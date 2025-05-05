15-те най-добри приложения за ежедневен планиращ календар през 2025 г. (функции, цени)

Ще започна с едно признание: съм малко обсебен от приложенията за продуктивност и планиране. Винаги търся най-добрите, най-ефективните и приятни за използване приложения, с които да планирам деня си и да върша работата си.

Това означава, че съм изпробвал десетки варианти, от най-комплексните инструменти за управление на проекти като ClickUp до обикновената хартия и химикал.

Въз основа на моя опит и тестовете, проведени от екипа на ClickUp, съставих списък с най-добрите приложения за ежедневно планиране за всякакви нужди и желания.

Преди да преминем към всяко едно от тях, ето какво търсех.

Какво е приложение за ежедневно планиране?

Приложението за ежедневен планиращ календар е инструмент за продуктивност, който ви позволява да организирате задачите, срещите и комуникационните дейности, които трябва да изпълните всеки ден.

За разлика от инструментите за управление на проекти, които се фокусират върху изпълнението на работата в рамките на графика и ресурсите, повечето приложения за ежедневно планиране помагат на отделните лица и екипи да се споразумеят за това, което може и ще бъде направено всеки ден.

Защо ви е необходимо приложение за ежедневно планиране?

Приложенията за ежедневно планиране са мощни инструменти за организиране и контрол на деня ви. Те помагат на отделните лица и екипи по следните начини.

Clarity: Използвайки различни инструменти като имейл, Slack, управление на проекти и др., можете да планирате, да определите приоритети и да свършите важната работа.

Фокус: Приложенията за ежедневно планиране ви карат да помислите колко разумно може да се направи за един ден. По този начин ще се фокусирате върху важните неща.

Управление: В зависимост от длъжността ви, може да имате половин дузина срещи и стотици имейли, които да обработите. Приложенията за ежедневно планиране ви помагат да се справите с тези дейности.

Предвидимост: С помощта на приложение за ежедневно планиране можете да разделите големи проекти на малки задачи, което прави работния ви ден по-предвидим.

Производителност: Приложенията за ежедневно планиране елиминират претоварването с информация. Те ви предпазват от претоварване с известия в Slack или препълнени пощенски кутии и ви позволяват да се концентрирате върху планираната работа.

Какво трябва да търсите в приложенията за ежедневен планиращ календар?

Денят ми е малко хаотичен, с няколко предварително насрочени събития/срещи, задачи с ясни срокове и някои спешни задачи, които ми се налага да свърша. Затова имах нужда от приложение за ежедневно планиране с следните функции, за да съм в крак с работата си.

Изглед по дата: Маркиране на дата или задаване на краен срок за всяка задача и преглед по ден/седмица/месец. Това означава, че ако имам краен срок за нещо след седмица, мога да го задам и да получа напомняне на тази бъдеща дата.

Планиране: Възможност за създаване на задачи и срещи в ежедневен график, идеално интегриран в календар. Колегите ми изпращат покани в Google Calendar. Приложението ми за ежедневен планирач трябва автоматично да ги включва в графика ми.

Управление на задачите: Проследяване на задачите с допълнителни описания, коментари, списъци за проверка и др. Всяка задача е съпроводена със списък от изисквания и критерии за приемане, които трябва да бъдат включени в приложението за ежедневен планиращ календар.

Блокиране на време: Блокиране на време за всяка задача въз основа на приблизителни оценки и сравняване на отчетеното време с него. Представете си, че имате пет едночасови срещи и четири 90-минутни задачи, всички събрани в един ден! За да избегна това, ми е необходима функция за блокиране на време.

Отчитане: Възможност за автоматично генериране на времеви разписания, измерване на KPI и проследяване на напредъка. Всичко, което намалява административната работа и създава прозрачност, е огромно предимство.

Съвместимост: Интегрирайте и работете с различни популярни корпоративни инструменти, за да можете да си сътрудничите с колеги и клиенти в платформата по техен избор.

Достъпност: Разполагайте с уеб, мобилни и настолни приложения за достъп 24×7.

Това е само основата. За да подпомогнат управлението на проекти и личната продуктивност, приложенията за дигитално планиране също ще се справят добре, ако включват функции за автоматизация, изкуствен интелект, интеграции и други.

Нека видим как се представят 15-те най-добри платени и безплатни приложения за ежедневно планиране по тези параметри.

Приложения за ежедневно планиране на един поглед

Приложение за ежедневен планиращ календар Най-доброто за Най-добра функция Ограничение ClickUp Дневен планиращ инструмент, задвижван от изкуствен интелект ClickUp Brain , свързва задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания с AI Стръмна крива на обучение Google Календар Блокиране на време Възможност за преглед на няколко календара (личен, служебен, училищен и др.) в един екран за планиране без грешки. Функциите за управление на проекти и отчитане са силно ограничени. Notion Дневно планиране, базирано на управление на знанията Notion AI за генериране на идеи Трудно е за хората да създадат свои собствени системи в Notion Clockify Фрийлансъри и малки екипи, които фактурират за време Прости и мощни функции за проследяване на времето Функциите за управление на времето надделяват над възможностите за ежедневно планиране. В резултат на това потребителите са принудени да използват функциите за планиране и за организиране. Todoist Планиране в движение Над 80 интеграции Функциите за екипи са ограничени. Any. do Интегриране на лични и професионални планове в един инструмент Готови шаблони за списъци със задачи за различни случаи на употреба Не са подходящи за специфични рамки за управление на задачи като GTD. Sunsama Ежедневно планиране в един прозорец Дневни цели с приблизително времетраене Обединяването на данни от различни източници може да се окаже прекалено сложно Plaky Малки предприятия и нестопански организации Неограничен брой проекти, задачи и потребители Ограничение за проекти от корпоративно ниво, които изискват сложни персонализации. TickTick Организиране и изпълнение на ежедневни задачи по график Възможност за създаване на задачи от гласови команди, имейли, Siri и джаджи Сигналните тонове и досадните предупреждения понякога могат да засилят тревожността, свързана с уведомленията. Структурирани Тези с много задачи и срещи Минимални опции за управление на задачите без излишни елементи Няма сложни функции за управление на проекти, които да се грижат за цялостната картина. Things 3 Цялостно ежедневно планиране Ръководено ежедневно планиране и ритуали за отпускане Ограничено до екосистемата на Apple Trello Екипи, изпълняващи добре дефинирани задачи Без автоматизация на кода за повтарящи се процеси и периодични задачи Работи само с карти, списъци и табла. Microsoft Outlook Екипи на Microsoft Комбиниране на имейли, задачи, събития, контакти и бележки в едно приложение Outlook не е най-интуитивният инструмент за управление на имейли. nTask Екипи за разработка на софтуер Отчитане с персонализирани KPI Потребителите намират интерфейса за хаотичен и труден за използване. Evernote Лична продуктивност и управление на работата Свързване на срещи (график) с бележки от срещи (документация и задачи за изпълнение) Дневното планиране все още се извършва ръчно, без насочващи работни процеси или шаблони.

15-те най-добри приложения за ежедневно планиране, които да използвате през 2025 г.

Ето най-добрите приложения за ежедневен планиращ календар, които можете да използвате през 2025 г. За да ви улесня, сравних функциите, определих за кого е най-подходящо всяко приложение и включих и цените.

1. ClickUp – Най-доброто приложение за ежедневно планиране, базирано на изкуствен интелект

Започнете с ClickUp Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти с уникални функции за ежедневно планиране за индивидуални лица и екипи.

ClickUp комбинира функции за управление на задачи, планиране, формуляри, мисловни карти и десетки персонализирани изгледи, за да предложи пълна гъвкавост при ежедневното планиране.

Обичам ClickUp заради способността му да прави всичко и дори повече. Йерархията от работно пространство > папки > списъци > задачи > подзадачи осигурява огромна детайлност. Календарът, времевата линия и диаграмата на Гант гарантират, че няма да пренатоваря графика си и да изоставам.

ClickUp Brain е фантастично интегриран в различни аспекти на инструмента. Особено като писател, ClickUp Brain е чудесен помощник за генериране на идеи, обобщаване на дълги блог публикации, корекция на текстове и др.

Сред всички приложения за ежедневно планиране, налични на пазара днес, AI възможностите на ClickUp са без конкуренция. ClickUp Brain е първата в света невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания с AI.

С ClickUp Brain можете да:

Създавайте списъци със задачи и ги добавяйте към задачите в ClickUp

Обобщете изпълнените задачи и публикувайте актуализации

Задавайте въпроси, които да ви помогнат да определите приоритетите, като: Над какво да работя след това? Кои са най-спешните задачи? Кои задачи са блокирани?

Превърнете гласа от вашите срещи и клипове в текстови транскрипти

Автоматични транскрипции с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain като ваш личен асистент и помощник в планирането

Кликнете върху изгледа на календара , за да видите задачите/събитията за ден/седмица/месец.

Двупосочна интеграция с календарите на Google и Outlook за синхронизация в реално време.

Проследяване на времето за блокиране на календара и детайлно ежедневно планиране

Цели и отчети за напредъка

Опитайте изгледа на календара Визуализирайте и управлявайте задачите без усилие с ClickUp Calendar View

ClickUp включва и десетки шаблони за ежедневно планиране и управление на проекти. Планирайте дните си с шаблона за ежедневно планиране на ClickUp. Добавяйте и категоризирайте задачи, задавайте крайни срокове и приоритети, отбелязвайте ги като изпълнени и проследявайте напредъка – всичко на едно място.

Изтеглете този шаблон Задайте приоритети на задачите и проследявайте напредъка им с шаблона за ежедневен планирач на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp е повече от просто ежедневен планиращ инструмент. Това е работно пространство за продуктивност с изчерпателни функции за управление на проекти. Това може да бъде прекалено сложно за нови потребители и да доведе до стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

Налични приложения

Мобилното приложение на ClickUp е достъпно за изтегляне на

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Уеб

Apple Watch

Скоро в Meta Quest — практически навсякъде

2. Google Calendar – Най-доброто за блокиране на време

Източник: Google Calendar

Google Calendar е един от най-популярните онлайн календари, предлагани на пазара днес. Повечето потребители на Gmail/GSuite автоматично използват Google Calendar, който е включен в приложението им за електронна поща.

Както казах по-рано, аз планирам много събития в Google Calendar. Добавям личните си срещи – като обеди, фитнес, взимане на децата от училище и т.н. – така че никой да не очаква да съм онлайн по това време.

Въпреки това, Google Calendar ограничава възможността за проследяване на задачите. Установих, че ми е необходим друг инструмент за ежедневно планиране, за да компенсирам ограниченията на Google Calendar.

Ако сте съветник, консултант или треньор, Google Calendar е чудесен начин да планирате всички събития за деня. Той ви помага да изготвите разумни планове за продуктивност (без прекалено натоварени графици) и да информирате колегите/клиентите си съответно.

Най-добрите функции на Google Calendar

Вградени функции за създаване на списъци със задачи, крайни срокове и управление на задачите.

Възможност за преглед на няколко календара (личен, служебен, училищен и др.) в един екран за планиране без грешки.

Работно време и работно място за автоматични опции за потвърждение на участие

Задачите и събитията на членовете на екипа се показват в един екран, което улеснява проверката на тяхната наличност и планирането на срещи.

Групирайте календари с членовете на екипа за повтарящи се задачи, като например почивки на екипа.

Интеграция с практически всички други инструменти, които използвате

Ограничения на Google Calendar

Google Calendar е преди всичко календар с някои други функции. Това означава, че функциите за управление на проекти и отчитане са силно ограничени.

Цени на Google Calendar

Безплатни

Стартър за бизнес: 7,2 $/месец на потребител

Business Standard: 14,4 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $ на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Календар Gemini AI : Добавете към всеки план за 14-дневен безплатен пробен период

Оценки и рецензии за Google Calendar

Налични приложения

Приложението Google Calendar е достъпно в версии за Android, iOS и уеб.

Бонус: Изберете от тези шаблони за блокиране на време, за да организирате времето си ефективно и последователно.

3. Notion – Най-доброто за ежедневно планиране, базирано на управление на знания

Източник: Notion

Notion започна като приложение за водене на бележки, което сега се разшири, за да включва широка гама от функции за продуктивност и ежедневно планиране. С Notion можете да създавате документи, да пишете фирмени уикита, да управлявате проекти и да планирате работата си за всеки ден.

Използвах Notion като приложение за документиране, за да следя идеите си за статии, обратната връзка от колеги/заинтересовани страни, списъци за проверка на качеството и т.н. Използвах го широко за управление на стилови ръководства, което ми позволяваше лесен достъп до тях, когато имах нужда.

Въпреки това, като ежедневен планиращ инструмент, открих, че Notion не разполага с възможности за проследяване на времето, създаване на прогнози, блокиране на времето и др., които са от основно значение за продуктивността.

Notion е фантастичен ресурс за творчески хора, както и за специалисти, които събират разнородни данни, за да решават сложни проблеми.

Ако работата ви включва повече от няколко прости задачи – като да купите мляко или да изплатите заплати – Notion може да ви помогне да консолидирате информацията си.

Можете да създавате задачи и документи с персонализирани етикети, тагове, собственици, превключватели, задачи за изпълнение и др. Можете също да използвате календарния изглед, за да следите текущата работа.

Най-добрите функции на Notion

Гъвкав инструмент за управление на знания с широк спектър от персонализирани функции

Възможност за качване на изображения, вграждане на видеоклипове и др. за пълен контекст

Над 10 000 шаблона за лични, работни и училищни проекти

Notion AI за генериране на идеи без нужда от търсачка, създаване на отговори и автоматично попълване на таблици, всичко това в реално време.

Ограничения на Notion

Notion има репутацията на приложение, което е трудно за разбиране от нови потребители. Гъвкавостта на приложението може да затрудни хората да създадат свои собствени системи в Notion.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 10 долара на месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Notion AI: Добавете към всеки план за 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Notion

Налични приложения

Notion може да бъде изтеглено за macOS, Windows, Android и iOS.

Разгледайте тези алтернативи на Notion!

4. Clockify – Най-доброто за фрийлансъри и малки екипи, които фактурират по часове

Източник: Clockify

Clockify е популярна апликация за проследяване на времето, с която можете да следите производителността, присъствието и отработените часове. Тя е фокусирана върху управлението на времето и предлага функции като таймер, календар, времеви листове, отчети за дейности, планиране, одобрения и фактуриране.

Като приложение, създадено за планиране и проследяване на времето, Clockify е идеално за ежедневно планиране. Преди планирах задачите си в календара вечерта, за да знам точно какво трябва да направя на следващия ден. Беше фантастично да мога да видя в отчетите колко време съм отделил за дадена задача в рамките на няколко дни.

Ако сте фрийлансър или собственик на малък бизнес, Clockify е идеален за наблюдение и проследяване на отработените часове. Въпреки че не е проектиран като планиращ инструмент, Clockify позволява на потребителите да планират работа, задачи, смени и почивки.

Въз основа на тези времеви записи можете също така автоматично да създавате времеви разписания и фактури за по-ефективно фактуриране.

Най-добрите функции на Clockify

Прости и мощни функции за проследяване на времето

Автоматично проследяване в приложенията и уебсайтовете, които използвате редовно

Възможност за възлагане на задачи на членовете на екипа, създаване на етапи и получаване на информация за претоварване с работа.

Шаблони за зареждане на повтарящи се дейности всяка седмица

Ограничения на Clockify

Функциите за управление на времето на Clockify надделяват над възможностите за ежедневно планиране. В резултат на това потребителите са принудени да използват функциите за планиране и за организиране на графика си.

Цени на Clockify

Безплатни с неограничено проследяване

Основен пакет: 4,99 $/месец на потребител

Стандартен: 6,99 $/месец на потребител

Про: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

Разгледайте тези алтернативи на Clockify!

Налични приложения

Приложението Clockify е достъпно за изтегляне на macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge и Linux.

5. Todoist – Най-доброто приложение за планиране в движение

Източник: Todoist

Todoist е прост инструмент за управление на задачите, който можете да използвате навсякъде. Минималистичният му дизайн ви позволява да записвате задачите си толкова естествено, колкото и когато ги записвате на хартия. След това можете да организирате всичките си задачи в проекти и да добавите приоритети/етикети.

Любимата ми функция е „изглед за днес“, която помага да се фокусираме върху задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес, без да се разсейваме с всичко останало. За разлика от календарния изглед, който показва задачите за седмицата/3-4 дни наведнъж, изгледът за днес помага да останем в настоящето, като избягваме претоварването с мисли за бъдещето.

Въпреки това, за проследяване на времето, обединяване на задачите в проекти и т.н., Todoist е ограничаващо. Забелязах, че управлявам проектите си с по-комплексно средство и използвам Todoist само за прости ежедневни задачи. С течение на времето управлението на няколко средства стана досадно.

Todoist предлага интуитивни и удобни за мобилни устройства функции за управление на задачите. Минималистичният му дизайн го прави приятен за използване, дори и за тези, които не са технологично подготвени.

Най-добрите функции на Todoist

Опростен и минималистичен интерфейс за регистриране на задачи

Гъвкави изгледи, особено изгледът на календара, за да виждате задачите на времева ос.

Споделяне на проекти, сътрудничество и коментари

Над 80 интеграции за обмен на информация, комуникация и автоматизация

Визуализация на производителността по седмици и месеци, за да поддържате членовете на екипа в правилната посока (плюс Todoist Karma за завършване на задачите!)

Ограничения на Todoist

Функциите за екипи са ограничени.

Потребителите казват, че приложението не предлага възможност за добавяне на разбивка по време за всяка задача.

Някои потребители понякога срещат проблеми със синхронизацията при интегрирането им в календара на Google.

Цени на Todoist

Начинаещи: 0 долара

Про: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

Налични приложения

Приложението Todoist е достъпно за изтегляне на Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Приложението има и версии за уеб и Apple Watch.

Разгледайте тези алтернативи на Todoist!

6. Any. do – Най-доброто за интегриране на лични и професионални планове в един инструмент

Източник: Any. do

Any. do е приложение за управление на задачи за индивидуални потребители, семейства и екипи. Най-интересното в Any. do е, че предлага специално разработен модул за ежедневно планиране, който включва:

Личен изглед на всичко, което е важно за вас

Всеки ден започвате на чисто, за да планирате според нуждите си.

Известия и насоки за планиране на деня

Интеграция с календар за управление на събития и задачи на едно място

Персонализирани изгледи според вашите предпочитания

Използвах Any.do за кратко, когато имах прекалено много неща едновременно – котка в операция, дете в училищния футболен отбор, предстояща ваканция, в допълнение към множество задачи за писане.

За да управлявате всичко това заедно, без да пропускате личните си задачи, Any. do е чудесен инструмент. Функциите за фокусиране също са чудесни за минимизиране на претоварването с работа.

С Any. do можете да управлявате всеки аспект от живота си, без един да заема времето на друг.

Най-добрите функции на Any. do

Персонализирани интелигентни предложения за това как да се фокусирате и върху какво да се фокусирате

Интеграция с няколко инструмента за управление на проекти, за да се обединят личните и професионалните нужди.

Готови шаблони за списъци със задачи за различни случаи на употреба

Ограничения на Any.do

Потребителите са недоволни от нивото на подробностите за задачите, които могат да се добавят към всеки елемент от списъка с задачи.

Някои потребители споменават, че приложението не е подходящо за специфични рамки за управление на задачи като GTD

Цени на Any. do

Лично: 0 долара

Премиум: 5,99 долара

Семейство: 9,99 $/месец за 4 потребители

Екипи: 7,99 $/месец на член

Any. do оценки и рецензии

Налични приложения

Приложението Any. do е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS), iPad, настолен компютър (Windows, macOS), уеб и смарт часовник.

Вижте тези алтернативи на Any.do!

7. Sunsama – Най-доброто приложение за ежедневно планиране в един прозорец

Източник: Sunsama

Sunsama е инструмент за продуктивност, фокусиран върху постигането на баланс между работата и личния живот. Това е цифров ежедневник, който консолидира данните от всички ваши приложения, за да ги подреди по ясен начин в хронологичен изглед.

Най-голямата атракция за мен в Sunsama беше способността му да консолидира цялата комуникация. В един момент имах задачи в един инструмент, събития в друг, лични задачи в друг списък, заявки в имейли – всеки ден пропусках нещо. Sunsama обещаваше да реши този проблем.

Ежедневният ритуал на преглед на всеки ден и планиране е добър. Възможността за автоматично публикуване на плана в Slack също беше много удобна.

С течение на времето обаче осъзнах, че консолидирането на всичко е по-трудно, отколкото очаквах. Имах затруднения да приоритизирам множеството съобщения, които получавах всеки ден, защото Sunsama ми ги показваше под формата на списък.

Sunsama се фокусира върху това да помогне на хората да организират хаоса в работния си живот и да планират да бъдат продуктивни.

Ако имате информация, свързана с работата, в имейл, Slack, календар, Notion, Trello, ClickUp или Github, Sunsama може да ги обедини на едно място, за да можете да ги отметнете със стил!

Най-добрите функции на Sunsama

Ръководено ежедневно планиране с помощта на стъпка по стъпка рутина

Унифициран дневен изглед

Дневни цели с приблизително времетраене

Тимбоксинг и планиране

Ограничения на Sunsama

Sunsama е инструмент за лична продуктивност с малко възможности за екипи.

Обединяването на данни от различни източници може да се окаже прекалено сложно

Може да е досадно да импортирате неважни/нерелевантни имейли и след това да ги изтривате в Sunsama.

Цени на Sunsama

14-дневен безплатен пробен период

Месечен абонамент: 20 $/месец

Годишен абонамент: 16 $/месец, фактуриран ежегодно

Оценки и рецензии на Sunsama

Налични приложения

Приложението Sunsama е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS) и настолен компютър.

Разгледайте тези алтернативи на Sunsama!

8. Plaky – Най-доброто за малки предприятия и нестопански организации

Източник: Plaky

Plaky е софтуер за визуално планиране на проекти за екипи. Той позволява на екипите да създават задачи, да координират екипи, да добавят членове, да коментират, да проследяват напредъка и да управляват проекти. Неговите функции обхващат управление на задачи, сътрудничество, отчитане и администриране.

За мен е неустоима покана, когато едно приложение е безплатно, затова започнах да използвам Plaky. Като прост инструмент за управление на задачите, Plaky ми свърши работа. Обаче, след като изпробвах други приложения с по-комплексни функции, не намерих в Plaky нищо, за което да пиша.

Plaky е безплатно приложение за ежедневно планиране, което отговаря на нуждите на малките предприятия и нестопанските организации по рентабилен начин. Plaky е идеално за малки екипи, като позволява на хората от различни отдели да централизират цялата комуникация и да си сътрудничат в реално време.

Най-добрите функции на Plaky

Опростени работни процеси за въвеждане в работата

Готови шаблони за маркетинг, човешки ресурси, продажби, CRM и софтуерно разработване.

Неограничен брой проекти, задачи и потребители

Ограничения на Plaky

Plaky може да се окаже ограничаващо за проекти от корпоративно ниво, които изискват сложни персонализации.

Цени на Plaky

Безплатни завинаги

Про: 4,99 $/месец на потребител

Enterprise: 10,99 $/месец на потребител

cake. com пакет: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Plaky

Налични приложения

Plaky е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS) и уеб версии.

9. TickTick – Най-доброто приложение за организиране и изпълнение на ежедневни задачи по график

Източник: TickTick

TickTick е всеобхватно средство за организиране на всички аспекти от живота. Освен за планиране на всеки ден, можете да използвате TickTick за организиране на задачите, целите и събитията си.

TickTick е друго приложение, което се оказа много ефективно за обединяване на работата и личния живот на едно място. Интерфейсът му е лесен за ползване и привлекателен. Таймерът Pomodoro е по-опростен и по-организиран начин за отчитане на времето. Генераторът на бял шум е най-добрият приятел на писателя.

TickTick разполага с вграден таймер Pomodoro, който ви помага да се концентрирате върху задачите, които имате, и да ги изпълните според графика. Това е чудесно за хора, които имат прекалено много малки задачи за вършене. А какво още? Можете да пуснете и бял шум на заден план, докато работите!

Например, ако сте мениджър или специалист по успеха на клиентите, вашите задачи може да включват вземане на решения, преглед на документи, даване на обратна връзка и т.н., като всяка от тях може да бъде изпълнена за 25 минути. TickTick е чудесно приложение за това.

Най-добрите функции на TickTick

Възможност за създаване на задачи от гласови команди, имейли, Siri и джаджи

Автоматично разпределяне на крайните срокове в напомняния

„Досадно предупреждение“ за елементи, които не можете да си позволите да пропуснете

Нива на приоритет и сортиране

Персонализирани изгледи на календара

Ограничения на TickTick

Потребителите са разочаровани от ограниченията на безплатната версия.

Потребителите също така споделят, че сигналните тонове и досадните известия понякога засилват тревожността, свързана с уведомленията.

Цени на TickTick

Месечен план: 3,99 $/месец

Годишен план: 35,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

Налични приложения

Приложението TickTick може да се изтегли на телефон (Android и iOS), iPad, настолен компютър (Windows, macOS, Linux), уеб версия и Apple Watch.

Разгледайте тези алтернативи на TickTick!

10. Structured – Най-подходящо за хора с много задачи и срещи

Източник: Structured

Structured е мултифункционално приложение за продуктивност с интегриран изкуствен интелект. Освен че е интуитивен дневен планиращ инструмент, то е и списък със задачи, календар, инструмент за проследяване на навици, таймер за концентрация и много други.

Харесах Structured, защото имаше ограничени функции. Без излишни екстри, Structured ми даде минимума, необходим за добро планиране на деня ми. Изгледът на времевата линия е особено полезен, защото е списък, с който се чувствам комфортно, но е съпоставен на времева линия. Възможността да добавям персонализирани цветове към елементите също беше забавна.

Structured е създадено, за да ви помогне да поемете контрол над безбройните неща, които трябва да направите. Приложението структурира множество задачи и срещи в една времева линия, помагайки ви да създадете списък с приоритети и да отбелязвате изпълнените задачи.

Структурирани най-добри функции

Опростен, лесен за използване интерфейс

Минимални опции за управление на задачите без излишни елементи

Възможност за персонализиране според индивидуалните нужди

Структурирани ограничения

Structured е проста и фокусирана върху едно нещо. Тя не разполага с комплексни функции за управление на проекти, които да се грижат за цялостната картина.

Структурирани цени

Безплатен план

Structured Pro Monthly: 2,99 $/месец

Structured Pro Yearly: 9,99 $/година

Structured Pro Lifetime: 29,99 $ за цял живот

Структурирани оценки и рецензии

App Store: 4,8/5 (над 24 000 рецензии)

Налични приложения

Приложението Structured App може да бъде изтеглено на телефон (Android и iOS) и macOS.

11. Things 3 – Най-доброто приложение за ежедневно планиране за потребители на Apple

Източник: Things 3

Things 3 е награждаван личен мениджър на задачи. Той комбинира събития от календара и задачи, за да ви даде по-добра представа за графика ви. Позволява ви да планирате деня си сутрин, да изчистите забавените задачи вечерта и да повторите задачите за в бъдеще.

Като потребител на Mac, ми хареса колко лесно Things 3 се интегрира в моята екосистема, както на компютъра, така и на телефона. Приложението за Apple Watch е по-изчерпателно от всеки друг инструмент за управление на задачи, който съм използвал.

Мога да използвам сензорната лента, Hand-off, бързи действия на началния екран и т.н., почти като че ли е родно приложение! Еднократно плащане вместо месечни абонаменти? Запишете ме!

Things 3 е проектирано за екосистемата на Apple от macOS, iOS, iPadOS и дори Vision Pro.

Приложението има интуитивен и естествен дизайн, с който потребителите на Apple ще се почувстват веднага запознати. Специфичните за Apple бързи команди и команди ще работят и в Things 3.

3 най-добри функции на Things

Ръководено ежедневно планиране и ритуали за отпускане

Заглавия за създаване на категории и етапи в рамките на проектите

Чеклисти за подзадачи

Интелигентно планиране на базата на естествен език с Jump Start

Опростен режим и множество прозорци

Ограничения на Things 3

Ограничено до екосистемата на Apple. Ако имате членове на екипа или подизпълнители, които използват други операционни системи, не можете да си сътрудничите в Things 3.

Приложенията за iPhone, Apple Watch и iPad се заплащат допълнително.

Цени на Things 3

Еднократна покупка на цена 49,99 долара.

Оценки и рецензии за Things 3

Налични приложения

Приложението Things 3 е достъпно за изтегляне на macOS, iOS, iPad и visionOS.

Разгледайте тези 3 алтернативи!

12. Trello – Най-доброто за екипи, изпълняващи добре дефинирани задачи

Източник: Trello

Atlassian Trello е решение за управление на задачи, базирано на метода Kanban, което използва карти, списъци и табла. От просто управление на задачи до сложни работни процеси, Trello може лесно да се справи с всички видове проекти.

В началото на моето пътуване към продуктивността, Trello беше моето едностопанско място. Имах табла за филми, които исках да гледам, книги, които исках да прочета, ежедневни/седмични/месечни домакински задачи и т.н., в допълнение към работата ми. Простото табло Kanban, базирано на карти, беше моята входна точка към управлението на проекти.

С течение на времето ми беше необходимо нещо по-специфично за ежедневното планиране. Trello изглеждаше чудесно за проекти, разделени на задачи, но не можеше да побере различните други неща, като събития, отговори, срещи и т.н., с които трябваше да се справям.

Trello следва йерархията на канбан картите и таблата. Когато имате поредица от добре дефинирани задачи, можете да създадете карти за всяка от тях и да ги организирате на табла с плувни коридори за всеки статус.

Trello се използва широко от екипи за разработка на софтуер, които създават карти за всяка функция/потребителска история, която преминава през процеса.

Най-добрите функции на Trello

Ясен поглед върху работния процес под формата на табла, календарни изгледи, времеви линии и др.

Без автоматизация на кода за повтарящи се процеси и периодични задачи

Изпитани в практиката шаблони от лидери в бранша

Ограничения на Trello

За дейности, които изискват по-сложна креативност и решаване на проблеми, ограничените функции на Trello може да не са достатъчни.

От екипите се очаква да организират работните си процеси само под формата на карти, списъци и табла – никакъв друг формат няма да работи.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,5 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

Налични приложения

Приложението Trello е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS), настолен компютър (Windows и macOS) и в уеб.

Вижте тези алтернативи на Trello!

13. Microsoft Outlook – Най-доброто за екипи, които използват продуктите на Microsoft

Microsoft Outlook е едно от най-старите съществуващи инструменти за управление на електронна поща. Outlook ви позволява да изпращате и получавате имейли чрез структурирана пощенска кутия. Като разширение на това, той включва също:

Календар за планиране на срещи и събития

Приложение за списък със задачи

Управление на контакти

Функции за водене на бележки и дневник

Всеки има период, в който е използвал Outlook за управление на електронната си поща, както и аз. Аз го използвах предимно за получаване и отговаряне на имейли, макар че планирах и срещи оттам. Teams също е безпроблемно интегриран.

Въпреки това, тъй като не използвах продуктите на Microsoft, интегрирането на инструменти на трети страни се превърна в предизвикателство.

Технологичният стек на Microsoft се използва широко от екипи по целия свят. За тези, които вече работят с Microsoft, Outlook е чудесно консолидирано работно пространство.

Outlook може да служи като де факто система за управление на билети, особено ако работата ви е свързана с електронна поща, като например обслужване на клиенти или поддръжка на софтуер.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook

Многофункционално управление на имейли

Комбиниране на имейли, задачи, събития, контакти и бележки в едно приложение

Интеграция с други инструменти на Microsoft, като Teams и Office 365

Ограничения на Microsoft Outlook

Outlook не е най-интуитивният инструмент за управление на имейли.

Ограничено до Microsoft stack

Цени на Microsoft Outlook

Самостоятелна цена 159,99 $ за 1 PC или Mac

159,99 $ за 1 PC или Mac

За дома: Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители Лично: 6,99 $/месец за един потребител

Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители

Лично: 6,99 $/месец за един потребител

За бизнес (годишна цена): MS365 Business Basic: 6 $/месец на потребител MS365 Business Standard: 12,5 $/месец на потребител MS365 Business Premium: 22 $/месец на потребител MS365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

MS365 Business Basic: 6 $/месец на потребител

MS365 Business Standard: 12,5 $/месец на потребител

MS365 Business Premium: 22 $/месец на потребител

MS365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

159,99 $ за 1 PC или Mac

Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители

Лично: 6,99 $/месец за един потребител

MS365 Business Basic: 6 $/месец на потребител

MS365 Business Standard: 12,5 $/месец на потребител

MS365 Business Premium: 22 $/месец на потребител

MS365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook

Налични приложения

Microsoft Outlook е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS) и настолен компютър (Windows и macOS).

Вижте тези алтернативи на Outlook!

14. nTask – Най-доброто за екипи за разработка на софтуер

Източник: nTask

nTask е софтуер за цялостно управление на проекти с функции за планиране, изпълнение, мониторинг и подобряване.

Започнах да използвам nTask, когато софтуерният екип на моята организация го предпочете за управлението на задачите си. То беше изчерпателно и ми даде цялостен поглед върху това как се разработва софтуер. Научих много. Въпреки това, за управлението на моите собствени проекти и задачи, свързани с писане, го намерих за недостатъчно адаптивно.

nTask е проектирано да подпомага динамични и гъвкави екипи за разработка на софтуер. Подробното планиране на проектите позволява разпределяне на ресурсите, изготвяне на графици за проектите, бюджетиране и др.

С nTask можете да проектирате свои собствени работни процеси, да създавате персонализирани статуси или да използвате предварително създадени шаблони за ежедневни планиращи приложения, за да се подготвите за успех.

Най-добрите функции на nTask

Проследяване на времето, автоматизирани времеви разписания и работни потоци за одобрение

Проследяване на проблеми с персонализиране на сериозността и статуса

Синхронизиране на календара за срещи, дневен ред и бележки от дискусии

Рамки за управление на риска и намиране на решения

Отчитане с персонализирани KPI

Ограничения на nTask

Потребителите намират интерфейса за хаотичен и труден за използване.

В сравнение с други софтуерни инструменти за управление на проекти, nTask може да бъде ограничен по отношение на функциите си.

Цени на nTask

7-дневен безплатен пробен период

Премиум: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask

Налични приложения

nTask е достъпно за изтегляне на телефон (Android и iOS) и уеб версии.

15. Evernote – Най-доброто за лична продуктивност и управление на работата

Източник: Evernote

Evernote е едно от най-дълго съществуващите приложения за водене на бележки. Това, което първоначално беше инструмент за организиране на бележки и идеи в цифрови бележници, сега се е превърнало в цялостно решение за управление на знания, задачи и графици.

Аз съм дългогодишен потребител на Evernote, честно казано. Пишех дневника си в Evernote, съхранявах интересни статии от интернет, запазвах изображения за по-късна употреба и т.н. Като приложение за водене на бележки, то отговаряше на всичките ми нужди.

Когато изискванията ми за управление на проекти нараснаха, възможностите на Evernote се оказаха недостатъчни. Продължавам да използвам Evernote за управление на знания, а понякога и за планиране на деня си. Въпреки това, то не е моят основен ежедневник.

Evernote е лесен за използване цифров инструмент с гъвкавост и свобода, подобни на тези на физически бележник. С Evernote можете да създавате бележки с текст, изображения, аудио, сканирани документи, PDF файлове и документи.

Можете също да създавате списъци със задачи и да планирате задачи, за да управлявате цялата си работа на едно място.

Разгледайте тези алтернативи на Evernote!

Най-добрите функции на Evernote

Заснемане на уеб страници с Web Clipper

Сканиране и съхранение на файлове, документи и изображения, като бележки от срещи, разписки, наръчници и семейни рецепти

Свързване на срещи (график) с бележки от срещи (документация и задачи за изпълнение)

Търсене с изкуствен интелект, което проучва и PDF файлове, документи и изображения

Ограничения на Evernote

Като инструмент за водене на бележки, Evernote е ограничен в своите възможности за управление на проекти.

Дневното планиране все още се извършва ръчно, без насочващи работни процеси или шаблони.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

Налични приложения

Evernote може да се изтегли на телефон (Android и iOS), настолен компютър (Windows, macOS) и като уеб разширения.

Бонус: Най-доброто ръководство за планиране на седмицата

Управлявайте задачите си с приложения за ежедневно планиране

Независимо дали сортирате картофи или надзиравате строителството на моста Бруклин, работата ви трябва да бъде планирана и изпълнена ден за ден. Приложенията за ежедневно планиране са пълни с функции, които ви помагат точно в това.

Инструменти като Evernote и Notion могат да помогнат за документиране на организационните знания и изготвяне на работни планове въз основа на тях. TickTick и Structured въвеждат ред в лудостта, която е съвременният работен ден.

Plaky и Trello са по-подходящи за екипи за разработка на софтуер. А Sunsama обединява безбройните комуникационни и информационни инструменти, които използваме днес.

В зависимост от това, върху какво работите и от вашите лични предпочитания, всяко от горните петнадесет приложения може да бъде най-доброто приложение за ежедневен планиращ календар за вас.

Нуждаете се от нещо всеобхватно и гъвкаво, което да расте заедно с вашия бизнес и нужди? Опитайте ClickUp безплатно още днес.