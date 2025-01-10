10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Calendly през 2025 г.

Ако някога сте трябвало да насрочите среща с някого, вероятно сте чували за Calendly. Благодарение на лесната си употреба, през последните години той се превърна в един от най-популярните инструменти за планиране на срещи.

Това обаче не е функция, която е уникална за Calendly. Има много алтернативи и конкуренти на Calendly, които предлагат подобно или по-добро преживяване както за вас, така и за вашите потенциални клиенти.

Ако търсите алтернатива на Calendly, сте в сигурни ръце. Седнете, отпуснете се и разгледайте нашия списък с най-добрите опции, които можете да проучите през 2025 г. и след това. 📅

⏰ 60-секундно резюме Търсите алтернативи на Calendly за планиране на срещи и ангажименти? Ето няколко варианта, които можете да разгледате: ClickUp – Повече от инструмент за планиране, той предлага управление на проекти, изглед на календара и интеграция с Google Calendar и Outlook.

Google Calendar – Прост избор за тези, които използват екосистемата на Google, с лесно планиране и управление на календара.

Doodle – Позволява на групите да гласуват за времето на срещите, което улеснява планирането.

Setmore – Безплатен софтуер за планиране за малки фирми с управление на календар и напомняния.

Acuity Scheduling – Персонализирано планиране с възможност за самостоятелно резервиране от страна на клиента, формуляри за регистрация и обработка на плащания.

YouCanBookMe – Синхронизира се с календара ви за персонализирана страница за резервации.

HubSpot Meeting Scheduler – част от CRM на HubSpot, оптимизираща планирането на срещи и управлението на контакти.

TimeTap – Разширено планиране с чакащи списъци, резервации за курсове и управление на клиенти.

Jotform – инструмент за създаване на формуляри, който предлага и планиране на срещи.

Picktime – Безплатен софтуер за планиране с резервации за курсове, управление на персонала и интеграция с календар.

Какво е Calendly?

Calendly е популярен онлайн инструмент за планиране на срещи, който можете да използвате за планиране на разговори, срещи и ангажименти. Софтуерът улеснява създаването на страница за резервации, синхронизирането ѝ с календара ви и споделянето ѝ с потенциални или съществуващи клиенти, за да могат да правят резервации директно.

Малките предприятия, агенциите и свободно практикуващите професионалисти използват най-добрите приложения за планиране като Calendly, за да опростят процеса на резервиране на срещи. Това спестява време, енергия и ненужна комуникация, така че можете да оптимизирате целия процес преди срещата за всички участници.

Calendly изпраща и напомняния в софтуера за планиране на срещи, така че никой да не пропусне среща отново. Освен това, има интеграции на Calendly, които свързват приложението за планиране с други популярни инструменти за планиране на срещи и групови срещи.

Какво да търсите в алтернатива на Calendly?

Инструменти като Calendly са създадени, за да премахнат необходимостта от размяна на имейли при опит да се насрочат срещи или разговори. Всяка алтернатива на Calendly трябва да включва същите основни функции, както и всички други, които бихте искали да добавите към своя набор от инструменти.

Ето какво да търсите, когато обмисляте алтернативи на Calendly:

Функции: Приложението разполага ли с функциите, от които се нуждаете? Добавя ли нови функции?

Удобство на употреба: Софтуерът лесен ли е за използване? Членовете на екипа ви могат ли да се научат бързо да го използват?

Интеграции : Инструментът интегрира ли се с други, които вече използвате? Можете ли да разширите функционалността с вградени или външни интеграции?

Споделяне: Лесно ли е да споделите страницата си за резервации или линка с други хора? Можете ли да я вградите в уебсайта си?

Опции за плащане: Можете ли да настроите платени срещи? Работи ли с Stripe, PayPal, Square или друг процесор?

Опит на крайния потребител: Приложението лесно ли се използва от вашите клиенти?

Ценови планове: Има ли безплатен план? Можете ли да използвате безплатната версия или се нуждаете от премиум план за функциите, от които се нуждаете?

Най-подходящото за вас календарно приложение зависи от вашата цел или задача. Решете какво е най-важно за вас, след което разгледайте нашите най-добри алтернативи на Calendly, за да намерите идеалния вариант за вас.

10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Calendly през 2025 г.

Има стотици инструменти, които предлагат календари, онлайн формуляри или комбинация от двете, които твърдят, че улесняват процеса на резервиране на срещи.

Ето най-доброто от най-доброто – нашата селекция от най-добрите алтернативи на Calendly, които можете да използвате в бизнеса си през тази година.

Планирайте с ClickUp С ClickUp Calendar View можете да организирате, планирате и проследявате срещи по дни, седмици или месеци, всичко на едно място.

Една от най-добрите алтернативи на Calendly е ClickUp. Известен като мощно средство за продуктивност, ClickUp има много да предложи и на екипи, които искат по-оптимизиран начин за организиране и преглед на срещи, събрания и разговори.

Следете отблизо графика си с изгледа на календара на ClickUp от уеб версията или в мобилното приложение. Вижте всичките си задачи, срещи и събрания на едно място. Можете да преглеждате графици, да визуализирате управлението на работната си натовареност и да споделяте календара си публично с членовете на екипа или с по-широката аудитория.

Календарният изглед на ClickUp също се свързва безпроблемно с вашия Google Календар, за да не пропуснете нищо.

Когато става въпрос за приемане на резервации и планиране на срещи, използвайте ClickUp Forms, за да улесните работата си. Създайте лесни за ползване формуляри, които автоматично препращат отговорите към правилния член на екипа. Персонализирайте полетата за събиране на данни и използвайте условна логика, за да подобрите процеса на резервация.

Преминавайте между гъвкавия изглед на таблица и изглед на календар в ClickUp 3.0, за да визуализирате по най-добър начин цялата си работа.

След като получите отговорите, можете автоматично да ги превърнете в задачи в ClickUp. ClickUp е създаден за планиране на задачи и управление на времето, така че вие и вашият екип можете да управлявате срещите и да се занимавате с целия процес по обслужване на клиенти на едно място.

Огромно предимство на ClickUp е възможността за персонализиране на платформата, но ние разполагаме и с огромна библиотека от готови шаблони, включително шаблони за управление на времето, ако искате да започнете бързо.

Библиотеката с интеграции ви дава възможност да разширите предимствата от използването на ClickUp с други приложения във вашия набор от инструменти, като HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack и Zoom. Свържете се с още повече приложения чрез Zapier и отключете разширени функции с над 1000 инструмента.

Ако все още не сте готови да се сбогувате напълно с Calendly, ще се радвате да научите, че ClickUp има вградена интеграция с Calendly, така че можете да се насладите на най-доброто от двата инструмента на едно място. 🤩

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте графика си в календара си, а след това го споделете лесно с другите.

Планирайте, организирайте и проследявайте напредъка с вграден софтуер за управление на задачите.

Използвайте ClickUp Forms, за да създадете персонализирани формуляри за резервации и срещи.

Превърнете отговорите от формулярите в задачи, за да не пропусне екипът ви нито една възможност.

Насладете се на безпроблемна интеграция с други инструменти във вашия работен процес за срещи.

Ограничения на ClickUp

Поради големия брой налични опции за персонализиране, някои потребители може да сметнат ClickUp за прекалено сложен в началото.

Макар че можете да приемате резервации и да управлявате календара си с ClickUp, той не функционира по същия начин като Calendly. Така че, ако предпочитате процеса на резервация на Calendly, можете да интегрирате своя акаунт в Calendly с ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3800+ отзива)

2. Google Calendar

Почти всеки е запознат с Google Calendar, който се превърна в един от най-популярните инструменти за лична и бизнес употреба. В рамките на Google Workspace, Google Calendar става още по-полезен – с инструменти и функции, които могат да го превърнат във вградена система за планиране на срещи, която да се конкурира с Calendly. 📆

Софтуерът за планиране на срещи е идеален за компании, които търсят популярни инструменти за планиране, които работят в различни екипи.

Най-добрите функции на Google Calendar

Задайте наличността си за срещи въз основа на настройките на Google Calendar.

Персонализирайте времевите интервали и продължителността на срещите (идеално за групови срещи)

Споделете вашата професионално изглеждаща страница за резервации с линк или я вградете във вашия уебсайт.

Ограничения на Google Calendar

Страниците за резервиране на срещи понастоящем не са достъпни в най-достъпния план на Google Workspace, Business Starter.

Ако вече използвате друга екосистема, като Microsoft Office 365, инвестицията в Google Workspace може да се окаже ненужна.

Цени на Google Calendar

Google Calendar е включен в плановете на Google Workspace:

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Calendar

Няма отделна система за оценяване на Google Calendar, но ето как Google Workspace като цяло се оценява от потребителите:

G2: 4. 6/5 (над 40 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 15 100 отзива)

3. Doodle

Doodle е онлайн инструмент, който бързо набра популярност благодарение на функцията си за планиране на групови срещи, но сега разполага и с инструмент за резервации, който може да замести Calendly. Инструментът за групово планиране и насрочване на срещи се интегрира с календарния инструмент по ваш избор, за да показва наличността и видовете срещи и да позволява на другите да резервират времеви слотове при вас. ✏️

Най-добрите функции на Doodle

Задайте часовете, в които сте на разположение, на страницата си за резервации.

Персонализирайте броя на резервациите, които можете да приемате на ден, или добавете буферно време.

Изпращайте напомняния на вашите клиенти, за да не пропуснат срещата си.

Ограничения на Doodle

Някои потребители изразяват недоволство от опитите да планират срещи или разговори с хора от различни часови зони.

Doodle няма вграден календар, затова трябва да го свържете с календара си в Google или Microsoft Office 365.

Цени на Doodle

Безплатно

Pro: 6,95 $/месец на потребител, плаща се годишно

Екип: 8,95 $/месец на потребител, плаща се годишно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1700 отзива)

4. Setmore

Setmore е безплатен онлайн софтуерен инструмент за планиране на срещи, който работи като алтернатива на Calendly. Приложението ви позволява да приемате онлайн резервации, да изпращате напомняния и да управлявате плащания, което го прави добър избор за фирми, агенции и свободни професионалисти, които искат да организират платени разговори или срещи. 📞

Най-добрите функции на Setmore

Създайте и персонализирайте страницата си за онлайн резервации с лога, потоци от социални медии и рецензии.

Добавете инструменти за онлайн срещи като Zoom или Teleport видео връзки към срещите с едно кликване.

Приемайте онлайн плащания за вашите срещи или разговори

Ограничения на Setmore

Някои потребители биха искали опциите за персонализиране да бъдат по-гъвкави – например да се показва наличността за отделни дни, а не за цялата седмица.

Възможно е да няма достатъчно възможности за персонализиране на нивата на разрешения за някои потребители, които искат асистентите им да планират срещите им, но нямат възможност да отхвърлят или възстановят резервации.

Цени на Setmore

Безплатно

Pro: 5 $/месец на потребител, плаща се годишно (максимум двама потребители)

Екип: 5 $/месец на потребител, плаща се годишно (неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за Setmore

G2: 4. 5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

5. Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е популярен инструмент за планиране на срещи с клиенти от екипа на Squarespace. С Acuity Scheduling можете да приемате резервации, да управлявате плащанията по сигурен начин и да използвате автоматизация на работния процес, за да подобрите процеса на планиране на срещите от начало до край. 📝

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Задайте своята наличност и персонализирайте кога и как клиентите могат да правят резервации при вас, за да можете да приоритизирате работата си

Позволете на клиентите да планират, променят или отменят своите срещи и изпращайте SMS напомняния.

Предлагайте периодични абонаменти за членство или курсове, приемайте депозити и съхранявайте данните за картите по сигурен начин.

Ограничения на Acuity Scheduling

Потребителите предлагат да кликнете, за да приемете покани за календара, вместо събитията да се добавят автоматично към избрания от вас календар.

Някои потребители биха искали страницата за резервации да е по-лесна за персонализиране, за да отговаря на техните нужди за планиране.

Цени на Acuity Scheduling

Emerging: 16 $/месец за един потребител, плаща се годишно

Растящ: 27 $/месец за до шест потребители, плаща се годишно

Powerhouse: 49 $/месец за до 36 потребители, плаща се ежегодно

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (5500+ отзива)

6. YouCanBookMe

YouCanBookMe е онлайн инструмент за планиране, който твърди, че поставя потребителското преживяване в центъра на своята дейност. Платформата дава възможност да създавате персонализирани формуляри за резервации, да управлявате наличните времеви слотове и да използвате автоматизация, за да подобрите преживяването на клиентите. 🙌

Най-добрите функции на YouCanBookMe

Записвайте срещи по персонализиран начин, включително с линкове за еднократна употреба, резервации само по заявка и ограничения за резервации.

Персонализирайте страницата си за резервации с поддръжка на различни изгледи за наличност, валути, часови зони и езици.

Изпращайте напомняния, имейли за проследяване и имейли за неявяване, които съответстват на брандинга на вашата компания.

Ограничения на YouCanBookMe

Някои потребители споделят, че е трудно да се персонализира външният вид на страницата за резервации, включително добавянето на фирмени лога.

Вече не можете да интегрирате YouCanBookMe с календарите на Apple.

Цени на YouCanBookMe

Безплатно

Платена: 10,80 $/месец за календар, плаща се ежегодно

Рейтинги и отзиви за YouCanBookMe

G2: 4. 7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 300 отзива)

7. HubSpot Meeting Scheduler

HubSpot предлага много безплатни инструменти и функции за маркетингови и търговски екипи, а техният инструмент за планиране на срещи е един от тях.

С безплатното решение за планиране на срещи на HubSpot можете да показвате наличността, да резервирате срещи без размяна на имейли, да управлявате резервациите за срещи по принципа „round-robin“ и да опростите процеса на планиране. 🐦

Най-добрите функции на HubSpot Meeting Scheduler

Вградете календара или инструмента за планиране на срещи в уебсайта си.

Синхронизирайте автоматично всички резервации и данни с вашия HubSpot CRM.

Интегрирайте с Google Calendar и Microsoft Office 365 Calendar

Ограничения на HubSpot Meeting Scheduler

Потребителите съобщават, че планиращият инструмент прави разлика само между „свободен“ и „зает“ и не взема предвид други статуси като „извън офиса“.

Някои потребители предполагат, че опцията за скриване на логото на HubSpot на страницата за резервации е ограничена до по-скъпите професионални планове.

Цени на HubSpot Meeting Scheduler

Можете да получите достъп до планиращия срещи като част от следните планове на HubSpot Sales Hub:

Безплатно

Стартово ниво: 18 $/месец за двама потребители, плаща се годишно (9 $/месец за всеки допълнителен потребител)

CRM Suite Starter: 240 $/година за двама потребители, плаща се ежегодно

Професионална версия: Започва от 450 $/месец за пет потребители, плаща се годишно (90 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Enterprise: Цена от 1500 USD/месец за 10 потребители, плаща се ежегодно

Оценки и отзиви за HubSpot Meeting Scheduler

Планиращият срещи инструмент на HubSpot е включен в техния Sales Hub. Ето текущите резултати на HubSpot Sales Hub:

G2: 4. 4/5 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

8. TimeTap

TimeTap е онлайн инструмент за планиране на срещи, който можете да използвате за управление на резервациите между членовете на персонала, с клиенти и на различни места. Платформата има за цел да намали административните задачи, като организиране на срещи, и включва полезни функции, като автоматични напомняния за срещи. ⚒️

Най-добрите функции на TimeTap

Насладете се на двупосочна синхронизация на календара, за да не се налага да актуализирате ръчно TimeTap или работния си календар.

Създайте автоматизиран списък с чакащи, който да ви помогне да запълните отменените в последния момент резервации.

Възползвайте се от приблизителното време за пътуване благодарение на интеграцията с Google Maps.

Ограничения на TimeTap

Някои потребители изразиха недоволство, че известията в реално време не се доставят толкова ефективно, колкото са се надявали.

Опциите за персонализиране са ограничени, особено в сравнение с други инструменти в тази област.

Цени на TimeTap

Професионална версия: Започва от 22,45 $ на месец.

Бизнес: Започва от 40,45 $ на месец.

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за TimeTap

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

9. Jotform

Jotform е известен със своите прости, но ефективни възможности за създаване на формуляри, но може да се използва и като алтернатива на Calendly с функцията за планиране на срещи. Използвайте шаблона, за да приемате онлайн резервации, да персонализирате времето за срещи и да изпращате напомняния на клиентите. 👀

Най-добрите функции на Jotform

Персонализирайте продължителността и интервалите на времевите слотове за срещи

Изпращайте автоматични имейли с напомняния на клиентите

Разширете възможностите на Jotform с вградената интеграция с Google Calendar.

Ограничения на Jotform

Някои потребители изразяват желание Jotform да има по-стабилна вградена календарна система.

С толкова много шаблони и възможност за персонализиране на вашето преживяване с Jotform Apps, някои потребители може да намерят преживяването за прекалено сложно.

Цени на Jotform

Безплатно

Бронз: 34 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Silver: 39 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Gold: 99 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Jotform

G2: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1600 отзива)

10. Picktime

Picktime е онлайн платформа за планиране на срещи, която включва също фактуриране, отчети за продажбите, управление на клиенти и управление на екипи. Екипите могат да използват Picktime за записване на срещи, резервации за курсове и заявки за оборудване чрез онлайн страница за резервации. 🌻

Най-добрите функции на Picktime

Създайте календар, след което персонализирайте правилата, за да съответстват на вашата наличност.

Автоматично уведомявайте клиентите за предстоящи резервации, за да избегнете неявяване

Интегрирайте с популярни доставчици на видеоконферентни услуги като Google Meet, Microsoft Teams и Zoom.

Ограничения на времето за избор

Според някои клиенти на потребителите, опциите за уведомяване при промяна на датите или часовете са ограничени.

Някои потребители биха искали да има повече опции за персонализиране на системата за резервации.

Цени на Picktime

Безплатно

Стартово ниво: 3 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Про: Цена от 2,25 $/месец на потребител, фактурирана ежегодно

Оценки и рецензии за Picktime

G2: 4. 8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

Опростете процеса на планиране с тези алтернативи на Calendly

Calendly може да е една от най-известните онлайн платформи за планиране, но има много алтернативи с същите функции или дори по-атрактивен начин за резервиране и управление на срещи.

Използвайте този наръчник, за да намерите идеалния вариант за вас, така че да опростите процеса на насрочване на срещи и да създадете по-добро потребителско преживяване за вашите клиенти.

Ако търсите инструмент, който предлага повече от софтуер за планиране на срещи, опитайте ClickUp безплатно. Тази всеобхватна платформа предлага мощни инструменти, които ви спестяват време и повишават производителността, като управление на задачи, проследяване на цели и управление на проекти. ✨