15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Evernote през 2025 г.

От години съм лоялен потребител на Evernote. Но последните ограничения на безплатния план започнаха да ми се струват като пречка.

Освен това, имам нужда от приложение за бележки, което мога да използвам както за лични, така и за професионални бележки, и което може да се синхронизира на няколко устройства, да се интегрира безпроблемно с други инструменти, да предлага създаване на задачи и проследяване на напредъка и да ускори работата ми с AI.

Evernote отговаря на доста изисквания, но повечето от желаните от мен функции са платени или недостъпни. Въпреки че съм обмислял да премина на по-висока версия, за да имам достъп до разширените функции, цената ми се струва висока, тъй като все пак трябва да инвестирам в отделен инструмент за управление на задачите.

Затова започнах да проучвам алтернативи на Evernote. В тази статия ще споделя моите 15 най-добри избора, които предлагат голяма стойност, като в същото време са икономични.

👀 Знаете ли, че... Воденето на бележки може да увеличи вероятността да запомните нещо с 6 пъти! Това е 34% шанс за възстановяване на спомена с бележки срещу жалките 5% без тях.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия на Evernote стана силно ограничителна. Тя ви позволява да създавате само до 50 бележки и един бележник, което не е достатъчно за големи проекти.

Освен това ограничава потребителите до само едно устройство и ограничава месечните качвания до 250 MB. Така че вече не е подходящ вариант, ако имате нужда да съхранявате по-големи файлове или да имате достъп до бележки на различни платформи.

Ако мощните функции за сътрудничество и управление на задачите са приоритет за вас, вероятно ще останете разочаровани. Evernote предлага само основни функции за сътрудничество, като споделяне на бележки и добавяне на коментари, както и възможност за включване на задачи в бележките.

Макар че те са полезни за работа по документи с екип, те не са достатъчни за проекти, които изискват по-мощни инструменти за проследяване на задачи, наблюдение на напредъка и оценка на резултатите.

Алтернативи на Evernote на един поглед

Ето таблица, която бързо обобщава най-добрите функции и ценови опции за нашите най-добри алтернативи на Evernote:

Най-подходящи за Отличителни характеристики Цени ClickUp Създаване на бележки и управление на документи с помощта на изкуствен интелект ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brain Безплатно завинагиБез ограничения: 7 $/месец на потребителБизнес: 12 $/месец на потребителПредприятие: Свържете се с нас за цениClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 $ на член на работното пространство на месец Microsoft OneNote Аудио бележки Транскрипция на глас Безплатни Apple Notes Лични бележки Сканиране на текст, сканиране на документи Безплатно за потребители на iOS Notion Мултимедийно водене на бележки Notion Docs, Synced Block FreePlus: 12 $/месец на потребителBusiness: 18 $/месец на потребител Enterprise: Персонализирана ценаNotion AI се предлага за 10 $/месец на потребител Obsidian Визуално водене на бележки Canvas, Графичен изглед Лична употреба: Безплатно Търговска употреба: 50 $/година на потребител (фактурира се ежегодно) Google Keep Интерфейс без излишни елементи Напомняне, нощен режим Безплатни Joplin Вземане на бележки офлайн Markdown БезплатноBasic: 2,99 € (~3,1 $)/месецPro: 5,99 € (~6,2 $)/месецTeams: 7,99 € (~8,3 $)/месец Bear Красиви теми Търсете в снимки/PDF файлове, рисувайте с пръст или Apple Pencil БезплатноBear Pro: 2,99 $/месец UpNote Фокусирано водене на бележки Режим на фокусиране, пространства БезплатноUpNote Premium: 1,99 $/месец или 39,99 $ за доживотен достъп Simplenote Минимализъм Автоматични резервни копия Безплатни Zoho Notebook Интуитивно организиране на бележки Смарт карта БезплатенNotebook for Business: 4,99 $/месец на потребител Dropbox Paper Професионално форматирани бележки Вграждане на мултимедия Налични безплатно с всеки акаунт в Dropbox Reflect Notes Връзки между бележките Транскрипция на гласови бележки с Reflect AI 10 $/месец (фактурира се ежегодно) Quip Сътрудничество по документи и електронни таблици Вграден чат за документи и електронни таблици Quip Starter: 12 $/месец на потребителQuip Plus: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)Quip Advanced: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Nimbus Note (сега FuseBase) Събиране на материали за изследвания и организиране на бележки OCR за екранни снимки За екип от 3 души цените са следните: Essentials: 48 $/месецPlus: 123 $/месецUltimate: 248 $/месец

🧠Интересен факт: Сократ, известният философ, беше най-големият противник на воденето на бележки. Той смяташе, че записването на нещата прави хората мързеливи мислители. За щастие, неговият ученик Платон не се съгласи с тази идея и записваше всичко!

15-те най-добри алтернативи на Evernote

Ето бележниците, които според мен са по-добри от Evernote:

1. ClickUp (най-доброто за водене на бележки и управление на документи с изкуствен интелект)

Функциите на ClickUp надхвърлят тези на обикновено приложение за водене на бележки. То ми позволява да си сътруднича с отдалечения си екип (синхронно или асинхронно), да редактирам съвместно и да споделям бележки/документи, както и да превръщам идеите в проследими задачи.

Вече не е нужно да използвам няколко приложения за водене на бележки и управление на задачи – като универсално приложение за работа, ClickUp обединява задачи, документи, чат и дори мощни AI функции, за да ми спести време и пари.

Като цяло, това ме прави много по-ефективен в работата ми.

Ето как моят екип и аз използваме ClickUp:

а. Сътрудничество с колеги по документи

Използвайте ClickUp Docs Създавайте идеи, пишете и редактирайте с екипа си в реално време с ClickUp Docs.

За водене на бележки от срещи, изработване на планове за проекти, писане на блогове, изготвяне на договори и стандартни оперативни процедури или създаване на бази от знания, ние използваме ClickUp Docs, инструмент за управление на знания, базиран в облака.

ClickUp Docs ни помага да работим по документи в реално време с екипи, да маркираме колеги с коментари, да им възлагаме задачи, да преобразуваме текст в задачи в ClickUp и да проследяваме напредъка. Използваме и Markdown с /slash команди и форматираме текст бързо (например добавяме булети, удебелен шрифт, курсив и зачеркване).

Лесно е да вмъкнете изображения, екранни снимки, PDF файлове, уеб връзки или други файлове директно в документа. За сигурност ми позволява да задавам персонализирани разрешения за членове на екипа, гости или публично споделяне.

Получете множество опции за форматиране в ClickUp Docs

Огромната библиотека с шаблони за водене на бележки на ClickUp ни помага да поддържаме еднородност в нашата документация. Най-използваните в моето работно пространство са шаблонът за база знания на ClickUp и шаблонът за бележки от срещи на ClickUp. От маркетинг, операции, ИТ, счетоводство, продажби до творчески и дизайнерски екипи, ClickUp има шаблон за всеки отдел.

б. Бързо записване на бележки в движение

Създавайте бързи списъци със задачи и ги превръщайте в задачи с ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad ми позволява бързо да записвам идеи и задачи в движение, особено когато нещо ми хрумне, докато работя по други задачи. То ми позволява да записвам мислите си в момента, без да прекъсвам работния си процес.

Аз организирам бележките и задачите си с Task Checklists в ClickUp и ги отбелязвам в списъка, когато ги изпълня. Това ми позволява да пренареждам елементите без усилие с помощта на drag-and-drop и да групирам задачите, за да създам ясна визуална йерархия. То прави персонализирането лесно, с богати опции за редактиране, като добавяне на заглавия, точки и цветове.

Notepad е достъпен в мобилното приложение на ClickUp и разширението за Chrome, така че можем да си водим бележки отвсякъде.

c. Бързо създаване на бележки с AI

Обобщавайте дълги бележки от срещи и документи по проекти, редактирайте написаното от вас съдържание и създавайте ново съдържание въз основа на вашите указания с ClickUp Brain

Освен ръчното водене на бележки, ClickUp ни дава възможност да получаваме бързи прозрения от бележките и обогатява опита от воденето на бележки с ClickUp Brain, мощния AI асистент на инструмента.

С ClickUp Brain мога да съкратя дългите бележки от срещи до ключови изводи, за да мога бързо да прегледам важната информация, без да се налага да преглеждам всеки малък детайл. То също така генерира контекстуално съдържание въз основа на моите файлове и намалява времето, необходимо за създаване на бележки.

💡Съвет от професионалист: Искате да автоматизирате воденето на бележки по време на срещи? Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да транскрибирате и обобщавате срещите си. След всяка среща ще получавате транскрипти с възможност за търсене и автоматични задачи за действие в пощенската си кутия! Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещите си с ClickUp AI Notetaker

Гледайте това видео за използването на изкуствен интелект за бележки от срещи.

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на ClickUp

Чат на живо с колегите си, докато работите върху бележките си, с помощта на ClickUp Chat.

Персонализирайте размера на шрифта, височината на реда, типа на шрифта, ширината на страницата и др.

Концентрирайте се върху един ред наведнъж с Focus Mode в ClickUp Docs

Маркирайте важен текст в подробни бележки с цветни банери

Създавайте таблици, за да визуализирате големи масиви от данни

Ограничения на ClickUp

Има крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав... Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и бележки. Много лесно е да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше истинско изпитание.

ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав... Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше истинско изпитание.

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на напредъка от ежедневните срещи, бъдещото планиране беше лесно.

ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на напредъка от ежедневните срещи, бъдещото планиране беше лесно.

2. Microsoft OneNote (най-добър за аудио бележки)

чрез Microsoft OneNote

Като студент разчитах на Microsoft OneNote, за да съхранявам лекции, бележки от часовете и учебни материали на едно място. Но дори и сега, като професионалист, мога да го използвам за бележки от срещи или сесии за мозъчна атака.

Една от любимите ми функции е преобразуването на глас в текст. Мога просто да записвам срещи или да изразявам мислите си, а OneNote ги преобразува в текст почти мигновено. Това ми позволява да се концентрирам по-добре върху разговора по време на срещите, без да се притеснявам да записвам всичко.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Помолете Copilot (изкуственият интелект на Microsoft) да изготви планове, да генерира идеи или да създаде списъци въз основа на това, върху което работите.

Използвайте инструмента като вашата цифрова чертожна дъска

Споделяйте бележките си и сътрудничете с колегите си

Ограничения на Microsoft OneNote

Отнема време да синхронизирате бележките на различни устройства

Цени на Microsoft OneNote

Безплатни

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)

3. Apple Notes (най-подходящо за лични бележки)

чрез Apple

Apple Notes е идеален за iOS потребители, които искат да си водят бележки, докато са в движение. Открих, че бележките ми се синхронизират безпроблемно на всичките ми Apple устройства, което ми гарантира, че винаги имам достъп до тях, независимо от устройството, което използвам.

Една функция, която намерих за особено полезна, е инструментът за сканиране на документи, който ми позволи бързо да конвертирам физически документи в PDF файлове, без да се налага да използвам приложения на трети страни.

Много ми харесва и функцията за сканиране на текст в това приложение за бележки. Независимо дали става дума за текст от вестник, цифров екран или друга повърхност, то без усилие открива и копира текста в бележките ми.

Най-добрите функции на Apple Notes

Категоризирайте сходни бележки в папки

Търсене на бележки по етикети

Прикачете файлове, записани аудио файлове, снимки и видеоклипове към бележките

Ограничения на Apple Notes

Липсват основни функции за сътрудничество в екип

Цени на Apple Notes

Безплатно за потребители на iOS

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... С Apple Notes можете да си водите бележки напълно без да използвате ръцете си, като използвате Siri. Просто активирайте Siri и диктувайте мислите, напомнянията или идеите си на глас, а Siri ще ги препише директно в приложението Notes.

4. Notion (най-доброто за мултимедийни бележки)

чрез Notion

Изпробвах Notion Docs за водене на бележки от срещи и сътрудничество с екипа ми по изискванията на проектите. Можех да включвам и организирам различни видове съдържание, като фрагменти от код, математически уравнения, отметки и напомняния, всичко на едно място.

Хареса ми и функцията Synced Block в Notion Wiki. Можех да създам блок с съдържание на едно място и да го използвам отново на няколко страници. Всяка промяна, която правех в оригиналния блок, автоматично се синхронизираше навсякъде, където се използваше – без да е необходимо да правя същите промени няколко пъти.

Най-добрите функции на Notion

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време и асинхронно

Създавайте планове, записвайте цели и проследявайте навици с шаблоните на Notion

Централизирайте вашата база от знания с Wikis и добавете персонализирана корица

Ограничения на Notion

Има крива на обучение

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Notion AI се предлага за 10 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Notion е като всеобхватно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, за да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесен за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.

Notion е като всеобхватно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, за да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесен за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.

5. Obsidian (най-добър за визуално водене на бележки)

чрез Obsidian

С фокус върху визуалното водене на бележки, плъгинът Canvas на Obsidian (достъпен безплатно за потребителите на Obsidian) ме привлече. Можех да рисувам диаграми, за да излагам планове за проекти, да обмислям нови идеи и да добавям изображения и PDF файлове директно в бележките си.

Друга интересна функция, която ми направи впечатление, е възможността да визуализирам връзките между бележките си чрез графично представяне. Например, бях записал няколко идеи за блог публикации, свързани с маркетинга на съдържание. С интерактивната графика можех бързо да идентифицирам сходни идеи и да намеря модел в идеите си.

Най-добрите функции на Obsidian

Създавайте връзки между множество бележки и създавайте хранилище на знания

Достъп до бележките офлайн (Obsidian Sync обединява промените, когато има интернет връзка)

Проследявайте историята на версиите на бележките за период до една година

Ограничения на Obsidian

Идеални за лична употреба, но не толкова за съвместна работа.

Цени на Obsidian

Лична употреба: Безплатно

Търговска употреба: 50 $/година на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Obsidian е най-доброто приложение за водене на бележки, което съм използвал, а възможността да свързвате бележки и да ги организирате в лична уики го прави много полезно.

Obsidian е най-доброто приложение за водене на бележки, което съм използвал, а възможността да свързвате бележките и да ги организирате в лична уики го прави много полезно.

6. Google Keep (най-добър за изчистен интерфейс)

чрез Google Keep

Google Keep е проста и изчистена алтернатива на Evernote. Една от любимите ми функции е нощният режим, който прави приложението много по-приятно за очите ми, когато го използвам в 2 часа сутринта.

Функцията за напомняне е друго полезно допълнение, което ви помага да не забравите важни задачи. Мога да задам конкретно време за напомнянето, да добавя бележка и да поканя колегите си да сътрудничат.

Най-добрите функции на Google Keep

Категоризирайте бележките с помощта на етикети

Организирайте бележките си с изглед „Списък“ и „Мрежа“

Вграждане на изображения в бележките

Ограничения на Google Keep

Не е наличен като приложение на устройствата на Apple след актуализацията на iOS 18.

Цени на Google Keep

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

7. Joplin (най-доброто за водене на бележки офлайн)

чрез Joplin

Докато пробвах Joplin, експортирах всичко от Evernote в enex формат и след това го импортирах в Joplin. И всичко работи безпроблемно. Цялото форматирано съдържание беше перфектно конвертирано в Markdown. Най-хубавото е, че бяха прехвърлени и всички прикачени файлове (изображения, PDF файлове, аудио файлове) и дори метаданните като географско местоположение и час.

Но това, което наистина ме убеди в Joplin, е неговият подход „офлайн на първо място“. Той ми позволява да имам достъп до бележките си и да ги редактирам по всяко време, дори и без интернет връзка. Това е огромно предимство за мен, тъй като често ми харесва да записвам идеи, докато пътувам, а не всяко място има добра интернет връзка.

Най-добрите функции на Joplin

Персонализирайте приложението с потребителски теми и редактори за богат текст/Markdown.

Споделяйте бележки с колегите си, използвайки Joplin Cloud

Съхранявайте бележките си в безопасност с криптиране от край до край

Ограничения на Joplin

Не предлага предложения за търсене, базирани на изкуствен интелект.

Цени на Joplin

Безплатни

Basic : 2,99 € (~3,1 $)/месец

Pro: 5,99 € (~6,2 $)/месец

Екипи: 7,99 € (~8,3 $)/месец

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Ако воденето на бележки ви се струва досаден процес, проучете различни методи за водене на бележки, като метода на Корнел, метода на мисловното картиране и метода на диаграмите, и изберете този, който ви подхожда най-добре.

8. Bear (Най-добър за красиви теми)

чрез Bear

Bear залага на минимализма. Дизайнът е изчистен и опростен, а интуитивното използване на Markdown прави форматирането и организирането на бележките лесно. Освен дизайна си, Bear предлага и красиви теми, които създават уютна и привлекателна работна среда. Външният вид и усещането се персонализират лесно.

Друга чудесна функция е възможността да променяте размера и да изрязвате изображения директно в приложението. Това е малка подробност, но е доста полезна, когато работя с визуално съдържание.

Най-добрите функции на Bear

Търсете текст в снимки и PDF файлове – в отделни бележки или във всичките си бележки

Рисувайте с Apple Pencil или с пръст и редактирайте проектите си, когато пожелаете.

Изберете от над 250 икони, за да направите вашите етикети по-забележими.

Ограничения на Bear

Налични само за iPhone, iPad и Mac

Цени на Bear

Безплатни

Bear Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Bear?

Обичам начина, по който мога да пиша в Markdown, да публикувам в блога си в Markdown, експортирането също е страхотно, архивирането е надеждно, харесвам начина, по който таговете изчезват, след като съм ги използвал, така че изглеждат добре и са подредени.

Обичам начина, по който мога да пиша в Markdown, да публикувам в блога си в Markdown, експортирането също е страхотно, архивирането е надеждно, харесвам начина, по който таговете изчезват, след като съм ги използвал, така че изглеждат добре и са подредени.

9. UpNote (най-подходящ за целенасочено водене на бележки)

чрез UpNote

Докато пробвах UpNote, режимът Focus привлече вниманието ми. Когато превключих на Focus, всички менюта, бележници и дори другите ми бележки бяха скрити, така че можех да се концентрирам изцяло върху писането. Това ми помогна да остана в зоната без никакви разсейвания.

Възможността да организирам бележките си в различни пространства също ме впечатли. Създадох няколко пространства – едно за работа, друго за лични проекти и трето за идеи, които искам да проуча по-късно. Използвах пространството „Работа“ за бележки от срещи, сесии за мозъчна атака и обща информация за проекти, а в пространството „Лично“ съхранявах неща като планове за пътувания, рецепти и ежедневни бележки.

Най-добрите функции на UpNote

Експортирайте бележките си в Text, PDF, HTML или Markdown

Използвайте хаштагове, за да категоризирате бележките

Закачете често отваряните бележки или ги добавете към раздела „Бърз достъп“

Ограничения на UpNote

Не предлага записване на бележки с помощта на изкуствен интелект

Цени на UpNote

Безплатни

UpNote Premium: 1,99 $/месец или 39,99 $ за доживотен достъп

Оценки и рецензии за UpNote

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли, че... Повече от половината (60%) от всички студенти са съгласни, че е трудно да се слуша и да се водят бележки едновременно! Оказва се, че мозъкът ни не винаги е добър в това да прави две неща едновременно.

10. Simplenote (най-доброто за минималистичен интерфейс)

чрез Simplenote

Simplenote наистина оправдава името си. Най-много ми хареса интерфейсът без отвличащи елементи – можех да се концентрирам изцяло върху писането, независимо дали ставаше дума за водене на дневник, мозъчна атака или бързи бележки.

Друга полезна функция е, че всяка промяна се архивира автоматично. Няма нужда да се притеснявате, че ще загубите нещо! Например, когато работя по календар с съдържание или преглеждам чернова, мога бързо да проверя предишните си бележки, за да видя какви идеи вече съм проучил или в каква посока съм мислил за дадена кампания.

Най-добрите функции на Simplenote

Пишете, преглеждайте и публикувайте бележките си във формат Markdown

Синхронизирайте бележките си на всички устройства в реално време

Добавяйте етикети, за да търсите бележките бързо

Ограничения на Simplenote

Не предлага готови шаблони

Цени на Simplenote

Безплатни

Оценки и рецензии за Simplenote

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Zoho Notebook (най-добър за интуитивно организиране на бележки)

чрез Zoho Notebook

Всеки път, когато запазвах нещо, било то видео от YouTube или статия, Smart Card на Zoho Notebook го организираше в красива, форматирана бележка. Например, когато запазих линк към YouTube, Zoho Notebook автоматично генерираше преглед на видеото. Когато по-късно отворих бележката, видеото започна да се възпроизвежда точно там, в чисто пространство, без разсейващи елементи.

Запазването на линкове към статии или уеб страници също беше безпроблемно. Smart Card извличаше заглавието и основното изображение директно от страницата и аз можех бързо да си припомня какво искам да прочета или запазя, без да се налага да претърсвам купчина запазени URL адреси.

Най-добрите функции на Zoho Notebook

Подредете бележките си с помощта на специални карти за списъци, изображения, аудио файлове и др.

Записвайте ръчно написани бележки или скицирайте идеите си

Защитете бележките и бележниците си с пароли и Touch ID

Ограничения на Zoho Notebook

Ограничени възможности за форматиране

Цени на Zoho Notebook

Безплатни

Notebook for Business: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Notebook

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Notebook?

Използването на този софтуер за заместване на стария ми физически бележник с дигитален бележник е наистина полезно, тъй като мога да имам достъп до всичките си бележки много лесно отвсякъде, стига да имам връзка с интернет. Освен текст, той поддържа и добавяне на видео и снимки към бележките.

Използването на този софтуер за заместване на стария ми физически бележник с дигитален бележник е наистина полезно, тъй като мога да имам достъп до всичките си бележки много лесно отвсякъде, стига да имам връзка с интернет. Освен текст, бележките могат да съдържат и видео и снимки.

12. Dropbox Paper (най-подходящ за професионално форматирани бележки)

чрез Dropbox Paper

Сътрудническият документ Dropbox Paper на Dropbox ми позволи да вградя почти всички видове медии в бележките си – YouTube видеоклипове, GIF файлове, Pinterest табла, SoundCloud клипове, Google Maps и дори Figma прототипи. Инструментът прави изключително удобно да имате всичко на едно място, без да се налага да преминавате между приложения или раздели.

Друго предимство е лесното форматиране. Можех да създавам чисти, професионално изглеждащи документи за нула време, без да губя часове за дизайн. А когато дойдеше време да ги представя на клиент, можех да превърна всеки документ в изпипана презентация с едно кликване.

Най-добрите функции на Dropbox Paper

Съвместно редактиране на документи с колеги

Ускорете работата си с готови за употреба шаблони за бележки от срещи, творчески брифинги и др.

Задавайте задачи, добавяйте крайни срокове и споменавайте хора директно в документа.

Ограничения на Dropbox Paper

Ограничена офлайн функционалност

Цени на Dropbox Paper

Налични безплатно с всеки акаунт в Dropbox

Оценки и рецензии за Dropbox Paper

G2: 4. 1/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

13. Reflect Notes (Най-доброто за свързване на бележки)

чрез Reflect Notes

Обичам как Reflect Notes безпроблемно отразява начина, по който работят човешките мисли – нещата често са взаимосвързани. Докато записвах идеи, мимолетни мисли или фрагменти от информация, можех да ги свържа помежду им чрез обратни връзки и по-късно лесно да ги намеря.

Безпроблемната синхронизация между устройствата също беше впечатляваща. Можех да си направя бърза бележка на телефона, докато бях в движение, и тя се синхронизираше незабавно с компютъра ми, когато се прибирах вкъщи.

Най-добрите функции на Reflect Notes

Преписвайте гласови бележки с точност с Reflect AI

Интегрирайте календара си с Reflect Notes и следете срещите и дневния ред

Използвайте приложението офлайн и онлайн

Ограничения на Reflect Notes

По-подходящи за водене на дневник, отколкото за съвместна работа с екипи по идеи.

Цени на Reflect Notes

10 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Reflect Notes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

14. Quip (Най-подходящ за съвместна работа по документи и електронни таблици)

чрез Quip

Quip ми помогна да си сътруднича с екипа си по отношение на електронни таблици и документи. Чатът на екипа е вграден в всеки документ и електронна таблица. Така, докато работех по даден документ, можех веднага да започна да чатя с екипа си, без да превключвам между приложенията.

Същото важи и за електронните таблици. Независимо дали актуализирах цифри или анализирах пивотни таблици с екипа си, вградената функция за чат ми помогна да изясня подробности или да попитам за мнение на място. Quip предлага и специални чат стаи за екипа за по-широки дискусии или разговори, свързани с конкретни проекти, както и 1:1 съобщения за бързи проверки или частни дискусии.

Най-добрите функции на Quip

Достъп до документи в офлайн режим

Проверете историята на версиите и проследявайте промените, направени от други сътрудници.

Задайте подробни разрешения за това кой може да сътрудничи по електронни таблици и документи

Ограничения на Quip

Функцията за търсене се нуждае от подобрение.

Цени на Quip

Quip Starter: 12 долара на месец на потребител

Quip Plus: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Quip Advanced: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Quip

G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Quip?

Най-доброто нещо в Quip е възможността за редактиране в реално време, което позволява на екипа ни да работи едновременно по споделени списъци със задачи, документи и таблици... Освен това, инструментът за история на промените ни позволява да проследяваме и отменяме промените, когато е необходимо, което е безценно, особено когато работим по важни документи.

Най-доброто нещо в Quip е възможността за редактиране в реално време, което позволява на екипа ни да работи едновременно върху споделени списъци със задачи, документи и таблици... Освен това, инструментът за история на промените ни позволява да проследяваме и отменяме промените при необходимост, което е безценно, особено когато работим върху важни документи.

15. Nimbus Note (най-подходящ за събиране на материали за изследвания)

чрез FuseBase

Nimbus Note (сега част от FuseBase) бързо се превърна в един от любимите ми инструменти за водене на бележки след проучвания. Функцията OCR за екранни снимки е особено полезна. Мога да заснема текст от изображения или екранни снимки, а точността е достатъчна, за да улесни копирането и редактирането. Това ми спести много време, когато трябваше да извличам ключова информация от визуални източници.

Уеб клипърът също е доста мощен. Харесва ми, че мога да клипвам цяла уеб страница или само определени части от нея. Работи с текст, изображения, PDF файлове, имейли и дори прикачени файлове, така че е идеален за събиране на всякакъв вид изследователски материал на едно място.

Най-добрите функции на Nimbus Note

Създавайте задачи и списъци в бележките

Споделяйте бележки публично и ги редактирайте заедно с членовете на екипа

Добавяйте таблици, електронни таблици и бази данни към бележките си

Ограничения на Nimbus Note

Ограничени опции за шаблони

Цени на Nimbus Note

За екип от 3 души цените са следните:

Essentials: 48 $/месец

Плюс: 123 $/месец

Ultimate: 248 $/месец

Оценки и рецензии за Nimbus Note

G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

Подобрете опита си в писането на бележки с ClickUp

Всяка от приложенията за водене на бележки, включени в този списък, се отличава като мощна алтернатива на Evernote. Някои улесняват организирането на бележките, други ви помагат да форматирате бележките по-добре, а трети ви помагат да събирате и организирате материали за проучвания. Те предлагат отлично съотношение цена/качество, а функциите им са впечатляващи дори за базовите/безплатните версии.

Но ако използвате приложението за бележки за работа, може би ще предпочетете инструмент, който комбинира функции за управление на задачи с водене на бележки и ви помага да оптимизирате повтарящите се задачи с помощта на изкуствен интелект.

Тук ClickUp се отличава. Функциите за водене на бележки са част от софтуера за управление на проекти на ClickUp, така че можете да управлявате бележките/документите си и да работите от една платформа. Това добавя допълнително удобство към работния ви процес и предотвратява претоварването на технологичния ви стак с прекалено много инструменти.

