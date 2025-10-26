10-те най-добри AI инструмента за водене на бележки по време на срещи през 2025 г.

⏰ TL;DR Срещите вече са безпроблемни благодарение на AI инструментите за водене на бележки, които записват аудио, транскрипции, резюмета и задачи за изпълнение, така че можете да останете присъстващи и продуктивни. ClickUp е лидер в тази област, предлагайки безпроблемна интеграция с Zoom/Teams/Google Meet, AI-базирани резюмета на срещи, автоматично генерирани задачи и документи, подходящи за екипна работа. Ето пълната гама от продукти, които ще променят вашия работен процес по водене на бележки: ClickUp – Най-добрият инструмент „всичко в едно“ за бележки от срещи с AI обобщения и създаване на задачи Otter. ai – Най-добър за транскрипция на живо и разпознаване на говорители Laxis – Най-добър за създаване на обобщения след срещи и интелигентни имейли Doodle – Най-добрият AI планировчик на срещи за координиране на календара Fireflies. ai – Най-добър за записване, транскрибиране и организиране на гласови бележки Notes by Dubber – Най-доброто решение за автоматично записване на важните моменти от срещата Timz. Flowers – Най-доброто решение за структурирана документация на срещи с помощта на изкуствен интелект Sembly AI – Най-добър за превръщане на разговорите по време на срещи в изпълними задачи Fathom – Най-добрият безплатен инструмент за водене на бележки в Zoom за подчертаване и бързо споделяне Superpowered – Най-доброто решение за обобщения на бележки от срещи в реално време за потребители на Mac

Неотдавна провеждането на среща изискваше значителна мултифункционалност. Между следенето на дневния ред на срещата, управлението на разговора и ръчното водене на бележки от нулата, нещо неизбежно се пропускаше. За щастие, с появата на AI инструменти за водене на бележки по време на срещи, тези дни са минало. ?

Софтуерът за изкуствен интелект (AI) промени начина, по който работим. AI за срещи улеснява записването на разговора, а след това и неговата обработка и организиране. Това ви дава повече свобода да се концентрирате върху случващото се, знаейки, че можете да прегледате бележките от срещата, направени с AI, когато имате време, за да вземете решения и да извлечете данни за доклада за състоянието на проекта.

Сред всички налични AI инструменти за водене на бележки, кой би бил най-подходящ за вашия бизнес? Присъединете се към нас, за да разгледаме най-важните характеристики и функционалности, които да търсите, и да ви запознаем с най-добрите AI инструменти за водене на бележки по време на срещи, налични тази година. ✨

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри AI приложения за водене на бележки по време на срещи през 2025 г.

Съставихме списък с най-добрите AI инструменти за срещи и водене на бележки, от брилянтни приложения за водене на бележки до приложения за транскрипция и други. Също така сме събрали най-добрите от тях в това кратко видео:

Нека видим какво може да направи AI технологията, за да направи вашите срещи по-продуктивни на всяко ниво.

ClickUp е един от най-добрите AI инструменти за стартиращи и малки предприятия, налични днес. Това е приложението за работа, което комбинира вашите проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно. То ви помага да управлявате всеки аспект от вашия бизнес – рационализира работните процеси, повишава производителността и улеснява сътрудничеството. И тъй като е напълно персонализирано, можете да го адаптирате според вашите специфични нужди.

AI Meeting Notetaker на ClickUp предлага редица функции за подобряване на ефективността на процесите и стимулиране на творчеството. Тази функция автоматично генерира частни документи, които включват името на срещата, датата, участниците, аудиозапис, резюме, ключови изводи, следващи стъпки, теми и пълен препис.

Той се интегрира безпроблемно с Zoom, Teams и Google Meet и записва бележките на езика на домакина на срещата. След срещата можете лесно да получите достъп до бележките чрез календара или Docs Hub. Готови ли сте да създадете задачи за действие? Помолете ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp, да създаде задачи от бележките или да сподели обобщение в ClickUp Chat, за да има екипът ви достъп до всички ключови моменти!

Освен че обобщава бележките ви от срещите, Brain прави всяка среща по-продуктивна, като:

Извличане на решения, крайни срокове и отговорни лица автоматично, за да си тръгнете с ясен план за следващите стъпки.

Създаване на последващи имейли и резюмета за секунди, така че всички да са на една и съща страница веднага.

Бързо извличане на отговори от вашите транскрипти, независимо колко са стари, така че да не се налага да четете страници с бележки от срещи.

Свързване на информация от срещите с проекти и документи за пълен контекст, всичко на едно място

Направете всеки стенографски протокол от среща търсими с ClickUp Brain.

Искате да спестите още повече време? Използвайте един от нашите шаблони за дневен ред на срещи, за да определите ясни очаквания и да синхронизирате всички участници. Създайте незабавно ангажираност, като използвате ChatGPT Prompts for Team Meetings на ClickUp, за да дадете старт на процеса на мозъчна атака и да генерирате теми за дискусия.

Обобщете дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

Ако сте привърженик на воденето на собствени бележки, използвайте нашия шаблон за стил на бележки от срещи или започнете обикновен ClickUp Doc, за да записвате ключови моменти и изводи. Можете също да си водите бързи бележки или списъци за проверка в ClickUp Notepad. И Notepad, и Docs са с вграден ClickUp Brain, за да можете да пишете бележки по-бързо, по-кратко и по-креативно.

Имате нужда да записвате идеи извън срещата? Talk to Text в ClickUp Brain MAX, вашият AI спътник на десктопа, ви позволява да диктувате бележки без да използвате ръцете си – независимо дали сте на път между разговори или обсъждате идеи в коридора – и те се превръщат незабавно в задачи за изпълнение в ClickUp.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Този всеобхватен подход означава, че бележките ви от срещи, ad-hoc гласови бележки и обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект, се съхраняват в едно и също работно пространство, готови да бъдат споделени с вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте бележки от срещи и генерирайте автоматично задачи за изпълнение с AI notetaker.

Съхранявайте всички документи от срещите си на едно място, за да имате лесен достъп до тях и да можете да ги търсите.

Редактирайте бележките от срещата в реално време заедно с екипа си, като значително подобрите сътрудничеството.

Превеждайте документите от срещите си от английски на испански, френски или японски, както и на други езици.

Вижте всичките си задачи, работни процеси и проекти по начин, който ви е най-удобен, чрез персонализираните изгледи на ClickUp.

Достъп до ClickUp от уеб браузър, настолно приложение, мобилно приложение за iOS или Android или разширение за Chrome

Интегрирайте ги с над 1000 работни приложения, включително Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot и Salesforce, за да оптимизирате работния си процес.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение все още не предлага всички изгледи, които предлага десктоп версията.

Въпреки че потребителският интерфейс е много интуитивен, поради голямото количество функции може да отнеме известно време, докато свикнете с всички тях ?

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Най-добри примери за използване на ClickUp Brain за водене на бележки по време на срещи Проектни мениджъри, провеждащи спринт прегледи или standups — документирайте пречките, възлагайте отговорности и проследявайте напредъка на едно място.

Маркетинг екипи, които работят заедно по идеи за кампании – записвайте идеи за съдържание, маркирайте дизайнери или автори и добавяйте линкове към брифингите незабавно.

Продуктови екипи, които организират дискусии за пътната карта — преобразувайте обратната връзка и техническите бележки в структурирани епични задачи и подзадачи.

Ръководители на продажбите, които управляват прегледи на тръбопроводи — автоматично документирайте информация за сделки, следващи стъпки и възражения на клиенти за по-добро проследяване от екипа.

Отдалечени или хибридни екипи — гарантирайте, че никой няма да пропусне важни актуализации с помощта на AI-генерирани резюмета, които могат да преглеждат асинхронно.

С ClickUp Brain бележките ви от срещи не само се документират, но и са приложими, могат да се търсят и незабавно се съгласуват с вашите работни процеси.

2. Otter. ai

Otter. ai е AI асистент за срещи и инструмент за транскрипция, който може да преобразува гласови разговори от видео срещи или аудио файлове в текст. Той може да идентифицира говорителите, да маркира текста с името на говорителя и да заснема споделените слайдове.

Функцията за чат на живо позволява на вашия екип да чати или да задава въпроси по време на срещата, а всеки може да добавя коментари към транскрипта на живо или да подчертае ключова точка. А в случай, че се разсеете или се включите късно, той създава обобщение на живо в реално време от AI бележките, така че винаги можете да наваксате пропуснатото.

Най-добрите функции на Otter. ai

Otter. ai може да идентифицира ключови думи и фрази, така че да можете да ги търсите в дълъг транскрипт.

Ако го свържете с календара си в Microsoft или Google, той автоматично ще записва вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams.

Всеки следващ пакет ви позволява да транскрибирате повече минути на месец и на разговор и да качвате повече файлове.

Otter. ai е достъпен на уеб и мобилни платформи, така че може да се използва, докато сте в движение ?

Ограничения на Otter. ai

Изкуственият интелект понякога се обърква, когато има няколко говорители.

Те работят единствено за транскрибиране на срещи и не ви позволяват да си водите бележки в приложението.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Идеален за: Изпълнителни асистенти, които се занимават с срещи на високо ниво — Водете подробни записи с времеви отметки на решения, задачи и последващи действия, без да вдигате химикалката.

3. Laxis

чрез Laxis

Laxis е проектиран да подпомага екипите по продажби, маркетинг на съдържание и проучване на продукти и пазари, както и всеки друг, който общува с клиенти или потенциални клиенти. Той прави бележки по време на виртуални срещи и записва дословно думите на всеки участник, така че да можете да останете фокусирани върху разговора.

След това този AI инструмент за бележки от срещи автоматично генерира обобщения, извличайки информация и идентифицирайки изискванията на клиента. Той извлича всички необходими действия или следващи стъпки и може също така автоматично да изпрати имейл за проследяване, за да затвори цикъла. ?

Най-добрите функции на Laxis

Те ви помагат да сортирате и категоризирате темите в бележките от срещата.

Транскриптите се изтеглят и споделят бързо и лесно.

Можете да задавате въпроси на Laxis въз основа на предишни разговори.

Те се интегрират с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Cisco Webex.

Ограничения на Laxis

Макар че можете да транскрибирате до 300 минути на месец с безплатния план, AI писателят, който генерира последващо съдържание, е достъпен само с плана Premium и по-високите планове.

Все още няма CRM интеграция, въпреки че такава е планирана.

Цени на Laxis

Основно: Безплатно

Премиум: 13,33 $/месец

Бизнес: 24,99 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Laxis

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (16 отзива)

Идеален за: Мултифункционални екипи, които провеждат чести срещи — Записвайте важни дискусии, решения и следващи стъпки, без да си водите ръчно бележки.

4. Doodle

чрез Doodle

Преди да можете да създадете бележки от срещата, първо трябва да координирате календарите на участниците, за да ги съберете на тази среща. Тук на помощ идва Doodle. Можете да планирате индивидуални срещи и срещи на екипа бързо и лесно.

Настройте своята наличност, след което я споделете, като изпратите линк на избраните от вас поканени лица. Те могат да изберат удобно за тях време, което се блокира в календара ви, така че никога повече няма да имате двойни резервации. А когато имате няколко поканени лица, можете лесно да намерите най-подходящото време за всички.

Освен това, Doodle се интегрира с платформи за срещи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. ?️

Най-добрите функции на Doodle

Системата изпраща напомняния за насрочени срещи, така че не се налага да се занимавате с хора, които не се явяват.

Персонализираното брандиране ви позволява да съгласувате системата с брандинга на вашия бизнес.

Можете също да използвате Doodle, за да събирате данни чрез анкета или допитване.

Doodle работи и на мобилни устройства, така че можете да планирате срещи, докато сте навън.

Ограничения на Doodle

Някои потребители смятат, че планирането на множество събития за големи групи от хора отнема повече време, отколкото е необходимо.

Използването им може да бъде трудно, когато работите с участници от различни часови зони.

Цени на Doodle

Безплатно: 0 $

Pro : 6,95 $/месец на потребител

Екип: 8,95 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Doodle

G2: 3,7/5 (13 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

Идеален за: Отдалечени екипи, управляващи глобални часови зони — Организирайте ефективно срещи в различни региони, а след това ги съчетайте с инструмент за водене на бележки, за да записвате ключовите решения.

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai може да извършва транскрипция в реално време по време на аудио или видео разговор или да транскрибира от запис на среща. След това може да обобщи ключовите точки, решенията и действията, които са резултат от срещата. ✍️

Ако искате да преслушате отново някоя част от срещата, можете да търсите ключови думи и след това да пуснете възпроизвеждането с нормална скорост или до два пъти по-бързо. Инструментите за сътрудничество позволяват на вашия екип да коментира, да закача или да реагира на разговора, или да извади откъси, за да създаде звукови фрагменти.

Безплатният план позволява до 800 минути съхранение, а Pro планът – до 8000, докато Business и Enterprise плановете предлагат неограничено пространство.

Fireflies. ai най-добри функции

Fireflies. ai работи на над 40 езика, като обработва различни акценти и диалекти.

Те могат да разпознават и маркират гласовете на различните говорители.

Те се интегрират с множество платформи за срещи, включително Microsoft Teams, Zoom, Skype и Google Meet.

Можете да споделяте бележките от срещите с други платформи като Asana, Slack или Notion.

Ограничения на Fireflies.ai

Ако аудиозаписът не е с добро качество, това може да повлияе на точността на транскрипцията.

Интеграциите с CRM, Zapier и Slack са достъпни само от плана Pro нагоре.

Fireflies. ai ценообразуване

Безплатно: Безплатно

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (5 отзива)

Идеален за: Екипи, които работят с клиенти и обработват множество обаждания дневно — Концентрирайте се изцяло върху разговора, докато Fireflies автоматично транскрибира и маркира ключовите точки от дискусията.

6. Бележки от Dubber

чрез Notes by Dubber

Преди известен като Notiv, Notes by Dubber твърди, че ви помага да „провеждате по-умни, а не по-трудни срещи“. Той се синхронизира с календара ви в Outlook или Google, като автоматично се присъединява и записва планираните ви разговори. Веднъж в срещата, той създава транскрипт, а след това генерира резюме, което можете да споделите.

AI инструментът извлича и действия за последващи мерки и автоматично създава задачи за всеки участник. Интеграцията с приложения като Asana и Slack помага да оптимизирате работния си процес и улеснява проследяването на разпределените задачи. ✅

Най-добрите функции на Notes by Dubber

Можете също да качите и транскрибирате записан аудио или видео файл.

Този AI инструмент за бележки от срещи е мащабируем и се приспособява към обичайните канали за продажби.

Той е достъпен в целия свят в повече от 170 мобилни мрежи, както и при доставчици на видео, гласови и чат услуги.

Можете да споделяте записи, транскрипти или бележки чрез CRM или друг инструмент за сътрудничество.

Ограничения на Notes by Dubber

Този AI инструмент поддържа само английски език, така че не е подходящ, ако искате да провеждате срещи на друг език.

Някои потребители намират потребителския интерфейс за малко объркващ при навигацията.

Цени на Notes by Dubber

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Все още няма отзиви

Идеален за: Екипи по продажби и успех на клиентите, които управляват множество обаждания от клиенти — Автоматично генерирайте обобщения след обажданията и споделяйте точки за действие с вътрешни екипи.

7. Timz. Цветя

Timz. Flowers е хибридна платформа за конференции, предназначена за разпределени екипи, която комбинира видеоразговори с асинхронно сътрудничество.

Те могат да записват срещите на живо и след това да генерират текстово или видео резюме и протокол от срещата, които лесно могат да се споделят с всеки, който не е успял да присъства на срещата. При асинхронни срещи участниците могат да допринесат с записани видеосъобщения. ?‍♀️

Системата автоматично изпраща обобщение по имейл след всяка среща. А ако искате да се върнете към конкретна част, AI чатботът ви помага да я намерите бързо.

Timz. Най-добрите функции на Flowers

Диаграмата с цветя ви дава полезен визуален преглед на всички отзиви и въпроси.

Дори ако срещата се провежда асинхронно, системата създава усещането за разговор на живо.

Те предлагат транскрипти с времеви отметки, така че винаги да знаете къде се намирате в срещата.

Въпреки че има безплатна опция, пакетите Pro и Business ви дават повече часове за запис, а данните ви се съхраняват по-дълго.

Timz. Ограничения на Flowers

Някои потребители смятат, че първоначалната настройка отнема малко време.

Все още не всички браузъри се поддържат, така че може да се наложи да използвате браузър, който не е вашият първи избор.

Timz. Цени на цветя

Основно: Безплатно

Pro : 6,99 € на месец за екип

Бизнес: 13,99 € на месец за екип

Timz. Оценки и рецензии за цветя

G2: 4,5/5 (13 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

Идеален за: Разпределени екипи, работещи в различни часови зони — Прегледайте записаните дискусии със синхронизирано видео, транскрипт и акценти в свое собствено темпо.

8. Sembly AI

чрез Sembly AI

Като AI инструмент за бележки от срещи, Sembly AI записва срещите и ги транскрибира. След това създава обобщения и протоколи от срещите, като подчертава ключовите идеи от дискусията. А ако не можете да присъствате на среща, можете да изпратите Sembly вместо вас и да прегледате бележките от срещата по-късно. ?‍?

Задачите се идентифицират и описват автоматично, а след това се възлагат на член на екипа. Интеграцията с инструменти като Slack и Trello ви позволява да прехвърляте задачите, заедно с всички бележки, директно в тези работни пространства.

Най-добрите функции на Sembly AI

Бележките от срещите се запазват в системата и винаги можете да се върнете към тях, за да търсите ключови думи или участници.

Sembly AI работи на повече от 35 езика.

Те са достъпни за Android и iOS приложения, както и в интернет.

Ограничения на Sembly AI

Понякога не успява да се присъедини към срещата или да я запише

Настроението на срещата не винаги отразява цялата среща, като се фокусира само върху част от нея.

Цени на Sembly AI

Лично: Безплатно

Професионална версия: 10 долара на месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4. 3/5 (11 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

Идеален за: Заети мениджъри, които се занимават с поредица от разговори — Получавайте автоматично генерирани обобщения и задачи за действие, без да мръднете пръст.

9. Fathom

чрез Fathom

Fathom е AI инструмент за бележки от срещи, който записва, транскрибира и обобщава срещите. Както записът, така и транскрипцията са налични веднага след приключване на срещата. След това можете просто да копирате и поставите обобщенията и задачите в Gmail, Google Docs или инструмент за управление на задачи.

Бележките от разговорите се синхронизират автоматично с вашата CRM система, така че винаги имате записи на взаимодействията си с всеки от вашата база данни. Можете също да съставите плейлист с най-важните моменти от срещата и да го споделите с други заинтересовани страни.

Най-добрите функции на Fathom

Работи с Microsoft Teams, Zoom и Google Meetings.

Когато маркирате част от разговора, Fathom я обобщава за вас.

Системата поддържа седем езика, включително английски, испански и френски.

Платената версия Team има допълнителни функции и е предназначена за внедряване в цялата организация.

Разберете ограниченията

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко тъмен и биха предпочели по-светла опция.

Макар че работи добре за планирани срещи, в момента не поддържа някои импровизирани срещи, по-специално в Microsoft Teams.

Цени на Fathom

Безплатно

Team Edition: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (8 отзива)

Идеален за: Мениджъри по успеха на клиентите, които се занимават с клиентски отзиви — Лесно проследявайте настроенията, целите и обратната връзка на клиентите, за да подобрите тяхното задържане.

10. Супермощни

чрез Superpowered

Superpowered транскрибира срещата ви, но без да я записва или да използва ботове – работи директно от аудиото на вашето устройство. Тези транскрипции се съхраняват в продължение на седем дни, за да ви дадат време да създадете бележки, преди да бъдат изтрити.

Този AI инструмент за бележки от срещи автоматично обобщава разговора и идентифицира задачите, които трябва да изпълните.

Те също така ви помагат да следите календара си. Напомнянията за предстоящи срещи се показват в лентата с менюта и оттам можете да кликнете директно върху срещата. ?️

Най-добрите функции с супермощност

Работи с всяка платформа за срещи.

Superpowered дори идентифицира и документира емоциите по време на срещата.

Екипът за разработка е много отворен и отзивчив към обратна връзка и предложения.

Ограничения на суперсили

Безплатната версия се интегрира само с имейл и Slack, така че ако искате да я използвате с Google Drive или Salesforce, например, трябва да изберете платен план.

Мобилни устройства и Linux все още не се поддържат.

Супермощни цени

Безплатно

Основен: 30 $/месец

Pro : 90 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Супермощни оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Идеален за: Продуктови мениджъри, които провеждат динамични събрания — Записвайте казаното, препятствията и следващите стъпки, без да прекъсвате работата на екипа.

AI асистентът за срещи повишава производителността, подобрява точността и подпомага прозрачността на проекта. Той също така улеснява споделянето на бележки от срещи. AI инструментите ви спестяват време, така че можете по-лесно да постигнете целите си в рамките на ограниченията на проекта. ?️

Един добър AI инструмент за водене на бележки ще може да изпълнява някои от следните задачи за вас:

Интегрирайте ги с платформи за видеоконферентна връзка като Teams или Zoom.

Запишете срещата и след това запазете записа.

Осигурете транскрипция на живо, за да могат всички участници в срещата лесно да следят хода на събитието.

Улеснете съвместното водене на бележки между няколко членове на екипа

Използвайте усъвършенствани AI функции, за да обобщите ключовите моменти, което улеснява идентифицирането на основните изводи.

Помогнете за създаването на протоколи от срещите въз основа на бележките от срещите.

Идентифицирайте задачите за действие и автоматизирайте делегирането на задачи от онлайн бележките от срещите.

Осигурете отлично потребителско преживяване, което оптимизира работния ви процес.

Осигурете сигурност на данните, за да защитите поверителните си разговори.

AI за срещи може да ви помогне във всеки аспект от взаимодействията ви с екипа, клиентите или потенциалните клиенти. Най-добрите AI инструменти за срещи могат да опростят планирането, да записват и транскрибират бележки от срещи или да предоставят шаблони с AI инструменти за писане, които да ви помогнат да си водите бележки.

AI инструментите могат също да ви помогнат да обобщите всички тези бележки от срещата, като подчертаете най-важните части от разговора и идентифицирате задачите и следващите стъпки. Те могат дори да се интегрират с инструменти за управление на задачи, което ви спестява още повече време и оптимизира работния ви процес на всеки етап. ?

Говорейки за оптимизиране на работния процес, ClickUp се занимава с всичко това – не само когато провеждате среща, но и когато управлявате компанията си или ръководите екип. С шаблони и инструменти за управление на проекти, които обхващат всеки аспект от вашия бизнес, и интеграции, които ви спестяват време и усилия, това е едно място за всички ваши бизнес нужди. ?

Регистрирайте се безплатно още днес и започнете да използвате ClickUp, за да оптимизирате бизнеса си и живота си.