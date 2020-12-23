30-те най-влиятелни блога за продуктивност (актуализирано)

О, колко много места ще посетите!

Това е заглавието на популярната детска книга на д-р Сюс. Тя разказва за това как да намерите своя път, да бъдете себе си и да продължавате да работите усърдно. И завършва с полуизвестната фраза: „Дете, ти ще преместиш планини. “

Но как се премества планина?

Д-р Сюс ни даде надежда, но не и начинът да я постигнем.

Къде можете да намерите предимството, което ще ви помогне да преодолеете планината от работа, цели и лични проекти?

В тази статия ще разгледаме какво прави блоговете за продуктивност толкова добри и ще ви представим 30-те най-добри блога за продуктивност, които ще ви помогнат да преместите планината.

Да станем продуктивни!

Какво прави един блог за продуктивност страхотен?

Всички знаем онова чувство, което ни обзема, когато е на път да започне седмичната серия на любимото ни шоу: онова чувство, изпълнено с вълнение, с лице, затрупано с пуканки. 🍿

Същото важи и за любимия ви блог за продуктивност; добрите блогове за продуктивност трябва да имат редовни публикации, които очаквате с нетърпение.

Един добър блог трябва да бъде и вдъхновяващ, и надежден. Читателите трябва да знаят как лайфхакът, на който са се натъкнали, ще им помогне да преодолеят непродуктивните си навици.

Добрите блогове за продуктивност не само предоставят съвети за личната продуктивност, но и предлагат висококачествени прозрения за това защо тези навици съществуват изобщо.

Блоговете за продуктивност също трябва да провокират мисленето. Ако читателите все още мислят за даден блог дни или седмици след като са го прочели, тогава това е един страхотен блог.

И накрая, един добър блог за продуктивност ви вдъхновява да бъдете по-продуктивни, защото това е целта! 😉

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече съвети за продуктивност, разгледайте този наръчник за как да бъдете по-продуктивни !

Нашите 30 най-добри блога за продуктивност

Подходящият блог за продуктивност не само ще ви помогне да станете по-продуктивни, но и ще подобри начина, по който общувате, работите и живеете.

За да ви помогнем да изберете подходящия блог за вашите цели, ето нашият списък с най-добрите блогове за продуктивност:

1. ClickUp

Нашият блог е билет първа класа за едно невероятно пътуване, което свързва вас и вашия екип с работата, която има значение.

Освен че са забавни (ако можем да си позволим да го кажем 😉), нашите блогове предлагат и първокласни практически примери за това как да постигнете всичките си цели за продуктивност.

От блогове за продуктивност на работното място до блогове, които ще ви помогнат да спестите един ден всяка седмица, блоговете за продуктивност на ClickUp ви предоставят всички ресурси, от които се нуждаете, за да постигнете целите си и да се развивате лично.

А ако вече имате личен блог, прочетете тази друга публикация в блога, за да разберете как ClickUp може да ви помогне с продуктивността при блогването.

И като говорим за ресурси, ClickUp е инструмент за управление на проекти, който ви помага да бъдете продуктивни във всеки смисъл на думата. Това е перфектният начин да приложите всички съвети за продуктивност, които ще намерите тук.

Защо да не си вземете ClickUp още днес? Той е безплатен!

Препоръчителна публикация: 5 качества, които притежават продуктивните хора

2. Дейв Сий

Както един човек от ClickUp така красноречиво го изрази: Този човек е НАЙ-ДОБРИЯТ.

И е трудно да не се съгласим с това.

Дейв се нарича разследващ дизайнер, но какво означава това?

Той измисля всеки дизайн и трик за продуктивност, за който можете да се сетите... и вероятно не можете да се сетите!

Той обсъжда и дизайна и информационните технологии, така че ако се занимавате с тези области, тогава трябва да следвате Дейв.

Препоръчителна публикация: Получете невероятни инструменти за продуктивност и електронни таблици

3. Lifehacker

Lifehacker е най-старият от всички тях, най-големият и най-известният, така че, разбира се, трябваше да го включим като един от нашите най-добри блогове за продуктивност.

Името им говори само за себе си, разбира се, и те варират от съвети и трикове за джаджи до това как да изсушите по-бързо съдовете в съдомиялната машина.

Разбира се, това е нещо повече от съвети за продуктивност, а и за ефективност в живота.

Една невероятна секция е рубриката „Как работя“, в която различни предприемачи, бизнес лидери, спортисти, артисти и други разказват как изглежда ежедневието им.

Препоръчителна публикация: Производителност 101: Въведение в техниката Помодоро

4. Стив Павлина

Стив е в челните редици на продуктивността и личностното развитие от края на 90-те години и дори „отмени авторските права“ върху цялото си творчество през 2010 г.

Основната му тема е да намери начини да прекарва по-малко време, фокусирайки се върху корпоративния начин на живот, и повече време, опитвайки се да предоставя стойност по различни начини.

Препоръчителна публикация: Предизвикателството без известия

5. Глупавият мъничък човек

Подобно на Angel Hack Life, Dumb Little Man, написан от Джей Уайт, предлага бърза доза полезни съвети, но и някои по-общи теми като здраве, взаимоотношения и щастие.

Най-добрата секция е Как да, която ви дава основни насоки за всичко – от търсенето на апартамент до почистването на фотоапарата ви.

Той също така предоставя постоянен поток от страхотни съвети за продуктивност, които да подобрят деня и работния ви процес.

Не е зле за малък глупав човек, а?

Препоръчителна публикация: 55 безпроблемни трика за продуктивност

6. Zen Habits

Това е още един легендарен блог за продуктивност. Лео Бабаута управлява този сайт от края на 00-те години и се фокусира не само върху съзнателността, но и върху това как да изградим най-добрите и най-продуктивни навици.

Блогът се фокусира върху промяната стъпка по стъпка и е истинско успокояващо присъствие в пренаселеното пространство на продуктивността.

Препоръчителна публикация: Как да свършите работата си с Twitter

7. LifeDev

Страхотен сайт за продуктивност, специално създаден за творчески хора. Поради тази насоченост, освен статии за продуктивността, има и много статии за творчеството.

Той отразява определен начин на мислене, който е „по-нежен“ от много други блогове, насочени към ефективността.

Препоръчителна публикация: Инструменти за записване на идеи

8. Използвайте знанията на другите

Работата на Ерин е по-скоро блог за ментална позитивност, който обхваща продуктивността и самоусъвършенстването, за да се фокусира върху това как хората могат да водят по-удовлетворяващ живот като цяло.

За тази цел много статии разглеждат теми като психично здраве, психология и самообразование. Защото всеки трябва да бъде мил към ума си. 😊

Препоръчителна публикация: 6 стъпки за пролетно почистване на ума, които всеки може да направи

9. Лаете по грешното дърво

Ако търсите съвети, базирани на доказателства, и научни изследвания в областта на продуктивността и ефективността, тогава Ерик Баркър е експертът по продуктивност, когото търсите.

Това е нещо повече от просто „Аз опитах това и при мен проработи, но може да не проработи при вас“.

Това са реални неща. Той също така прави много интересни анализи на топ мениджъри и изпълнители.

Препоръчителна публикация: Най-продуктивните хора: 6 неща, които правят всеки ден

10. Тим Ферис

Познато ли ви е името? Тим Ферис е авторът на бестселъра „4-часовата работна седмица“.

Да, чухте правилно; той е разкрил тайната зад работата на максимум четири часа седмично.

Съдържанието на Тим Ферис се състои от подкаст епизоди, в които се разглеждат неговите мисли, истории, гостуващи участия и интервюта. Ако търсите съвети за лидерство и лична продуктивност, тогава Тим е вашият човек.

А личните му истории сигурно са нещо специално, като се има предвид, че говори пет езика и е шампион по китайски кикбокс. 🏅

Препоръчителна публикация: Как да се справим с информационното претоварване (и социалните медии)

11. 99U

Ако искате да навлезете в техническите подробности (а кой не би искал), 99U не е точно блог за продуктивност. По-скоро е блог за работната култура.

Но това е страхотно. Това е като най-готиният и стилен приятел, който познавате и който има всичко.

Те могат да ви дадат съвети, които да променят живота ви, и да изглеждат страхотно, докато го правят. Екипът на Adobe ги събира и аз обожавам всичките им книги, които са задължителни за четене.

99u ще се потопи дълбоко в света на изкуството, а след това ще излезе на повърхността, за да обсъди как този колега използва хладилника в офиса.

Всички знаем, че офисната кухня може да бъде коварна зона на война, където храната ви може да се превърне в военнопленник в стомаха на някой друг.

Препоръчителна публикация: Как да се възстановите след изчерпване

12. Марк Мансън

Марк е онлайн предприемач, на когото не му пука. Не, наистина, той написа книга за това. И тя е бестселър на New York Times.

Всеки може да използва нецензурни думи в изкуството си и да привлече внимание, но Марк подкрепя това със стил, който го е превърнал в нещо като гуру на мързеливите.

Не само че нещата, които пише, са смислени, но той е и страхотен писател, който винаги практикува това, което проповядва.

Всичките му публикации получават десетки хиляди споделяния, така че вероятно сте чели нещо от Марк, без да го знаете. Проверете Марк за неконвенционални съвети за продуктивност и съвети за личностно развитие.

Препоръчителна публикация: Животът е видеоигра: ето кодовете за измама

13. Exile Lifestyle

Колин Райт е художник, маркетинг специалист и предприемач, който документира своя минималистичен начин на живот, заедно с полезни съвети, научени по пътя.

Той е и олицетворение на цифровия номад, като дори позволява на читателите и слушателите на подкаста си да гласуват къде ще бъде следващият му дом.

Надяваме се, че феновете му са мили и че Колин няма да се озове в поредната част на „Джуманджи“:

Препоръчителна публикация: „Образователен баланс”

14. Бъдете продуктивни

Това е един от новите ни любими сайтове, въпреки че е малко по-различен от традиционните блогове за продуктивност.

Вместо това, това е блог с ревюта на най-добрите приложения за продуктивност.

Франческо разглежда в дълбочина всички налични инструменти за продуктивност и споделя своя работен процес. Преди да се впуснете в търсене на ново приложение за продуктивност, първо вижте какво има да каже Франческо.

Той дава чудесни практически рецензии за всички най-добри приложения. Знаете какво казват – погледнете, преди да скочите, и Франческо може да го направи за вас.

15. Ставане минималист

Джош Бекер се оплака на съседа си, че трябва да почисти гаража си.

„Може би не се нуждаете от всички тези неща“, каза съседът му.

Докато повечето хора биха се ядосали, Бекер се замисли.

Вдъхновението го споходи и той се превърна в „разхвърляч“ и посвети своя блог на документирането на своя минималистичен стил.

Това е малко по-различно от обичайните съвети за продуктивност, но да не се налага да претърсвате разни неща или да търсите да купите още неща е чудесен лайфхак.

Препоръчителна публикация: 10 неща, които ще опростят живота ви

16. Мари Форлео

Границата между лайф коуч и продуктивност може да бъде доста тънка, а Мари стъпва и от двете страни на тази граница, като нещо като коуч по продуктивност.

Въпреки това, тя вярва, че някои стратегии могат да работят както в личния живот, така и в работата, и обяснява как да подобрите бизнеса си и личното си развитие чрез поставяне на цели.

Всеки, който следва Мари, може да потвърди вдъхновението и мотивацията, които получава от нея.

А нейните задълбочени интервюта с известни личности, влиятелни хора и творци са забавни и полезни.

Вместо да записва всичко, тя влага енергията си във всички видове съдържание – писмено слово и страхотни видеоклипове.

Препоръчителна публикация: Вашият маркетинг във Facebook дразни ли хората?

17. Бенджамин Харди

Бенджамин Харди е малко по-различен, защото е станал известен в Medium, като е използвал ангажираната аудитория на платформата, за да проучи навиците на най-успешните хора в света.

Въз основа на това той е създал уникална комбинация от анализ, мотивация и експериментиране.

Харди обаче е повече от посланието си. Изглежда, че той наистина прави всичко, за което говори.

Той учи за докторска степен и пише много.

Той и съпругата му се грижат за приемни деца, което е изключително трудна задача.

Подобно на Productivityist, който се фокусира върху балансирането на вниманието и намерението, съдържанието на Benjamin е добро място, където да потърсите трикове за балансиране на толкова много неща!

Ето как си представяме живота на Бенджамин:

Препоръчителна публикация: Две психологически ключове към успеха на Коби Брайънт

18. Дариус Фору

Ами ако преосмислите приоритетите си по отношение на полезността, а не на продуктивността?

Как това би променило нагласата ви? Бихте ли все пак постигнали целите си? Това е теорията на този блогър, Дариус Фору.

Той е и иновативен писател, който се занимава с прокрастинирането и креативността с еднаква умелост.

О, и неговите рисунки също са забавни за гледане.

Препоръчителна публикация: Как да се преборим с прокрастинирането (подкрепено от науката)

19. Tynan

Тайнан е нещо като легенда. Той е един от пикап артистите, представени в полукласическата книга на Нийл Страус „Играта“. Тайнан се отказа от този начин на живот и сега се впуска в епични приключения и пътешествия, докато изгражда SETT, платформа за блогове.

Той напусна колежа през 2000 г. и никога не погледна назад.

Говорейки за колежа, Lifehack.org се нарича университетът на живота. Разгледайте ги, ако имате нужда от съвети за, е, живота.

Във всеки случай, да се върнем към Тайнан – неговите съвети съчетават малко приключение, практичност и солидна доза увереност, за да ви помогнат да мислите по-ясно, като същевременно ви дават увереност да водите различен начин на живот.

Препоръчителна публикация: MBA за предприемчиви хора

20. MakeUseOf

MakeUseOf определено е сайт за новини и технологии, но там има и чудесна секция за инструменти и техники за продуктивност.

Тук ще намерите очакваните трикове и приспособления, от които се нуждаете, но също така ще намерите и много полезни съвети и програми за обучение за Excel, Microsoft Word или Google Calendar, които можете да използвате 😉

Препоръчителна публикация: Как да бъдете по-продуктивни без списък със задачи

21. Тод Хенри

Това, което харесвам в Тод Хенри повече от много други самостоятелни предприемачи, е, че той предлага ключови съвети за сътрудничество.

Много от тези предприемчиви хора, които пътуват по света, намират начини да работят за себе си (сигурно е хубаво).

Но за много от нас работата в екип обхваща много функции и умения.

И при много недоразумения...

Тод Хенри се включва, за да запълни тази празнина. Той не само пише в блога си за екипите като цяло, но и за творческите екипи, които трябва да обменят идеи и да работят заедно, за да генерират нови решения.

Препоръчителна публикация: Повишете концентрацията си с тези 3 въпроса

22. Brain Pickings

Мария Попова и нейният блог Brain Pickings определено са любимци на академичните среди. Тя се впуска в дълбоки проучвания на исторически личности, а след това се връща назад, за да анализира какво е проработило и какво не е проработило в миналото.

Тя е добре четена и може да черпи примери и аналогии от различни източници, за да ги приложи на практика.

Тя е като най-добрата учителка по история, която никога не сте имали!

Препоръчителна публикация: Стабилност срещу растеж: двете нагласи, които оформят живота ни

23. Азиатска ефективност

Група приятели (които се оказаха азиатци!) се събраха и решиха да проучат най-добрите системи за продуктивност, които биха им помогнали да получат допълнително предимство.

Подобно на блога GTD (getting things done), тези блогъри дават практични съвети, формули и други полезни неща за изпълнението на задачите. Те имат и подкаст епизоди, които ще ви помогнат да мислите стратегически за всяка задача от списъка си с неща за вършене, за да можете да извлечете максимална полза.

Съветите им за продуктивност варират от технически трикове до настройки за управление на времето, а не само от общите неща, които сте чели многократно.

Но все пак ще приемем и такива леки теми:

Препоръчителна публикация: 5 начина да обърнете един непродуктивен ден

24. HelpScout

Компанията за обслужване на клиенти и помощна служба също има някои чудесни идеи за това как да оптимизирате деня си, работните процеси и да се справяте продуктивно с всички проблеми на клиентите, които могат да възникнат.

Това включва насърчаване на отлични взаимодействия и услуги, за да бъде вашият бизнес в крайна сметка по-успешен.

Препоръчителна публикация: Топ 10 алтернативи на Helpscout

25. Hubspot

През последните десет години Hubspot създаде страхотен блог... а, да, и е една от най-бързо развиващите се SaaS компании. Но ние сме тук заради блога им.

Ако търсите нещо, което да ви помогне да станете по-ефективни в този период, вероятно сте попаднали на статия в Hubspot.

Те са изключително подробни и ви предлагат много начини за достъп до съдържание – чрез шаблони, ръководства, контролни списъци и др.

Да, по-голямата част от съдържанието им е свързано със стартиращи компании, бизнес и най-добри практики в дигиталния маркетинг, но те също така се занимават с изключително полезни теми, свързани с продуктивността, за да стимулират вашия бизнес и работата в екип.

Проверете ги, ако все още не сте го направили (макар че вероятно вече сте).

Препоръчителна публикация: Как да бъдете ефективни: 7 научно обосновани начини да превърнете бързината в навик

26. Zapier

Връзките и интеграциите на Zapier са по същество съвременното определение за продуктивност.

Zapier като че ли „пренася“ читателите си в бъдещето на продуктивността.

Цялата им компания е изградена върху подобряването на процесите и улесняването на работните потоци.

Техният блог не прави изключение. Освен че предлага технически трикове, той съдържа и елементи за личностно развитие и продуктивност.

Препоръчителна публикация: Най-бързо развиващите се приложения на 2021 г.

27. Productivity Land

Необходимостта от Productivity Land се осъзнава, когато двама маркетинг специалисти искат да намерят перфектния инструмент за продуктивност, който да отговаря на всичките им нужди.

И Франк, и Стив, които също имат опит в управлението на проекти, скоро откриха, че на пазара няма нито едно перфектно средство, и затова създадоха платформа, която да помага на хората да вземат по-добри и информирани решения при оценяването на продукти.

Productivity Land ви предлага откровени рецензии на инструменти за продуктивност, полезни съвети за управление на проекти и съвети за подобряване на баланса между работата и личния живот.

Така че, всъщност това е Дисниленд за възрастни, които искат да бъдат продуктивни? 🤔

Препоръчителна публикация: Най-добрият софтуер за управление на проекти за 2019 г. (безплатен и платен)

28. Продуктивно процъфтяване

Ако сте фен на Майкъл Хаят, тогава Productive Flourishing ще ви бъде много полезен.

Productive Flourishing е популярен блог за предприемачи и визионери, които търсят успеха. Целта им е да помогнат на хората с блестящи идеи да ги превърнат в устойчиви и печеливши бизнеси.

Въпреки че повечето от техните блогове се фокусират върху управлението на времето и развитието на бизнеса, те също така предлагат информация за това как саморазвитието може да допринесе за този успех. #Flourish

Препоръчителна публикация: Добрата грижа за себе си е основата за процъфтяване

29. Блог на Evernote

Evernote е приложение за водене на бележки, създадено да помага на хората в организацията и управлението на задачите.

Блогът им се фокусира върху намирането на вдъхновение на неочаквани места, като например децата, които откриват Нарния през гардероба.

Те съдържат и някои чудесни съвети за управление на времето и ефективни начини за работа от дома.

Повечето от съдържанието им може да се приложи на практика заедно с приложението им.

Препоръчителна публикация: 4 начина да останете фокусирани и да свършите работата си

30. Професионалист по продуктивност

Лора Стак е буквално професионалист в областта на продуктивността. Тя е експерт в продажбите, лидерството и личната продуктивност.

Това е много продуктивност!

Каквато и продуктивност да търсите, Лаура вероятно ще ви помогне. Смятаме, че тя е доста готина, защото е и наградена лекторка, която е била представяна в списание Forbes.

Разгледайте канала ѝ в Youtube, за да видите тази експертка по продуктивност в действие.

Препоръчителна публикация: Подготовка за успех: шест начина, по които работата в началната фаза гарантира продуктивен успех

Заключение

Книгата на д-р Сюс е за забавление и вдъхновение.

С него всъщност не можете да премествате планини.

Същото важи и за препоръчаните по-горе блогове.

Това не е достатъчно. Трябва да направите нещо с информацията, която сте прочели.

С други думи, трябва да използвате съветите им по най-добрия начин.

Така че, ако искате да бъдете по-продуктивни, в крайна сметка това зависи от вас и вашия екип.

Като говорим за това, ClickUp е перфектното допълнение за всеки екип.

С множество функции, които могат да ви помогнат да приложите всички тези съвети за продуктивност, това е единственият инструмент, от който ще имате нужда, за да бъдете наистина по-продуктивни!

Затова изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да се чувствате така всеки ден: