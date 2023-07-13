21 от най-добрите интеграции на Calendly, които трябва да знаете през 2025 г.

Calendly бързо се превърна в едно от водещите приложения за планиране на календара и това е с основателна причина. Този софтуер ви позволява бързо да създадете онлайн календар и да дадете възможност на клиентите си да изберат най-подходящото за тях време за среща с вас.

Друго голямо предимство на този инструмент са няколкото налични интеграции на Calendly. Неговото API се интегрира лесно с над 30 от най-популярните приложения в интернет, включително ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook и много други.

Решихме да съставим списък с 21-те най-добри интеграции на Calendly, които ще ви позволят да създавате нови събития директно в тези приложения и да ги синхронизирате автоматично с вашия акаунт.

21 от най-добрите интеграции на Calendly, от които се нуждаете в момента

1. ClickUp

Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде и по всяко време

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата си работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се приспособи към екипи от всякакъв размер – дистанционни или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.

Интеграцията на Calendly с ClickUp е пълна с функции, спестяващи време, така че можете да проследявате срещите заедно със задачите и проектите на едно място! Ако ви трябва още една причина: информацията за събитията се импортира автоматично в ClickUp, когато някой планира време в Calendly. 🤩

ClickUp Mind Maps е всичко, от което се нуждаете, за да създавате и развивате идеите си с едно докосване. То ви позволява да:

Създавайте и планирайте задачите и подзадачите си

Поканете и споделете проекта си с лица извън работното си пространство

Филтрирайте празните клонове за ясна видимост на най-важните ви задачи.

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

Поддържайте бележките и задачите си организирани с помощта на списъци за проверка.

Когато не можете да намерите химикал и хартия, за да запишете идеите си, можете да се обърнете към ClickUp Notepad:

Отворете бележките си в режим на цял екран

Форматиране с редактиране на богат текст

Вземайте бележки, докато сърфирате в интернет

ClickUp Whiteboard прави вашата презентация привлекателна, като ви позволява да:

Включете фигури, изображения и свързващи елементи във вашия проект

Достъп до бутоните за редактиране с бързи клавишни комбинации

Настройте вашата бяла дъска за лична употреба

Обсъждайте, добавяйте бележки и събирайте най-добрите си идеи на едно творческо платно.

✅ Предимства на ClickUp

Организирайте логистиката и персонализирайте плановете за действие въз основа на всеки график.

Достъпни на всяко устройство – мобилни, настолни, гласови асистенти и др.

Вижте всичките си клиенти и тяхната наличност в календара на едно място.

Получете помощ от най-високо оценената клиентска поддръжка в бранша.

Свържете своя ClickUp акаунт с над 100 интеграции

❌ Недостатъци на ClickUp

Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега! 🔮

Няма функция за експортиране на таблото

💸 Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба) Kanban табла Неограничен брой задачи и членове Документи за съвместна работа 24/7 поддръжка и още много други

Kanban табла

Неограничен брой задачи и членове

Документи за съвместна работа

Поддръжка 24/7 и още много други

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($7/член на месец) Всичко в плана „Безплатно завинаги“ Управление на ресурсите Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета Гъвкаво отчитане и др.

Всичко в плана „Безплатно завинаги“

Управление на ресурсите

Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета

Адаптивно отчитане и още много други

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи ($12/член на месец) Всичко от неограничения план Персонализирани отчети Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото Графици, мисловни карти и др.

Всичко в плана Unlimited

Персонализирани отчети

Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото

Графици, мисловни карти и други

👉 Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за управление на работните натоварвания и процесите във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.

G2: 4,7/5 (3880+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2480+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Calendly!

2. Typeform

чрез Typeform

Typeform е инструмент, който стана популярен за онлайн анкети, тестове и разговори. С няколко кликвания можете да добавите Calendly към Typeform, за да позволите на респондентите да резервират срещи с вас.

Интеграцията между Calendly и Typeform ви осигурява по-голяма лекота, по-добра организация и повече прозрачност. Всяка промяна, направена от едната страна, се отразява незабавно и от другата страна.

✅ Предимства на Typeform

Позволява ви да създавате неограничен брой формуляри и анкети

Добър екип за обслужване на клиенти

Красиво проектиран интерфейс

Лесно създаване на формуляри

Предлага безплатен API

Не е налично за устройства с Android

Сравнително високи цени

💸 Цени на Typeform

Typeform предлага безплатен план за до 100 отговора на месец. Потребителите могат да се възползват и от платени планове, започващи от 29 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Typeform

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

3. Slack

чрез Slack

Slack е водещ инструмент за продуктивност, който можете да използвате за планиране на срещи или изпращане и получаване на съобщения от клиенти и колеги. Той работи добре с Calendly, за да направи вашите срещи по-достъпни за клиентите и екипа ви. Това е една от по-популярните интеграции на Calendly, защото ви позволява да каните нови потребители, да добавяте подробности за срещите и да изпращате напомняния на участниците.

✅ Предимства на Slack

Направете каналите частни, публични, споделени или с няколко работни пространства

Отзивчив за настолни и мобилни устройства

Създайте канали с вашата компания

Споделяйте задачи без усилие

❌ Недостатъци на Slack

Твърде многото известия могат да ви разсейват

Ограничено пространство за съхранение на файлове в зависимост от плана ви

Автоматично изтрива разговорите след 2 седмици

💸 Цени на Slack

Slack предлага безплатни и платени планове, започващи от 6,67 долара на месец на потребител.

💬 Оценки на клиентите на Slack

G2: 4,5/5 (над 29 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 21 000 отзива)

4. Webex

чрез Webex

Този уеб-базиран инструмент за видеоконферентна връзка се интегрира с Calendly, за да ви позволи да включите подробностите за срещата си в календара си. Той също така държи всички участници в течение, като им изпраща напомняния за важни събития.

Интеграцията между Webex и Calendly може да е идеална за вас, ако сте постоянно в движение и искате да сте сигурни, че никога няма да пропуснете важни срещи или срокове.

✅ Предимства на Webex

Бързо представя презентаторите и позволява бързо създаване на бели дъски

Записва срещи за офлайн справки

Безпроблемно онлайн събрание

Отзивчив на всички устройства

Опростен потребителски интерфейс

❌ Недостатъци на Webex

Потребителите трябва да изтеглят приставката преди употреба.

Internet Explorer е браузърът по подразбиране.

Нискокачествена уеб версия

💸 Цени на Webex

Webex предлага основен безплатен план, който позволява до 100 участници. Премиум плановете започват от 13,50 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Webex

G2: 4. 2/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 6000 отзива)

5. HubSpot

чрез HubSpot

Интеграцията между HubSpot и Calendly ви позволява безпроблемно да синхронизирате събитията си, за да създадете поток от дейности в HubSpot. Това отваря нови възможности за последващи действия.

Интеграцията с HubSpot ви помага да запазвате информация за нови контакти, като същевременно актуализирате съществуващата база данни с нови дейности. С тази функция ще имате време да се концентрирате върху други важни дейности, като например развиване на взаимоотношенията с клиентите.

✅ Предимства на HubSpot

Консолидира всички ваши файлове на едно място

Лесно интегриране с други инструменти

Предлага урок чрез HubSpot Academy

Удобна за ползване платформа

❌ Недостатъци на HubSpot

Доста скъп в сравнение с други инструменти от същата категория.

Таксите за техническа поддръжка могат да бъдат скъпи.

Безплатен пробен период, ограничен до седем дни.

Без еднократно месечно таксуване

💸 Цени на HubSpot

HubSpot предлага безплатни и платени планове, започващи от 50 долара на месец, с годишно фактуриране.

💬 Оценки на клиенти на HubSpot

G2: 4. 4/5 (7000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

6. LinkedIn

чрез LinkedIn

С помощта на разширението за браузър на Calendly можете да се възползвате от автоматизацията на планирането, докато изпращате съобщения в LinkedIn. Това улеснява споделянето на вашата Calendly връзка с потенциални клиенти и кандидати, без да напускате страницата си в LinkedIn.

Можете също така да подберете специални срещи за VIP лица и важни контакти. Когато планирате групова среща, интеграцията ви помага да създадете анкета за срещата, в която поканените да изберете час, който е удобен за всички.

✅ Предимства на LinkedIn

Икономичен вариант за хора, които работят с ограничен бюджет

Непрекъснат поток от новини

Огромни възможности за създаване на контакти

Подходящ за търсачки

❌ Недостатъци на LinkedIn

Изисква прекалено много лична информация за попълване на профила

Твърде много спам съобщения

Отнема време, за да бъде забелязан

Скъпи премиум планове

💸 Цени на LinkedIn

LinkedIn предлага безплатен план и премиум планове, започващи от 29,99 долара на месец.

💬 Оценки на клиенти в LinkedIn

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

7. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е платформа за автоматизация, която помага на бизнеса да създава значими връзки с клиентите си. Персонализацията, централизираната комуникация и сегментацията се мащабират във всички канали и през целия жизнен цикъл на клиента. Потребителите могат да ускорят още повече процеса на продажбите си, като интегрират ActiveCampaign с Calendly за автоматизирано планиране на срещи!

✅ Предимства на ActiveCampaign

Автоматично попълвайте календара си със срещи и използвайте информацията, събрана от процеса на резервация в Calendly.

Създавайте или актуализирайте сделки в своя продажбен процес, когато даден контакт резервира, променя или отменя среща в Calendly.

Добавяйте контакти към конкретни списъци или сегменти въз основа на предоставената от тях информация.

Създавайте лесно свои персонализирани въпроси с персонализирани полета в ActiveCampaign.

❌ Недостатъци на ActiveCampaign

Персонализирането се предлага в платените премиум планове.

Липса на възможност за персонализиране на дизайна на формулярите и автоматизацията

💸 Цени на ActiveCampaign

Поискайте оферта от ActiveCampaign

💬 Оценки на клиентите на ActiveCampaign

G2: 4,6/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1600 отзива)

8. Workato

чрез Workato

Workato е платформа за автоматизация, която подобрява процесите за служителите и клиентите, като намалява ресурсите, необходими за извършване на работата. Потребителите имат възможност да задават конкретни тригери и действия, за да опростят сложните работни процеси.

✅ Предимства на Workato

Рецептите на Workato могат да се създават от нулата или с помощта на шаблони.

Обширна библиотека с интеграции с вградени конектори

Общностна библиотека с идеи за автоматизация

❌ Недостатъци на Workato

Стръмна крива на обучение за усвояване и обучение на членовете на екипа

Няма наличен безплатен план.

💸 Цени на Workato

Поискайте персонализирана оферта от Workato

💬 Оценки на клиентите на Workato

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

9. Zapier

чрез Zapier

Zapier е мощен инструмент, който ви позволява да свържете няколко приложения, за да работят заедно с вашия Calendly акаунт. Когато го използвате, можете да задействате събитие в едно приложение, когато друго приложение получи конкретна команда.

Харесваме това в нашия списък с интеграции на Calendly, защото премахва тежестта на административните задачи, позволявайки ви да се занимавате с най-важните си приоритети. За съжаление, можете да получите достъп до него само ако имате професионален план на Calendly.

✅ Предимства на Zapier

Мощна автоматизация на задачите с помощта на функцията Zap

Лесен за използване и удобен контролен панел

Изчерпателна история на задачите

Гъвкави цени

❌ Недостатъци на Zapier

Може да бъде трудно да се научи

Поправянето на грешките може да отнеме време.

Не поддържа всички интеграции

Премиум приложенията може да изискват по-високо ниво

Срив на Zaps

💸 Цени на Zapier

Zapier предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 19,99 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Zapier

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

10. Zoho

чрез Zoho

Zoho е всеобхватен облачен пакет за бизнеса. Той предлага широка гама от полезни приложения, от управление на проекти до счетоводство.

Можете да интегрирате своя Zoho акаунт с Calendly, за да виждате всяко събитие, което вашите клиенти резервират или отменят. Ако имате тази интеграция, няма нужда да напускате Zoho, за да настройвате срещи в Calendly. Всичко се случва в интерфейса на вашия акаунт.

✅ Предимства на Zoho

Лесен достъп до релевантни данни за клиентите

Лесно персонализиране, за да отговаря на различни нужди

Поддържа стотици други интеграции

Удобни ценови планове

❌ Недостатъци на Zoho

Проблеми с инструментите за управление на кампании

Трудно е да се импортира от социални медии

Обслужването на клиенти отнема време

Потребителите могат да срещнат бъгове

💸 Цени на Zoho

Zoho предлага безплатни и платени планове, започващи от 31 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Zoho

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5400 отзива)

11. Pendo

чрез Pendo

Pendo е платформа за внедряване на продукти, която предоставя подробни инструкции чрез вградени в приложението ръководства, за да подобри въвеждането и внедряването на функции за клиентите. Бизнесът може да предостави изключителни дигитални преживявания и да максимизира задържането на клиентите. С Calendly екипите могат да вградят подкана за среща в Calendly в съобщение в приложението.

✅ Предимства на Pendo

Автоматизирайте планирането на срещи, за да намалите ръчната работа

Използвайте поведенчески данни, за да насочите по-добре съобщенията за срещи

Достъпно за всички потребители на Pendo Guide

❌ Недостатъци на Pendo

Персонализирането на клиентските профили е ограничено.

Условните правила могат да бъдат трудни за настройка

💸 Цени на Pendo

Поискайте оферта от Pendo

💬 Оценки на клиентите на Pendo

G2: 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

12. Salesforce

чрез Salesforce

Интеграцията между Salesforce и Calendly улеснява планирането на срещи с нови потенциални клиенти чрез генериране на нови лийдове или възможности. Интеграцията също така актуализира вече съществуващите данни за запазените потенциални клиенти.

Интегрирането на вашия Salesforce акаунт с Calendly създава повече време за продажби за вашите търговски представители, като същевременно предоставя на висшето ви ръководство точни данни за вземане на решения по време на срещи.

✅ Предимства на Salesforce

Таблото може да бъде персонализирано.

Съвместим с почти всички устройства

❌ Недостатъци на Salesforce

Не е подходящо за малки предприятия

Сложно за научаване и адаптиране

Лоша поддръжка на клиенти

💸 Цени на Salesforce

Salesforce предлага платени планове, започващи от 25 долара на месец на потребител.

💬 Оценки на клиенти на Salesforce

G2: 4. 2/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 16 000 отзива)

13. Mailchimp

чрез Mailchimp

Mailchimp е ефективен начин да планирате кога и къде да изпращате вашите имейли. Той също така ви помага да управлявате вашите дейности в социалните медии и други CRM системи.

Интеграцията между Calendly и Mailchimp ви позволява да синхронизирате данните на вашите поканени в Calendly с вашия Mailchimp акаунт. След като разполагате с тази информация, можете да я използвате за създаване на автоматизирани задачи, включително изпращане на последващи имейли.

✅ Предимства на Mailchimp

Лесен достъп до изчерпателни сравнителни показатели

Персонализирани шаблони за имейли

Позволява множество интеграции

❌ Недостатъци на Mailchimp

Предизвикателство при създаването на сайт, базиран на членство

Не твърде много опции за шаблони

Неудобен интерфейс

💸 Цени на Mailchimp

Mailchimp предлага безплатни и платени планове, започващи от 11 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Mailchimp

G2: 4,3/5 (над 11 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 14 000 рецензии)

14. Stripe

чрез Stripe

Онлайн плащанията трябва да бъдат възможно най-лесни и безпроблемни, особено за по-малките или по-новите фирми. Интеграцията със Stripe улеснява приемането на плащания с кредитна карта за потребителите на Calendly.

Когато го използвате, можете да събирате плащания независимо от валутата. Освен това можете да спестите време, като включите условията за плащане по време на процеса на планиране.

✅ Предимства на Stripe

Поддържа голям брой интеграции

Прозрачен процес на плащане

Надеждна поддръжка на клиенти

Без скрити такси

❌ Недостатъци на Stripe

Ограничено само до 44 държави

За настройката може да са необходими експертни познания.

💸 Цени на Stripe

Stripe предлага ценообразуване на базата на реално потребление, в зависимост от обработените от вас плащания.

💬 Оценки на клиенти на Stripe

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

15. PayPal

чрез PayPal

Интеграцията на PayPal с Calendly улеснява искането на плащания за срещи. С едно просто натискане на бутон можете да изпратите на клиентите си фактура от PayPal, след като сте насрочили срещата си чрез Calendly.

След това фактурите се изпращат на вашия PayPal акаунт, за да можете да ги видите на едно място. Интеграцията между Calendly и PayPal е не само лесна за използване, но и икономична и удобна.

✅ Предимства на PayPal

Чести отстъпки за лоялни клиенти

Записва всяка транзакция

Мобилна отзивчивост

Сигурно криптиране

❌ Недостатъци на PayPal

Може да блокира акаунта ви

Основна мишена за измами и опити за фишинг

Нежелана поддръжка на клиенти

💸 Цени на PayPal

Таксите за обработка на PayPal варират от 1,9 до 3,5 процента на транзакция.

💬 Оценки на клиенти на PayPal

G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 21 000 отзива)

16. GoToMeeting

чрез GoToMeeting

GoToMeeting е платформа, която позволява на всеки да планира срещи и разговори в календарна услуга. Свързването на вашия GoToMeeting акаунт с Calendly ви позволява безпроблемно да създавате подходящи линкове за конференции за вашите събития.

✅ Предимства на GoToMeeting

Пълен контрол над участниците

Лесно споделяне на документи

Подходящ за големи срещи

Поддържа няколко интеграции

❌ Недостатъци на GoToMeeting

Изисква оборудване от най-високо качество

Опциите за чат могат да бъдат ограничени

Може да е необходима голяма скорост на интернет връзката, за да се свържете.

💸 Цени на GoToMeeting

Плановете на GoToMeeting започват от 12 долара на месец, фактурирани ежегодно.

💬 Оценки на клиентите на GoToMeeting

G2: 4. 2/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

17. Intercom

чрез Intercom

Ако използвате Intercom за чат на живо, можете да го използвате, за да прехвърляте разговорите директно в Calendly. Приложението Calendly for Intercom позволява на най-добрите ви потенциални клиенти да планират срещи с вас директно чрез Messenger.

След като вашите потенциални клиенти насрочат разговор, Calendly ще създаде събитието и ще го включи в календара ви с всички линкове и напомняния.

✅ Предимства на Intercom

Красив и лесен за използване интерфейс

Позволява разнообразни интеграции

Поддържа ботове и чат на живо

Персонализирани чатботове

❌ Недостатъци на Intercom

Нестабилен, объркващ и с високи цени модел

Ограничено само до уебсайтове

Отнема време с други CRM системи

Неприветливо обслужване на клиенти

💸 Цени на Intercom

Intercom предлага безплатни и платени планове, започващи от 59 $/месец.

💬 Оценки на клиентите на Intercom

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

18. Zendesk

чрез Zendesk

Интеграцията на Zendesk Calendly ви позволява да създавате и преглеждате срещи ефективно и незабавно. Тя е и бърз начин да преглеждате контактите на билетите във вашия Zendesk акаунт.

✅ Предимства на Zendesk

Всеобхватна опция за широк кръг от клиенти

Удобни и надеждни решения за чат на живо

Подробни отчети и анализи

Стотици интеграции на Zendesk

Налична е мобилна версия

Гъвкави цени

❌ Недостатъци на Zendesk

Доста скъпо за малки организации

Трудно за разбиране от нови потребители

Трудности при експортирането на данни

Предизвикателства при навигацията

💸 Цени на Zendesk

Zendesk предлага безплатни и платени планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.

💬 Оценки на клиенти на Zendesk

G2: 4,3/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

19. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook улеснява резервирането на клиенти, управлението на проекти, провеждането на консултации и изпращането на фактури. Можете да свържете своя акаунт в Calendly с HoneyBook, за да създадете гладък работен процес и да синхронизирате важни данни между двата акаунта.

✅ Предимства на HoneyBook

Таблото поддържа едновременно преглед на няколко задачи

Персонализирани акаунти

Автоматични фактури

Има мобилно приложение

❌ Недостатъци на HoneyBook

Предизвикателство при създаването на проекти

Поддържа само няколко интеграции

Не е подходящ за големи екипи

Ограничени възможности за плащане

💸 Цени на HoneyBook

HoneyBook предлага неограничен план за 39 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 отзива)

20. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams комбинира чат, видеоразговори и уеб конференции в един интерфейс, позволявайки на потребителите да работят съвместно.

Интеграцията между Microsoft Teams и Calendly ви позволява бързо да започнете да планирате срещи с клиенти и потенциални клиенти.

С проста връзка към вашите акаунти можете да започнете да работите по събитие, използвайки и двете платформи, и да споделяте календарни покани директно от Microsoft Teams за безпроблемно сътрудничество.

✅ Предимства на Microsoft Teams

Полезна поддръжка на клиенти

Плавен процес на архивиране на файлове

Безплатно за потребители на Microsoft 365

❌ Недостатъци на Microsoft Teams

Твърде много ненужни инструменти, които запълват паметта

Съображения за сигурността

Ограничен брой канали на екип

💸 Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams е безплатен за всички потребители на Microsoft 365 с премиум планове, започващи от 5 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (7000+ отзива)

21. Google Analytics

чрез Google Analytics

Свързването на вашия Calendly акаунт с Google Analytics е лесен начин да видите кои дни и часове са най-популярни. Ще получите ценна информация за това кога клиентите са на разположение на по-подробно ниво.

Когато разполагате с инструмент, който ви помага да измервате ефективността на кампаниите си, можете да спестите време и пари в маркетинговите си стратегии.

Интеграцията между Calendly и Google Analytics е достъпна само за потребители с професионален акаунт в Calendly или по-висок.

✅ Предимства на Google Analytics

Повишена видимост

Цялостен анализ на данните

Мобилна отзивчивост

Новите потребители могат да научат повече от Analytics Academy.

❌ Недостатъци на Google Analytics

Планът 360 не е подходящ за микропредприятия.

💸 Цени на Google Analytics

Google Analytics предлага безплатен план и премиум план 360, който започва от 12 500 долара на месец.

💬 Оценки на клиенти в Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Преобразувайте управлението на проектите си с най-добрите интеграции на Calendly.

Макар че може да е трудно да изберете най-добрия CRM за интегриране с вашия Calendly акаунт, ние имаме перфектното решение за вас. С цялата суматоха, която съпътства управлението на проекти, ви е необходим инструмент, който ви позволява да имате достъп до всичките си срещи чрез един табло, като същевременно оптимизира комуникацията с вашите клиенти.

ClickUp е безплатен инструмент, който ви предлага цялостно решение за вашите нужди в областта на управлението на проекти. Безплатните му функции ви позволяват да използвате автоматизация, да създавате и възлагате задачи, както и да работите без усилие за постигането на вашите цели.