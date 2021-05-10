5 причини понеделниците да са гадни (и 5 начина да им покажете кой е шефът)

Черен понеделник. Сив понеделник. Маниакален понеделник. Monday.com.

Понеделниците претърпяват криза на имиджа си откакто вавилонците им дадоха името и преди Джим Дейвис да създаде анимационна котка, чиято цялостна личност се основаваше на омразата към този ден.

Понеделникът се възприема от мнозина като Карен™ на делничните дни, който е там, за да смаже духа ви с самодоволната си самоувереност и про-самостоятелната си реторика.

Но всъщност това е просто още един ден.

Нека разгледаме причините, поради които омразата към понеделниците се е превърнала в масово разпространено културно явление, но по-важното е да проучим някои начини да променим нагласите и да започнем да си връщаме понеделниците.

1. Понеделниците са лудост

Не, сериозно. Думите „понеделник“ и „лудост“ имат обща етимология: и двете произлизат от латинската дума за „луна“, която отдавна се свързва (погрешно) с лудостта.

В много култури, както и в астрологията, луната символизира емоциите, промяната и хаоса, който може да съпътства и двете. Тя е тясно свързана и с женската енергия, което добавя лека доза токсична мизогиния към мрачната репутация на луната като период на промени в настроението, но това е тема за съвсем друг блог пост. Засега нека се съсредоточим върху Moonday.

Знаейки всичко това, е логично, че думата „понеделник” изглежда предизвиква емоционална реакция у хората и със сигурност не липсват доказателства, че културната среда е подкрепила пропагандата „Понеделниците са гадни”. Но дори и да е предначертано, че понеделниците ще бъдат дни на силни емоции или промени, защо да не се примирим с това, вместо да се борим срещу него?

Съвет от шефа № 1: Приемете лудостта

„Лудост”, разбира се, означава неочакваното, емоционалното и новите неща, които правят живота вълнуващ. Понеделниците се разглеждат като началото на нов цикъл; един от най-мощните начини да упражните контрол над всеки ден е да се опитате да промените начина, по който гледате на промяната!

Макар доказателствата за реалното влияние на луната върху настроението или съня на хората да не са категорични, не може да се отрече, че края на уикенда с нахлуването на имейли е разочароващ. Трикът е да се фокусирате повече върху възможността да постигнете нещо, отколкото върху убеждението, че не сте подготвени да се справите с пощенската си кутия и да започнете да раздавате.

2. Понеделниците означават „възрастност”

Да пораснеш е трудно. Например: „Порасни!“ е обида. Хората „уморяват“ и „стареят“. Аз трябва да „порасна“ и да спра да слушам поп-пънк музика от 2002 г.

*Да бъдеш възрастен, разбира се, означава да правиш всички неща, които трябва да правиш, но вероятно не искаш да правиш. Белегът на зрелостта е да правиш тези неща, без да ти се казва и без да правиш истерични сцени. Понеделникът е практически покровител на това.

Известната сцена „случаят с понеделниците” от филма „Офис пространство” перфектно сатиризира скуката на зрелостта в работни места, които потискат нашата свободолюбива индивидуалност и се подиграват с нашето гнойно неразположение, което възниква в резултат на това. Но какво можем да направим, за да се чувстваме потиснати в нашите работни места за възрастни, които служат за поддържане на нашия живот като възрастни?

Можеш да започнеш, като се отпуснеш малко, глупаво гъско.

Съвет от шефа № 2: Останете млади в сърцето си

Доли Партън го е казала най-добре: „Не се занимавайте прекалено много с изкарването на прехраната си, че да забравите да си създадете живот. ”

Разбира се, важно е да изпълняваме задълженията си и да издържаме себе си и нашите близки (някой трябва да плати колежа на кучето ми!), но тежестта на зрелостта със сигурност ще стане прекалено голяма без малко безгрижно облекчение.

Нещо, което ми помага, е да не забравям ин-ян естеството на живота; доброто и лошото (каквото и да е определението ни за тях) ще съществуват завинаги в равновесие, като и двете съдържат по малко от другата. За всяко неудобство, което идва с това да си възрастен, идва и свобода.

Приемете свободата на възрастните, като същевременно се държите за нещата, които правеха детството магично: бъдете въображателни, избягвайте срама и се забавлявайте, когато можете. Осмелете се да споделите големите си идеи с мениджъра си. Настройте фона на Zoom на любимото си нощно торбесто животно. Кажете на шефа си, че трябва да си тръгнете в 18:00, защото сте свършили работата си и е време за „The Bachelor“. Живейте малко.

3. Понеделниците убиват забавлението

Понеделниците могат да бъдат истински шок за организма. След два блажени дни, в които си наваксвал, отпочивал и си правил каквото си искал, изведнъж алармата те изхвърля от съня и сега те очаква ден, в който трябва да си организиран, продуктивен, социален и силно кофеинизиран. Трябва да окачиш рога на уикенда на куката, да си сложиш понеделнишката аура и изведнъж да се приспособиш към професионалната версия на себе си за по-голямата част от деня.

Или просто можете да отделите малко време в почивните си дни, за да се подготвите за по-лесно преминаване!

👉 Вижте тези най-добри алтернативи на понеделника!

Съвет от шефа № 3: Погрижете се за бъдещето си

Аз съм твърд привърженик на баланса между работата и личния живот; той изглежда по различен начин за всеки и не всички професии го улесняват. Но има неща, които можете да направите в свободното си време, за да поставите бъдещото си „аз” в по-добра позиция за работния понеделник:

Станете господар на времето. Сериозно! Винаги можете да отхвърлите григорианския календар и просто да започнете седмицата си в неделя, което ми помогна да направя плавен преход от разгулния уикенд.

Изспи се добре в неделя вечер. Като нощно птиче, вечерните ритуали за отпускане са всичко за мен. Обичам да решавам кръстословици или да чета няколко глави от книга в леглото, докато белият шум на заден план приспива подсъзнанието ми. Умът, настроението и кожата ми винаги ми благодарят за това.

Направете организацията нещо, върху което да работите както в личния си живот, така и в професионалния. Като момиче с ADHD, ми е трудно да запомня задачите и плановете си, без да ги запиша. Откакто започнах да използвам ClickUp обаче, се научих да въвеждам Като момиче с ADHD, ми е трудно да запомня задачите и плановете си, без да ги запиша. Откакто започнах да използвам ClickUp обаче, се научих да въвеждам личните си задачи в частното си ClickUp Workspace, за да получавам известия на телефона си предварително, където и да съм, и намирам това за много по-надеждно от хартия и химикал!

Отделете малко време през уикенда, за да прецените предстоящата си работна натовареност. Това ще ви отнеме пет минути и не трябва да се разглежда като кражба на радост: мислете за това като за услуга, която правите на себе си в понеделник! Докато гледам седмичния си филм в неделя вечер, се уверявам, че задачите ми в ClickUp са Това ще ви отнеме пет минути и не трябва да се разглежда като кражба на радост: мислете за това като за услуга, която правите на себе си в понеделник! Докато гледам седмичния си филм в неделя вечер, се уверявам, че задачите ми в ClickUp са свързани с Google Calendar и маркирам тези, които са с краен срок в понеделник, в червено, за да знам, че те са тези, на които ще се концентрирам. Това прави работната ми натовареност да изглежда много по-малко претоварваща!

4. Понеделниците не ви позволяват да изключите мозъка си

Има основателна причина, поради която звездите от скандални риалити шоута са победили талантливи певци и блестящи актьори в играта на славата, и тя е свързана с капиталистическите общества, които изпращат толкова много противоречиви послания на хората за успеха, че често ни се иска просто да заглушим мозъците си с ескапистка сюрреалистичност. Освен това обичаме катастрофите.

Но ако разглеждаме понеделниците като старт на състезанието, не е чудно, че копнеем за способността да изключим този натиск с всички възможни средства. Особено в такива времена, непродуктивното разсейване бързо се превръща в новата версия на „грижата за себе си“, поради което е по-важно от всякога да направим ежедневната психическа почивка толкова съществена и нормална, колкото миенето на зъбите.

Съвет от шефа № 4: Отделете време за почивка на мозъка

„Почивките за мозъка ” са отдавна известни в света на началното образование, като терминът се отнася главно до важността на достатъчното количество почивки между потапянето в напълно нови теми за развиващите се умове. Това е концепция, която може да помогне и на възрастните!

Не забравяйте: целта на почивката не е просто да спрете за минута това, което правите, а да си дадете време да се презаредите и да отпочинете ума си. Целта не е да се разсеете от задачите си, а да си дадете възможност да се върнете към тях с ново фокусиране, енергия и мотивация. Изчерпването е реално и неща като медитация, разходка на открито или отделяне на време през деня, за да се откъснете напълно, са от решаващо значение за по-лесното преминаване от уикенда към делничните дни.

5. Понеделниците изглеждат безкрайни

За много хора, които работят през седмицата и почиват през уикенда – особено за тези, които са особено недоволни от работата си – понеделникът може да се усеща като изтощително начало на седмица, изпълнена с лудост, отговорности, скука и постоянна необходимост да бъдеш „включен“. Двата почивни дни и петте работни дни увеличават стойността, която придаваме на тези два дни, което от своя страна увеличава сравнителното презрение, което изпитваме към останалите дни, и по-специално към лидера на тези дни.

Освен да се откажете от всякаква форма на живот, в която съществува понятието „работни дни“, има един начин да се борите с това чувство...

Съвет от шефа № 5: Не забравяйте, че времето е илюзия

Какво, прекалено езотерично? Добре, нека го кажа по този начин: реалността колко тежка и мизерна ще бъде първата работна седмица зависи изцяло от вашето възприятие за нея. Вярно е, че да се изправите пред този ден може да означава да станете неприятно рано, да се справяте с хора, които говорят тихо и миришат на кафе, или да чакате на линия с кредитната компания, но дискомфортът от тези моменти е временен и те също ще отминат.

Всеки е преживял нещо, което е накарало времето да се движи като на забавен кадър или да мине като миг. Всъщност учените все още се опитват да разберат защо един ден се усеща като кратък, а една година като вечност за едно дете, но за възрастен годините изглеждат като миг, а някои дни (например понеделниците) могат да се усещат като безкрайни.

Може би е защото възрастните толкова лесно попадат в ежедневната рутина, която прави дните да се сливат, или може би е липсата на учене или опитване на нови, вълнуващи неща, които бяха толкова обичайни в детството. Независимо от причината, истината е, че времето не се променя, ние се променяме. А това означава, че можем да променим начина, по който възприемаме времето, как го прекарваме и как го приоритизираме.

В края на краищата...

Какво е животът, ако не красива колекция от добри и лоши дни? Никога не се знае, някои от най-хубавите ви дни може да са именно понеделниците, от които се страхувате. Ще ви оставя с едно стихотворение за седмицата, което четях като дете. Беше в книга с детски стихове с ужасяваща илюстрация на Мама Гъска, която ми причиняваше кошмари, но все пак, ето как звучи:

Детето, родено в понеделник, е красиво на лице,

Вторнишкото дете е пълно с грация.

Сряда е ден на скръбта,

Детето, родено в четвъртък, има дълъг път да измине.

Децата, родени в петък, са любящи и щедри

Децата, родени в събота, работят усилено, за да си изкарват прехраната.

И детето, родено в съботния ден

Е весел и щастлив, добър и весел.

Изглежда, че сегашната ни версия на понеделник е точно това, което беше сряда в миналото, и може би в бъдеще днешният петък ще бъде утрешният понеделник. Никога не се знае, все пак времето е илюзия. 🙂