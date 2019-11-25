5 качества, които притежават продуктивните хора

Важно е да имате продуктивен екип. Служителите, които са компетентни в работата си, допринасят за увеличаване на печалбата, производителността и общото доверие в компанията.

Макар че повечето умения могат да се научат, за да се подобри производителността, има служители, които вече притежават необходимите качества и са компетентни в изпълнението на служебните си задължения. Ние посочваме някои елементи, които притежават най-продуктивните хора, и кога да разберем, че даден служител е готов за повишение.

Организация + структура

Най-продуктивните хора имат някаква форма на организационна система, която им помага да останат фокусирани през целия ден. Вероятно ще забележите, че се използва някакъв вид съхранение на работния плот, тъй като подреденото работно място намалява стреса, свързан с работата, и помага да се спести време, което би било изразходвано за търсене на даден предмет. Независимо дали е физически или цифров, излишният хаос разсейва мозъка и пречи на работната производителност, защото той се опитва да облекчи задачата, както и да оцени безредието около себе си. Когато работното място е организирано, това подобрява ефективността и създава структура, което само допринася за качеството на извършваната работа.

Създаването на рутина е друг елемент, който е свързан с организацията. Рутината е важна за разпределяне на времето и задачите, които трябва да бъдат изпълнени, както и за поемане на отговорност за спазването на изискванията. Продуктивният служител може да даде пример за това по някакъв начин, било то чрез физически бележник, който носи със себе си, или чрез онлайн платформа, която помага за планиране и интегриране на ресурсите за работа на едно място. Макар че някои може да считат рутината за ограничаваща или строга, всъщност тя предоставя гъвкавост да разберете какво работи за вас, вместо просто да „импровизирате“ през деня.

Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност (или ЕИ) е способността да разпознавате и управлявате емоциите си, както и да разбирате и влияете на емоциите на другите. На работното място това е съществена умение, защото отразява способността да се работи добре самостоятелно или в група. Служител, който е способен да интерпретира собствените си чувства, както и тези на колегите си по категоричен и внимателен начин, е важен за създаването на хармония в екипа. Ще откриете, че човек с висока емоционална интелигентност има добри социални умения, тъй като е способен да се адаптира към тона на всяка ситуация.

Проучване от 2016 г. на Brandman University установи, че хората, които проявяват емоционално интелигентно поведение, като самосъзнание, самоуправление, социална осведоменост и управление на взаимоотношенията, оказват положително влияние върху ежедневната работа на колегите си. Друго проучване от FuturePeople Report заключава, че хората с висока ЕИ са по-мотивирани, ангажирани и продуктивни на работното място. Служителите с по-добра емоционална интелигентност са способни да надминат индивидуалните си резултати и работна способност. ЕИ не само помага на вътрешните екипи, но и допринася за подобряване на клиентското преживяване и ангажираност във всички области. Хората, които проявяват тази черта, имат по-продуктивен работен процес в сравнение с тези, които не я притежават.

Поемане на инициатива

Основен елемент на продуктивността е идеята да се свърши нещо по-навременно. Инициативността е черта, която се характеризира с самостоятелност, проактивен подход и упоритост в предизвикателствата, за да се постигне целта. Служител, който е способен да използва тази умение и да се заеме с дадена задача без колебание, обикновено е по-ефективен в сроковете. Тъй като не се налага постоянно да се консултира с ръководителя си дали да продължи с нещо или не.

Инициативността на работното място е важна на много различни нива. Тя може да доведе до подобрения в компанията или между колегите и да помогне за решаването на проблеми. Наличието на екип, който се стреми да развива работата си, като използва инициативни умения, е това, което може да помогне на компанията да просперира. Доклад на DOMO разкрива, че 25% от служителите биха били по-доволни на работа, ако им бъде дадена възможност да правят това, в което са най-добри. Така че, ако видите служител, който се впуска в проекти с ентусиазъм, вероятно той е един от най-добре представящите се.

Позитивно мислене

Проучване на съзнателното мислене, публикувано в British Journal of Health Psychology, показа, че хората, които са записвали положителни мисли, са отбелязали значително по-голямо намаление на тревожността и стреса повече от четири седмици след провеждането на проучването. Хората, които прилагат това на работното място, ще създадат по-щастлива атмосфера и ще повишат ангажираността и екипната работа в сравнение с тези, които се поддават на предизвикателствата.

Нагласата „мога да го направя“ е това, което стимулира ефективността в работата. Колега, който внася негативизъм в работната среда, не само разваля настроението на останалите, но и оказва дълбоко влияние върху самия проект, по който се работи. Служителите, които са способни да имат положително мислене, са тези, които ще могат да вдъхнат увереност в себе си и в околните. Положителната нагласа води до подобрено морално състояние, желание за сътрудничество и опитване на нови неща, както и до повишена продуктивност.

Самомотивирани

Самомотивацията е от решаващо значение, когато става въпрос за продуктивност. Вътрешният стимул да донесеш успех на компанията си и да произвеждаш качествена работа е нещо, което не се научава, тъй като никой не може да те принуди да работиш усилено. Самомотивираните хора не се нуждаят от толкова много управление, тъй като са способни да делегират задачите си ефективно, без да се налага постоянно да бъдат контролирани. Тези, които активно търсят нови възможности за учене на работното място, ще бъдат самомотивирани да научат различни аспекти на компанията и са отворени към придобиването на колкото се може повече знания, за да могат да работят по-добре.

Мотивираните хора ще бъдат продуктивни, защото искат да се представят добре в работата си и ще могат да развиват научените умения, за да напредват в кариерата си. Те ще работят по-усилено, за да постигнат по-добри резултати, и ще бъдат гъвкави, когато възникнат предизвикателства, за да намерят начин да ги преодолеят. Тези служители са изключително ценни активи, тъй като притежават лидерски умения, които им позволяват да напредват в компанията.

Продуктивността е нещо, което може да се научи, но само ако служителят го желае. Като разграничите чертите, които помагат на продуктивните хора, ще можете да насочвате колегите или новоназначените служители с умения, които да помогнат на тях самите и на компанията. Наличието на подходящи инструменти, които помагат в работния процес, може да направи живота много по-лесен.