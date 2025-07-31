10-те най-добри AI обобщители за документи и статии през 2025 г.

Като работници в сферата на знанието, ние прекарваме дни и седмици в четене и усвояване на информация, която ни помага да станем по-добри в работата си. Между постоянно нарастващата купчина от отраслови доклади, проучвания на клиенти и обичайните служебни имейли и документи, винаги има нещо ново, което изисква нашето когнитивно внимание.

Най-лошото? Списъкът с неща за четене сякаш никога не намалява. Въпреки че му отделям толкова много време всеки ден, все още имам чувството, че трябва да наваксвам.

В тази публикация в блога ще говоря за някои от най-добрите генератори на резюмета с изкуствен интелект, които екипът ми и аз тествахме наскоро. Те ще ни помогнат да наваксаме с четенето по-бързо от преди и най-накрая да затворим тези двеста тридесет и седем отворени раздела.

Да започваме!

Какво трябва да търсите в AI Summarizers?

При съставянето на този списък тествах над дузина инструменти за обобщаване на AI. Много от тях използваха GPT двигателя на OpenAI, за да предоставят кратки обобщения. Въпреки това, намерих и няколко, базирани на собствени големи езикови модели (LLM). Макар последните да предлагаха повече опции за персонализиране, те бяха и по-скъпи.

Ето какво търсих, когато тествах тези приложения:

Езиков модел : Инструментът използва ли персонализиран голям езиков модел (LLM) или се възползва от съществуващи модели като GPT? И ако е второто, коя версия на GPT двигателя трябва да изберем?

Персонализиране : Мога ли да променя дължината или формата на резюмето? Мога ли да дам специални инструкции или да поискам конкретна информация?

Качество на генерираното резюме : Оцених колко добре всеки инструмент е уловил същността на оригиналния документ. Запазили ли са оригиналната формулировка и ключовите изречения или са опростили езика за по-добра четимост?

Цена : Освен цената, аз се задълбочих в съотношението „цена-стойност“ на платените инструменти. Допълнителните такси отключваха ли полезни функции или бяха само екстри?

Леснота на използване: Колко интуитивни и лесни за ползване бяха интерфейсите? Това включваше опции за качване на файлове, разширения за Chrome и навигация в потребителския интерфейс.

За AI обобщителите, които поддържат няколко езика, аз също тествах някои от тези възможности, като се фокусирах върху тяхната точност на френски и испански (освен английски).

Най-добрите AI инструменти за обобщаване на документи на един поглед – сравнителна таблица

Инструмент Основни характеристики Най-доброто за Цени* ClickUp • Обобщавайте срещи, чатове, документи и задачи в реално време • Превеждайте обобщенията на различни езици • Генерирайте обобщения на мобилни устройства и като персонализирани полета • Автоматично генерирайте задачи за действие от обобщенията Средни и големи екипи, които управляват работата, документацията и актуализациите Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Вземи обобщение • Изберете дължината на резюмето в проценти • Резюмирайте от URL адреси, PDF файлове или копиран текст • Поддържа над 33 езика • Извличайте ключови думи Лица или малки екипи, които се нуждаят от бързи, езиково гъвкави резюмета на текстове Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 133 $/потребител/месец Scribbr • Не се изисква регистрация • Преразкажете за различни дължини • Проверка за плагиатство • Изтегляне на резюме като .txt Студенти и академични изследователи, които се нуждаят от прости, цитиращи резюмета Безплатно Генератор на резюмета • Обобщения с едно кликване • Прост изход на базата на списък • Минималистичен интерфейс Индивидуални лица, особено студенти или потребители, които не са запознати с технологиите Безплатно Notta • Обобщения по глави за транскрипти • Поддръжка на шаблони за срещи • Връзки за споделяне Средни по размер екипи, обобщаващи срещи, уебинари или подкасти Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 14,99 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Paraphraser. io • Обобщаване до 15 000 думи • Многоезична поддръжка • Проверка на граматиката и плагиатството • Опция за парафразиране Лица, които работят с дълги, академични или многоезични документи Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Jasper • Резюмета, специфични за аудиторията • Разширение за Chrome • Персонализиране на гласа на марката • Над 25 езика Маркетинг и съдържателни екипи в предприятията, които се нуждаят от персонализирани резюмета, съобразени с бранда 7-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 49 $/месец на работно място; Персонализирани цени за предприятия Writesonic • Генериране на резюме на статии за социални мрежи • Резюмиране и пренаписване на множество блогове • Поддръжка на над 25 езика Маркетолози и създатели на съдържание в малки и средни екипи Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 99 $/месец Gimme Summary AI • Разширение за Chrome • Резюмета на уеб статии с едно кликване • Без регистрация или реклами Лица, които се нуждаят от кратки резюмета на статии, докато сърфират в интернет Безплатно Copy. ai • Масови работни потоци за обобщения • Шаблони за подсказки за обобщения • SEO-оптимизирано генериране на метаданни Екипи за съдържание и проучвания, които обобщават в големи количества (малки до големи екипи) Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 49 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия

Нека продължим с прегледа и да видим как се представят различните инструменти за обобщаване на AI!

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри AI инструмента за обобщаване на документи, които да използвате през 2025 г.

В тази секция ще разгледаме отделни обобщители, като ще покажем техните силни и слаби страни, за да можете да направите информиран избор.

1. ClickUp: Най-добър AI инструмент за обобщаване на документи

Започнете с ClickUp Brain Обобщавайте бележки от срещи, търсете конкретна информация и автоматизирайте ръчните задачи с ClickUp Brain

ClickUp е платформа за управление на работата „всичко в едно“, която ви помага с съвместната работа по документи, управлението на проекти и вътрешните комуникации от едно-единствено приложение.

А най-хубавото? Всички тези инструменти са тясно интегрирани с ClickUp Brain. Това е най-мощният AI асистент на планетата, който разпознава контекста. Той може да ви помогне с всичко – от намиране на информация и писане на съдържание до обобщаване на актуализации по проекти и превод на документи.

Обобщавайте дълги или сложни документи

Всичко, което трябва да направите, е да добавите съдържанието си в ClickUp Docs (вградения софтуер за съвместна работа с документи) и да помолите AI да обобщи текста. Можете също да дадете указания за тона на обобщението, нивото на четимост и аудиторията, за да го направите по-контекстуално.

💡 Професионален съвет: Искате ли да обобщите и бележките от срещите? Опитайте AI Notetaker на ClickUp. Дайте му разрешение да се присъединява автоматично към вашите срещи и наблюдавайте как записва, транскрибира и анализира дискусиите ви. След всеки разговор получавате обзор на срещата, транскрипт с обозначения на говорителите и действия за изпълнение, подредени в ClickUp Inbox. Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте срещите си с ClickUp AI Notetaker

Създавайте списъци със задачи от извлечената информация

Друг начин да използвате ClickUp Brain е да го помолите да намери някаква информация и след това да създаде документ или списък със задачи въз основа на нея. Например, мога да помоля ClickUp да ми разкаже за процеса на въвеждане в работата в моята компания и след това да създаде списък със задачи за въвеждане в работата в ClickUp, който да бъде използван от новоназначените служители.

Превърнете документи в списъци със задачи за секунди с ClickUp Brain

Обобщете темите на проекта

Обобщете темите на проектите, за да получите бърза актуализация за напредъка им с ClickUp Brain

ClickUp Projects предоставя и бутон „обобщи“ за всички задачи и коментари в ClickUp. Всичко, което трябва да направя, е да помоля AI да обобщи всички актуализации по проекта. Това ми помага да съм в крак с новостите, без да се налага да преглеждам ръчно 50-те съобщения.

Освен това можете да използвате функцията Ask AI в ClickUp, за да получавате актуализации за работата и да проследявате седмичния (или дневен) напредък на екипа си.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате бързо актуализации по проекти, въпроси и отговори в работната среда, отчети за състоянието на проектите и др.

Това е удобна функция, особено за мениджърите.

Генерирайте автоматични обобщения на напредъка в работата на вашия екип с AI Standups на ClickUp

Всичко, което трябва да направите, е да добавите колегите, чиито актуализации на работата ви са необходими, да изберете интервала – седмичен, дневен или персонализиран – и да решите в какъв формат искате да ви бъдат представяни. Можете да получавате всичките им актуализации или да помолите ClickUp Brain да ви даде обобщение или списък с точки. Последният вариант може да бъде полезен, ако имате много актуализации на работата, които трябва да прегледате.

Автоматизирайте генерирането на обобщения за задачите

Искате да проследявате няколко проекта едновременно? Можете да използвате опцията „Потребителски полета“ на ClickUp, за да добавите AI обобщения и AI актуализации на проекти като две колони в задачите си – и да получавате автоматични обобщения, без да отваряте задачите или проектите си всеки път.

Генерирайте обобщения на вашите проекти и задачи, като направите AI обобщенията персонализирано поле в ClickUp Tasks.

Превеждайте (и обобщавайте) съдържанието

Комуникацията с глобален екип или клиенти, които не говорят английски, понякога може да бъде трудна. Аз преодолях този проблем, като добавих документите си на английски и помолих ClickUp Brain да ги обобщи на друг език, който мога да споделя с клиентите си, които не говорят английски.

Създавайте преведени резюмета на съдържанието си с ClickUp Brain и оптимизирайте комуникацията

💡 Професионален съвет: Brain MAX е суперприложението с изкуствен интелект на ClickUp, което предлага унифицирано търсене, автоматизация и преобразуване на глас в текст в целия ви работен процес, включително задачи, документи, срещи, свързани инструменти и уеб. То ви позволява да изберете оптималния модел (ChatGPT, Claude, Gemini и др.) за задачи като обобщаване, писане или разсъждение. Можете да помолите Brain MAX да обобщи документи, низове от задачи или коментари и низове от уведомления в пощенската кутия, всички извлечени от реалния ви работен контекст!

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщете всичко: От теми по проекти до От теми по проекти до бележки от срещи и чат съобщения, създайте обобщение на цялото съдържание директно в ClickUp.

Добавете поле за резюме : Дайте на колегите си основната идея на всеки документ или страница в ClickUp, като вмъкнете автоматично генериран блок с резюме.

Извлечете действия за изпълнение : Позволете на ClickUp Brain да прегледа вашите документи, чатове и стенограми от срещи и да състави списък с действия за изпълнение или следващи стъпки за вас.

Преведи текст : Създавайте бързи резюмета на документи на различни езици и поддържайте глобалните екипи на една и съща страница

Получавайте резюмета на мобилния си телефон: Ако използвате ClickUp на смартфона си, можете да активирате автоматични резюмета на коментарите и съобщенията в пощенската си кутия.

Ограничения на ClickUp

Не можете да обобщите PDF файл директно (освен чрез копиране и поставяне на цялото съдържание)

Цени на ClickUp

Кликвате върху оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Get Digest: Най-доброто за създаване на резюмета на ключови изречения

чрез Get Digest

Следващият инструмент, който тествах, беше Get Digest – прост AI обобщител с лесен за ползване интерфейс и мощни функции за обобщаване на документи.

Това, което отличава този инструмент, е, че можете да избирате между различни режими на обобщение и да определяте дължината на обобщението. Разделът „% от източника“ предлага шест опции за избор – 5, 15, 25, 35, 45 и 55. Колкото по-голямо е числото, което изберете, толкова по-дълго ще бъде обобщението.

Бих препоръчал този инструмент за обобщаване, ако знаете колко информация ви е необходима от даден текст. Например, ако искате само най-важната информация от дадена статия, можете да изберете „5%“. Ако искате да получите същността на цялата статия, почти половината от дължината на статията, изберете „55“.

Но способността му да обобщава статии е ограничена – той ви дава няколко ключови думи и основните моменти. Не можете да получите обобщение на документа в един параграф или да поискате конкретни акценти.

Вземете най-добрите функции на Digest

Създавайте резюмета, като поставяте текст директно, въвеждате URL адрес или качвате PDF документи

Изтеглете резюметата като текстови файлове

Получавайте резюмета на текстове на над 33 езика

Определете броя на ключовите думи, които можете да извлечете от текста

Ограничения на Get Digest

Има горна граница от 7000 думи.

Резюметата, генерирани от URL адреси, бяха по-малко надеждни и изчерпателни, отколкото когато директно поставяхме текст от източника или качвахме документ.

Вижте цените на Digest

Безплатно

Бизнес: Започва от 133 долара на лиценз на месец

Получете оценки и рецензии за Digest

G2 : Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

3. Scribbr: Най-добрият безплатен инструмент за обобщаване на текстове за академични изследвания

чрез Scribbr

Scribbr предоставя AI инструменти за писане за учени и изследователи, с функции като академично писане и редактиране, редактиране в стил APA, цитиране и, разбира се, обобщаване.

Най-хубавото е, че не е нужно да се регистрирате, за да използвате този инструмент за обобщаване. Можете дори да проверите дали генерираното обобщение е без плагиатство. И това също се прави безплатно. Така че, ако сте студент, който търси икономични инструменти за обобщаване, това е добър вариант.

Най-добрите функции на Scribbr

Генерирайте текст или обобщения с точки на вашия текст

Персонализирайте фокуса на вашето резюме, като изберете ключови думи

Изтеглете TXT файл с вашите резюмета

Използвайте опцията „Обобщение“ за промяна на дължината на генерираното обобщение.

Ограничения на Scribbr

Тъй като има ограничение от 600 думи, обобщаването на дълъг член може да бъде трудно.

Цени на Scribbr

Безплатно

Оценки и рецензии за Scribbr

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

4. Summary Generator: Най-подходящ за студенти и хора, които не са запознати с технологиите

чрез Summary Generator

Представих Summary Generator – основен инструмент за обобщаване на документи с минимален потребителски интерфейс (само три бутона) – за студенти или хора, които не са запознати с технологиите и които може да се чувстват заплашени от по-напредналите инструменти в този списък.

Ето как работи – добавяте блок текст и той ви дава по-опростена, лесно смилаема версия от него, включително списъци. Можете да натиснете бутона „Копирай“ и да поставите този текст в текстообработваща програма или бележник.

Тъй като инструментът има минимални функции, не можете да изтеглите резюмето като текстов файл или да поискате конкретни акценти.

Най-добрите функции на Summary Generator

Създавайте кратки и лесни за четене резюмета за секунди

Ограничения на генератора на резюмета

Не можете да създавате персонализирани резюмета

Рекламите могат да направят преживяването малко объркващо

Цени на Summary Generator

Безплатно

Рейтинги и отзиви за Summary Generator

G2 : Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

5. Notta: Най-доброто за обобщаване на стенограми от срещи

Тъй като Notta е предимно приложение за водене на бележки, то е доста добро в анализирането на нюансите в диалога. Това го прави идеалният инструмент за обобщаване на транскрипции от уебинари и подкасти.

Хареса ми как Notta създава глави за всеки резюме на транскрипт – усещането е, че четеш блог пост или книга, а не просто списък с точки.

Можете да използвате Notta и в документите си с обобщения от срещи, за да извличате полезни идеи.

Най-добрите функции на Notta

Генерирайте резюмета по глави на всичките си транскрипти и създавайте документи за процесите

Използвайте персонализирани шаблони за различни видове срещи

Споделете обобщения текст чрез линк

Няма ограничения

Генераторът на резюмета е достъпен само в платения план.

Не можете да обобщавате PDF файлове или уеб статии директно

Цени на Notta

Безплатно

Предимство: 14,99 $/потребител на месец

Бизнес: 27,99 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notta

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостъпен

6. Paraphraser. io: Най-добрият безплатен инструмент за създаване на дълги резюмета на текстове

Искате да обобщите големи документи? Paraphraser. io е чудесен вариант. Опитах да обобщя научна статия от 15 000 думи и резултатите бяха страхотни.

Той показва и подробности като броя на думите, символите, изреченията и абзаците в оригиналния текст. Това помага да се сравни резюмето с оригинала. Въпреки това, не можете да създавате персонализирани резюмета въз основа на неща като тон или ключови думи.

Макар Paraphraser. io да ви позволява да генерирате резюмета под формата на списъци с точки, аз ги намерих за несъгласувани и в някои случаи липсваше оригиналният контекст. Тествах и възможностите му за резюмиране на френски език и резултатите бяха точни.

Най-добрите функции на Paraphraser.io

Създавайте резюмета на девет езика, включително френски, турски и португалски

Парафразирайте обобщението, за да го опростите още повече.

Проверете за плагиатство и граматически грешки като част от безплатния план

Обобщавайте лесно дълги статии и академични документи

Ограничения на Paraphraser.io

Няма подсказки за резюме

Някои функции в потребителския интерфейс, като плъзгача за дължина на резюмето, могат да бъдат объркващи.

Цени на Paraphraser. io

Безплатно

Основен: Започва от 7 $/потребител на месец

Enterprise: Започва от 35 $/потребител на месец

Paraphraser. io оценки и рецензии

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

7. Jasper: Най-добрият инструмент за обобщаване за корпоративни екипи

чрез Jasper

Jasper е добре известен като AI генератор на съдържание, създаден за корпоративни екипи. Но една от неговите функции включва и AI обобщител на текст.

Качих текста си в Jasper и генерирах резюмета, използвайки едно от трите стандартни подсказване за резюме и моето собствено подсказване. Макар стандартните подсказване да работят добре, ще получите по-добри резултати, като добавите повече контекст към вашите персонализирани подсказване.

Една функция, която ме впечатли, е опцията „Аудитория“, която генерира резюме за различни типове аудитория. Например, получих доста лесно за разбиране резюме на статия, свързана с NFT.

Jasper предлага 7-дневен безплатен пробен период (необходима е кредитна карта), за да можете да разгледате функциите му преди да го закупите.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте резюмета на повече от 25 езика

Използвайте разширението Jasper Chrome, за да обобщавате лесно имейли и Google Docs

Използвайте AI Copilot, за да създавате резюмета в стила и тона на вашата марка

Ограниченията на Jasper

Няма безплатен план

Не обобщава PDF файлове

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на място

Предимство: 69 долара на месец за място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jasper

G2 : 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (1800+ отзива)

8. Writesonic: Най-добрият AI текстов обобщител за кратки резюмета

чрез Writesonic

Макар Writesonic да използва LLM на OpenAI за обобщаване, той е специално обучен за маркетингово съдържание. Това го прави чудесен генератор на обобщения за маркетолози. Например, можете да го помолите да генерира заглавие за публикации в социалните медии въз основа на дълъг статия. И можете да генерирате обобщението отново, за да получите вариации.

Особено добра функция е Article Writer 6. Всичко, което трябваше да направя, беше да дам тема (интерактивни демонстрации) и да избера някои източници. Writesonic създаде чернова с информация от всички тези източници само за няколко минути. Той цитира и източниците, така че можете да се върнете към тези статии за по-задълбочено проучване.

Това спестява много време на писателите в етапа на проучване и изготвяне на план!

Най-добрите функции на Writesonic

Обобщете няколко публикации в блог и ги пренапишете като една дълга статия

Създавайте специфични за канала обобщения на вашите статии с едно кликване и ги разпространявайте лесно

Генерирайте резюмета на над 25 езика, включително френски, испански и японски

Ограничения на Writesonic

Качеството на резюмето зависи от броя на кредитите. Затова създаването на резюмета с високо качество може да бъде скъпо.

Цени на Writesonic

Стандартен: 99 долара на месец (включва 1 член на екипа)

Професионална версия: 199 долара на месец (включва 3 члена на екипа)

Разширено: 399 долара на месец (включва 5 членове на екипа)

Оценки и рецензии за Writesonic

G2 : 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (1900+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Writesonic!

9. Gimme Summary AI: Най-добрият безплатен уеб инструмент за обобщаване на статии за браузъри Chrome

чрез Chrome Web Store

Колко често сте добавяли статия в отметките си, за да я прочетете по-късно, защото сте били в краен срок? С разширенията за браузърите Chrome или Brave на Gimme Summary AI мога да получа обща представа за основните теми на всяка статия в интернет за няколко секунди.

Най-хубавото? Не е нужно да копирам и поставям статии в различни раздели, за да получа резюме.

Въпреки това, тъй като Gimme Summary AI е изграден върху ChatGPT, когато поискам да се генерира резюме, ми се иска да отида в прозореца на ChatGPT за удостоверяване, което може да бъде неудобно.

Най-добрите функции на Gimme Summary AI

Генерирайте обобщения на уеб статии с едно кликване директно от уеб страницата им

Получавайте безплатни AI резюмета без реклами и без да се налага да предоставяте личните си данни

Ограниченията на Gimme Summary AI

Поддържа само английски език

Тъй като това е проект с отворен код, понякога може да има бъгове.

Цени на Gimme Summary AI

Безплатно

Gimme Summary AI оценки и рецензии

G2 : Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични рецензии

10. Copy. ai: Най-доброто за обобщаване на документи в големи количества

Понякога дори обобщаването на съдържание може да отнеме много време – особено ако сте маркетинг специалист, който трябва да обобщи блогове в точки за социалните медии, или студент-изследовател, който трябва да прочете стотици различни изследователски статии за доклад, който пишете.

Ако е така, Copy. ai е перфектният избор. Функциите му за автоматизация на работния поток с документи ви позволяват да оптимизирате процеса на обобщаване.

Използвах го, за да напиша чернова на блог пост за лидерство в мисленето. Просто създадох обобщение, в което очертах конкретните си изисквания. Copy. ai след това обобщи интервютата ми с експерти, събирайки ключовите моменти от всеки разговор в едно кратко обобщение.

Copy. ai най-добри функции

Използвайте шаблоните за резюме на Copy.ai, за да напишете вашите „подсказки за резюме“ и да спестите време.

Създайте автоматизирани работни потоци , за да генерирате множество резюмета на документи или дори резюмета на различни версии на един документ с едно-единствено запитване.

Създавайте SEO-оптимизирани мета заглавия и описания за вашите блог публикации само с едно кликване

Ограничения на Copy. ai

Автоматизираните работни процеси са достъпни само в платените планове.

Copy. ai не обобщава уеб статии от URL адреси

Цени на Copy. ai

Безплатно

Стартово ниво: 49 $/потребител на месец

Разширено: 249 долара за 5 потребители на месец

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (60 рецензии)

Създавайте резюмета и улавяйте ключовите моменти с ClickUp

Ако търсите AI генератор на резюмета за работа – за обобщаване на документи, чат низове, стенограми от срещи и други подобни – тогава най-доброто ми предложение е ClickUp. Имате ли нужда от ключовите точки от дадена среща в списък с точки за бързо преглеждане? Или може би искате да подчертаете съобщенията от даден човек в чат низове? Всичко това е възможно с ClickUp Brain.

Съгласен съм, че създаването на резюмета може да ви спести много време. Но защо да спирате дотук? Защо да не инвестирате в платформа, която прави много повече, за да опрости работата ви и да ви спести време?

Ето защо препоръчвам ClickUp. Освен че обобщава текстове, той може да ви помогне да управлявате проекти, да си сътрудничите с екипа си и да организирате задачите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се запознайте с възможностите на AI обобщаващите функции на ClickUp.