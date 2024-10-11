10-те най-добри AI програми за обобщаване на бележки за 2025 г.

Като студент, изследовател или професионалист, вероятно често се сблъсквате с огромно количество текст. Разглеждането на дълги документи може да бъде трудна задача, но подходящите инструменти могат да ви помогнат.

Запознайте се с AI инструментите за обобщаване на бележки – иновативни инструменти, които могат да съкратят обширна информация до кратки обобщения и ключови точки за секунди. Те бързо извличат съществените детайли за вас, като по този начин значително повишават вашата продуктивност.

Искате да научите повече за тези инструменти? Прочетете нататък, за да откриете десетте най-добри AI програми за обобщаване на бележки, които могат да повишат вашата ефективност.

Какво да търсите в AI програми за обобщаване на бележки?

Един добър AI обобщител на бележки прави работата с документи лесна. Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, когато избирате AI обобщители на бележки:

Леснота на употреба: Инструментът трябва да има интуитивен, лесен за навигация и удобен за ползване интерфейс.

Опции за персонализиране: Трябва да ви дава възможност да персонализирате и променяте формата, дължината и степента на подробност в обобщенията според вашите нужди.

Качество на обобщението: Генерираните обобщения трябва да улавят същността на вашите документи.

Полезни функции: Освен обобщаване на текст, софтуерът за изкуствен интелект трябва да предлага полезни функции като превод, транскрипция на аудио/видео файлове, възможности за редактиране и др.

Възможности за интеграция: AI обобщителят на бележки трябва да се интегрира безпроблемно с други инструменти, като текстови процесори и софтуер за управление на проекти.

Опции за споделяне и експортиране: Трябва да ви позволява да запазите обобщението на вашето устройство за по-късна употреба, както и да го експортирате и споделяте с други в PDF, Word и др.

Достъпна цена: Инструментът за обобщаване трябва да се нарежда високо в класацията за съотношение цена-качество, а абонаментът за него трябва да е на разумна цена.

10-те най-добри AI програми за обобщаване на бележки, които можете да използвате

След като проучихме горните функции в множеството AI генератори на обобщения на пазара, ние избрахме десетте най-добри инструмента, които да разгледате. Нека ги разгледаме един по един.

1. ClickUp (най-добър за обобщаване и организиране на бележки)

ClickUp е платформа за продуктивност с много функции, създадена за индивидуална и бизнес употреба. Тя предлага богат набор от мощни функции, включително функция за вземане на бележки, задвижвана от изкуствен интелект, наречена ClickUp Brain.

Създавайте кратки обобщения на бележки, транскрибирайте видео срещи и още много други с ClickUp Brain

ClickUp Brain се отличава в обобщаването на бележки и документи в ключови концепции и точки. С няколко прости инструкции, той генерира персонализирани обобщения за секунди.

Освен това, ClickUp Brain може да транскрибира видео срещи и да обобщава бележки от срещи. Може също така да ги превежда на различни езици, включително френски, италиански, испански и други.

Освен ClickUp Brain, функцията Notepad на ClickUp ви позволява да си водите бележки, да създавате списъци за проверка, да ги форматирате и редактирате отвсякъде.

Освен това, с ClickUp Docs можете да създавате, организирате и съхранявате бележките и документите си на едно място.

Като част от екосистемата на ClickUp, тези инструменти се интегрират безпроблемно. Това означава, че ClickUp Brain може лесно да генерира бележки и списъци за вас директно в Notepad и Docs.

Той може също да генерира дневен ред за срещи, актуализации на продукти и изпълними задачи и подзадачи от бележките.

В основата си ClickUp Brain ви помага да пишете качествени бележки, да работите по-бързо и да свършите повече за по-малко време.

Най-добрите функции на ClickUp

Споделяйте бележките си безопасно с колегите си благодарение на функциите за сигурно споделяне.

Сътрудничество, чат и дискусии с членовете на вашия екип с ClickUp Chat

Създавайте всякакви видове текстове за работа и обсъждайте идеи за съдържание с ClickUp Brain.

Създавайте документи съвместно с членовете на екипа си с ClickUp Docs.

Интегрирайте работните процеси с други инструменти на ClickUp, като ClickUp Whiteboards, ClickUp Tasks и др., както и с инструменти на трети страни, като Google Workspace, Microsoft Office и др.

Оптимизирайте работния си процес с над 1000 напълно персонализируеми шаблона, включително шаблони за бележки от срещи

Ограничения на ClickUp

Все още не предлага директна функция за обобщаване на PDF файлове, което означава, че ще трябва да копирате и поставите съдържанието в ClickUp, за да го обобщите.

Някои потребители могат да изпитат леки затруднения при работа с напредналите функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Notta (Най-доброто за транскрибиране и обобщаване на аудио/видео файлове)

Чрез Notta

Notta е популярно приложение за водене на бележки и AI инструмент за транскрипция на аудио и видео записи. То може да транскрибира всички видове видеоклипове, включително видеоклипове от срещи, YouTube видеоклипове, уебинари и подкасти. Освен това, то може да обобщава транскрипции от видео и аудио файлове в лесно използваема форма.

Notta ви позволява също да търсите в транскрипции, което подобрява способността ви да намирате бързо важната информация.

Най-добрите функции на Notta

Създавайте обобщения на глави от протоколи от срещи

Транскрибирайте съдържание на над 50 езика, включително немски, испански, португалски и др.

Интегрирайте ги безпроблемно с инструменти за срещи като Google Meet, Microsoft Teams, Zoom и др.

Персонализирайте съдържанието с помощта на различни шаблони с възможности за редактиране.

Споделяйте бележките си безопасно с членовете на екипа и заинтересованите страни

Ограничения на Notta

Не предлага възможност за обобщаване на PDF файлове или други текстови файлове директно.

Достъп до AI генератора на резюмета се предоставя само в платен план.

Цени на Notta

Безплатно завинаги

Предимства: 14,99 $/месец на потребител

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: Н/Д

3. Wordtune (най-добър за обобщаване и преразказване на текстови и видео файлове)

Чрез Wordtune

Wordtune е AI-базиран инструмент за писане, перифразиране и обобщаване. Той ви дава възможност бързо да пишете висококачествено съдържание, помагайки ви да избегнете блокадата на писателя. Освен това ви позволява да перифразирате съдържанието, за да звучи по-автентично и да резонира с другите читатели.

Освен че е помощник за писане и преразказване, Wordtune е AI-базиран инструмент за обобщаване на текстове и видеоклипове. Той може да обобщава голямо разнообразие от файлове, от текстови документи, статии и уеб страници до видеоклипове от срещи и YouTube видеоклипове, като ви предоставя кратки обобщения.

Те ви помагат да разберете голямо количество информация за кратко време.

Най-добрите функции на Wordtune

Персонализирайте тона, езика и дължината на обобщенията според вашите нужди.

Създавайте неформални съобщения и официална кореспонденция, съобразени с вашите нужди.

Получавайте помощ на всеки етап от процеса на писане, от идеята до създаването.

Гарантирайте граматична и правописна точност с функциите за корекция на инструмента.

Превеждайте резюмета на английски език от различни езици, включително немски, иврит, френски, руски и др.

Ограничения на Wordtune

Може да пише текстове и обобщения само на английски език.

В безплатната версия се предлагат само ограничен брой пренаписвания и обобщения.

Цени на Wordtune

Основно: Безплатно

Разширено: 13,99 $/месец на потребител

Без ограничения: 19,99 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

4. Otter. ai (Най-доброто за обобщаване на срещи на живо)

Otter. ai е популярен AI инструмент за обобщаване на бележки от срещи на живо. Той се отличава с преобразуването на изговорени думи в текст в реално време и генерирането на тридесетсекундни обобщения на срещите.

Докато генерира обобщения, той идентифицира задачите за действие и ги разпределя между членовете на екипа, като ги държи в синхрон по отношение на следващите стъпки. Той също така позволява на членовете на екипа да си сътрудничат и да общуват чрез функцията за чат.

Инструментът предлага и функции за транскрипция, което го прави идеален за хора, работещи в областта на образованието, маркетинга, подбора на персонал, продажбите и др.

Най-добрите функции на Otter.ai

Създавайте съдържание като имейли и актуализации на статуса за срещи

Интегрирайте ги безпроблемно с инструменти като Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и др.

Маркирайте и добавяйте изображения към обобщенията и ги споделяйте с другите чрез линкове.

Ограничения на Otter.ai

Не предлага възможност за споделяне на обобщения във формат PDF, DOCX, TXT и други файлови формати.

По-малко точни от други AI програми за обобщаване на бележки, особено в случай на лошо качество на аудиото и мрежовата връзка.

Цени на Otter.ai

Безплатно

Предимства: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Прочетете повече Оставете настрана хартията и химикалката: как да използвате AI за бележки от срещи

5. Jasper AI (Най-добър за генериране и обобщаване на съдържание)

Чрез Jasper AI

Като един от водещите виртуални асистенти с изкуствен интелект, Jasper AI може да генерира и обобщава голямо разнообразие от съдържание. Той ви помага да създавате заглавия за статии, биографии за профили в социалните медии и дългоформатно съдържание като блогове, електронни книги и др.

Освен това, те ви помагат да съкратите документи, доклади и други дълги текстове до добре написани резюмета.

Независимо дали създавате маркетингови материали и академични статии или ги обобщавате, Jasper AI ви предоставя инструменти, с които да подобрите разбирането си и да направите съдържанието си по-влиятелно.

Най-добрите функции на Jasper AI

Въведете до 5000 символа от оригиналния текст.

Създавайте обобщения на повече от 25 езика

Разделете сложни и технически теми на кратки, лесни за разбиране обобщения.

Настройте тона и нивото на детайлност в обобщенията

Ограничения на Jasper AI

Не предлага безплатен план; някои потребители може да сметнат цената на абонамента за доста висока.

Преводите на някои езици, като немски, могат да доведат до граматически грешки и затова се налага да бъдат проверени.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на потребител

Предимства: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 рецензии)

6. AI Summarizer (най-добър за обобщаване на текстови файлове)

Чрез AI Summarizer

Независимо дали искате да обобщите академично есе, изследователска работа, публикация в блог или друг тип текст, AI Summarizer е отлично средство за тази задача. То ви позволява да зададете дължина на обобщението и съответно обобщава текста, като запазва оригиналното му значение и контекст.

Освен това, неговият лесен за употреба дизайн го прави лесен за навигация и достъпен за хора с различни нива на технически познания.

Най-добрите функции на AI Summarizer

Вижте най-добрите изречения от обобщеното съдържание

Създавайте обобщения в параграфи, както и в точки.

Превеждайте или създавайте обобщения на осем различни езика, включително немски, испански, френски и португалски.

Копирайте обобщеното съдържание и го изтеглете като Docx файл.

Ограничения на AI Summarizer

Не предлага възможност за транскрибиране и обобщаване на аудио/видео съдържание.

Предлага ограничен брой файлови формати (само един тип: .docx) за изтегляне на обобщения.

Цени на AI Summarizer

AI Assistant: 6,99 $/месец на потребител

Проверка за плагиатство: 6,99 $/месец на потребител

Всичко в едно: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за AI Summarizer

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Quillbot (Най-добър за преразказване и обобщаване на бележки и документи)

Чрез Quillbot

Quillbot е AI-базирано решение за писане, което включва инструменти като парафразатор, граматичен проверка, генератор на цитати, обобщаващ инструмент и преводач.

Той ви помага да създадете ясно и изпипано съдържание, което да резонира с вашата целева аудитория и да я впечатли. Също така ви помага да обобщавате документи, статии и статии до техните ключови точки.

Quillbot се отличава в преобразуването на сложна информация в лесноразбираеми формати, което го прави ценен ресурс за изследователи и студенти.

Най-добрите функции на Quillbot

Създавайте обобщения в два стила: ключови изречения и параграфи.

Нагласете дължината на обобщенията според вашите нужди.

Парафразирайте думи с помощта на вградения тезаурус

Създавайте цитати в различни формати, включително APA, Chicago, MLA и др.

Коригирайте граматически и пунктуационни грешки с едно кликване

Ограничения на Quillbot

Предлага създаване на обобщения до 600 думи в безплатната версия.

Понякога преразказва изреченията по начин, който ги прави трудни за разбиране.

Цени на Quillbot

Безплатно

Премиум: 4,17 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Екип: 3,75 $/месец на потребител за до 10 потребители (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Quillbot

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5 (над 100 рецензии)

Опитайте тези алтернативи на Quillbot!

8. Hypotenuse AI (най-доброто за генериране и обобщаване на SEO-съобразно съдържание)

Чрез Hypotenuse

Hypotenuse AI е SEO-съобразен генератор на съдържание, който служи и като AI-базиран обобщител на бележки и документи за маркетинг специалисти.

Той ви позволява да генерирате метаданни, описания на продукти, публикации в социални медии, дълги статии и други видове SEO-оптимизирано съдържание.

Освен това, те ви позволяват да обобщавате параграфи, статии, документи и видеоклипове до основните им концепции и идеи.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Обобщете съдържанието в точки или кратки параграфи

Създавайте съдържание и изображения по начин, който съответства на гласа на вашата марка.

Форматирайте съдържанието си според указанията на вашата марка.

Вмъкнете подходящи вътрешни и външни хипервръзки във вашето съдържание

Превеждайте съдържание и резюмета на повече от 25 езика

Ограничения на Hypotenuse AI

Някои потребители могат да сметнат цената на абонамента за този AI инструмент за доста скъпа.

Има ограничение за броя думи при генерирането на съдържание в платените планове.

Цени на Hypotenuse AI

Вход: 29 $/месец

Essential: 87 $/месец

Blog Pro: 230 $/месец (до 3 места)

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI

G2 : 4,6/5 (над 50 рецензии)

Capterra: Н/Д

9. Anyword AI (Най-доброто за писане и обобщаване на съдържание за маркетинг специалисти)

Чрез Anyword AI

Като платформа за писане, предназначена за маркетингови екипи, Anyword AI помага на маркетолозите да създават привлекателно съдържание, от имейли и рекламни текстове до целеви страници и блог публикации. Тя също така им помага да преработват съществуващо съдържание с допълнителна информация с помощта на своя инструмент за перифразиране.

В допълнение, инструментът за обобщаване на текстове Anyword AI помага на маркетолозите да обобщават дълги текстове, спестявайки им часове работа.

Най-добрите функции на Anyword AI

Генерирайте обобщения в три формата: параграф, ключови думи и TL;DR.

Превеждайте съдържание и резюмета на различни езици, включително италиански, немски, испански и др.

Проверете съдържанието си за плагиатство с вградения в инструмента проверяващ механизъм.

Персонализирайте над 100 маркетингови шаблона, за да съответстват на вашата марка

Анализирайте и предскажете ефективността на публикуваното от вас съдържание

Ограничения на Anyword AI

Малко по-скъпи в сравнение с други AI програми за обобщаване на бележки

Понякога може да генерира неточна информация.

Цени на Anyword AI

Стартово ниво: 49 $/месец

Базирано на данни: 99 $/месец

Бизнес: 499 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Anyword AI

G2: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)

10. TLDR This (най-подходящ за обобщаване на дълги статии и документи)

Чрез TLDR This

TLDR Това е едно от популярните онлайн AI инструменти за обобщаване на документи, бележки и статии. Проектирано за студенти, писатели, изследователи, журналисти и всеки друг, който иска да разбере същността на дългите текстове, то бързо обобщава информацията в лесноразбираемо съдържание.

Този AI инструмент за обобщаване в крайна сметка осигурява ясно и лесно за разбиране четене, което ви помага да действате по-ефективно.

TLDR Най-добрите функции

Извличайте метаданни като името на автора, датата на публикуване, заглавието на статията и др.

Получете приблизителна оценка на времето за четене на блог публикации и статии

Подчертайте най-важната информация и отсейте слабите аргументи и излишната информация.

Бързо обобщавайте уеб страници с разширения за два браузъра – Google Chrome и Firefox.

TLDR Тези ограничения

Необходима е стабилна интернет връзка, за да обобщите важната информация от дълги текстове.

Не предлага опция за промяна на дължината или формата на обобщенията.

TLDR Тази цена

Безплатно

Стартово ниво: 4 $/месец на потребител

Професионална версия: 8,25 $/месец на потребител

Бизнес: 16,60 $/месец

TLDR Тези оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Прочетете още: Как да използвате AI за документация

Обобщавайте и организирайте бележките си и повишете производителността си с ClickUp

AI обобщителите на бележки са се превърнали в незаменими инструменти в един свят, препълнен с информация. Те съкращават дълги текстове до ключови точки, което ви позволява да схванете същността им за секунди.

Сега, когато вече сте запознати с десетте най-добри AI инструмента за обобщаване на бележки, е време да започнете да оптимизирате бележките и документите си. Помислете за използването на богати на функции инструменти за продуктивност като ClickUp, за да улесните задачата си.

ClickUp ви помага да обобщавате ключова информация и ви позволява да организирате и съхранявате бележките си ефективно, което ви дава възможност да разбирате и да работите бързо с голямо разнообразие от текстове. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и обобщавайте и усвоявайте дълги текстове за секунди!