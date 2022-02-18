15 подкаста за продуктивност, които ще ви мотивират

Нека започнем с една задача. 🤓

Ако влезете в натоварено кафене Starbucks и попитате всеки клиент с поло, дали харесва подкасти, колко от тях биха отговорили с „да“?

Отговор: Всичките.

Подкастите са изключително популярни и, честно казано, вероятно вече знаете това! Но знаете ли, че към момента в света на подкастите има над 2 милиона предавания и 48 милиона епизода ?

Това означава, че има повече епизоди на подкасти, отколкото са километрите от Земята до Венера. 👀

За щастие, ClickUp е тук, за да ви помогне да стесните тези числа до управляем списък с абсолютни победители с подбрана листа от 15 от любимите ни подкасти – предаванията, които говорят на вътрешния ни предприемач, мечтател, инженер и наблюдател. Добавихме дори и някои избрани от други членове на екипа на ClickUp!

Подкастите просто ни разбират, нали?

Не е тайна защо хората обичат подкастите. Независимо дали е, за да научат нещо ново, да се посмеят или просто да чуят познат глас по време на сутрешната си разходка, има нещо специално в слушането на любимия ви подкаст.

Peacock чрез GIPHY

Подкастингът се появи около 2004 г., но е достатъчно да изгледате само един епизод, за да започнете да мислите за водещия като за вашия нов най-добър приятел. В лудостта на последните няколко години много хора започнаха да разчитат на тези приятелски гласове от подкастите като източник на утеха и чувство за връзка, което могат да очакват с нетърпение ден след ден.

За хората, които изпитват удоволствие от отмятането на задачи от списъка си с неща за вършене, подкастите са и чудесен начин да се справят с няколко задачи едновременно.

Всъщност 43% от подкастите се слушат във фитнес залата, 37% на работа и 37% в обществения транспорт.

Продуктивните хора не само обичат да отговарят на очакванията, но и искат да ги надминават. Да миете съдовете, докато слушате епизод по тема, която ви интересува, е един от най-простите и ефективни начини да почувствате, че сте направили нещо значимо през деня. Или може би това ще ви даде емоционалния тласък, от който се нуждаете, за да започнете да правите нещо, което сте отлагали по една или друга причина.

Освен това, няма нищо по-вълнуващо от това да слушате наистина добро предаване за първи път и да не можете да дочакате следващия епизод. Всички обичаме да сме зарибени! В ClickUp сме същите – ние обичаме добрите подкасти. Толкова много, че създадохме един! Но повече за това след малко. 🤓

Засега, разходете се с нашите AirPods и се насладете на някои от любимите ни подкасти.

15 подкаста, които да добавите в списъка си за повторно възпроизвеждане

Считайте класацията на тези подкасти за продуктивност за приблизителна – с изключение на номер едно, разбира се 😉 – просто защото всяко предаване има определено качество, което го прави различно и уникално. Вместо това, използвайте този списък като възможност да откриете нещо ново или да разширите хоризонтите си!

Особено ако никога не сте чували за тях, във всеки епизод има зрънце мъдрост и вдъхновение, и това е вашият шанс да разберете какво може да означава това за вас. 💜

Приятно слушане, подкаст фенове!

Абонирайте се и слушайте When It Clicked, за да чуете неизвестни истории от компании, които никога не бихте очаквали.

Един от любимите творчески проекти на ClickUp до момента, When It Clicked ви представя гласовете и умовете зад продуктите, които мислите, че познавате, разкривайки тайните истории за това как всичко се е събрало – до онзи момент, в който най-накрая всичко е щракнало. 💡

Част от това, което прави When It Clicked толкова интересен, е, че той представя хора, които обикновено не получават цялата слава или които са поели неконвенционални пътища, за да реализират мечтите си. Той намери своята ниша, потапяйки се в компаниите, които претърпяха няколко неуспеха и изненади в търсенето на своите „аха“ моменти.

Чуйте как водещата Илана Страус преплита всяка история с гости, сред които първият главен маркетинг директор на Shopify, Крейг Милър; съоснователите на Scratchpad, Поуян Салехи и Сайръс Карбасиюн; и Паркър Конрад, главен изпълнителен директор на Rippling и трикратен основател на стартиращи компании. Освен това, можете да започнете да слушате When It Clicked още сега! Всеки епизод трае между 20 и 30 минути, което е идеално времетраене за сутрешното ви пътуване до работа.

Слушайте и се абонирайте, за да сте в течение с още по-изненадващи истории, които предстоят в първия сезон. 💜

чрез How I Built This

Поради голямото търсене – защото е толкова добър – How I Built This заема второ място! Много служители на ClickUp, включително нашият главен изпълнителен директор Зев Евънс, са големи фенове на този подкаст на NPR и го препоръчаха за тази класация!

Както казва нашият старши анализатор в Deal Desk, Джордж Рийд: „От Power Rangers до Slack – разберете какво се е случило по пътя им към върха. Не мисля, че трябва да знаете нещо за бизнеса, за да се насладите на времето си с Гай. Всъщност, мисля, че всеки, независимо от професията си, трябва да послуша поне няколко от епизодите му.“

Добре казано, Джордж, и ние сме съгласни! С продължителност между 30 и 60 минути, в дългогодишния архив на „How I Built This“ има истории за всеки, но някои от любимите ни епизоди включват Сара Блейкли от Spanx, Ивон Шуинар от Patagonia и Джона Перети от BuzzFeed.

Бонус: Започнете свой собствен подкаст с шаблони за подкасти!

чрез Gimlet Media

Предпоставката на StartUp е доста интересна.

Той започва като ограничена поредица през 2014 г. от водещия Алекс Блумбърг, който документира пътя си от началото до края на създаването на компания за подкасти, която в крайна сметка се превръща в Gimlet Media. Всъщност Блумбърг все още се опитва да постави Gimlet на крака, докато записва първия епизод, така че от самото начало има вълнуващ елемент на неизвестност. Оттам го следваме веднага в срещите му с рискови капиталисти.

С няколко изключения, повечето епизоди на StartUp се вписват в строгия 30-минутен лимит, но това, което започна като ограничена поредица, вече има осем сезона. Темата на всеки сезон се променя малко, но често се връща към Gimlet, когато достигне важни етапи, докато не бъде закупен от Spotify през 2019 г. 🫖

чрез Business Casual

Тази препоръка идва от нашата колега Ана Вердуско от Enterprise Support! От Ана:

„Обожавам подкаста Business Casual на Morning Brew! Особено ми харесва, че те (Morning Brew) са стартираща компания като нас и са постигнали успех, като са били актуални и забавни.“

Подобрете сутрешната си рутина! Ако използвате първите 10 минути от деня си, за да прочетете най-новия бюлетин на Morning Brew, но не прекарвате част от обедната си почивка в слушане на Business Casual, тогава е време да направите промяна.

Добре, не е чак толкова екстремно, но Business Casual определено ще раздвижи мисловните ви мускули.

чрез GIPHY

Темите на епизодите са доста разнообразни, като се фокусират върху неща като информатори в големите технологични компании и приложения за запознанства. По принцип, ако една идея може да се превърне в някакъв вид бизнес, тогава може да чуете за нея в Business Casual.

чрез The Tim Ferriss Show

Може би познавате Тим Ферис от бестселъра му „4-часовата работна седмица“ или от този подкаст, който се явява и номер едно в класацията на Apple Podcasts. 👀

Нашата редакционна координаторка, Лейла Круз, също е запален слушател на подкаста, в който във всеки епизод Тим Ферис и неговите гости разкриват тактиките, практикувани от световноизвестни личности в различни области като инвестиции, спорт, бизнес и изкуство, за да разкрият практични инструменти и съвети, които можем да приложим в собствения си живот.

чрез Masters of Scale

Още едно допълнение от Джордж в ClickUp Deal Desk!

„Трябва да призная, че съм малко фен на Рийд Хофман и това може да се отрази на моята обективност. Не само че е удоволствие да се слуша Рийд, но той се оказва и един от най-успешните хора в Силициевата долина. Ако не знаете, той беше изпълнителен вицепрезидент, когато PayPal беше продаден на eBay, и впоследствие основа LinkedIn. Не всеки ден имате възможност да почерпите знания от милиардер, но тук имаме такава възможност. Рийд интервюира известни личности от света на бизнеса и използва личните си връзки с много от тях, за да създаде уникално преживяване.“

Един епизод на Masters of Scale обикновено трае между 30 минути и един час и включва невероятни гости! Научете бизнес съвети, трикове за управление на времето и интересни разговори с известни личности като Барак Обама. 👀

чрез Dare to Lead

Този подкаст е препоръчан от главния редактор на блога на ClickUp, Ерика Чапел! 🥳

„Макар и да не е свързано с технологиите, аз съм фен на „Dare to Lead“ с Брене Браун. Обичам искрените разговори с различни бизнес лидери за това какво прави едно лидерство велико и как да вдъхновяваме другите, да намираме смисъл и да се справяме с понякога неудобни разговори/ситуации с увереност и уязвимост.“

И кой не обича Брене Браун?

чрез Spotify

Технически погледнато, това може да не е подкаст за бизнес или продуктивност, но в него се засягат важни теми, които са свързани с професионалния ни живот, като намирането на баланс между работата и личния живот, ежедневните тревоги и всичко останало. В него се разглеждат съвети, стратегии и се споделят истории на хора, които водят целенасочен живот, включително Джейн Гудол, Опра, Коби Брайънт и Уил Смит.

CBS чрез GIPHY

Продължителността на епизодите може да бъде малко непредсказуема, като някои са около 25 минути, а други продължават над час, но когато чуете гласа на Шети, времето може да не е от значение. Гласът му е невероятно мек и лесен за слушане. В такъв случай ще се радвате да научите, че нови епизоди се пускат два пъти седмично.

чрез Spotify

Този седмичен подкаст е дело на Андреesen Horowitz от известната компания за рисков капитал в Силициевата долина и разглежда в дълбочина широки въпроси, свързани с бъдещето на технологиите, културата и новините.

Във всеки епизод се разглеждат теми като ransomware, бъдещето на аудиото, NFT и GenZ, и всеки от тях със сигурност ще ви даде интересна информация, с която да впечатлите приятелите си на следващото парти.

чрез Vox

Една от специалистите по обслужване на клиенти в ClickUp, Паола Лопес, ежедневно слуша подкаста на Vox с новини от понеделник до петък, Today, Explained, защото „техните задълбочени анализи на актуални теми са очарователни и дават перспектива и контекст на най-големите, а дори и на най-малките новини на деня!“

Водено от Шон Рамесварам и Ноел Кинг, това 30-минутно предаване ще обхваща по една актуална история във всеки епизод – обикновено с заглавие, което ви подсказва за какво става дума. Те току-що достигнаха 1000-ния си епизод, така че поздравления, Today, Explained. 🎉

чрез Spotify

Андрю Уорнър интервюира основатели на големи и малки компании, за много от които може би не сте чували!

Той се впуска в много подробности, които не бихте очаквали, включително анализ на „късметлийските случаи“, които хората биха могли да приписват на първоначалния успех на даден бизнес. Уорнър иска да разгледа подробно точните моменти, връзки и проблеми, които тормозят стартиращите компании, и да ги представи като съвети, които да помогнат на други нови основатели.

чрез Entrepreneurs on Fire

Този подкаст е предложение от нашия приятел Джордж от Deal Desk.

„С вече 2041 епизода, ясно е, че Джон Ли Дюмас прави нещо правилно. С неговата заразителна енергия и непрекъснатия поток от информация е трудно да се отегчите. Това е още един подкаст, който използва изпитания и доказан формат на интервюиращ-интервюиран, но JLD наистина го прави свой. Начинът, по който създава незабавна връзка с гостите си, е почти толкова важен, колкото и информацията, която получава от тях. Бих си помислил, че качеството може да пострада след над 2000 епизода, но това не може да бъде по-далеч от истината. Това е добре изпипан подкаст, който е забавен от начало до край. “

чрез Freakonomics

Нашата ръководителка по успеха на клиентите, София Камински, е голяма фенка на Freakonomics и, честно казано, ние също! От София:

„Както казват в подкаста, това е предаването, „което изследва скритата страна на всичко“. Макар да ще намерите много епизоди, които провокират мисленето и обхващат широк спектър от теми, сериалът на Freakonomics „The Secret Life of a C. E. O.“ е особено добър. Включете се в дискусии с хора като Индра Нуи, изпълнителен директор на PepsiCo, и Марк Цукерберг, които обсъждат какво е необходимо, за да се управлява голяма глобална франчайз верига.“

чрез Нещо, което трябва да знаете

Уес Брумет, архитект на програмите за хора в ClickUp, ни предлага този подкаст! Той казва:

„Този подкаст не е строго бизнес ориентиран, но засяга бизнес теми и може да повлияе на начина, по който управлявате бизнеса си. В „Something You Should Know“ водещият Майк разглежда много често задавани въпроси и дава практични съвети за ежедневието, като например как да максимизирате времето си в самолета, какво да правите с разсейващите фактори или как да отправяте критика. Подкастът е практичен и може да ви накара да погледнете по малко по-различен начин на рутинните си действия.“

чрез Quote of the Day Show

За да допълним списъка, Уес Брумет ни оставя още един от любимите си подкасти: „Водещият Шон Крокстън споделя цитат на деня, а след това представя специален гост, който изнася реч, лекция или дава интервю по същата тема като цитата. Подкастът е мотивиращ и просветляващ едновременно и ви запознава с много нови гласове и гледни точки, които може би не бихте открили сами.“

Търсите още съдържание за продуктивност? Разгледайте нашия справочник с 30-те най-добри блога за продуктивност!

От нашите уши към вашите 💜

Накратко, аудио разказването на истории е много готино.

Слухът е много ярък сетивен орган и аудиото може да оживи историята по начин, който надхвърля очакванията ви, дори и това да означава просто да слушате двама души да разговарят в продължение на един час.

PeacockTV чрез GIPHY

Причината, поради която създадохме When It Clicked, вероятно е много подобна на вашата причина да обичате любимите си подкасти – да научите нещо ново. Този подкаст е нашият начин да се свържем с всички вас, с надеждата да започнем нови разговори и може би дори да предизвикаме нова творческа енергия.

Надяваме се този списък да ви донесе радост и да ви даде храна за размисъл, докато се ориентирате в собствената си професионална кариера. А ако не сте сигурни откъде да започнете, никога не е лоша идея да започнете от върха. 😉

Слушайте When It Clicked, където и да получавате подкастите си, и споделете мнението си в рецензия!