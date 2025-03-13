20+ най-добри безплатни софтуерни приложения за Kanban табла през 2025 г.

Ако търсите начини да увеличите ефективността си, за да можете да се справите с безбройните задачи, които имате, горещо препоръчвам Kanban таблата. Но с толкова много инструменти, от които да избирате, вероятно се чудите: „Как да избера подходящия за мен инструмент?“

Именно затова съм тук, за да ви помогна.

След като сам изпробвах много от тях, съставих списък с 23-те най-добри софтуера за управление на проекти Kanban, които според мен са много полезни, за да започнете с минимални усилия.

Надявам се този списък да ви помогне да започнете да използвате Kanban още днес!

⏰ 60-секундно резюме Ето нашето обобщение на най-добрите софтуерни инструменти за Kanban: ClickUp (Най-добър като цяло, всеобхватен, персонализируем, интегрира се с много инструменти)

Trello (най-добър за визуално управление на задачите, прост и интуитивен)

Monday.com (най-добър за персонализиране, визуално привлекателен)

MeisterTask (най-добър за автоматизация на работния процес, лесен за използване)

Smartsheet (най-подходящ за големи проекти, множество изгледи)

Kanban Tool (най-подходящ за малки екипи, прост и ефективен)

Asana (най-добър за UI дизайн и UX, подходящ за сътрудничество)

Jira (най-подходящ за разработка на софтуер, фокусиран върху Agile)

Zoho Projects (най-добър за сътрудничество, вградена комуникация)

Microsoft Planner (най-добър за интеграция с Microsoft Teams)

Businessmap (най-добър за визуализиране на сложни работни процеси)

Notion (най-подходящ за малки проекти, комбинира Kanban с бележки)

Airtable (най-подходящ за проекти, фокусирани върху данни, подобен на електронна таблица)

KanbanFlow (най-добър за проследяване на времето по метода Помодоро)

Miro (най-подходящ за съвместно обсъждане на идеи, творчески екипи)

Kanban Zone (най-добър за управление на сложни работни процеси)

ProjectManager.com (най-добър за напреднало проследяване на проекти)

Taskworld (най-добър за екипна работа)

Todoist (най-добър за управление на лични задачи)

Kanbanchi (най-добър за интеграция с Google Workspace)

ZenHub (най-добър за интеграция с GitHub)

Wrike (най-добър за гъвкаво управление на проекти)

Kanbanize (най-добър за мащабиране на гъвкави практики)

Какво трябва да търсите в един инструмент за Kanban?

Специализираният инструмент Kanban е нещо повече от визуална табло за задачи. Той оптимизира управлението на проекти, улеснява работните процеси и насърчава сътрудничеството.

Ето на какво се фокусирам, когато оценявам софтуера Kanban:

Персонализирани табла : позволяват ви да адаптирате работните процеси за проекти, вариращи от прости до сложни.

Автоматизирани работни процеси : Помагат да спестите време, като намаляват повтарящите се задачи.

Управление на задачите : улеснява разпределянето на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка.

Проследяване на времето : измерва продължителността на задачите и оптимизира производителността

Опции за интеграция : Синхронизира се с инструменти като Slack, Google Drive или Microsoft Teams.

Ограничения за WIP : Гарантира, че ще избегнете претоварване със задачи и ще се фокусирате върху приоритетите.

Визуални функции за управление на проекти : Повишава яснотата с инструменти като график и управление на ресурсите.

Интуитивен интерфейс: Осигурява лесна употреба за безпроблемно внедряване от екипите.

С оглед на тези функции, нека разгледаме най-добрите инструменти за Kanban, които могат да ви помогнат да извлечете максимума от софтуера си за управление на проекти и да повишите производителността на екипа си.

💡 Професионален съвет: Когато използвате инструмент Kanban, създайте коридори, за да разделите различните видове задачи или приоритети. Това може да ви помогне да разграничите визуално категории като „Спешно“, „Рутинно“ или „Блокирано“.

20+ най-добри софтуера за Kanban табла

Както споменах по-рано, този списък отразява моят личен опит с тези инструменти и тяхната ефективност. Целта ми беше да проуча широк спектър от сценарии, за да ви помогна да откриете идеалния инструмент за вашите нужди!

1. ClickUp (най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество в екип)

Започнете безплатно Добавете изглед на табло към всеки списък или проект, за да можете лесно да виждате напредъка и да управлявате статусите с простота чрез плъзгане и пускане.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Интегрираните Kanban табла, известни като Board View, помогнаха на моя екип да визуализира работните процеси, да управлява задачите и да подобри сътрудничеството.

Специално проектиран за проектни мениджъри, продуктови мениджъри и екипи за разработка на софтуер, ClickUp Kanban Board View се адаптира към различни проекти, от прости табла със задачи до сложни многоетапни работни процеси.

ClickUp Kanban Board е безценен за ефективното управление на проекти. Високо персонализираният му интерфейс ми позволява да адаптирам работния процес според нуждите на моя екип.

С помощта на интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ моят екип може да подрежда и приоритизира задачите визуално, като задава персонализирани статуси за моментална снимка на етапите на проекта в реално време.

Тази функция се разширява с потребителски полета за проследяване на крайни срокове, приоритети и задачи на екипа, както и автоматизирани работни потоци за оптимизиране на преходите, което прави предаването на задачи просто и ефективно.

Това е многофункционално пространство за яснота на задачите и производителност за кратки спринтове или продължителни цикли на разработка, с някои отлични функции. Чрез неговите персонализирани статуси и работни потоци можете да адаптирате етапите на проекта, за да се съобразят перфектно с вашия уникален работен поток.

За да предотвратя затруднения, се опитвам да контролирам броя на задачите в процес на изпълнение в даден момент, като задавам ограничения за WIP. Накрая, това ми помага да поддържам връзка с екипа чрез безпроблемни функции като коментари, прикачени файлове и незабавни известия, като по този начин се гарантира, че всички са винаги в течение.

Тези възможности правят Kanban таблото на ClickUp незаменима част от моя набор от инструменти за управление на проекти, главно за работа с комплексни проекти. То е безспорно по-гъвкаво от повечето софтуери за управление на проекти.

ClickUp Kanban View Roadmap Template

В рамките на екосистемата ClickUp често разчитам и на шаблона ClickUp Kanban View Roadmap като алтернатива на структуриран инструмент за планиране на проекти.

Той ми позволява да визуализирам фазите на проекта, графиците и приоритетите на екипа и предлага гъвкавост при персонализирането на категориите задачи, зависимостите и графиците.

Получете безплатен шаблон Изпълнявайте задачите си безпроблемно с помощта на шаблона за пътна карта на ClickUp Kanban View.

Този подход с пътна карта повишава прозрачността, като позволява на екипите да виждат предстоящите важни събития, да следят графиците и да коригират приоритетите си, като същевременно:

Гарантирайте, че ролите и крайните срокове на всички са ясни чрез един от няколкото предварително дефинирани изгледа .

Записване на важни данни като продължителност на задачите и описания на функциите чрез потребителски полета

Редовното проследяване на напредъка чрез списъци и приоритетни изгледи помага да се предотврати отклоняване от проекта.

Заедно с този шаблон, ако сте част от екип за гъвкаво разработване, разгледайте ClickUp Kanban за софтуерно разработване Шаблон екипи за гъвкаво разработване.

Той предлага ясни структури на спринтовете и съгласува разработването на функциите с графиците за доставка.

Най-добрите функции на ClickUp

Адаптирайте всяка табло към специфичните нужди на различните проекти с персонализирани табла .

автоматизирани работни процеси чрез Оптимизирайте повтарящите се задачи и се фокусирайте върху работата с голямо въздействие счрез ClickUp Automations.

Интегрирайте ClickUp с инструменти като Google Calendar, Slack и Microsoft Teams, за да повишите ефективността и да централизирате комуникацията си.

Проследявайте отработените часове за всяка задача и генерирайте отчети за оценка на производителността с вградената функция за отчети чрез ClickUp Dashboards и Project Time-tracking.

Персонализирайте шаблоните на Kanban таблото си, за да отговарят на вашите нужди за дългосрочно планиране.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, започването може да се окаже трудно, особено за потребители, които за първи път използват софтуер за управление на проекти.

Понякога съм имал забавяния при зареждането на задачи, особено когато работя с няколко табла с големи прикачени файлове.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

ClickUp предлага широка гама от опции за персонализиране. От оформлението на задачите (списъци, Kanban табла, времеви линии) до възможността за създаване на персонализирани автоматизации, той лесно се адаптира към нуждите на всеки екип, независимо дали е малък или голям. Софтуерът включва функции като управление на задачи, подзадачи, коментари, възлагане на задачи на конкретни членове, проследяване на напредъка, автоматизации, интеграции с други инструменти (Google Drive, Slack и др.) и подробни отчети. Освен това има поддръжка за проследяване на времето, което е полезно за тези, които трябва да следят времето, прекарано за всяка задача.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачи на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

2. Trello (най-добър за визуално управление на задачите)

чрез Trello

Ако търсите простота и интуитивен дизайн, Trello е идеален за екипи, които търсят лесна за използване платформа за управление на задачите си. Той се отличава с това, че помага на потребителите да създават организирани работни процеси, използвайки характерния си интерфейс с карти и табла.

Той е особено популярен сред по-малките екипи и индивидуални потребители за ефективно проследяване на лични и екипни проекти.

Най-добрите функции на Trello

Опростете управлението на задачите с интуитивния дизайн на Trello, който ви позволява бързо да премествате карти между списъци с лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Интегрирайте инструменти като календари, автоматизация и анализи, за да подобрите работния си процес с голямо разнообразие от Power-Ups.

Персонализирайте етикетите с цветови кодове и крайните срокове за по-добро приоритизиране, като се уверите, че задачите са организирани и лесни за идентифициране.

Ограничения на Trello

Ограничена мащабируемост за сложни работни процеси, особено в сравнение с други алтернативи на Trello

Power-Ups може да изисква допълнителни разходи за разширени и задълбочени функционалности.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен : 6 $/месец на потребител

Премиум : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 200 рецензии)

Работи добре с гъвкава методология и също така е идеален за управление на клиенти. За ефективно управление на ежедневните задачи и TO_DO. Може да създава различни пространства за работа по различни сценарии, като проблеми/подобрения, развитие и др. Неговият табло е толкова атрактивно и спестяващо време, че спестява много време и ефективен анализ.

3. Monday.com (най-добър за персонализиране)

Monday.com предлага несравнимо ниво на персонализация, което позволява на екипите да изграждат работните си процеси от нулата.

Независимо дали се занимавате с няколко екипа за гъвкаво управление на проекти или координирате различни функции, Monday.com ви осигурява прозрачност и контрол над вашите процеси.

Визуалната му привлекателност и модулни възможности го правят любим сред дизайнерските и маркетинговите екипи.

Monday.com – най-добрите функции

Проследявайте напредъка на екипа с високо визуални табла за цялостен преглед на статуса на проектите и крайните срокове.

Създайте персонализирани автоматизации и правила, за да намалите ръчните актуализации на задачите, като елиминирате повтарящите се задачи.

Планирайте и проследявайте проекти във формати, които най-добре отговарят на вашите работни процеси, с множество гъвкави опции за преглед, включително времева линия и календар.

Ограничения на Monday.com

За разширените функции са необходими по-високи ценови нива.

Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение при сложни настройки.

Цени на Monday.com

Безплатни (до двама потребители)

Basic : 12 долара на месец на потребител

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Pro : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday.com – оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 12 600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 отзива)

4. MeisterTask (най-добър за автоматизация на работния процес)

чрез MeisterTask

Едно от нещата, които най-много харесвам в MeisterTask, е, че той дава приоритет на автоматизацията и простотата, което позволява на екипите да спестят време при повтарящи се задачи.

Чистият и удобен за ползване дизайн позволява дори на екипи без технически познания да прилагат ефективни практики за управление на проекти. Уникалните функции на MeisterTask поддържат дългосрочната продуктивност, като опростяват сложните работни процеси и осигуряват безпроблемно сътрудничество.

Най-добрите функции на MeisterTask

Автоматизирайте повтарящи се процеси, като задаване на задачи или актуализиране на статуса, с интелигентни инструменти за автоматизация.

Визуално организирайте задачите в график чрез интуитивни проектни графики за проследяване на резултатите, което улеснява наблюдението на напредъка и спазването на крайните срокове.

Управлявайте проектите си ефективно от всяко устройство с мобилен дизайн за управление на задачите в движение.

Ограничения на MeisterTask

Ограничени инструменти за отчитане в безплатния план

Ограничени интеграции при по-ниски ценови нива

Цени на MeisterTask

Безплатни

Pro : 9 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MeisterTask

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Използвам MeisterTask от няколко месеца и трябва да кажа, че той промени всичко! Лесността на употреба е феноменална – всичко е интуитивно и ясно. Внедряването му беше лесно, а процесът на запознаване с него беше супер гладък. Една от най-забележителните му характеристики е най-високата степен на сигурност на данните, което ми дава спокойствие, че информацията ни е в безопасност. MeisterTask наистина опрости управлението на нашите проекти. Помага ни да оптимизираме приходите, като ни поддържа организирани и в правилната посока. Освен това повишава производителността, като спестява много време при управлението на задачите. Като цяло, това е отличен инструмент, който силно препоръчвам на всеки, който иска да оптимизира работния си процес и да повиши ефективността на екипа си!

5. Smartsheet (най-подходящ за големи проекти)

чрез Smartsheet

Smartsheet е идеален за управление на мащабни и сложни проекти. Той предлага многобройни изгледи, включително Kanban, Gantt и календар, като осигурява цялостен преглед на графиците и зависимостите на проектите.

Намерих управлението на проекти Smartsheet за особено полезно; то ми помогна да поддържам структуриран работен процес и да визуализирам етапите на проекта на всяко ниво.

Най-добрите функции на Smartsheet

Превключвайте между изгледите Kanban, Gantt, Grid и Calendar, за да получите цялостен поглед върху напредъка и графика на проекта.

Създайте персонализирани правила за автоматизация, за да улесните повтарящите се задачи, да сведете до минимум ръчната намеса и да подобрите ефективността на екипа.

Подобрете комуникацията в екипа, като поддържате всички в синхрон, без да напускате платформата, с актуализации в реално време и функции за изпращане на съобщения.

Ограничения на Smartsheet

По-скъпи в сравнение с по-опростените инструменти за Kanban

Прекалено сложен за потребители, които се нуждаят от основно управление на задачите

Цени на Smartsheet

Предимства: 12 долара на месец на потребител (1-10 потребители)

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 17 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)

6. Kanban Tool (най-подходящ за малки екипи)

чрез Kanban Tool

Намирам Kanban Tool за един от най-простите, но и най-ефективните инструменти за управление на проекти на базата на Kanban, които съм пробвал. Той е подходящ и за управление на екипи.

Това е просто и лесно за използване решение, предназначено за малки екипи. Фокусът на инструмента върху простотата и основните функции на Kanban го прави отличен избор за тези, които търсят лесна за използване, но ефективна система за управление на задачите.

Най-добрите функции на Kanban Tool

Вижте актуализациите и напредъка по задачите незабавно, като се уверите, че всички са в крак с най-новите развития.

Следете времето, прекарано за всяка задача, което улеснява оценката на производителността и подобрява управлението на времето.

Определете WIP ограничения, за да предотвратите претоварване на членовете на екипа, като запазите фокуса върху активните задачи.

Ограничения на инструментите Kanban

Ограничени разширени функции за по-големи екипи

По-малко интеграции в сравнение с конкурентите

Цени на Kanban Tool

Безплатни

Team : 6 $/месец на потребител

Enterprise: 11 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Kanban Tool

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 160 отзива)

7. Asana (най-добър за UI дизайн и UX)

чрез Asana

Asana съчетава визуално привлекателен интерфейс с мощни функции за управление на задачите. Той е особено ефективен за екипи, които искат да подобрят сътрудничеството и да оптимизират работните процеси в удобна за ползване среда.

Намирам го за особено полезен за разбиване на задачите на по-лесно управляеми подзадачи, което позволява ясен път към завършване на проекта.

Най-добрите функции на Asana

Създайте табла, които отговарят на нуждите на вашия проект, като позволяват визуално представяне на задачите и техния статус.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа с конкретни срокове, като насърчавате отговорността и навременното изпълнение.

Лесно се интегрира с различни инструменти, подобрявайки ефективността на работния процес на различни платформи.

Ограничения на Asana

Ограничена функционалност за по-големи корпоративни проекти

Функциите за отчитане изискват премиум планове.

Цени на Asana

Безплатни

Стартово ниво : 8,50 $/месец на потребител

Разширено : 19,21 $ на месец на потребител

Enterprise/Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

Asana предлага множество инструменти за управление и планиране на спринтове и помага за разработването на фази с простота, намалявайки объркването и внасяйки яснота сред членовете на екипа. Харесва ми подреденият дизайн и календарният изглед. Липсват някои често използвани функции, а потребителският интерфейс може да бъде подобрен с опции за персонализирани отчети и експортиране от инструмента. Смятам, че можем да подобрим автоматизацията чрез машинно обучение.

8. Jira (най-добър за разработка на софтуер)

чрез Jira

Jira е мощно средство за софтуерни екипи и е добре познато в средите на разработчиците. С функции, пригодени за гъвкави методологии, то се отличава в управлението на спринтове, забавени задачи и сложни проекти за разработка.

Намирам Jira за особено полезен за координиране на проекти, в които участват няколко екипа. Той ми позволява лесно да се адаптирам към променящите се изисквания на проекта.

🧠 Интересен факт: Името Jira произлиза от „Gojira“, японската дума за Годзила.

Най-добрите функции на Jira

Проследявайте грешки, задачи и подобрения в реално време, като се уверявате, че нищо не се пропуска по време на циклите на разработка.

Използвайте JQL (Jira Query Language) за сложни търсения, което позволява точно проследяване на проблеми в множество проекти.

Интегрирайте се с много инструменти за разработка (като Bitbucket и Confluence), подобрявайки сътрудничеството в екипа и анализа на работния процес за по-голяма ефективност.

Ограничения на Jira

Сложен процес на настройка за потребители без технически познания

Това може да бъде прекалено сложно за по-малки екипи, които не се занимават със софтуер.

Цени на Jira

Безплатни (за до 10 потребители)

Стандартен: Започва от 8,60 $/месец на потребител

Премиум: Започва от 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 14 900 рецензии)

9. Zoho Projects (Най-добър за сътрудничество)

чрез Zoho Projects

Zoho Projects съчетава различни функции в една цялостна платформа, позволяваща на екипите да си сътрудничат безпроблемно. С инструменти за проследяване на зависимости и наблюдение на напредъка, то гарантира, че всеки аспект от проекта е отчетен.

Вградените комуникационни инструменти на Zoho подобряват сътрудничеството в реално време, което го прави предпочитан избор сред разпределените екипи.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Записвайте работните часове с вградената функция за проследяване на времето , за да управлявате бюджетите и да оценявате графиците на проектите.

Интегрирайте с чат, коментари и функции за споделяне на файлове, за да улесните ефективната комуникация между членовете на екипа.

Персонализирайте таблото си, за да показвате подходящи показатели за проекта и KPI, като предоставяте бърз преглед на напредъка на проекта.

Ограничения на Zoho Projects

Ограничени интеграции с трети страни при по-ниските планове

По-стръмна крива на обучение за напреднали функции

Цени на Zoho Projects

Безплатни (до 3 потребители, два проекта)

Премиум : 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (над 450 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (720+ отзива)

10. Microsoft Planner (най-подходящ за интеграция с Microsoft Teams)

чрез Microsoft Planner

Вече сте потребител на Microsoft Suite? Не търсете повече от Microsoft Planner. Той се интегрира директно с екосистемата на Microsoft Office, предоставяйки лесен за използване инструмент в стил Kanban за управление на задачи.

Неговите актуализации в реално време и функции за сътрудничество позволяват на екипите да работят ефективно с познати инструменти като Teams и Outlook. Planner е особено ефективен за малки и средни екипи, които разчитат в голяма степен на продуктите на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Planner

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и задавайте крайни срокове, за да поддържате отговорността на всички.

Следете изпълнението на задачите и напредъка на проектите чрез вградени диаграми и табла.

Бъдете информирани с автоматични известия за предстоящи срокове и актуализации на задачите.

Ограничения на Microsoft Planner

Основни функции в сравнение с усъвършенствани инструменти за Kanban и други алтернативи на Microsoft Planner

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Microsoft Planner

Безплатни (в плановете на Microsoft 365)

Planner Plan 1 : 10 долара на месец на потребител

Planner and Project Plan 3 : 30,00 $/месец на потребител

Planner and Project Plan 5: 55,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Planner

G2 : 4. 2/5 (210+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 250 рецензии)

11. Businessmap (Най-добър за визуализиране на сложни работни процеси)

чрез Businessmap

Businessmap е предназначен за екипи, които се нуждаят от визуализиране и проследяване на сложни работни процеси. Той предлага разширени възможности за картографиране, позволяващи на организациите да свързват процеси, да идентифицират пречки и да оптимизират операциите.

Тези инструменти са особено подходящи за отдели като операции, човешки ресурси и финанси, където яснотата и структурата са от първостепенно значение.

Най-добрите функции на Businessmap

Създайте подробни карти на процесите заедно с Kanban табла, които дават цялостен поглед върху потоците и зависимостите в проекта.

Разделете задачите и управлявайте сложни проекти със зависимости, като гарантирате гладкото протичане на проекта.

Подобрете сътрудничеството в екипа с чат в приложението и споделяне на документи, за да намалите нуждата от външни комуникационни инструменти.

Ограничения на Businessmap

Стръмната крива на обучение за нови потребители

По-висока цена в сравнение с по-опростените инструменти

Цени на Businessmap

Стандартен : Започва от 179 $/месец на потребител (минимум 15 потребители)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Businessmap

G2 : 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

💡 Професионален съвет: Провеждайте кратки практически семинари, за да увеличите интереса на екипа към новите инструменти за Kanban. Разглеждане на функциите с реални данни от проекти може да улесни процеса на внедряване.

12. Notion (най-подходящ за малки проекти)

чрез Notion

По моя опит Notion предлага гъвкаво работно пространство, което комбинира Kanban табла с функции за водене на бележки и документиране. То е идеално за малки проекти и управление на лични задачи.

Най-добрите функции на Notion

Организирайте и следете задачите , съобразени с вашия работен процес.

Обединете бележки, задачи и бази данни за безпроблемно управление на проекти

Използвайте готови шаблони за по-бърза настройка и по-голяма ефективност.

Ограничения на Notion

Ограничен офлайн достъп

Може да липсва дълбочина за управление на сложни проекти

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 12 долара на месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

13. Airtable (най-подходящ за проекти, фокусирани върху данни)

чрез Airtable

Airtable е уникална комбинация от функционалност на електронна таблица и управление на проекти, подходяща за екипи, които се нуждаят от организиране и анализиране на данни, както и проследяване на задачи.

Гъвкавият му интерфейс позволява на потребителите да създават бази данни, което го прави идеален за екипи, управляващи големи масиви от данни или взаимосвързани проекти.

Най-добрите функции на Airtable

Адаптирайте таблата към различни проекти и превключвайте изгледите според нуждите си.

Проследявайте големи масиви от данни и лесно свързвайте свързани записи, което е полезно за проекти с взаимосвързани задачи.

Намалете времето, прекарано в повтарящи се задачи, с автоматизация

Ограничения на Airtable

Безплатният план има ограничения за съхранение и записване.

По-стръмна крива на обучение за функционалността на базата данни

Цени на Airtable

Безплатни

Team : 24 $/месец на потребител

Бизнес : 54 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

14. KanbanFlow (най-добър за проследяване на времето по метода Помодоро)

чрез KanbanFlow

Техниката Помодоро е метод за управление на времето, разработен в края на 80-те години. Тя използва кухненски таймер, за да раздели работата на интервали, обикновено с продължителност 25 минути, разделени от кратки почивки.

Ако, като мен и много други, намирате техниката Pomodoro за полезна, KanbanFlow е чудесен избор. Той включва проследяване на времето в стил Pomodoro директно в Kanban таблата, което го прави чудесен избор за екипи, които искат да подобрят концентрацията и производителността си.

Най-добрите функции на KanbanFlow

Адаптирайте таблата за задачи към нуждите на проекта с персонализирани колони, задачи с цветни кодове и подзадачи, което позволява визуално разпределение на работните процеси.

Управлявайте приоритетите на задачите с ограничения за WIP (Work-In-Progress) и задавайте зависимости, за да оптимизирате сложни проекти.

Получете достъп до информация за производителността на базата на задачите и отчети за отчитане на времето, идеални за оценка на ефективността на екипа и графиците на проектите.

Ограничения на KanbanFlow

Ограничени функции за отчитане и визуализация

По-малко интеграции с трети страни

Цени на KanbanFlow

Безплатни

Премиум: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за KanbanFlow

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

15. Miro (най-добър за съвместно генериране на идеи)

чрез Miro

Miro е многофункционална платформа, която комбинира Kanban табла с инструменти за мозъчна атака, като мисловни карти и диаграми. Това е идеалното решение за творчески екипи, които искат да планират, измислят и изпълняват задачи съвместно.

Редактирането в реално време и обширната библиотека с шаблони на Miro го правят безценен за отдалечени или хибридни екипи.

Най-добрите функции на Miro

Работете заедно в реално време с лепящи се бележки, коментари и проследяване на курсора на живо, което е идеално за дистанционно сътрудничество.

Използвайте шаблони за всичко – от Kanban табла до стратегическо планиране, което улеснява бързото стартиране на нов проект.

Свържете се с инструменти като Slack, Jira и Microsoft Teams, които позволяват на екипите да синхронизират задачите си и да си сътрудничат между различни платформи.

Ограничения на Miro

За повечето функции е необходима интернет връзка.

Цената може да бъде висока за по-големи екипи.

Цени на Miro

Безплатни

Стартово ниво : 10 долара на месец на потребител

Бизнес : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,7/5 (над 7000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Понякога потребителското изживяване за новите потребители може да бъде малко объркващо. Трябва да инвестирам известно време, за да запозная всички с платформата и да се уверя, че знаят какво да правят. Интерфейсът е пълен с функции, което е чудесно в дългосрочен план, но доста предизвикателно за новите потребители. Въпреки това, след като отделите малко време за опознаване, той се превръща в чудесен инструмент за екипи.

16. Kanban Zone (най-подходящ за управление на сложни работни процеси)

чрез Kanban Zone

Ако управлявате сложни проекти, Kanban Zone се фокусира върху предоставянето на усъвършенствани инструменти за управление на проекти, с които да управлявате и оптимизирате сложни работни процеси.

Уникалните му многостепенни табла позволяват на екипите да начертаят зависимостите и да оптимизират процесите, което го прави особено подходящ за големи проекти, които изискват висока степен на прозрачност.

Най-добрите функции на Kanban Zone

Структурирайте работните процеси, за да покажете взаимоотношенията между задачите, което е полезно за по-сложни проекти.

Проследявайте напредъка по множество проекти, което улеснява съгласуването на целите на проекта и дейностите на екипа.

Добавете зависимости и ограничения за WIP, за да оптимизирате потока от задачи и да избегнете затруднения в проекта.

Ограничения на Kanban Zone

Ограничени интеграции с инструменти за управление на проекти на трети страни

За разширените функции са необходими по-високи ценови нива.

Цени на Kanban Zone

Безплатни

Лично : 6,25 $/месец на потребител

Професионална версия : 13,75 $/месец на потребител

Портфолио: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Kanban Zone

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

17. ProjectManager.com (Най-добър за напреднало проследяване на проекти)

ProjectManager.com е богат на функции инструмент, създаден за екипи, които управляват сложни портфейли.

С разширени възможности за отчитане и планиране, той е идеален за организации, които се нуждаят от подробна информация за разпределението на ресурсите, графиците и изпълнението на проектите. Той предлага всичко – от Kanban табла до табла за проекти.

Този инструмент процъфтява в среди, където прецизността и мащабируемостта са от решаващо значение.

ProjectManager.com най-добри функции

Получете информация с табла за проекти, времеви разписания и отчети за управление на ресурсите, които са особено полезни за по-големи и сложни проекти.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да оптимизирате работните процеси и да спестите време.

Разпределяйте задачи, проследявайте времето и наблюдавайте работата на екипа по различни проекти.

Ограничения на ProjectManager.com

По-висока цена в сравнение с по-опростените инструменти

По-стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на ProjectManager.com

Team : 16 $/месец на потребител

Бизнес : 28 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на ProjectManager.com

G2 : 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (340+ отзива)

18. Taskworld (Най-добър за екипна работа)

чрез Taskworld

Понякога най-голямата пречка за успешното завършване на един проект е липсата на комуникация между членовете на екипа. Това е особено трудно, ако вашите екипи са разпръснати на отдалечени и/или асинхронни места.

Taskworld решава този проблем, като интегрира Kanban табла с надеждни функции за сътрудничество, което го прави отличен избор за екипи, които дават приоритет на комуникацията и прозрачността.

Интуитивният интерфейс и вградените аналитични функции гарантират, че екипите ще работят в синхрон и ще бъдат в крак с плана, дори и в динамични среди.

Най-добрите функции на Taskworld

Визуализирайте задачите, крайните срокове и отговорностите на екипа в един изглед.

Бъдете в течение с напредъка на проекта благодарение на актуализациите в реално време, които синхронизират всички участници по задачите.

Подобрете сътрудничеството и производителността на екипа с чат в приложението

Ограничения на Taskworld

Ограничени възможности за персонализиране за напреднали работни процеси

Премиум цена за пълни функции

Цени на Taskworld

Безплатна пробна версия

Бизнес : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Taskworld

G2 : 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (210+ отзива)

🧠 Интересен факт: Taskworld проследява не само напредъка по задачите, но и емоционалната обратна връзка от членовете на екипа по конкретни задачи, за да подобри морала и сътрудничеството в екипа.

19. Todoist (Най-добър за управление на лични задачи)

чрез Todoist

Todoist е многофункционално приложение за управление на задачи както за индивидуални потребители, така и за екипи. То предлага изчистен интерфейс и чрез функцията си „Табла“ поддържа различни методологии за продуктивност, включително Kanban.

Тази гъвкавост го прави подходящ за управление на лични задачи и съвместни проекти.

Най-добрите функции на Todoist

Задайте приоритети и добавете етикети, за да следите спешните задачи и да ги категоризирате за по-добра организация.

Задавайте крайни срокове и дати за изпълнение, като въвеждате фрази като „следващия вторник“, което прави въвеждането на задачи по-ефективно.

Използвайте вградените шаблони за различни работни процеси, за да започнете бързо.

Ограничения на Todoist

Може да липсват някои разширени функции за управление на проекти, които се срещат в по-мощни инструменти.

Разширени функции като етикети и филтри са достъпни само в платените планове.

Цени на Todoist

Начинаещи : Безплатни

Pro : 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Todoist

G2 : 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 рецензии)

Използвам Todoist почти от самото начало. Компанията е една от най-прозрачните, с които съм работил, а екипът за разработка и поддръжка е един от най-добрите в известната мултивселена. През всичките години, в които го използвам, не съм променял основните си методологии, а само съм ги подобрявал от време на време с излизането на нови функции. Изпробвал съм почти всички мениджъри на задачи, които съществуват – Remember The Milk, Any.do, TickTick и др., но Todoist все още е номер едно в моите очи.

20. Kanbanchi (най-добър за интеграция с Google Workspace)

чрез Kanbanchi

Ако, подобно на хиляди други потребители, редовно използвате Google Workspace и неговите предложения, трябва да проучите Kanbanchi за вашите нужди от Kanban табло.

Kanbanchi е инструмент за управление на проекти и сътрудничество, създаден специално за потребителите на Google Workspace.

Той предоставя Kanban табла, диаграми на Гант и проследяване на времето, всичко това плавно интегрирано с Google Drive, което го прави идеален за екипи, дълбоко вградени в екосистемата на Google.

Най-добрите функции на Kanbanchi

Интегрирайте с Google Drive и други приложения на Google за оптимизиран работен процес.

Следете времето, прекарано в задачите, което помага за анализа на производителността.

Използвайте аналитични инструменти като диаграми на кумулативния поток и диаграми на изразходването за проследяване на производителността.

Ограничения на Kanbanchi

По-малко подходящ за екипи, които не използват Google Workspace, тъй като функциите му са оптимизирани за екосистемата на Google.

Някои потребители може да сметнат интерфейса за по-малко интуитивен в сравнение с други инструменти за Kanban.

Цени на Kanbanchi

Essential : 5,99 $/месец на потребител

Премиум : 16,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 41,99 $/месец на потребител

Enterprise: Цена от 99,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Kanbanchi

G2 : 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 280 отзива)

21. ZenHub (най-добър за интеграция с GitHub)

чрез ZenH u b

ZenHub е решение за управление на проекти, създадено специално за екипи за разработка, които използват GitHub. То се интегрира директно в интерфейса на GitHub, като предоставя Kanban табла и функции за гъвкаво управление на проекти, без да напускате средата за разработка.

Този инструмент помага на разработчиците да се съсредоточат върху кодирането, като същевременно информира заинтересованите страни за графиците на проекта.

Най-добрите функции на ZenHub

Вградете функции за управление на проекти директно в GitHub за безпроблемно преживяване

Автоматизирайте повтарящите се задачи, като подобрите ефективността на разработката

Вижте подробна информация за напредъка на проекта и ефективността на екипа с подробни анализи.

Ограничения на ZenHub

Основно полезен за екипи, които вече използват GitHub; по-малко полезен за другите.

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да използват ефективно всички функции.

Цени на ZenHub

Безплатни

Екипи : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ZenHub

G2 : 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 30 рецензии)

22. Wrike (най-добър за гъвкаво управление на проекти)

чрез Wrike

Установих, че Wrike е всеобхватно средство за управление на проекти, което предлага гъвкавост за приспособяване към различни работни процеси, включително Kanban.

Той предлага функции като проследяване на задачи, диаграми на Гант и надеждни отчети, което го прави подходящ за екипи от всякакъв размер в различни индустрии.

Основни функции на Wrike

Адаптирайте работното си пространство към конкретните нужди на проекта

Следете задачите, крайните срокове и напредъка в детайли

Визуализирайте графиците и зависимостите на проектите с интегрирани диаграми на Гант.

Ограничения на Wrike

Може да се окаже прекалено сложен за по-малки екипи поради богатия набор от функции, особено в сравнение с други алтернативи на Wrike.

Разширените функции са достъпни само в по-скъпите планове, което може да се окаже скъпо.

Цени на Wrike

Безплатни .

Team : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise и Pinnacle: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2700 отзива)

23. Kanbanize (най-добър за мащабиране на гъвкави практики)

чрез Kanbanize

Kanbanize (придобит от Businessmap през октомври 2023 г.) е проектиран да помага на организациите да разширяват своите гъвкави практики, като комбинира Kanban табла с бизнес автоматизация и анализи.

Подходящ е за екипи, които искат да визуализират работата си, да оптимизират работните процеси и да подобрят ефективността в цялото предприятие.

Основни функции на Kanbanize

Автоматизирайте повтарящи се задачи и процеси с правила за автоматизация на бизнеса, за да повишите ефективността.

Управлявайте множество проекти и портфейли в рамките на организацията

Създавайте изчерпателни отчети и показатели с подробни анализи, за да следите производителността и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на Kanbanize

За да овладеете всичките им функции, може да са ви необходими време и обучение.

Цените може да са по-недостъпни за по-малки екипи или стартиращи компании.

Цени на Kanbanize

Стандартен : 179 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kanbanize

G2 : 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

ClickUp: Най-доброто софтуерно приложение Kanban

След като изпробвах различните инструменти за Kanban табла, изброени тук, мога с увереност да кажа, че ClickUp е най-добрият вариант за цялостно управление на проекти, и дори другите са съгласни с това.

Комбинацията от възможности за персонализиране, интуитивен интерфейс и мощни функции на ClickUp значително повиши производителността на моя екип и направи нашите работни процеси по-ефективни.

Възможността да създавате персонализирани статуси, да автоматизирате задачи и да интегрирате други важни инструменти го прави незаменим помощник за всеки проектен мениджър.

Ако искате да подобрите своя опит с Kanban, силно ви препоръчвам да се регистрирате в ClickUp още днес – опитайте разликата сами!