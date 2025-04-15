50 продуктивни неща, които да правите в свободното си време

Дори и в най-натоварените дни ще имате няколко свободни минути. Независимо дали сте дошли по-рано на среща, току-що сте приключили с трудна задача или се опитвате да започнете деня по-спокойно, винаги има няколко минути, в които можете да превърнете скуката в продуктивни моменти.

Високопродуктивните хора постигат толкова много, защото полагат съзнателни и целенасочени усилия да правят всеки ден малките неща, които водят до напредък.

Помислете за този списък като ресурс, който ви дава няколко идеи как да направите същото! Но с вашия личен подход. 🤗

Работата се извършва предимно онлайн, както за екипи, които работят на място, така и за тези, които работят дистанционно. И макар че не можете да избягате напълно от екрана, ние избрахме тези 50 начина да превърнете скуката в продуктивност, защото те изискват да се отдалечите от монитора, да намалите стреса и тревожността по някакъв начин или и двете.

В този момент може би дори четете тази публикация, докато чакате на работа – което е чудесно! Продължете да четете, за да откриете още начини да превърнете тези допълнителни минути от деня си в нещо, с което да се гордеете.

50 продуктивни неща, които да правите, когато ви е скучно

Кратко предупреждение: в този списък няма да намерите предложения да пуснете Netflix или Hulu, нито да прелиствате социалните медии – тези опции няма да ви помогнат много в дългосрочен план. Надяваме се, че от тази публикация ще разберете, че малките избори през деня ни правят голяма разлика!

Бъдете внимателни как прекарвате свободното си време, защото именно то е мястото, където се случва истинският растеж.

И за да бъдем по-практични, разделихме всеки елемент на категории, за да ви помогнем да се ориентирате по-лесно в този огромен списък. Наслаждавайте се! 😊

1. Организирайте се с приложение за продуктивност като ClickUp!

Ако все още не се организирате с помощта на онлайн платформа, е време да започнете. Тези приложения могат да ви помогнат да създадете и да се придържате към навици, които ще ви помогнат да постигнете много в личния и професионалния си живот.

Ако сте се отказали от ежедневника си, за да не го носите със себе си в кафенета, по поръчки и срещи, ще харесате удобството да имате същата информация на разположение на телефона или лаптопа си. 🙌🏼

Поставете SMART цели, създайте SWOT матрици, изгответе списъци, планирайте седмицата си и разработвайте стратегии с един-единствен инструмент, създаден да се справи с всичко това и още много други неща – ClickUp!

Започнете с ClickUp Дръжте календара, задачите и напомнянията си под ръка по всяко време и имайте достъп до тях от всяко устройство с ClickUp.

ClickUp е всеобхватно решение за управление на задачи, което се използва за всичко – от сложни проекти до прости задачи. Независимо дали сте мениджър на задачи, студент, който се занимава с различни задачи, или родител, който съставя списък с покупки, ClickUp предлага стотици персонализирани функции, които ще ви помогнат да подредите нещата.

Функции на ClickUp, които гарантирано ще ви донесат радост

🎨 ClickUp Whiteboards: Запълнете излишните минути от деня си с безкраен платно, на което да рисувате, пишете и изразявате себе си! Започнете с шаблон или дори поканете колегите си да се включат в играта за разчупване на леда Animal Drawing Battle, за да разведрите работната атмосфера.

✅ Вложени списъци за проверка: Бъдете в крак дори с най-малките задачи и се уверете, че нищо не е пропуснато, благодарение на вложените списъци за проверка, които могат да се възлагат на други хора и да се организират с просто плъзгане и пускане. Толкова удовлетворяващо. 😌

🏅 ClickUp Goals : Задайте лични цели за себе си или професионални цели за екипа с високо визуалната функция Goals на ClickUp, която се актуализира автоматично, което прави по-лесно от всякога да видите колко сте близо до целите си.

📄 ClickUp Docs : Създайте перфектния документ, уики или база от знания с множество опции за стилизиране, за да направите текста си забележим, а след това споделете работата си с всеки чрез URL адрес.

📝 ClickUp Notepad и Chrome Extension : Записвайте бързи идеи или ежедневните си задачи в цифровия бележник на ClickUp и изтеглете разширението Chrome Extension на ClickUp, за да имате достъп до бележника си, да следите времето и да създавате задачи от практически всяко място в интернет.

Изтеглете разширението ClickUp Chrome, за да продължите оттам, откъдето сте спрели, с всяка мисъл в бележника си

И ClickUp може да направи още много за вас, и то безплатно! Научете повече за платформата, как се сравнява с другите алтернативи и много допълнителни безплатни ресурси в блога на ClickUp.

2. Погрижете се за пощенската си кутия!

Почти е страшно колко лесно е да изгубите контрол над пощенската си кутия. Но подобно на неумолимата сила на майката природа, ако я оставите на собствените си сили, пощенската ви кутия може бързо да излезе извън контрол, ако не се грижите за нея ежедневно.

Просто казано: започнете да разчиствате пощенската си кутия, където можете.

Архивирайте съобщенията, които вече са отворени и разгледани, отложете съобщенията, които могат да почакат за друг ден, и изтрийте всичко, което просто заема място.

Ако наистина искате да се заемете с това, създайте папки, за да организирате имейлите си според категорията на съдържанието им. Не сте готови да се разделите с купона за 25% отстъпка от любимия си магазин? Архивирайте го. Не сте сигурни дали да изтриете имейла с потвърждението за мача на Suns следващата седмица? Архивирайте и него.

Всяко съобщение има своето място и ще се почувствате по-леки, само като знаете къде да ги намерите.

3. Почистете физическото си работно място

Намаляването на физическото разхвърляне има същия ефект върху умствената ви яснота.

Сортирайте и подредете бележките и документите, разпръснати по бюрото ви, изхвърлете лепящите се бележки, залепени на монитора ви, които вече не са актуални, и избършете повърхностите. Позволете си да започнете с напълно чист лист, включително екраните и клавиатурата ви.

А ако ти трябва вдъхновение как изглежда това в реалния живот, помолихме екипа на ClickUp да ни покаже своите подредени бюра:

чрез Juan Cardenas

чрез Нийл Амарал

чрез Ник Поток

Не е, че сме маниаци на чистотата, просто сме обсебени от организацията. 💜

Ето защо не можахме да изберем само един, който да споделим!

…Между другото, ако сте като мен и обикновено ядете закуски на бюрото си, може би е добре да избършете мишката си за всеки случай. 👀🖱

4. Организирайте компютъра и работния си плот

Персонализираната картинка на работния плот може да добави малко така необходимо щастие към деня ви, но се уверете, че екранът ви е чист от разхвърлени файлове и изтеглени документи, за да можете да я видите!

Ако пространството на вашия работен плот е по-горещо от пазара на недвижими имоти в САЩ в момента, опитайте да групирате отделните файлове в подходящи папки по категория или отдел и изхвърлете всичко, което просто не принадлежи там.

Съвет от професионалист: не забравяйте да изчистите и кошчето на компютъра си! 🚮

За да всичко да работи бързо, проверете за актуализации!

Ако имате 20 минути свободно време, проверете раздела „За този Mac“ от падащото меню с иконата на Apple в горния ляв ъгъл на екрана. Chrome, Evernote, Grammarly и други приставки също се актуализират постоянно, за да се гарантира, че работят с максимална ефективност! Не е ли крайно време да обновите приложението?

6. Създайте си папка за живота

Може би не звучи вълнуващо, но ще се радвате, че сте го направили!

Създайте папка или файл с важни документи, номера, пароли и контакти, които винаги забравяте или изгубвате. Съхранявайте всичко на едно място, за да не се налага да претърсвате чекмеджетата на бюрото си, когато следващия път се наложи да въведете отново PIN кода за Wi-Fi, който сте задали преди пет години.

7. Елиминирайте разсейващите фактори

Как можете да разчистите жилищното си пространство, а не само физическото си работно място? Ако работите от дома, вероятно работите на същото място, където спите, обядвате, четете и приготвяте храна.

Подобряването на цялостната функционалност на едно пространство става още по-важно, когато намалите квадратурата си, но малките промени за организиране или подобряване на усещането в основните жилищни помещения могат да имат положителен ефект върху това как се чувствате както в личния, така и в професионалния си живот.

И това не отнема много време!

Започнете с миенето на съдовете или бързото почистване на повърхностите, а след това можете да започнете да мислите по-критично за по-големите функционални промени, които искате да направите. Консултирайте се с принципите на фън шуй, за да сте сигурни, че промените ви са целенасочени и доказано ви помагат да повишите продуктивността си при работа от разстояние.

8. Разчистете гардероба си

Това заслужава специално споменаване, защото е огромна задача. Освен подреждането (по цвят, дължина на ръкава, сезон или и трите), какво друго можете да намалите?

Създаването на допълнително пространство може да ви напомни за дрехи, които сте обичали, но сте забравили, или да разкрие основните елементи, от които гардеробът ви все още се нуждае.

Това е и чудесен момент да изберете няколко подходящи тоалета, за да елиминирате ежедневната умора от вземането на решения и стреса от обличането сутрин – особено когато закъснявате!

Но по-важното е да обмислите да дарите ненужните си вещи или да ги занесете в магазин за употребявани стоки, за да им дадете нов живот!

9. Изпълнете малките задачи, които отлагате от дни, седмици или месеци

Почистете колата си, актуализирайте регистрацията си, измийте четките си за грим или подгответе отново чугунените си съдове – всички имаме онова „нещо“, за което знаем, че ще отнеме само няколко минути, но не можем да се накараме да го направим.

10. Прегледайте бюджета, инвестициите и спестяванията си

А ако все още нямате личен бюджет, направете си такъв!

Дори и да е само списък с основните месечни разходи или абонаменти, това може да ви помогне да премахнете изненадите от финансите си. Може да е страшно да отваряте банковото си приложение всеки ден, но това ще ви помогне да вземете по-разумни решения за разходите си и ще ви донесе спокойствие.

Свободното време през деня може да се използва и за преглед и управление на финансови опции като 401K или други възможности за съфинансиране, в които участва вашата компания! Малко може да доведе до много. 💜

🛀🏼 Всичко и всяко нещо ✨грижа за себе си✨

Здравословните навици водят до по-здравословен начин на живот (отвътре и отвън). Започнете оттук, за да получите съвети и трикове за подобряване на психическото и физическото си здраве през допълнителните минути от деня си.

11. Изпийте малко вода

Сериозно, колко вода сте изпили днес?

Nickelodeon чрез GIPHY

12. Погрижете се за растенията си

Чувството да се грижиш за нещо е приятно, а ако нямате домашен любимец, растението е добра отправна точка.

Направете пауза през деня, за да почистите листата, да ги напръскате с вода и да ги оставите на слънце за няколко минути. Освен това растенията пречистват въздуха чрез фотосинтеза и подобряват нивата на стрес.

Но ако имате домашен любимец, уверете се, че растението не е токсично за животни или е извън обсега им. 🐶

13. Насладете се на свободното си време и го превърнете в „време за мен“

Това може да бъде всичко, което просто ви кара да се чувствате добре. Вашето „лично време“ е ценно! Използвайте го разумно. Мислете за „грижа за себе си“, но без строги правила или преценки, които да ви спират.

Независимо дали работите от дома или на място, има истинска стойност в това да се чувствате добре със себе си и в това как тези положителни чувства се отразяват на вашата работна етика.

Боядисайте ноктите си, отворете газирана вода на терасата, сложете хидратираща маска за лице или – горещо предложение – просто си позволете да се отегчите за секунда. Животът може да тече доста бързо, позволете си да спрете за момент и да не правите нищо, защото скуката ражда творчество! Върнете се към задачите си след тази почивка, чувствайки се освежени и подмладени.

14. Подобрете сутрешната си рутина

Здравословните навици водят до здравословен начин на живот, а здравето е богатство! Гордейте се с тези малки ритуали, които ви помагат да започнете деня си по най-добрия възможен начин, и дайте приоритет дори на най-малките ежедневни действия, които ви поставят в добро настроение.

Един продуктивен ден започва с пълноценен сън и голяма чаша вода. Преди да тръгнете за работа или да седнете на бюрото си, можете ли да се разходите или да хапнете нещо питателно, за да допълните сутрешното си кафе? Бонус точки, ако успеете да изпълните рутинните си задачи, без да проверявате телефона си. 🧖🏼‍♀️

15. Движете тялото си

Разтегнете се, правете йога или упражнения, дори на бюрото си!

Йога на стол съществува, така че извинението, че се чувствате ограничени в офисната си кабинка, тук не важи. Има много YouTube канали и фитнес блогове, които предлагат безплатни ресурси, до които имате достъп и които можете да следвате от практически всяко място.

Седенето на офис стол, ходенето с обувки с токчета и работата пред клавиатурата в продължение на часове може да се отрази зле на бедрата, раменете, врата и гърба ви, но никога няма да съжалявате за няколкото минути на ден, които отделяте за коригиране на тези навици. Независимо колко големи или малки ви се струват движенията в момента, те действат!

16. Медитирайте или се молете

Медитацията е чудесна и ползите от нея са безкрайни! Само 10 минути медитация дневно могат да ви помогнат да се справите със стреса, да повишите самосъзнанието си, да се фокусирате върху настоящето, да намалите негативните емоции и да придобиете нова перспектива.

Това, което обаче не ви казват, е, че медитацията всъщност е доста предизвикателна!

Стрийминг платформите, включително YouTube, Spotify и приложения за уелнес като Headspace, са чудесно място да започнете, ако сте начинаещи в медитацията. Опитайте медитация с водач и потърсете такава, която ви харесва! Има много видове медитация, така че със сигурност ще намерите подходяща за вас.

17. Излезте на разходка

На вашето куче ще му хареса този.

Звучи почти прекалено лесно, но ходенето поне 30 минути всеки ден носи много ползи за психическото и физическото здраве. Подобно на известните разходки на Робърт Фрост в гората, ежедневната разходка може да ви помогне да прочистите ума си, да подобрите настроението си, да подобрите качеството на съня си, да намалите стреса и да подобрите цялостното си самочувствие. Сериозно, какво имате да губите?

Ходенето пеш също е чудесен начин да излезете от ежедневната си рутина. Изследвайте нова част от квартала или града си и предизвикайте себе си, като оставите AirPods у дома или изпробвате нов подкаст или аудиокнига за продуктивност.

🧠 Проверете настоящето и бъдещето си

Започнете с въпроса:

Как се чувствам?

Как бих се описал?

Какви са моите цели?

Сега помислете как бихте искали да отговорите на тези въпроси следващата седмица, след месец или дори след няколко години.

18. План за хранене

Винаги ли забравяте това нещо, което наистина ви е нужно от магазина, всеки път, когато отивате там?

Не се чудете какво да купите, какво да направите с него и колко всъщност ще консумирате за една седмица, като си направите списък предварително! Напишете няколко балансирани рецепти за всяко ежедневно хранене и закуска, които със сигурност ще ви харесат. След това съставете списъка си с продукти около тези основни съставки.

Особено ако сте от хората, които прекарват значителна част от обедната си почивка в зяпане в хладилника, дайте на бъдещото си аз здравословен тласък, като направите подготвените от вас ястия очевидния избор.

19. Преразгледайте новогодишните си решения

Къде сте с дългосрочните си или тримесечните си цели?

Това е чудесна възможност да се замислите и да се похвалите за напредъка, за който сте работили усилено. А ако не сте стигнали толкова далеч, колкото сте се надявали, сега е моментът да преоцените ситуацията и да направите нови стратегически избори.

Разгледайте тези шаблони за новогодишни решения!

20. Направете си списък с ежедневните задачи

Напишете всичко, което трябва да направите днес, и включете не само задачите, свързани с работата ви. Трябва да изнесете боклука? Да измиете съдовете? Да си измиете лицето? Добавете го в списъка си със задачи.

Понякога най-трудното през деня е просто да започнете, но ако си позволите удоволствието да отметнете дори и най-малката задача от списъка си, това може да повиши продуктивността ви във всички важни области.

И не е нужно да го правите сами! Нека приложението за списък със задачи свърши тежката работа за вас, като ви даде достатъчно гъвкавост, за да се справите с натоварения си ден. От ежедневни задачи до списъци с покупки, прости напомняния и други, можете да разчитате на платформи за продуктивност като ClickUp за всеки елемент от календара си.

Да не говорим, че никога повече няма да се притеснявате, че сте забравили списъка си у дома! Достъпвайте списъците си от настолния си компютър, мобилния си телефон или браузъра си.

21. Пишете в дневник

Нашият главен изпълнителен директор, Зеб Евънс, е убеден в това.

Размислете върху деня си, последните си постижения, мисли, чувства и нещата, за които сте благодарни. Воденето на дневник е и идеалното място, от което да започнете да изразявате бъдещото си „аз“!

Една празна страница може да изглежда плашеща, но добрата новина е, че няма грешен начин да водите дневник. Запишете цитати или мантри, които са важни за вас, напишете писмо до себе си, избройте целите си и започнете да извайвате личността, която искате да станете.

Ето някои от нашите любими цитати за работата в екип , които ще ви помогнат да се вдъхновите!

🌱 Лично и професионално развитие

Малки продуктивни неща, които правят голяма разлика у дома, на работа и във вашите взаимоотношения.

22. Попълнете тест за личност или стил на общуване

Това не само може да ви научи нещо ново за себе си, но и да ви помогне да разберете по-добре вашите колеги. Знанието как хората обичат да им се говори и как да работите с тях ще ви помогне да постигнете много във всеки аспект от живота си. Ето няколко съвета, с които да започнете:

Освен това, това е интересно! Има ли други активисти? 🙋🏼‍♀️

23. Поемете инициативата на работа

Ако имате възможност, това е идеалният момент да подадете ръка и да поемете допълнителна отговорност, особено ако останалата част от екипа ви е затрупана с работа. Или ако имате много идеи и не сте сигурни какво да правите с тях, съберете ги в предложение или презентация и впечатлете шефа си с проактивността си и вниманието си към детайлите!

Кога за последен път дори погледнахте автобиографията си?

По-лесно е да актуализирате автобиографията или CV-то си, докато отговорностите ви в работата са още свежи в ума ви. Освен това, мисленето за всички начини, по които добавяте стойност към екипа си, леко повдига самочувствието ви. Не се страхувайте да се похвалите с професионалните си постижения, защото, повярвайте ми, всички други също го правят. 😎

25. Започнете блог

Споделете опита си и започнете блог, нямате какво да губите, а имате много да дадете! Днес има много AI инструменти за писане, които могат да ви помогнат да преодолеете творческата блокада.

Бонус: Разгледайте тези AI инструменти за писане!

26. Подобрете паметта си

Тренирайте мозъка си със судоку, кръстословици, викторини и игри за памет! Това е като вечер на викторини, само че без пилешки крилца. 🙂

27. Наваксайте с новини от вашата индустрия или от света

Да сте в крак с това, което се случва в света, или с най-новите иновации във вашата индустрия, е чудесен начин да се чувствате стабилни на работа и подготвени за деня – това може да ви помогне и да обогатите разговорите си с колегите! Още по-добре, не е нужно да отнема повече от 10 минути на ден, за да сте в крак с новостите.

Потърсете ежедневен имейл бюлетин, който наистина ви харесва да четете, като Morning Brew или Axios, за да спестите времето, което иначе бихте прекарали в събиране на информация сами!

28. Упражнявайте настоящите си умения

Винаги има място за усъвършенстване на уменията, които вече притежавате, а практикуването е чудесен начин да поддържате техническите си способности. Опитайте няколко практически задачи или въпроси, за да превърнете свободното си време в още една възможност да поддържате предимството си.

Особено ако в момента държите рекорда за най-много последователни хвърляния на корнхол в офиса, уверете се, че титлата все още е ваша.

29. Научете се на ново умение

В същия дух, какви умения сте искали да научите, но никога не сте се заели с това? Запишете се на онлайн курс, гледайте видео уроци или започнете нова сертификация – не е нужно да се стремите към нова диплома, за да придобиете ценен инструмент. Научаването на ново умение може да отнеме само час или може би няколко минути на ден, но никога няма да разберете, докато не започнете!

30. Мотивирайте се

Гледайте мотивационно видео, слушайте подкаст за продуктивност или вземете книга за личностно развитие, която да ви помогне да се задействате.

За ваша радост, ние сме създали списък с нашите любими подкасти за продуктивност, за да ви помогнем да започнете търсенето си.

31. Четете

Казват, че ако започнете деня си с 15 минути четене, ще се чувствате по-концентрирани. Потърсете нещо обогатяващо! Изберете заглавия с полезни съвети, които ще ви помогнат да напреднете в някаква област от живота си.

П.С. Аудиокнигите се броят. 😉

32. Гледайте TED Talk

Това може да звучи като начин на отговорния човек да отлага нещата, но TED Talks определено са по-полезни за мозъка ви от всичко, което се предлага в Netflix в момента, така че ви даваме зелена светлина. 🚦

Освен това има много TED видеоклипове. Наистина, много. Потърсете мини-лекциите, които отговарят на вашите интереси, страсти, работа или взаимоотношения. Когато започнете да инвестирате време в подобряването на части от себе си, всички около вас също го усещат! А това е нещо прекрасно. Да направите първите стъпки под ръководството на едни от най-добрите преподаватели, които TED може да предложи, е лесен начин да започнете.

От друга страна, изборът ви не трябва да бъде толкова сериозен! Отвлечете вниманието си от всичко, което ви тежи, като гледате едно от многото участия на Нийл деГрас Тайсън в TED. 🚀

🎶 Увеличаване на серотонина (или просто старомодно забавление)

Това е любимата ми секция. 💃🏼

33. Създайте плейлист за продуктивност

Чувствате ли понякога, че пълната тишина е малко прекалено тиха? 🧐

Има много плейлисти, радиостанции и изпълнители, които са идеални за повишаване на концентрацията ви. Независимо дали сте дългогодишен почитател на lofi музиката или обичате да слушате саундтрака на филма „Хари Потър“, отделете няколко свободни минути, за да съставите списък с любимата си музика за концентрация, за да не губите време в прескачане на песни или разсейване.

34. Насладете се на любимата си песен

Силно препоръчвам всичко от този плейлист, подготвен от нашите DJ Rod и Joey Cox!

35. Подарете си нещо!

За кафе! За обяд! За лека закуска!

36. Планирайте следващата си ваканция, почивка у дома или уикенд излет

Направете си ден за планиране на продуктивността ! Използвайте това като възможност да бъдете турист в собствения си град! Не е нужно да харчите спестяванията си, за да се забавлявате. Помечтайте малко и си подарете нещо вълнуващо, което да очаквате с нетърпение в края на седмицата.

37. Намерете ново място за работа или учене

Това е чудесен начин да раздвижите деня си и да промените обкръжението си. Дните могат лесно да се слята, когато просто пътувате от леглото до домашния си офис и дивана, ден след ден, но посещението на ново местно заведение може да ви помогне да погледнете по нов начин на задачите си.

И ако сте като мен, това ви дава и повод да си разчешете косата. 💇🏼‍♀️

🎨 Свържете се с творческата си страна

Идеи, с които да изразите себе си по начини, за които може би не сте се сещали досега.

38. Свържете се с вашите артистични интереси

Има безкрайно много начини да бъдете креативни през деня, но чуйте ме: започнете с една книжка за оцветяване. Просто го направете.

39. Започнете проект „Направи си сам”

Домът ви е вашата оазис! Дори и да сте наемател, има много бързи и лесни проекти „Направи си сам“, които могат да ви помогнат да разкрасите пространството си с минимални разходи.

Тези проекти са и чудесен начин да повишите самочувствието си, като ви напомнят, че сте способни да направите всичко, което си поставите за цел. Привикнете да бъдете проактивни и да създавате промяната, която искате да видите около себе си, като превърнете дома си в дома на мечтите си.

40. Започнете ново хоби

Един от любимите ми цитати в момента е „не е нужно да си добър в хобитата си“. Нереалистичното очакване, че трябва да си добър във всичко, което правиш, може да те възпрепятства да опиташ толкова много неща, които всъщност биха ти харесали, но никога не си пробвал.

Експериментирайте с приготвянето на свои коктейли, за да завършите работния ден, научете се да плетете на една кука, опитайте нова рецепта или започнете да свирите на укулеле. Да правите нещо, защото ви прави щастливи, е единствената причина, поради която трябва да продължавате да го правите.

41. Започнете странична дейност

…Но ако сте добри в дадено хоби, можете ли да го превърнете в проект, който ви вдъхновява?

42. Събирайте и съхранявайте любимите си спомени

Личен опит: Наскоро прегледах албума с фотографии на телефона си и избрах около 100 от любимите си снимки, които да отпечатам, без да имам намерение да ги рамкирам. Тази купчина снимки с размер 4×6 сега се намира на бюрото ми и я взимам почти всеки ден.

Повечето от тях са свързани с приятели, места, домашни любимци, семейство или просто хубави спомени, които ме карат да се усмихвам. 🥲

Можете да възприемете същото чувство и да го превърнете в свое чрез една рамка с снимка на бюрото, стена с картини или дори албум, като лесно напомняне за малките неща, които правят цялата ви упорита работа да си струва!

43. Създайте табло с визия или вдъхновение

Това е често срещано занимание в края на годината, но никога не е късно да започнете! Особено като се има предвид, че таблата за визия обикновено изобразяват вдъхновението ви за настоящата версия на себе си или идеи за близкото бъдеще.

Разгледайте Pinterest, любимите си списания и блогове за изображения, думи и ролеви модели, които предават ценностите, които искате да запазите в съзнанието си всеки ден.

Освен това, колко сладко е да украсите работното си място с тях!

☎️Обадете се на приятел (или колега, или член на семейството)

Сериозно, говорили ли сте с друг човек днес? Вземете телефона или се разходете из офиса, за да установите тези бързи, но важни връзки през деня.

44. Свържете се с член на семейството или стар приятел

Ако не можете да разговаряте веднага, определете друго време за разговор, което е удобно и за двама ви! Планирането може да е трудно, но винаги има време да се свържете отново с някого, когото обичате.

45. Уговорете среща за кафе с колега или приятел

Разчупете работната седмица и освежете ума си с разговор, който няма нищо общо с работните ви задачи. Това важи и за Zoom! Ако екипът ви работи дистанционно, запазете 15 минути в календара на колегите си като приятна изненада. ☕️

46. Общувайте онлайн

Разгледайте някои от любимите си платформи за предстоящи семинари или се регистрирайте за събитие за създаване на контакти, за да се срещнете с други колеги от вашата индустрия. Има и много форуми, страници и онлайн групи, които да ви помогнат да се свържете с нови хора от вашата професионална общност по най-удобния за вас начин!

47. Напишете имейл на колега

Има ли някой във вашата компания, когото адмирирате, но никога не сте срещали? Или може би някой от друг отдел, чиято работа бихте искали да опознаете по-добре – изпратете им съобщение! Никога няма да разберете, ако не попитате.

48. Свържете се с потенциални клиенти

Проучете интересите им, изпратете им представяне или напишете благодарствени имейли до потенциални клиенти или партньори. След това създайте шаблони от тези имейли, за да спестите още повече време в бъдеще!

🫶🏼 Правете добро

Никога не е лошо да подадете ръка. 💜🦄

49. Пазарувайте в малки магазини

Помислете как можете да подкрепите местните бизнеси. Може би ви се струва по-лесно да се обърнете към най-популярните търговци по навик, но със сигурност има много невероятни малки бизнеси, които можете да откриете на сайтове като Etsy или дори в близост до дома ви.

Помислете за подаръци, продукти за ежедневна употреба, местни хранителни продукти и почистващи препарати. Винаги има повече възможности от очевидните избори!

50. Случайни актове на доброта

Случайните прояви на доброта са много важни за нас. 🎗

В света се случват толкова много неща и изглежда, че новините никога не спират. Понякога може да е трудно да станем и да отидем на работа, сякаш всичко е наред, дори и да не мислим, че наистина е така.

Ако имате малко свободно време през работния ден, прекарайте го разумно, като потърсите каузи и хора, на които да помогнете. Дарете средства за благотворителност, отделете време за доброволчество или дори се обърнете към вашата компания! Много фирми имат заделени бюджети или предлагат да удвоят даренията за точно такива случаи.

Винаги е добра идея да давате нещо в замяна. 🤝

За повече идеи за продуктивност разгледайте нашия наръчник за трикове за продуктивност!

Започнете да се възползвате от деня с ClickUp!

TL;DR: всичко е въпрос на целенасочено живеене!

Бъдете присъстващи, целенасочени и внимателни с това как използвате времето си – цялото! Вашата енергия и усилия са ценни и, честно казано, животът е прекалено кратък, за да го пропилеете, докато превъртате социалните медии.

Нека нещата, които правите, когато ви е скучно, отразяват това, което сте и това, което искате да бъдете! Може да откриете, че това не само намалява нивото на ежедневния ви стрес, но и ви помага да водите по-щастлив и по-здравословен живот. А кой не би искал това?

Ако се чувствате малко претоварени от всички идеи в този списък, най-добре е да започнете от началото!

Организирайте личните и професионалните си нужди в напълно персонализирана и лесна за използване платформа за продуктивност, създадена да ви помогне да успеете. 💜

Използвайте следващата си свободна минута, за да изтеглите ClickUp и да започнете да оптимизирате задачите си безплатно, завинаги. 🚀