едно място. Функцията му за блокиране на време е чудесна за свършване на задачите. Можете просто да плъзнете важните си задачи в календара, за да блокирате време и да се концентрирате по-добре.

Най-добрите функции на Routine

Управлявайте деня си по-добре, като разберете колко време имате между две събития.

Интегрира задачи, бележки и събития от календара, за да получите ясен преглед на деня си.

Получавайте напомняния за срещи и уведомявайте хората с едно кликване, ако закъснявате.

Ограничения на рутината

Някои потребители споделят, че приложението е малко по-трудно за използване, а някои секции изглеждат отделени от останалите.

Цени за рутинни дейности

Безплатно

Професионална версия: 12 долара на месец

Бизнес: 15 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинг на рутинните дейности

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: над 20 рецензии

7. Notion Calendar (Най-доброто за управление на времето)

чрез Notion

Notion е друго популярно приложение, което помага за управлението на времето, като организира всички ваши лични и професионални ангажименти на едно място. Чудесна функция е присъединяването към разговори директно от менюто, така че не е нужно да търсите линковете за срещите.

То има вградена функция за планиране, така че другите могат да резервират времето ви, без да се налага да преминавате към друго приложение. Notion съчетава също управление на задачи, водене на бележки и бази данни за проекти за по-голяма продуктивност.

Най-добрите функции на Notion Calendar

Свържете задачите с бележки, ресурси или събития в календара с свързани бази данни.

Изпратете линк за планиране чрез Notion, за да позволявате на другите да резервират време с вас.

Създавайте ефективни работни процеси с помощта на командното меню и бързите клавиши.

Ограничения на Notion Calendar

Липсва му офлайн функционалност, което може да бъде недостатък за тези, които се нуждаят от достъп до работата си, докато са в движение, без достъп до интернет.

Цени на Notion Calendar

Безплатно

Плюс: 12 долара на месец на работно място

Бизнес: 18 долара на месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Рейтинг на Notion Calendar

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

8. Evernote (Най-доброто за организиране на бележки)

чрез Evernote

Ако искате да си водите бележки, да планирате проекти и да намирате това, от което се нуждаете, Evernote може да бъде вашият избор. С Evernote можете да проследявате както краткосрочните задачи, така и дългосрочните проекти на едно място. То ви позволява да добавяте всичките си мисли, идеи и задачи на едно място. Можете също така да създавате задачи директно от бележките си и да ги добавяте към ежедневната си рутина.

Най-добрите функции на Evernote

Съхранявайте текст, изображения, гласови бележки и изрезки от уеб страници, което го прави мощен инструмент за организиране както на лични, така и на свързани с работата съдържание с неговата разширена функция за водене на бележки .

Управлявайте списъци със задачи и напомняния директно в бележките си, за да можете да свържете действията с конкретни проекти или идеи за по-добър контекст.

Свържете бележките с събитията в календара, за да планирате ежедневните си срещи.

Ограничения на Evernote

Evernote може да изглежда пренаситен с функции и има стръмна крива на обучение, което го прави по-малко интуитивен за тези, които предпочитат прост и опростен мениджър на задачи.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $ на месец

Оценка на Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

9. Habitica (Най-доброто за изграждане и проследяване на навици чрез игри)

чрез Habitica

Ако сте фен на видеоигрите, Habitica може да бъде невероятно средство за ежедневна рутина. То превръща изграждането на навици и проследяването на ежедневните цели и списъци със задачи в игра, за да можете да имате организирана ежедневна рутина. Като третира задачите и целите ви като мисии в ролева игра (RPG), Habitica мотивира потребителите да изграждат по-добри навици, да изпълняват задачи и да постигат целите си чрез забавен, интерактивен подход.

След като изпълните задачите, вие се изкачвате на по-високо ниво и можете да промените своя аватар. Можете дори да играете заедно с приятелите си и да се сражавате с чудовища, за да отключите нови функции, като броня и магически умения.

Най-добрите функции на Habitica

Печелете точки, отключвайте награди и повишавайте нивото на своя герой, като изпълнявате ежедневни задачи, задачи за вършене и навици с помощта на геймификация на задачите.

Развийте добри навици и елиминирайте лошите по забавен и увлекателен начин.

Участвайте в партита и се състезавайте в предизвикателства с приятели или други потребители с помощта на неговите екипни и социални функции, които насърчават отговорността и сътрудничеството.

Ограничения на Habitica

Интерфейсът, наподобяващ игра, може да се окаже прекалено натоварващ, особено ако не сте почитател на игрови елементи.

Цени на Habitica

Безплатно

Групов план: 9 долара на месец + 3 долара на член

Оценка на Habitica

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

10. Way of Life (Най-добрият интуитивен тракер на навици)

чрез Way of Life

Ако ви е трудно да изградите навици, опитайте интуитивно приложение за проследяване на навици като Way of Life. То предлага динамичен стил с цветни кодове за проследяване на ежедневните рутинни дейности и организиране на задачите. Ще продължавате да получавате напомняния, докато не формирате добри навици.

Най-добрата част е функцията за водене на бележки, която ви позволява да вписвате ежедневното си настроение и да проследявате какво ви е накарало да прекъснете серията.

Най-добрите функции на Way of Life

Записвайте навиците си с няколко докосвания, което улеснява проследяването на напредъка, без да се претоварвате.

Анализирайте диаграми и графики, които показват вашите успехи във времето, като ви помагат да откриете тенденции и да коригирате ежедневните си навици според тях.

Останете на правилния път и създайте ежедневна рутина с напомняния за задачи

Ограничения на Way of Life

Това е предимно приложение за проследяване на навици, така че потребителите, които търсят цялостен мениджър на задачи, може да го намерят за недостатъчно в тази област.

Безплатната версия ограничава броя на навиците, които можете да проследявате, което може да бъде ограничаващо за хората с по-сложни рутинни дейности.

Цени на Way of Life

Безплатно: Проследявайте до 3 навика с основни функции

Премиум: 4,99 $ на месец на потребител

Рейтинг на Way of Life

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Streaks (Най-доброто за проследяване на ежедневните навици)

чрез Streaks

С простата и ефективна функция за проследяване на навици на Streaks можете да изградите добри навици като се фокусирате върху поддържането на ежедневни дейности. Приложението набляга на последователността и награждава потребителите за изпълнението на задачи и навици ден след ден.

Харесва ми, че позволява задачите да се задават за определени дни, а не за цялата седмица. То също така предоставя статистика за завършените задачи, за да поддържа мотивацията на потребителите.

Най-добрите функции на Streaks

Поддържайте ежедневните си навици, като запазите серията си, което добавя елемент на предизвикателство и награда.

Задавайте задачи като ежедневни или за определени дни от седмицата, което ви дава гъвкавост при изграждането на навици, които пасват на вашия начин на живот.

Създавайте до 24 задачи дневно на различни езици, включително английски, френски, немски и испански.

Ограничения на Streaks

Streaks е ограничено по отношение на управлението на задачи извън проследяването на навици, което може да не е достатъчно за потребители, които се нуждаят от по-сложни функции за продуктивност.

Няма версия за Android.

Цени на Streaks

4,99 $ на месец на потребител

Рейтинг на Streaks

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. stickK (Най-доброто за изграждане на ангажираност за постигане на цели)

чрез stickK

Най-трудното в продуктивността е да следвате последователна рутина и да поддържате дисциплина. Тук stickK може да ви помогне. То ви мотивира да постигнете целите си чрез ангажираност.

Намирам stickK за особено уникално, защото използва поведенческа икономика , за да ни помогне да се придържаме към целите си. То е разработено въз основа на идеята за договори за ангажимент, при които си поставяте цел, определяте финансови или социални последствия за неизпълнението й и наемате рефер или поддръжник, който да ви държи отговорен.

Най-добрите функции на stickK

Поставете си цел и обещайте пари, които ще загубите, ако не постигнете целта си, като добавите финансови залози, за да подсилите последователността.

Общувайте, предлагайте подкрепа и споделяйте най-добрите практики с хора, които имат сходни цели.

Подобрете поставянето на цели чрез комбинация от стимули и отговорност

Ограничения на stickK

Някои потребители може да сметнат финансовия ангажимент за малко прекалено сериозен, особено ако не се чувстват комфортно да рискуват парите си.

Цени на stickK

Основно: 25 потребители на ангажимент

Pro: 99 долара на месец за 250 потребители при ангажимент

Пълен достъп: 19 долара на месец за 100 потребители при ангажимент

stickK рейтинг

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Clockify (Най-доброто за проследяване на времето)

чрез Clockify

Ако денят ви минава прекалено бързо и чувствате, че не сте постигнали много, опитайте Clockify. Изпробвайте го, за да проследявате времето за всяка задача и да идентифицирате задачите, които отнемат много време, за да планирате деня си съответно.

Например, отговарянето на имейли отнема много време, затова се опитвам да отделя един час сутрин, за да се занимавам с това. Това ми дава по-добър контрол над времето ми и ми помага да планирам деня си ефективно, тъй като знам колко време трябва да отделя за всяка задача.

Най-добрите функции на Clockify

Записвайте часовете, прекарани в различни задачи и проекти, с функцията за проследяване на времето, за да разберете къде отива времето ви и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Получавайте подробни отчети и анализи за моделите на продуктивност и коригирайте ежедневната си рутина, за да постигнете максимална ефективност.

Интегрирайте Clockify с други популярни приложения за управление на проекти и продуктивност за безпроблемно управление на работния процес.

Ограничения на Clockify

Цени на Clockify

Безплатно

Стандартен план: 6,99 $ на месец на потребител

Pro: 9,99 $ на месец на потребител

Предприятие: 14,99 $ на месец на потребител

Пакет за продуктивност: 15,99 $ на месец на потребител

Оценка на Clockify

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4500 рецензии)

14. Trello (Най-доброто за визуализиране на задачи)

чрез Trello

Визуализирането на ежедневните ви задачи е един от най-добрите начини да планирате ефективен ден. То ви помага да определите ясни приоритети и намалява стреса. Trello е чудесен инструмент за това. Той предоставя Kanban табло, което ви помага да записвате ежедневните задачи и да ги разделяте в различни списъци, като „Извършено“, „В процес“ и „Завършено“.

Неговият шаблон за лична продуктивност ви помага да управлявате всички задачи и лесно да преглеждате предстоящите задачи или събития. Хареса ми и календарният изглед на Trello, който ви позволява да следите личните си ангажименти и да управлявате работните си задачи.

Най-добрите функции на Trello

Използвайте етикети, крайни срокове и списъци за проверка на картички, за да организирате ежедневните си задачи според приоритета им.

Настройте автоматизации, за да премествате задачи от един списък в друг

Добавете над 150 подобрения, включително Notion и Zapier, за да автоматизирате повтарящите се задачи

Ограничения на Trello

Има ограничени възможности за персонализиране.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 долара на месец на потребител

Премиум: 12,50 $ на месец на потребител

Предприятие: 17,50 долара на месец на потребител

Оценка на Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

15. Habitify (Най-доброто за изграждане на навици)

чрез Habitify

Ако се мъчите да изградите и поддържате положителни навици, като елиминирате отрицателните, разгледайте Habitify. С изчистения си и лесен за използване интерфейс, то насърчава постоянното ежедневно ангажиране, което ви улеснява да проследявате напредъка си и да останете мотивирани.

Habitify помага да създадете отделна рутина за сутрин, следобед и вечер, за да можете бавно да изградите навици. Освен това, то показва поредици от навици, което поддържа мотивацията на потребителите. То също така прави проследяването на навиците интересно, като го превръща в игра и добавя табла за лидерство.

Най-добрите функции на Habitify

Никога не пропускайте да записвате навиците си с редовни напомняния и известия през целия ден.

Получавайте ценна информация и статистически данни за напредъка си във времето, което ще ви помогне да идентифицирате модели и да коригирате рутината си според нуждите.

Записвайте ежедневните си мисли с вградената функция за проследяване на бележки.

Ограничения на Habitify

Безплатната версия ви позволява да проследявате ограничен брой навици.

Цени на Habitify

Безплатно

Платено: 4,99 $ на месец

Оценка на Habitify

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

