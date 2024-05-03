Как да използвате метода на Корнел за водене на бележки (с шаблони!)

В разгара на сесия за мозъчна атака, интензивна среща или динамична лекция, четенето, усвояването и запаметяването на важни детайли може да се усеща като опит да хванеш дим.

Стратегия за водене на бележки, която помага за разбирането и запаметяването, може да бъде вашето спасение. Един такъв метод е системата за водене на бележки на Корнел, опитна система, която обещава по-голяма яснота, размисъл и организация.

Разработен през 50-те години на миналия век от професора по педагогика Уолтър Поук от Корнелския университет, този метод за водене на бележки разделя бележките ви на ключови точки, подробности и обобщения.

Тази статия ще се фокусира върху този отличителен подход и ще ви насочи през него, преди да разгледа как да го адаптирате, използвайки предварително зададени шаблони и дигитални инструменти.

Какво представлява методът на Корнел за водене на бележки?

Методът на Корнел за водене на бележки е ефективен и систематичен подход за записване, организиране и обобщаване на важни подробности от срещи или други информационни сесии с ваши собствени думи.

Първоначално разработен за студенти, този метод може да се приложи за всякакви лични или професионални цели, при които са необходими бележки за записване и възпроизвеждане на ключова информация.

Тази техника за водене на бележки е проста и ефективна. Тя включва разделяне на материала или бележките ви на три части: основна част за записване на идеи и наблюдения, лява колона за подсказки или точки от особен интерес и долна част за обобщаване на ключовите изводи.

Тази структура предлага няколко предимства:

Обобщаване : Помага да извлечете съществената информация в ключови точки и кратки обобщения, което улеснява прегледа на бележките ви.

Действия : Можете лесно да идентифицирате ключови задачи или действия, като по този начин повишите отчетността.

Логична организация: като визуално разделяте информацията на отделни секции, можете бързо да получите достъп до съответните данни.

Независимо дали участвате в сесии за мозъчна атака, семинари или просто посещавате лекции, системата на Корнел е доказала своята ефективност в продължение на десетилетия. Как да започнете?

Как да си водите бележки, използвайки метода на Корнел за водене на бележки

Повишете разбирането и запаметяването на информация с помощта на метода на Корнел за водене на бележки. Ето стъпка по стъпка ръководство за това как да използвате този метод за оптимална продуктивност:

1. Разделете бележника си

Разделете хартиения или цифровия си бележник на три части. Ще имате две колони, наречени „Колона за водене на бележки” и „Колона за подсказки”, съответно от дясната и лявата страна. Долната част ще бъде ред.

2. Разпределете информацията по раздели

В дясната колона, „Колона за водене на бележки“, записвате основните идеи, важни точки или въпроси, повдигнати по време на срещи или сесии за мозъчна атака.

Например, по време на среща за планиране на маркетингова кампания, можете да запишете ключови етапи или потенциални предизвикателства в тази секция.

Лявата колона, наречена „колона с подсказки“, съдържа ключови думи или въпроси, които служат като подсказки за преглеждане на бележките ви на по-късен етап.

Използвайки примера с маркетинговата кампания, подсказките могат да включват въпроси като „Каква е нашата целева демографска група?“ или ключови думи като „Стратегия за социални медии“.

Накрая, използвайте долната част, за да обобщите кратко всяка страница от бележките. Това място е идеално за записване на най-важното от бележките ви, като например общо обобщение на ключовите концепции в маркетинговия план.

3. Разберете как този формат спомага за по-доброто разбиране

Това систематично разделение ви помага да се ангажирате активно с бележките си по време на прегледа. „Колоната с подсказки“ предизвиква спомняне на подробности, отбелязани в по-голямата секция, засилвайки запаметяването.

Разделът с обобщение в края подсилва основните идеи и създава лесен ориентир, когато преглеждате бележките си. Освен това улеснява споделянето на важните концепции от тези обобщения с членове на екипа, които не са присъствали на срещата, но се нуждаят от обща представа.

Когато се използва умело, системата за водене на бележки на Корнел ви помага да организирате ясно ключовите моменти от дискусията, да си спомните ефективно подробностите и лесно да споделяте информацията.

Имаме няколко шаблона, които могат да улеснят прехода ви към системата за водене на бележки на Корнел.

Шаблони за метода на Корнел за водене на бележки

Шаблоните могат да променят изцяло начина, по който си водите бележки.

Те ускоряват процеса, позволяват последователно форматиране и улесняват прегледа на бележките ви по-късно. Освен това, те намаляват когнитивната натовареност от организирането на информацията, освобождавайки умствена енергия за разбиране.

ClickUp предлага персонализирани шаблони, които имитират структурата на Cornell Notes, така че можете да си водите бележки бързо, без да създавате оформление от нулата всеки път.

ClickUp разполага с два изчерпателни шаблона за бележки по метода Корнел, които прилагат принципите на метода Корнел в цифров формат. Тези готови за употреба шаблони са пълни с функции, които повишават производителността и помагат в управлението на задачите.

1. Шаблон за бележки по метода на Корнел в ClickUp

Изтеглете този шаблон Водете бележки според метода на Корнел, като използвате шаблона за бележки на ClickUp Cornell.

Първият шаблон, Cornell Notes Template на ClickUp, е създаден, за да ви помогне да записвате идеи, да добавяте бележки и да обобщавате важни точки.

Той съответства на традиционната структура на Cornell Notes: голяма секция за водене на бележки вдясно, по-малка колона за бележки вляво, където да пишете въпроси, и секция за обобщение в долната част. В ClickUp можете да направите това с тази основна таблица или да водите бележки по задачите и да вмъкнете списъка със задачи.

Ето как можете ефективно да използвате този шаблон:

Записвайте основните идеи : Записвайте важните точки в реално време по време на срещата или учебната сесия.

Списък с подсказки : Добавете въпроси или ключови думи в колоната с подсказки, които ще ви помогнат да си спомните сложни концепции.

Обобщете: Напишете обобщение на бележките след сесията, за да затвърдите разбирането си.

2. Шаблон за бележки по метода на Корнел в ClickUp

Изтеглете този шаблон Вземайте бележки, свързвайте ги със задачи и проследявайте напредъка по задачите, като използвате шаблона за бележки на ClickUp Cornell.

Вторият шаблон, Cornell Note Template на ClickUp, съчетава простото водене на бележки с функции за управление на задачи.

Използвайте изгледа „Табло“ в ClickUp, за да създадете визуално представяне на шаблона за бележки на Корнел. Разделете таблото на четири секции: подсказки, бележки, обобщение и преглед. Сега можете лесно да си водите бележки и да класифицирате информацията в подходящите секции по време на лекции и/или срещи.

След като сте си направили бележки, обобщете основните точки в раздела за обобщение. За да подпомогнете паметта си, създайте подсказки като ключови думи или фрази.

Можете също да създадете задачи, за да проследявате бележките си. Например, настройте напомняния с ClickUp Automations или използвайте повтарящи се задачи, за да се уверите, че редовно преглеждате бележките, които сте направили.

Ето няколко съвета за ефективно използване на този шаблон:

Използвайте персонализирани полета : Добавете различни категории, за да управлявате бележките си.

Сътрудничество : Споделяйте бележките си с колеги, за да ги развивате заедно.

Проследявайте напредъка: Използвайте вградените в шаблона функции за управление на проекти, за да следите изпълнението на задачите.

И двата шаблона са персонализирани, така че можете да ги настроите според вашите специфични нужди. Те също така разполагат с инструменти за съвместна работа, които позволяват редактиране и коментари в реално време – идеални за екипни сесии, при които няколко души водят бележки едновременно.

Независимо дали сте студент, който се опитва да запомни сложни лекции, или проектен мениджър, който се занимава с множество срещи, шаблоните за бележки на Корнел в ClickUp могат да ви помогнат да структурирате идеите и отговорностите си, като насърчават яснотата и ефективността в работата ви.

Откриването на практични инструменти, съобразени с метода на Корнел за водене на бележки, може значително да ви помогне в ежедневната ви учебна рутина. Нека разгледаме някои приложения за водене на бележки в ClickUp, които могат да оптимизират вашия опит.

1. ClickUp Docs

Намерете място, където да приложите ефективно системата за водене на бележки на Корнел, като използвате ClickUp Docs.

ClickUp Docs е рай за обработка на текст, който предлага персонализирано работно пространство за водене на бележки. Форматирайте документа си според оформлението на Корнел с отделени секции за ключови думи/въпроси, бележки (съдържание на лекции), обобщение (основни точки) и преглед (повтарящи се задачи) или използвайте един от съществуващите шаблони. ClickUp ви позволява да добавяте персонализирани полета (например тема, дата и др.) за по-добра организация.

С помощта на съвместното редактиране няколко потребители могат да имат достъп и да редактират едновременно един и същ документ в ClickUp. Това го прави идеален за събиране на колективни бележки по време на срещи и сесии за мозъчна атака. Вижте как се извършват редакциите, докато другите пишат, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Можете да създавате задачи директно от бележките си в Docs и да ги възлагате на подходящите членове на екипа.

Използвайте функцията за коментари, за да оставяте бележки и инструкции, когато възлагате задачи или търсите разяснения въз основа на вашите бележки.

2. ClickUp Notepad

Вземайте бележки и проследявайте задачите въз основа на бележките си, като използвате функцията „Бележник“ на ClickUp.

ClickUp Notepad е интуитивен помощник за бързо и организирано водене на бележки по време на срещи или лекции.

Неговият лесен за употреба интерфейс ви позволява да:

Записвайте бързо важните точки, без да се налага да преминавате през сложни опции.

Превърнете идеите в изпълними задачи директно от бележките си.

Задайте всяка част от бележките си като задача на себе си или на колега и проследявайте напредъка й – всичко това, без да напускате бележките си.

Лесно прехвърляйте бележките от бележника в специален ClickUp Doc, за да ги организирате по-добре по-късно.

3. ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да извличате информация и да създавате и редактирате бележките си.

ClickUp Brain е друго забележително средство, което допълва системата за водене на бележки на Корнел, като предлага разширени функции като AI Writer for Work, AI Knowledge Manager и AI Project Manager.

Можете да използвате AI Writer for Work, за да проверите бележките си за правописни и граматически грешки и да усъвършенствате стила и тона си. Помолете AI да разшири ключовите точки и тя ще ви предостави подробно контекстуално обяснение.

Имате ли нужда да обобщите ключовите моменти? Той може да анализира вашите бележки и да създаде кратко резюме, спестявайки ви ценно време. Помага ви също да добавите таблици към бележките си, за да ги направите по-лесни за преглед.

AI Knowledge Manager предоставя незабавни отговори въз основа на контекста в ClickUp.

Например, ако обмисляте идеи по време на среща и се нуждаете от информация от минали проекти или задачи, AI Knowledge Manager може да извлече тази информация незабавно, което намалява загубата на време за ръчно търсене.

AI Project Manager автоматизира актуализациите и задачите по проектите, като предоставя актуализации в реално време за състоянието на вашите проекти. По същество, ClickUp Brain повишава производителността, като предлага AI-базирана помощ за водене на бележки и управление на задачи.

Чрез комбинирането на структурирания дизайн на ClickUp Docs с функциите за съвместно редактиране, гъвкавостта на ClickUp Notepad и мощността на ClickUp Brain, можете да създадете цялостна система за водене на бележки по метода на Корнел, която насърчава работата в екип, стимулира ученето и подобрява запаметяването на информация.

Имаме още няколко инструмента за продуктивност, които могат да улеснят воденето на бележки. ClickUp е цялостна платформа за продуктивност. Тя не се ограничава до няколко шаблона и инструменти за водене на бележки, а може да замести всички други ваши приложения.

Свържете идеите помежду им за по-добро запаметяване с помощта на ClickUp Mind Maps.

За визуалните ученици функцията ClickUp Mind Maps е чудесна помощ за паметта. Тя ви позволява да организирате мислите и подсказките си в силно визуален, взаимосвързан формат.

Използвайте го, за да свържете идеи, да идентифицирате модели и взаимоотношения и да структурирате бележките си по-ефективно. Например, можете да свържете централната идея с различни подточки или да свържете две на пръв поглед несвързани идеи, които имат обща тема.

Нарисувайте диаграми и добавете лепящи се бележки към рутинните си бележки с ClickUp Whiteboards.

Друг подобен инструмент е ClickUp’s Whiteboards, който предлага дигитално работно пространство за мозъчна атака и сътрудничество в реално време.

Лявата колона на бележките ви по метода на Корнел, където се отбелязват ключови моменти или точки от особен интерес, може да бъде подобрена с помощта на цифрови лепящи се бележки или ръчно нарисувани диаграми на бяла дъска. Тези бележки могат да бъдат кодирани с цветове и категоризирани въз основа на различните фази на проекта, което улеснява идентифицирането и проследяването на информацията.

Представете си, че скицирате график на проекта или начертавате процеса до бележките си – всичко, свързано с вашата задача или проект, става видимо на едно място.

Ако търсите по-напреднали решения и искате да извлечете максимална полза от бележките си по метода на Корнел, различни AI инструменти за бележки от срещи също могат да ви помогнат да водите ефективни бележки и да правите обобщения.

Тези инструменти могат да транскрибират разговори, да извличат ключови моменти и дори да генерират задачи за действие – отличен начин да подобрите ефективността и продуктивността по време на срещи.

Можете също да използвате приложения за дигитален дневник, за да кристализирате „раздела с обобщение” в Cornell Notes. Тези приложения помагат да консолидирате ключовите изводи, което улеснява размишляването и извличането на важна информация по-късно.

Използването на инструменти за продуктивност като ClickUp в комбинация с системата за водене на бележки на Корнел може да направи процеса на водене на бележки по-ефективен и организиран.

Не забравяйте, че ключът е в персонализирането – изберете това, което работи най-добре за вас, и адаптирайте инструментите, за да отговарят на вашия уникален работен процес.

Прилагане на метода на Корнел за водене на бележки за ефективно управление на проекти

Методът на Корнел за водене на бележки може да бъде мощна стратегия за управление на проекти. С двуколонна структура и раздел за обобщение, този подход ви помага да уловите важни детайли, действия и идеи от срещи или сесии за мозъчна атака.

Например, този метод може да ви помогне ефективно да записвате задачи, да идентифицирате зависимости и да установите графици по време на среща за стартиране на проект. Лявата колона на бележките ви подчертава важни насоки или спешни действия, които изискват незабавно внимание. Долната част служи като обобщение на ключовите точки, обсъдени по време на срещата, и взетите решения.

Прилагането на метода на Корнел в управлението на проекти помага за постигане на яснота и насърчава размисъла, подобрявайки способността ви да управлявате проекти успешно.

Съществен аспект от успешното прилагане на този метод е наличието на ефективна платформа, която го поддържа. За щастие, на разположение е безплатен софтуер за управление на проекти като ClickUp.

Как да направите бележките си полезни с ClickUp

Традиционните методи за водене на бележки често могат да ви оставят с объркваща бъркотия от информация. Методът на Корнел за водене на бележки предлага структуриран подход за ефективно записване на ключови моменти, но възпроизвеждането му с хартия и химикал може да бъде ограничаващо.

Включването на платформи като ClickUp във вашия работен процес ви помага да се възползвате по-ефективно от предимствата на този метод. С помощта на ClickUp Docs, ClickUp Brain и ClickUp Notepad можете да създавате Cornell Notes, които са организирани, интерактивни и лесно достъпни.

За да започнете пътуването си към ефективното водене на бележки, опитайте персонализираните шаблони за водене на бележки на ClickUp. Те ви предоставят лесна рамка, с която можете да започнете да използвате този метод веднага в интуитивна платформа.

Овладяването на всяка нова система изисква практика и търпение, така че не се колебайте да експериментирате с тези инструменти.

