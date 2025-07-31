10-те най-добри AI обобщители за документи и статии през 2025 г.

Като работници в сферата на знанието, ние прекарваме дни и седмици в четене и усвояване на информация, която ни помага да станем по-добри в работата си. Между постоянно нарастващата купчина от отраслови доклади, проучвания на клиенти и обичайните служебни имейли и документи, винаги има нещо ново, което изисква нашето когнитивно внимание.
Най-лошото? Списъкът с неща за четене сякаш никога не намалява. Въпреки че му отделям толкова много време всеки ден, все още имам чувството, че трябва да наваксвам.
В тази публикация в блога ще говоря за някои от най-добрите генератори на резюмета с изкуствен интелект, които екипът ми и аз тествахме наскоро. Те ще ни помогнат да наваксаме с четенето по-бързо от преди и най-накрая да затворим тези двеста тридесет и седем отворени раздела.
Да започваме!
Какво трябва да търсите в AI Summarizers?
При съставянето на този списък тествах над дузина инструменти за обобщаване на AI. Много от тях използваха GPT двигателя на OpenAI, за да предоставят кратки обобщения. Въпреки това, намерих и няколко, базирани на собствени големи езикови модели (LLM). Макар последните да предлагаха повече опции за персонализиране, те бяха и по-скъпи.
Ето какво търсих, когато тествах тези приложения:
- Езиков модел: Инструментът използва ли персонализиран голям езиков модел (LLM) или се възползва от съществуващи модели като GPT? И ако е второто, коя версия на GPT двигателя трябва да изберем?
- Персонализиране: Мога ли да променя дължината или формата на резюмето? Мога ли да дам специални инструкции или да поискам конкретна информация?
- Качество на генерираното резюме: Оцених колко добре всеки инструмент е уловил същността на оригиналния документ. Запазили ли са оригиналната формулировка и ключовите изречения или са опростили езика за по-добра четимост?
- Цена: Освен цената, аз се задълбочих в съотношението „цена-стойност“ на платените инструменти. Допълнителните такси отключваха ли полезни функции или бяха само екстри?
- Леснота на използване: Колко интуитивни и лесни за ползване бяха интерфейсите? Това включваше опции за качване на файлове, разширения за Chrome и навигация в потребителския интерфейс.
За AI обобщителите, които поддържат няколко езика, аз също тествах някои от тези възможности, като се фокусирах върху тяхната точност на френски и испански (освен английски).
Най-добрите AI инструменти за обобщаване на документи на един поглед – сравнителна таблица
|Инструмент
|Основни характеристики
|Най-доброто за
|Цени*
|ClickUp
|• Обобщавайте срещи, чатове, документи и задачи в реално време • Превеждайте обобщенията на различни езици • Генерирайте обобщения на мобилни устройства и като персонализирани полета • Автоматично генерирайте задачи за действие от обобщенията
|Средни и големи екипи, които управляват работата, документацията и актуализациите
|Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия
|Вземи обобщение
|• Изберете дължината на резюмето в проценти • Резюмирайте от URL адреси, PDF файлове или копиран текст • Поддържа над 33 езика • Извличайте ключови думи
|Лица или малки екипи, които се нуждаят от бързи, езиково гъвкави резюмета на текстове
|Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 133 $/потребител/месец
|Scribbr
|• Не се изисква регистрация • Преразкажете за различни дължини • Проверка за плагиатство • Изтегляне на резюме като .txt
|Студенти и академични изследователи, които се нуждаят от прости, цитиращи резюмета
|Безплатно
|Генератор на резюмета
|• Обобщения с едно кликване • Прост изход на базата на списък • Минималистичен интерфейс
|Индивидуални лица, особено студенти или потребители, които не са запознати с технологиите
|Безплатно
|Notta
|• Обобщения по глави за транскрипти • Поддръжка на шаблони за срещи • Връзки за споделяне
|Средни по размер екипи, обобщаващи срещи, уебинари или подкасти
|Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 14,99 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия
|Paraphraser. io
|• Обобщаване до 15 000 думи • Многоезична поддръжка • Проверка на граматиката и плагиатството • Опция за парафразиране
|Лица, които работят с дълги, академични или многоезични документи
|Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия
|Jasper
|• Резюмета, специфични за аудиторията • Разширение за Chrome • Персонализиране на гласа на марката • Над 25 езика
|Маркетинг и съдържателни екипи в предприятията, които се нуждаят от персонализирани резюмета, съобразени с бранда
|7-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 49 $/месец на работно място; Персонализирани цени за предприятия
|Writesonic
|• Генериране на резюме на статии за социални мрежи • Резюмиране и пренаписване на множество блогове • Поддръжка на над 25 езика
|Маркетолози и създатели на съдържание в малки и средни екипи
|Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 99 $/месец
|Gimme Summary AI
|• Разширение за Chrome • Резюмета на уеб статии с едно кликване • Без регистрация или реклами
|Лица, които се нуждаят от кратки резюмета на статии, докато сърфират в интернет
|Безплатно
|Copy. ai
|• Масови работни потоци за обобщения • Шаблони за подсказки за обобщения • SEO-оптимизирано генериране на метаданни
|Екипи за съдържание и проучвания, които обобщават в големи количества (малки до големи екипи)
|Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 49 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия
Нека продължим с прегледа и да видим как се представят различните инструменти за обобщаване на AI!
Как преглеждаме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
10-те най-добри AI инструмента за обобщаване на документи, които да използвате през 2025 г.
В тази секция ще разгледаме отделни обобщители, като ще покажем техните силни и слаби страни, за да можете да направите информиран избор.
1. ClickUp: Най-добър AI инструмент за обобщаване на документи
ClickUp е платформа за управление на работата „всичко в едно“, която ви помага с съвместната работа по документи, управлението на проекти и вътрешните комуникации от едно-единствено приложение.
А най-хубавото? Всички тези инструменти са тясно интегрирани с ClickUp Brain. Това е най-мощният AI асистент на планетата, който разпознава контекста. Той може да ви помогне с всичко – от намиране на информация и писане на съдържание до обобщаване на актуализации по проекти и превод на документи.
Обобщавайте дълги или сложни документи
Всичко, което трябва да направите, е да добавите съдържанието си в ClickUp Docs (вградения софтуер за съвместна работа с документи) и да помолите AI да обобщи текста. Можете също да дадете указания за тона на обобщението, нивото на четимост и аудиторията, за да го направите по-контекстуално.
💡 Професионален съвет: Искате ли да обобщите и бележките от срещите? Опитайте AI Notetaker на ClickUp. Дайте му разрешение да се присъединява автоматично към вашите срещи и наблюдавайте как записва, транскрибира и анализира дискусиите ви. След всеки разговор получавате обзор на срещата, транскрипт с обозначения на говорителите и действия за изпълнение, подредени в ClickUp Inbox.
Създавайте списъци със задачи от извлечената информация
Друг начин да използвате ClickUp Brain е да го помолите да намери някаква информация и след това да създаде документ или списък със задачи въз основа на нея. Например, мога да помоля ClickUp да ми разкаже за процеса на въвеждане в работата в моята компания и след това да създаде списък със задачи за въвеждане в работата в ClickUp, който да бъде използван от новоназначените служители.
Обобщете темите на проекта
ClickUp Projects предоставя и бутон „обобщи“ за всички задачи и коментари в ClickUp. Всичко, което трябва да направя, е да помоля AI да обобщи всички актуализации по проекта. Това ми помага да съм в крак с новостите, без да се налага да преглеждам ръчно 50-те съобщения.
Обобщете актуализациите на състоянието
Освен това можете да използвате функцията Ask AI в ClickUp, за да получавате актуализации за работата и да проследявате седмичния (или дневен) напредък на екипа си.
Това е удобна функция, особено за мениджърите.
Всичко, което трябва да направите, е да добавите колегите, чиито актуализации на работата ви са необходими, да изберете интервала – седмичен, дневен или персонализиран – и да решите в какъв формат искате да ви бъдат представяни. Можете да получавате всичките им актуализации или да помолите ClickUp Brain да ви даде обобщение или списък с точки. Последният вариант може да бъде полезен, ако имате много актуализации на работата, които трябва да прегледате.
Автоматизирайте генерирането на обобщения за задачите
Искате да проследявате няколко проекта едновременно? Можете да използвате опцията „Потребителски полета“ на ClickUp, за да добавите AI обобщения и AI актуализации на проекти като две колони в задачите си – и да получавате автоматични обобщения, без да отваряте задачите или проектите си всеки път.
Превеждайте (и обобщавайте) съдържанието
Комуникацията с глобален екип или клиенти, които не говорят английски, понякога може да бъде трудна. Аз преодолях този проблем, като добавих документите си на английски и помолих ClickUp Brain да ги обобщи на друг език, който мога да споделя с клиентите си, които не говорят английски.
💡 Професионален съвет: Brain MAX е суперприложението с изкуствен интелект на ClickUp, което предлага унифицирано търсене, автоматизация и преобразуване на глас в текст в целия ви работен процес, включително задачи, документи, срещи, свързани инструменти и уеб. То ви позволява да изберете оптималния модел (ChatGPT, Claude, Gemini и др.) за задачи като обобщаване, писане или разсъждение. Можете да помолите Brain MAX да обобщи документи, низове от задачи или коментари и низове от уведомления в пощенската кутия, всички извлечени от реалния ви работен контекст!
Най-добрите функции на ClickUp
- Обобщете всичко: От теми по проекти до бележки от срещи и чат съобщения, създайте обобщение на цялото съдържание директно в ClickUp.
- Добавете поле за резюме: Дайте на колегите си основната идея на всеки документ или страница в ClickUp, като вмъкнете автоматично генериран блок с резюме.
- Извлечете действия за изпълнение: Позволете на ClickUp Brain да прегледа вашите документи, чатове и стенограми от срещи и да състави списък с действия за изпълнение или следващи стъпки за вас.
- Преведи текст: Създавайте бързи резюмета на документи на различни езици и поддържайте глобалните екипи на една и съща страница
- Получавайте резюмета на мобилния си телефон: Ако използвате ClickUp на смартфона си, можете да активирате автоматични резюмета на коментарите и съобщенията в пощенската си кутия.
Ограничения на ClickUp
- Не можете да обобщите PDF файл директно (освен чрез копиране и поставяне на цялото съдържание)
Цени на ClickUp
Кликвате върху оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)
2. Get Digest: Най-доброто за създаване на резюмета на ключови изречения
Следващият инструмент, който тествах, беше Get Digest – прост AI обобщител с лесен за ползване интерфейс и мощни функции за обобщаване на документи.
Това, което отличава този инструмент, е, че можете да избирате между различни режими на обобщение и да определяте дължината на обобщението. Разделът „% от източника“ предлага шест опции за избор – 5, 15, 25, 35, 45 и 55. Колкото по-голямо е числото, което изберете, толкова по-дълго ще бъде обобщението.
Бих препоръчал този инструмент за обобщаване, ако знаете колко информация ви е необходима от даден текст. Например, ако искате само най-важната информация от дадена статия, можете да изберете „5%“. Ако искате да получите същността на цялата статия, почти половината от дължината на статията, изберете „55“.
Но способността му да обобщава статии е ограничена – той ви дава няколко ключови думи и основните моменти. Не можете да получите обобщение на документа в един параграф или да поискате конкретни акценти.
Вземете най-добрите функции на Digest
- Създавайте резюмета, като поставяте текст директно, въвеждате URL адрес или качвате PDF документи
- Изтеглете резюметата като текстови файлове
- Получавайте резюмета на текстове на над 33 езика
- Определете броя на ключовите думи, които можете да извлечете от текста
Ограничения на Get Digest
- Има горна граница от 7000 думи.
- Резюметата, генерирани от URL адреси, бяха по-малко надеждни и изчерпателни, отколкото когато директно поставяхме текст от източника или качвахме документ.
Вижте цените на Digest
- Безплатно
- Бизнес: Започва от 133 долара на лиценз на месец
Получете оценки и рецензии за Digest
- G2: Няма налични рецензии
- Capterra: Няма налични рецензии
3. Scribbr: Най-добрият безплатен инструмент за обобщаване на текстове за академични изследвания
Scribbr предоставя AI инструменти за писане за учени и изследователи, с функции като академично писане и редактиране, редактиране в стил APA, цитиране и, разбира се, обобщаване.
Най-хубавото е, че не е нужно да се регистрирате, за да използвате този инструмент за обобщаване. Можете дори да проверите дали генерираното обобщение е без плагиатство. И това също се прави безплатно. Така че, ако сте студент, който търси икономични инструменти за обобщаване, това е добър вариант.
Най-добрите функции на Scribbr
- Генерирайте текст или обобщения с точки на вашия текст
- Персонализирайте фокуса на вашето резюме, като изберете ключови думи
- Изтеглете TXT файл с вашите резюмета
- Използвайте опцията „Обобщение“ за промяна на дължината на генерираното обобщение.
Ограничения на Scribbr
- Тъй като има ограничение от 600 думи, обобщаването на дълъг член може да бъде трудно.
Цени на Scribbr
- Безплатно
Оценки и рецензии за Scribbr
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични рецензии
4. Summary Generator: Най-подходящ за студенти и хора, които не са запознати с технологиите
Представих Summary Generator – основен инструмент за обобщаване на документи с минимален потребителски интерфейс (само три бутона) – за студенти или хора, които не са запознати с технологиите и които може да се чувстват заплашени от по-напредналите инструменти в този списък.
Ето как работи – добавяте блок текст и той ви дава по-опростена, лесно смилаема версия от него, включително списъци. Можете да натиснете бутона „Копирай“ и да поставите този текст в текстообработваща програма или бележник.
Тъй като инструментът има минимални функции, не можете да изтеглите резюмето като текстов файл или да поискате конкретни акценти.
Най-добрите функции на Summary Generator
- Създавайте кратки и лесни за четене резюмета за секунди
Ограничения на генератора на резюмета
- Не можете да създавате персонализирани резюмета
- Рекламите могат да направят преживяването малко объркващо
Цени на Summary Generator
- Безплатно
Рейтинги и отзиви за Summary Generator
- G2: Няма налични рецензии
- Capterra: Няма налични рецензии
5. Notta: Най-доброто за обобщаване на стенограми от срещи
Тъй като Notta е предимно приложение за водене на бележки, то е доста добро в анализирането на нюансите в диалога. Това го прави идеалният инструмент за обобщаване на транскрипции от уебинари и подкасти.
Хареса ми как Notta създава глави за всеки резюме на транскрипт – усещането е, че четеш блог пост или книга, а не просто списък с точки.
Можете да използвате Notta и в документите си с обобщения от срещи, за да извличате полезни идеи.
Най-добрите функции на Notta
- Генерирайте резюмета по глави на всичките си транскрипти и създавайте документи за процесите
- Използвайте персонализирани шаблони за различни видове срещи
- Споделете обобщения текст чрез линк
Няма ограничения
- Генераторът на резюмета е достъпен само в платения план.
- Не можете да обобщавате PDF файлове или уеб статии директно
Цени на Notta
- Безплатно
- Предимство: 14,99 $/потребител на месец
- Бизнес: 27,99 $/потребител на месец
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Notta
- G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: Недостъпен
6. Paraphraser. io: Най-добрият безплатен инструмент за създаване на дълги резюмета на текстове
Искате да обобщите големи документи? Paraphraser. io е чудесен вариант. Опитах да обобщя научна статия от 15 000 думи и резултатите бяха страхотни.
Той показва и подробности като броя на думите, символите, изреченията и абзаците в оригиналния текст. Това помага да се сравни резюмето с оригинала. Въпреки това, не можете да създавате персонализирани резюмета въз основа на неща като тон или ключови думи.
Макар Paraphraser. io да ви позволява да генерирате резюмета под формата на списъци с точки, аз ги намерих за несъгласувани и в някои случаи липсваше оригиналният контекст. Тествах и възможностите му за резюмиране на френски език и резултатите бяха точни.
Най-добрите функции на Paraphraser.io
- Създавайте резюмета на девет езика, включително френски, турски и португалски
- Парафразирайте обобщението, за да го опростите още повече.
- Проверете за плагиатство и граматически грешки като част от безплатния план
- Обобщавайте лесно дълги статии и академични документи
Ограничения на Paraphraser.io
- Няма подсказки за резюме
- Някои функции в потребителския интерфейс, като плъзгача за дължина на резюмето, могат да бъдат объркващи.
Цени на Paraphraser. io
- Безплатно
- Основен: Започва от 7 $/потребител на месец
- Enterprise: Започва от 35 $/потребител на месец
Paraphraser. io оценки и рецензии
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични рецензии
7. Jasper: Най-добрият инструмент за обобщаване за корпоративни екипи
Jasper е добре известен като AI генератор на съдържание, създаден за корпоративни екипи. Но една от неговите функции включва и AI обобщител на текст.
Качих текста си в Jasper и генерирах резюмета, използвайки едно от трите стандартни подсказване за резюме и моето собствено подсказване. Макар стандартните подсказване да работят добре, ще получите по-добри резултати, като добавите повече контекст към вашите персонализирани подсказване.
Една функция, която ме впечатли, е опцията „Аудитория“, която генерира резюме за различни типове аудитория. Например, получих доста лесно за разбиране резюме на статия, свързана с NFT.
Jasper предлага 7-дневен безплатен пробен период (необходима е кредитна карта), за да можете да разгледате функциите му преди да го закупите.
Най-добрите функции на Jasper
- Създавайте резюмета на повече от 25 езика
- Използвайте разширението Jasper Chrome, за да обобщавате лесно имейли и Google Docs
- Използвайте AI Copilot, за да създавате резюмета в стила и тона на вашата марка
Ограниченията на Jasper
- Няма безплатен план
- Не обобщава PDF файлове
Цени на Jasper
- Създател: 49 $/месец на място
- Предимство: 69 долара на месец за място
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Jasper
- G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ отзива)
8. Writesonic: Най-добрият AI текстов обобщител за кратки резюмета
Макар Writesonic да използва LLM на OpenAI за обобщаване, той е специално обучен за маркетингово съдържание. Това го прави чудесен генератор на обобщения за маркетолози. Например, можете да го помолите да генерира заглавие за публикации в социалните медии въз основа на дълъг статия. И можете да генерирате обобщението отново, за да получите вариации.
Особено добра функция е Article Writer 6. Всичко, което трябваше да направя, беше да дам тема (интерактивни демонстрации) и да избера някои източници. Writesonic създаде чернова с информация от всички тези източници само за няколко минути. Той цитира и източниците, така че можете да се върнете към тези статии за по-задълбочено проучване.
Това спестява много време на писателите в етапа на проучване и изготвяне на план!
Най-добрите функции на Writesonic
- Обобщете няколко публикации в блог и ги пренапишете като една дълга статия
- Създавайте специфични за канала обобщения на вашите статии с едно кликване и ги разпространявайте лесно
- Генерирайте резюмета на над 25 езика, включително френски, испански и японски
Ограничения на Writesonic
- Качеството на резюмето зависи от броя на кредитите. Затова създаването на резюмета с високо качество може да бъде скъпо.
Цени на Writesonic
- Стандартен: 99 долара на месец (включва 1 член на екипа)
- Професионална версия: 199 долара на месец (включва 3 члена на екипа)
- Разширено: 399 долара на месец (включва 5 членове на екипа)
Оценки и рецензии за Writesonic
- G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (1900+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Writesonic!
9. Gimme Summary AI: Най-добрият безплатен уеб инструмент за обобщаване на статии за браузъри Chrome
Колко често сте добавяли статия в отметките си, за да я прочетете по-късно, защото сте били в краен срок? С разширенията за браузърите Chrome или Brave на Gimme Summary AI мога да получа обща представа за основните теми на всяка статия в интернет за няколко секунди.
Най-хубавото? Не е нужно да копирам и поставям статии в различни раздели, за да получа резюме.
Въпреки това, тъй като Gimme Summary AI е изграден върху ChatGPT, когато поискам да се генерира резюме, ми се иска да отида в прозореца на ChatGPT за удостоверяване, което може да бъде неудобно.
Най-добрите функции на Gimme Summary AI
- Генерирайте обобщения на уеб статии с едно кликване директно от уеб страницата им
- Получавайте безплатни AI резюмета без реклами и без да се налага да предоставяте личните си данни
Ограниченията на Gimme Summary AI
- Поддържа само английски език
- Тъй като това е проект с отворен код, понякога може да има бъгове.
Цени на Gimme Summary AI
- Безплатно
Gimme Summary AI оценки и рецензии
- G2: Няма налични рецензии
- Capterra: Няма налични рецензии
10. Copy. ai: Най-доброто за обобщаване на документи в големи количества
Понякога дори обобщаването на съдържание може да отнеме много време – особено ако сте маркетинг специалист, който трябва да обобщи блогове в точки за социалните медии, или студент-изследовател, който трябва да прочете стотици различни изследователски статии за доклад, който пишете.
Ако е така, Copy. ai е перфектният избор. Функциите му за автоматизация на работния поток с документи ви позволяват да оптимизирате процеса на обобщаване.
Използвах го, за да напиша чернова на блог пост за лидерство в мисленето. Просто създадох обобщение, в което очертах конкретните си изисквания. Copy. ai след това обобщи интервютата ми с експерти, събирайки ключовите моменти от всеки разговор в едно кратко обобщение.
Copy. ai най-добри функции
- Използвайте шаблоните за резюме на Copy.ai, за да напишете вашите „подсказки за резюме“ и да спестите време.
- Създайте автоматизирани работни потоци, за да генерирате множество резюмета на документи или дори резюмета на различни версии на един документ с едно-единствено запитване.
- Създавайте SEO-оптимизирани мета заглавия и описания за вашите блог публикации само с едно кликване
Ограничения на Copy. ai
- Автоматизираните работни процеси са достъпни само в платените планове.
- Copy. ai не обобщава уеб статии от URL адреси
Цени на Copy. ai
- Безплатно
- Стартово ниво: 49 $/потребител на месец
- Разширено: 249 долара за 5 потребители на месец
Copy. ai оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (60 рецензии)
Създавайте резюмета и улавяйте ключовите моменти с ClickUp
Ако търсите AI генератор на резюмета за работа – за обобщаване на документи, чат низове, стенограми от срещи и други подобни – тогава най-доброто ми предложение е ClickUp. Имате ли нужда от ключовите точки от дадена среща в списък с точки за бързо преглеждане? Или може би искате да подчертаете съобщенията от даден човек в чат низове? Всичко това е възможно с ClickUp Brain.
Съгласен съм, че създаването на резюмета може да ви спести много време. Но защо да спирате дотук? Защо да не инвестирате в платформа, която прави много повече, за да опрости работата ви и да ви спести време?
Ето защо препоръчвам ClickUp. Освен че обобщава текстове, той може да ви помогне да управлявате проекти, да си сътрудничите с екипа си и да организирате задачите си.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и се запознайте с възможностите на AI обобщаващите функции на ClickUp.