10 алтернативи и конкуренти на Microsoft To Do през 2025 г.

Вие сте оптимизатор, който работи на базата на задачи и търсите нов инструмент за управление на задачите? Microsoft To Do е познат избор, но много други приложения за водене на бележки може да отговарят по-добре на вашите нужди.

В света на продуктивността няма универсално решение, затова ви предлагаме и други инструменти. В този списък са включени най-добрите алтернативи на Microsoft To Do, като всяка от тях предлага уникална комбинация от функции.

Готови ли сте да намерите подходящия конкурент на Microsoft To Do, който да ви помогне да бъдете по-продуктивни? Да започнем.

Какво да търсите в алтернативите на Microsoft To Do?

Когато се впускате в света на триковете за продуктивност, приложенията за списъци със задачи и инструментите за управление на задачи, не се фокусирайте само върху естетическия вид. Ето някои ключови фактори, които трябва да имате предвид:

Плавно интегриране: В нашата взаимосвързана дигитална ера силата на един инструмент често се крие в способността му да работи хармонично с другите. Един първокласен мениджър на задачи ще се интегрира безпроблемно с любимите ви приложения, централизирайки данните ви и спестявайки ви досадното превключване между платформи. Тази интеграционна способност превръща добрия софтуер в отличен, персонализиран двигател на продуктивността, така че да можете В нашата взаимосвързана дигитална ера силата на един инструмент често се крие в способността му да работи хармонично с другите. Един първокласен мениджър на задачи ще се интегрира безпроблемно с любимите ви приложения, централизирайки данните ви и спестявайки ви досадното превключване между платформи. Тази интеграционна способност превръща добрия софтуер в отличен, персонализиран двигател на продуктивността, така че да можете да работите по-бързо

Удобен интерфейс: Простотата е върховното усъвършенстване, особено по отношение на технологичните инструменти. Чистият, интуитивен потребителски интерфейс може да осигури по-успешно управление на проекти, вместо да бъде досадна задача. Много е важно да изберете приложение за списък със задачи, което ви дава възможност да записвате идеи, да създавате и управлявате задачи и да организирате всичките си данни без усилие, без да се налага първо да се ровите в ръководството за употреба или Простотата е върховното усъвършенстване, особено по отношение на технологичните инструменти. Чистият, интуитивен потребителски интерфейс може да осигури по-успешно управление на проекти, вместо да бъде досадна задача. Много е важно да изберете приложение за списък със задачи, което ви дава възможност да записвате идеи, да създавате и управлявате задачи и да организирате всичките си данни без усилие, без да се налага първо да се ровите в ръководството за употреба или техническата документация

Възможности за сътрудничество: Днешната работа често изисква колективни усилия. Идеалното приложение за списък със задачи ви позволява да споделяте и да сътрудничите безпроблемно с други членове на екипа. Функциите за сътрудничество поддържат синхронизацията в екипа ви и помагат да не се пропускат задачи. Възможността да комуникирате, да делегирате и да проследявате напредъка в рамките на една и съща платформа може да повиши продуктивността на екипа ви и да насърчи здравословния ритъм на работа.

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални бели дъски, за да стимулирате иновациите.

Не забравяйте, че най-добрият инструмент за управление на задачите е този, който отговаря на вашия работен процес и ви помага да бъдете организирани и ефективни по най-удобния възможен начин.

10-те най-добри конкуренти на Microsoft To Do, които можете да използвате

Ето нашите любими инструменти за управление на задачи и списъци със задачи за документиране, управление и (нашата любима част!) отмятане на досадния списък със задачи.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Никоя дискусия за инструменти за продуктивност не е пълна без ClickUp.

ClickUp е повече от приложение за списък със задачи, а е унифицирана платформа за цялата ви работа. ClickUp Tasks ви позволява да превърнете трудни проекти в по-малки задачи, идеални за ентусиасти на индивидуалната продуктивност и множество потребители.

С ClickUp сътрудничеството в реално време е лесно, което гарантира, че вие и вашият екип винаги сте на една вълна. Освен това, опциите за персонализиране ви позволяват да адаптирате работното си пространство според вашите нужди.

Най-добрите функции на ClickUp

Възползвайте се от картирането на процесите с вложени списъци със задачи, които улесняват разбиването на една задача на по-малки действия.

Синхронизирайте списъците си със задачи на вашия десктоп, смартфон или таблет.

Форматирайте различните си задачи, за да ви е по-лесно да видите с един поглед какво трябва да свършите.

Разпределяйте задачи на другите, за да превърнете списъка си със задачи в екипен работен процес.

Разгледайте десетки шаблони за списъци със задачи , като шаблони за работни планове и други!

Плъзгайте и пускайте задачи, за да преподреждате бързо списъка си със задачи в движение.

Персонализираните статуси ви позволяват да дефинирате етапи на напредък на задачите, които отговарят на вашия работен процес.

Използвайте вграденото проследяване на времето, за да разберете колко време отнемат задачите.

Планирайте ефективно дните си с интегриран календар

Ограничения на ClickUp

Всички функции може да изглеждат прекалено сложни за новите потребители.

Опциите за персонализиране изискват малко учене, за да се възползвате напълно от тях.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Google Tasks

чрез Google Tasks

Google Tasks се отличава като лесно за използване приложение за задачи. То се интегрира в Gmail и Google Calendar като прост, но мощен мениджър на задачи.

С Google Tasks можете лесно да създавате проекти, да документирате бизнес процеси, да задавате напомняния и да следите важните си задачи и крайни срокове, което го прави идеалният инструмент за потребители, които търсят простота.

Най-добрите функции на Google Tasks

Преобразувайте имейли в задачи директно от пощенската си кутия в Gmail

Преглеждайте задачите и лесно ги управлявайте в Google Календар и Google Документи.

Разделете новите задачи на управляеми части

Достъпвайте задачите си от различни платформи, включително от смартфона си, докато сте в движение.

Ограничения на Google Tasks

Липсват разширени функции като проследяване на времето и визуализация на напредъка.

Минималните функции за сътрудничество го правят по-малко подходящ за екипни проекти, които не работят с Google Calendar, Docs или Sheets (опитайте тези алтернативи на Google Tasks !).

Цени на Google Tasks

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Tasks:

G2 : 4. 2/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

3. Any. do

Any. do е многофункционално приложение за продуктивност и софтуер за управление на задачи, известно с красивия си дизайн и лесен за използване интерфейс. Тази алтернатива на Microsoft To Do предлага ключови функции като интегрирани календари, списъци за пазаруване и ежедневни планиращи, които правят управлението на задачите ви ефективно.

Независимо дали сте индивидуален потребител или част от екип, който включва външни заинтересовани страни, Any. do предлага безпроблемен начин за организиране и управление на вашите задачи.

Най-добрите функции на Any.do

Организирайте списъците си за пазаруване с автоматично сортирани категории.

Започнете деня си с ясен план, като определите приоритетите на задачите за максимална продуктивност.

Добавяйте задачи бързо с помощта на гласови команди

Управлявайте списъци и възлагайте задачи на всеки

Ограничения на Any.do

Някои потребители може да сметнат системата за напомняния за малко сложна за управление.

Безплатната версия е с донякъде ограничена функционалност в сравнение с други приложения за списъци със задачи.

Цени на Any.do

Лично: Безплатно

Премиум : 3 $/месец на потребител

Teams: 5 USD/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии:

G2 : 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Microsoft Access!

4. Evernote

чрез Evernote

Evernote е повече от приложение за управление на задачи и списък със задачи – това е всеобхватно приложение за водене на бележки, което може ефективно да управлява всички ваши задачи. Evernote е една от най-мощните алтернативи на Microsoft To Do.

Той се отличава с възможността да съхранява всякакъв вид информация – от прости текстови бележки до уеб страници и PDF файлове – и може да бъде мощен инструмент за индивидуални потребители и екипи.

Най-добрите функции на Evernote

Добавяйте задачи, прикачени файлове, гласови записи и отметки директно в бележките си или списъка с задачи.

Запазвайте статии, проучвания и полезни уеб страници директно от браузъра си.

Използвайте или персонализирайте шаблони за ефективно водене на бележки и управление на задачи.

Търсене на текст в изображения или ръчно написани бележки

Ограничения на Evernote

Няма специални функции за управление на проекти, като диаграми на Гант или проследяване на времето.

Богатият набор от функции може да бъде прекалено голям за нови потребители.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично : 10,83 $/месец на потребител

Професионална: 14,17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4,4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 8000 рецензии)

5. Things

чрез Things

Things е приложение за управление на задачи и списък със задачи, създадено с мисъл за потребителите на Apple. То предлага изчистен, интуитивен интерфейс, който ви позволява да управлявате задачите си без усилие. Магията му се крие в простотата му, което го прави идеален за лична употреба или малки екипи, които ценят лекотата на употреба повече от богатството на функции.

Най-добрите функции на Things

Отделните категории ви помагат да се съсредоточите върху непосредствените задачи.

Организирайте задачите си в последователен ред или по приоритет.

Преминавайте незабавно към вашите проекти или области с няколко натискания на клавиши.

Преглеждайте събитията в календара си заедно със списъка си със задачи

Ограничения на Things

Достъпно само за устройства с macOS и iOS, което ограничава достъпността между платформите, особено за тези, които управляват задачи в Outlook.

Липса на ефективни инструменти за сътрудничество, което може да бъде недостатък за екипите

Цени на Things

Mac : 49,99 $ еднократна покупка

iPad : 19,99 $ еднократна покупка

iPhone: 9,99 $ еднократна покупка

Оценки и рецензии за Things

G2 : 4,4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

6. Google Keep

Чрез Google Keep

Google Keep блести със своята простота. Като лесно за използване приложение за водене на бележки, то ви позволява да записвате идеи, да създавате списъци със задачи и да задавате напомняния. Ако вече използвате пакета продукти на Google, Google Keep ще се интегрира безпроблемно във вашия работен процес.

Най-добрите функции на Google Keep

Организирайте бележките си и групирайте задачите си за лесно намиране с папки и цветни етикети.

Диктувайте бързо мислите си и ги преобразувайте в текст с Google Assistant.

Получавайте напомняния за задачи, когато сте на определено място

Споделяйте задачи и сътрудничество по бележки с другите в реално време.

Ограничения на Google Keep

Няма разширени функции за управление на задачите, като подзадачи или проследяване на времето.

Ограничени възможности за форматиране в сравнение с други приложения

Ще трябва да потърсите другаде решение за управление на задачите в Outlook с Microsoft To Do.

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

7. Toodledo

чрез Toodledo

Toodledo е надежден инструмент за продуктивност, създаден да отговори на различни нужди. Той обхваща няколко аспекта на продуктивността, от задачи и лепящи се бележки до навици и календари. Гъвкавите му функции го правят подходящ за индивидуални потребители, екипи и фирми от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Toodledo

Проследявайте и развивайте навиците си заедно с ежедневните си задачи.

Споделяйте и редактирайте задачи с колеги или членове на семейството

Адаптирайте работното си пространство, за да съответства на предпочитания от вас работен процес.

Идеален за планиране на сложни проекти и мозъчна атака

Ограничения на Toodledo

Интерфейсът може да ви се стори малко остарял в сравнение с Microsoft To Do и други приложения.

По-стръмна крива на обучение поради богатството на функции и възможностите за персонализиране

Цени на Toodledo

Безплатно

Стандартен : 3,99 $/месец на потребител

Плюс : 5,99 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с Toodledo за цени

Оценки и рецензии за Toodledo

G2 : Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

8. Hubstaff Tasks

чрез Hubstaff

Hubstaff Tasks е опростено софтуерно решение за управление на проекти, идеално за екипи от всякакъв размер. Създаден въз основа на философията Agile, Hubstaff е една от най-добрите алтернативи на Microsoft, защото предлага мощни функции като Kanban табла и автоматизирани standups, които насърчават екипното сътрудничество и осигуряват гладък работен процес.

Най-добрите функции на Hubstaff Tasks

Използвайте спринтове, за да разделите проектите си на по-малки, управляеми части.

Уверете се, че нито една подробност от задачите не е пропусната с подробни списъци за проверка.

Поддържайте синхронизация в екипа си и проследявайте напредъка с автоматизирани standups

Визуализирайте графика на проекта си и го коригирайте според нуждите с изглед на времевата линия.

Ограничения на Hubstaff Tasks

Липсват разширени функции за отчитане в безплатната версия.

Въпреки че се интегрира с Hubstaff, проследяването на времето не е вградено директно в Tasks.

Цени на Hubstaff Tasks

Безплатно

Стартово ниво : 5,83 $/месец на потребител

Pro: 8,33 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с Hubstaff за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff Tasks

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

9. Quire

чрез Quire

Quire е визуално привлекателен инструмент за управление на задачи, предназначен за творчески екипи. Уникалната му дървовидна структура ви позволява да разделите множество задачи на подзадачи, което улеснява управлението на сложни проекти. Простотата и интуитивният му интерфейс го правят приятен за използване.

Най-добрите функции на Quire

Използвайте подзадачи за подредено организиране на задачите

Използвайте визуални табла като Kanban, за да разберете работния си процес и да идентифицирате пречките.

Споделяйте, делегирайте и обсъждайте коментари по задачите с екипа си.

Продължете да работите по задачите си дори без интернет връзка.

Ограничения на Quire

Ограничена интеграция с външни инструменти и услуги

Няма вградена функция за проследяване на времето

Цени на Quire

Безплатно

Професионална версия: 7,65 $/месец на потребител

Премиум: 13,95 $/месец на потребител

Enterprise: 19,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Quire

G2 : 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

10. Checkvist

чрез Checkvist

Checkvist е минималистичен мениджър на задачи, фокусиран върху списък със задачи, управляван с клавиатурата. Той е подходящ за напреднали потребители, които предпочитат текстови и клавиатурни комбинации пред графични интерфейси за управление на проекти и организиране на задачи. Простотата и бързината на Checkvist поддържат вашите списъци със задачи и инструменти за сътрудничество ефективни и подредени, за да управлявате проектите си много по-добре.

Най-добрите функции на Checkvist

Навигирайте и управлявайте задачите си изцяло чрез клавиатурата.

Организирайте задачи и подзадачи в йерархична структура

Форматирайте лесно бележките и коментарите си към задачите

Споделяйте и делегирайте задачи на екипа си

Ограничения на Checkvist

Минималистичният, текстови интерфейс на приложението за списък със задачи може да не се хареса на всички потребители.

Липсват визуални помощни средства като Kanban табла или диаграми на Гант.

Цени на Checkvist

Безплатно

Pro : 39 $/година

Pro Team: 69 $/година

Оценки и рецензии за Checkvist

G2 : 4,2/5 (3+ рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

Избор на партньор за продуктивност, за да преминете от Microsoft To Do

Няма по-добър заместител на практическия опит при избора на най-добрата алтернатива на Microsoft To Do за вашите нужди. Затова тествайте тези други инструменти и вижте кой от тях се вписва най-добре във вашия уникален стил на работа.

Започнете с разглеждане на функцията „Задачи“ на ClickUp. Ние проектирахме нашата иновативна функция „Задачи“, за да се адаптира към вашите специфични нужди, променяйки начина, по който управлявате списъка си със задачи. ClickUp е повече от просто приложение за списък със задачи – това е цялостна платформа, която създадохме, за да ви помогнем да работите по-умно, а не по-усилено.

Освен това, ако започвате своето пътуване към продуктивността или търсите нов подход към управлението на проекти, си заслужава да разгледате нашия шаблон „Дневен списък със задачи “. Той е ресурс, създаден да структурира деня ви и да отговори на много нужди.

Не забравяйте, че ключът към по-добра продуктивност е в избора на подходящия инструмент, който съответства на вашия стил на работа и изисквания. С ClickUp не просто избирате чудесна алтернатива на инструмент – вие избирате партньор, ангажиран с подобряването на вашата продуктивност. Време е да направите следващата стъпка!