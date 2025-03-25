10-те най-добри приложения за ADHD за възрастни през 2025 г. (безплатни и платени)

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за продуктивност. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на ADHD или друго здравословно състояние.

Когато живеете с ADHD (синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност), дори най-простите дейности могат да ви се струват като преместване на планина. Според CDC това е предизвикателство, пред което са изправени около 4,4% от възрастните американци, като разпространението е по-високо при мъжете (5,4%) в сравнение с жените (3,2%) и най-често се проявява при неиспано-говорящи бели лица. Това показва колко е важно да се намерят ефективни стратегии за справяне с този проблем за хората с тази диагноза.

Честите симптоми на ADHD при възрастни включват затруднения при концентриране, поддържане на организация и изпълнение на определени или важни задачи. Това може да бъде голям проблем, когато шефът ви попита: „Какво постигна днес?“ А вие нямате какво да покажете! За щастие, има няколко начина да помогнете на хората да поддържат организация, да приоритизират задачите си и да спазват важни срокове. Приложенията за ADHD са пълни с функции, които ви помагат да структурирате деня си и да не изпускате от поглед целта си, независимо дали става дума за работа, училище или нещо толкова просто като създаване на списък за пазаруване. 🛒

В тази статия ще ви представим 10-те най-добри приложения за ADHD за организиране на важни задачи в живота или на работа, за да имате повече дни без тревожност и да останете фокусирани. 💪

⏰ 60-секундно резюме 10-те най-добри приложения за ADHD, които ви помагат да останете фокусирани. ClickUp – Най-доброто за управление на задачи

Inflow – Най-доброто за управление на симптомите на ADHD

Due – Най-доброто приложение за борба със забравянето

Routinery – Най-доброто за управление на времето

AutoSilent – Най-доброто за управление на известия

SimpleMind Pro – Най-доброто за визуализиране на задачи

Dwellingright – Най-доброто приложение за създаване на списъци със задачи

Brain Focus – Най-доброто за концентрация

Clear Todos – Най-доброто за категоризиране на задачи

Productive—Habit Tracker – Най-доброто приложение за проследяване на навици

Какво трябва да търсите в приложенията за ADHD?

Ефективните приложения за ADHD трябва да притежават следните качества:

Леснота на използване : Приложението трябва да има изчистен интерфейс и добре организирани раздели и секции, които улесняват навигацията.

Функции за продуктивност и планиране : Трябва да предлага различни опции за създаване на списък със задачи, структуриране на ежедневни, седмични и месечни дейности и управление на задачи или крайни срокове.

Универсалност : Удобното приложение трябва да работи безпроблемно на различни операционни системи, за да можете да го използвате винаги, независимо от местоположението си.

Подходящо за сътрудничество : Приложението за ADHD трябва да ви позволява да добавяте други хора към вашите списъци и проекти, за да могат те да проверяват вашия напредък и да ви държат отговорен (в крайна сметка да работи като инструмент за управление на проекти).

Персонализируеми: Трябва да можете да редактирате цветовете, темите и стиловете на приложението и да създадете среда, която отговаря на вашата личност и нужди.

10-те най-добри приложения за ADHD, които можете да използвате

Тези приложения не са магически пръчки, които ще направят симптомите на ADHD да изчезнат, но хората с ADHD симптоми може да искат да видят как те биха могли да им помогнат.

Тези инструменти могат също да ви помогнат да поемете контрол над деня и живота си и в крайна сметка да свършите нещата, които трябва. ☑️

1. ClickUp – Най-доброто за управление на задачи

Бъдете организирани с ClickUp Създавайте ясни, мултифункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да не забравяте нищо повече.

ClickUp е мощен инструмент за управление на проекти и софтуер за сътрудничество с невероятен интерфейс и безброй ценни функции за управление на крайни срокове и всички ваши задачи на едно място.

И защо тогава е в списъка с най-добрите приложения за ADHD?

Въпреки че не е проектирана изрично за справяне с проблеми, свързани с разстройство на вниманието, платформата все пак може да направи чудеса за облекчаването им. Тя изисква необичаен, но интересен подход – да мислите за дните си като мини проекти. Всеки проект се състои от по-малки задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне напредък и да се стигне до финалната линия. 🏁

Подобно на задачите в работата, денят ви се състои от по-малки дейности, които трябва да отметнете от списъка си със задачи, за да останете на курс и да завършите деня с чувство на удовлетворение и спокойствие. 🪷

ClickUp ви помага да направите това с функцията си To-Do List. Създавайте или възлагайте задачи и подзадачи с ClickUp Reminders, оставяйте бележки и прикачвайте файлове, за да сте сигурни, че винаги сте в крак с задълженията си. Списъците с задачи на ClickUp са силно персонализирани, което ви позволява да играете с шрифтовете и цветовете, за да създадете персонализирано преживяване.

Много хора, живеещи с ADHD, се нуждаят от допълнителен тласък от семейството, приятелите, колегите или мениджърите си. ClickUp Project Time Tracking позволява това с функциите си за сътрудничество. Добавете други хора към списъците си, като им позволите да следят проектите ви и да се уверят, че не изоставате.

С ClickUp не е нужно да създавате списъци със задачи от нулата – можете да използвате шаблони, като например шаблона за управление на задачи на ClickUp. Той ви помага да създавате и групирате задачи въз основа на приоритет и статус и да си сътрудничите с други хора, за да постигнете целите си, каквито и да са те.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте ежедневните си задачи и напредъка им в шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Фантастични опции за списъци със задачи

Поддържа сътрудничество

Работи на компютри и мобилни устройства

Предлага много шаблони за организация, планиране и управление на задачи.

Насърчава креативността с опции за персонализиране

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията по време на работа се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Ограничения на ClickUp

Максимизирането на функционалността на платформата изисква период на обучение

Мобилното приложение може да се подобри

Цени на ClickUp

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Inflow – Най-доброто за управление на симптомите на ADHD

Влезте в ритъма с мобилното приложение Inflow и изпълнявайте повече задачи, без да се чувствате претоварени! ☑️

Имайте предвид, че Inflow не е календар или приложение за планиране, с което да създавате подробни списъци със задачи или да управлявате задачите си. Вместо това, то ви помага да научите повече за ADHD и да използвате тази информация, за да управлявате симптомите по-ефективно.

Приложението е разработено от експерти в лечението на ADHD и се базира на научни изследвания. То се основава на когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), която твърди, че нашите мисли, емоции и физически усещания са взаимосвързани.

Той помага на хората да преодолеят проблемите, като ги раздели на по-малки, по-лесно управляеми части и приеме положителен подход за тези, които имат проблеми с концентрацията.

С Inflow можете да разгледате богат набор от модули, свързани с ADHD, които се концентрират върху различни аспекти на разстройството, от тревожност до прокрастиниране и избягване. Приложението ви дава възможност да разгледате вашите уникални проблеми и ви помага да разберете техните корени и механизми. 🪟

Тази ценна информация ви помага да определите кои методи за повишаване на концентрацията и установяване на рутина работят най-добре за вас.

Друга фантастична функция, която Inflow предлага, е личен ADHD треньор. Той ви помага да разработите персонализирани пътища за постигане на целта си и ви предоставя подкрепа на всеки етап от пътя.

Приложението разполага и с страхотна общност, където можете да обменяте опит, да получите подкрепа и да откриете трикове за ADHD.

Най-добрите функции на Inflow

Използва научно обосновани факти, за да подкрепи хората с ADHD

Има подкрепяща общност

Предлага опции за изграждане на здравословна и управляема рутина

Лични треньори за ADHD

Ограничения на Inflow

Някои потребители казват, че то е насочено само към тези, които са новодиагностицирани.

По-дълъг безплатен пробен период може да бъде от полза

Цени на Inflow

Цена от 0,55 долара на ден

Оценки и рецензии за Inflow

Google Play : 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

App Store: 4. 3/5 (над 2500 рецензии)

3. Due – Най-доброто приложение за борба със забравянето

Via Due

Due е приложение за напомняне, което е особено полезно за възрастни с ADHD. Due помага да се преодолее забравянето и хиперфиксацията, като предлага лесни за настройка таймери, които се синхронизират между вашите устройства, било то iCloud или Dropbox.

Това, което отличава Due, е уникалната възможност да стартирате няколко таймера едновременно, което го прави вашия надежден виртуален асистент. Независимо дали трябва да следите следващата си виртуална среща, времето за печене, неотложна задача или кога да натиснете бутона за френско печене, Due ви предлага пълен пакет от функции в едно приложение.

За разлика от обичайния часовник на iPhone, Due прави още една крачка напред с добавени функции за отлагане и персонализирани крайни срокове, с точност до минута, с едно просто докосване на екрана.

Най-добри функции

Оптимизирайте задачите си с многократно използваеми таймери за обратно отброяване, които могат да работят паралелно с други таймери.

Изберете от различни теми според предпочитанията си за тъмен, светъл или по-ярък фон на екрана.

Постоянно отлагане на известия и автоматично отлагане, докато напомнянето не бъде маркирано като изпълнено.

Персонализирайте крайните срокове с точност до минута.

Ограничения

Настройването на твърде много таймери едновременно може да претрупа екрана ви, което да направи управлението на времето ви да изглежда по-неорганизирано.

Ценовата структура е малко сложна и може да доведе до допълнителни такси или абонаменти за дългосрочен достъп до определени функции.

За съжаление, Due е ексклузивно за устройства на Apple, така че потребителите на Android ще трябва да пропуснат това приложение.

Ценообразуване

App Store за мобилни устройства, iPad и часовници : 7,99 долара

Mac App Store: 14,99 долара

Оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Routinery – Най-доброто за управление на времето

Налично за iOS и Android устройства, Routinery може да бъде инструмент, който променя живота на хората с ADHD, но може да помогне и на всеки, който се бори с времевата слепота. ⏰

Приложението е създадено, за да ви помогне да планирате графика си до най-малкия детайл и да се придържате към него с помощта на приятелски напомняния на мобилното ви устройство.

Routinery ви позволява да създавате задачи и да задавате точната продължителност на всяка от тях, за да избегнете прекаленото мислене и загубата на време. Аудио напомнянията и визуалните таймери ви помагат да се придържате към рутината си и да не се отклонявате от нея. 🚶

Приложението награждава постоянството с значки, които ви дават чувство за постижение и ви насърчават да продължавате.

Ами ако денят ви не протича по план? Няма Grund zur Sorge, тъй като Routinery ви позволява да пренаредите задачите и да създадете актуализирана рутина, която се адаптира към непредвидими обстоятелства.

Приложението работи на заден план, дори ако не го отворите, така че не трябва да се притеснявате, че ще пропуснете напомняния и ще нарушите рутината си.

Най-добрите функции на Routinery

Пълни с функции за създаване на ежедневни графици и рутинни дейности

Награждава последователността с значки

Предлага окуражаващи аудио напомняния

Настройваеми рутинни дейности за справяне с неочаквани промени в рутината

Подходящо за всеки, който се бори с управлението на времето

Ограничения на Routinery

Някои потребители съобщават за периодични забивания

Няколко потребители са имали проблеми със синхронизацията

Цени на Routinery

Безплатно (позволява две безплатни рутинни дейности)

Routinery Premium : 3,99 $/месец 18,99 $ за шест месеца 27,49 $/година

3,99 $/месец

18,99 $ за шест месеца

27,49 $/година

3,99 $/месец

18,99 $ за шест месеца

27,49 $/година

Оценки и рецензии за Routinery

Google Play : 4. 6/5 (над 10 500 рецензии)

App Store: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

5. AutoSilent – Най-доброто за управление на известията

При ADHD и най-малката досада може да се усети като бомба, която разбива концентрацията ви, и да се върнете в зоната може да се окаже невъзможна мисия. 💣

Въпреки че AutoSilent не е специално насочено към хора с ADHD и не може да ви помогне да създадете рутина или да повишите производителността си, това удобно приложение за iOS може да бъде полезно оръжие в борбата ви да останете фокусирани.

Макар да не можете да предвидите кога ще звънне телефона ви, с AutoSilent можете да се уверите, че звукът няма да прекъсне работата ви. Приложението автоматично заглушава телефона ви през определени периоди, помагайки ви да завършите дейностите си и намалявайки риска от разсейване. 📴

Освен че заглушава телефона ви по време на определени часове, AutoSilent може да установи местоположението ви (ако му разрешите) и да заглуши устройството ви, когато сте в училище, на работа, в киното или в библиотеката.

AutoSilent може дори да се синхронизира с календара ви и автоматично да заглушава телефона ви по време на срещи.

Най-добрите функции на AutoSilent

Лесни за използване

Автоматично се синхронизира с календара ви

Помага ви да поддържате концентрацията си в различни ситуации

Минимизира разсейването

Може да заглуши устройството ви въз основа на местоположението ви

Ограничения на AutoSilent

Трябва да деактивирате едно събитие по едно, ако искате да деактивирате приложението.

Безплатната версия предлага ограничени функции.

Цени на AutoSilent

1,99 $ на месец

Оценки и рецензии за AutoSilent

App Store: 3,9/5 (над 150 рецензии)

6. SimpleMind Pro – Най-доброто за визуализиране на задачи

Ако си представяте мислите и идеите си като купчини книги, разпръснати из стаята, SimpleMind Pro действа като книжен шкаф, който ви помага да организирате библиотеката си и да я поддържате подредена и лесно достъпна. 📚

SimpleMind Pro предоставя рамка за сортиране на всичко, което се случва в главата ви, благодарение на отличните си опции за визуализация. Можете да създавате функционални и естетични мисловни карти и да организирате мисловния си поток, за да го държите в правилната посока. 🛤️

Приложението е напълно персонализирано и може да се настройва според конкретните нужди. Използвайте дизайна с плъзгане и пускане, за да реорганизирате и преструктурирате, да добавите отметки към списъците със задачи, да вмъкнете ленти за напредък, да свържете теми и да прикачите файлове.

Опциите за споделяне на приложението ви позволяват да отпечатвате вашите мисловни карти, да ги споделяте като PDF файлове, да създавате слайдшоута или да ги експортирате в календара си.

SimpleMind Pro е достъпно за устройства с Mac, Windows, iOS и Android. Ако използвате платформата от няколко устройства, ще се радвате да научите, че тя се синхронизира автоматично.

Най-добрите функции на SimpleMind Pro

Лесни за настройка и употреба

Пълни с персонализирани функции за създаване на визуално привлекателни и функционални мисловни карти

Лесно споделяне и експортиране на мисловни карти

Работи на различни платформи и се синхронизира безпроблемно

Ограничения на SimpleMind Pro

Някои потребители са имали проблеми с мобилното приложение.

Приложението изглежда малко по-различно на Windows и Mac.

Цени на SimpleMind Pro

Android: 8,49 долара

iOS: 10,99 долара

Windows: Посетете уебсайта за ценови опции

Mac: Посетете уебсайта за ценови опции

Оценки и рецензии за SimpleMind Pro

App Store : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Google Play: 4,7/5 (над 20 000 рецензии)

7. Dwellingright – Най-доброто за създаване на списъци със задачи

Понякога да пропускаш неща е част от човешката природа. Хората с ADHD обаче са склонни да го правят по-често. Докато забравянето да изнесеш боклука може да няма сериозни последствия, забравянето да регистрираш колата си или да нахраниш домашния си любимец не е толкова безобидно.

Dwellingright е идеалното приложение за предотвратяване на такива сценарии. То действа като външен твърд диск, на който можете да копирате всяка малка (и не толкова малка) задача, която трябва да изпълните в близко и далечно бъдеще.

Добавяйте задачи и ги категоризирайте в зависимост от контекста им. Например, можете да имате списъци със задачи за пътуване, домакинска работа или медицински прегледи.

Благодарение на своите AI възможности, Dwellingright може дори да предскаже предстоящи задачи и да ви помогне да станете професионалист в организирането на ежедневието си и планирането занапред. 🦾

Живеете ли със семейството си, съквартирант или партньор? Dwellingright ви позволява да поддържате връзка с тях и да организирате кой какво трябва да прави, за да се избегнат недоразумения и недоразумения.

Най-добрите функции на Dwellingright

Помага ви да организирате задачите в категории

Налични за устройства с Android и iOS

Прави предложения на базата на изкуствен интелект

Позволява ви да се свържете с членовете на вашето домакинство и да управлявате задачите заедно.

Позволява ви да прикачвате документи и снимки към списъците си със задачи

Не изисква абонамент

Ограничения на Dwellingright

Не е налично на всички места

Някои потребители споменават, че приложението изпраща много имейли, без да има ясен начин да се отпишете от тях.

Цени на Dwellingright

Безплатни

Оценки и рецензии на Dwellingright

App Store : 4,7/5 (10+ рецензии)

Google Play: 3/5 (50+ отзива)

8. Brain Focus – Най-доброто за концентрация

Brain Focus е приложение за управление на времето, предназначено само за мобилни устройства, което може да промени изцяло живота на хората, които се борят да се концентрират върху правилните задачи в точното време и да определят приоритетите си.

Приложението се базира на популярни техники като 52/17 и Pomodoro, които разчитат на работа за определени периоди и почивки между тях. С Brain Focus можете да регулирате продължителността на всеки работен период.

Brain Focus е изключително лесно за използване – задайте продължителността на работните си сесии и почивките и оставете приложението да ви насочи как да подобрите процесите и работните си потоци.

След като завършите дадена задача, можете да сравните очакваното и действителното време, за да видите къде се намирате.

Тъй като разсейването е един от най-големите врагове на много хора с ADHD, това приложение ви позволява да деактивирате Wi-Fi и да заглушите мелодията на телефона си по време на работните сесии. Това може да повиши производителността ви и да сведе до минимум риска от прекъсвания.

Ако сесията току-що е приключила, но се чувствате готови да продължите, можете да пропуснете почивката и да завършите работата още по-бързо. 💨

Най-добрите функции на Brain Focus

Позволява ви да персонализирате продължителността на работните сесии и почивките

Може да деактивира Wi-Fi и да заглуши устройството ви

Позволява ви да измервате времето за изпълнение на конкретни задачи

Позволява ви да категоризирате задачите

Ограничения на Brain Focus

Потребителите се оплакаха от липсата на версия за настолни компютри.

Няколко потребители заявиха, че приложението изтощава батерията.

Налични само за устройства с Android

Цени на Brain Focus

Безплатно за изтегляне, съдържа покупки в приложението

Оценки и рецензии за Brain Focus

Google Play: 4,5/5 (над 14 500 рецензии)

9. Clear Todos – Най-доброто за категоризиране на задачи

Много приложения ви позволяват да създавате списъци със задачи, за да бъдете в крак с деня си. В опит да ви помогнат да бъдете по-продуктивни обаче, много разработчици на приложения поемат по грешен път и в крайна сметка ги правят прекалено сложни. 🪢

Ако искате приложение с прост, изчистен интерфейс, което остава вярно на своята цел – да ви позволява да създавате списъци със задачи и нищо повече – тогава не търсете по-далеч от Clear Todos! То ви позволява да създавате задачи и да ги групирате в различни категории, за да осигурите максимална организация и да предотвратите хаоса.

Функцията Today view на приложението служи като полезно напомняне, което ви помага да следите задачите, планирани за деня, за да не пропуснете нищо. 🎶

След като завършите дадена задача, можете да я отбележите като изпълнена и да се насладите на чувството на удовлетворение и постижение! ❎

Най-добрите функции на Clear Todos

Интерфейс без излишни елементи

Опростени функции, идеални за хора с ADHD

Позволява ви да групирате задачите в категории

Днешна визия, която изброява задачите за деня

Опции за персонализиране

Ясни ограничения на задачите

Достъпни само за потребители на iOS

Ясни цени за задачите

Безплатно, но включва покупки в приложението

Ясни оценки и рецензии за Todos

App Store: 4,8/5 (над 300 рецензии)

10. Productive—Habit Tracker – Най-доброто приложение за проследяване на навици

Productive—Habit Tracker е едно от най-добрите приложения за планиране за ADHD, което ви позволява да изградите положителна рутина, да се придържате към нея и да подобрите самодисциплината си. То ви позволява да планирате всяка част от деня си, от тривиални дейности като нощна грижа за кожата до задачи, свързани с работата или училището.

Можете да оставяте бележки за всеки навик, за да следите напредъка си и да видите кои части се нуждаят от допълнително внимание.

Приложението действа като ваш личен асистент, като ви предлага съвети за навици и мотивационни съобщения, за да продължите да работите за постигането на целта си. Ако сте конкурентен тип, ще оцените опцията „Предизвикателства“, където можете да се състезавате с други потребители от цял свят.

Productive—Habit Tracker е напълно персонализирано, което ви позволява да създадете свой собствен свят, в който всичко се върти около вашите дейности.

Productive—Habit Tracker най-добри функции

Помага ви да изградите здравословни навици и да поддържате мотивацията си

Предлага отлични аналитични функции за проследяване на вашия напредък.

Налични както за Android, така и за iOS устройства

Позволява ви да се състезавате с други потребители

Предлага изключителни възможности за персонализиране

Productive—Habit Tracker ограничения

Разширените функции са достъпни само в премиум версията.

Някои потребители споменаха, че са имали проблеми с приложенията.

Productive—Habit Tracker цени

Безплатно, но включва покупки в приложението

Productive—Habit Tracker оценки и рецензии

Google Play : 4/5 (над 16 000 рецензии)

App Store: 4. 6/5 (88 500+ рецензии)

Връщане на кормилото с приложения за ADHD

Приложенията за ADHD са като мостове, които ви помагат да пресечете опасна река и да стигнете безопасно до земята на продуктивността и организацията. 🌉

Тези невероятни инструменти са пълни с функции, които ви помагат да промените живота си, да се справяте с графика си с лекота и да станете майстори в планирането. 😎