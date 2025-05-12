10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Google Calendar за 2025 г.

Вдигнете ръка, ако обичате Google Calendar. 🙋🏼‍♀️

И ние също! Той е безплатен за лична употреба с всеки Google акаунт, удобен, интуитивен и изглежда се актуализира сам. По-лесно от това не може да бъде!

Google Calendar е идеален за хора, които използват метода на блокиране на времето или са затрупани с срещи, и има за цел да облекчи стреса, свързан с управлението на най-натоварените ви дни. Той се научава бързо и е лесен за използване, с практични функции за персонализиране, автоматизиране и синхронизиране на календара за управление на проектите ви на различни устройства. Но това не е единственото приложение за календар, което предлага такова ниво на функционалност... 👀

Всъщност, има много софтуер, който може да се конкурира и дори да надмине полезността на Google Calendar. И като се има предвид колко лесно е да споделите случайно лични събития в Google Calendar на компанията, не е лоша идея да знаете какви са вашите опции!

И сте попаднали на правилното място. 🙂

Следвайте ни, докато се впускаме в задължителните функции за вашата следваща алтернатива на Google Calendar и откриваме 10 от най-добрите конкуренти на пазара днес! Включва подробни разбивки, предимства и недостатъци, информация за цените, оценки и др. 🏆

Какво трябва да търсите в алтернативите на Google Calendar?

Google Calendar е част от пакета продукти Google Workspace, който е безплатен за всеки, който има Gmail акаунт за строго лично ползване. Google Calendar се синхронизира с вашия Gmail акаунт, така че събитията, споменати във вашата пощенска кутия, автоматично се добавят към календара ви, а само това може да направи графика ви да изглежда наистина натоварена, наистина бързо. 😳

Не става въпрос само да намерите приложение, което прави повече от Google Calendar, а да намерите приложение, което отговаря на специфичните нужди на вашия екип. Освен това, въпреки популярността си, е възможно функциите на Google Calendar да не са най-подходящите.

Макар Google Calendar да улеснява и ускорява добавянето на събития към седмицата ви, той става по-малко интуитивен, когато започнете да добавяте други календари и задачи. Това кара някои екипи да създават нови календари в Google Sheets или дори Google Docs, за да управляват задачите си заедно с графиците си – и тук нещата започват да стават прекалено сложни.

…И така, без да се усетите, се озовавате в търсене на алтернатива на Google Calendar. ✨

Най-добрите алтернативи на Google Calendar обединяват вашите срещи, събития и проекти в един и същ софтуер, така че вместо да проверявате ежедневния си график и работните си задачи, можете да ги видите всички на едно място.

Други ключови функции, които трябва да търсите в алтернатива на Google Calendar, включват:

Функции за автоматизация за планиране на повтарящи се събития или задачи

Множество изгледи за управление на срещите, задачите и напомнянията ви от всеки ъгъл

Напомняния и известия , за да не пропуснете нищо

Проследяване на времето , за да поддържате висока производителност през цялата седмица

Функция „плъзгане и пускане” за създаване и редактиране на графика според нуждите

Интеграции с приложения като Zoom и Slack, за да добавите повече контекст, функционалност и стойност към календара си.

Синхронизиране между няколко устройства, за да имате календара си под ръка по всяко време

Синхронизирайте срещите си от други работни инструменти с ClickUp Calendar, за да управлявате целия си ден.

Google Calendar споделя много от тези функции, но всеки софтуер им придава свой уникален характер. Всичко е въпрос на проби, грешки и ревюта, за да намерите този, който съответства на вашия стил на работа. Недостатъкът на това? Може да отнеме изключително много време. 🫠

Но за щастие не е нужно да го правите! Защото ние вече сме го направили. 🤓

10-те най-добри алтернативи на Google Calendar през 2025 г.

Няма нужда да отделяте време от графика си, за да тествате най-добрите алтернативи на Google Calendar – ние вече го направихме!

Съставихме този списък с 10-те най-добри алтернативи на Google Calendar за всеки екип. Намерете сравнения на функциите, предимства и недостатъци, цени, оценки и още!

ClickUp е единственият всеобхватен инструмент за продуктивност, създаден да обедини графика, задачите и работата ви в различни приложения в една динамична платформа. Екипи от всякакъв размер, фирми и индивидуални потребители разчитат на ClickUp заради богатия набор от персонализирани функции, с които могат да управляват всичко – от ежедневните си срещи до сложни проекти – от един единствен екран.

Кажете сбогом на традиционните проблеми с календара с ClickUp Calendar – алтернатива, задвижвана от изкуствен интелект, която не само показва събития, но и се адаптира към вашите приоритети. Автоматично планирайте задачи, блокирайте време за концентрация и се наслаждавайте на перфектно оптимизиран ден – всеки ден. За разлика от Google Calendar, ClickUp свързва вашите събития директно със задачи, документи и проекти в работната ви среда Clickup, с автоматични бележки от срещи и създаване на задачи за действие. Освен това, двупосочната синхронизация с Google Calendar гарантира, че никога няма да пропуснете нещо, ако все още използвате Google Calendar, докато пробвате функциите на ClickUp Calendar за повишаване на производителността.

Какви са ползите от преминаването към ClickUp? Гледайте видеото по-долу за забавно представяне 👇🏽

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители изпитват затруднения при адаптирането към толкова много функции.

Все още не всички изгледи на задачите са достъпни в мобилното приложение ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (5510+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)

2. Календар на Microsoft Outlook

чрез Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Calendar е приложение за екипи за управление на ежедневните им дейности, събития и практически всякакви календарни срещи! Софтуерът е оборудван с разнообразни функции, включително напомняния, споделяне на календари, наслагвания за сравняване на няколко календара едновременно, теми с персонализирани цветове и други.

Най-голямото предимство на Outlook Calendar е интеграцията му с други продукти на Microsoft, като Microsoft Teams. Функцията Teams Meetings позволява на потребителите да планират, участват и организират онлайн срещи и събития с Microsoft Teams, без да отварят отделен прозорец.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook Calendar

Автоматично деактивиране на опасни връзки, съдържащи фишинг измами, вируси или зловреден софтуер

Импортиране на Google Calendar в Outlook, за да не се налага да въвеждате отново всичките си срещи

Търсене в Outlook за намиране на съобщения, хора и документи

Паралелни изгледи на календара

Ограничения на календара на Microsoft Outlook

Прекалено много функции могат да попречат на простите нужди от планиране

С функцията за експортиране на календара на Outlook промените няма да се отразяват автоматично в Google Calendar.

Цени на Microsoft Outlook Calendar

Календарът на Microsoft Outlook е безплатен с акаунт в Microsoft.

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook Calendar

Capterra: Н/Д

G2: Н/Д

3. Zoho Calendar

чрез Zoho Calendar

Следващата ни алтернатива на Google Calendar е Zoho Calendar. Този календар включва функции като напомняния, списъци със задачи и вграден списък с неща за вършене. Zoho Calendar може да се интегрира с други приложения на Zoho и календарни приложения, както и с Google Calendar и Outlook.

Едно от основните предимства на Zoho Calendar пред Google Calendar е интеграцията му с други приложения на Zoho. Например, потребителите могат да създават задачи и срещи в Zoho Calendar, за да ги преглеждат в Zoho Mail, или да създават контакти в Zoho CRM. Това позволява по-ефективен работен процес за екипи, които разчитат на няколко приложения на Zoho за своята работа!

Най-добрите функции на Zoho Calendar

Публични календари или групови календари за сътрудничество с екипа ви по работни събития

Smart Add извлича необходимите подробности за събитието от изреченията, които въвеждате.

Актуализации на статуса на потвържденията за участие и напомняния

Вграждане на Zoho Calendar в уебсайтове

Ограничения на Zoho Calendar

Ограничена възможност за работа със сложни зависимости в графиците

Ограничена гъвкавост при адаптиране към специфичните нужди на проекта

Цени на Zoho Calendar

Zoho Calendar е безплатен за всички потребители.

Оценки и рецензии за Zoho Calendar

Capterra: 3,8/5 (5+ рецензии)

G2: 4,5/5 (над 50 рецензии)

4. Teamup Calendar

чрез Teamup Calendar

Teamup Calendar е уеб-базиран календар и софтуер за планиране. Той позволява на потребителите да създават и управляват срещи, събития и заседания, както и да ги споделят с други.

За разлика от Google Calendar, Teamup Calendar може да се справи с комплексни нужди от планиране. Потребителите имат достъп до по-разширени опции за планиране, като например планиране на ресурси. Например, функцията „Подкалендар“ помага на потребителите да създават различни слоеве от календари в рамките на един основен календар. Това го прави подходящо решение за организации, които се нуждаят от управление на мултифункционални екипи и ресурси.

Най-добрите функции на Teamup Calendar

Персонализирани полета за конкретни категории информация за работата

Статуси на задачите с лесно филтриране и приоритизиране

Полета с множествен избор, показвани в табличен изглед

Категории отпуски на служителите

Ограничения на Teamup Calendar

Ограничена функционалност за управление на заинтересованите страни и комуникация

Остарял интерфейс на календара в сравнение с приложението Google Calendar

Цени на Teamup Calendar

Безплатен план

Плюс : 10 USD/месец за календар, фактурирани ежегодно (без ДДС)

Pro : 25 USD/месец за календар, фактурира се ежегодно (без ДДС)

Бизнес : 60 USD/месец за календар, фактурира се ежегодно (без ДДС)

Enterprise: 105 USD/месец за календар, фактурирано годишно (без ДДС)

Оценки и рецензии за Teamup Calendar

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

5. TimeBlocks

чрез TimeBlocks

Едно от основните предимства на TimeBlocks пред Google Calendar е подходът към планирането, базиран на блокове. Блокирането на време е техника за продуктивност, която включва планиране на блокове от време за изпълнение на конкретни задачи. Този метод помага на хората да планират деня си и да се уверят, че се фокусират върху приоритетите и целите си, вместо да губят време за по-малко важни дейности.

TimeBlocks е най-подходящ за свободни професионалисти или подизпълнители. Екипите може да счетат приложението за ограничаващо по отношение на управлението на проекти и проследяването на времето. Ако проследяването на времето е незаменима функция на календара за вас, опитайте ClickUp!

Най-добрите функции на TimeBlocks

Синхронизиране на календара с еднократно влизане чрез Google, Apple, Outlook и др.

Страница Quick Type, на която да напишете графика си без сложни настройки

Месечен изглед на календара за бърз достъп

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на TimeBlocks

Ограничена способност за справяне с ограниченията и конфликтите при ресурсите

Липсва вградена функция за проследяване на времето

Цени на TimeBlocks

TimeBlocks е безплатно приложение

Оценки и рецензии за TimeBlocks

Capterra: Н/Д

G2: Н/Д

6. Basecamp

чрез Basecamp

Като инструмент за управление на проекти и комуникация в екипа, Basecamp предлага функции като списъци със задачи, съхранение на файлове и съобщения. Основно предимство на Basecamp пред Google Calendar е акцентът върху сътрудничеството и комуникацията. Членовете на екипа могат да работят заедно по-лесно и да споделят информация с Basecamp, използвайки функции като съобщения, списъци със задачи и съхранение на файлове.

Проектните мениджъри могат да създават и планират събития, използвайки функцията „Календар“ на приложението Schedule. Този инструмент улеснява екипите при планирането на срещи за проверка в периода до крайния срок на проекта.

Най-добрите функции на Basecamp

Графикът на проекта показва крайни срокове, задачи, важни събития и свързани събития.

Табло за проекти, задачи и графици на една страница

Индивидуални или групови директни съобщения в приложението

Проверка с автоматично анкетиране на екипа

Ограничения на Basecamp

Ограничена функционалност за проследяване на напредъка

Няма приоритети на задачите

Цени на Basecamp

Неограничен брой потребители : 299 $/месец, фактурира се ежегодно

За фрийлансъри, стартиращи компании или по-малки екипи: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Basecamp

Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 рецензии)

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

7. Asana

чрез Asana

Asana е уеб-базиран софтуер за управление на проекти и сътрудничество в екип. Той позволява на потребителите да организират, проследяват и управляват задачи и проекти, както и да комуникират с членовете на екипа. Едно от основните предимства на календарната функция в Asana е възможността лесно да виждате всичките си събития и да управлявате крайните срокове на задачите.

Например, можете да използвате филтъра на календара, за да сортирате всеки проект по потребителски полета, за да намерите приоритети, типове съдържание или статус на одобрение. Филтрирането на календара улеснява визуализирането на крайните срокове, дали даден проект е предсрочен или закъснява, и дали има затруднения или забавяния.

Най-добрите функции на Asana

Седмичният изглед в раздела „Моите дейности“ следи крайните срокове и предстоящите дейности.

Цветова категоризация в календарите на проектите, която служи и като стойност на потребителско поле

Няколко изгледа на календара за лични или екипни проекти

Управление на задачите

Ограничения на Asana

Ограничена поддръжка за управление на качеството на графика

Няма опция за няколко изпълнители

Цени на Asana

Основно: Безплатно

Премиум : 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Asana за цени

Оценки и рецензии за Asana

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 9000 рецензии)

8. Apple Calendar

чрез Apple

Apple Calendar е тясно интегриран с останалата част от екосистемата на Apple, което го прави добър избор за потребители, които вече използват други продукти и услуги на Apple.

Това календарно приложение е предварително инсталирано на устройствата на Apple, така че достъпността за потребителите е ограничена. Но едно от основните предимства на Apple Calendar е възможността да настроите няколко акаунта от други календарни услуги като Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo и други. Така можете да виждате личните си и работните си графици на едно място!

Най-добрите функции на Apple Calendar

Потребителите могат да виждат всички или конкретни календари в един прозорец.

Потребителите могат да добавят адреса на мястото на събитието, за да получават известия за времето за тръгване въз основа на времето, необходимо за достигане до местоназначението.

Ограничения на Apple Calendar

Не е подходящ за управление на проекти или проследяване на времето в сравнение с други календарни приложения и алтернативи на Google Calendar.

Събитията в календара показват HTML код, което ги прави тромави и трудни за четене.

Цени на Apple Calendar

Apple Calendar е безплатен с Apple потребителско име.

Оценки и рецензии за Apple Calendar

Capterra: Н/Д

G2: 4/5 (над 160 рецензии)

9. Monday. com

чрез Monday

Monday.com е инструмент за управление на проекти, предназначен за потребители, които искат да управляват задачи, проекти и работни процеси. Той включва функция за календар, която позволява на потребителите да планират и преглеждат задачи и крайни срокове в календар.

Едно от основните предимства на календара на Monday пред Google Calendar е неговата гъвкавост и възможност за персонализиране. Без да отваряте допълнителни раздели в браузъра, използвайте функцията Split view, за да отворите едновременно изглед на календара и изглед на таблото. Например, можете да сравните събитие в изгледа на календара със съответното табло на проекта в изгледа на таблото.

Най-добрите функции на Monday

Филтриране на календара, за да показва точно това, което искате да видите

Календарна джаджа, за да видите кои задачи принадлежат към кой проект

Персонализирани работни процеси за лесно проследяване на проекти

Автоматизация

Ограничения на Monday

Функциите не са толкова подробни в сравнение с другите алтернативи на Google Calendar в този списък.

Таблото за управление е платена премиум функция.

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Базов : 8 $/месец на място, започващ от 3 места

Стандартен : 10 $/месец на място, започващ от 3 места

Pro : 16 $/месец на място, започвайки от 3 места

Enterprise: Свържете се с Monday за цени

Оценки и рецензии за Monday

Capterra: 4,6/5 (над 3300 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 6600 отзива)

10. ProofHub

чрез ProofHub

ProofHub е уеб-базиран софтуер за управление на проекти. Той включва разнообразни функции като задаване на задачи, крайни срокове, проследяване на напредъка и централизирано място за съхранение и споделяне на файлове. Също така включва вграден инструмент за проследяване на времето и календар, за да помага на екипите да управляват времето и крайните срокове.

Едно от основните предимства на функцията за календар в Proofhub е възможността да се управляват няколко календара. Функцията за календар позволява на потребителите да създават няколко календара и да ги споделят с мултифункционални екипи. Освен това функцията за календар на Proofhub предоставя различни нива на достъп до календара, така че потребителите да контролират кой може да вижда или редактира календара им.

Най-добрите функции на ProofHub

Автоматични напомняния за планиране на работата в календарите

Високо ниво на контрол над екипите и проектите

Задачите могат да се възлагат на няколко потребители

Проследяване на времето

Ограничения на ProofHub

Не е подходящ за работа с комплексни работни процеси.

Липсва функционалност за бюджетиране

Цени на ProofHub

Essential : 45 $/месец, фактурира се ежегодно

Ultimate Control: 89 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за ProofHub

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

G2: 4,5/5 (70 отзива)

