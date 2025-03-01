Разликата в използването на изкуствен интелект: защо бързото лично приемане не означава незабавни успехи на работното място

Революцията в изкуствения интелект не чака разрешение.

Последните развития показват, че хората са отворени към изкуствения интелект и го приемат с безпрецедентна скорост.

Към януари 2025 г. ChatGPT обслужва 300 милиона потребители седмично, докато Meta AI достига почти 600 милиона души месечно. Дори нови участници като DeepSeek доказаха, че могат да привлекат над 30 милиона потребители месечно в рамките на няколко седмици след стартирането си.

Тези експлозивни темпове на приемане на индивидуално ниво повдигат един критичен въпрос: организациите действат ли достатъчно бързо, за да се възползват от тази трансформация? Или по-широкото приемане на лично ниво ще проправи пътя за по-голямо използване на изкуствения интелект на работното място?

В това издание на ClickUp Insights 30 000 души споделят как използват изкуствения интелект в ежедневието си, както и най-често срещаните случаи на употреба и пречките пред внедряването на изкуствения интелект на работното място. Отговорите им разказват една увлекателна история!

⏰ 60-секундно резюме

📮ClickUp Insight: Нашите данни показват, че 88% от хората вече използват изкуствен интелект в някаква форма, като впечатляващите 55% го използват по няколко пъти на ден. Въпреки това, когато става въпрос за използването на изкуствен интелект на работното място, над 50% от нашите респонденти не се чувстват уверени в използването му.

Прилагането на изкуствения интелект се ускорява навсякъде. Но все още има пропуски, особено на работното място.

Една от възможните причини: интеграцията на изкуствения интелект в инструментите на работното място не е достатъчно безпроблемна.

Вместо да се превърне в двигател, който задвижва работата ни, изкуственият интелект остава страничен елемент – прикачен, но отделен от инструментите, с които реално се работи, като имейл, чат или работни потоци по проекти.

Това прави изкуствения интелект много по-малко мощен, отколкото би могъл да бъде.

Въпреки широката достъпност на изкуствения интелект в инструментите за продуктивност, като Microsoft Copilot или Google Workspace AI, само 12% от анкетираните казват, че използват често такива интегрирани функции на изкуствения интелект, което подчертава фрагментираното му внедряване и неизползвания потенциал.

Докато проучваме моделите на използване на изкуствения интелект, ще обсъдим как настоящите пропуски в прилагането му се отразяват на работниците, занимаващи се с интелектуална дейност. Нашите данни разкриват три основни теми:

1️⃣ Разговорният AI печели: 62% от анкетираните предпочитат самостоятелни AI инструменти, базирани на чат, докато само 12% използват предимно AI, интегриран в софтуера на работното място.

2️⃣ Пречки, свързани с обучението и доверието: 27% се нуждаят от повече обучение, за да използват AI ефективно, а 22% имат опасения относно поверителността или доверието.

3️⃣ Фрагментираната среда на инструментите води до „такса за превключване“: Потребителите използват множество AI приложения за различни задачи, което увеличава разходите за превключване между контексти при работа на различни платформи.

Методология на проучването и демографски данни ClickUp Insights провежда проучвания сред хиляди специалисти и ентусиасти в областта на продуктивността всеки месец, за да ви запознае с най-новите тенденции на глобалния пазар на труда. Нашето проучване се фокусира върху това как професионалистите управляват времето си, справят се с изискванията на работното място и прилагат стратегии за продуктивност. Чрез анализиране на отговорите на участници от цял свят се стремим да разкрием универсални предизвикателства и модели на продуктивност, като по този начин помагаме на организациите и отделните лица да вземат по-информирани решения в ежедневния си работен живот.

4 основни тенденции, които определят използването на изкуствения интелект на работното място

Отговорите на над 30 000 участници в проучването разкриха четири основни тенденции, които показват не само как използват изкуствения интелект днес, но и как искат той да промени работата им утре.

Нека разгледаме къде изкуственият интелект вече прави фурор и къде все още има какво да наваксва!

📮 ClickUp Insight: 88% от анкетираните използват изкуствен интелект в някаква форма, като повече от половината (55%) използват инструменти за изкуствен интелект по няколко пъти на ден.

Преходът от „Какво е изкуствен интелект?“ към „Как да използвам изкуствен интелект за X приложение?“ се случи по-бързо, отколкото някой би могъл да предвиди.

88% от участниците в проучването казват, че използват изкуствен интелект в някаква форма, което е силен индикатор за неговата повсеместност. Това бързо приемане представлява и повратна точка за работниците, занимаващи се с интелектуална дейност.

Технологични лидери като Сатя Надела сравняват изкуствения интелект с други революционни технологии на работното място, като персонални компютри, електронна поща и електронни таблици.

„В ClickUp нашата мисия винаги е била да спестяваме време на хората. Инструментите за изкуствен интелект са навсякъде, но никой от тях не ви спестява време при всяка стъпка от работния ви ден. ClickUp Brain е дълбоко вграден в мястото, където работите; той запълва празнините и свързва точките между вашата работа, вашата комуникация и вашите знания. ClickUp Brain е тук, за да ви спести време и да елиминира работата около работата. ”

„В ClickUp нашата мисия винаги е била да спестяваме време на хората. Инструментите за изкуствен интелект са навсякъде, но никой от тях не ви спестява време през всеки етап от работния ви ден. ClickUp Brain е дълбоко вграден в мястото, където работите; той запълва празнините и свързва точките във вашата работа, комуникация и знания. ClickUp Brain е тук, за да ви спести време и да елиминира работата около работата. ”

Още по-интересно е, че хората са отворени към тази революционна технология. Мнозина са готови за промяната. 55% от анкетираните използват изкуствен интелект по няколко пъти на ден, като потенциалните приложения варират от създаване на съдържание до мозъчна атака.

Въпреки това, малък процент от анкетираните (12%) изобщо не използват изкуствен интелект. Това може да означава, че тази група или не е готова да го приеме, или просто все още не вижда нуждата от него.

Ключови заключения

55% от анкетираните използват AI инструменти няколко пъти през деня.

14% използват изкуствен интелект от време на време

12% все още не са започнали да използват AI инструменти

11% използват AI инструменти няколко пъти седмично

8% разчитат на AI инструменти поне веднъж дневно

❗️Проверка на пулса: Според доклада „State of AI“ на McKinsey, внедряването на изкуствен интелект на работното място достигна повратна точка през 2024 г. След като се стабилизира на 50% в продължение на над шест години, процентът на внедряване внезапно скочи до 72% в началото на 2024 г., което показва, че компаниите са оптимистично настроени към ускоряване на трансформацията си към изкуствен интелект.

Като цяло, изкуственият интелект вече е безспорно широко разпространен. Но колко бързо се приема той? За да разберем по-добре, нека разгледаме хронологията на пускането на DeepSeek.

След стартирането си на 10 януари 2025 г., DeepSeek изпревари ChatGPT до 27 януари и се превърна в най-изтегляното безплатно приложение в iOS App Store в САЩ. До края на януари 2025 г. DeepSeek вече имаше 33,7 милиона активни потребители месечно и 22,15 милиона активни потребители дневно в целия свят.

Ключови изводи 📌 Бързото внедряване на AI инструменти показва силно приемане от страна на обществото. Организациите се включват, като лидерите разглеждат AI като следващата революционна технология на работното място. 📌 Бързото разпространение на нови AI инструменти като DeepSeek (достигащ 33,7 милиона активни потребители месечно в рамките на няколко седмици) показва, че потребителите активно търсят и възприемат AI решения, които най-добре отговарят на техните нужди. 📌 С правилното приложение на изкуствения интелект на работното място, специалистите с познания могат потенциално да се превърнат в организатори, мениджъри и директори на агенти с изкуствен интелект, които извършват работата, вместо да изпълняват директно „задачите, свързани с познания“ сами.

Потенциал срещу внедряване: изкуствен интелект на работното място

📮 ClickUp Insight: Установихме, че 62% от анкетираните предпочитат инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude, докато само 12% редовно използват функции за изкуствена интелигентност, вградени в инструменти за продуктивност. Това може да е резултат от пропуски в знанията, опасения за сигурността или липса на ясна добавена стойност.

Изкуственият интелект продължава да прави фурор на работното място, макар и не винаги по начина, по който бихме очаквали.

Според доклада „Бъдещето на работните места 2025“41% от компаниите по света планират да намалят работната си сила до 2030 г. с помощта на работни процеси, подпомагани от изкуствен интелект, а 62% търсят да наемат повече хора с умения, които да работят по-добре с изкуствен интелект.

Няколко бизнес лидери, сред които Марк Цукерберг, вече заявиха, че ще включат изкуствения интелект в плановете си за набиране на персонал в бъдеще.

А какво да кажем за средностатистическия работник в сферата на знанието? Ето какво открихме!

62% от анкетираните заявиха, че предпочитат да използват инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude в работата си.

Познатият интерфейс, подобен на чатбот, обработката на естествен език и интерактивният характер на тези инструменти вероятно показват ниска бариера за навлизане. Потребителите може да ценят и обмена на информация и възможността да използват верижно свързване на команди, което им помага да работят по различни задачи и предизвикателства в реално време.

От друга страна, изкуственият интелект, вграден в инструменти за продуктивност, не изглежда да има същия ефект. Въпреки че е вграден в познати платформи като Microsoft Copilot и Google Workspace AI, само 12% от анкетираните казват, че използват тези функции често.

Това сочи към две възможни причини:

➡️ Хората все още не са напълно наясно как изкуственият интелект може да подобри съществуващите им работни процеси➡️ Настоящите интеграции не са достатъчно безпроблемни или всеобхватни, за да станат основна част от ежедневната им работа

Тази разлика в приемането може да обясни и защо 16% от хората изобщо не използват изкуствен интелект редовно в работата си. Ако се налага да превключват между различни инструменти – изкуствен интелект и обичайните си работни платформи – приемането на инструмента може да им се струва по-трудно, отколкото си заслужава. Да не говорим за опасенията относно сигурността на чувствителните данни на работното място.

Ключови заключения

62% от анкетираните разчитат предимно на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude на работното си място.

16% все още не са включили AI инструменти в обичайния си работен процес.

12% използват предимно AI функции, вградени в инструменти за продуктивност, като Microsoft Copilot и Google Workspace AI.

6% предпочитат автоматизирани AI асистенти, включително AutoGPT и AgentGPT

4% основно взаимодействат с гласови асистенти като Siri, Alexa и Google Assistant

Ключови изводи 📌 Потребителите предпочитат инструменти за изкуствен интелект, които са достатъчно гъвкави, за да изпълняват много видове задачи, вместо ограничени, нишови функции за изкуствен интелект, заключени в конкретни инструменти. 📌 Инструментите за изкуствен интелект се нуждаят от два основни елемента, за да бъдат приети: изключително потребителско преживяване и незабавна (видима) стойност за всяко взаимодействие. 📌 Ниската степен на приемане на вградените AI функции в инструментите за продуктивност (12%) предполага, че технологията може да не е безпроблемно интегрирана в основните възможности на тези платформи.

Разликата между реалното използване и желаното използване на изкуствения интелект

📮ClickUp Insight: Докато 67% от потребителите използват изкуствен интелект предимно за задачи като създаване на съдържание (37%) и проучвания (30%), 33% от участниците в проучването ни искат изкуственият интелект да им помага в по-напреднали случаи на употреба, като например развитие на умения.

Честно казано, малко е изненадващо колко много AI може да направи, но не винаги се изисква от него.

Според нашите констатации 37% от хората използват изкуствен интелект за създаване на съдържание – писане, редактиране и имейли. Други 30% разчитат на него за изследвания и събиране на информация.

Основни заключения

37% използват изкуствен интелект главно за създаване на съдържание, от писане и редактиране до изготвяне на имейли.

30% разчитат на изкуствения интелект за проучвания и събиране на информация

11% използват изкуствения интелект предимно за мозъчна атака и генериране на нови идеи.

7% използват AI, за да оптимизират управлението на задачите и да поддържат организация

15% все още не са интегрирали AI инструменти в работния си процес

Това са чудесни примери за употреба, но когато погледнем какво искат хората от изкуствения интелект, става ясно, че те очакват много повече.

Например, 33% от анкетираните искат изкуственият интелект да им помогне да развият уменията си, а 21% искат той да им помага при срещи, имейли и проекти. Нужди, които очевидно не са задоволени.

Основни заключения

33% смятат, че изкуственият интелект може да им помогне да развият уменията си (учене, практикуване, усъвършенстване)

21% смятат, че изкуственият интелект може да им помогне да се справят отлично на работа (срещи, имейли, проекти)

18% смятат, че изкуственият интелект може да им помогне да организират живота си (календар, задачи, напомняния)

15% искат AI да им помага да се грижат за малките неща (рутинни задачи, административна работа)

13% разчитат на изкуствения интелект, за да им помогне да се справят с трудните задачи (вземане на решения, решаване на проблеми)

A свързана изкуствена интелигентност, която има достъп до данните, работните процеси и необходимите функции за автоматизация, е идеалният начин да се отговори на всички тези случаи на употреба.

Например, за да задоволите 18% от хората, които биха искали изкуственият интелект да им помага да се организират чрез управление на задачи, напомняния и графици, обикновено са необходими няколко приложения, включително приложение за календар, приложение за управление на задачи и интеграция с изкуствен интелект. Един единствен многофункционален инструмент с изкуствен интелект би могъл да запълни тази празнина.

Това ни връща към настоящото състояние на изкуствения интелект. Той остава фрагментиран, въпреки доказателствата, че инструментите за изкуствен интелект трябва да бъдат дълбоко интегрирани в управлението на проекти, управлението на знания и комуникацията, за да добавят стойност на работното място.

Тук виждаме доказателство за още една огромна пропаст между бизнеса и потребителите. 👇

❗️Проверка на пулса: Според проучването на PwC от октомври 2024 г., 49% от лидерите в областта на технологиите твърдят, че изкуственият интелект е напълно интегриран в основната им стратегия, като една трета от тях заявяват, че технологията е напълно интегрирана в техните продукти и услуги.

Защо тогава потребителите не се интересуват? Отговорът може да се крие в хроничната липса на контекст.

В момента повечето AI инструменти липсват данни/контекст/свързаност, необходими за интегрирането им в работния живот на потребителите и за постигането на реални подобрения в множество взаимосвързани случаи на употреба.

Това се случва, защото компаниите често включват AI функции в продуктите си, вместо да ги интегрират в работните процеси. Резултатът? Несъвместими преживявания, които изискват от потребителите да запълват ръчно контекстуалните пропуски, вместо да използват AI, която разбира целия им процес.

Например, AI асистент за срещи, който просто транскрибира разговори, но не се свързва с инструменти за управление на проекти, предишни дискусии или предстоящи срокове, остава по-скоро функция, отколкото решение за работния процес.

Ето какво казва Джеф Дийн, главен учен в Google, за контекста:

„... проблемът с това е, че създавате тези тясно дефинирани системи, които могат да правят едно нещо и да го правят изключително добре, или да правят няколко неща. А ние всъщност искаме система, която може да прави сто хиляди неща, а когато се появи сто хиляда и първото нещо, което никога не е виждала, искаме тя да се учи от опита си, за да може да приложи опита, който е натрупала при решаването на първите сто хиляди неща, и да се научи как да прави сто хиляда и първото нещо бързо. “

„... проблемът с това е, че създавате тези тясно дефинирани системи, които могат да правят едно нещо и да го правят изключително добре, или да правят няколко неща. А ние всъщност искаме система, която може да прави сто хиляди неща, а когато се появи сто хиляда и първото нещо, което никога не е виждала, искаме тя да се учи от опита си, за да може да приложи опита, който е натрупала при решаването на първите сто хиляди неща, и да се научи как да прави сто хиляда и първото нещо бързо. “

Ключови изводи 📌 Потребителите искат изкуственият интелект да бъде по-дълбоко интегриран в професионалното им развитие и ежедневните работни процеси, като около 50% търсят помощ от изкуствения интелект за основни работни дейности като срещи и управление на проекти, както и за професионално развитие. 📌 Повечето AI инструменти се отличават в изолирани задачи, но им липсва контекстуалното съзнание и взаимосвързаност, необходими за да добавят истинска стойност на работното място. Този фрагментиран подход пречи на способността им да предоставят цялостна, холистична подкрепа за сложни случаи на употреба. 📌 Компаниите често попадат в капана да включват AI функции в своите продукти, без да ги свързват по смислен начин със съществуващите работни процеси, което създава повече контекстуални пропуски в процеса.

Разгадани бариери: какво възпира хората от използването на изкуствен интелект?

📮ClickUp Insight: Сред 88% от анкетираните, които използват изкуствен интелект, само 34% от потребителите имат пълно доверие в изкуствения интелект, докато 27% се нуждаят от повече обучение, а 23% не знаят откъде да започнат.

Какво е общото между отговорите в нашето проучване за изкуствения интелект? Между 8% и 18% от анкетираните казват, че не използват изкуствен интелект редовно или активно го избягват.

И така, какво възпира тези потребители от използването на изкуствен интелект, въпреки че той е почти повсеместно разпространен?

Първо, голяма част от хората – 23% – не са сигурни откъде да започнат с изкуствения интелект. Потребителите може да се чувстват претоварени от огромния брой инструменти, базирани на изкуствен интелект, които се предлагат на пазара, или да се чудят каква полза носят тези инструменти за съществуващите работни процеси.

След това има 27%, които казват, че се нуждаят от повече обучение, за да използват AI ефективно. В този сценарий хората виждат потенциала, но смятат, че не знаят как да използват AI в пълна степен.

Основни заключения

28% вече използват изкуствен интелект редовно

27% се нуждаят от повече обучение за напреднало използване

23% не са сигурни откъде да започнат

11% се притесняват за поверителността

11% не се доверяват напълно на изкуствения интелект

И нека не забравяме за доверието – както по отношение на сигурността, така и по отношение на точността. 11% се притесняват за поверителността, а други 11% все още не се доверяват напълно на изкуствения интелект.

От друга страна, 38% са отворени към използването на изкуствен интелект, но предпочитат да проверяват работата му. Ясно е, че за някои тази предпазливост произтича от липса на доверие в точността или надеждността на изкуствения интелект.

Основни заключения

38% са отворени към изкуствения интелект, но внимателно проверяват работата му

34% имат доверие в изкуствения интелект и го използват с увереност

15% все още проучват кога изкуственият интелект може да бъде най-полезен

8% предпочитат да избягват използването на изкуствен интелект, когато е възможно

5% избират да се справят сами с повечето задачи

❗️Проверка на пулса: Кампанията Make it Fair , инициирана от творческите индустрии в Обединеното кралство, допълнително подчертава необходимостта от двойна проверка на резултатите, генерирани от изкуствен интелект. Инициативата, създадена с цел да се реши проблемът с генеративните модели на изкуствен интелект, които използват материали, защитени с авторски права, без разрешение или справедливо възнаграждение, има за цел да защити правата на творците чрез подобрени закони за авторското право и строги политики.

За хората, които все още се колебаят да приемат изцяло изкуствения интелект, много от пречките се свеждат до три основни фактора: неяснота откъде да започнат, липса на обучение и опасения относно поверителността и доверието.

Тези резултати също така показват, че хората не са фундаментално против AI – просто се нуждаят от малко повече подкрепа и увереност, преди тя да стане част от ежедневието им.

Ключови изводи 📌 Високият процент потребители, които проверяват два пъти резултатите, генерирани от изкуствения интелект (38%), подсказва, че е необходима по-голяма точност на инструментите за валидиране и прозрачност в начина, по който изкуственият интелект взема решения. 📌 Съществува значителна празнина в знанията, като почти половината от потребителите съобщават, че се нуждаят от обучение по изкуствен интелект (27%) или не са сигурни как да започнат (23%). Това подчертава спешната нужда от структурирано въвеждане в изкуствения интелект и образователни ресурси. 📌 Притесненията относно поверителността и доверието, свързани с AI инструментите (22%), могат да бъдат разсеяни чрез въвеждането на по-добри мерки за сигурност и показатели за надеждност.

Нашите 4 стратегически препоръки

Проверка на фактите: Нашето проучване показва, че 12% от анкетираните никога не използват AI инструменти, 11% не се доверяват напълно на AI, други 11% са загрижени за поверителността, а 15% все още се опитват да разберат кога да използват AI. Междувременно само 12% използват предимно AI, интегрирана в софтуера на работното място, което подчертава значителна разлика между личното и организационното приемане.

Въпреки широко разпространеното използване на изкуствен интелект в личен план, организациите се сблъскват със значителни пречки при ефективното внедряване на изкуствен интелект, което води до нарастваща разлика между личното използване и готовността на организациите.

Основните предизвикателства, които открихме от данните, включват фрагментирано внедряване на инструменти, недостатъчно обучение, бариери на доверие и ограничена или неефективна интеграция на работното място.

За да преодолеят тази пропаст, организациите трябва да съчетаят желанието на хората да приемат изкуствения интелект с ясен план за внедряването му на работното място. Ето четири стратегически препоръки за ускоряване на трансформацията на вашата организация в областта на изкуствения интелект:

✅ Унифициране на набора от AI инструменти

Вместо да позволявате на служителите да създават лични решения, разработете консолидирана AI инфраструктура, която се интегрира със съществуващите работни процеси. Потърсете решения, които комбинират предпочитания от потребителите разговорен интерфейс (62% предпочитание) с надеждна интеграция на инструменти на работното място. Например, опростете управлението на знанията с AI интерфейс на базата на чат, който незабавно извлича информация от всяка точка на работното ви място.

✅ Създайте работна сила, готова за изкуствен интелект

Преодолейте пропуските в обучението, посочени от 27% от хората, чрез цялостна програма за осведомяване в областта на изкуствения интелект. Фокусирайте се върху практически примери за употреба, протоколи за безопасност и най-добри практики за избор на инструменти за изкуствен интелект. Създайте „шампиони по изкуствен интелект“ в екипите, за да ускорите взаимното обучение и внедряването.

✅ Изграждане на доверие чрез прозрачност

Борете се с недоверието, като разработите ясни рамки за управление на изкуствения интелект. Въведете политики за обработка на данни, създайте указания за употреба и създайте цикли за обратна връзка за непрекъснато усъвършенстване. Покажете на служителите си как точно инструментите за изкуствен интелект обработват чувствителна информация и кои инструменти са одобрени за употреба на работното място.

✅ Направете изкуствения интелект основа на вашия работен процес

Направете изкуствения интелект основен елемент в работата си. Започнете с най-важните си работни процеси и ги преосмислете, като поставите изкуствения интелект в центъра им. Ключът е да накарате изкуствения интелект да изглежда по-малко като отделен инструмент и повече като невидима сила, която поддържа работата. Той трябва да работи тихо на заден план, да свързва вашите инструменти и да движи работата напред 24/7.

Как може да ви помогне ClickUp?

Очакванията към изкуствения интелект често не се оправдават на работното място.

Традиционните работни инструменти оставят AI възможностите на заден план, което ги прави да изглеждат като нещо добавено набързо и без връзка с останалото.

Резултатът? Екипите сега се борят с фрагментирани AI функции, които не разбират контекста на работата, което води до общи резултати и загуба на време за настройване на подсказките.

Като универсално приложение за работа, ClickUp предоставя интелигентна помощ във всеки ъгъл на работното ви пространство с контекстуално осведомен AI. Ето четири начина, по които AI на ClickUp променя работата ви:

🏁 Разговорна изкуствена интелигентност, която познава контекста ви

ClickUp Brain съчетава познатия чат интерфейс, който хората обичат, с дълбоко познаване на работната среда. Независимо дали искате да обсъждате идеи, решавате проблеми или анализирате данни, ClickUp Brain може да ви помогне с широка гама от приложения директно от вашата работна среда.

А най-хубавото е, че тя вече знае върху какво работите! Така получавате контекстно-специфични отговори, които са изключително релевантни за задачата, върху която работите. Кажете сбогом на превключването между самостоятелни AI инструменти и работни платформи.

Направете повече с изкуствен интелект, без да напускате работното си място

🏁 Унифицирано изживяване с изкуствен интелект

ClickUp елиминира фрагментираните AI инструменти, като интегрира интелигентност в целия ви работен процес.

Независимо дали пишете в ClickUp Docs, управлявате задачи в ClickUp Tasks или чатите с колегите си в ClickUp Chat, разполагате с постоянна AI помощ, която разбира цялото ви работно пространство. Задавайте въпроси на AI от началната си страница, задачи, документи, чат, бели дъски или всяко друго място, за което се сетите! С ClickUp AI е навсякъде, дори в персонализираните ви полета.

Отключете силата на изкуствения интелект в чата, документите, задачите, календара и др.

🏁 Търсене, задвижвано от изкуствен интелект

AI-базираното Connected Search на ClickUp действа като свързания мозък на вашата организация. Просто въведете ключовата дума, за да намерите незабавно всякаква информация в цялото си работно пространство и свързаните приложения, или изпълнете мощни команди, за да предприемете действие.

Изкуственият интелект разбира търсения и команди на естествен език, което го прави мощен център, свързващ откриването на информация с незабавни действия.

Променете начина, по който работите, с унифицирано търсене и команди в един интерфейс, задвижван от изкуствен интелект

🏁 Изкуствен интелект, създаден за всички

ClickUp прави внедряването на изкуствен интелект естествено и интуитивно.

С AI, вече интегрирана в познатите чат-базирани интерфейси и често използвани функции като Docs, екипите могат да започнат с малки стъпки и да разширяват използването, когато се почувстват комфортно. Помолете ClickUp Brain да изпълни сложна автоматизация на работния процес, използвайки обикновен език, и да свърши повече работа по-бързо. ClickUp улеснява ефективното използване на AI за всеки!

Следващи стъпки

Готови ли сте да разкриете пълния потенциал на изкуствения интелект на работното си място? Присъединете се към над 3 милиона екипа, които използват ClickUp, за да повишат производителността си. Регистрирайте се безплатно още днес.