10 безплатни шаблона за новогодишни решения за 2025 г.

Колко пъти сте казвали „Нова година, нов аз“, само за да се върнете към старите си навици няколко седмици (или дни) след 1 януари? Не се притеснявайте, не сте само вие! Проучванията показват, че хората като цяло не са много успешни в спазването на своите решения.

Независимо дали решите да се върнете във фитнеса или да се откажете от нездравословната храна, новогодишните решения могат да донесат положителни промени в живота ви – стига да се придържате към тях. Разбира се, това е най-трудната част.

Шаблоните за новогодишни решения могат да ви помогнат да се подготвите за успех и да постигнете всичко, което сте си поставили за цел. Те включват предварително създадени раздели, които ви позволяват да задавате и проследявате краткосрочни и дългосрочни цели, да създавате списъци със задачи, да приоритизирате конкретни задачи и да се отчитате за всяко решение.

Тук ще обсъдим 10 от най-добрите шаблони за новогодишни решения, които ще ви помогнат да превърнете мечтите си в реалност. 🧑‍🎄

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 ефективни шаблона за новогодишни решения, които ще ви помогнат да планирате, проследявате и постигнете целите си: Шаблон за новогодишни решения на ClickUp

Шаблон за годишен обзор на ClickUp

Шаблон за годишни цели на ClickUp

Шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp

Шаблон за годишни цели на ClickUp

Шаблон за списък с дейности на ClickUp

Шаблон за списък с почивки на ClickUp

Шаблон за списък с желания на ClickUp

Шаблон за новогодишни решения в Excel от Chandoo

Шаблон за списък с новогодишни решения на Canva

Какво е шаблон за новогодишни решения?

Новогодишните решения са свързани с поставянето на началото на положителни промени, подобряването на личните навици и повишаването на цялостното ви благосъстояние. Според проучвания, те обикновено са свързани с подобряването на психическото и физическото здраве.

Шаблоните за новогодишни решения могат да ви помогнат да запишете обещанията си, да следите напредъка си и да останете на правилния път към целите си. Те включват предварително създадени раздели, които можете да адаптирате към целите си и да се държите отговорни.

Тези шаблони ви дават яснота и фокус, помагат ви да бъдете организирани и мотивирани, подпомагат управлението на времето и ви позволяват да се самоанализирате и да визуализирате целите си.

Започнете с ClickUp Goals Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите си с определени срокове и измерими показатели.

Шаблоните за новогодишни решения се предлагат в много форми и разновидности. Някои ви позволяват да разделите решенията си на дневни планове или седмични цели, докато други се фокусират върху конкретен аспект от живота ви и ви позволяват да запишете лични и професионални цели и стремежи. От вас зависи да изберете шаблон, който съответства на плановете ви за предстоящата година.

Какво прави един шаблон за новогодишни решения добър?

Напишете в Google „шаблони за новогодишни решения“ и ще получите стотици резултати, което прави намирането на подходящия малко предизвикателно. Ако искате шаблон, който да ви помогне да си поставите цели и да се придържате към тях, уверете се, че той съдържа следните елементи:

Раздели за определяне на цели: Трябва да има ясно организирани области, където можете да запишете различни цели и да очертаете начини за : Трябва да има ясно организирани области, където можете да запишете различни цели и да очертаете начини за проследяването им във времето. План за действие : Шаблонът трябва да предлага достатъчно място, за да опишете подробно как ще постигнете целите си. Трябва да можете да създавате и категоризирате задачи и да определяте крайни срокове, за да поддържате отчетността. Функции за проследяване: Трябва да ви позволява да конфигурирате показатели за наблюдение на напредъка. Възможност за персонализиране: Потърсете функции, които ви позволяват да персонализирате секциите, за да се уверите, че отговарят на вашите предпочитания. Място за допълнителни бележки: Шаблонът трябва да има специално място, където да записвате мислите и чувствата си, утвърждения, цитати или предизвикателства, с които може да се сблъскате по пътя към постигането на целите си.

Прегледайте отследеното време за задачите и местоположенията, за да получите опростен поглед върху цялостния напредък на екипа.

10 шаблона за новогодишни решения, които ще внесат положителни промени в живота ви

Прегледахме десетки шаблони за новогодишни решения и избрахме 10-те най-добри, които се отличават с функционалност, лекота на употреба и естетичен вид. Разгледайте ги и намерете този, който ще ви помогне да очертаете и постигнете целите си! 😍

1. Шаблон за новогодишни решения на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за новогодишни решения на ClickUp, за да зададете и организирате целите си и да визуализирате напредъка си.

Искате ли да съхранявате новогодишните си решения на едно място, да планирате предварително и да проследявате напредъка си с лекота? Шаблонът за новогодишни решения на ClickUp предлага точно това, от което се нуждаете!

С този шаблон можете да съставите персонализиран план за вашите решения, да проследявате постигнатите резултати през годините, да визуализирате напредъка си и да останете мотивирани. 💪

Шаблонът се предлага с два вида изглед. Първият е изглед „Списък“, където можете да създадете задача за всяко решение. Използвайте персонализирани полета като „Статус“, „Начална и крайна дата“, „Тип решение“ и „Напредък по целта“, за да предоставите подробности за вашите решения и да улесните проследяването им. Персонализираното поле „Година“ улеснява планирането – можете да създавате решения за години напред, ако обичате да мислите в дългосрочен план.

Вторият изглед (Година) е Kanban табло, предназначено за всички, които мислят напред. То представя задачите (решенията) от предишния изглед като карти и ги сортира според годината, към която принадлежат. Ако не искате да правите дългосрочни планове и желаете да се фокусирате само върху текущата година, можете да сортирате картите със задачи по друг критерий (например приоритет или краен срок).

2. Шаблон за годишен обзор на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът „ClickUp Year in Review“ ви позволява да създадете ретроспектива на изминалата година и да отпразнувате постиженията си.

Да мислите напред е чудесен начин да подобрите организационните си умения и да останете фокусирани върху целите си. Но не подценявайте силата на погледа назад – той ви помага да разберете колко сте се подобрили и може да бъде отлична основа за създаване на бъдещи планове. Шаблонът „ClickUp Year in Review“ ви позволява да отразите напредъка си, да анализирате производителността си и да използвате тази информация като гориво за поставяне на нови цели и постигането им с пълна скорост. 🚗

Този шаблон се намира в ClickUp Docs, уникалната функция на платформата, която ви позволява да създавате, редактирате, споделяте, управлявате и запазвате документи. Той предлага възможност за персонализиране и поддържа сътрудничеството.

Шаблонът „Годишен обзор“ предлага 12 раздела – по един за всеки месец от годината. На главната страница има място и за вашата лична информация (като име, професия и възраст) и основни цели.

Когато кликнете върху конкретен месец, ще видите следните подраздели (те са еднакви за всеки месец):

Постижения : списък, в който обобщавате най-важните събития от месеца.

Снимки : Колекция от снимки с кратки надписи

Бъдещи планове: списък с нещата, които искате да направите преди да умрете

Можете да добавите допълнителни страници, ако искате да създадете обобщение на цялата година или да очертаете бъдещи цели и планове.

3. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте се в правилната посока с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Искате да очертаете личните си и бизнес целите си, но да ги разделите, за да ги управлявате и проследявате по-лесно? Шаблонът за годишни цели на ClickUp предлага точно това!

Те са разделени на две части – едната се фокусира върху личните планове и цели, а другата е насочена към бизнеса. И двете части се фокусират върху SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време) цели. Имате място, където да включите целите си, показатели за проследяване на напредъка и реалистични срокове.

Двете секции изглеждат почти идентични – очертавате лична или бизнес информация и обсъждате SMART цели и стъпки, необходими за постигането им. Секцията „Бизнес цели за годината“ има допълнително място за управление на риска, където можете да обсъдите потенциални проблеми и препятствия, които могат да се появят по пътя и да ви попречат да постигнете целите си.

Тъй като ClickUp поддържа сътрудничеството, можете да работите върху годишните си бизнес цели заедно с членовете на екипа си, за да се уверите, че всички са на една и съща страница (в буквалния смисъл на думата!).

Можете също да добавите нови ClickUp Docs към шаблона, да персонализирате страниците и да създадете уникална среда, в която ще ви е приятно да работите.

4. Шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте, организирайте и визуализирайте целите си с шаблона за списък със задачи в календара на ClickUp.

Управлението на график, пълен с срещи, може да бъде истинско главоболие, ако не сте на върха на формата си. Тъй като всички знаем, че пропускането на срещи създава впечатление за непрофесионализъм, използвайте шаблона за списък със задачи в календара на ClickUp, за да планирате и организирате графика си до най-малкия детайл.

Този шаблон предлага четири изгледа:

Искане за среща Графици По роля По категория

Изгледът „Заявка за среща“ е формуляр на ClickUp — това е формулярът, който вашите колеги или външни заинтересовани страни използват, за да планират срещи с вас. Формулярът съдържа въпроси за името, ролята, категорията, дневния ред, началната и крайната дата и приоритета на заявителя.

Информацията, предоставена във формуляра, автоматично се превежда в изгледа „Графици“ – списък с преглед на всички насрочени срещи. Всяка задача е наименована според името на заявителя и можете да видите персонализирани полета за категория, роля, приоритет и други подробности, добавени във формуляра.

„По роля“ и „По категория“ са календарни изгледи, показващи насрочените срещи, обозначени с цветови кодове според ролята на заявителя или категорията на срещата. И двата изгледа показват срещите по месеци, но можете да промените това на по дни, четири дни или седмици.

Можете да използвате шаблона и за създаване на лични графици – въведете посещенията си при зъболекаря, тренировките във фитнеса, забавленията с приятели, уроците по йога и други дейности, за да поддържате продуктивността си и да организирате дните си. 🏋️

5. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за годишни цели на ClickUp, за да определите годишни цели, да ги разделите на лесни за управление задачи и да измервате напредъка си.

Разделянето на годишните ви цели на по-лесни за управление части може да ви помогне да поддържате фокуса си, да определите приоритетите си и да проследявате напредъка си във времето. Шаблонът за годишни цели на ClickUp прави това възможно – той ви позволява да разделите основните си цели на месечни задачи, което намалява претоварването и ви дава чувство за постижение.

Този шаблон на ClickUp Doc разделя годината на тримесечия и след това на месеци, което ви позволява да създадете „тема“ за вашите цели. Например, през първото тримесечие можете да се съсредоточите върху фитнеса и да очертаете цели за подобряване на физическото си здраве (като по-здравословно хранене, ходене на фитнес или 30-минутна разходка всеки ден). През второто тримесечие можете да продължите с фитнес навиците си, но да насочите вниманието си към поставянето на цели за развитие – например, можете да се научите да печете хляб или да започнете да учите испански.

Шаблонът е персонализируем, така че можете да кодирате колоните с цветове, да актуализирате целите си, да добавяте изображения, да създавате нови страници, да споделяте документа си с член на семейството, приятел или колега и да проверявате редовно напредъка си.

Използвайте последната секция на шаблона (Бележки), за да запишете своите възходи и падения, да проследите етапите в личностното си развитие (дори от предходната година) и да очертаете как сте се подобрили или сте придобили нови навици с течение на времето.

6. Шаблон за списък с дейности на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте и планирайте всичките си дейности на едно място с шаблона за списък с дейности на ClickUp.

Големите новогодишни решения често трябва да се разделят на по-малки части – по този начин можете да правите промени стъпка по стъпка, да намалите стреса и да следите напредъка си. Шаблонът за списък с дейности на ClickUp ви позволява да създавате списъци със задачи за вашите новогодишни решения, да увеличите производителността си и да се придържате към правилната посока.

Това е шаблон за задачи, което означава, че се появява в друг шаблон като отделна задача. На пръв поглед той не е нищо повече от списък със задачи. Но ако го използвате правилно, той може да даде тласък на усилията ви за постигане на годишните или месечните ви цели.

Да предположим, че целта ви е да си купите нова кола. Но това обикновено не е толкова лесно, колкото да влезете в автокъща, да изберете хубав автомобил и да подпишете договор.

Трябва да проучите различни модели, да спестите пари, да се консултирате с семейството си, да обмислите варианти за финансиране и т.н. Този шаблон ви позволява да очертаете всички тези дейности под формата на списък със задачи. Създавайте задачи и подзадачи, задавайте зависимости между задачите и оставяйте бележки, докато събирате информация.

Отмятането на един след друг елементите от списъка ви дава увереност, че сте една крачка по-близо до целта си, и подобрява мотивацията ви да продължите да работите за постигането й. Затова започнете да отмятате задачите от списъка си с неща, които искате да направите през годината, още сега! ✔️

7. Шаблон за списък с почивки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за списък за проверка на почивката на ClickUp

Подготовката за почивка е забавна и вълнуваща, но изисква и подробно планиране и организация, ако искате да я изживеете пълноценно. Шаблонът за списък за почивка на ClickUp може да ви спести стреса от опаковането, да оптимизира подготовката ви, да делегира задачи на членовете на семейството и да гарантира, че сте 100% готови за пътуването! ⛷️

Шаблонът предлага три изгледа, които ще ви помогнат да си опаковате багажа за почивката, без да пропуснете нищо важно.

Първият изглед е Елементи – списък, който включва всичко, от което се нуждаете по време на ваканцията си, от слънцезащитен крем до документи и лекарства. Създайте нова задача за всеки елемент и добавете подробности, като използвате персонализираните полета на ClickUp. По подразбиране получавате полета като Статус, Ваканционни пътувания и Количество, но можете да добавите и нови, като Хора или Дата.

Изгледът Статус на елемента е Kanban табло, което показва задачите от предишния изглед като карти, сортирани по статус (За опаковане, За купуване, Опаковане и Опаковано). Той визуализира елементите, които вече сте опаковали, и гарантира, че няма да забравите да купите други необходими неща.

Изгледът За покупка е по същество списък за пазаруване – в него са включени всички артикули, които трябва да закупите за ваканцията си, подредени по приоритет. След като закупите даден артикул, променете неговия статус и той ще изчезне от списъка.

8. Шаблон за списък с желания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за списък с желания на ClickUp, за да организирате най-важните си задачи.

Искате да създадете списък с нови неща, които искате да опитате, посетите или направите, но не сте намерили подходящия начин да го направите? Не казвайте повече – шаблонът за списък с желания на ClickUp е всичко, от което се нуждаете, за да очертаете мечтите си и да визуализирате стъпките за тяхното постигане. ✨

Този шаблон на папка е разделен на три секции за организиране на елементите от списъка ви с желания:

Храни, които да опитате Места за разглеждане Дейности

Всяка секция има два вида изглед. Първият изглед е списък, в който създавате задачи (елементи от списъка с желания) и предоставяте подробности, като използвате персонализирани полета в ClickUp, като статус, краен срок, удовлетвореност, дестинация и участващи лица.

Вторият изглед (Оценка за забавление) е Kanban табло с картички със задачи, подредени според тяхната оценка за удовлетвореност от предишния изглед.

Ако преминете на ниво папка (чрез натискане на Bucket List в лявата част на екрана), ще получите обща представа за всички елементи от списъка с желания, които сте въвели, сортирани според статуса им. Превключете изгледа, за да филтрирате елементите по рейтинг, континент или хора, и започнете да работите за самоусъвършенстване или за по-добри пътувания в бъдеще.

9. Шаблон за новогодишни решения в Excel от Chandoo

Използвайте шаблона за новогодишни решения в Excel от Chandoo, за да очертаете целите си и да ги отбелязвате една по една с лекота.

Ако цените простотата и не се нуждаете от сложен шаблон за новогодишни решения, шаблонът за новогодишни решения в Excel от Chandoo ще ви свърши работа на цяла страница или в електронна таблица.

Този шаблон за новогодишни решения в Excel е основно списък със задачи с 101 елемента, които трябва да изпълните в рамките на 1001 дни. Разбира се, не е необходимо да използвате елементите, които са включени в шаблона – изтрийте текста и създайте свои лични задачи, които искате да постигнете в бъдеще.

Всичко е персонализирано, така че можете да променяте заглавието, началната и крайната дата. В предварително форматираното поле „to-go“ ще видите колко дни остават до крайната дата, което ви позволява да управлявате времето си съответно.

След като изпълните дадена задача, отбележете квадратчето до нея. Задачата ще бъде подчертана, а лентата за напредък над таблицата ще се премести съответно.

10. Шаблон за списък с новогодишни решения на Canva

Шаблонът за списък с новогодишни решения на Canva предлага перфектната основа за поставяне на цели за предстоящата година.

Да, можете да запишете вашите новогодишни решения на лист хартия, но къде е забавлението в това? Шаблонът за списък с новогодишни решения на Canva ви позволява да се отдадете напълно и да придадете на списъка си прекрасния дизайн, който заслужава!

Шаблонът се състои от една страница, на която можете да очертаете своите решения. Той е с бяло-златист дизайн и предлага достатъчно място за вашите планове и цели.

Красотата на този шаблон се крие в неговата адаптивност – всеки елемент може да бъде променен според вашите предпочитания! Изберете любимите си цветове, прикачете файлове, създайте нови страници, рисувайте и напишете своя собствена история за новогодишните решения. ✍️

Нашето предложение? Използвайте първата страница, за да обобщите вашите решения, и създайте нови страници, за да обсъдите всяко едно от тях по-подробно. Оставете малко място, за да запишете вашите мисли и да проследявате напредъка си.

Шаблони за новогодишни решения: визуализирайте и осъществете мечтите си

Представените от нас шаблони предлагат всичко необходимо, за да запишете, визуализирате и организирате вашите новогодишни решения. Техните функции ви помагат да останете на правилния път и да поддържате мотивацията си за постигане на всичко от списъка ви. 🎄

Представените шаблони на ClickUp са само малка част от впечатляващата библиотека на платформата с над 1000 опции за различни цели. Регистрирайте се в ClickUp и разгледайте избора от шаблони, както и десетките функции за управление на проекти и задачи, сътрудничество в екип, мозъчна атака и организация.