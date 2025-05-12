10-те най-добри приложения за напомняне, с които да сте в крак с задачите си през 2025 г. (безплатни и платени)

Ах, напомнянията. Къде щяхме да бъдем без тях?

Между списъците с задачи, многозадачността и отделянето на ценни моменти за себе си, мозъкът ви не може да се справи с цялата информация, която обработва само за един ден. Ето защо приложенията за напомняне са толкова важни.

Но как да намерите приложение за напомняне, което помага, а не пречи? Ето тук се включвам аз! Направих проучване и намерих 10-те най-добри приложения за напомняне на пазара, заедно с цени, рецензии, предимства и недостатъци.

10-те най-добри приложения за ежедневни напомняния (безплатни и платени)

Време е да си набавите виртуален асистент под формата на страхотно приложение за напомняне. Независимо дали търсите най-добрите приложения за напомняне или нещо платено, аз ще ви помогна.

1. ClickUp – Най-доброто за управление на проекти

Да, ClickUp зае първото място. ✨ Сигурно сте го очаквали, но го поставям тук, защото то държи целия ни екип на линия! ClickUp е спечелило няколко награди и е оглавило много класации, но няма да ви отегчавам с подробности, докато се опитвате да се организирате.

Вместо това, искам да ви разкажа за функционалността на напомнянията и списъка със задачи на ClickUp. Можете да създавате известия за себе си и членовете на екипа си за секунди и да добавяте файлове и прикачени файлове като напомняния, за да си улесните живота. Те са лесни за промяна, организиране, коментиране, актуализиране и (най-хубавото) персонализиране.

ClickUp е фантастично безплатно приложение за напомняния с множество функции в плана Free Forever. А с гъвкаво проследяване на целите, гъвкави крайни срокове, шаблони за списъци със задачи и шаблони за блокиране на време, то е перфектното решение за екипи от всякакъв размер.

Създавайте ясни, мултифункционални списъци със задачи, за да управлявате лесно идеите си и да работите отвсякъде, така че никога повече да не забравяте нищо.

Говорейки за екипи, ClickUp има над 1000 интеграции и работи на всяко устройство, което бихте могли да пожелаете, така че е отлично за екипи, работещи на различни платформи. Така че ClickUp ви покрива, независимо дали искате приложение за iOS или Android, функционалност на браузъра или изтегляне на десктопа.

Споменах ли, че ClickUp има стотици други функционални характеристики, които улесняват живота? Да, това е повече от приложение за списък със задачи – то е личен асистент, който може да оптимизира всеки аспект от работния ви ден. И е отлична алтернатива на аутсорсинга на управлението на проекти.

Функции на ClickUp

ClickUp Reminders предлагат множество настройки за персонализиране, цветово кодиране и други функции, които ще ви помогнат да спазвате сроковете си и да бъдете организирани всеки ден.

Inbox функционира като календарно приложение и мениджър на задачи, за да ви улесни в проследяването на напомнянията ви.

Разделите „Следващо“, „Изпълнено“ и „Непланирано“ ви позволяват да следите какво предстои, какво сте изпълнили и напомнянията, които нямат крайни срокове.

Задавайте напомняния, като използвате прикачени файлове и файлове като снимки, гласови бележки или местоположения на картата, за да поддържате себе си и екипа си в крак с плана.

Синхронизирайте напомнянията и крайните срокове с календарните си приложения благодарение на над 1000 интеграции с инструменти като Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams и Zendesk.

Задавайте напомняния, известия и повтарящи се напомняния за вашия екип, като използвате опцията „делегирани напомняния“, и поддържайте всичко организирано с профилите на екипа.

Предимства на ClickUp

Много отзиви споменават успешното управление на времето и задачите с безплатната версия на ClickUp.

Функциите за блокиране на времето и известия улесняват визуализирането на работния ви ден и ви помагат да сте в крак с задачите си.

Опростява наблюдението на служителите чрез делегирани напомняния и профили на екипа

ClickUp минуси

Някои потребителски отзиви съобщават за излишни налични функции.

Може да се наложи да обновите задачите, докато редактирате напомнянията съвместно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3000 рецензии)

Опитайте ClickUp Brain С ClickUp получавате AI асистент в работното си пространство, който се грижи за рутинните задачи.

2. nTask – Най-доброто за сътрудничество

чрез nTask

nTask е още една опция за всеки, който търси безплатно приложение за напомняния. То ще ви помогне да разберете как да приоритизирате работата си с списъци със задачи, напомняния, известия, крайни срокове и функции за сътрудничество. Можете също да видите статуса на задачите, за да проследите къде се намира екипът ви по всеки проект.

Като удобно приложение за напомняне, nTask има и добра функционалност за различни платформи, като предоставя напомняния за задачите на вашия екип на почти всяко устройство. То е проектирано и да помага за организиране на лични задачи, така че независимо дали трябва да създадете напомняния, за да купите мляко или да завършите проект, то ще ви помогне да го направите.

Функции на nTask

Улеснете сътрудничеството с функционалност за различни платформи за уеб, iOS и Android устройства.

Преглеждайте списъци със задачи и статуси въз основа на планирани и действителни крайни срокове.

Използвайте функциите за възлагане на задачи и управление на проекти, за да следите напредъка на екипа си.

Множество инструменти за управление на проекти и срещи, които ви помагат да управлявате други области от работния си процес.

Интеграция с популярни инструменти като Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon и Zapier

Предимства на nTask

Отзивите сочат по-добро управление на проектите благодарение на възможността за създаване на екипи.

Лесно създаване и организиране на всяка задача, за да сте в крак с графика

Успешното проследяване на времето е лесно с помощта на полезни известия

nTask минуси

Някои потребители споделят, че им трябват повече функции

Липсата на опции за персонализиране може да затрудни организирането на календара.

Цени на nTask

Премиум: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с nTask за цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: 4. 4/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

3. Todoist – най-доброто за управление на задачи

чрез Todoist

Todoist е едно от най-използваните приложения за ежедневни напомняния в този списък благодарение на богатите си функции, опциите за бързо добавяне и елегантния интерфейс. Това е прост органайзер за списъци със задачи, създаден да ви помогне да изпълните задачите си на работа и в личния си живот.

Една от най-популярните функции на Todoist е системата за поредици, която превръща списъка ви със задачи в игра и ви мотивира да ги изпълните. А тъй като е оптимизирана за делегиране, тя е полезна и за проектните мениджъри, които се опитват да държат екипите си фокусирани върху задачите.

Функции на Todoist

Добавяйте бързо задачи, за да поддържате списъка си с задачи актуален, независимо колко сте заети.

Приложения за напомняне с функционалност за различни платформи за устройства с Android и iOS

Елегантният потребителски интерфейс прави прегледа на задачите лесен за разбиране.

Приоритизирайте задачите, оставяйте коментари по проектите, създавайте напомняния и променяйте крайните срокове с лекота.

Делегирайте задачи на членовете на екипа, за да поддържате всички в синхрон.

Предимства на Todoist

Годишният отчет показва общия ви напредък по задачите от списъка с задачи

Лесно създаване и приоритизиране на задачи с крайни срокове и делегиране

Някои отзиви споменават положителни отзиви от екипа им за функцията Kudos.

Todoist минуси

В рецензиите се споменават нежелани ежедневни напомняния за всички незавършени задачи, независимо от приоритета им.

Може да създаде проблеми със сътрудничеството, ако всички членове нямат един и същ план.

Безплатната версия няма няколко функции

Цени на Todoist

Безплатна версия

Pro: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

4. Microsoft To Do – Най-доброто за потребителите на Microsoft

чрез Microsoft To Do

Microsoft To Do е просто приложение за списък със задачи, което управлява професионални и лични задачи на един лесен за използване табло. То ви позволява да видите обща картина на всичко, което трябва да направите през деня, или да увеличите конкретни списъци, ако е необходимо. А най-хубавото? Напълно безплатно е!

Microsoft To Do ви позволява да задавате крайни срокове и напомняния за всяка задача и да маркирате най-важните задачи, за да ги държите на видно място. Можете също да използвате „стъпки“ (или подзадачи), за да разделите по-големите задачи и да добавите бележки към всяка от тях, ако е необходимо.

Функции на Microsoft To Do

Създаването на задачи ви позволява да задавате изпълнители, да създавате крайни срокове, да премествате задачи между списъци и да извършвате масови актуализации.

Приоритизирането на задачите ви позволява да подредите списъците си със задачи според най-неотложните задачи.

Задавайте напомняния или зависимости между задачите, за да определите в какъв ред трябва да бъдат изпълнени задачите.

Повтарящите се задачи улесняват ежедневието ви, като елиминират ненужната допълнителна работа, особено когато разпределяте задачи.

Предимства на Microsoft To Do

Задачите в Microsoft To Do се синхронизират автоматично със задачите в Outlook, така че можете да виждате списъците си и на двете места.

Потребителите на Outlook и Microsoft споделят, че интерфейсът е прост и лесен за използване.

Безплатни за всички потребители с съществуващ акаунт в Microsoft.

Microsoft To Do минуси

Сред най-добрите приложения за напомняне в този списък, To Do не се интегрира с други приложения.

Последните клиентски отзиви сочат липса на актуализации и нови функции.

Потребителският интерфейс не разполага с много функции за персонализиране и някои го намират за непривлекателен.

Цени на Microsoft To Do

Безплатни

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

5. TickTick – най-доброто приложение за напомняне с аларма

чрез TickTick

TickTick е друго приложение за напомняния, което предлага безплатна версия за всички потребители. И тъй като намирането на най-доброто приложение за напомняния може да бъде предизвикателство, е хубаво да имате опции, които можете да изпробвате безплатно.

То е предназначено за физически лица и фирми от всякакъв мащаб, с функции за планиране на работата, които ви помагат да управлявате задачи, срокове, файлове и кореспонденция от един контролен панел. И тъй като създава автоматични напомняния, то ще ви помогне на вас и на членовете на вашия екип да избегнете забравени задачи, за да можете всички да останете в крак с плана.

Функции на TickTick

Функциите за комуникация позволяват сътрудничество с членовете на екипа и хората в личния ви живот.

Активирайте „Досадното предупреждение“, за да настроите аларми за напомняне.

Създайте навици за професионална и лична употреба и следете постиженията си, за да увеличите производителността и успеха си.

Организирайте задачите и процесите си за минало или бъдещо време и задайте напомняния или таймери, за да не пропуснете нито един краен срок.

Функцията „Досадно предупреждение” и множество напомняния за една задача помагат да се избегне изкушението да се игнорират предупрежденията, без да се погледнат.

Pomodoro timer е страхотна функция на приложението за напомняне, която ви предупреждава, когато е време да си вземете почивка.

Предимства на TickTick

Потребителите споделят, че са доволни от функцията за интелигентни предложения, списъците и повтарящите се напомняния.

В рецензиите се споменава, че минималните функции правят приложението лесно за научаване.

Повтарящи се задачи или функции за предлагане на повтарящи се задачи

TickTick минуси

Някои отзиви споменават лоши преживявания с обслужването на клиенти.

Може да възникнат проблеми със синхронизацията, което да доведе до загуба на данни.

Цени на TickTick

Безплатна версия

Премиум: 2,79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4. 5/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (100+ отзива)

6. ProofHub – Най-доброто за корпоративни екипи

чрез ProofHub

ProofHub е приложение за напомняне и управление на проекти, предназначено за фирми и големи екипи, и е снабдено с множество функции за сътрудничество. От проследяване на времето до чатове и съобщения, то има всичко, от което се нуждае един проектен мениджър, за да поддържа екипа си в движение по задачите.

ProofHub е проектирано за минимална крива на обучение, което прави интеграцията с членовете на екипа по-ефективна. И тъй като е достъпно на няколко езика, то е популярна опция за мултинационални компании, които управляват дистанционни работници. ✨

Функции на ProofHub

Опцията за неограничен брой потребители и в двата плана улеснява сътрудничеството в големи екипи.

Планирайте, организирайте и изпълнявайте проекти лесно благодарение на функциите за сътрудничество.

Оптимизирани за работа с членове на отдалечени екипи

Онлайн инструментът работи на всяко iOS или Android устройство.

Функциите за сътрудничество включват чат, дискусии, прехвърляне на файлове и съобщения.

Налични на 10 езика

ProofHub pros

В рецензиите се споменава успехът с табла за задачи и работни процеси, специфични за екипа.

Безпроблемна синхронизация за повечето устройства

ProofHub минуси

Някои потребители споделят, че след няколко месеца екипите им са започнали да се чувстват неудобно при използването на приложението.

Цената може да е твърде висока за по-малки екипи и фирми.

Цени на ProofHub

Essential: 50 $/месец

Ultimate Control: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4. 5/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

7. Twobird – най-доброто безплатно приложение за ежедневни напомняния

чрез Twobird

Twobird е безспорно едно от най-добрите безплатни приложения за напомняне в този списък, защото е 100% безплатно. Въпреки че планират да добавят премиум планове с допълнителни функции в бъдеще, всички инструменти на приложението са достъпни безплатно в момента.

Вместо да функционира като отделен инструмент, Twobird превръща пощенската ви кутия в мултифункционален списък със задачи, място за записване на бележки и платформа за комуникация. То ще изпраща вашите списъци за пазаруване, бележки на екипа и други към пощенската ви кутия за бърз и лесен достъп.

Характеристики на Twobird

Интегрира се с Gmail и Outlook, за да ви помогне да управлявате задачите си от пощенската си кутия, вместо да използвате няколко инструмента.

Задавайте напомняния и бележки от пощенската си кутия и ги подреждайте в лесен за ползване календар.

Използва съществуващ имейл акаунт, за да управлява списъци със задачи, списъци за пазаруване, задачи, домакински задължения и напомняния.

Определете най-важните си задачи с помощта на интелигентната функция за идентифициране на задачи на Twobird.

Twobird pros

Цялото приложение е безплатно за използване, което го прави идеално за малки фирми, предприемачи и лична употреба.

Споделяйте бележки с хора, които не използват TwoBird, и им позволете да редактират бележките от браузъра си.

Twobird минуси

Липсват отзиви от клиенти в популярните сайтове за рецензии

Налични са ограничени функции и няма платени планове за отключване на повече инструменти.

Поддържа само Gmail и Outlook имейл акаунти в сравнение с други приложения за списъци със задачи.

Цени на Twobird

Безплатни

Оценки и рецензии за Twobird

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Any. do – Най-доброто приложение за групови напомняния

Any. do е уеб-базирано приложение за управление на задачи, проектирано с прости функции, за да улесни обучението на членовете на екипа. То може да ви помогне в управлението на проекти за екипи от всякакъв размер, като същевременно поддържа реда в личния ви живот.

С списъци със задачи, ежедневни планове и календар, Any. do се фокусира върху ключовите функции на приложението за напомняне, без да добавя излишни елементи. Има и безплатна версия, така че можете да го пробвате, преди да се ангажирате, което винаги е бонус.

Any. do функции

Функциите за управление на проекти улесняват създаването на списъци със задачи и задачи за вас и вашия екип.

Daily planner ви помага да планирате всеки ден, за да сте в крак с това, което трябва да свършите и кога.

Календарът ви дава обща представа за работния ви график и личните задачи.

Напомнянията и известията ви помагат да сте в крак с графика си

Функциите за чат и сътрудничество помагат за гладкото протичане на работата в екип.

Работи с всяко iOS или Android устройство.

Any. do pros

Синхронизира се с Google Calendar за лесно управление на задачите

Приоритизира ежедневните задачи, за да ги направи по-лесни за изпълнение

Опростените функции правят приложението лесно за научаване.

Any. do cons

Липсват много функции, които са налични в подобни приложения.

Някои отзиви споменават проблеми с времето за отговор на клиентската поддръжка.

Някои потребители имат затруднения да свържат Any. do с календарите си и съобщават за проблеми със синхронизацията.

Any. do ценообразуване

Лично: Безплатно

Премиум: 3 $/месец на потребител

Екип: 5 $/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без единна система за записване на решения, важните идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С вградените напомняния на ClickUp винаги ще сте в крак с задачите си, като се уверите, че нищо не се пропуска. Освен това можете да добавите и точни оценки за времето и подробности за датата!

9. Capsicum – Най-доброто за ежедневно планиране

чрез Capsicum

Capsicum е приложение за списък със задачи и дневен планирач, създадено специално за потребители на iOS. То е оптимизирано за лична употреба, а не за професионална, с функции, предназначени да планират дните ви, да проследяват здравословните навици и да насърчават воденето на дневник.

Capsicum помага на професионалистите да проверяват прогнозата за предстоящи задачи, да си водят бележки по проекти и да планират работните си дни, за да бъдат организирани. Дизайнът е вдъхновен от физическите дневници и може да помогне на професионалистите, които преминават към цифрово управление на задачите.

Характеристики на Capsicum

Използвайте Siri Shortcuts, за да проследявате и добавяте навици, докато сте в движение; те позволяват и напомняния за навици, базирани на местоположението.

Създайте няколко бележника, за да управлявате различни аспекти от живота си.

Използвайте месечни, седмични и дневни списъци със задачи, за да организирате работата си.

Синхронизирайте събития и задачи с календара на Apple

Страниците за бележки насърчават въвеждането на дневникови записи и случайни бележки, които не са свързани с никаква задача.

Предимства на Capsicum

Оптимизирани за потребители на iOS

14-дневният безплатен пробен период се отчита за всеки отделен ден, в който приложението се използва, а не за 14 последователни дни.

Capsicum cons

Липсват отзиви от клиенти в популярните сайтове за ревюта

Достъпни само за потребители на iOS

Цени на Capsicum

Месечно: 1,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Capsicum

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Google Keep – Най-доброто за потребителите на Google Workspace

чрез Google Keep

Google Keep е приложение за водене на бележки и напомняния, което е безплатно за всеки, който има Gmail акаунт. То ви позволява бързо и лесно да създавате списъци, напомняния и задачи за изпълнение. Можете също да запазвате изображения и да интегрирате Keep с вашия Google Календар.

Google Keep е полезно за свободни професионалисти и малки фирми, които трябва да следят няколко проекта, но е функционално и за лична употреба. И тъй като можете да редактирате задачите и списъците, когато пожелаете, е лесно да създадете кратка бележка на ход и да я разширите по-късно.

Функции на Google Keep

Организирайте, филтрирайте и намирайте бележките си по цвят и категория.

Използвайте изображения и аудио файлове като задачи и напомняния

Работят на почти всеки телефон, таблет или компютър.

Възможност за споделяне на списъци с други хора за лесно сътрудничество и синхронизиране в реално време

Предимства на Google Keep

Простият софтуер е лесен за използване и интуитивен за съществуващите потребители на Gmail.

Потребителите отчитат по-висока продуктивност и удоволствие благодарение на функциите за персонализиране.

Google Keep минуси

В рецензиите се споменават ограничени функции за обработка на текст.

Може да има забавяне на някои iOS устройства.

Цени на Google Keep

Безплатни

Business Starter: 6 долара на месец за потребител, с 30 GB пространство за съхранение на данни на потребител

Business Standard: 12 долара на месец за потребител, с 2 TB пространство за съхранение на данни на потребител

Business Plus: 18 долара на месец за потребител, с 5 TB пространство за съхранение на данни на потребител

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Н/Д

Capterra: 4. 7/5 (над 150 рецензии)

Какво да търсите в едно приложение за напомняне?

Приложението за напомняне трябва да помага на мозъка ви да следи всичко, от важни задачи на работа до ежедневни списъци със задачи за лична употреба. Човешкият мозък забравя много – проучвания показват, че хората забравят 50% от новата информация в рамките на един час след получаването й. След 24 часа сте забравили 70% от нея, а след една седмица тази цифра скача до 90%!

Приложенията за напомняне могат да ви помогнат да запълните тези празнини. Ето някои ключови точки, които да имате предвид, когато избирате най-доброто приложение за ежедневните си задачи:

Съвместимост с различни платформи: Най-доброто приложение за ежедневни напомняния за вас и вашия екип трябва да поддържа iOS и Android устройства, за да работи за всички. Никога не се знае – членовете на вашия екип може да искат да го използват на iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, браузър, Windows или Mac десктоп или нещо друго.

Интуитивен потребителски интерфейс : Приложение за задачи, което е трудно за използване, не помага на никого. Затова намерете такова, което е лесно за използване, има минималистичен интерфейс и предлага много опции за обучение.

Ефективни уведомления : Ако не забележите, когато приложението ви уведоми, няма да се възползвате от него. Търсете приложения с функции за напомняне на базата на местоположението, напомняния чрез текстови съобщения, изскачащи напомняния за задачи, опции за отлагане и джаджи, за да сте сигурни, че са видими.

Бързо добавяне на задачи: Лесно е да забравите да добавите задача, ако приложението ви го прави трудна работа. Затова най-добрите приложения за напомняне имат функции за бързо добавяне, като гласови команди и интелигентни предложения.

Допълнителни функции: Колкото повече функции има приложението ви за напомняне за задачи, толкова по-добре. Потърсете допълнителни функции като подзадачи, повтарящи се задачи и записване на бележки.

Няма нищо лошо в това да имате високи стандарти! Когато намерите отлично приложение за напомняне, няма да се притеснявате, че ще забравите нещо, и ще можете да свършите нещата по-ефективно.

Никога не пропускайте краен срок с приложения за напомняне

Време е да изберете приложение за напомняне и да се сбогувате с пропуснатите срокове. Тези надеждни помощници ще ви държат в топ форма, за да се доближите до перфектни резултати в личния и професионалния си живот. Може дори да освободите малко време за щастлив час – наздраве за това, че сте на върха!

