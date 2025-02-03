11 най-добри алтернативи на Jotform, които да опитате през 2025 г.

Мислите да преминете от Jotform?

Сега е идеалният момент да разгледате алтернативи на Jotform , които отговарят на вашите нужди.

Макар Jotform да е любим инструмент за създаване на онлайн формуляри, има много нови опции – някои с по-добри функции, по-лесни интерфейси и по-гъвкави цени. Всъщност, създаването на привлекателни, базирани на данни формуляри е по-лесно от всякога с тази растяща гама от мощни инструменти за създаване на формуляри, отговарящи на разнообразни нужди.

Независимо дали сте маркетинг специалист, който се нуждае от разширени възможности за персонализиране, малък бизнес, който следи разходите си, или просто търсите по-опростен инструмент, подходящата алтернатива може да подобри вашия опит в създаването на формуляри.

Тук съм събрал най-добрите опции, които се конкурират с Jotform по функции, лекота на използване и стойност, за да ви помогна да намерите най-подходящото за вашите проекти.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Jotform?

При избора на алтернатива на Jotform е важно да определите функциите, които съответстват на вашите цели. Ето кратко ръководство за това какво да приоритизирате, за да намерите идеалния инструмент за създаване на формуляри за вашите нужди.

Функции за персонализиране: Изберете инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате персонализирани формуляри за всички нужди. Той трябва да разполага и с достатъчно функции, за да поддържа различни формати на формуляри, като например за контакт, Изберете инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате персонализирани формуляри за всички нужди. Той трябва да разполага и с достатъчно функции, за да поддържа различни формати на формуляри, като например за контакт, обратна връзка от клиенти и регистрация.

Сигурност: Изберете инструмент за създаване на формуляри с надеждна политика за съхранение на данни, за да създавате сигурни онлайн формуляри. Това ще защити всички чувствителни данни, споделени от респондентите при попълване на формуляри и онлайн анкети.

Леснота на използване: Изберете интуитивен инструмент Изберете интуитивен инструмент за създаване на формуляри , който ви позволява да създавате формуляри с разширени функционалности без сложни изисквания за кодиране или необходимост от обучение. Редакторът с функция „плъзгане и пускане” е допълнителен бонус.

Икономичност: Изберете инструменти за създаване на формуляри, които ви позволяват да създавате формуляри в големи количества, без да се налага да харчите много пари.

11-те най-добри алтернативи на Jotform

Ето 11 от най-добрите алтернативи на Jotform за създаване на формуляри, идеални както за лична, така и за професионална употреба:

1. ClickUp (Най-добър за създаване на персонализирани формуляри и събиране на данни)

ClickUp е мощен софтуер за управление на работата с разширени функции – той лесно се налага като една от най-добрите алтернативи на Jotform.

Ето някои от функциите, които използвам за създаване на формуляри и събиране на данни:

Създавайте формуляри с функции като условна логика, използвайки ClickUp Form View

ClickUp Form View ми позволява да създавам страхотни формуляри за всякакви цели – събиране на обратна връзка от служители, получаване на информация за клиентите, провеждане на пазарни проучвания и др.

Той ми позволява също да персонализирам анкети и формуляри според нуждите си. От цветове до теми, мога да променя дори и най-малките детайли, за да създам документи, които отговарят на нуждите на моята компания и моята аудитория.

ClickUp Form View разполага и с условна логика, която ми позволява да проектирам формуляри и анкети, които интелигентно се адаптират към отговорите на потребителите. Това го прави усъвършенстван инструмент за формуляри, подходящ за създаване на сложни формуляри.

Автоматизирайте всичко – от анализа на данните във формулярите до изпращането на уведомления за задачи с ClickUp Automations

След лесното създаване на формуляри идва ред на отговорите на анкетите и управлението на данните. За това разчитам на ClickUp Automations.

С набор от над 100 автоматизации, аз използвам тази функция, за да премахна досадната ръчна работа при събирането и анализа на отговорите от анкетите. Аз разпределям задачи и публикувам коментари във формулярите, за да се уверя, че правилният член на екипа предприема действие.

В допълнение към всичко това, ClickUp разполага с аналитични инструменти, базирани на изкуствен интелект, които предоставят точен анализ на всеки отговор, улеснявайки вземането на информирани решения.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате персонализирани формуляри, да генерирате подробни анализи, да задавате задачи за действие и много други

Когато закъснявам с ръчното персонализиране или анализа на ефективността на формулярите, използвам ClickUp Brain.

Този интелигентен AI инструмент прави всичко – създава персонализирани и динамични формуляри, разпределя задачи на членовете на екипа, анализира данните от формулярите и всичко останало – и всичко това за минути! Истински спасител!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Google Forms (най-подходящ за създаване на прости формуляри в екосистемата на Google)

чрез Google Forms

Google Forms е облачен инструмент за създаване на формуляри. Той е интуитивен, лесен за употреба и идеален за начинаещи.

С богатите си функции за сътрудничество можете да създавате анкети и формуляри, които изискват въвеждане на данни от различни членове на екипа.

Намирам и функциите за персонализиране на инструмента за доста солидни. Те ви позволяват да персонализирате основни елементи на брандинга като цветове, изображения, шрифтове и др. Google Forms поддържа и условна логика.

Най-добрите функции на Google Forms

Осигурява неограничено създаване на формуляри и отговори

Предлага разнообразие от предварително проектирани шаблони за формуляри за обратна връзка , формуляри за кандидатстване и др., за да можете да започнете от нулата.

Генерира автоматични диаграми и графики за анализ на данни в реално време.

Google Forms се интегрира безпроблемно с инструментите на Google Workspace, като Google Analytics, Sheets и др.

Ограничения на Google Forms

Предлага само основни функции

Ограничени интеграции с трети страни

Цени на Google Forms

Безплатно завинаги

Бизнес стандарт: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Forms

Capterra: 4,7/5 (над 10 800 отзива)

3. Typeform (най-добър за създаване на интерактивни, диалогови формуляри и анкети)

чрез Typeform

Ако искате да създадете ефективни формуляри, които отразяват вашата марка, препоръчвам Typeform.

Този инструмент за проучвания позволява на потребителите да създават формуляри, които са силно персонализирани и интерактивни. Добавете елементи на брандинга, видео съдържание, последващи действия – всичко, което пожелаете.

Друго нещо, което ми харесва в Typeform, е техниката за обработка и анализ на данни. Вграденият изкуствен интелект автоматично анализира всички отговори, така че ви спестява тежка работа.

Най-добрите функции на Typeform

Помага за създаването на привлекателни формуляри за разговор с лесен за използване интерфейс.

Поддържа мултимедийни елементи като изображения и видеоклипове.

Предлага вградени аналитични инструменти за проследяване на отговорите и процента на попълване.

Интегрира се с над 300 основни приложения и инструменти като Zapier, Google Sheets и Mailchimp.

Ограничения на Typeform

Включва известна крива на обучение

Безплатният план има ограничени функции.

Цени на Typeform

Безплатно завинаги

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Growth Essentials: 199 $/месец

Growth Pro: 349 $/месец

Growth Custom: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

4. Wufoo (най-доброто решение за създаване на лесни за употреба формуляри и отчети)

чрез Wufoo

Следващият в списъка ми с най-добрите алтернативи на Jotform е Wufoo, създаден от SurveyMonkey. Този инструмент за създаване на формуляри е много гъвкав.

Можете да го използвате за създаване на прости регистрационни формуляри, формуляри за контакт, формуляри за проучвания сред служителите и персонализирани отчети – всичко това без никакво кодиране. Той ви позволява също да създавате формуляри за плащане, за да приемате виртуални плащания, направени чрез Stripe, PayPal и др.

Тъй като инструментът е изцяло базиран в облака, всички данни от вашите формуляри и отговори от анкети се съхраняват безопасно на централизирано място.

Най-добрите функции на Wufoo

Предлага над 400 готови шаблона за различни типове формуляри.

Предоставя опции за персонализиране с CSS за брандиране.

Разполага с интуитивна условна логика за персонализиране на потребителското преживяване.

Интегрира се с инструменти като Asana, Mailchimp и WordPress.

Ограничения на Wufoo

Безплатният план има много основни функции.

За напредналите настройки може да са необходими познания по CSS.

Цени на Wufoo

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 19 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Разширено: 99 $/месец

Ultimate: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

5. SurveyMonkey (най-доброто решение за създаване на формуляри и анкети с мощни аналитични функции)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey е един от най-пълните инструменти в този списък.

Тази алтернатива на Jotform е полезна за екипи, които ежедневно обработват големи обеми данни от проучвания. Нейната AI функционалност предлага подробни анализи на отговорите, което улеснява обработката на данни и по този начин вземането на решения.

И това не е всичко – инструментът ви позволява да вграждате формуляри директно в уеб страници, имейли и др., което дава възможност на вашата аудитория да ги попълва бързо, без да бъде пренасочвана към друга страница.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Предлага огромно разнообразие от висококачествени, персонализирани шаблони за създаване на формуляри и анкети.

Поддържа функции като разширена и разклонена логика за събиране на правилни данни.

Позволява различни типове въпроси, като скали за оценка и матрични въпроси.

Интегрира се с над 200 платформи, включително Salesforce и HubSpot.

Ограничения на SurveyMonkey

Сложният интерфейс може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Същите функции са достъпни на по-разумни цени в други инструменти.

Цени на SurveyMonkey

Безплатно завинаги

Premier Annual: 1428 $/година

Advantage Annual: 468 $/година

Стандартен месечен план: 99 $/месец

Предимство за екипа: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Team Premier: 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 10 000 рецензии)

6. Cognito Forms (най-подходящ за създаване на формуляри със сложни изчисления)

чрез Cognito Forms

Cognito Forms е алтернативен инструмент за създаване на формуляри на Jotform, който опростява сложността на създаването на формуляри и обработката на данните в тях.

Специално проектиран за обработка на сложни изчисления, той е подходящ за създаване на разписки, приемане на плащания и други подобни задачи.

Тъй като Cognito Forms разполага и с условна логика, той се оказва полезен при разработването на динамични анкети , които привличат широката публика. Харесва ми и цялостната използваемост и производителност на Cognito.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Съдържа различни предварително създадени шаблони, специално проектирани за различни индустрии като ИТ, ЧР и др.

Предлага лесен за използване редактор с функция „плъзгане и пускане“ за създаване на формуляри и анкети.

Сливат се с вашия работен процес, за да осигурят максимална ефективност.

Интегрира опции за плащане директно със Stripe и PayPal.

Ограничения на Cognito Forms

Липсват изчерпателни инструменти за отчитане за анализ на отговорите от анкетите.

Това изисква леко учене.

Цени на Cognito Forms

Индивидуален: Безплатен завинаги

Pro: 15 $/месец

Екип: 35 $/месец

Enterprise: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (80+ отзива)

7. Formstack (най-добрата алтернатива на Jotform за създаване на автоматизирани формуляри, съответстващи на HIPAA)

чрез Formstack

Търсите инструмент за създаване на сигурни онлайн формуляри? Силно препоръчвам Formstack.

Този AI генератор на формуляри е съсредоточен върху сигурността. Той е съвместим с GDPR, HIPAA, WCAG и PCI, което го прави идеален за чувствителни задачи като събиране на плащания.

Освен това, той ви позволява да създавате професионални и визуално привлекателни персонализирани документи и отчети. Друг аспект, който ми харесва в Formstacks, е неговият изчистен потребителски интерфейс, който е значително предимство.

Най-добрите функции на Formstack

Предоставя готови шаблони за различни категории като индустрия, тип формуляр и др.

Разполага с мощна условна логика за персонализирани преживявания.

Предлага полезни информации от данните във формуляра, като ги препраща към централни бизнес системи.

Осигурява интеграции с над 260 инструмента като Salesforce, HubSpot и Mailchimp.

Ограничения на Formstack

Може да бъде скъпо, особено за малките предприятия.

Основният план не дава пълен достъп до всички функции.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец (фактурира се месечно)

Пакет: 299 $/месец (фактурира се месечно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4. 6/5 (900+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

8. Zoho Forms (Най-подходящ за екипи, които използват приложенията на Zoho за автоматизиране на създаването на формуляри)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms е една от най-известните алтернативи на Jotform по всички правилни причини.

Независимо дали имате нужда да създадете регистрационни формуляри за вашите клиенти, формуляри за кандидатстване за наемане на нови служители или формуляри за обратна връзка, за да подобрите уменията си, този инструмент е достатъчно гъвкав , за да отговори на всякакви изисквания.

Освен това, предварително проектираните шаблони са толкова изчерпателни – с над 30 типа полета – че няма да се налага да персонализирате формуляра много.

Освен това Zoho ви позволява да вграждате формуляри за лесен достъп и събиране на данни.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Включва лесен инструмент за създаване на формуляри чрез плъзгане и пускане.

Съответства на основните стандарти за сигурност като HIPAA за сигурно събиране на данни.

Генерира автоматични известия в реално време за подадени формуляри

Интегрира се безпроблемно с пакета приложения на Zoho, като CRM и Mail.

Ограничения на Zoho Forms

Опциите за персонализиране може да не са толкова обширни, колкото при други инструменти.

Интеграциите извън екосистемата на Zoho могат да бъдат ограничени.

Безплатният план не е добра безплатна алтернатива на Jotform.

Цени на Zoho Forms

Безплатно завинаги

Основен: 10 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 50 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 90 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. Microsoft Forms (най-доброто решение за разработване на формуляри, интегрирани с Office 365)

чрез Microsoft Forms

Изберете Microsoft Forms, ако искате лесен за използване инструмент за създаване на формуляри без излишна сложност.

Инструментът поддържа основни функции като създаване на формуляри, персонализиране, шаблони, интеграции и др. Той също така помага за анализиране на отговорите и ви позволява да управлявате данните чрез интуитивен табло за управление на формуляри.

Това, което най-много ми харесва в MS Forms, е, че поддържа множество езици, за да улесни достъпа – функция, която не се среща често в много нови инструменти за създаване на формуляри.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Поддържа сътрудничество в реално време между членовете на екипа.

Предлага различни типове въпроси, включително тестове и анкети.

Позволява визуализация на данни с автоматични диаграми и графики.

Напълно интегриран с инструменти на Microsoft 365 като Excel и OneNote.

Ограничения на Microsoft Forms

Предлага по-малко разширени функции

Не поддържа директно събиране на плащания.

Цени на Microsoft Forms

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (361 отзива)

Capterra: 4,6/5 (181 отзива)

10. Paperform (Най-доброто решение за създаване на формуляри за събиране на онлайн плащания)

чрез Paperform

Paperform е идеален за потребители, които търсят инструмент за създаване на формуляри, който да приема безпроблемно онлайн плащания .

От цифрови подписи и изчисления до високо защитени плащания, поддържани от персонализирани формуляри за плащане, този инструмент гарантира ефективност на всеки етап от процеса.

Освен това Paperform помага за създаването на основни формуляри и анкети, управлението на графици и резервации, както и подписването на документи.

Харесва ми и цялостният потребителски интерфейс на инструмента – интуитивен и добре проектиран.

Най-добрите функции на Paperform

Позволява създаването на визуално впечатляващи формуляри с над 700 персонализируеми оформления.

Позволява ви да създавате уеб формуляри, формуляри за планиране, формуляри за целеви страници, тестове и др.

Позволява вграждане на формуляри в уебсайтове с персонализиран CSS.

Интегрира се с над 2000 приложения и инструменти като Slack, Asana и Dropbox.

Ограничения на Paperform

Персонализирането на шаблони е трудно

Цените за разширените функции са високи.

Цени на Paperform

Essentials: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Бизнес: 129 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

11. ProProfs Survey Maker (Най-добър за разработване на формуляри и анкети с тестове и обратна връзка)

чрез ProProfs Survey Maker

Ако искате инструмент, предназначен изключително за създаване на анкети, ProProfs Survey Maker би трябвало да ви заинтересува.

Редакторът с функция „плъзгане и пускане“ на инструмента улеснява създаването на формуляри, анкети, тестове и оценки, които събират ценна обратна връзка от потребителите.

Инструментът разполага с различни опции за персонализиране на елементи от формуляра, като цветове и лога. Друго предимство е гъвкавостта на инструмента – можете да споделите формуляра като линк в социалните медии или да го вградите в уебсайта си.

Най-добрите функции на ProProfs Survey Maker

Предлага персонализирани шаблони за създаване на регистрационни формуляри, пригодени за различни индустрии.

Поддържа различни типове въпроси, включително въпроси с множествен избор и рейтингови скали.

Предлага функции за сътрудничество за достъп и въвеждане на данни от екипа.

Интегрира се с инструменти като Mailchimp и Google Analytics.

Ограничения на ProProfs Survey Maker

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял.

Безплатният план има ограничения по отношение на отговорите и функциите.

Цени на ProProfs Survey Maker

Безплатно завинаги

Бизнес: 19,99 $/месец за 100 отговора

Оценки и рецензии за ProProfs Survey Maker

G2: 4. 3/5 (40+ отзива)

Създавайте онлайн формуляри с най-добрата алтернатива на Jotform – ClickUp!

Онлайн анкетите събират важни вътрешни и външни данни, което позволява на компанията да насочи усилията си в правилната посока и да обслужва по-ефективно своята аудитория.

Но за да сте сигурни в това, се нуждаете от достъп до инструменти за създаване на формуляри, които отговарят на вашите цели за ефективност.

Въпреки че Jotform е богат на функции, той има някои недостатъци, които могат да попречат на вашия успех.

С ClickUp ще постигнете максимална ефективност при създаването на формуляри и събирането на информация. Създаден с помощта на изкуствен интелект, ClickUp е вашето универсално решение за автоматизиране на всички задачи, свързани с формуляри и анкети.

