10 най-добри алтернативи и конкуренти на Doodle за професионално планиране

Няма как да се отрече, че мобилните или дигиталните календарни приложения са се наложили през последното десетилетие. Проучване на комуникационната платформа ECAL установи, че 70% от хората използват дигитален календар, за да управляват ежедневния си график. Но когато става въпрос за инструменти за планиране на срещи, Doodle си е извоювал ниша!

Като безплатен планировчик на срещи, Doodle ефективно оптимизира ежедневните срещи и екипни събития. Удобните му напомняния и интеграции насърчават целенасочените разговори.

Колкото и да е добър, Doodle може да не е най-подходящият избор за много компании. Някои потребители, например, намират интерфейса на платформата за тромав и желаят по-удобно за ползване решение.

За да ви помогнем да намерите подходящия инструмент за планиране според вашите нужди, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Doodle. Ще обхванем всичко – от основните функции и ограничения до цените и оценките за всяка платформа! 💯

Какво е Doodle?

Doodle е инструмент за планиране, който ви помага да организирате индивидуални и групови срещи. Благодарение на страницата за резервации, потребителите могат да провеждат срещи според своята наличност.

Платформата автоматично създава линкове за видеоконференции за всяка сесия и помага при планирането на срещи в различни часови зони.

Doodle ви спестява необходимостта да преглеждате имейли, за да планирате срещи, и ви помага да създавате анкети за събития, в които да каните хората да гласуват за свободното си време. Основните му функции ви позволяват да настроите автоматични напомняния или крайни срокове, за да сте сигурни, че всички ще отговорят. 😏

Въпреки че разполага с приличен набор от функции, Doodle би могъл да бъде подобрен с по-гладка и по-лесна функционалност за планиране. Освен това, онлайн инструментът за планиране има цялостен дизайн и процес на уведомяване, които може да не отговарят на нуждите на всеки екип или на целия ви работен процес по срещите.

Какво да търсите в алтернативите на Doodle?

Ето някои функции, които да имате предвид, докато разглеждате алтернативите на Doodle:

Многофункционални функции за планиране: Софтуерът трябва да ви помага да планирате срещи за всякакви цели и да предлага богати функции като напомняния, автоматични покани, анкети и други. Интеграция: Най-добре е да изберете инструмент, който може да се интегрира с инструменти за видео- или аудиоконференции, както и с други работни инструменти, които използвате. Удобен за ползване: Няма смисъл да Няма смисъл да си вземете приложение за планиране , ако използването му отнема много време. Достъпност за мобилни устройства: Това не е решаващ фактор, но наличието на поддържаща мобилна апликация ще ви помогне да планирате срещи по всяко време и навсякъде, като по този начин ще повишите ефективността си. Достъпни: Приложението за планиране не трябва да ви струва цяло състояние! Намерете алтернатива, която предлага желаните от вас функции на разумна цена. Шаблони: Допълнително предимство е, ако инструментът предлага шаблони за различни видове вътрешни и външни срещи, като Допълнително предимство е, ако инструментът предлага шаблони за различни видове вътрешни и външни срещи, като планиране на спринтове или стартиране на проекти. AI поддръжка: Какво по-добро от това да получите допълнителна помощ при транскрибирането на срещи или обобщаването на бележки? Опитайте да потърсите платформа, която предлага Какво по-добро от това да получите допълнителна помощ при транскрибирането на срещи или обобщаването на бележки? Опитайте да потърсите платформа, която предлага AI-базирани функции за срещи.

Планирайте срещи като професионалист с тези 10 алтернативи на Doodle

Използвайте най-добрите функции, описани по-горе, като отправна точка, докато разглеждате списъка ни с 10-те най-популярни алтернативи на Doodle, които включват както планиращи инструменти, така и инструменти за проучвания/анкети. Прочетете нашите рецензии и изберете този, който отговаря на всички ваши изисквания! ❣️

Открийте ClickUp Повтарящи се задачи Задайте повтарящи се задачи, за да оптимизирате работата си, като изберете графика на срещите си и го прегледате в календара си в ClickUp.

ClickUp е известен като решение за управление на проекти, което помага както на отделни лица, така и на екипи в управлението на задачи, проекти и процеси. Когато става въпрос за планиране и управление на срещи, пригответе се за гладко пътуване! 🚗

С пакета ClickUp Meetings можете лесно да организирате еднократни или повтарящи се срещи. Платформата разполага с вграден календар, който ви помага да планирате вътрешни и външни срещи и събития по всеобхватен начин. Просто плъзнете и пуснете всеки елемент в календара и сте готови!

Забравете за неудобството да изпращате многократни имейли, за да напомняте на участниците за предстоящи срещи. Напомнянията на ClickUp са лесни за настройка и помагат на екипите да следят графиците си на различни устройства – браузъри, настолни компютри и смартфони.

Освен планирането на срещи, ClickUp може да ви помогне да събирате обратна връзка и отговори лесно, използвайки изгледа „Формуляр“. Създавайте анкети или въпроси с персонализирани полета и вижте дали се нуждаете от описателни или обективни отговори от служители, клиенти или други сътрудници.

ClickUp предлага множество шаблони за срещи, подходящи за различни сценарии. Ето някои мнения, които ще ви харесат:

Ако имате чувството, че бележките ви от срещите са разхвърляни навсякъде, използвайте ClickUp AI, за да ги подредите! AI асистентът може да обобщи всяко съдържание за вас и дори да извлече задачи за действие от бележките от срещите!

Открийте ClickUp Brain Обобщете бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

AI функциите не са достъпни в безплатния план.

Дълга крива на обучение за повечето потребители, тъй като отнема време да се опознаят всичките му функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Google Workspace

Google Workspace е иновативно софтуерно решение, което не се нуждае от представяне! Освен че предлага персонализиран имейл за вашата компания, то ви помага да увеличите производителността чрез добре координирани срещи.

Можете да създадете виртуални сесии, като използвате опцията Meet на платформата. Добавете хора към разговорите си, като споделите код или линк. Ако излъчвате чрез пряк поток, можете да добавите до 100 000 зрители във вашия домейн.

Администраторите могат да конфигурират настройките на Workspace, за да направят Google Meet стандартното решение за видеоконферентна връзка в Google Calendar. Екипите могат да добавят ежедневния си график, да го споделят с други и да получават напомняния за срещи/събития в съответните си Gmail акаунти.

Google Workspace предлага и инструменти като Sheets, Docs и Chat, които правят сътрудничеството и управлението на работната натовареност по-ефективни.

Най-добрите функции на Google Workspace

Google Meet за провеждане на онлайн срещи

Обширен списък с инструменти за сътрудничество

Лесен за използване цифров календар

Поддържа предавания на живо

Възможност за споделяне на календарни графици

Ограничения на Google Workspace

Новите потребители може да намерят тази алтернатива на Doodle трудна за навигация.

Функциите се премахват без предизвестие.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 6 $/месец на потребител

Business Standard: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,5/5 (над 40 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

3. Calendly

Calendly е онлайн софтуер за планиране, който помага на хората да организират виртуални срещи за минути. Потребителите могат да споделят календарите си и да помолят поканените да изберат дата и час според свободното си време.

След като изберете, можете да автоматизирате изпращането на имейл до поканените с допълнителни подробности за срещата, като например линкове за покани за Google Meet. Препоръчваме да добавите подходящи заглавия към обажданията си и да настроите известия, за да сте подготвени преди срещата.

Calendly предлага персонализирани решения за планиране в четири области:

Технология Образование Финансови услуги Професионални услуги

Отличното административно управление на софтуера ви помага да се разраствате с разрастването на вашата организация, благодарение на кратък табло за делегиране на задачи, управление на потребителски групи и прилагане на промени в срещите в голям мащаб.

Най-добрите функции на Calendly

Удобни и основни функции за планиране

Изпраща автоматизирани имейли до получателите

Позволява споделяне на календара

Уведомления/сигнали за срещи

Цялостно управление на администрацията

Calendly се интегрира с множество платформи, като Salesforce и Zoom.

Ограничения на Calendly

Основните функции не предлагат нивото на гъвкавост, от което се нуждаят някои компании.

Трудно е да се създадат сложни работни процеси, които включват резервиране на няколко срещи едновременно.

Цени на Calendly

Безплатни

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Teams: 16 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Calendly!

4. SurveyMonkey – добра алтернатива на Doodle Polls

Ако използвате Doodle за анкети, SurveyMonkey е добра алтернатива. Като инструмент за софтуер като услуга (SaaS), той предлага опции за сътрудничество и създаване на анкети за съгласуване на графици, събития и работни ротации.

Създайте анкети, за да видите колко потенциални участници са на разположение, и изберете час, в който всички могат да се включат. SurveyMonkey ви позволява да изпращате автоматични напомняния на очакваните участници, подканвайки ги да отговорят на поканата. Ако смятате, че имейл уведомленията обикновено се игнорират, можете да изпращате покани за анкети и чрез линкове или публикации в социалните медии.

Освен това платформата предлага шаблони, които спестяват време и които можете да използвате за създаване на формуляри с предварително написани въпроси – винаги можете да ги персонализирате според вашата ситуация.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Създавайте формуляри с персонализирани въпроси

Бързо планиране с анкети

Възможност за изпращане на покани чрез линкове и социални медии

Удобни шаблони за формуляри

Ограничения на SurveyMonkey

Потенциални проблеми с поверителността на данните, посочени от някои потребители

Някои потребители биха искали платформата да предлага синхронизация в реално време с други инструменти.

Цени на SurveyMonkey

Предимство за екипа: 25 $/месец на потребител

Индивидуална цена: 39 $/месец

Team Premier: 75 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (9800+ отзива)

5. Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е инструмент за планиране и управление на задачи, който ви помага да автоматизирате работните си процеси и да организирате бързи срещи. Просто предоставете на поканените лица свободни часове в определени дни и те могат да изберат час, който им е удобен. Настройте автоматични напомнящи съобщения, които служат като известия за срещи.

Можете също така да показвате на клиентите си своята наличност в реално време. Това позволява автоматично записване на срещи, тъй като те могат лесно да отменят или пренасрочват срещите си.

Acuity Scheduling помага на професионалистите да създават формуляри с персонализирани въпроси за събиране на обратна връзка или повишаване на ангажираността на потребителите. Можете лесно да приемате онлайн плащания от страната или чужбина, като използвате надеждни платежни системи.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Цялостно резервиране на срещи и ангажименти

Синхронизира няколко календара

Автоматични напомняния

Формуляри с персонализирани въпроси

Поддържа международни плащания

Ограничения на Acuity Scheduling

Видео уроците могат да бъдат полезни за начинаещите потребители.

Ограничени възможности за персонализиране на началната страница в сравнение с други алтернативи на Doodle

Цени на Acuity Scheduling

Emerging: 16 $/месец

Растящ: 27 $/месец

Powerhouse: 49 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (390+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 5000 отзива)

6. YouCanBookMe

YouCanBookMe е проста алтернатива на Doodle, която ви помага да създавате персонализирани страници за срещи за безпроблемно планиране в различни часови зони. Използвайте персонализирани цветове, времеви рамки, текстове и лога, така че страницата ви за резервации да представя вашата марка и да осигурява безпроблемно преживяване на клиентите и членовете на екипа.

Освен че позволява индивидуални и групови срещи, платформата автоматизира и процесите по проследяване. Например, когато някой не се яви, не е нужно да изпращате имейл с въпрос защо не е успял да дойде – инструментът за планиране може да го направи автоматично за вас.

Харесахме функциите за сигурност на YouCanBookMe, като защита с парола за страниците за резервации и резервации само по заявка.

Най-добрите функции на YouCanBookMe

Персонализирани страници за срещи

Поддържа групово планиране

Автоматизира последващите действия и напомнянията

Страници за резервации, защитени с парола

Открива часови зони

Ограничения на YouCanBookMe

Актуализираният му календар може да има проблеми с интеграцията.

В сравнение с други алтернативи на Doodle, първоначалната настройка може да бъде трудна.

Цени на YouCanBookMe

Безплатни

Платен план: 10,80 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (320+ отзива)

7. HubSpot

По-известен с CRM възможностите си, HubSpot разполага с вграден планировчик на срещи, който помага на потенциалните клиенти да резервират време за срещи. Резервациите се добавят автоматично към графика ви и се синхронизират перфектно с Office 365 и Google Calendar.

Ако вече сте потребител на HubSpot, всеки нов потенциален клиент, който резервира среща, се добавя безпроблемно към вашата база данни. Тази платформа превъзхожда Doodle, като поддържа планиране по принципа „round-robin, което дава на потенциалните клиенти гъвкавост да се срещнат с всеки наличен представител. 👥

HubSpot ви позволява да вградите календара си в основния си уебсайт, за да покажете на потенциалните клиенти наличните дати. Можете също така да споделите директно линка към календара си.

Най-добрите функции на HubSpot

Интегрира се и синхронизира с Office 365 и Google Calendar.

Потенциалните клиенти се добавят към CRM, когато резервират среща.

Вграждаем календар

Планиране по принципа „кръг-кръг“

Ограничения на HubSpot

Изисква годишни договори, което не позволява на фирмите да ги прекратят по средата на срока.

Може да бъде твърде скъп и сложен за използване от стартиращи компании в сравнение с други алтернативи на Doodle.

Цени на HubSpot

Платформата предлага различни ценови нива за различни пакети – разгледайте уебсайта за повече подробности.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 отзива)

8. Rallly

Rally е друг инструмент за планиране и сътрудничество, който улеснява организирането на събития и срещи. Той ви помага да създавате срещи с персонализирани дати, а основният табло за срещи ви позволява да видите наличността на всички участници.

Потребителите могат също да добавят коментари с важни бележки преди срещата. Можете да изпратите всичките си покани за Rallly чрез един единствен линк.

Платформата прави анкетите за срещи доста интуитивни – след като всички участници гласуват в създадената от вас анкета, можете бързо да финализирате датата и часа на срещата с няколко кликвания и да определите кои срещи трябва да се проведат първи.

Най-добрите функции на Rallly

Лесни за използване инструменти за създаване и планиране на събития

Опростена функция за гласуване за големи групи

Интеграция с Zapier за свързване на Rallly с популярни календарни инструменти

Споделени страници за събития

Ограничения на Rallly

Ограничена поддръжка за сложни работни процеси при срещи

Без CRM функции – въпреки че много от алтернативите на Doodle в този списък също не включват такива.

Цени на Rallly

Безплатни

Pro: 3,5 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Rallly

TrustPilot: 4,3/5 (по-малко от 10 отзива)

9. Jotform

Jotform е друга чудесна алтернатива на Doodle, която ви позволява да създавате персонализирани формуляри за различни случаи, включително анкети за срещи. Можете да използвате инструмент за създаване на персонализирани анкети и да настройвате аспекти като местоположение, час, дейности и менюта за събития. Прегледайте всички подадени данни в Jotform Tables.

Можете да създавате формуляри за срещи както от мобилното си устройство, така и от настолния си компютър. Онлайн инструментът за планиране поддържа създаването на формуляри офлайн, като автоматично синхронизира напредъка ви, когато се върнете онлайн. Създавайте формуляри съвместно с други членове на екипа и персонализирайте страниците с благодарности според вашите предпочитания.

Jotform предлага вълнуваща гама от шаблони за формуляри за срещи, включително опции за отчетни срещи и присъствени списъци.

Най-добрите функции на Jotform

Създател на формуляри без кодиране

Интегрира се с над 100 приложения

Поддържа онлайн събиране на плащания чрез формуляри

Широк спектър от възможности за персонализиране

Създаване на офлайн формуляри

Ограничения на Jotform

Интеграциите понякога могат да бъдат нестабилни.

Ограничена гъвкавост на дизайна за планиране на срещи

Цени на Jotform

Starter: Безплатно

Бронз: 34 $/месец

Silver: 39 $/месец

Gold: 99 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,6/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 отзива)

10. SurveySparrow

SurveySparrow ви помага да създавате персонализирани анкети за всички ваши бизнес нужди. Независимо дали събирате обратна връзка от клиенти или организирате срещи, то ви подкрепя.

С помощта на функцията Повтарящи се анкети на инструмента можете лесно да създадете формуляри за повтарящи се срещи. Можете също да персонализирате кога да се изпращат напомняния на потребителите.

Формулярите могат да бъдат силно персонализирани и, ако е необходимо, можете да ги настроите да бъдат многоезични, за да се адаптират към глобалната аудитория. Започнете от нулата или изберете от списъка на SurveySparrow с над 500 шаблона.

Survey Sparrow позволява създаването на множество под-акаунти за клиенти на агенции, което позволява централизирано фактуриране и по-гладка комуникация.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Повтарящи се анкети

Под-акаунти за клиенти

Поддържа многоезични формуляри

Изпраща напомняния

Ограничения на SurveySparrow

Понякога може да работи бавно в сравнение с други онлайн инструменти за планиране.

Може да е необходимо техническо ръководство за подпомагане на новите потребители.

Цени на SurveySparrow

Свържете се с нас за цени

Оценка и рецензии за SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 80 отзива)

Разгледайте ClickUp като вашата перфектна алтернатива на Doodle

Алтернативите на Doodle, които разгледахме, са внимателно създадени, за да намалят броя на имейлите с напомняния и конфликтите в Google Calendar.

Ако търсите универсален инструмент за планиране с ключови функции за планиране на срещи, създаване на формуляри и CRM, обмислете ClickUp! С неговите разширени функции можете да получите впечатляващи възможности за планиране и управление на проекти на една платформа. 🥳