10 алтернативи на Apple Notes за водене на цифрови бележки през 2025 г.

Приложенията за водене на бележки ви помагат да записвате блестящите си идеи, да създавате напомняния и да организирате мислите си, за да ги използвате, когато дойде подходящият момент – и много други неща.

С разширени функции като AI обобщаване, безпроблемно сътрудничество и други, те могат да бъдат вашият втори мозък. Но ако използвате Apple Notes само за водене на бележки, може да пропускате някои разширени функции на други приложения за водене на бележки.

За да ви помогнем да изберете мощна алтернатива на Apple Notes, която надхвърля основните функции за водене на бележки, съставихме списък с 10 атрактивни приложения. Тези приложения надхвърлят обикновеното водене на бележки и се оказват чудесни алтернативи на Apple Notes.

Нека разгледаме тези алтернативи на Apple Notes и да намерим най-подходящата за вас!

Какво да търсите в алтернативите на Apple Notes?

Намирането на алтернативи на Apple Notes не се състои само в замяната на приложението за водене на бележки на Mac с друга опция; трябва да разгледате и по-фините аспекти на въпроса. Най-доброто приложение за водене на бележки днес притежава всички следни характеристики:

Лесно организиране: Ако имате навика да записвате неща на случаен принцип, бележките ви ще започнат да изглеждат хаотични, освен ако не са организирани правилно. Ето защо приложението за водене на бележки трябва да има възможност да организира бележките в логична структура, включително многонивови папки, разширени опции за маркиране или дори възможности за управление на проекти, ако е приложимо.

Бележки с богато медийно съдържание: В бележките си се нуждаем от нещо повече от текст; може да искаме да добавим таблици, списъци, диаграми, изображения или други мултимедийни елементи. Затова обмислете алтернативи на Apple Notes, които поддържат вграждане на изображения, аудио записи или дори видеоклипове, за да подобрите бележките си.

Съвместно водене на бележки: Изберете приложение с надеждна функция за съвместна работа, особено ако работите в екип. Можете да споделяте съвместни бележки, да създавате задачи или списъци с неща за вършене за членовете на екипа, да добавяте напомняния и да оставяте коментари за по-ясно разбиране.

Кръстосани платформени функции : Не на всички им харесва да бъдат ограничени до екосистемата на Apple. За разлика от Apple Notes, която работи само с iOS устройства, може би предпочитате : Не на всички им харесва да бъдат ограничени до екосистемата на Apple. За разлика от Apple Notes, която работи само с iOS устройства, може би предпочитате приложения за водене на бележки , които работят на различни устройства и платформи.

Предимство на AI: Най-модерните приложения : Най-модерните приложения за водене на бележки вече използват AI, за да ускорят работния ви процес. Разгледайте функции като интелигентни обобщения, които автоматично обобщават ключовите точки, инструменти за генериране на съдържание, които ви помагат да генерирате идеи, или възможността да генерирате автоматично задачи за действие от бележките и задачите си.

10-те най-добри алтернативи на Apple Notes

Сега, когато вече знаете кои функции да приоритизирате, нека разгледаме 10 отлични алтернативи на Apple Notes, всяка от които предлага уникални функционалности, подходящи за различни нужди:

1. ClickUp

За потребители, които търсят стабилно, сътрудническо, богато на функции и мощно приложение за водене на бележки, ClickUp е идеалният избор. Платформата надхвърля обикновените функции за водене на бележки, като предлага мощно работно пространство, което лесно може да интегрира цялата ви продуктивност, водене на бележки и планиране на проекти в една платформа.

Започнете с ClickUp Notepad Записвайте идеите си навсякъде и по всяко време с ClickUp Notepad.

ClickUp Notepad е идеалното място, където да записвате бележките си – да записвате идеи, да обмисляте концепции и да организирате бележките си с лекота. То ви помага да разпределяте бележките на екипа си, превръщайки ги в проследими задачи, до които имате достъп отвсякъде. Просто запишете идеята си и я превърнете в задача за изпълнение с помощта на списъци за проверка.

С функциите за плъзгане и пускане можете лесно да премествате елементи в списъка за задачи и да ги организирате според крайни срокове, приоритет, отговорни лица и др. Освен това бележките ви могат да бъдат форматирани с богати възможности за редактиране, включително изображения, GIF файлове, видеоклипове и др.

Лесно задавайте задачи и добавяйте коментари с помощта на ClickUp Docs

Освен това, с ClickUp Docs можете лесно да интегрирате бележките си и да добавяте документи или прикачени файлове. Благодарение на сътрудничеството в реално време, богатите възможности за форматиране, контрола на поверителността и документите, задвижвани от изкуствен интелект, можете да бъдете в крак с идеите си и да правите повече с бележките си.

Обобщавайте документи и всеки текст за секунди с помощта на ClickUp AI

ClickUp Brain ви помага да съчетаете силата на човешките идеи с тази на изкуствения интелект. Това е първата в света невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания с изкуствен интелект.

Използвайте го, за да преобразувате аудио бележки или бележки от срещи в изпълними задачи, да обобщавате подробни документи в кратки бележки и дори да създавате съдържание с помощта на прости подсказки.

Изтеглете този шаблон Лесно създавайте и управлявайте ежедневни бележки с помощта на шаблона за ежедневни бележки на ClickUp.

Освен това, с шаблона ClickUp Daily Notes можете лесно да организирате всичките си бележки и да ги съпоставите с целите си. Този шаблон е идеален за начинаещи и включва лесен за използване подразбиращ се вход, който ви помага да записвате подробни бележки, да планирате задачи и да проследявате напредъка си.

По този начин то надхвърля рамките на обикновено приложение за водене на бележки и може да се превърне във ваш пълен асистент за продуктивност и управление на проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте, организирайте и сътрудничете по бележки, задачи, графици и документи – всичко това в една единствена платформа.

Използвайте ClickUp Universal Search , мощна функция за търсене, която ви помага да намирате бележки в цялото си работно пространство, независимо от това как сте ги категоризирали.

Записвайте мислите и вдъхновенията си по всяко време, като използвате мобилното приложение ClickUp и разширението за Chrome, за да си водите бележки, да имате достъп до съществуващите и да оставате продуктивни по всяко време.

Поддържайте бележките си подредени с помощта на ClickUp Task Tags , гъвкава система за маркиране. Присвойте етикети, за да категоризирате бележките си по тема, проект или други подходящи критерии, за да намирате лесно информацията.

Овладейте интуитивните команди Slash на ClickUp , за да форматирате текст, създавате задачи или присвоявате бележки на момента.

Превърнете бележките си в пълноценни ClickUp Docs, което ви позволява да интегрирате медии, да възлагате задачи и да използвате функции за сътрудничество в реално време.

Вземайте бележки дори когато сте офлайн, с функционалност за достъп и редактиране на съществуващи бележки, създаване на нови и синхронизиране на промените, когато имате стабилна интернет връзка.

Вмъкнете изображения, файлове и връзки директно в бележките си за допълнителен контекст.

Интегрирайте бележките си с ClickUp Mind Maps или обсъждайте идеите си с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards , което ви позволява да визуализирате идеите си и да организирате проектите си безпроблемно.

Използвайте ClickUp Brain за създаване на висококачествено съдържание, създаване на задачи и други приложения.

Получете хиляди готови за употреба шаблони, за да записвате идеите си, да правите бързи бележки и да планирате задачи.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че ClickUp има превъзходни функции, той може да има по-трудна крива на обучение в сравнение с обикновено приложение за водене на бележки.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Notion AI

Чрез Notion

Notion е персонализирано работно пространство с множество функции, като създаване на документи и уикита, управление на проекти и дори просто водене на бележки. С Notion AI воденето на бележки е лесно – можете да намирате бележки и друга информация в работното си пространство, да преобразувате бележките в документи или други идеи с помощта на AI писателя и да го използвате като личен асистент.

Най-добрите функции на Notion AI

Написвайте бележки и ги съхранявайте в централизирано работно пространство заедно с други ресурси като уикита, документи и проекти.

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да създавате бележки, записвате гласови бележки и да ги конвертирате в различни формати.

Организирайте бележките в документи и други страници, за да структурирате информацията по начин, който ви е удобен.

Обогатете бележките си с изображения, видеоклипове, аудиозаписи и дори вградени фрагменти от код за по-динамично вземане на бележки.

Сътрудничество с екипа ви чрез редактиране в реално време, коментиране и възлагане на задачи

Ограничения на Notion AI

Гъвкавостта на Notion AI може да бъде и нож с две остриета. Огромният брой опции за персонализиране може да отнеме известно време, за да се научите да ги използвате и овладеете.

Макар безплатният план на Notion да е функционален, повечето основни функции са достъпни само с платен абонамент.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Notion AI се предлага като добавка за 10 долара на месец за всеки член.

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

3. OneNote

чрез Microsoft OneNote

Microsoft OneNote е продукт на Office 365, който ви позволява безпроблемно да правите бележки и да ги интегрирате с други приложения на Microsoft 365, като Word, Excel и други. Това го прави удобен избор за тези, които вече са инвестирали в екосистемата на Microsoft. OneNote е включен в повечето абонаменти за Microsoft 365, което го прави икономичен вариант за тези, които вече използват пакета.

Освен това OneNote разполага с някои мощни функции, които ви позволяват да записвате аудио бележки, да обобщавате дискусиите от екипни срещи в бележки от срещите и да създавате списъци със задачи от вашите прости бележки.

Най-добрите функции на OneNote

Написвайте бележки и ги интегрирайте с други продукти на Microsoft Office 365, което го прави идеалният вариант за нуждите на вашата компания.

Организирайте бележките си с помощта на цифрови бележници и раздели, които имитират познатата структура на физическия бележник.

Достъпвайте бележките си от различни устройства с OneNote, достъпно за Windows, Mac, Android и iOS.

Ограничения на OneNote

Не е идеалният вариант като самостоятелно приложение, тъй като е насочено към тези, които вече използват екосистемата на Office 365.

Макар OneNote да предлага основни функции за сътрудничество, той може да не е толкова стабилен като някои от конкурентите си при сложни проекти за работа в екип.

Цени на OneNote

Налично безплатно с абонамент за Microsoft 365

Без Microsoft 365, 6,99 $/месец или 69,99 $/година за 1 TB

Оценки и рецензии за OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1500 отзива)

4. Evernote

чрез Evernote

Следващата в списъка ни с алтернативи на Apple Notes е Evernote, дългогодишен играч, известен със своите надеждни функции и гъвкавост. Тя започна като основно приложение за водене на бележки за Android и iOS. Но с течение на годините, тя обслужва широк кръг от потребители, от студенти, които управляват изследвания, до професионалисти, които организират сложни проекти.

Най-добрите функции на Evernote

Пишете бележки с мощни функции, включително изрязване от уеб, разпознаване на ръчен текст, мощна функция за търсене и интеграция с различни инструменти за продуктивност.

Вземайте бележки и имайте достъп до съществуващите дори без интернет връзка, а по-късно ги синхронизирайте, което прави Evernote удобно за потребители, които са постоянно в движение.

Организирайте бележките си с помощта на бележници и гъвкава система за маркиране за ефективно извличане на информация.

Достъпвайте бележките си от различни устройства с Evernote, достъпно за Windows, Mac, Android и iOS.

Ограничения на Evernote

Безплатният план ограничава пространството за съхранение и някои функции, като предлага само един бележник и до 50 бележки, което може да затрудни напредналите потребители.

Богатството от функции на Evernote може да бъде прекалено много за нови потребители, които може да се нуждаят от известно време, за да свикнат с него.

Цени на Evernote

Завинаги безплатно

Лично : 14,99 $/месец

Професионална: 17,99 $/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2000+отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000+отзива)

5. Obsidian

чрез Obsidian

Obsidian е лично и гъвкаво приложение за водене на бележки, което има за цел да бъде не само просто приложение за писане и организиране на бележки, но и за създаване на мисловни карти. Конкурент на Notion и други приложения за визуална организация, Obsidian е подходящо за специалисти, студенти и всеки, който иска да свърже идеите си с ресурсите си. То използва концепция, наречена „свързани бележки“, за да създаде мрежа от взаимосвързана информация.

Най-добрите функции на Obsidian

Пишете и форматирайте бележките си с Markdown, лек език за маркиране, който предлага гъвкавост и контрол върху форматирането на текста.

Създайте мрежа от взаимосвързани бележки, която ви позволява да изследвате връзките между идеите и да изградите изчерпателна база от знания.

Съхранявайте бележките си локално на вашето устройство, което ви дава пълен контрол над данните ви.

Използвайте Discord и неговите дискусионни форуми за поддръжка, докладване на бъгове и получаване на помощ за вашите въпроси от други потребители на Obsidian.

Свържете всичко – от идеи, хора, места, книги и дори уикита, което го прави чудесна алтернатива на Notion.

Ограничения на Obsidian

Има стръмна крива на обучение поради уникалния си подход, който изисква известна инвестиция в изучаването на основните му концепции и функционалности.

Цени на Obsidian

Лична употреба : Безплатно завинаги

Търговска употреба: 50 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (20+ гласа)

6. Bear

чрез Bear

Bear е проста приложение за водене на бележки, което ви позволява да записвате бележки, да вмъквате текст, снимки, таблици и списъци със задачи в една и съща бележка и да организирате всичко. Това приложение за водене на бележки се отличава с красив потребителски интерфейс и се фокусира върху простотата, без да жертва основните функционалности.

Най-добрите функции на Bear

Използвайте Markdown за основно форматиране и поддържайте контрол върху структурата на бележките си.

Използвайте функцията за търсене, за да намерите бързо конкретна информация в бележките си.

Организирайте бележките си с помощта на гъвкава система за маркиране за ефективно извличане на информация.

Експортирайте бележките във формати като PDF, HTML, DOCX, JPG и други, за да имате лесен достъп до тях на различни устройства.

Ограничения

Повечето от разширените функции са достъпни само с плана Pro.

Макар Bear да разполага с приложение за настолни компютри, то се чувства по-удобно на мобилни устройства.

Цени на Bear

Безплатно завинаги

Bear Pro: 2,99 $/година

Оценки и рецензии на Bear

G2: 4. 6/5 (40+отзива)

Capterra: 4,5/5 (10 отзива)

7. Simplenote

чрез Google Play

Simplenote е проста и без отвличащи вниманието приложение за водене на бележки, което дава приоритет на основните функции за водене на бележки пред всичко останало. То е безплатно, предлага функции за сътрудничество и ви помага да организирате бележките си с помощта на етикети за незабавно търсене.

Най-добрите функции на Simplenote

Зареждайте всяка бележка незабавно, тъй като приложението непрекъснато синхронизира данните ви с всички ваши устройства и приложения.

Достъпвайте бележките си безпроблемно на различни устройства с Simplenote, достъпна за Windows, Mac, Android, iOS и дори в уеб.

Използвайте основното форматиране на Markdown за структуриране на текста в бележките си.

Сътрудничество при създаването на бележки с основни функции като споделен достъп и история на версиите

Ограничения на Simplenote

Simplenote умишлено дава приоритет на простотата, жертвайки разширени функции като мултимедийна поддръжка или сложни опции за организиране.

Няма офлайн достъп, което означава, че винаги се нуждаете от интернет връзка, за да имате достъп до бележките си и да ги редактирате.

Цени на Simplenote

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Simplenote

G2: 4. 2/5 (35+отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Supernotes

чрез Supernotes

Supernotes е мощно приложение за водене на бележки, създадено специално за iPad и други устройства на Apple. Богатите му функции за водене на бележки ви позволяват да използвате Apple Pencil, за да рисувате, драскате и имитирате преживяването от ръчно написани бележки на вашите устройства.

Най-добрите функции на Supernotes

Написвайте ръчно бележки и скицирайте идеите си с помощта на функцията за естествено писане с писалка Supernotes.

Добавяйте бележки към PDF файлове, електронни книги и други документи с помощта на изчерпателен набор от инструменти.

Персонализирайте своя опит в записването на бележки с разнообразие от стилове на писалки, шаблони и цветови теми.

Организирайте бележките си с помощта на папки и система за етикетиране за ефективно извличане на информация.

Ограничения на Supernotes

Ограничено до екосистемата на Apple, тъй като е създадено предимно за iPad, с последните актуализации, за да бъде достъпно за Mac, Linux и Windows.

Необходим е платен абонамент за достъп до разширени функции за водене на бележки.

Цени на Supernotes

За начинаещи : Безплатно

Неограничен: 10 $/месец

Оценки и рецензии за Supernotes

G2: NA

Capterra: NA

9. Boost Note

чрез Boost Note

Boost Note е инструмент за управление на проекти, базиран на документи, който е фокусиран върху това да даде възможност на отдалечени DevOps екипи и програмисти да си сътрудничат безпроблемно по проекти. Фокусът му върху чистото форматиране на код и функциите, ориентирани към разработчиците, го правят силен конкурент за програмистите.

Най-добрите функции на Boost Note

Пишете бележки с подчертаване на синтаксиса, тъй като Boost Notes се отличава в обработката на код с подчертаване на синтаксиса, което улеснява писането, четенето и споделянето на фрагменти от код в бележките ви.

Интегрира се безпроблемно с Git, популярна система за контрол на версиите, използвана от разработчиците, което позволява проследяване на версиите и съвместна работа върху фрагменти от код в бележките.

Намалете разсейването с минималистичния интерфейс, който ви позволява да се концентрирате върху кода и бележките си.

Ограничения на Boost Note

Въпреки че е мощна за разработчиците, функционалността на Boostnote може да е по-малко привлекателна за потребители извън областта на програмирането.

Безплатният план ограничава пространството за съхранение и функциите за сътрудничество.

Цени на Boost Note

Безплатно завинаги

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Pro: 10 $/месец на потребител

Повишете оценките и рецензиите на бележките

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Polynote

чрез Polynote

Polynote е експериментална среда за водене на бележки, изградена върху Scala, език за програмиране от високо ниво с общо предназначение. Този инструмент е предназначен главно за научни работници и инженери, които интегрират кодиране и други елементи в процеса на водене на бележки.

Уникалната характеристика на Polynote е поддръжката на смесване на няколко езика в един бележник и безпроблемното споделяне на данни между тях.

Най-добрите функции на Polynote

Изпълнявайте код в бележките си, използвайки различни ядра като Python и Scala, което ги прави идеални за анализ и визуализация на данни.

Интегрирайте безпроблемно бележките и кодовете си с Apache Spark, за да проучвате, анализирате и визуализирате по-големи набори от данни директно в бележките си.

Пишете фрагменти от код на различни езици (Scala, Python, SQL) в бележките си, с възможност за споделяне на променливи за по-съгласуван работен процес.

Ограничения на Polynote

Много сложно за потребители, които искат прости алтернативи на Apple Notes

Изпълнението на код в среда за водене на бележки може да има последствия за сигурността. Препоръчително е да проявявате предпазливост и да използвате Polynote само на доверен персонален компютър.

Поради експерименталния си характер, Polynote има по-малка база от потребители и ограничена поддръжка в сравнение с други приложения за бележки.

Цени на Polynote

Безплатно

Оценки и рецензии за Polynote

G2: NA

Capterra: NA

Превърнете идеите си в мощни действия с помощта на ClickUp

Готови ли сте да се откажете от Apple Notes и да се насладите на по-мощно преживяване при воденето на бележки? Започнете да разглеждате опциите, които сме представили, и открийте приложението, което най-добре подхожда на вашия работен процес!

Управлявайте бележките си на различни устройства и платформи с помощта на ClickUp Notes

Ако трябваше да изберем една добра алтернатива на Apple Notes от този списък като наша основна приложение за водене на бележки, бихме избрали ClickUp. То се отличава със своята стабилна производителност и възможности за управление на проекти, като предлага изключителни функции и AI асистент.

Опростете бележките и използвайте подсказки за генериране на задачи с помощта на ClickUp Brain

С ClickUp Brain, асистент, задвижван от изкуствен интелект (наличен в платените планове), можете да генерирате креативни текстови формати, да обобщавате бележки и да извличате задачи за действие, като по този начин допълнително оптимизирате процесите си на водене на бележки и документиране.

Той съдържа и готови за употреба шаблони за продуктивност, които ви помагат лесно да започнете да ги използвате за водене на бележки и дори да създавате списъци със задачи, да проследявате цели и да управлявате задачите си като цяло.

Регистрирайте се и започнете да използвате безплатния план на ClickUp още днес, за да пренесете воденето на бележки на ново ниво.