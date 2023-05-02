Повече от 90% от арт директорите и главните изпълнителни директори работят по свой собствен ритъм – ето и другите най-добри работни места за самостоятелен работен стил

Това е най-желаното нещо, което една работа може да предложи на работниците днес – възможността да работят навсякъде и по всяко време.

Многобройни проучвания сред работници, проведени откакто пандемията принуди работодателите да се насочат към дистанционни практики на работа, потвърждават това. В едно проучване, проведено от Citrix като част от плана им да оценят как ще изглежда бъдещето на работата през 2035 г. за т.нар. работници на знанието, 88% от служителите заявиха, че търсят пълна гъвкавост.

Използвайки данни на Бюрото по статистика на труда за 2022 г., ние от ClickUp класирахме 15-те най-добри работни места, на които можете да работите в свой собствен ритъм. Професиите са класифицирани според дела на работниците, които заявяват, че работят в свой собствен ритъм, и са най-добрите работни места от над 150 професии, за които има налични данни.

Само около 17% от цивилните работници в цялата страна са заявили, че контролират темпото на работата си, показват данните на BLS. Данните на BLS също така подчертават, че работниците на управленски позиции отчитат най-голяма гъвкавост.

Не е изненадващо, че главните изпълнителни директори заемат високи позиции в класацията на професиите, които се отличават с най-голяма свобода на темпото на работа. Когато вие вземате решенията на върха на организацията, вероятно вашият работен ден не се контролира от някой, който ви наблюдава.

Това, което може да бъде по-интригуващо за обикновените работници в сферата на знанието, е, че значителна част от мениджърите по връзки с обществеността и тези, които работят в управлението на извънредни ситуации, съобщават за сходно ниво на контрол над графиците си, въпреки че работят в професии, които често изискват реагиране на кризи.

Прочетете, за да видите дали вашата длъжност е сред тези, които се отличават с най-голяма гъвкавост в работата.

15. Маркетинг мениджъри

fizkes // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 76,2%

Общо заетост в цялата страна : 278 690 (1,98 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 135 030 долара (64,92 долара на час)

Маркетинг мениджърът ръководи екипи, които планират и разпространяват маркетингови кампании, които убеждават хората да купуват продуктите или услугите на компанията. Появата на дигиталния маркетинг и автоматизацията даде възможност на индустрията да работи извънредно и да подготвя кампаниите си предварително.

14. Мениджъри по възнаграждения и социални придобивки

fizkes // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 77,6%

Общо заетост в цялата страна : 15 330 (0,11 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 127 530 долара (61,31 долара на час)

Мениджърите по заплати и социални придобивки са специалисти по човешки ресурси, които си сътрудничат със здравни планове и външни доставчици, за да осигурят навременното изплащане на заплатите на служителите и да им предоставят атрактивни социални придобивки. Цялостни софтуерни пакети, които автоматизират аспекти от тази работа, като Workday, Gusto и Paycom, успешно са наводнили пазара на работодатели в САЩ.

13. Мениджъри на компютърни и информационни системи

Кадри от архива // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 78,1%

Общо заетост в цялата страна : 485 190 (3,44 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 159 010 долара (76,45 долара на час)

Мениджърите на компютърни и информационни системи работят като преводачи между технически ориентираните компютърни инженери в дадена организация и по-малко технически ориентираните бизнес лидери. Те проучват възможностите за инвестиционни решения в нови технологии и помагат на различни заинтересовани страни в компанията да общуват успешно по сложни проблеми.

12. Архивисти

Stokkete // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 78,4%

Общо заетост в цялата страна : 6120 (0,04 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 60 050 долара (28,87 долара на час)

Архивистите работят както в частни, така и в публични организации, събирайки и документирайки ценна информация, преди да я съхранят ефективно за бъдеща употреба. Това не са мениджърски позиции и заплащането им е по-ниско от другите роли, при които работниците са посочили възможност да работят в свой собствен ритъм.

11. Мениджъри по обучение и развитие

rawpixel. com // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 78,7%

Общо заетост в цялата страна : 35 830 (0,25 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 120 130 долара (57,76 долара на час)

Мениджърите по обучение и развитие помагат на колегите да усвоят нови умения и да усъвършенстват старите. Това са критично важни позиции в съвременните компании, които през последните години наеха много нови служители, тъй като работниците сменят работните си места, за да придобият нови умения и да се усъвършенстват.

10. Учители по политически науки, следгимназиално образование

Monkey Business Images // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 79,1%

Общо заетост в цялата страна : 14 060 (0,10 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 81 980 долара (часова ставка не е налична)

Няколко преподавателски длъжности, включително преподаватели по политически науки в колежи и университети, отчитат високи нива на работа по собствен ритъм. Те са сред най-нископлатените работни места в тази група от работни места, където можете да работите по собствен ритъм. Длъжностите на преподаватели по политически науки също са по-редки от позициите на специалисти по управление на компютърни и информационни системи или маркетинг мениджъри.

9. Куратори

Canva

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 79,4%

Общо заетост в цялата страна : 11 030 (0,08 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 60 110 долара (28,90 долара на час)

Кураторите работят за придобиването и представянето на произведения на изкуството и други важни вещи за организации. Те могат да работят в музей за изкуство или история и не са мениджъри.

8. Мениджъри в областта на естествените науки

VE. Studio // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 80,6%

Общо заетост в цялата страна : 74 760 (0,53 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 137 900 долара (66,30 долара на час)

Мениджърите в областта на естествените науки са супервайзори, които контролират работата на учените. Те помагат на работниците да се ориентират в изследванията и тестването на теории.

7. Директори по управление на извънредни ситуации

VE. Studio // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 80,9%

Общо заетост в цялата страна : 10 320 (0,07 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 76 730 долара (36,89 долара на час)

Директорите по управление на извънредни ситуации са играли важна роля в обществото през последните години, тъй като нито една част от САЩ не е останала незасегната от пандемията COVID-19. Те планират и контролират предоставянето на помощни услуги и усилията за смекчаване на последиците от бури, инциденти и други бедствия.

6. Мениджъри по връзки с обществеността

Pressmaster // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 81,7%

Общо заетост в цялата страна : 59 850 (0,43 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 125 780 долара (60,47 долара на час)

Мениджърите по връзки с обществеността са кризисният център на повечето частни и публични организации. Тези професионалисти също така работят за изготвянето на послания към обществеността, които помагат на компанията да продава повече стоки и услуги.

5. Учители по икономика, следгимназиално образование

Syda Productions // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 82,3%

Общо заетост в цялата страна : 11 790 (0,08 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 104 940 долара (часова ставка не е налична)

Подобно на преподавателите по политически науки, преподавателите по икономика в колежите са по-малко на брой в сравнение с другите професии, които позволяват да се работи по собствен ритъм и са включени в тази класация. Тези работници също имат по-високи средни годишни доходи.

4. Градски и регионални планирачи

Чад Макдермот // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 83,5%

Общо заетост в цялата страна : 38 940 (0,28 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 78 500 долара (37,74 долара на час)

Градските и регионалните планирачи често работят за преодоляване на различията между публичния и частния сектор, като общуват с частни предприемачи по въпроси, свързани с използването на земята и строителните проекти.

3. Анализатори и тестери за осигуряване на качеството на софтуера

Роман Самборски // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 86,7%

Общо заетост в цялата страна : 190 120 (1,35 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 98 220 долара (47,22 долара на час)

Анализаторите и тестерите на софтуер и качеството подлагат на стрес тестове софтуера, който хората използват на работа и у дома, както и видеоигрите, на които разчитат за забавление. Тези работници търсят дефекти в кода и ги поправят, за да могат програмите да работят безпроблемно.

2. Изпълнителни директори

Gorodenkoff // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в свой собствен ритъм : 90,2%

Общо заетост в цялата страна : 200 480 (1,42 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 179 520 долара (86,31 долара на час)

Изненада, изненада – вероятно вашият главен изпълнителен директор сам определя работното си време. Може би работното време е дълго, но главните изпълнителни директори посочват, че имат втората по гъвкавост работна програма и място на работа.

1. Арт директори

rawpixel. com // Shutterstock

Процент на хората, които казват, че работят в собствено темпо : 91%

Общо заетост в цялата страна : 42 080 (0,30 на 1000 работни места)

Средна годишна заплата: 100 890 долара (48,51 долара на час)

Арт директорите споделят, че имат най-голяма свобода в условията на работа. Тези професионалисти заемат престижни позиции в развлекателния бизнес, маркетинга, рекламата и други творчески компании.

Гост автор:

Дом ДиФурио