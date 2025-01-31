10-те най-добри приложения за списъци със задачи за Mac през 2025 г.

Търсите ли перфектното приложение за управление на задачите, което да ви помогне да бъдете на върха на производителността си? Е, не търсете повече. Съставихме списък с 10-те най-добри приложения за списъци със задачи за Mac, които със сигурност ще повишат производителността ви и ще ви помогнат да постигнете целите си.

Разгледайте нашите най-добри предложения и започнете да отмятате задачите си като професионалисти – без пропуснати срокове или безброй лепящи се бележки, а само чиста продуктивност. Нека се запознаем с най-добрите приложения за списъци със задачи за Mac!

Какво да търсите, когато избирате най-доброто приложение за списък със задачи за Mac?

При избора на идеалното приложение за списък със задачи, което да използвате на вашия MacBook, има няколко важни аспекта, които трябва да вземете под внимание. Преди да вземете окончателно решение, обърнете внимание на следните ключови характеристики и функционалности:

Функции за сътрудничество: За работата си проучете приложенията за списъци със задачи, които позволяват споделяне, коментиране и делегиране на задачи, както и проследяване на напредъка на членовете на екипа. Дори за лични задачи За работата си проучете приложенията за списъци със задачи, които позволяват споделяне, коментиране и делегиране на задачи, както и проследяване на напредъка на членовете на екипа. Дори за лични задачи приложенията с подобни функции за сътрудничество ще ви позволят да споделяте бележки и задачи с близки и приятели.

Интеграции с трети страни : За да подобрите работните си процеси и да повишите производителността си, софтуерът за списъци със задачи, който се интегрира с други инструменти, които вече използвате на вашия Mac – календари, имейли, работни пространства като Slack и управление на задачи – е точно това, от което се нуждаете.

Съвместимост с различни устройства : Ако работите на няколко устройства, препоръчваме да изберете платформа за списъци със задачи, която е съвместима с всичките ви Apple устройства – iPad, Apple Watch, iPhone и други, а не само с вашия Mac. Този избор ще ви гарантира достъп до задачите или бележките ви, където и да ви е най-удобно, по всяко време, за да създавате задачи в приложение за списъци със задачи.

Лесен за навигация потребителски интерфейс : Независимо коя приложение за списък със задачи изберете за вашия Mac, то трябва да има изчистен и опростен интерфейс. Тази простота ще ви гарантира, че няма да губите толкова много време в разгадаване на приложението, че да ви остане малко или никакво време за създаване на задачи или управлението им.

Възможности за персонализиране: Когато избирате решение за списък със задачи, което да използвате на вашия Mac, гъвкавите опции за персонализиране са задължителни – от етикети до етикети, срокове, напомняния и известия. Тези функции ще ви помогнат да персонализирате приложението според вашите специфични нужди и да извлечете максимална полза от него.

10-те най-добри списъци със задачи за Mac

Приложението за списък със задачи ще ви помогне да бъдете организирани и да следите задачите си. За да ви помогнем да изберете най-подходящото за вашите лични или бизнес нужди, ето нашите 10 най-добри приложения за списък със задачи за Mac.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

ClickUp е най-добрият пакет за продуктивност – широката гама от персонализирани функции за управление на задачи, проекти, документи и цели го правят идеално приложение за списъци със задачи (и дигитален планиращ инструмент ). Приложението се отличава и с лесен за ползване интерфейс и безпроблемна интеграция с над хиляда други решения за продуктивност.

Така че, за да повишат производителността си индивидуалните потребители и екипите, които искат да постигнат (и надминат) своите KPI за управление на проекти, ClickUp е най-доброто приложение за списъци със задачи за Mac (ако можем да си позволим да го кажем).

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение за някои

Ограничен контрол върху настройките за известия

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги (безплатна версия)

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки на клиенти на ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. GoodTask

Чрез GoodTask

GoodTask е интуитивно приложение за задачи, базирано на напомнянията и календарите на Apple. То служи както като приложение за списък с прости задачи, така и като софтуер за управление на задачи за сложни проекти.

GoodTask е чудесно приложение за потребителите на Mac, но също така се синхронизира лесно с други устройства в екосистемата на Apple, за да ви показва списъците с задачи, където и да сте.

Най-добрите функции на GoodTask

Страхотен потребителски интерфейс

Бързи действия и текстови фрагменти

Дневен, седмичен и месечен график

Интелигентни списъци

Тематичен създател за персонализиране на външния вид на приложението ви

Ограничения на GoodTask

Уеб приложение, склонно към сривове

Новите актуализации на iOS понякога водят до проблеми с производителността.

Няма функции като другите приложения за управление на проекти в този списък.

Цени на GoodTask

39,99 $

Оценки на клиентите на GoodTask

G2 : Недостъпно

Capterra: Недостъпно

3. Things 3

Чрез Cultured Code

Things 3, създадено от Cultured Code, е водещ мениджър на задачи за ежедневно планиране, управление на проекти и проследяване на напредъка. Уникалният му дизайн и безпроблемният потребителски интерфейс го превърнаха в любим на потребителите и му донесоха признание като носител на наградата за дизайн на Apple – два пъти.

Things 3 е нишово приложение за устройства на Apple, което улеснява живота на потребителите си, като се интегрира с работни пространства като Slack и позволява споделяне на проекти.

3 най-добри функции на Things

Събития в календара и изгледи за напомняния за задачи и срещи

Еднократна покупка/плащане на приложението (завинаги)

Естетичен дизайн

Списък с предстоящи задачи – за планиране на седмицата ви напред

Етикети за групиране на задачи

Контролни списъци

Ограничения на Things 3

Няма безплатни версии

Без уеб интерфейс

Липсват функции за сътрудничество

Цени на Things 3:

За Mac : 49,99 $

За Apple Watch и iPhone : 9,99 $

За iPad : 19,99 $

Пълен комплект: 80 долара

Things 3 клиентски оценки

G2 : 4. 4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 130 рецензии)

Бонус: Приложения за управление на задачи за Mac!

4. Todoist

Управлявайте задачите и списъците си със задачи с Todoist.

Todoist е едно от най-популярните приложения за списъци със задачи и мениджъри на задачи, което ви позволява да разделяте задачите на подзадачи и да ги приоритизирате според вашите нужди. Макар да е добре утвърдено като инструмент за планиране на живота и сътрудничество с семейството и приятелите, Todoist предлага и бизнес план за екипи, които искат да управляват по-добре официалните си задачи.

Простият потребителски интерфейс и таблата на приложението улесняват потребителите на Mac да организират бързо задачите си, да оценяват напредъка си, да поемат отговорност и да постигат повече всеки ден.

Най-добрите функции на Todoist

Персонализирани списъци

Шаблони за проекти

Напомняния

Интеграции

Филтриране на изгледите

Подзадачи

Ограничения на Todoist

Основни функции за сътрудничество; не са идеални за напреднали или сложни проекти.

Може да се използва само с интернет връзка; не може да се използва офлайн.

Цени на Todoist

Безплатно

Pro : 4 $/месец на потребител

Бизнес: 6 $/месец на потребител

Оценки на клиенти на Todoist

G2 : 4. 4/5 (750 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

5. OmniFocus

Чрез The Omni Group

OmniFocus, от The Omni Group, е предназначено за заети професионалисти, които лесно могат да се претоварят с множество задачи и проекти. Ако всеки ден се налага да се занимавате със сложни задачи, тогава трябва да обмислите да използвате OmniFocus като приложение за списък със задачи за вашия Mac.

Софтуерът прави изпълнението на най-важните ви задачи удобно и гъвкаво, тъй като можете лесно да получите достъп до списъците си със задачи на други устройства на Apple, като Apple Watch, iPhone и други. И за разлика от някои други инструменти в този списък, като Todoist, Omnifocus позволява офлайн достъп.

Най-добрите функции на OmniFocus

Синхронизация в реално време между вашите различни Apple устройства

Групово редактиране

Адаптивност на Siri

Меню за споделяне – за импортиране на задачи от всяко приложение на вашето устройство

Ограничения на OmniFocus

Няма безплатен план

Цени на OmniFocus

За уеб : 4,99 $/месец

Pro : 9,99 $/месец

Стандартна лицензия V3 : 49,99 $ – традиционно еднократно плащане

Лиценз V3 Pro: 99,99 $ – традиционно еднократно плащане

Оценки на клиентите на OmniFocus

G2 : 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на OmniFocus!

6. 2Do

Чрез 2Do

Създадено специално за лична употреба, 2Do ви позволява да планирате задачите си и да ги разделите на малки стъпки за по-прецизно проследяване. Mac версията на приложението е пълен редактор на задачи, до който имате достъп отвсякъде и по всяко време.

С 2Do можете да създавате задачи и да актуализирате статуса им – планирани, в процес на изпълнение или изпълнени – според нуждите. 2Do ви позволява също да маркирате задачите, за да ги организирате по съответни категории или сходства.

Най-добрите функции на 2Do

Синхронизирайте в облака с инструменти като Dropbox, CalDAV и Toodledo.

Списъци с цветни кодове за свързани проекти и задачи

Звукови или текстови известия за неизпълнени задачи

Групово редактиране

Автоматични резервни копия

Разширени възможности за търсене

Интелигентни списъци

Ограничения на 2Do

Без синхронизиране на календара

Слаби функции за сътрудничество

Несъвместимо с Android устройства

Цени на 2Do

2Do iOS : 14,99 долара

2Do Mac: 49,99 долара

Оценки на клиентите за 2Do

G2: 3. 5/5 (2 отзива)

Capterra: Недостъпно

7. TaskPaper3

Чрез TaskPaper

Основана през 2016 г., TaskPaper е едно от най-старите приложения за списъци със задачи за Mac. Най-новата му версия TaskPaper3 запазва формата на обикновен текст от оригиналното приложение, но с модерна нотка.

Опростеният текстов формат на инструмента го прави идеален за потребители, които намират усъвършенстваните приложения за управление на проекти за разсейващи или объркващи. TaskPaper3 се интегрира безпроблемно с системата за напомняния на вашия Mac, така че никога няма да пропуснете нещо от списъка си със задачи.

Най-добрите функции на TaskPaper3

Планиране на задачи по дата

Функция „плъзгане и пускане” за организиране на списъци

Интерфейс без отвличащи елементи

Експортирайте/импортирайте с приложението „Напомняния“

Тъмен режим

Ограничения на TaskPaper

Ако цените графиките и визуално привлекателните потребителски интерфейси, TaskPaper не е за вас.

Няма безплатен план

Цени на TaskPaper

28,99 $

Оценки на клиентите за TaskPaper

G2 : Недостъпно

Capterra: Недостъпно

8. Any. do

Any.do е просто решение за списъци със задачи за индивидуални потребители и екипи. То позволява на хората да си сътрудничат по проекти в реално време, да управляват задачи и да наблюдават бизнес процесите.

Най-добрите функции на Any.do

Цветни етикети

Чат в реално време

Интеграции с инструменти на трети страни като Slack, Microsoft Teams, WhatsApp и други

Календар и напомняния

Над 100 шаблона за различни проекти и случаи на употреба

Синхронизиране на meerdere устройства

Дневен планирач

Any. do ограничения

Не е подходящо за напреднали в управлението на проекти.

Предлага само няколко функции

Цени на Any.do

Безплатно

Премиум : 3 $/месец на потребител

Teams: 5 $/месец на потребител

Any. do клиентски оценки

G2 : 4. 1/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 160 рецензии)

9. Microsoft To-do

Чрез Microsoft

Що се отнася до приложенията за задачи, които са съвместими с MacBook, Microsoft To-do е една от най-надеждните опции. Тя е особено ценна за напредналите потребители на Microsoft 365, които могат да комбинират функциите за планиране на задачи на To-do с други инструменти за продуктивност в рамките на хъба, като Outlook, PowerPoint, OneDrive и други.

Най-добрите функции на Microsoft To-do

Интелигентни и персонализирани предложения за ежедневно или седмично планиране на задачите

Функции за покани и споделяне за сътрудничество с приятели, семейство и колеги

Безпроблемна интеграция с други инструменти на Microsoft 365

Ограничения на Microsoft To-do

Няколко функции

Ограничени възможности за приоритизиране на задачите

Объркващ потребителски интерфейс

За да използвате приложението, е необходим акаунт в Microsoft.

Без функции за отчитане

Цени на Microsoft To-do

Безплатно

Оценки на клиентите за Microsoft To-do

G2 : 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2700 рецензии)

10. Tick Tick

Чрез Tick Tick

Tick Tick е 3-в-1 приложение за управление на списъци със задачи, контролни списъци и задачи. То ви позволява да организирате личния си и професионалния си живот, да задавате срокове и напомняния за задачи и да си сътрудничите с другите безпроблемно.

С над 30 функции за записване на идеи и планиране на ежедневни дейности, Tick Tick е приложение за списъци със задачи, което си заслужава да се има предвид като потребител на Mac.

Най-добрите функции на Tick Tick

Гъвкави изгледи на календара

Гласово въвеждане

Лесно преобразува имейли в задачи

Множество напомняния, за да не пропуснете важни срокове

Синхронизира се безпроблемно с приложенията за календар

Сортирайте задачите по време, заглавие, етикет, приоритет или персонализиран филтър, който сте създали.

Ограничения на Tick Tick

Невъзможност да редактирате, завършвате или изтривате задачи директно от свързания с него акаунт в Google Calendar

Безплатната версия е много ограничена.

Цени на Tick Tick

Безплатно

Премиум: 27,99 $/година

Оценки на клиентите на Tick Tick

G2 : 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

ClickUp: Приложението № 1 за списъци със задачи за Mac

Управлението на задачите ви на Mac никога не е било по-лесно с изобилието от налични приложения за списъци със задачи. Въпреки че всички други приложения в този списък предлагат уникални функции и предимства, ClickUp е безспорно най-доброто приложение за задачи в Mac App Store.

С своите всеобхватни и интуитивни функции ClickUp прави управлението на задачите ви лесно. Една от отличителните характеристики на ClickUp е неговата гъвкавост. За разлика от много други приложения за списъци със задачи, ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“, който ви позволява да персонализирате работния си процес, за да отговаря на вашите специфични нужди.

Изтеглете и опитайте ClickUp още днес!