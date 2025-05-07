15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Evernote през 2025 г.

От години съм лоялен потребител на Evernote. Но последните ограничения на безплатния план започнаха да ми се струват като пречка.
Освен това, имам нужда от приложение за бележки, което мога да използвам както за лични, така и за професионални бележки, и което може да се синхронизира на няколко устройства, да се интегрира безпроблемно с други инструменти, да предлага създаване на задачи и проследяване на напредъка и да ускори работата ми с AI.
Evernote отговаря на доста изисквания, но повечето от желаните от мен функции са платени или недостъпни. Въпреки че съм обмислял да премина на по-висока версия, за да имам достъп до разширените функции, цената ми се струва висока, тъй като все пак трябва да инвестирам в отделен инструмент за управление на задачите.
Затова започнах да проучвам алтернативи на Evernote. В тази статия ще споделя моите 15 най-добри избора, които предлагат голяма стойност, като в същото време са икономични.
👀 Знаете ли, че... Воденето на бележки може да увеличи вероятността да запомните нещо с 6 пъти! Това е 34% шанс за възстановяване на спомена с бележки срещу жалките 5% без тях.
⏰60-секундно резюме
Ето моят списък с 15 препоръчителни алтернативи на Evernote:
- ClickUp (Най-доброто за водене на бележки и управление на документи с изкуствен интелект)
- Microsoft OneNote (Най-доброто за аудио бележки)
- Apple Notes (Най-доброто за лични бележки)
- Notion (Най-доброто за мултимедийни бележки)
- Obsidian (Най-доброто за визуално водене на бележки)
- Google Keep (Най-добър за изчистен интерфейс)
- Joplin (Най-доброто за водене на бележки офлайн)
- Bear (Най-доброто за красиви теми)
- UpNote (Най-доброто за фокусирано водене на бележки)
- Simplenote (Най-добър за минималистичен интерфейс)
- Zoho Notebook (Най-доброто за интуитивно организиране на бележки)
- Dropbox Paper (Най-подходящ за професионално форматирани бележки)
- Reflect Notes (Най-доброто за свързване на бележки)
- Quip (Най-доброто за съвместна работа по документи и таблици)
- Nimbus Note (Най-доброто за събиране на материали за изследвания)
Ограничения на Evernote
Безплатната версия на Evernote стана силно ограничителна. Тя ви позволява да създавате само до 50 бележки и един бележник, което не е достатъчно за големи проекти.
Освен това ограничава потребителите до само едно устройство и ограничава месечните качвания до 250 MB. Така че вече не е подходящ вариант, ако имате нужда да съхранявате по-големи файлове или да имате достъп до бележки на различни платформи.
Ако мощните функции за сътрудничество и управление на задачите са приоритет за вас, вероятно ще останете разочаровани. Evernote предлага само основни функции за сътрудничество, като споделяне на бележки и добавяне на коментари, както и възможност за включване на задачи в бележките.
Макар че те са полезни за работа по документи с екип, те не са достатъчни за проекти, които изискват по-мощни инструменти за проследяване на задачи, наблюдение на напредъка и оценка на резултатите.
Алтернативи на Evernote на един поглед
Ето таблица, която бързо обобщава най-добрите функции и ценови опции за нашите най-добри алтернативи на Evernote:
|Най-подходящи за
|Отличителни характеристики
|Цени
|ClickUp
|Създаване на бележки и управление на документи с помощта на изкуствен интелект
|ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brain
|Безплатно завинагиБез ограничения: 7 $/месец на потребителБизнес: 12 $/месец на потребителПредприятие: Свържете се с нас за цениClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 $ на член на работното пространство на месец
|Microsoft OneNote
|Аудио бележки
|Транскрипция на глас
|Безплатни
|Apple Notes
|Лични бележки
|Сканиране на текст, сканиране на документи
|Безплатно за потребители на iOS
|Notion
|Мултимедийно водене на бележки
|Notion Docs, Synced Block
|FreePlus: 12 $/месец на потребителBusiness: 18 $/месец на потребител Enterprise: Персонализирана ценаNotion AI се предлага за 10 $/месец на потребител
|Obsidian
|Визуално водене на бележки
|Canvas, Графичен изглед
|Лична употреба: Безплатно Търговска употреба: 50 $/година на потребител (фактурира се ежегодно)
|Google Keep
|Интерфейс без излишни елементи
|Напомняне, нощен режим
|Безплатни
|Joplin
|Вземане на бележки офлайн
|Markdown
|БезплатноBasic: 2,99 € (~3,1 $)/месецPro: 5,99 € (~6,2 $)/месецTeams: 7,99 € (~8,3 $)/месец
|Bear
|Красиви теми
|Търсете в снимки/PDF файлове, рисувайте с пръст или Apple Pencil
|БезплатноBear Pro: 2,99 $/месец
|UpNote
|Фокусирано водене на бележки
|Режим на фокусиране, пространства
|БезплатноUpNote Premium: 1,99 $/месец или 39,99 $ за доживотен достъп
|Simplenote
|Минимализъм
|Автоматични резервни копия
|Безплатни
|Zoho Notebook
|Интуитивно организиране на бележки
|Смарт карта
|БезплатенNotebook for Business: 4,99 $/месец на потребител
|Dropbox Paper
|Професионално форматирани бележки
|Вграждане на мултимедия
|Налични безплатно с всеки акаунт в Dropbox
|Reflect Notes
|Връзки между бележките
|Транскрипция на гласови бележки с Reflect AI
|10 $/месец (фактурира се ежегодно)
|Quip
|Сътрудничество по документи и електронни таблици
|Вграден чат за документи и електронни таблици
|Quip Starter: 12 $/месец на потребителQuip Plus: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)Quip Advanced: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
|Nimbus Note (сега FuseBase)
|Събиране на материали за изследвания и организиране на бележки
|OCR за екранни снимки
|За екип от 3 души цените са следните: Essentials: 48 $/месецPlus: 123 $/месецUltimate: 248 $/месец
🧠Интересен факт: Сократ, известният философ, беше най-големият противник на воденето на бележки. Той смяташе, че записването на нещата прави хората мързеливи мислители. За щастие, неговият ученик Платон не се съгласи с тази идея и записваше всичко!
15-те най-добри алтернативи на Evernote
Ето бележниците, които според мен са по-добри от Evernote:
1. ClickUp (най-доброто за водене на бележки и управление на документи с изкуствен интелект)
Функциите на ClickUp надхвърлят тези на обикновено приложение за водене на бележки. То ми позволява да си сътруднича с отдалечения си екип (синхронно или асинхронно), да редактирам съвместно и да споделям бележки/документи, както и да превръщам идеите в проследими задачи.
Вече не е нужно да използвам няколко приложения за водене на бележки и управление на задачи – като универсално приложение за работа, ClickUp обединява задачи, документи, чат и дори мощни AI функции, за да ми спести време и пари.
Като цяло, това ме прави много по-ефективен в работата ми.
Ето как моят екип и аз използваме ClickUp:
а. Сътрудничество с колеги по документи
За водене на бележки от срещи, изработване на планове за проекти, писане на блогове, изготвяне на договори и стандартни оперативни процедури или създаване на бази от знания, ние използваме ClickUp Docs, инструмент за управление на знания, базиран в облака.
ClickUp Docs ни помага да работим по документи в реално време с екипи, да маркираме колеги с коментари, да им възлагаме задачи, да преобразуваме текст в задачи в ClickUp и да проследяваме напредъка. Използваме и Markdown с /slash команди и форматираме текст бързо (например добавяме булети, удебелен шрифт, курсив и зачеркване).
Лесно е да вмъкнете изображения, екранни снимки, PDF файлове, уеб връзки или други файлове директно в документа. За сигурност ми позволява да задавам персонализирани разрешения за членове на екипа, гости или публично споделяне.
Огромната библиотека с шаблони за водене на бележки на ClickUp ни помага да поддържаме еднородност в нашата документация. Най-използваните в моето работно пространство са шаблонът за база знания на ClickUp и шаблонът за бележки от срещи на ClickUp. От маркетинг, операции, ИТ, счетоводство, продажби до творчески и дизайнерски екипи, ClickUp има шаблон за всеки отдел.
б. Бързо записване на бележки в движение
ClickUp Notepad ми позволява бързо да записвам идеи и задачи в движение, особено когато нещо ми хрумне, докато работя по други задачи. То ми позволява да записвам мислите си в момента, без да прекъсвам работния си процес.
Аз организирам бележките и задачите си с Task Checklists в ClickUp и ги отбелязвам в списъка, когато ги изпълня. Това ми позволява да пренареждам елементите без усилие с помощта на drag-and-drop и да групирам задачите, за да създам ясна визуална йерархия. То прави персонализирането лесно, с богати опции за редактиране, като добавяне на заглавия, точки и цветове.
Notepad е достъпен в мобилното приложение на ClickUp и разширението за Chrome, така че можем да си водим бележки отвсякъде.
c. Бързо създаване на бележки с AI
Освен ръчното водене на бележки, ClickUp ни дава възможност да получаваме бързи прозрения от бележките и обогатява опита от воденето на бележки с ClickUp Brain, мощния AI асистент на инструмента.
С ClickUp Brain мога да съкратя дългите бележки от срещи до ключови изводи, за да мога бързо да прегледам важната информация, без да се налага да преглеждам всеки малък детайл. То също така генерира контекстуално съдържание въз основа на моите файлове и намалява времето, необходимо за създаване на бележки.
💡Съвет от професионалист: Искате да автоматизирате воденето на бележки по време на срещи? Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да транскрибирате и обобщавате срещите си. След всяка среща ще получавате транскрипти с възможност за търсене и автоматични задачи за действие в пощенската си кутия!
Гледайте това видео за използването на изкуствен интелект за бележки от срещи.
📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици.
С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.
Най-добрите функции на ClickUp
- Чат на живо с колегите си, докато работите върху бележките си, с помощта на ClickUp Chat.
- Персонализирайте размера на шрифта, височината на реда, типа на шрифта, ширината на страницата и др.
- Концентрирайте се върху един ред наведнъж с Focus Mode в ClickUp Docs
- Маркирайте важен текст в подробни бележки с цветни банери
- Създавайте таблици, за да визуализирате големи масиви от данни
Ограничения на ClickUp
- Има крива на обучение
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав... Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и бележки. Много лесно е да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше истинско изпитание.
ClickUp е изключително интуитивен и гъвкав... Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше истинско изпитание.
ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на напредъка от ежедневните срещи, бъдещото планиране беше лесно.
ClickUp предлага много функции на едно място, като управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота ни сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на напредъка от ежедневните срещи, бъдещото планиране беше лесно.
2. Microsoft OneNote (най-добър за аудио бележки)
Като студент разчитах на Microsoft OneNote, за да съхранявам лекции, бележки от часовете и учебни материали на едно място. Но дори и сега, като професионалист, мога да го използвам за бележки от срещи или сесии за мозъчна атака.
Една от любимите ми функции е преобразуването на глас в текст. Мога просто да записвам срещи или да изразявам мислите си, а OneNote ги преобразува в текст почти мигновено. Това ми позволява да се концентрирам по-добре върху разговора по време на срещите, без да се притеснявам да записвам всичко.
Най-добрите функции на Microsoft OneNote
- Помолете Copilot (изкуственият интелект на Microsoft) да изготви планове, да генерира идеи или да създаде списъци въз основа на това, върху което работите.
- Използвайте инструмента като вашата цифрова чертожна дъска
- Споделяйте бележките си и сътрудничете с колегите си
Ограничения на Microsoft OneNote
- Отнема време да синхронизирате бележките на различни устройства
Цени на Microsoft OneNote
- Безплатни
Оценки и рецензии за Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)
3. Apple Notes (най-подходящо за лични бележки)
Apple Notes е идеален за iOS потребители, които искат да си водят бележки, докато са в движение. Открих, че бележките ми се синхронизират безпроблемно на всичките ми Apple устройства, което ми гарантира, че винаги имам достъп до тях, независимо от устройството, което използвам.
Една функция, която намерих за особено полезна, е инструментът за сканиране на документи, който ми позволи бързо да конвертирам физически документи в PDF файлове, без да се налага да използвам приложения на трети страни.
Много ми харесва и функцията за сканиране на текст в това приложение за бележки. Независимо дали става дума за текст от вестник, цифров екран или друга повърхност, то без усилие открива и копира текста в бележките ми.
Най-добрите функции на Apple Notes
- Категоризирайте сходни бележки в папки
- Търсене на бележки по етикети
- Прикачете файлове, записани аудио файлове, снимки и видеоклипове към бележките
Ограничения на Apple Notes
- Липсват основни функции за сътрудничество в екип
Цени на Apple Notes
- Безплатно за потребители на iOS
Оценки и рецензии за Apple Notes
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
👀 Знаете ли, че... С Apple Notes можете да си водите бележки напълно без да използвате ръцете си, като използвате Siri. Просто активирайте Siri и диктувайте мислите, напомнянията или идеите си на глас, а Siri ще ги препише директно в приложението Notes.
4. Notion (най-доброто за мултимедийни бележки)
Изпробвах Notion Docs за водене на бележки от срещи и сътрудничество с екипа ми по изискванията на проектите. Можех да включвам и организирам различни видове съдържание, като фрагменти от код, математически уравнения, отметки и напомняния, всичко на едно място.
Хареса ми и функцията Synced Block в Notion Wiki. Можех да създам блок с съдържание на едно място и да го използвам отново на няколко страници. Всяка промяна, която правех в оригиналния блок, автоматично се синхронизираше навсякъде, където се използваше – без да е необходимо да правя същите промени няколко пъти.
Най-добрите функции на Notion
- Сътрудничество с членовете на екипа в реално време и асинхронно
- Създавайте планове, записвайте цели и проследявайте навици с шаблоните на Notion.
- Централизирайте вашата база от знания с Wikis и добавете персонализирана корица
Ограничения на Notion
- Има крива на обучение
Цени на Notion
- Безплатни
- Плюс: 12 долара на месец на потребител
- Бизнес: 18 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
- Notion AI се предлага за 10 долара на месец на потребител.
Оценки и рецензии за Notion
- G2: 4,7/5 (над 5900 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2400 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Notion?
Notion е като всеобхватно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, за да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесен за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.
Notion е като всеобхватно работно пространство, което можете да персонализирате според нуждите си, за да правите всичко – от водене на бележки до управление на задачи. Най-хубавото е, че е много лесен за използване благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс и удобната функция за търсене.
5. Obsidian (най-добър за визуално водене на бележки)
С фокус върху визуалното водене на бележки, плъгинът Canvas на Obsidian (достъпен безплатно за потребителите на Obsidian) ме привлече. Можех да рисувам диаграми, за да излагам планове за проекти, да обмислям нови идеи и да добавям изображения и PDF файлове директно в бележките си.
Друга интересна функция, която ми направи впечатление, е възможността да визуализирам връзките между бележките си чрез графично представяне. Например, бях записал няколко идеи за блог публикации, свързани с маркетинга на съдържание. С интерактивната графика можех бързо да идентифицирам сходни идеи и да намеря модел в идеите си.
Най-добрите функции на Obsidian
- Създавайте връзки между множество бележки и създавайте хранилище на знания
- Достъп до бележките офлайн (Obsidian Sync обединява промените, когато има интернет връзка)
- Проследявайте историята на версиите на бележките за период до една година
Ограничения на Obsidian
- Идеални за лична употреба, но не толкова за съвместна работа.
Цени на Obsidian
- Лична употреба: Безплатно
- Търговска употреба: 50 $/година на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Obsidian
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Obsidian?
Obsidian е най-доброто приложение за водене на бележки, което съм използвал, а възможността да свързвате бележки и да ги организирате в лична уики го прави много полезно.
Obsidian е най-доброто приложение за водене на бележки, което съм използвал, а възможността да свързвате бележките и да ги организирате в лична уики го прави много полезно.
6. Google Keep (най-добър за изчистен интерфейс)
Google Keep е проста и изчистена алтернатива на Evernote. Една от любимите ми функции е нощният режим, който прави приложението много по-приятно за очите ми, когато го използвам в 2 часа сутринта.
Функцията за напомняне е друго полезно допълнение, което ви помага да не забравите важни задачи. Мога да задам конкретно време за напомнянето, да добавя бележка и да поканя колегите си да сътрудничат.
Най-добрите функции на Google Keep
- Категоризирайте бележките с помощта на етикети
- Организирайте бележките си с изглед „Списък“ и „Мрежа“
- Вграждане на изображения в бележките
Ограничения на Google Keep
- Не е наличен като приложение на устройствата на Apple след актуализацията на iOS 18.
Цени на Google Keep
- Безплатни
Оценки и рецензии за Google Keep
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)
7. Joplin (най-доброто за водене на бележки офлайн)
Докато пробвах Joplin, експортирах всичко от Evernote в enex формат и след това го импортирах в Joplin. И всичко работи безпроблемно. Цялото форматирано съдържание беше перфектно конвертирано в Markdown. Най-хубавото е, че бяха прехвърлени и всички прикачени файлове (изображения, PDF файлове, аудио файлове) и дори метаданните като географско местоположение и час.
Но това, което наистина ме убеди в Joplin, е неговият подход „офлайн на първо място“. Той ми позволява да имам достъп до бележките си и да ги редактирам по всяко време, дори и без интернет връзка. Това е огромно предимство за мен, тъй като често ми харесва да записвам идеи, докато пътувам, а не всяко място има добра интернет връзка.
Най-добрите функции на Joplin
- Персонализирайте приложението с потребителски теми и редактори за богат текст/Markdown.
- Споделяйте бележки с колегите си, използвайки Joplin Cloud
- Съхранявайте бележките си в безопасност с криптиране от край до край
Ограничения на Joplin
- Не предлага предложения за търсене, базирани на изкуствен интелект.
Цени на Joplin
- Безплатни
- Basic: 2,99 € (~3,1 $)/месец
- Pro: 5,99 € (~6,2 $)/месец
- Екипи: 7,99 € (~8,3 $)/месец
Оценки и рецензии за Joplin
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
💡Съвет от професионалист: Ако воденето на бележки ви се струва досаден процес, проучете различни методи за водене на бележки, като метода на Корнел, метода на мисловното картиране и метода на диаграмите, и изберете този, който ви подхожда най-добре.
8. Bear (Най-добър за красиви теми)
Bear залага на минимализма. Дизайнът е изчистен и опростен, а интуитивното използване на Markdown прави форматирането и организирането на бележките лесно. Освен дизайна си, Bear предлага и красиви теми, които създават уютна и привлекателна работна среда. Външният вид и усещането се персонализират лесно.
Друга чудесна функция е възможността да променяте размера и да изрязвате изображения директно в приложението. Това е малка подробност, но е доста полезна, когато работя с визуално съдържание.
Най-добрите функции на Bear
- Търсете текст в снимки и PDF файлове – в отделни бележки или във всичките си бележки
- Рисувайте с Apple Pencil или с пръст и редактирайте проектите си, когато пожелаете.
- Изберете от над 250 икони, за да направите вашите етикети по-забележими.
Ограничения на Bear
- Налични само за iPhone, iPad и Mac
Цени на Bear
- Безплатни
- Bear Pro: 2,99 $/месец
Оценки и рецензии за Bear
- G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват реалните потребители за Bear?
Обичам начина, по който мога да пиша в Markdown, да публикувам в блога си в Markdown, експортирането също е страхотно, архивирането е надеждно, харесвам начина, по който таговете изчезват, след като съм ги използвал, така че изглеждат добре и са подредени.
Обичам начина, по който мога да пиша в Markdown, да публикувам в блога си в Markdown, експортирането също е страхотно, архивирането е надеждно, харесвам начина, по който таговете изчезват, след като съм ги използвал, така че изглеждат добре и са подредени.
9. UpNote (най-подходящ за целенасочено водене на бележки)
Докато пробвах UpNote, режимът Focus привлече вниманието ми. Когато превключих на Focus, всички менюта, бележници и дори другите ми бележки бяха скрити, така че можех да се концентрирам изцяло върху писането. Това ми помогна да остана в зоната без никакви разсейвания.
Възможността да организирам бележките си в различни пространства също ме впечатли. Създадох няколко пространства – едно за работа, друго за лични проекти и трето за идеи, които искам да проуча по-късно. Използвах пространството „Работа“ за бележки от срещи, сесии за мозъчна атака и обща информация за проекти, а в пространството „Лично“ съхранявах неща като планове за пътувания, рецепти и ежедневни бележки.
Най-добрите функции на UpNote
- Експортирайте бележките си в Text, PDF, HTML или Markdown
- Използвайте хаштагове, за да категоризирате бележките
- Закачете често отваряните бележки или ги добавете към раздела „Бърз достъп“
Ограничения на UpNote
- Не предлага записване на бележки с помощта на изкуствен интелект
Цени на UpNote
- Безплатни
- UpNote Premium: 1,99 $/месец или 39,99 $ за доживотен достъп
Оценки и рецензии за UpNote
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
👀 Знаете ли, че... Повече от половината (60%) от всички студенти са съгласни, че е трудно да се слуша и да се водят бележки едновременно! Оказва се, че мозъкът ни не винаги е добър в това да прави две неща едновременно.
10. Simplenote (най-доброто за минималистичен интерфейс)
Simplenote наистина оправдава името си. Най-много ми хареса интерфейсът без отвличащи елементи – можех да се концентрирам изцяло върху писането, независимо дали ставаше дума за водене на дневник, мозъчна атака или бързи бележки.
Друга полезна функция е, че всяка промяна се архивира автоматично. Няма нужда да се притеснявате, че ще загубите нещо! Например, когато работя по календар с съдържание или преглеждам чернова, мога бързо да проверя предишните си бележки, за да видя какви идеи вече съм проучил или в каква посока съм мислил за дадена кампания.
Най-добрите функции на Simplenote
- Пишете, преглеждайте и публикувайте бележките си във формат Markdown
- Синхронизирайте бележките си на всички устройства в реално време
- Добавяйте етикети, за да търсите бележките бързо
Ограничения на Simplenote
- Не предлага готови шаблони
Цени на Simplenote
- Безплатни
Оценки и рецензии за Simplenote
- G2: 4. 2/5 (30+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
11. Zoho Notebook (най-добър за интуитивно организиране на бележки)
Всеки път, когато запазвах нещо, било то видео от YouTube или статия, Smart Card на Zoho Notebook го организираше в красива, форматирана бележка. Например, когато запазих линк към YouTube, Zoho Notebook автоматично генерираше преглед на видеото. Когато по-късно отворих бележката, видеото започна да се възпроизвежда точно там, в чисто пространство, без разсейващи елементи.
Запазването на линкове към статии или уеб страници също беше безпроблемно. Smart Card извличаше заглавието и основното изображение директно от страницата и аз можех бързо да си припомня какво искам да прочета или запазя, без да се налага да претърсвам купчина запазени URL адреси.
Най-добрите функции на Zoho Notebook
- Подредете бележките си с помощта на специални карти за списъци, изображения, аудио файлове и др.
- Записвайте ръчно написани бележки или скицирайте идеите си
- Защитете бележките и бележниците си с пароли и Touch ID
Ограничения на Zoho Notebook
- Ограничени възможности за форматиране
Цени на Zoho Notebook
- Безплатни
- Notebook for Business: 4,99 $/месец на потребител
(Източник: G2 )
Оценки и рецензии за Zoho Notebook
- G2: 4. 4/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Zoho Notebook?
Използването на този софтуер за заместване на стария ми физически бележник с дигитален бележник е наистина полезно, тъй като мога да имам достъп до всичките си бележки много лесно отвсякъде, стига да имам връзка с интернет. Освен текст, той поддържа и добавяне на видео и снимки към бележките.
Използването на този софтуер за заместване на стария ми физически бележник с дигитален бележник е наистина полезно, тъй като мога да имам достъп до всичките си бележки много лесно отвсякъде, стига да имам връзка с интернет. Освен текст, бележките могат да съдържат и видео и снимки.
12. Dropbox Paper (най-подходящ за професионално форматирани бележки)
Сътрудническият документ Dropbox Paper на Dropbox ми позволи да вградя почти всички видове медии в бележките си – YouTube видеоклипове, GIF файлове, Pinterest табла, SoundCloud клипове, Google Maps и дори Figma прототипи. Инструментът прави изключително удобно да имате всичко на едно място, без да се налага да преминавате между приложения или раздели.
Друго предимство е лесното форматиране. Можех да създавам чисти, професионално изглеждащи документи за нула време, без да губя часове за дизайн. А когато дойдеше време да ги представя на клиент, можех да превърна всеки документ в изпипана презентация с едно кликване.
Най-добрите функции на Dropbox Paper
- Съвместно редактиране на документи с колеги
- Ускорете работата си с готови за употреба шаблони за бележки от срещи, творчески брифинги и др.
- Задавайте задачи, добавяйте крайни срокове и споменавайте хора директно в документа.
Ограничения на Dropbox Paper
- Ограничена офлайн функционалност
Цени на Dropbox Paper
- Налични безплатно с всеки акаунт в Dropbox
Оценки и рецензии за Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (над 4500 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)
Прочетете също: Най-добрите интеграции с Dropbox (включително функции и цени!)
13. Reflect Notes (Най-доброто за свързване на бележки)
Обичам как Reflect Notes безпроблемно отразява начина, по който работят човешките мисли – нещата често са взаимосвързани. Докато записвах идеи, мимолетни мисли или фрагменти от информация, можех да ги свържа помежду им чрез обратни връзки и по-късно лесно да ги намеря.
Безпроблемната синхронизация между устройствата също беше впечатляваща. Можех да си направя бърза бележка на телефона, докато бях в движение, и тя се синхронизираше незабавно с компютъра ми, когато се прибирах вкъщи.
Най-добрите функции на Reflect Notes
- Преписвайте гласови бележки с точност с Reflect AI
- Интегрирайте календара си с Reflect Notes и следете срещите и дневния ред
- Използвайте приложението офлайн и онлайн
Ограничения на Reflect Notes
- По-подходящи за водене на дневник, отколкото за съвместна работа с екипи по идеи.
Цени на Reflect Notes
- 10 $/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Reflect Notes
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Искате да разгледате още AI инструменти, които да ви помогнат при воденето на бележки? Ето някои ресурси за вас:
14. Quip (Най-подходящ за съвместна работа по документи и електронни таблици)
Quip ми помогна да си сътруднича с екипа си по отношение на електронни таблици и документи. Чатът на екипа е вграден в всеки документ и електронна таблица. Така, докато работех по даден документ, можех веднага да започна да чатя с екипа си, без да превключвам между приложенията.
Същото важи и за електронните таблици. Независимо дали актуализирах цифри или анализирах пивотни таблици с екипа си, вградената функция за чат ми помогна да изясня подробности или да попитам за мнение на място. Quip предлага и специални чат стаи за екипа за по-широки дискусии или разговори, свързани с конкретни проекти, както и 1:1 съобщения за бързи проверки или частни дискусии.
Най-добрите функции на Quip
- Достъп до документи в офлайн режим
- Проверете историята на версиите и проследявайте промените, направени от други сътрудници.
- Задайте подробни разрешения за това кой може да сътрудничи по електронни таблици и документи
Ограничения на Quip
- Функцията за търсене се нуждае от подобрение.
Цени на Quip
- Quip Starter: 12 долара на месец на потребител
- Quip Plus: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Quip Advanced: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Quip
- G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)
Какво казват реалните потребители за Quip?
Най-доброто нещо в Quip е възможността за редактиране в реално време, което позволява на екипа ни да работи едновременно по споделени списъци със задачи, документи и таблици... Освен това, инструментът за история на промените ни позволява да проследяваме и отменяме промените, когато е необходимо, което е безценно, особено когато работим по важни документи.
Най-доброто нещо в Quip е възможността за редактиране в реално време, което позволява на екипа ни да работи едновременно върху споделени списъци със задачи, документи и таблици... Освен това, инструментът за история на промените ни позволява да проследяваме и отменяме промените при необходимост, което е безценно, особено когато работим върху важни документи.
15. Nimbus Note (най-подходящ за събиране на материали за изследвания)
Nimbus Note (сега част от FuseBase) бързо се превърна в един от любимите ми инструменти за водене на бележки след проучвания. Функцията OCR за екранни снимки е особено полезна. Мога да заснема текст от изображения или екранни снимки, а точността е достатъчна, за да улесни копирането и редактирането. Това ми спести много време, когато трябваше да извличам ключова информация от визуални източници.
Уеб клипърът също е доста мощен. Харесва ми, че мога да клипвам цяла уеб страница или само определени части от нея. Работи с текст, изображения, PDF файлове, имейли и дори прикачени файлове, така че е идеален за събиране на всякакъв вид изследователски материал на едно място.
Най-добрите функции на Nimbus Note
- Създавайте задачи и списъци в бележките
- Споделяйте бележки публично и ги редактирайте заедно с членовете на екипа
- Добавяйте таблици, електронни таблици и бази данни към бележките си
Ограничения на Nimbus Note
- Ограничени опции за шаблони
Цени на Nimbus Note
За екип от 3 души цените са следните:
- Essentials: 48 $/месец
- Плюс: 123 $/месец
- Ultimate: 248 $/месец
Оценки и рецензии за Nimbus Note
- G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)
Подобрете опита си в писането на бележки с ClickUp
Всяка от приложенията за водене на бележки, включени в този списък, се отличава като мощна алтернатива на Evernote. Някои улесняват организирането на бележките, други ви помагат да форматирате бележките по-добре, а трети ви помагат да събирате и организирате материали за проучвания. Те предлагат отлично съотношение цена/качество, а функциите им са впечатляващи дори за базовите/безплатните версии.
Но ако използвате приложението за бележки за работа, може би ще предпочетете инструмент, който комбинира функции за управление на задачи с водене на бележки и ви помага да оптимизирате повтарящите се задачи с помощта на изкуствен интелект.
Тук ClickUp се отличава. Функциите за водене на бележки са част от софтуера за управление на проекти на ClickUp, така че можете да управлявате бележките/документите си и да работите от една платформа. Това добавя допълнително удобство към работния ви процес и предотвратява претоварването на технологичния ви стак с прекалено много инструменти.
Започнете с ClickUp още днес и се убедете сами!