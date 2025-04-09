Топ 10 шаблони на Microsoft Forms за събиране на данни

Като мениджър или собственик на бизнес е изключително важно да събирате обратна връзка. Събраните данни ще ви помогнат да подобрите продуктите, услугите, корпоративната култура и цялостните бизнес процеси.

Например, доволни ли са клиентите ви от качеството на продуктите ви? Какво очакват и от какво се притесняват вашите служители?

Можете да събирате обратна връзка по въпроси като тези, като създадете формуляр от нулата или използвате готови шаблони.

Готовите шаблони за обратна връзка и анкети, като Microsoft Forms, ви позволяват да започнете веднага, без да губите време за разработване на шаблон. Въз основа на препоръките в шаблона можете да се възползвате от експертни въпроси и да ги включите.

Макар че много компании използват шаблони на Microsoft Forms, те имат ограничения по отношение на персонализирането, обхвата и функциите за брандиране.

Нека започнем с това какво представляват шаблоните на Microsoft Form, различните шаблони за нуждите на вашия бизнес и ограниченията на MS Form. Ще споделим 10 алтернативи на шаблоните на Microsoft Form.

Какво е шаблон за формуляр на Microsoft?

Шаблонът на Microsoft Form (MS Forms) е инструмент за създаване и управление на анкети, проучвания, формуляри и тестове.

Тези шаблони обхващат различни категории, включително регистрация за събития, обратна връзка от служители, проучвания на пазара, представяне на нови продукти и др.

Използвайте ги, за да създадете анкети с въпроси с множествен избор, въпроси по скалата на Ликерт и въпроси за нетния промоторски индекс (NPS) и да поканите участниците да дадат отговори и обратна връзка.

Безплатната версия на MS Forms ви позволява да създавате формуляри за общи цели и да получавате обратна връзка. За да имате достъп до разширени функции като автоматично изпращане на анкети въз основа на тригери и разширен анализ на отговорите, обаче, се нуждаете от абонамент за Microsoft 365.

Ето няколко безплатни шаблона на Microsoft Forms, с които да започнете.

5 шаблона на Microsoft Forms

1. Анкета за обратна връзка за събитие

чрез Microsoft Forms

Ако организирате събитие, свързано с маркетинга, използвайте шаблона за анкета за обратна връзка преди, след или дори по време на събитието, за да съберете обратна връзка от участниците.

Използвайте този шаблон за формуляр, за да формулирате въпроси като въпроси с множествен избор, текстови въпроси, въпроси за оценка и въпроси по скалата на Ликерт.

Шаблоните на Microsoft Forms са добър вариант за бързо изготвяне на анкета, като всеки от тях съдържа препоръчителни въпроси.

2. Анкета за оценка на нов продукт

Представете си, че наскоро сте пуснали нов продукт на пазара и сте нетърпеливи да чуете какво мислят клиентите ви за него. Шаблонът за оценка на продукта ви помага да съберете обратна връзка от клиентите – независимо дали тя е отлична, средна или лоша.

Този формуляр позволява на респондентите да качват екранни снимки на проблемите, които срещат при използването на продукта, което улеснява участниците да споделят обратната си връзка.

3. Шаблон за проучване на обратна връзка от клиенти

Чрез проучване сред клиентите получавате пряка информация от тях и за тяхното задоволство (или незадоволство) от вашите продукти и услуги.

Този шаблон на MS Form позволява на участниците да оценят удовлетвореността си от продукта въз основа на конкретни фактори, които влияят на решението им да изберат вашия продукт.

4. Шаблон за анкета за обратна връзка от мениджъри

Всеки се нуждае от обратна връзка, за да подобри представянето си, и мениджърите не са изключение. Анкетата за обратна връзка от мениджърите помага да се оцени представянето на лидерите.

Този MS формуляр съчетава отворени въпроси, чрез които служителите могат да споделят подробности за своите преживявания с мениджъра, и въпроси по скалата на Ликерт, за да се разберат силните страни и областите с потенциал за подобрение.

5. Проучване на пазара

Независимо от размера и отрасъла, всяка организация използва проучвания на пазара, за да разбере по-добре целевата си аудитория. Проучването предоставя важна демографска информация, техните проблеми и какъв вид продукт се нуждае вашият пазар.

Този шаблон на MS Form има раздел за анализ на конкурентите, за да разберете колко доволни са вашите потенциални клиенти от продуктите на конкурентите.

Ограничения при използването на шаблони на Microsoft Forms

Ако обмисляте да използвате шаблони на Microsoft Forms за събиране на обратна връзка и анализ на данни, ето някои ограничения на MS Forms, които не можете да пренебрегнете.

За да реализирате пълния си потенциал, трябва да инвестирате в допълнителни инструменти на Microsoft, които изискват допълнителни инвестиции. Например, трябва да експортирате резултатите от формуляра и теста в Excel, List или SharePoint.

MS Form се интегрира с продуктите на Microsoft, но продуктите, които не са на Microsoft, имат ограничени възможности за интеграция. Например, ако използвате система за управление на комуникацията с клиенти (CCM), за да управлявате комуникацията с вашите клиенти, но тя няма възможности за интеграция с MS Forms, експортирането на информация става предизвикателство.

MS Form не позволява на потребителя да запази формуляра или да актуализира частично подадения отговор. Участникът трябва да подаде формуляра на един път.

MS Form има ограничени възможности за персонализиране на дизайна, което означава, че потребителите не могат да добавят персонализиран CSS или HTML към анкетата.

MS Form може да не е най-добрият вариант за вас, ако се нуждаете от логически преходи и изчисления, за да създадете интерактивни формуляри.

Той не предлага папки, което затруднява организирането на отговорите и формулярите, особено когато провеждате няколко проучвания едновременно.

Няма приложение MS Form, което да ви помогне да създавате анкетни формуляри в движение или чрез мобилния си телефон.

MS Forms е по-малко познато приложение в пакета продукти на Microsoft.

Имаме по-добро решение, ако търсите по-интерактивни и динамични шаблони за формуляри.

10 алтернативи на шаблоните на Microsoft Forms

След като проучихме нуждите на потребителския сегмент и оценихме различни опции въз основа на лекота на използване, автоматизация, интеграции и обща пригодност, нашият избор е ClickUp.

Какво прави ClickUp подходяща алтернатива на MS Forms?

Не е необходимо да имате абонамент, за да създавате формуляри в ClickUp; услугата е безплатна.

Друго ключово предимство на използването на ClickUp е интегрирането на онлайн инструмента за създаване на формуляри с система за управление на проекти, за да събирате и анализирате обратна връзка в реално време за вземане на решения въз основа на данни.

Ето някои от най-добрите шаблони за формуляри на ClickUp, които го правят мощна алтернатива на шаблоните на Microsoft Forms.

1. Шаблон за отчетна форма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за отчетна форма на ClickUp

Ако сте проектен мениджър, отговорен за координирането на екипа по няколко проекта, шаблонът за отчет на ClickUp е точно за вас.

Той разбива важните етапи на по-малки задачи, така че екипът ви да приоритизира правилните задачи ежедневно/ежеседмично/ежемесечно.

Формулярът за отчет елиминира необходимостта от ръчно въвеждане, организиране и анализиране на данни за напредъка на всички проекти, което го прави революционен инструмент за заетите мениджъри.

За екипи, които управляват множество проекти, шаблонът за формуляр е практично решение за:

Стандартизирано форматиране и организация, което прави отчетите лесни за четене

Възможност за актуализиране на формуляра с нови данни, когато е необходимо, за да се гарантира актуалността на данните

Единен вид и стил на всички отчети

Първата стъпка при създаването на формуляр за доклад е да обмислите идеи, теми и въпроси, които бихте искали да включите в доклада. ClickUp Whiteboards е творческо платно, на което можете да съберете най-добрите си идеи и да добавите бележки за картографиране на процесите.

MS Forms не е подходящ в този случай, тъй като не позволява на потребителите да създават задачи, да си сътрудничат в реално време или да генерират идеи с гъвкави работни процеси.

2. Шаблон за формуляр на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр ClickUp

Използвайте шаблона за формуляр на ClickUp, за да събирате обратна връзка от екипа си, клиентите си и потенциалните клиенти.

Какво е по-добро? Интегрира се с платформата за управление на проекти ClickUp, така че можете да следите работата си на едно място.

Например, този предварително създаден шаблон за анкета за вашия екип има персонализирани статуси като „завършено“, „отхвърлено“, „в процес на преглед“ и „нови регистрации“, за да проследявате напредъка. Използвайте шестте персонализирани полета, за да категоризирате и добавите атрибути като снимка на лична карта и номер на договор. Накрая, организирайте данните на респондентите по смислен начин, като използвате четири типа изглед.

Шаблонът за формуляри подобрява отговорите във формулярите с напомняния по имейл и позволява сътрудничество с други членове на екипа, което го прави по-ефективна алтернатива на MS формулярите. Отидете още по-далеч и автоматизирайте публикуването и разпространението на формулярите си с предварително създадена автоматизация, функционалност, която липсва в приложението Microsoft Forms.

3. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Независимо дали става въпрос за обратна връзка за продукт, обратна връзка от служители или проучване за удовлетвореността на клиентите, лесният за начинаещи шаблон за обратна връзка на ClickUp ще ви помогне.

Използвайте шаблона за обратна връзка, за да получите обратна връзка за новите функции на продукта след фазата на проучване и тестване. Създайте цялостна верига за обратна връзка с персонализирани статуси за проследяване на обратната връзка, персонализирани атрибути за визуализиране на данните за клиентите и изгледи на формуляра, за да поддържате информацията организирана.

Формулярът за обратна връзка на ClickUp улеснява бързото и точно събиране на отговори, идентифицирането на области за подобряване на процесите и анализирането на отговорите на потребителите, за да вземете информирани решения.

Ето какво отличава шаблона за обратна връзка на ClickUp от MS Forms.

Формулярите на ClickUp са лесни за споделяне. Копирайте директния линк от формуляра и го споделете с участниците. Като алтернатива, вградете формуляра в началната си страница чрез HTML кода в секцията „Вграден код“.

Възможността да вградите този формуляр където пожелаете прави ClickUp по-добра алтернатива на MS Forms.

4. Шаблон за формуляр за абонамент за ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за абонамент за ClickUp

За всеки бизнес поддържането на клиенти и потенциални клиенти е начинът да се спечели лоялност.

Шаблонът за абонаментна форма на ClickUp улеснява процеса на регистрация за вашите клиенти и потенциални клиенти.

Независимо дали продавате абонамент на вашата компания за блогове, списания или продукти, този шаблон е лесен за персонализиране и помага за подобряване на продажбите на абонаменти.

За разлика от шаблоните на MS Form, формулярът за абонамент на ClickUp предоставя 360-градусова картина на вашите абонати, техния статус, имейли и интереси, което ви позволява да изпращате персонализирани имейли.

Проектирайте и организирайте формулярите си с Board View. Персонализираната Kanban табло е отлична за визуализиране на вашите работни процеси.

Чрез комбиниране на шаблона за формуляр за абонамент с отчети за CRM ще получите пълна картина за новите абонаменти, неактивните абонати и процента на отворени имейли.

5. Шаблон за формуляр за заявка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за заявка на ClickUp

От обслужване на клиенти и маркетингови запитвания до набиране на персонал, всеки отдел се нуждае от формуляри за запитвания, за да събира информация точно и бързо.

Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp оптимизира процеса на управление на заявките за стартиращи компании, малки и средни предприятия и корпоративни организации.

Представете си го като централно място за организиране на заявки, където отделите могат да подават заявки за ресурси и да визуализират напредъка на всяка заявка в интерактивен формат.

Междувременно ClickUp позволява на потребителите да добавят условна логика за по-интелигентни, динамични формуляри за сложни работни процеси.

Нека разгледаме един пример.

С помощта на формулярите за заявки на ClickUp вашият ИТ екип предоставя на колегите единен формуляр за всички технически заявки. С помощта на условна логика попитайте служителите си дали използват Mac или PC и въз основа на отговора им им предложете версиите MacOS или Windows OS в следващото поле.

Изтеглете този шаблон Шаблон за контактна форма на ClickUp

Ако търсите лесен за използване и лесно адаптируем начин да консолидирате съобщенията в „Свържете се с нас“, препоръчваме шаблона за контактна форма на ClickUp, с който да организирате всички запитвания от клиенти.

Изберете между два вида изглед на задачите: изглед под формата на списък и изглед под формата на формуляр.

Изгледът „Списък“ ще ви помогне да групирате, сортирате и филтрирате и е наличен в безплатните и платените планове.

Табличният изглед помага за събирането на информация и оптимизирането на създаването на задачи. За да използвате изгледа на формуляра, е необходим платен план.

Защо потребителите обичат контактната форма на ClickUp?

Той се синхронизира с функцията за автоматично попълване на уеб браузъра на посетителя, което улеснява попълването на формуляра с няколко кликвания.

След като вградите формуляра в предпочитаната страница, настройте автоматичен отговор за хората, които попълват формуляра, като използвате автоматизацията на ClickUp. Съобщението може да бъде просто: „Благодарим Ви за съобщението; нашият екип ще се свърже с Вас скоро. “

Покажете на най-ценните си клиенти, че винаги сте на тяхно разположение.

7. Шаблон за творчески запитвания на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за творчески запитвания на ClickUp

Ако сте фрийлансър или част от дизайнерски екип и искате да работите по-ефективно с вашите клиенти или други отдели, шаблонът за творчески заявки на ClickUp ще ви бъде от голяма полза. Сътрудничество по дизайнерски заявки и създаване на работен поток за заявки, за да получите правилната информация в единен формат.

Организирайте и съхранявайте всички творчески заявки на едно централно място и сътрудничете си по творческите задания в реално време, като използвате формуляра за творчески заявки.

Отзивите са от решаващо значение за оптимизирането на работния процес. След като създадете формуляра за заявка, следващата стъпка е да настроите процес за преглед и срокове за преглед на заявката, както и да определите лицето, отговорно за прегледа.

Използвайте диаграми на Гант, за да планирате графици за преглед на творческите заявки.

Редакторът на документи на ClickUp помага за създаването на еднотипни формуляри за заявки, които могат да се използват от всички екипи и отдели.

8. Шаблон за формуляр за кандидатстване в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляр за кандидатстване в ClickUp

Шаблонът за формуляр за кандидатстване на ClickUp е създаден, за да помогне на работодателите и организациите да създават формуляри, съобразени с вашите нужди при наемане на персонал. Бързо преглеждайте и сравнявайте кандидатите, проследявайте напредъка им, отчитайте KPI и съхранявайте важна информация с помощта на персонализирани изгледи.

Докато шаблоните на MS Form имат ограничени възможности за дизайн, Table View на ClicKUp ви позволява да редактирате данни в големи количества с отзивчиви и интуитивни таблици. Допълнителни функции като надеждни филтри и опции за групиране помагат за сортиране и проследяване на информацията.

9. Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Проста и удобна, безкодовата форма за регистрация на гости ClickUp улеснява добавянето на цялата информация, която трябва да знаете за вашите гости. Можете да използвате предварително създадения шаблон или да проектирате своя форма, за да проследявате датите на пристигане и заминаване на вашите гости, подробности за настаняването и резервациите на посетителите.

Да предположим, че организирате конференция в бранша. Формулярът за регистрация на доброволци от общността ви позволява да събирате информация за всички доброволци и гости, като осигурявате и оптимизирате процеса на регистрация.

Те могат да качват своите документи и други прикачени файлове. Автоматизацията на ClickUp позволява двупосочна синхронизация с приложения на трети страни, като например резервации в хотели, а екипът на администраторите съхранява тази информация по сигурен начин с криптиране.

Ако събитието е платено, формулярът ви позволява да добавите допълнителни подробности, като например приети методи на плащане и приложими данъци, като използвате персонализирани полета.

10. Шаблон за вътрешен формуляр за наемане на работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за вътрешна форма за наемане на работа в ClickUp

Попитайте вашия отдел по човешки ресурси кои са най-досадните задачи и вътрешните формуляри за наемане на работа ще бъдат една от тях.

Събирането на информация за служителите, проверката на референциите и съхранението на съответните документи не е лесна задача. Извършването на тези дейности в електронни таблици е податливо на грешки, отнема много време и изисква значителни ресурси.

Шаблонът за вътрешна форма за наемане на работа на ClickUp улеснява събирането и поддържането на информация за новите служители, като същевременно отговаря на съответните нормативни изисквания и закони.

Шаблонът има персонализирани статуси за проследяване на процеса на наемане и персонализирани изгледи, за да можете да започнете веднага. Той позволява също така добавянето на полета като етикети, етикети за приоритет и няколко лица, на които да се възложи задачата, за да се управлява сложният процес на наемане.

Използвайте Docs в ClickUp, за да сътрудничите по идеи, да възлагате задачи на колегите си, да променяте статуса на проектите и да актуализирате работните процеси, преди да създадете шаблона за вътрешен формуляр за наемане на работа. Софтуерът за автоматизация на документи на Clickup улеснява организирането на подстраници, свързани с формуляра за наемане на работа, в един коментар.

Започнете да създавате формуляри за обратна връзка с помощта на ClickUp

ClickUp е мощен онлайн инструмент за създаване на формуляри, който превъзхожда Microsoft Forms по отношение на условна логика, гъвкавост и функции за персонализиране.

Шаблоните за формуляри на ClickUp са най-добрата платформа за създаване на интерактивни анкети за обратна връзка, сътрудничество с членове на екипа по конкретни раздели и получаване на ценна информация от анализи в реално време.

Освен това, интеграцията на ClickUp с други инструменти и приложения ви помага да използвате тази информация, за да подобрите бизнеса си.

Регистрирайте се в ClickUp, създайте първия си шаблон за анкета и започнете безплатно.