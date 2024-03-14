Преглед на Calendly с цени и функции за 2025 г.

Съвременните онлайн календари улесняват организирането на работата и проактивното управление на времето. ⏰

Вземете например Calendly. Широко известен като едно от най-добрите приложения за календар, Calendly автоматизира и управлява графика ви. Както ще покаже следният преглед на Calendly, това приложение за планиране предлага много полезни функции, които спестяват време и усилия на заетите професионалисти или екипи.

Calendly обаче не е единственият софтуер за планиране на срещи. Има и други отлични алтернативи, като една от тях заслужава специално внимание.

Нека изясним какво е Calendly и какви функции предлага. Ще разгледаме безплатния план на Calendly, както и платените версии, и ще видим какво казват потребителите за тях. След това ще разгледаме една от най-добрите алтернативи за планиране, за да имате цялата информация, от която се нуждаете, за да направите правилния избор за вашия бизнес. 🤔

Какво е Calendly?

Calendly е приложение за планиране, което автоматизира календара ви и премахва досадните размени на имейли. Гъвкавата му функционалност ви позволява да изберете броя срещи на ден и видовете срещи, които предлагате.

Например, може би сте фрийлансър или собственик на малък бизнес, който иска да планира срещи или консултации. Или сте специалист по подбор на персонал, който планира интервюта с кандидати. Той е идеален и ако сте ръководител на екип, който управлява групово събитие, в което участват няколко членове на екипа, и имате нужда да виждате споделен календар. 👪

Процесът на планиране на срещи е прост. Софтуерът ви помага да създадете страница за резервации и я синхронизира с календара ви, като автоматично открива вашата часова зона. След това, за да използвате Calendly, просто добавете свободното си време в календара си.

Можете да споделите вашата Calendly връзка чрез имейл или текстово съобщение. Можете също да вградите Calendly планиращия инструмент във вашия уебсайт. Това позволява на поканените да изберат времето, което им е най-удобно. След това системата потвърждава времето на срещата с всички участници и го добавя в техните календари. 🗓️

Основни характеристики на Calendly

Calendly е известен като една от най-добрите платформи за планиране на срещи, които се предлагат днес. Нека разгледаме функциите на Calendly, за да разберем защо.

1. Персонализирани типове събития

Създавайте и персонализирайте различни видове събития с Calendly, за да могат клиенти и потенциални клиенти да планират срещи с вас.

Безплатният план позволява само индивидуални срещи с една продължителност – например, 15-минутна индивидуална разговор за запознаване. Но можете да настроите неограничен брой срещи от този тип. Имате също така възможност да изпратите анкета за срещата, за да прецените предпочитанията на участниците по отношение на времето. 📝

Платените планове, от друга страна, предлагат много повече функции и неограничен брой типове събития. Можете да настроите индивидуални, групови, колективни или кръгови срещи, в зависимост от плана си.

Можете също да персонализирате колко срещи могат да бъдат резервирани на ден и колко близо една до друга могат да бъдат резервирани, ако искате да избегнете последователни срещи. Например, можете да го настроите така, че да не показвате наличност за определен ден, след като са резервирани три срещи, и да имате поне 15 минути между резервациите.

2. Удобни известия

Автоматично изпращайте текстови напомняния и последващи имейли с Calendly

Когато някой си запази среща с вас, Calendly генерира страница за потвърждение за вашия поканен и ви уведомява за срещата. Той също така изпраща на вас и на вашия поканен автоматични напомняния преди срещата, което намалява вероятността от неявяване и гарантира, че всички са подготвени. 🔔

За да постигнете максимален ефект, можете да персонализирате текстовите или имейл напомнянията и да изпращате персонализирани последващи съобщения след срещата.

3. Спестяване на време при маршрутизирането

С формулярите за маршрутизиране на Calendly можете да задавате квалификационни въпроси и да насочвате клиентите към подходящия календар.

Някои клиенти може да се нуждаят от помощ, за да определят подходящия за тях тип среща или подходящия човек, с когото да се срещнат. Calendly предлага формуляри, които можете да персонализирате с квалификационни въпроси. Отговорите на тези въпроси показват на системата къде да ги насочи, така че не е необходимо да се намесвате, докато не дойде време за срещата. ↪️

4. Полезна аналитика

Таблото на Calendly ви предоставя полезна информация.

При платените планове имате достъп до аналитични данни като популярни часове и типове срещи, както и брой отменени или пренасрочени събития. Те могат да се филтрират по тип събитие или по лица, групи или екипи. Тези тенденции дават представа за дейността във времето, подпомагат бизнес стратегията ви, дават информация за маркетинговите ви кампании и ви позволяват да планирате по-добре наличността на екипа. 📈

5. Широк спектър от интеграции

С вградената интеграция на Calendly в ClickUp можете да създавате персонализирани автоматизации.

Интеграциите на Calendly са разнообразни и включват много други популярни инструменти, като например:

Инструменти за видеоконферентна връзка, като Zoom, Microsoft Teams, Google Meet или GoTo Meeting

Платформи за продажби, маркетинг и CRM, като Salesforce, HubSpot, Marketo или Active Campaign

Инструменти за съобщения, като Gmail или Mailchimp 📫

Платежни портали, като PayPal, Stripe или Stax Payments

Други инструменти за планиране, като Google Calendar, Outlook и Office 365

Коннектори, като Zapier, Tray. io или вградения API на Calendly

Calendly се интегрира и с платформата за управление на проекти ClickUp. Когато някой насрочи среща с вас в Calendly, информацията за събитието се импортира автоматично в ClickUp. Можете също да превърнете информацията от Calendly в проследима задача в ClickUp. Това улеснява управлението на вашите срещи и работния процес на едно централно място.

6. Разширени функции за сигурност

Calendly предлага множество функции за сигурност, включително еднократно влизане

Записването на срещи не само е лесно, но и безопасно. Вашите данни в Calendly са защитени от система за сигурност от корпоративно ниво. За начало, инфраструктурата се хоства на защитен облачен сървър, приложението е защитено с firewall, а данните на клиентите се криптират както в покой, така и при пренос.

Мерките за съответствие и поверителност включват доклади SOC 2 Type 2, SOC 3 и ISO/IEC 27001. Спазват се насоките на Финансовата регулаторна агенция (FINRA) и Закона Gramm-Leach-Bliley (GLBA). 🔐

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 10 $/месец на работно място

Екипи: 16 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени и демо версия

Предимства на използването на Calendly

Освен всички функции, които споменахме в този преглед на Calendly, приложението за планиране има и няколко други предимства.

Леснота на използване

Удобният интерфейс на Calendly ви позволява да започнете да го използвате бързо. Разбира се, може да се наложи да проверите как се използват някои от по-напредналите функции, но като цяло той е изключително интуитивен от самото начало и ви предлага отлично потребителско изживяване. ✨

Разширени опции за обслужване на клиенти

Всички планове включват 24/7 поддръжка по имейл и чат на живо, както и достъп до Центъра за ресурси. Тук ще намерите отговори на често задаваните въпроси (FAQ), както и редица полезни видео уроци, уебинари, електронни книги и блогове.

Ако сте на план Enterprise, получавате и телефонна поддръжка и специален партньор по акаунта, който ще ви помогне при въвеждането, имплементирането и адаптирането. 🎧

Персонализиране на бранда

Докато безплатният план има вграден брандинг на Calendly, платените опции ви позволяват да го премахнете и да добавите вашия брандинг към страницата за резервации. Можете също да персонализирате цветовете и да добавите допълнителни линкове и пренасочвания към страницата за потвърждение, за да максимизирате възможността за ангажираност с вашия поканен. 🤝

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Calendly

Никое ревю на Calendly не би било пълно, без да споменем някои от предизвикателствата, с които може да се сблъскате.

Ограничения на безплатния план

Безплатният план предлага изключително ограничени функции. Той позволява само една връзка с календар и можете да планирате само един тип събитие. Не можете да планирате повтарящи се срещи, да изпращате имейли с напомняния или да правите последващи действия.

Освен това, опциите за персонализиране са ограничени до качването на логото ви на страницата за резервации и избора на края на URL адреса.

Този основен план може да отговори на нуждите от планиране на индивидуални фрийлансъри или много малки фирми, но ако размерът на вашата компания изисква по-сложен софтуер за планиране на срещи, ще ви е необходим платен акаунт в Calendly. 💸

Случайни проблеми с планирането

Някои потребители са имали проблеми като двойни резервации. Това може да бъде особено трудно, когато се използват няколко календара. Други съобщават, че календарът им не се актуализира, за да покаже правилната им наличност, след като някой е отменил резервацията си. Въпреки че това не е нормално, може да искате да проверявате графика си от време на време.

Рецензии за Calendly в Reddit

За да получим по-широка представа за това как различни потребители възприемат Calendly, разгледахме някои ревюта за Calendly в Reddit.

В едно от ревютата на безплатния план на Calendly, написа но от професор, се споменава ограниченият набор от функции, но се подчертава, че работи добре за работното време:

„Calendly не е лесен за конфигуриране, а безплатната версия е много ограничена. Въпреки това, той се интегрира добре с Outlook. Аз го използвам, за да планирам работното време в офиса, и това улеснява значително процеса както за студентите, така и за мен.“

Важно е и как го използвате, както казва друг потребител:

„Според мен, изпращането на студени имейли с линк към Calendly не е най-добрият подход. Не сте предоставили никаква стойност или причина да се запази час. Необходимо е да има размяна на мнения, за да се прецени дали си заслужава да се ангажирате с определен час. Едва след като има стойност, бих изпратил линка.“

Един потребител отбеляза, че някои системи не позволяват използването на Calendly:

„Имам само няколко клиента, които отказват – обикновено защото Calendly е блокиран от офисната им VPN или защитна стена по някаква причина. За тези хора просто пращам общо съобщение: „Ето какво имам в момента: П… В… С… и т.н.“ и им напомням, че тази информация може да се промени по всяко време, затова моля да отговорят бързо, за да ограничим размяната на съобщения.“

Ако имате съмнения след нашата рецензия за Calendly, не се притеснявайте – има и други софтуерни опции за планиране.

Една от най-добрите алтернативи на Calendly е ClickUp. ✨

Управлявайте и организирайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

ClickUp Calendar view улеснява планирането и управлението на проекти и срещи, изготвянето на времеви рамки и прегледа на натовареността на екипа ви – всичко на едно място. Можете да изберете дали да виждате задачите под формата на календар, времева линия или дневен планирач.

Поемете контрол над графика си и постигнете целите си с шаблона за календарно планиране на ClickUp.

ClickUp предлага и широка гама от шаблони за ежедневни планове, които ви спестяват да започвате от нулата. Има и много други шаблони, които ви помагат да управлявате по-добре графика си. Например:

ClickUp обаче е много повече от календар. Това е всеобхватна платформа за управление на проекти и продуктивност, която съчетава функциите на приложение за ежедневно планиране с предимствата на инструмент за график.

15+ изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Създаден за всички видове бизнеси – от свободни професионалисти и малки фирми до големи предприятия, той оптимизира работните процеси във всеки аспект от вашия бизнес – от творчески мозъчни бури и управление на календара до проследяване на задачи и проекти.

ClickUp предлага и удобна двупосочна синхронизация с Outlook, Google Calendar и Apple Calendar. Освен това се интегрира с Calendly и други инструменти като:

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

А с Zapier можете да създавате интеграции и автоматизации между ClickUp и други приложения, без да се налага да имате висока техническа експертиза.

Цени на ClickUp

Ценовите планове на ClickUp включват безплатна версия, която ви дава достъп до широк набор от функции безплатно. Въпреки това, трябва да се отбележи, че ако искате да се възползвате от най-новите AI функции, ще ви е необходим план Unlimited, Business или Enterprise.

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Планирайте срещите си перфектно с календарни приложения

Онлайн календарните приложения улесняват планирането на срещи, а Calendly е чудесен пример за това. То предлага много полезни функции, като персонализирани типове събития, известия, анализи и различни интеграции. Обширните мерки за сигурност гарантират безопасността на цялата система.

И, както показва този преглед на Calendly, той е лесен за използване и предлага добра поддръжка, което го прави добър избор за вашите нужди от планиране. ✅

Това обаче не е единствената опция. Ако търсите една универсална платформа за организиране на календара и задачите си, не търсете по-далеч от ClickUp.

ClickUp е едно място, където можете да планирате, управлявате задачи и проекти и като цяло да оптимизирате всеки аспект от работния си процес. Множеството опции за персонализиране на календара и списъка с задачи улесняват контрола върху вашата работа и тази на екипа ви, за да сте сигурни, че ще постигнете бизнес целите си.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес. Не бихте могли да си пожелаете по-добър партньор за успеха на вашия бизнес. 🥇