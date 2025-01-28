10-те най-добри приложения за работни графици за екипи през 2025 г. (безплатни и платени)

В съвременните работни места екипите непрекъснато търсят иновативни начини за повишаване на производителността, оптимизиране на комуникацията и осигуряване на безпроблемна координация. Приложенията за планиране са най-доброто решение за овладяване на хаоса в работния график и оптимизиране на ефективността на целия екип.

От безпроблемно възлагане на задачи и актуализации в реално време до интелигентни известия и възможности за интеграция, нашият подбрани списък с приложения за работни графици ви гарантира, че ще намерите идеалното решение за работния процес на вашия екип.

С оглед на това, ние съставихме този изчерпателен списък с 10-те най-мощни и лесни за употреба приложения за работни графици, предназначени да отговорят на всички ваши нужди за управление на екипа.

Какво да търсите в приложенията за работни графици?

Когато става въпрос за избора на подходящо приложение за работния график на вашия екип, има няколко ключови фактора, които трябва да вземете под внимание, за да гарантирате безпроблемна интеграция в работния процес.

Леснота на използване: Сложно приложение за работни графици с трудна крива на обучение може да попречи на производителността и да предизвика неудовлетвореност сред членовете на екипа.

Мощни функции за комуникация: Ефективното сътрудничество в екипа е от жизненоважно значение за всеки успешен проект. Потърсете инструмент, който улеснява безпроблемното взаимодействие между членовете на екипа, като позволява споделяне на файлове, коментиране и актуализации в реално време.

Опции за персонализиране: Нуждаете се от приложение, което е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към графиците на вашите служители и уникалните им нужди.

Безпроблемна интеграция: Най-добрият Най-добрият софтуер за планиране на задачи работи с другите важни инструменти, които вашият екип използва, като например друг софтуер за планиране, платформи за управление на проекти, календарни приложения и приложения за съобщения.

Мобилна достъпност: Потърсете приложение за работни графици, което предлага надеждно мобилно приложение, позволяващо на членовете на екипа да са в течение и да правят необходимите промени в работния си график, докато са в движение.

Като внимателно обмислите тези фактори, можете да вземете информирано решение и да изберете най-добрите приложения за планиране на графиците на служителите, които съответстват на графиците на вашите служители, подобрявайки производителността, комуникацията и сътрудничеството в екипа.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи и фирми от всякакъв мащаб. Мощният календар е идеален инструмент за организация, който ви позволява да визуализирате целите на екипа и работните графици на едно централно място. Като безплатен софтуер за планиране на работния график, той предлага и библиотека с шаблони за графици, с които лесно можете да персонализирате изискванията за планиране на графиците на служителите.

Въвеждането на инструмент за планиране на проекти като ClickUp ще издигне ефективността на вашата компания на ново ниво и ще подобри общата производителност!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме известно време, докато се запознаете с обширния списък от функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Възможни са Възможни са индивидуални цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. Човечност

чрез Humanity

Humanity е платформа за планиране, използвана от над 175 000 компании като самостоятелно решение за управление на бизнес операциите, като например планиране на графици, разходи за труд, смени, наличност и заявки за почивни дни.

Придобита от TCP Software през 2020 г., Humanity помага на мениджърите да следят разходите за труд и да управляват рисковете, свързани с несъответствията. Приложението също така дава възможност на работниците да планират времето си, да разменят смени и да подават заявки за отпуск по ефективен начин.

Най-добрите функции на Humanity

Решения, базирани на търсенето, за планиране на графика на служителите

Настройваеми правила и незабавни предупреждения за конфликти, за да се гарантира спазването на трудовото законодателство.

Мобилно управление на смени за планиране и проследяване на смени в движение

Интеграции с най-добрите приложения за планиране, платформи за управление на човешкия капитал (HCM) и календарни приложения като Google Calendar.

Функция за отчитане на работното време за наблюдение на присъствието на служителите и предотвратяване на „буди пънчинг“ (служители, които карат колегите си да отчитат работното им време).

Налична е безплатна пробна версия на този софтуер за планиране.

Ограниченията на човечеството

Няма функция за разделяне на смени

Кратките повтарящи се смени са по-трудни за планиране в сравнение с по-дългите смени.

Мобилното приложение има по-малко функции от приложението за настолни компютри.

Известията могат да станат прекалено много

Цени за Humanity

Свържете се с Humanity за цени

Оценки на клиентите на Humanity

G2: 4. 3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

3. Shiftboard ScheduleFlex

чрез Shiftboard ScheduleFlex

Поради нарастващото търсене на софтуер за планиране на графици, удобен за работниците, Shiftboard оптимизира процеса на планиране на графиците на служителите, като улеснява покриването на смени и повишава цялостната ефективност на компаниите. Създадено през 2008 г., приложението за работни графици се фокусира върху подпомагането на организациите да изградят гъвкава работна сила и да планират смени за максимално покритие и удовлетворени служители.

Най-добрите функции на Shiftboard ScheduleFlex

Позволява гъвкава автоматизация на графика

Предлага ефективни инструменти за планиране на трудовото търсене

Предоставя решения за управление на отпуските и работните часове.

Гъвкаво управление на промените и функции за проактивно ангажиране на работниците

Свързва се с платформи на трети страни, използвайки плоски файлове, отворени API и предварително създадени системи за интеграция.

Интелигентни предложения за планиране от оптимизиращ механизъм

Софтуер за планиране на графиците на служителите Калкулатор на възвръщаемостта на инвестициите

Ограничения на Shiftboard ScheduleFlex

Смени не се актуализират автоматично, без да се обновяват отделно.

Трудности при планирането на по-дълги работни смени

Създаването на персонализирани отчети може да се окаже малко по-трудно в сравнение с други приложения за планиране на работния график.

Shiftboard ScheduleFlex ценообразуване

Предприятия: Поискайте демонстрация, за да говорите с екипа на Shiftboard ScheduleFlex и да получите оферта.

Enterprise Plus: Поискайте демо версия, за да говорите с екипа на Shiftboard ScheduleFlex и да получите оферта.

Shiftboard ScheduleFlex оценки на клиенти

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

4. FindMyShift

чрез FindMyShift

FindMyShift е инструмент за работни графици, който помага на организациите да управляват заявки за смени, да комуникират и да управляват персонала отвсякъде. Приложението е полезно за проследяване на присъствието, планиране на смени, проследяване на разходите за труд, екипна работа и др.

Най-добрите функции на FindMyShift

Автоматизирани напомняния и известия за смени, за да можете лесно да съчетавате графиците на няколко служители.

Функция за проследяване на времето , за да следите работното време на служителите

Подайте заявка за отпуск лесно с FindMyShift

Наличен е процес на планиране чрез плъзгане и пускане.

Ограничения на FindMyShift

Стръмна крива на обучение

Понякога може да са необходими допълнителни разширения на електронни таблици, за да се оптимизират графиците.

Несъвместимост с устройства на Apple

Цени на FindMyShift

Безплатно: 0 долара

Стартово ниво: 21 $/екип/месец

Бизнес: 33 $/екип/месец

Enterprise: 59 $/екип/месец

Оценки на клиентите на FindMyShift

G2: 4,8/5 (2+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

5. Deputy

чрез Deputy

Deputy улеснява комуникацията относно натовареността, графика на служителите и поддържането на организация. Софтуерът оптимизира административната работа с няколко кликвания, за да можете вие и вашият екип да се съсредоточите върху важната работа.

Най-добрите функции на Deputy

Интегрира се безпроблемно с множество POS, HR, софтуер за изчисляване на заплати и софтуер за планиране на графиците на служителите.

Мобилна версия на приложението за планиране на графика на служителите, когато сте в движение

Интуитивен интерфейс, който улеснява планирането на графика на служителите

Комуникация в реално време между екипите

Инструменти за отчитане на работното време и часовници за планиране на смени

Предлага 31-дневен безплатен пробен период.

Ограничения на Deputy

Неудобна цветова палитра, която може да предизвика напрежение в очите

Функцията за планиране на базата на приходите понякога има проблеми.

Цени на Deputy

Планиране: 3,50 $/потребител/месец

Време и присъствие: 3,50 $/потребител/месец

Премиум: 4,90 $/потребител/месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите или обслужването на клиенти за персонализирани цени.

Оценки на клиентите на Deputy

G2: 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 680 отзива)

6. ZoomShift

чрез ZoomShift

ZoomShift е приложение за планиране на графиците на служителите, което променя начина, по който фирмите управляват своите служители. С функции за автоматизиране на заявките за отпуск, графици и смени, мениджърите, които използват това приложение за планиране, спестяват време в сравнение с ръчното изпълнение на тези задачи.

Най-добрите функции на ZoomShift

Лесно планиране и размяна на смени

Има версия на приложението за планиране за мобилни устройства.

Създавайте и управлявайте графиците на работниците едновременно

Напомняния за срещи

Стабилна безплатна пробна версия

Функционалност на часовника

Ограничения на ZoomShift

В сравнение с други приложения за планиране на графици на служителите, няма много функции за персонализиране.

За това приложение за планиране не се предлага безплатен план.

Цени на ZoomShift

Стартово ниво: 2 $/член на екипа/месец

Премиум: 4 $/член на екипа/месец

Предприятия: Запишете се за демонстрация, за да получите персонализирана оферта

Оценки на клиентите на ZoomShift

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

7. Calendly

чрез Calendly

Calendly е приложение за планиране на работния график, което помага на екипите да планират и организират срещи ефективно. Приложението позволява на хората да резервират срещи лесно, като проверяват наличността на служителите в календара на другата страна, което намалява размяната на имейли в търсене на идеалното време. Calendly също така позволява на потребителите да ограничават броя на планираните събития за деня, да добавят буферно време и да контролират продължителността на срещите.

Най-добрите функции на Calendly

Персонализирани връзки за планиране

Безпроблемна интеграция с различни работни инструменти като Zoom, Salesforce, Hubspot и други.

Възможност за коригиране на срещите в зависимост от наличността на служителите

Лесно запазване на срещи чрез споделен календар

Силна интеграция с Google Calendar

Налични са безплатна пробна версия и безплатен базов план.

Ограничения на Calendly

Някои функции не са достъпни в мобилната версия.

Трудности при редактирането на еднократни срещи

Цени на Calendly

Basic: Винаги безплатно

Essential: 8 $/потребител/месец

Професионална версия: 12 $/потребител/месец

Екипи: 16 $/потребител/месец

Оценки на клиентите на Calendly

G2: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Calendly!

8. WorkTime

чрез WorkTime

WorkTime е приложение за работни графици, което дава приоритет на личния живот на служителите, като същевременно проследява дейностите на екипа и наблюдава успеха безпроблемно. С WorkTime работодателите могат да подобрят проследяването на производителността и да създадат атмосфера на офис, независимо от разстоянията.

Най-добрите функции на WorkTime

Мониторинг на неактивното и активното време на служителите

Достъпни цени в сравнение с други приложения за планиране

Повишава неприкосновеността на личния живот на служителите, като предотвратява правенето на екранни снимки и записването на съдържанието на приложението за календар.

Отчети за класацията за повишаване на ангажираността на служителите

Проследяване на дейностите – особено за дистанционни работници

Ограничения на работното време

Стръмна крива на обучение

Персонализирането на отчетите за работния график на служителите може да се окаже трудно

Цени на WorkTime

Безплатно: 0 долара

Основен: 5,99 $/месец/служител

Премиум: 7,99 $/месец/служител

Enterprise: 9,99 $/месец/служител

Оценки на клиентите на WorkTime

G2: 4,6/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 70 рецензии)

9. Sling

чрез Sling

Sling е приложение за планиране на графиците на служителите, което помага на организациите да проследяват смени на своите служители, да увеличат производителността и да намалят отсъствията. С вградената функция за комуникация в екипа, вашите служители ще отбележат значително повишение на производителността.

Най-добрите функции на Sling

Вградена система за съобщения за членовете на екипа

Супер интуитивна платформа

Лесно делегиране на задачи

Проследяване на работното време на служителите безпроблемно

Ограничения на Sling

Претоварване с известия

Трудности при филтрирането на разговори

Цени на Sling

Безплатно: 0 долара

Премиум: 1,70 $/потребител/месец

Бизнес: 3,40 $/потребител/месец

Оценки на клиентите на Sling

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

10. 7shifts

чрез 7shifts

7Shifts е приложение за планиране на графици за ресторанти, което им помага да работят по-ефективно с интуитивно планиране и проследяване на времето, за да се оптимизира комуникацията и резултатите. 7Shifts действа като платформа за управление на служителите в ресторантите – от наемането и обучението на персонала до планирането и управлението на работните графици.

Най-добрите функции на 7shifts

Комуникация в приложението

Отзивчива поддръжка на клиенти

Проследими графици на служителите

Лесно планиране на смени и заявки за отпуск

Ограничения на 7shifts

Няма бутон за редактиране

Ограничени функции за работния график в безплатния план

Цени на 7shifts

Компенсация: Безплатно

Entrée: 29,99 $/месец/местоположение (максимум 30 служители)

The Works: 69,99 $/месец/местоположение за неограничен брой служители

Gourmet: 135 $/месец/местоположение за неограничен брой служители

Оценки на клиентите на 7shifts

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Въведете приложение за работни графици, за да повишите производителността на екипа си

В областта на приложенията за планиране на работния график ClickUp е кралят! Интуитивният му интерфейс опростява задачите, осигурява безпроблемно сътрудничество и позволява безпрецедентно планиране на работния график. С ClickUp организациите могат да разгърнат производителността и хармонията в работния процес. Започнете да използвате ClickUp още днес!