21 от най-добрите интеграции на Calendly, които трябва да знаете през 2025 г.

Calendly бързо се превърна в едно от водещите приложения за планиране на календара и това е с основателна причина. Този софтуер ви позволява бързо да създадете онлайн календар и да дадете възможност на клиентите си да изберат най-подходящото за тях време за среща с вас.
Друго голямо предимство на този инструмент са няколкото налични интеграции на Calendly. Неговото API се интегрира лесно с над 30 от най-популярните приложения в интернет, включително ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook и много други.
Решихме да съставим списък с 21-те най-добри интеграции на Calendly, които ще ви позволят да създавате нови събития директно в тези приложения и да ги синхронизирате автоматично с вашия акаунт.
21 от най-добрите интеграции на Calendly, от които се нуждаете в момента
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата си работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се приспособи към екипи от всякакъв размер – дистанционни или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.
Интеграцията на Calendly с ClickUp е пълна с функции, спестяващи време, така че можете да проследявате срещите заедно със задачите и проектите на едно място! Ако ви трябва още една причина: информацията за събитията се импортира автоматично в ClickUp, когато някой планира време в Calendly. 🤩
ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps е всичко, от което се нуждаете, за да създавате и развивате идеите си с едно докосване. То ви позволява да:
- Създавайте и планирайте задачите и подзадачите си
- Поканете и споделете проекта си с лица извън работното си пространство
- Филтрирайте празните клонове за ясна видимост на най-важните ви задачи.
ClickUp Notepad
Когато не можете да намерите химикал и хартия, за да запишете идеите си, можете да се обърнете към ClickUp Notepad:
- Отворете бележките си в режим на цял екран
- Форматиране с редактиране на богат текст
- Вземайте бележки, докато сърфирате в интернет
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard прави вашата презентация привлекателна, като ви позволява да:
- Включете фигури, изображения и свързващи елементи във вашия проект
- Достъп до бутоните за редактиране с бързи клавишни комбинации
- Настройте вашата бяла дъска за лична употреба
✅ Предимства на ClickUp
- Организирайте логистиката и персонализирайте плановете за действие въз основа на всеки график.
- Достъпни на всяко устройство – мобилни, настолни, гласови асистенти и др.
- Вижте всичките си клиенти и тяхната наличност в календара на едно място.
- Получете помощ от най-високо оценената клиентска поддръжка в бранша.
- Свържете своя ClickUp акаунт с над 100 интеграции
❌ Недостатъци на ClickUp
- Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега! 🔮
- Няма функция за експортиране на таблото
💸 Цени на ClickUp
Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)
- Kanban табла
- Неограничен брой задачи и членове
- Документи за съвместна работа
- Поддръжка 24/7 и още много други
Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($7/член на месец)
- Всичко в плана „Безплатно завинаги“
- Управление на ресурсите
- Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета
- Адаптивно отчитане и още много други
Бизнес план (най-подходящ за средни екипи ($12/член на месец)
- Всичко в плана Unlimited
- Персонализирани отчети
- Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото
- Графици, мисловни карти и други
👉 Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за управление на работните натоварвания и процесите във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.
💬 Оценки на клиенти на ClickUp
- G2: 4,7/5 (3880+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (2480+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Calendly!
2. Typeform
Typeform е инструмент, който стана популярен за онлайн анкети, тестове и разговори. С няколко кликвания можете да добавите Calendly към Typeform, за да позволите на респондентите да резервират срещи с вас.
Интеграцията между Calendly и Typeform ви осигурява по-голяма лекота, по-добра организация и повече прозрачност. Всяка промяна, направена от едната страна, се отразява незабавно и от другата страна.
✅ Предимства на Typeform
- Позволява ви да създавате неограничен брой формуляри и анкети
- Добър екип за обслужване на клиенти
- Красиво проектиран интерфейс
- Лесно създаване на формуляри
- Предлага безплатен API
❌ Недостатъци на Typeform
- Не е налично за устройства с Android
- Сравнително високи цени
💸 Цени на Typeform
- Typeform предлага безплатен план за до 100 отговора на месец. Потребителите могат да се възползват и от платени планове, започващи от 29 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Typeform
- G2: 4,5/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)
3. Slack
Slack е водещ инструмент за продуктивност, който можете да използвате за планиране на срещи или изпращане и получаване на съобщения от клиенти и колеги. Той работи добре с Calendly, за да направи вашите срещи по-достъпни за клиентите и екипа ви. Това е една от по-популярните интеграции на Calendly, защото ви позволява да каните нови потребители, да добавяте подробности за срещите и да изпращате напомняния на участниците.
✅ Предимства на Slack
- Направете каналите частни, публични, споделени или с няколко работни пространства
- Отзивчив за настолни и мобилни устройства
- Създайте канали с вашата компания
- Споделяйте задачи без усилие
❌ Недостатъци на Slack
- Твърде многото известия могат да ви разсейват
- Ограничено пространство за съхранение на файлове в зависимост от плана ви
- Автоматично изтрива разговорите след 2 седмици
💸 Цени на Slack
- Slack предлага безплатни и платени планове, започващи от 6,67 долара на месец на потребител.
💬 Оценки на клиентите на Slack
- G2: 4,5/5 (над 29 000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 21 000 отзива)
4. Webex
Този уеб-базиран инструмент за видеоконферентна връзка се интегрира с Calendly, за да ви позволи да включите подробностите за срещата си в календара си. Той също така държи всички участници в течение, като им изпраща напомняния за важни събития.
Интеграцията между Webex и Calendly може да е идеална за вас, ако сте постоянно в движение и искате да сте сигурни, че никога няма да пропуснете важни срещи или срокове.
✅ Предимства на Webex
- Бързо представя презентаторите и позволява бързо създаване на бели дъски
- Записва срещи за офлайн справки
- Безпроблемно онлайн събрание
- Отзивчив на всички устройства
- Опростен потребителски интерфейс
❌ Недостатъци на Webex
- Потребителите трябва да изтеглят приставката преди употреба.
- Internet Explorer е браузърът по подразбиране.
- Нискокачествена уеб версия
💸 Цени на Webex
- Webex предлага основен безплатен план, който позволява до 100 участници. Премиум плановете започват от 13,50 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Webex
- G2: 4. 2/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 6000 отзива)
5. HubSpot
Интеграцията между HubSpot и Calendly ви позволява безпроблемно да синхронизирате събитията си, за да създадете поток от дейности в HubSpot. Това отваря нови възможности за последващи действия.
Интеграцията с HubSpot ви помага да запазвате информация за нови контакти, като същевременно актуализирате съществуващата база данни с нови дейности. С тази функция ще имате време да се концентрирате върху други важни дейности, като например развиване на взаимоотношенията с клиентите.
✅ Предимства на HubSpot
- Консолидира всички ваши файлове на едно място
- Лесно интегриране с други инструменти
- Предлага урок чрез HubSpot Academy
- Удобна за ползване платформа
❌ Недостатъци на HubSpot
- Доста скъп в сравнение с други инструменти от същата категория.
- Таксите за техническа поддръжка могат да бъдат скъпи.
- Безплатен пробен период, ограничен до седем дни.
- Без еднократно месечно таксуване
💸 Цени на HubSpot
- HubSpot предлага безплатни и платени планове, започващи от 50 долара на месец, с годишно фактуриране.
💬 Оценки на клиенти на HubSpot
- G2: 4. 4/5 (7000+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)
6. LinkedIn
С помощта на разширението за браузър на Calendly можете да се възползвате от автоматизацията на планирането, докато изпращате съобщения в LinkedIn. Това улеснява споделянето на вашата Calendly връзка с потенциални клиенти и кандидати, без да напускате страницата си в LinkedIn.
Можете също така да подберете специални срещи за VIP лица и важни контакти. Когато планирате групова среща, интеграцията ви помага да създадете анкета за срещата, в която поканените да изберете час, който е удобен за всички.
✅ Предимства на LinkedIn
- Икономичен вариант за хора, които работят с ограничен бюджет
- Непрекъснат поток от новини
- Огромни възможности за създаване на контакти
- Подходящ за търсачки
❌ Недостатъци на LinkedIn
- Изисква прекалено много лична информация за попълване на профила
- Твърде много спам съобщения
- Отнема време, за да бъде забелязан
- Скъпи премиум планове
💸 Цени на LinkedIn
- LinkedIn предлага безплатен план и премиум планове, започващи от 29,99 долара на месец.
💬 Оценки на клиенти в LinkedIn
- G2: 4,5/5 (над 700 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)
7. ActiveCampaign
ActiveCampaign е платформа за автоматизация, която помага на бизнеса да създава значими връзки с клиентите си. Персонализацията, централизираната комуникация и сегментацията се мащабират във всички канали и през целия жизнен цикъл на клиента. Потребителите могат да ускорят още повече процеса на продажбите си, като интегрират ActiveCampaign с Calendly за автоматизирано планиране на срещи!
✅ Предимства на ActiveCampaign
- Автоматично попълвайте календара си със срещи и използвайте информацията, събрана от процеса на резервация в Calendly.
- Създавайте или актуализирайте сделки в своя продажбен процес, когато даден контакт резервира, променя или отменя среща в Calendly.
- Добавяйте контакти към конкретни списъци или сегменти въз основа на предоставената от тях информация.
- Създавайте лесно свои персонализирани въпроси с персонализирани полета в ActiveCampaign.
❌ Недостатъци на ActiveCampaign
- Персонализирането се предлага в платените премиум планове.
- Липса на възможност за персонализиране на дизайна на формулярите и автоматизацията
💸 Цени на ActiveCampaign
- Поискайте оферта от ActiveCampaign
💬 Оценки на клиентите на ActiveCampaign
- G2: 4,6/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1600 отзива)
8. Workato
Workato е платформа за автоматизация, която подобрява процесите за служителите и клиентите, като намалява ресурсите, необходими за извършване на работата. Потребителите имат възможност да задават конкретни тригери и действия, за да опростят сложните работни процеси.
✅ Предимства на Workato
- Рецептите на Workato могат да се създават от нулата или с помощта на шаблони.
- Обширна библиотека с интеграции с вградени конектори
- Общностна библиотека с идеи за автоматизация
❌ Недостатъци на Workato
- Стръмна крива на обучение за усвояване и обучение на членовете на екипа
- Няма наличен безплатен план.
💸 Цени на Workato
- Поискайте персонализирана оферта от Workato
💬 Оценки на клиентите на Workato
- G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)
9. Zapier
Zapier е мощен инструмент, който ви позволява да свържете няколко приложения, за да работят заедно с вашия Calendly акаунт. Когато го използвате, можете да задействате събитие в едно приложение, когато друго приложение получи конкретна команда.
Харесваме това в нашия списък с интеграции на Calendly, защото премахва тежестта на административните задачи, позволявайки ви да се занимавате с най-важните си приоритети. За съжаление, можете да получите достъп до него само ако имате професионален план на Calendly.
✅ Предимства на Zapier
- Мощна автоматизация на задачите с помощта на функцията Zap
- Лесен за използване и удобен контролен панел
- Изчерпателна история на задачите
- Гъвкави цени
❌ Недостатъци на Zapier
- Може да бъде трудно да се научи
- Поправянето на грешките може да отнеме време.
- Не поддържа всички интеграции
- Премиум приложенията може да изискват по-високо ниво
- Срив на Zaps
💸 Цени на Zapier
- Zapier предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 19,99 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Zapier
- G2: 4,5/5 (над 800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
10. Zoho
Zoho е всеобхватен облачен пакет за бизнеса. Той предлага широка гама от полезни приложения, от управление на проекти до счетоводство.
Можете да интегрирате своя Zoho акаунт с Calendly, за да виждате всяко събитие, което вашите клиенти резервират или отменят. Ако имате тази интеграция, няма нужда да напускате Zoho, за да настройвате срещи в Calendly. Всичко се случва в интерфейса на вашия акаунт.
✅ Предимства на Zoho
- Лесен достъп до релевантни данни за клиентите
- Лесно персонализиране, за да отговаря на различни нужди
- Поддържа стотици други интеграции
- Удобни ценови планове
❌ Недостатъци на Zoho
- Проблеми с инструментите за управление на кампании
- Трудно е да се импортира от социални медии
- Обслужването на клиенти отнема време
- Потребителите могат да срещнат бъгове
💸 Цени на Zoho
- Zoho предлага безплатни и платени планове, започващи от 31 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Zoho
- G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 5400 отзива)
11. Pendo
Pendo е платформа за внедряване на продукти, която предоставя подробни инструкции чрез вградени в приложението ръководства, за да подобри въвеждането и внедряването на функции за клиентите. Бизнесът може да предостави изключителни дигитални преживявания и да максимизира задържането на клиентите. С Calendly екипите могат да вградят подкана за среща в Calendly в съобщение в приложението.
✅ Предимства на Pendo
- Автоматизирайте планирането на срещи, за да намалите ръчната работа
- Използвайте поведенчески данни, за да насочите по-добре съобщенията за срещи
- Достъпно за всички потребители на Pendo Guide
❌ Недостатъци на Pendo
- Персонализирането на клиентските профили е ограничено.
- Условните правила могат да бъдат трудни за настройка
💸 Цени на Pendo
- Поискайте оферта от Pendo
💬 Оценки на клиентите на Pendo
- G2: 4,5/5 (над 600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)
12. Salesforce
Интеграцията между Salesforce и Calendly улеснява планирането на срещи с нови потенциални клиенти чрез генериране на нови лийдове или възможности. Интеграцията също така актуализира вече съществуващите данни за запазените потенциални клиенти.
Интегрирането на вашия Salesforce акаунт с Calendly създава повече време за продажби за вашите търговски представители, като същевременно предоставя на висшето ви ръководство точни данни за вземане на решения по време на срещи.
✅ Предимства на Salesforce
- Таблото може да бъде персонализирано.
- Съвместим с почти всички устройства
❌ Недостатъци на Salesforce
- Не е подходящо за малки предприятия
- Сложно за научаване и адаптиране
- Лоша поддръжка на клиенти
💸 Цени на Salesforce
- Salesforce предлага платени планове, започващи от 25 долара на месец на потребител.
💬 Оценки на клиенти на Salesforce
- G2: 4. 2/5 (над 12 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 16 000 отзива)
13. Mailchimp
Mailchimp е ефективен начин да планирате кога и къде да изпращате вашите имейли. Той също така ви помага да управлявате вашите дейности в социалните медии и други CRM системи.
Интеграцията между Calendly и Mailchimp ви позволява да синхронизирате данните на вашите поканени в Calendly с вашия Mailchimp акаунт. След като разполагате с тази информация, можете да я използвате за създаване на автоматизирани задачи, включително изпращане на последващи имейли.
✅ Предимства на Mailchimp
- Лесен достъп до изчерпателни сравнителни показатели
- Персонализирани шаблони за имейли
- Позволява множество интеграции
❌ Недостатъци на Mailchimp
- Предизвикателство при създаването на сайт, базиран на членство
- Не твърде много опции за шаблони
- Неудобен интерфейс
💸 Цени на Mailchimp
- Mailchimp предлага безплатни и платени планове, започващи от 11 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Mailchimp
- G2: 4,3/5 (над 11 600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 14 000 рецензии)
14. Stripe
Онлайн плащанията трябва да бъдат възможно най-лесни и безпроблемни, особено за по-малките или по-новите фирми. Интеграцията със Stripe улеснява приемането на плащания с кредитна карта за потребителите на Calendly.
Когато го използвате, можете да събирате плащания независимо от валутата. Освен това можете да спестите време, като включите условията за плащане по време на процеса на планиране.
✅ Предимства на Stripe
- Поддържа голям брой интеграции
- Прозрачен процес на плащане
- Надеждна поддръжка на клиенти
- Без скрити такси
❌ Недостатъци на Stripe
- Ограничено само до 44 държави
- За настройката може да са необходими експертни познания.
💸 Цени на Stripe
- Stripe предлага ценообразуване на базата на реално потребление, в зависимост от обработените от вас плащания.
💬 Оценки на клиенти на Stripe
- G2: 4,3/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
15. PayPal
Интеграцията на PayPal с Calendly улеснява искането на плащания за срещи. С едно просто натискане на бутон можете да изпратите на клиентите си фактура от PayPal, след като сте насрочили срещата си чрез Calendly.
След това фактурите се изпращат на вашия PayPal акаунт, за да можете да ги видите на едно място. Интеграцията между Calendly и PayPal е не само лесна за използване, но и икономична и удобна.
✅ Предимства на PayPal
- Чести отстъпки за лоялни клиенти
- Записва всяка транзакция
- Мобилна отзивчивост
- Сигурно криптиране
❌ Недостатъци на PayPal
- Може да блокира акаунта ви
- Основна мишена за измами и опити за фишинг
- Нежелана поддръжка на клиенти
💸 Цени на PayPal
- Таксите за обработка на PayPal варират от 1,9 до 3,5 процента на транзакция.
💬 Оценки на клиенти на PayPal
- G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 21 000 отзива)
16. GoToMeeting
GoToMeeting е платформа, която позволява на всеки да планира срещи и разговори в календарна услуга. Свързването на вашия GoToMeeting акаунт с Calendly ви позволява безпроблемно да създавате подходящи линкове за конференции за вашите събития.
✅ Предимства на GoToMeeting
- Пълен контрол над участниците
- Лесно споделяне на документи
- Подходящ за големи срещи
- Поддържа няколко интеграции
❌ Недостатъци на GoToMeeting
- Изисква оборудване от най-високо качество
- Опциите за чат могат да бъдат ограничени
- Може да е необходима голяма скорост на интернет връзката, за да се свържете.
💸 Цени на GoToMeeting
- Плановете на GoToMeeting започват от 12 долара на месец, фактурирани ежегодно.
💬 Оценки на клиентите на GoToMeeting
- G2: 4. 2/5 (над 12 800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)
17. Intercom
Ако използвате Intercom за чат на живо, можете да го използвате, за да прехвърляте разговорите директно в Calendly. Приложението Calendly for Intercom позволява на най-добрите ви потенциални клиенти да планират срещи с вас директно чрез Messenger.
След като вашите потенциални клиенти насрочат разговор, Calendly ще създаде събитието и ще го включи в календара ви с всички линкове и напомняния.
✅ Предимства на Intercom
- Красив и лесен за използване интерфейс
- Позволява разнообразни интеграции
- Поддържа ботове и чат на живо
- Персонализирани чатботове
❌ Недостатъци на Intercom
- Нестабилен, объркващ и с високи цени модел
- Ограничено само до уебсайтове
- Отнема време с други CRM системи
- Неприветливо обслужване на клиенти
💸 Цени на Intercom
- Intercom предлага безплатни и платени планове, започващи от 59 $/месец.
💬 Оценки на клиентите на Intercom
- G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)
18. Zendesk
Интеграцията на Zendesk Calendly ви позволява да създавате и преглеждате срещи ефективно и незабавно. Тя е и бърз начин да преглеждате контактите на билетите във вашия Zendesk акаунт.
✅ Предимства на Zendesk
- Всеобхватна опция за широк кръг от клиенти
- Удобни и надеждни решения за чат на живо
- Подробни отчети и анализи
- Стотици интеграции на Zendesk
- Налична е мобилна версия
- Гъвкави цени
❌ Недостатъци на Zendesk
- Доста скъпо за малки организации
- Трудно за разбиране от нови потребители
- Трудности при експортирането на данни
- Предизвикателства при навигацията
💸 Цени на Zendesk
- Zendesk предлага безплатни и платени планове, започващи от 5 долара на месец на потребител.
💬 Оценки на клиенти на Zendesk
- G2: 4,3/5 (над 3000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 2000 отзива)
19. HoneyBook
HoneyBook улеснява резервирането на клиенти, управлението на проекти, провеждането на консултации и изпращането на фактури. Можете да свържете своя акаунт в Calendly с HoneyBook, за да създадете гладък работен процес и да синхронизирате важни данни между двата акаунта.
✅ Предимства на HoneyBook
- Таблото поддържа едновременно преглед на няколко задачи
- Персонализирани акаунти
- Автоматични фактури
- Има мобилно приложение
❌ Недостатъци на HoneyBook
- Предизвикателство при създаването на проекти
- Поддържа само няколко интеграции
- Не е подходящ за големи екипи
- Ограничени възможности за плащане
💸 Цени на HoneyBook
- HoneyBook предлага неограничен план за 39 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на HoneyBook
- G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 400 отзива)
20. Microsoft Teams
Microsoft Teams комбинира чат, видеоразговори и уеб конференции в един интерфейс, позволявайки на потребителите да работят съвместно.
Интеграцията между Microsoft Teams и Calendly ви позволява бързо да започнете да планирате срещи с клиенти и потенциални клиенти.
С проста връзка към вашите акаунти можете да започнете да работите по събитие, използвайки и двете платформи, и да споделяте календарни покани директно от Microsoft Teams за безпроблемно сътрудничество.
✅ Предимства на Microsoft Teams
- Полезна поддръжка на клиенти
- Плавен процес на архивиране на файлове
- Безплатно за потребители на Microsoft 365
❌ Недостатъци на Microsoft Teams
- Твърде много ненужни инструменти, които запълват паметта
- Съображения за сигурността
- Ограничен брой канали на екип
💸 Цени на Microsoft Teams
- Microsoft Teams е безплатен за всички потребители на Microsoft 365 с премиум планове, започващи от 5 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (над 12 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (7000+ отзива)
21. Google Analytics
Свързването на вашия Calendly акаунт с Google Analytics е лесен начин да видите кои дни и часове са най-популярни. Ще получите ценна информация за това кога клиентите са на разположение на по-подробно ниво.
Когато разполагате с инструмент, който ви помага да измервате ефективността на кампаниите си, можете да спестите време и пари в маркетинговите си стратегии.
Интеграцията между Calendly и Google Analytics е достъпна само за потребители с професионален акаунт в Calendly или по-висок.
✅ Предимства на Google Analytics
- Повишена видимост
- Цялостен анализ на данните
- Мобилна отзивчивост
- Новите потребители могат да научат повече от Analytics Academy.
❌ Недостатъци на Google Analytics
- Планът 360 не е подходящ за микропредприятия.
💸 Цени на Google Analytics
- Google Analytics предлага безплатен план и премиум план 360, който започва от 12 500 долара на месец.
💬 Оценки на клиенти в Google Analytics
- G2: 4,5/5 (над 5000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)
Преобразувайте управлението на проектите си с най-добрите интеграции на Calendly.
Макар че може да е трудно да изберете най-добрия CRM за интегриране с вашия Calendly акаунт, ние имаме перфектното решение за вас. С цялата суматоха, която съпътства управлението на проекти, ви е необходим инструмент, който ви позволява да имате достъп до всичките си срещи чрез един табло, като същевременно оптимизира комуникацията с вашите клиенти.
ClickUp е безплатен инструмент, който ви предлага цялостно решение за вашите нужди в областта на управлението на проекти. Безплатните му функции ви позволяват да използвате автоматизация, да създавате и възлагате задачи, както и да работите без усилие за постигането на вашите цели.