Как да си водите бележки от видео като професионалист

Имаше време, когато присъствието на лични разговори и вземането на бележки от черната дъска бяха норма.

А днес? Дигиталните екрани, Zoom класовете и онлайн видеоклиповете са навсякъде около нас. Въпреки това, изкуството на воденето на бележки продължава да процъфтява.

В края на краищата, както мъдро е казал американският автор Бен Касноча: „Ако не запишете това, което чувате и научавате, какви са шансовете да го запомните?”

Но ето как стоят нещата: вземането на бележки се е променило значително през годините.

Днес инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат автоматично да обобщават видеоклипове и да ни помагат да пишем по-кратки бележки.

Но какво отличава доброто вземане на бележки от отличното и как можете да използвате AI инструменти, за да извлечете максимума от видеоклиповете? Нека разгледаме първо как да вземате бележки от видеоклип ефективно и защо това все още е съществен елемент от ученето. ✍️

Защо трябва да си водите бележки от видеоклипове

Исторически погледнато, воденето на бележки винаги е било считано за признак на внимателен и сериозен ученик или слушател. Но воденето на бележки наистина ли подобрява ученето? Ето какво казва науката:

Според проучване на Одри ван дер Меер и Рууд ван дер Веел от Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU), хората си водят бележки, без да мислят.

„Много е изкушаващо да запишеш всичко, което казва лекторът. Информацията влиза през ушите ти и излиза през пръстите ти, но ти не я обработваш“, отбеляза тя.

През 2022 г. YouTube каналът Koi публикува видео с заглавие „ Защо лошото ви водене на бележки разваля оценките ви . ” Във видеото разказвачът обяснява концепцията, наречена „когнитивно натоварване”.

Той сравнява мозъка ни с телефон, като когнитивната натовареност представлява батерията. Той подчертава, че мозъкът ни не е създаден за многозадачност, която го претоварва.

Разказвачът споделя личен опит от втората си година в медицинския факултет, когато обсебването му от воденето на бележки му пречеше да се концентрира върху пациентите. Вместо да запаметява важната информация, той се мъчеше да задава подходящи въпроси. След като премина от прекомерното водене на бележки към активно слушане, способността му да установява връзка с пациентите се подобри значително.

Но как работи вземането на бележки с други медии, като например видеоклипове? Можете ли да използвате AI, за да ви помогне при вземането на бележки, докато гледате видеоклип? (Подсказка: да, ClickUp ви помага!)

Как да си водите бележки от видео

Анкета: Какво е най-голямото ви предизвикателство при вземането на бележки от видео? 🎥 Следете бързоразвиващото се съдържание (когато не можете да си водите бележки и да слушате едновременно) Останете фокусирани по време на по-дълги видеоклипове Ефективно организиране на бележките ви (по време на видеото или след него) Запомняне на важни детайли след края на видеото Какъвто и да е отговорът ви, ние имаме решение за всички горепосочени предизвикателства. Прочетете нататък 🙂

Преди да започнете да си водите бележки от видео, направете следните неща, за да се подготвите:

Сега, когато сте готови, ето няколко изпитани стратегии за вземане на бележки от всяко видео:

1. Активирайте субтитрите или надписите

Лесно решение на дилемата с вземането на бележки е да използвате субтитри.

Когато гледате видеоклипове в YouTube, например, активирайте функцията за субтитри или надписи. Това ви позволява да четете текста на екрана, докато гледате. Това значително подобрява разбирането ви и ви държи по-ангажирани.

Не забравяйте, че субтитрите са различни от затворените надписи. Затворените надписи включват фонови звуци и невербални сигнали, което ги прави идеални за хора с увреждания на слуха, докато субтитрите са предназначени за зрители, които искат да четат едновременно с гледането.

2. Потърсете транскрипции на видеоклипове

Някои образователни видеоклипове предоставят транскрипции, които могат да бъдат изключително полезни за водене на бележки. За разлика от субтитрите, транскрипцията ви позволява да четете съдържанието на свой собствен темп.

👀 Ето една техника за спестяване на време за YouTube видеоклипове, за които има транскрипт Отидете в описанието на видеото Скролнете надолу и кликнете върху „Покажи транскрипт“. Вдясно от видеото ще се появи транскрипт с времеви отметки. Прегледайте съответните раздели и си водете бележки.

Ако сте зает студент, който се занимава с няколко курса едновременно, това е спасително средство.

Вместо да преглеждате отново цялата лекция преди изпит, можете бързо да претърсите транскрипта, за да намерите и прегледате най-важните части. Това спестява време и ви гарантира, че се концентрирате върху най-важната информация.

Стресът? Изчезнал. 🙌

💡Съвет от професионалист: С ClickUp Brain можете да транскрибирате автоматично вашите записи с AI само за няколко минути. ClickUp предоставя транскрипт с възможност за търсене и времеви отметки, който можете лесно да анотирате или маркирате. Това прави документирането на ключови моменти от видеоклипове по-лесно и ефективно.

Преписвайте без усилие вашите записи с ClickUp Brain

3. Настройте скоростта на възпроизвеждане на видеото

Ако съдържанието се движи прекалено бързо, забавете възпроизвеждането на видеото до 0,75x скорост (или по-ниска скорост, ако предпочитате).

Това ви дава повече време да усвоите информацията и да си водите бележки като протокол от срещата, без да се чувствате притиснати от времето.

💡Съвет от професионалист: Използвайте техниката Помодоро 🍅 Докато гледате по-дълги видеоклипове (1-3-часови видеоклипове или лекционни серии, които продължават десетки часове), опитайте техниката Pomodoro, за да поддържате концентрацията си. Гледайте видеоклипа в продължение на 25 минути, направете 5-минутна почивка и повторете. Това ще ви помогне да останете свежи и да запаметите повече информация.

4. Спрете видеото, за да си водите бележки

При видео лекциите активно слушането на ключови думи и концепции е от решаващо значение за ефективното водене на бележки. Използването на субтитри може да подобри разбирането и ангажираността ви, като ви гарантира по-добро усвояване на материала.

Не можете да следвате видеото? Няма проблем – спирайте го колкото пъти е необходимо, за да си запишете ключовата информация.

💡Съвет от професионалист: С ClickUp Clips можете да записвате екрана си, да добавяте свои коментари за по-късно преглед и да спирате записа по всяко време, за да си водите подробни бележки. Това ви позволява да улавяте важни моменти от видеоклипове и безпроблемно да споделяте или вграждате клипове директно в ClickUp Docs за документиране и преглед.

Споделяйте идеите си визуално и аудио с ClickUp Clips

🏷️ Пример: Представете си, че сте студент, който се подготвя за изпити. Вместо да се мъчите да следвате бързите видео лекции, можете да спрете и да си вземете време, за да сте сигурни, че сте уловили всички ключови моменти. По-късно, когато преглеждате материала, прегледайте отново конкретните клипове и бележки, които сте създали, за да се уверите, че не сте пропуснали нищо важно.

Прочетете също: Как да споделяте и сътрудничите по бележки

5. Превъртете назад, когато нещо не е ясно

Може да ви се струва очевидно, но е от решаващо значение: ако не разбирате нещо, превъртете видеото назад и го гледайте отново. Продължавайте да превъртате и преигравате, докато концепцията не ви стане ясна.

Това е едно от най-големите предимства на записаните видеоклипове – можете да ги усвоявате на свой собствен темп. Разбирането на материала е от съществено значение за воденето на точни и ефективни бележки.

И тук ClickUp Clips може да ви бъде изключително полезен. Можете да записвате и заснемате важни части от видеото и да ги преглеждате колкото пъти е необходимо, докато си водите бележки.

Лесно преобразувайте вашите ClickUp клипове в изпълними задачи

6. Организирайте бележките с заглавия и подзаглавия

Създайте план, като добавите заглавия и подзаглавия въз основа на ключовите теми, обсъждани във видеото. Тази структура ще ви помогне да организирате мислите си и ще улесни прегледа им по-късно.

Макар Google Docs и други цифрови инструменти да могат да оптимизират процеса на водене на бележки и да намалят отнемащите време редакции, ClickUp Docs е по-добрата алтернатива. Той предлага управление на задачи, персонализирано форматиране и възможност за вграждане на видеоклипове и други ресурси директно във вашите бележки.

Можете да форматирате бележките си с заглавия, подзаглавия и точки, като същевременно ги свържете директно със задачи или други документи, свързани с вашия работен процес.

Персонализирайте документите си с опции за стилизиране, шаблони и вградени видеоклипове и таблици

🏷️ Пример: Професионалистите с натоварени графици могат да използват ClickUp Docs, за да организират и лесно да имат достъп до бележките си по проекти и важни документи. Когато дойде време да се подготвите за среща или да се справите с краен срок по проект, можете да се заемете веднага с най-важните задачи, без да губите време в търсене из разпръснати файлове.

💡 Професионален съвет: Маркирайте бележките си с цветове, като използвате различни подчертавания, за да прегледате отново основните концепции, въпроси и идеи. Това добавя визуална организация и помага по време на прегледа. 🎨

7. Използвайте точки за ключови детайли

Когато правите бележки, избройте всеки важен детайл като точка. Отделете отделни точки за:

Нови думи или термини, с които не сте запознати

Важни хора

Дати

Ключови концепции

Точките правят бележките ви по-ясни и по-лесни за следване. Като се фокусирате върху основните концепции и ги организирате в точки, можете ефективно да превърнете бележките си в кратки ключови изводи.

💡 Професионален съвет: Функциите Docs и Notepad на ClickUp ви позволяват да създавате списъци с точки и да организирате бележките си ефективно, което улеснява прегледа и достъпа до тях по-късно.

🏷️ Пример: Инженерите, които гледат демонстрации на софтуер, могат да използват AI обобщения, за да разбият сложните обяснения на кода на лесни за разбиране точки.

Бързо записвайте бележки, идеи и напомняния с помощта на ClickUp Notepad

8. Използвайте кратки и прости изречения

Не забравяйте: вие правите бележки, а не пишете подробно есе.

Използвайте кратки фрази, фрагменти и съкращения, за да предадете бързо основните идеи, без да губите време в преписване на дълги изречения.

Винаги можете да оставяте времеви отметки в бележките си, за да прегледате отново съответните части от видеото по-късно.

9. Използвайте свои собствени думи

Винаги си водете бележки от видеоклипове с ваши собствени думи. Тази практика помага да затвърдите информацията и улеснява нейното възпроизвеждане по-късно.

Избягвайте да копирате точните думи на говорителя – усвойте информацията по начин, който е най-смислен за вас, и персонализирайте ученето си.

Мини-ръководство: Как да останете концентрирани, докато си водите бележки от видео 🔕 Елиминирайте разсейващите фактори: Затворете несвързаните раздели и изключете уведомленията. 🎯 Използвайте режим „Фокус“: Ако правите бележки в ClickUp Docs, използвайте режим „Фокус“, за да сведете до минимум разсейването и да се концентрирате изцяло върху воденето на бележки. ⏸️ Правете паузи: Спирайте видеото и правете кратки паузи на всеки 20 минути, за да запаметите повече информация. Проучванията показват, че паузите подобряват концентрацията и производителността. 📝 Обобщавайте на всеки 5 минути: Спирайте на всеки 5-10 минути, за да обобщите с ваши думи това, което току-що сте научили.

10. Маркирайте ключови термини, хора и концепции

Обърнете внимание на ключовите думи, важните цифри, дати и основни концепции във видеото. Те често се подчертават както визуално, така и вербално.

Маркирайте или подчертайте тези елементи в бележките си, за да ги направите по-забележими.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain, интелигентен AI асистент, ви позволява да генерирате AI обобщения на видеоклипове. С това можете да персонализирате и преформулирате за по-добро разбиране.

ClickUp Brain търси отговори на вашите въпроси в транскрипциите на вашите клипове

11. Нарисувайте прости диаграми от видеото

Ако видеото съдържа важни диаграми или графики, спрете го и ги пресъздайте в бележките си.

Ако правите цифрови бележки, направете екранни снимки с ClickUp Clips и ги вмъкнете директно в ClickUp Docs.

За да направите още една стъпка напред, използвайте ClickUp Whiteboards , за да рисувате мисловни карти и да визуализирате връзките между ключовите концепции.

Реализирайте идеите си с ClickUp Mind Maps

Според едно проучване, визуалното водене на бележки е по-добра стратегия за учене от традиционния метод.

🏷️ Пример: Ако гледате уебинар за тенденциите в съдържателния маркетинг, можете да използвате функцията „Бяла дъска“ на ClickUp, за да начертаете визуално идеите и наблюденията си. Това ви позволява да правите мозъчна атака заедно с бележките си, превръщайки идеите от видеото в практически стратегии.

12. Обърнете внимание на сигнали като тон и фонова музика

Видеото има уникално предимство: невербални сигнали като тон на гласа, фонова музика и звукови ефекти често подчертават ключови моменти.

С помощта на ClickUp Clips можете лесно да улавяте тези нюанси. Като безплатно разширение за Chrome, Clip ви позволява лесно да записвате екрана и да изпращате висококачествени, ясни съобщения чрез линк, имейл или директно в ClickUp.

Споделяйте висококачествени екранни записи с всеки, навсякъде чрез Clip by ClickUp

13. Използвайте времеви отметки във видеото, за да структурирате бележките си

Някои видеоклипове включват времеви отметки или глави, които могат да бъдат отлично ръководство за организиране на бележките ви. Използвайте тези времеви маркери като заглавия в бележките си и избройте ключовите детайли под всеки от тях.

Този метод гарантира, че бележките ви следват логическата последователност на видеото.

ClickUp Brain ви позволява автоматично да транскрибирате видеоклипове с времеви отметки. По-късно можете лесно да търсите и организирате бележките си около важни моменти.

💡 Професионален съвет: Организирайте бележките си с етикети и етикети В ClickUp Docs можете да добавяте етикети или етикети към конкретни части от бележките си. Използвайте етикети като „Важно“, „Прегледай по-късно“ или „Ключова концепция“, за да категоризирате ефективно бележките си. Това помага, когато трябва да прегледате бързо определени части.

Идеалният начин на мислене за водене на бележки

Съветите, които обсъдихме досега, повишават ефективността и ефикасността при вземането на бележки.

За да започнете, винаги помнете, че бележките са вашият личен запис на това, което сте видели. Те са предназначени да ви помогнат да прегледате и запомните. Те не са транскрипти!

Ето как трябва да подходите към вземането на бележки:

Концентрирайте се върху основните концепции, а не върху всяка малка подробност.

Използвайте точки или мисловни карти

Включете тригери за паметта

Направете бележките си лични

Създавайте бележки, които ще бъдат полезни (и разбираеми) месеци по-късно.

След като приложите тези стратегии, трябва да прегледате и усъвършенствате бележките си.

Как да прегледате и усъвършенствате бележките си

Преразглеждането на бележките е най-важната част от воденето на бележки (освен самото гледане на видеото/участието в семинара и т.н.).

Това ви помага да идентифицирате пропуски, неправилно разположена информация или области, които се нуждаят от изясняване.

Ето стъпките, които могат да ви помогнат да усъвършенствате бележките си от видеото и да запазите добре тази информация:

1. Прегледайте и проверете бележките си

Прегледайте всички бележки, които сте направили от видеото. Проверете за:

Липсваща информация

Точки, за които бихте искали да получите повече подробности

Ключови идеи и думи, които трябва да подчертаете или маркирате

Неща, които трябва да бъдат променени в точки

Ключови точки, които трябва да бъдат в отделна секция за по-лесно разбиране

Всяка информация, която сега считате за ненужна

Прекъсвания в потока на информация

Както предложихме по-горе, опитайте ClickUp Brain, за да усъвършенствате бележките си чрез автоматично генериране на AI обобщения на видео съдържанието ви.

🏷️ Пример: представете си проектен мениджър, който преглежда записана среща на екипа. С помощта на ClickUp Brain той транскрибира и обобщава дискусията, като подчертава ключовите действия и взетите решения. Това му позволява бързо да усъвършенства бележките си, като се уверява, че всички важни точки са заснети и ефективно съобщени на екипа.

2. Препишете (или въведете) информацията отново, за да я запомните по-добре.

Да, чухте правилно. Повтарянето на наученото с ваши собствени думи може да ви помогне да го разберете и запомните по-добре.

Независимо дали сте си направили бележки на хартия или в цифров формат, напишете резюме с ваши собствени думи, за да затвърдите наученото.

Ако информацията съдържа сложни идеи, опитайте да създадете мисловна карта, за да свържете различните теми.

Виртуален урок или среща? Ето нещо, което ще ви хареса

Въпреки че умението да правим добри бележки е нещо, което всички трябва да притежаваме, понякога бихме искали просто да слушаме споделеното, без да се натоварваме с бележки.

Е, сега вече можете!

Опитайте AI Notetaker Получавайте автоматични транскрипти от срещи с ясни етикети на говорителите, използвайки ClickUp AI Notetaker.

AI Notetaker на ClickUp гарантира, че всеки момент от дискусията се записва и превръща в практичен транскрипт и списък със задачи.

Просто добавете бележника към вашия Zoom, Google Meet или Teams разговор. В края на разговора ще получите обобщение и транскрипт. Без усилие!

Освен това бележките се съхраняват в ClickUp, така че можете да използвате AI, за да ги претърсвате и да отговаряте на въпросите си по всяко време, дори седмици по-късно.

И това не е всичко. С едно кликване можете да превърнете всяка част от бележките в задача в ClickUp, използвайки AI. С още едно кликване можете да ги споделите в чат канал, така че всеки, който се нуждае от информацията, да я има.

ClickUp ви помага да правите по-добри бележки

Няма спор. Бележките могат да ни помогнат да се учим по-добре. Но воденето на бележки не е просто записване на всичко, което чувате във видеоклипа. Това е умение, което, ако се използва добре, може да ви помогне да запаметите по-добре информацията и да спестите време при бъдещо преразглеждане.

ClickUp може да опрости пътя ви към ефективно и ефикасно водене на бележки. Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите съществуващи видеоклипове с AI, ClickUp Clips, за да създадете видеоклипове за подробни бележки, ClickUp Docs, за да вградите видеоклипове и да форматирате бележки, и ClickUp Whiteboards, за да визуализирате концепции. Или просто добавете ClickUp AI Notetaker към разговора и веднага ще получите готови за действие бележки.

Готови ли сте да разгледате тези функции на живо? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на по-добро вземане на бележки! ✏️