10 примера за самодисциплина и съвети за успех

„Ще го направя, когато ми се прииска.“

„Не се притеснявай. Остава още една седмица.“

„Нямам желание.“

„О, за какво е това видео в YouTube?“ 👀

Ах, рефрените на вечния прокрастинатор. Всички сме запознати с тях и всички сме изричали подобни неща. В крайна сметка, ние най-често изпълняваме това, което се изисква от нас, но вероятно с повече стрес, напрежение и психически дискомфорт, отколкото е необходимо.

Защо това винаги се случва на нас?

Най-вероятно това се дължи на факта, че трябва да развием самодисциплина – способността да свършваме нещата, независимо от настроението, обстоятелствата или променливите ни нива на мотивация.

В тази статия ще разгледаме 10 от най-ефективните примери и съвети за самодисциплина, които ще ви помогнат да подобрите уменията си за вземане на решения, да намалите тревожността на работното място и да се подготвите за успех. 🏆

Какво е самодисциплина?

Самодисциплината е това, което кара света да се върти. Тя е това, което ви кара да ходите на фитнес в продължение на години и да работите усилено в кариерата си. Тя ви учи на самоконтрол и как да се отървете от лошите навици. Тя е просто съставката, която е необходима, за да останете упорити и устойчиви в постигането на целите си.

10 примера за самодисциплина и съвети за развиване на добри навици

Самодисциплината е като мускул – колкото повече я упражнявате, толкова по-силна става. И колкото по-силна става, толкова по-лесно става да правите по-добри избори и да поддържате самоконтрол, особено когато е важно.

За да ви помогнем да изградите самодисциплина, да поддържате психическото си здраве и да се отървете от лошите навици, които ви пречат да давате най-доброто от себе си, ето 10 съвета и примера за самодисциплина, които можете да практикувате и да включите в живота си:

1. Вземайте по-малко решения

Най-подходящи за управление на очакванията, поддържане на курса и намаляване на умората от вземането на решения.

Хората смятат волята за нещо, което или имаме, или нямаме. Но волята е по-скоро като резервоар, който може да се пълни и изпразва през деня и може да бъде повлиян от нашите избори и околната среда.

Така наречената умора от вземане на решения може да се разбере и като умора на волята.

Можете да кажете „не” на изкушението веднъж (това е едно повторение на мускула на волята ви) и след това да кажете „не” още десетина пъти по-късно през деня (това са още повторения). Но когато дойде вечерта, този беден мускул на волята е изтощен. Така че пристигате у дома след дълъг и тежък ден и си мислите: „Е, бях толкова добър. Заслужавам го” и накрая се поддавате на изкушението.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Опитайте се да поставите колкото се може повече неща на автопилот и да създадете система, която работи за вас. Създайте система, която намалява необходимостта да използвате умствена енергия, но все пак ви държи отговорни за това, което трябва да направите. Вече няма да се налага да взимате решения на момента всеки път; вместо това, взимате решение веднъж, настройвате го и продължавате напред.

За да намалите умората от вземането на решения, можете да планирате списъците си със задачи и графика си предварително в дигитален планиращ инструмент с чеклисти или дигитален календар. Планирането и визуализирането на приоритетите ви може да ви помогне да се подготвите психически за задачите си, да управлявате по-добре времето си и, най-важното, да се придържате към планираните задачи.

Бонус: Научете се как да отказвате професионално!

Създайте ясни, многофункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да работите отвсякъде, така че никога повече да не забравяте нищо.

Можете също да тренирате мозъка си да преминава в режим на продуктивност, като организирате задачите си и създадете система, която ви мотивира и вдъхновява. Един от начините да направите това е да внедрите системата GTD и да използвате ресурси като шаблона Get Things Done Template от ClickUp, за да ви помогне да останете на правилния път и да се фокусирате върху постигането на целите си.

Шаблонът Getting Things Done (GTD), базиран на системата GTD на Дейвид Алън, ви помага да организирате задачите и проектите, като ги записвате и разбивате на изпълними работни елементи.

2. Правилото на 40%

Най-доброто средство за преодоляване на самоограничаващите вярвания

Правилото 40% е принцип, който може да ви помогне да преодолеете трудностите и да се справите бързо със самоограничаващите вярвания.

Когато започнете да се чувствате уморени психически и физически, може да ви се прииска да се откажете, но всъщност сте постигнали само 40% от това, на което сте способни.

Защо би се случило това?

Е, границата е нещо, което създава вашият собствен мозък, а не обективен факт за реалността. Припомнете си, че примитивната част на мозъка е мозъчният ствол, чиято основна функция е да ви пази в безопасност. Тази инстинктивна част от мозъка ви иска да ви предпази от неприятни и потенциално опасни ситуации – и винаги е по-добре да бъдете по-предпазливи, отколкото по-малко предпазливи, нали?

В резултат на това може да се почувствате физически изтощени, психически изморени или просто уплашени в момент, в който всъщност не сте в опасност. Всъщност, може би все още имате 60% повече усилия, които да положите! Вие сте способни на много, много повече, отколкото си мислите. Дори когато наистина се чувствате прекалено уморени, за да продължите, можете да осъзнаете, че това е само извинение – вие не сте приключили; приключили сте само 40%.

КЛЮЧОВ ИЗВОД Самодисциплината не означава да бъдеш някакъв суперчовек, а по-скоро да не се предаваш, когато тялото и умът ти казват: „Не мога повече“. Мозъкът ти е толкова мощен, че когато ти каже: „Не можеш повече“, той вярва точно в това. Но какво ще стане, ако му кажеш: „Можеш повече“?

3. Правилото за 10 минути 1. 0

Най-подходящо за изграждане на търпение и избягване на нуждата от незабавно удовлетворение

Предвид по-развитите ни мозъци, разумно е да се смята, че хората са по-добри в вземането на решения от всички други примати в света.

Ето защо е малко изненадващо да научим за експеримент, който показа, че когато им се даде възможност да избират дали да чакат за едно лакомство или да чакат още по-дълго за повече лакомства, шимпанзетата могат да отложат удовлетворението си и да чакат. Шимпанзетата не са по-умни от нас, но вземат по-добри решения поне толкова често, колкото и ние.

Защо?

Проблемът всъщност е в това колко развити са нашите мозъци. Ние прекалено много обмисляме решения с донякъде очевидни отговори и можем да рационализираме лошото поведение, което ни лишава от по-желани резултати. Не винаги сме сигурни какво е истинската причина за колебанието и какво е просто оправдание или извинение. Можете да си представите как това намалява общата ни ефективност.

Тук на помощ идва правилото за 10 минути.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Ако искате нещо, изчакайте поне десет минути, преди да действате. Това е просто и не оставя място за спорове или извинения. Когато почувствате желание, изградете самодисциплина, като се принудите да изчакате 10 минути, преди да се поддадете на желанието си. Ако след десет минути все още го желаете, тогава го направете. Просто като изберете да изчакате, премахвате „незабавността” от незабавното удовлетворение – изграждате дисциплина и подобрявате вземането на решения.

4. Правилото за 10 минути 2. 0

Най-подходящо за приоритизиране на задачите

Правилото за 10 минути е както трик за продуктивност, така и начин да преодолеете прокрастинирането. Тази стратегия ще ви помогне да останете фокусирани и да подобрите ефективността си.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Създайте списък със задачи, които можете да изпълните за 10 минути. Ако дадена задача отнема повече от десет минути, разделите я на по-малки задачи.

За да ви помогне да приложите този навик за самодисциплина, можете да използвате инструмент за управление на проекти като ClickUp с вграден тракер за време, флагове за приоритет, които ви помагат да определите приоритетите на спешните задачи, и подзадачи, за да разделите по-сложните задачи на по-малки, по-лесно управляеми стъпки.

Подобрете управлението на времето и останете на път да завършите задачите си с вградения тракер за време в ClickUp.

Можете също да използвате шаблона Priority Matrix Template от ClickUp, за да ви помогне да приоритизирате задачите си и да се фокусирате върху най-важната си работа, за да избегнете чувството на претоварване или дезорганизация.

Използвайте този шаблон на ClickUp Priority Matrix, за да идентифицирате критичните задачи, подредени по спешност, въздействие и важност.

5. Правилото на 70%

Правилото 70% е чудесен трик, който ще ви помогне да промените нагласата си и да действате, дори когато се чувствате несигурни, уплашени или нежелаещи.

Това правило е създадено от Джеф Безос, който без съмнение го е използвал, за да постигне „скорост на избягване“ от състоянието на страх и нерешителност и да поеме по пътя на вземането на решения, получаването на обратна връзка и адаптирането по пътя.

С други думи, вие понижавате прага за предприемане на действие. Не е необходимо да сте напълно убедени – 70% са достатъчни, за да започнете!

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Преодолейте прокрастинирането и не изпускайте от поглед целта си, като документирате целите си и ги държите винаги на преден план, за да ви напомнят да продължавате да се борите, когато умът ви казва „не“. Можете да използвате приложения за поставяне на цели като ClickUp Goals, за да се придържате към плана си за постигане на целите си и да следите напредъка си, така че винаги да знаете колко близо или далеч сте от постигането на целите си.

Останете на пътя към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

6. Как да се справите с импулса

Най-доброто за подобряване на самоконтрола, намаляване на разсейването и преодоляване на изкушенията

Едно от нещата, които заплашват нашата самодисциплина, са изкушенията и разсейването.

Сърфирането в импулсите ви позволява да наблюдавате импулса, без да действате по него. ☝️

Импулсът е просто чувство на силно желание за нещо. Това е всичко. Важно е да се отбележи, че това не е принуда да действате. Можете да желаете силно нещо естествено и добро за вас или нещо, което има чисто негативни ефекти върху вас.

Означава ли това просто да игнорирате разсейването, импулса или изкушението? Не съвсем. Това е така, защото когато се опитвате да игнорирате нещо, може да му придадете по-голяма психологическа сила и дори да удължите усещането, което обикновено не би продължило толкова дълго. Една концепция или усещане обикновено става по-силно, когато се игнорира, а не по-слабо. В края на краищата, игнорирането на вълна в океана не означава, че тя не е там и че няма да я усетите, когато се разбие в вас.

Ако успеем да го правим достатъчно дълго, желанието отминава и отново се чувстваме спокойни и уравновесени. Повечето пъти е достатъчно само да опитаме.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Можете да практикувате водене на дневник, за да следите и наблюдавате своите модели и поведение. Използвайте тетрадка или приложение за водене на бележки като ClickUp Docs и Notepad, за да записвате и преглеждате мислите си.

Създайте и персонализирайте страниците си в ClickUp, за да отговарят на всякакви нужди – от водене на дневник до документиране на стратегии и много други.

7. Променете отношението си към дискомфорта

Най-доброто средство за промяна на нагласата ви към препятствията и използването им, за да ви помогнат да растете.

Вашите предци са имали основен кодекс за живот: избягвайте болката; търсете удоволствието. И ако нещо ви плаши, избягвайте и него.

Но като съзнателно и самоопределящо се човешко същество, вие знаете, че има място за преговори! За да растете, понякога трябва да изпитвате болка и страх.

Опитът на растежа е по природа неприятен. Никой никога не е направил радикални промени в живота си или не е постигнал впечатляващи цели, без да се изпоти или да се почувства малко разтревожен. Това е трудно. Ако не беше трудно, тогава всички щяха да бъдат свръхеволюирали и супер успешни, нали?

КЛЮЧОВ ИЗВОД Време е да промените очакванията си за това как се чувствате всеки ден. В крайна сметка, това е просто дискомфорт. Нищо повече. Не е парещ страх, тревога или ужас. Просто дискомфорт. Това е нещо необичайно, но само защото е непознато, не означава, че е лошо. Промяната на отношението ви към дискомфорта е ключът към по-високо ниво на лична продуктивност, което ще ви помогне да напреднете в живота.

8. Действието създава инерция

Най-доброто средство за създаване на импулс и мотивация за действие

Каквито и да са вашите цели, мотивацията играе важна роля и е един от най-важните фактори, които влияят на вашата енергия и амбиция, но ние я възприемаме напълно погрешно.

Когато мислим за мотивация, търсим нещо, което да запали искрата в нас и да ни накара да скочим от дивана и да се потопим дълбоко в задачите си. Искаме мотивация, която води до действие.

Има няколко проблема с това. Този тип мотивация, ако някога я откриете, е силно ненадеждна. Ако чувствате, че се нуждаете от мотивация, която да ви подтикне към действие, значи правите нещо погрешно.

Например, един писател, който смята, че не може да пише без някаква форма на мотивация или вдъхновение, ще се взира в празната страница с часове. Край на историята.

Истината е, че трябва да планирате живота си без мотивиращ старт. Търсенето на тази мотивация създава предварително условие и допълнителна пречка за действие. Привикнете да действате без нея. И изненадващо, точно тук ще намерите това, което търсите – действието води до мотивация, повече мотивация и в крайна сметка до инерция.

КЛЮЧОВ УРОК Вашите собствени действия ще бъдат горивото, което ще ви помогне да продължите напред. След като сте направили първата стъпка и сте видели напредък от усилията си, мотивацията ще дойде по-лесно и по-естествено, както и вдъхновението и дисциплината. Ще влезете в ритъм и изведнъж ще се окажете в работен режим.

10. Правилото 10-10-10

Най-подходящи за да ви помогнат да анализирате краткосрочните и дългосрочните ефекти от вашите действия или липсата на такива.

Независимо колко добре визуализирате бъдещето си или колко умели сте в отлагането на удовлетворението, все пак неизбежно ще се сблъскате с изкушения или желания да загубите дисциплина, които могат да ви превземат.

Ако това означава да бъдете по-малко строги към диетата си за едно хранене, докато сте навън с приятели, вероятно не е голяма работа. Но ако това означава, че сте на път да загубите волята си и да се върнете към вредна зависимост от миналото си, ще искате да имате инструмент, който да ви помогне да останете дисциплинирани.

Тук на помощ идва правилото 10-10-10 – техника за размисъл и управление на времето.

КЛЮЧОВ УРОК Следващия път, когато почувствате, че сте на път да се поддадете на импулс или изкушение, спрете се и се запитайте как ще се чувствате след десет минути, десет часа и десет дни. Това правило може да бъде ефективно, защото ви кара да мислите за бъдещето си и да видите как вашите действия ще ви повлияят – за добро или за лошо.

Често знаем, че губим дисциплина или правим нещо вредно в момента, но това не е достатъчно, за да ни спре, защото нямаме връзка с бъдещото си „аз“, което ще трябва да се справи с последствията. Правилото 10-10-10 бързо създава тази връзка, която ви държи наясно с действията ви или липсата на такива.

Овладейте себе си: станете самодисциплинирани с добри навици

Сега осъзнавам, че дори само четенето на този списък може да бъде прекалено обременяващо и всъщност да постигне обратния на желания ефект: да добави още повече към вашите задължения и да доведе до още по-голямо протакане и избягване на отговорности.

Ето защо ви призовавам да започнете с малки стъпки и да изберете само едно нещо, което да опитате да приложите тази седмица. Следващата седмица опитайте с друго.

Разбирате ли накъде бия? Никога не е късно да практикувате самодисциплина. Направете малки промени в начина си на живот и мислене и създайте системи, които да подкрепят добрите ви навици. Можете да използвате инструменти като ClickUp като средство за проследяване на навици, инструмент за поставяне на цели, приложение за дневник, списък със задачи и други, за да останете фокусирани върху целите си и мотивирани да поддържате самодисциплина.

С течение на времето ще развиете дългосрочна самодисциплина и вътрешен компас, от които се нуждаете, за да правите по-добри избори и да успеете във всичко, което правите!

Гост автор: Пит Холинс е бестселъров автор и изследовател в областта на човешката психология и поведение. Има бакалавърска и магистърска степен по психология и е работил с десетки хора от всички сфери на живота. След като е работил в частна практика в продължение на години, той се е насочил към писането и прилагането на дългогодишното си образование, за да помага на хората да подобрят живота си отвътре навън. За да научите повече от Пит, посетете уебсайта му, където ще намерите безплатна 14-странична електронна книга за 9 изненадващи психологически проучвания, които напълно ще променят начина, по който гледате на хората около вас.