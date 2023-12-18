10 ефективни работни навика – примери и съвети за успешна кариера

Признайте си, всички имаме някого на работа, когото адмирираме за неговите навици.

Те са брилянтни в работата си, продуктивността е тяхното второ име и именно те разкриха тайните на най-добрите навици на работното място.

Гледате ги и се чудите... продуктивните хора наистина ли съществуват?

Ако искате да излезете от рутината на посредствеността и да научите начини да изградите по-добри навици на работа, ние сме тук, за да ви помогнем.

В тази статия ще подчертаем десет мощни работни навика, на които се кълнат повечето успешни хора. И като бонус, разкриваме бърз начин да приложите един навик на практика.

Благодарете ни по-късно!

Готови ли сте да възприемете добри работни навици? Да започваме!

10 ефективни навика за работа

Добри или лоши, всички ние се определяме от нашите навици.

А понякога лошите навици могат да бъдат преувеличени на работното ви място. Всъщност, вие можете да бъдете най-очарователният или най-досадният колега само въз основа на вашите работни навици.

Но преди да се впуснем в успешните навици на работа, нека започнем с това какво са добрите навици на работа и защо трябва да ги развивате.

Дефиницията за работни навици определя добрите работни навици като модели на поведение на служителя, които допринасят за неговата производителност. Те са двигатели на успеха, които помагат да повишите производителността, надеждността, работата в екип и удовлетворението от работата.

Някои примери за основни навици на работа включват:

Повечето успешни хора практикуват тези мантри за работа по един или друг начин. Те също така съветват другите да възприемат същото!

За да ви помогнем, ето десет положителни работни навика, от които се нуждаете за успешна кариера:

1. Бъдете пунктуални и професионални на работното място

Да бъдете навреме на работа е нещо очевидно.

Въпреки това, закъсненията могат да бъдат един от най-трудните лоши навици, които трябва да преодолеете.

И ни се доверете.

Нищо не дразни шефа повече от това да закъснявате постоянно за работа.

Ако не искате да попаднете в черния списък, постарайте се да пристигате на работното си място 10 минути по-рано. Това ще ви помогне да планирате деня си и да сте готови, когато започне официалното работно време.

Сега може да е по-трудно да се придържате към добрите навици на работното място, като пунктуалност, докато работите дистанционно.

В края на краищата, да гледаш котката на съседа си е легитимно разсейване. ?

Но все пак трябва да се опитвате да влизате навреме и да сте на разположение за разговори или срещи с екипа.

Освен това, не бъдете твърде строги по отношение на работната си рутина.

Понякога е нормално да останете по-дълго на работа, ако имате важна задача, стига това да не се отрази на баланса между личния и професионалния ви живот.

Пунктуалността и отдадеността към работата ви говорят много за вашия професионализъм. А най-добрият начин да придобиете този добър работен навик е да планирате деня си или работното си време.

Можете да:

Създайте си график

Настройте напомняния за срещи

Осигурете си времева резерва, за да се справите с неочаквани събития

2. Спазвайте и постигайте сроковете

Спазването на крайните срокове е положителен навик и отличителен белег на успешните хора. Изпълнението на работата навреме показва, че сте отговорен и можете да се справяте ефективно с задачите.

Съвет от професионалист: Използвайте софтуер за управление на човешките ресурси, за да поддържате ангажираността на служителите си и да ги направите отговорни за своите работни навици.

Но ако ви е трудно да се придържате към тях, можете да си поставите краткосрочна цел за себе си и екипа си. Това може да ви послужи като план за действие, който да ви помогне да се концентрирате по-добре върху задачата, с която се занимавате.

Освен това, постигането и празнуването на тези малки победи ще даде тласък за по-голям успех.

Също така трябва да обсъждате с вашите мениджъри работната си натовареност и напредъка по проектите, за да сте сигурни, че сроковете са реалистични.

А ако страдате от понеделнишка депресия (разбираме ви), подгответе си списък със задачи преди началото на седмицата и планирайте работата си, за да се справите по-добре с крайните срокове.

3. Управление на времето за здравословен баланс между работата и личния живот

Управлението на времето е полезен навик, който може да ви помогне да се отличите.

Ако си вземете дълга обедна почивка, се отдадете на клюки или обсъждате лични проблеми на работа, това води до загуба на ценно работно време.

А ако сте заразени от социалните медии, само вие можете да се спасите от неприятности на работното място.

Времето лети, когато гледате клипчета с кученца, нали? ?

Можете също да загубите концентрация и да се наложи да работите до късно, което ще наруши баланса между работата и личния ви живот.

За да развиете по-добри навици на работа, трябва да:

Определете приоритетите си

Избягвайте многозадачността

Намалете разсейващите фактори около работното си място

Можете да използвате и инструмент за проследяване на времето или за управление на проекти, за да определите как прекарвате времето си по задачи и проекти. Това е особено полезно за дистанционните работници, тъй като тези приложения могат да ви помогнат да подобрите уменията си за дълбока работа и да управлявате ефективно личните си задачи.

4. Приемайте критиките с разбиране

Не се мръщяйте при всяка критика, която ви се отправя.

Никой не е съвършен.

Даването или получаването на отрицателна обратна връзка е важно за растежа и е нещо, от което се нуждаете от време на време.

Трябва да третирате работодателя си като свой кариерен треньор и да се научите да не приемате съобщението лично. Обратната връзка от служител или от шефа ви има за цел да ви помогне да се фокусирате и да станете по-добра версия на себе си.

Считайте го за скрито благословение.

Колко добре се справяте с критиките зависи и от вашата емоционална интелигентност.

Някои лесни начини да се справите с негативната обратна връзка са да сдържите първоначалната си реакция, да задавате въпроси и да показвате признателност. С положително отношение естествено ще станете по-благосклонни към конструктивната критика.

5. Задавайте подходящи въпроси

Независимо колко сте квалифицирани, в даден момент може да се окажете в затруднение.

Помолете за помощ, когато имате нужда от нея. Това е здравословен навик.

Понякога задаването на въпроси улеснява дискусиите, от които всички могат да се възползват.

Опитайте се обаче да намерите баланс между любопитството и досадата. Ако задавате прекалено много въпроси, особено едни и същи, това бързо може да се превърне в лош навик.

Важното е да не дразните колегите си с въпроси от типа „Къде е кафемашината?“.

Вместо това, бъдете амбициозни и следвайте аромата на мока. ☕

6. Бъдете организирани

Не е необходимо да сте от типа „големи постижения или нищо” в работата си.

Започнете с малки стъпки като:

Цветово кодиране на календара ви

Вземане на подходящи бележки

Създаване на списък за проверка

Правете кратки, редовни почивки по време на работа

И продължете да напредвате оттук.

Разхвърляното работно бюро и обърканият дневен график също са голямо табу. Не искате да сте под светлината на прожекторите заради такива лоши работни навици.

Можете да използвате и инструмент за управление на задачите, за да организирате задачите си и да си създадете този положителен навик. От проследяване на крайни срокове до визуализиране на задачите, тези инструменти за фокусиране могат да ви помогнат да бъдете организирани.

7. Общувайте ефективно

Независимо дали работите в офиса или дистанционно, винаги комуникирайте ясно с работодателя си или колегите си.

Не се нуждаете от речник, за да напишете отговор.

Бъдете прости, но ефективни.

И не забравяйте да информирате редовно шефа си за напредъка по проекта. Те оценяват, когато ги държите в течение.

Въпреки това, не трябва да сте единственият, който говори.

Продуктивните хора са и активни слушатели. Това е добър навик и отлично меко умение, което е добре да притежавате.

За да бъдете активен слушател, ето какво можете да направите:

Не прекъсвайте колегите си, когато говорят

Наблюдавайте езика на тялото на оратора и се възползвайте от невербалните сигнали.

Задавайте подходящи въпроси или продължете разговора

Преразкажете идеите с ваши думи, за да се уверите, че сте ги разбрали ясно.

8. Поемайте инициатива и научете се на нови умения

Ако всичко, което правите, е да седите и да се възхищавате на продуктивните хора, няма да вкусите успеха.

За да вършите добра работа и да се изкачите бързо по стълбицата на успеха, трябва да повишите квалификацията си.

Отбележете уменията, които ви липсват, и посетете семинари или курсове за професионална сертификация, за да запълните тези пропуски в знанията си.

Трябва също да се стремите към мениджърски позиции и да се обърнете към кариерен консултант, ако е необходимо.

Освен това, не чакайте шефът ви да ви възложи задачи, особено ако работите дистанционно. Вместо това, проявете инициатива и попитайте за проекти.

Поемете инициативата за повече работа, дори и да не е част от длъжностната ви характеристика. Това ще ви накара да блеснете като диамант сред колегите си.

Но не се претоварвайте, ако вече имате достатъчно задачи. Не бихте искали да поемете важна задача и да я оставите недовършена.

Съвет от професионалист: Избягвайте преумората и планирайте деня си, като разпределите времето си в натоварения си график! ?

9. Кажете „не“ на прокрастинирането

Вероятно предпочитате да преглеждате социалните медии по време на работното време, отколкото да завършите проект, който не харесвате.

Когато обаче отлагате важни неща, това само влошава положението.

И преди да се усетите... бум. Крайният срок отдавна е изтекъл.

Но не позволявайте страхът от крайните срокове да ви надделее.

Ако дадена задача ви притеснява прекалено много, по-добре я свършете. Здравословен навик е също да се посветите на задачата, с която се занимавате, и винаги да довършвате започнатото.

10. Използвайте приложение за управление на навиците

Вече не се чудите какво представляват „работните навици“?

Страхотно!

Но развиването на добри навици на работа отнема време, а лошите навици са трудни за преодоляване. Всъщност, ако попитате повечето треньори по навици, те вероятно ще ви кажат, че са необходими около 21 дни, за да се формира навик.

Тогава как да останете на правилния път?Тук на помощ идват приложенията за проследяване на навици или продуктивност, като ClickUp.

ClickUp е едно от най-популярните и най-високо оценени приложения за управление на навици, използвано от продуктивни екипи във всички области. Това е приложение „всичко в едно“, което ви позволява лесно да задавате, управлявате и проследявате личните си проекти и професионални цели.

А най-хубавото?ClickUp предлага широка гама от функции за управление на навиците напълно безплатно!

Ето един поглед върху това как ClickUp може да ви помогне да се превърнете в звезда на работното място:

Преглед на папките с цели и процентите на напредък в ClickUp

Преглед на папките с цели и процентите на напредък в ClickUp

Готови ли сте да практикувате здравословни навици на работа?

Развиването на работни навици, които ще променят живота ви, не става за една нощ.

Но веднъж щом се заемете с това, със сигурност ще овладеете изкуството на перфектните навици на работа.

И макар да имате набор от навици на работното място, които можете да следвате, това може да остане далечна мечта, ако нямате система за проследяване на навиците като ClickUp.

Независимо дали искате да развиете по-добри навици на работа, да организирате всичките си цели на едно място или да проследявате напредъка си, ClickUp може да бъде вашето едностопанско място за ефективно управление на навиците.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и станете служителят, на когото всички се възхищават!