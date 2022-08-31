16-те най-добри интеграции на Zendesk за 2025 г.

Ключът към успеха е в обслужването на клиентите. С добра платформа за обслужване на клиенти като Zendesk можете да създадете цялостно преживяване за обслужване на клиенти в голям мащаб. Платформата помага на марките да изграждат и поддържат добри взаимоотношения с клиентите, които са от решаващо значение за растежа.

По какъв начин Zendesk подпомага обслужването на клиенти? Ами, той обединява съобщенията в различните канали, позволява лесна автоматизация с нулев или нисък код, лесно проследява заявките за поддръжка и наблюдава обратната връзка от клиентите.

За да извлекат максимална полза от тази платформа за обслужване на клиенти, брандовете могат да използват над 1300 приложения и интеграции на Zendesk, създадени да разширят възможностите им за задоволяване на различни нужди в областта на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.

С хиляди приложения, от които да избирате, кои Zendesk интеграции трябва да използвате?

Ние сме тук, за да ви представим 16-те най -полезни интеграции, които можете да намерите в Zendesk Marketplace.

Да започнем!

16 от най-полезните интеграции на Zendesk

Лесно създавайте задачи в ClickUp директно в Zendesk

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата си, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно персонализирана с няколко кликвания, ClickUp позволява на екипи от всякакъв тип и размер да работят по-ефективно, повишавайки продуктивността до нови висоти.

Чрез интеграцията с Zendesk вашият екип за поддръжка ще бъде в течение с задачите и приоритетните билети, като по този начин ще гарантира, че проблемите на вашите клиенти се решават възможно най-бързо, подобрявайки ефективността и производителността. Нещата, които можете да правите с интеграцията с ClickUp, включват:

Свържете билетите със задачи за лесно справяне и делегиране

Създавайте нови задачи от билети в Zendesk

Получавайте автоматични актуализации, когато създавате или свързвате билет с задача

Лесно справяйте се със статуса и ID, като прикачите произволен брой задачи от ClickUp към билет в Zendesk.

Третирането на билетите като задачи улеснява проследяването и гарантира, че те се разрешават възможно най-бързо. Това е най-добрият двупосочен път между тези мощни платформи, базирани в облака!

Предимства на ClickUp

Улеснява междуведомствената комуникация и сътрудничество

Лесно автоматизиране на различни процеси

Гъвкави и персонализирани

Световна класа обслужване на клиенти

Лесно свързване на Zendesk и наблюдение на напредъка

Недостатъци на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... засега!

Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране

Цени на ClickUp

Безплатни

Неограничен : 5 долара на член на месец

Бизнес : 12 долара на член на месец

Business Plus : 19 долара на член на месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (4781 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3071 отзива)

2. Slack

Пример за интеграция на Slack със Zendesk

Slack е едно от най-добрите приложения за съобщения, които се предлагат. То подобрява сътрудничеството и ускорява работния процес, като позволява на членовете на екипа да комуникират ефективно. Като самостоятелно приложение, то се справя доста добре. Но приложението Slack издига възможностите му на съвсем ново ниво.

Някои от предимствата на интеграцията на Zendesk Slack включват:

Бъдете в течение с отговорите на клиентите, като изпращате билети директно в Slack.

Подобрете сътрудничеството и добавете лични бележки или странични разговори в билет за поддръжка в Slack.

Поканете вашите най-ценни клиенти в Slack, за да може екипът ви да бъде на разположение, когато възникне необходимост.

Настройте автоматизация, за да виждате обратната връзка в Slack веднага след получаването й.

Интегрирането на Slack със Zendesk може да ви помогне да подобрите времето си за реакция, да се справите с натоварването си и да подобрите качеството на обслужването на клиентите, наред с други предимства.

Предимства на Slack

Всички ваши работни разговори са на едно място с известията на Slack

Лесно е да се започне работа с него без обучение, защото се използва почти навсякъде.

Лесни за използване и естествени

Можете да сегментирате каналите за конкретни части от проекта.

Недостатъци на Slack

Може да се почувствате претоварени от многото канали с различни екипи.

Цени на Slack

Безплатни

Стандартна : 6,67 $/8,00 $ на потребител на месец, фактурирана ежегодно/ежемесечно

Плюс : 12,50 $/15,00 $ на потребител на месец, фактурирани годишно/месечно

Enterprise Grid: Свържете се с нас за подробности относно цените по поръчка

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (30 180 отзива)

Capterra: 4,7/5 (21 435 отзива)

3. Shopify

чрез Shopify

При високата конкуренция в електронните магазини, вие се нуждаете от всяко предимство, което можете да получите. А доброто обслужване на клиентите е от голямо значение. Ако сте създали магазин на платформата Shopify, интеграцията на Zendesk за Shopify е от решаващо значение за подобряване на обслужването и поддръжката на клиентите. Някои от предимствата на тази интеграция включват:

Свържете няколко Shopify магазина с вашия Zendesk акаунт, за да подобрите управлението

Добавете уеб джаджа на страницата на вашия магазин, за да могат клиентите да се свържат с вас бързо или да се обслужват сами.

Редакторът на билети ви позволява лесно да поръчате анулирания и възстановявания

Това позволява на екипа ви за поддръжка да има достъп до информация за клиентите директно от вашия Shopify магазин и да се увери, че е информиран, преди да предприеме действия.

Предимства на Shopify

Работи като CRM за Zendesk

Можете да мащабирате обслужването на клиенти в Zendesk с разрастването на вашия бизнес.

AI функциите на Zendesk могат да персонализират посетителите

Недостатъци на Shopify

Идентификационният номер на имейла и телефонният номер в Shopify се идентифицират като отделни потребители в Zendesk.

Цени на Shopify

Основна : 29 долара на месец

Shopify : 79 долара на месец

Разширено: 299 долара на месец

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 3/5 (4109 отзива)

Capterra: 4,5/5 (5672 отзива)

4. Geckoboard

Създавайте персонализирани табла в Geckoboard от данните на Zendesk

Geckoboard е удобен инструмент, който ви позволява да създавате и споделяте табла в реално време с няколко стъпки. Той се интегрира с над 80 инструмента, за да подобри удобството и възможностите си. Една от най-важните му интеграции е с Zendesk.

Интегрирането с Zendesk позволява на вас и вашия екип лесно да споделяте показателите на Zendesk за обслужване на клиенти в реално време чрез лесни за разбиране табла. Някои от функциите на тази интеграция включват:

Лесно създаване на табла на базата на показателите на Zendesk

Визуализациите са лесни за интерпретиране.

Мощни филтри за визуализиране на данни

А споделянето на табла, създадени чрез копиране и поставяне на линка и споделянето му в съобщение, е лесно!

Предимства на Geckoboard

Позволява на членовете на екипа да се фокусират върху правилните показатели в Zendesk

Откривайте проблемите, преди да възникнат, и ги решавайте чрез по-добра визуализация

Мотивирайте вашите най-добри агенти на Zendesk, като ги отбележите на таблото си.

Недостатъци на Geckoboard

Вие сте ограничени до предварително определени полета с данни

Цени на Geckoboard

Essential : 39 долара на месец

Pro : 79 долара на месец

Мащаб: 559 долара на месец

Оценки и рецензии за Geckoboard

G2: 4. 3/5 (47 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (76 отзива)

5. Nicereply

чрез Nicereply

Nicereply е софтуер за проучвания на клиентското преживяване, който предлага проучвания CSAT, NPS и Customer Effort Score за Zendesk.

Използването на Nicereply ви позволява да измервате удовлетвореността, усилията или лоялността на клиентите чрез анкета в края на всеки имейл, в макросите си или да я задействате след разрешаване на билет или чат. Отговорите се изпращат обратно в Zendesk като коментари и стойности на потребителски полета.

Някои от предимствата на интеграцията включват:

Напълно персонализирайте вашите анкети

Решете кога ще бъдат изпратени вашите анкети

Защитете клиентите си от прекалено много анкети

Изтрийте спам, нерелевантни или обидни оценки

Предимства на Nicereply

Разнообразие от проучвания за клиентското преживяване (CSAT, CES & NPS, 5-звездно проучване, усмивки и др.)

Комбинирайте няколко канала за дистрибуция

Лесни за настройка и използване

Nicereply минуси

Аналитиката може да бъде по-надеждна

Цени на Nicereply

Nicereply предлага платени планове, започващи от 39 долара на месец.

Оценки и рецензии на Nicreply

G2: 4,5/5 (378 отзива)

Capterra: 4,7/5 (284 отзива)

6. Дейност на Mailchimp

чрез Mailchimp

Mailchimp е маркетингов инструмент за управление и комуникация с клиенти и други страни. За интеграциите на Zendesk CRM, Mailchimp Activity ви позволява да персонализирате комуникацията с клиентите си.

Това ви позволява лесно да автоматизирате управлението на вашите билети, потребители и агенти в Zendesk. Някои от функциите включват:

Ефективно управление на абонаментите за пощенския списък на Mailchimp на подалия заявката

Преглед на всички имейл кампании, които е получил заявителят на билет в Zendesk Support

Преглед на подробностите за действията, които е предприел заявителят на билет в Zendesk с всяка кампания в Mailchimp

Тези функции, наред с други, ви позволяват да предвидите нуждите и въпросите на вашите клиенти, като правите взаимодействията ви по-лични и значими.

Mailchimp Activity pros

Отлични платени планове

Подходящи за всички бизнеси и проекти от всякакъв мащаб.

Креативният асистент означава, че не е необходимо да имате много дизайнерски умения.

Mailchimp Activity cons

Mailchimp ви ограничава само до определени дизайни и формати

Цени за Mailchimp Activity

Безплатни

Essentials : 9,99 $ на месец

Стандартен : 14,99 $ на месец

Премиум: 299 долара на месец

Mailchimp Оценки и рецензии за дейността

G2: 4,5/5 (14 952 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (4799 отзива)

7. Harvestr

чрез Harvestr

Harvestr е инструмент за управление на продукти, който подобрява сътрудничеството, за да помогне на екипите да вземат информирани решения относно продуктите. Интегрирането му със Zendesk свързва екипите за поддръжка и продукти. Това позволява на екипа да използва данните и обратната връзка от клиентите, за да направи подобрения, ориентирани към клиентите, или да създаде продукти според техните нужди.

Тези данни за клиентите произхождат от билетите за поддръжка на Zendesk, които съдържат ценна обратна връзка от клиентите. Те могат да подобрят сътрудничеството между екипа за продукти и екипа за поддръжка, което ще направи клиентите ви по-доволни от продукта.

Предимства на Harvestr

Проектирайте продукти, ориентирани към клиента, за да повишите удовлетвореността на клиентите

Полезни за избягване на забавяния чрез приоритизиране на билетите

Помага ви да се фокусирате върху клиентското преживяване

Адаптира се добре към различни работни процеси

Недостатъци на Harvestr

Липса на разширени възможности за отчитане

Цени на Harvestr

Безплатно : 14-дневен безплатен пробен период

Scale : 79/65 долара на месец за всеки редактор, фактурирани месечно/годишно

Elite : 139 долара на месец за редактор, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за подробности относно цените

Оценки и рецензии за Harvestr

G2: 4,9/5 (31 отзива)

Capterra: 4,6/5 (501 отзива)

8. Zoom

чрез Zoom

Zoom е едно от най-популярните приложения за видеоконферентна връзка, което е много полезно за подобряване на сътрудничеството между членовете на екипа. Но в определени ситуации то може да се използва и в обслужването на клиенти. Например, когато запитването на клиент изисква по-лично отношение, като например да се разгледа неговата среда или да му се помогне с физическата настройка.

Тук се включва интеграцията Zendesk Zoom. Някои от функциите включват:

Планирайте и започнете среща от Zendesk, без да се регистрирате отделно в Zoom.

Записвайте всякаква информация от предишното обаждане и я достъпвайте в Zendesk.

Те, заедно с други специални функции, го правят незаменим инструмент. Това е особено вярно, ако често се налага да се занимавате с запитвания от клиенти, които изискват индивидуално обслужване.

Предимства на Zoom

Лесно канене на хора на срещи

Много лесни за употреба и удобни

Много полезни приложения, към които да се свържете

Недостатъци на Zoom

Нуждаете се от отлична интернет връзка

Цени на Zoom

Основни : Безплатни

Pro : 14,99 $ на месец за хост

Бизнес : 19,99 $ на месец на хост

Enterprise: 19,99 $ на месец за хост

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (41 571 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (12 297 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoom!

9. Преброяване

чрез Zendesk Marketplace

Имате нужда от данни, за да подпомогнете работния процес на екипа си и да подобрите качеството на комуникацията с клиентите. Ако данните ви са заключени в други бази данни или инструменти, е невъзможно да ги синхронизирате с бизнес инструментите си без персонализирани скриптове или инженерна помощ. Освен ако не разполагате с Census, който може да свърже Zendesk с вашия работен процес.

Census е едно от предпочитаните приложения, което ви позволява да синхронизирате данни от всеки склад с вашите инструменти за продажби и маркетинг. Интеграцията му с Zendesk ще ви позволи да синхронизирате тази информация и данни с Zendesk с няколко докосвания. Някои от функциите му включват:

Няма да разчитате на инженери за мигриране на данни в Zendesk

Вашите данни ще бъдат готови за използване в Zendesk или в билет.

Съхранявайте всичките си данни на едно място

Census е едно от най-важните приложения, ако имате данни в различни хранилища и искате да ги използвате, за да подобрите клиентското преживяване в билет.

Предимства на Census

Агентите ще разрешават проблемите на клиентите или билетите, без да превключват между няколко приложения.

Сегментирайте потребителите си, за да научите важна информация и да идентифицирате модели

Подобрява маршрутизирането на билетите в Zendesk, като използва продуктови данни, за да идентифицира най-ценните ви клиенти.

Недостатъци на преброяването

Трудно е да се промени синхронизацията, след като билетът е създаден.

Цени на Census

Безплатни

Core : 800 долара на месец

Платформа: Свържете се с нас за персонализирани ценови пакети

Оценки и рецензии от преброяването

G2: 4. 6/5 (76 отзива)

Capterra: Няма отзиви

10. Salesforce

чрез Zendesk

Salesforce е популярен инструмент за екипите по продажби, маркетинг и поддръжка. Той помага на бизнеса да подобри обслужването на клиентите и продуктите. Интегрирането му с Zendesk подобрява сътрудничеството между екипите ви по поддръжка и продажби, като увеличава производителността при обработката на заявки или обслужването на клиенти.

Това позволява и на двата екипа да получат достъп до правилната информация за клиентите. По този начин екипът по продажбите може да сключи повече сделки, а екипът по поддръжката да предложи по-персонализирано обслужване. Освен това се автоматизират различни дейности, като преразпределяне на билети въз основа на определени условия.

Някои от функциите и предимствата им включват:

Повишена удовлетвореност на клиентите благодарение на персонализираните разговори

По-бързо намиране на решения чрез сътрудничество в екип

Анализирайте данните от билетите за поддръжка на Zendesk въз основа на различни критерии на Salesforce.

Интеграцията на Zendesk Salesforce ви позволява да предоставите цялостен поглед върху вашите клиенти на всички ваши екипи.

Предимства на Salesforce

Лесно проследяване на контакти, имейли и възможности, както и наблюдение на статуса на потенциалните клиенти

Помага за автоматизирането на няколко процеса

Свържете Salesforce CRM с почти всяко външно приложение или програма

Недостатъци на Salesforce

Внедряването може да бъде сложно

Малко скъпи

Цени на Salesforce

Essentials : 25 долара на месец

Професионална : 75 долара на потребител на месец

Enterprise : 150 долара на потребител на месец

Неограничен: 300 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 2/5 (12 815 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (17 197 отзива)

11. Trello

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, известен с простия си интерфейс и лекота на използване. За интеграциите на Zendesk Trello се използва за преглед на работния ви поток, автоматизиране на процеси, създаване и възлагане на задачи, сътрудничество и комуникация, между другото.

Интеграцията на Zendesk Trello ви позволява да прикачвате билети към съществуващи карти или да създавате карти Trello директно от билетите на Zendesk. Трябва само да преминете към билета, да отворите приложението Trello след интегрирането и след това можете да го добавите към съществуваща карта или да създадете нова.

Предимствата и функциите им включват:

Лесно проследяване и организиране на Zendesk билети в различните отдели и екипи

Това дава ясна представа за процесите на разрешаване на билетите за екипа за обслужване на клиенти.

В това приложение можете да управлявате постоянен работен поток, да делегирате задачи и бързо да разрешавате проблеми на клиенти, тъй като вашият екип ще бъде на една и съща страница.

Предимства на Trello

Опростен и интуитивен дизайн и интерфейс

Подобрява сътрудничеството между различни екипи

Гарантира, че вашият екип винаги е на една и съща страница

Бърза интеграция и начало на използване

Недостатъци на Trello

Контролът на разрешенията би могъл да бъде по-подробен.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартна : 5 долара на месец

Премиум : 10 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (12 812 отзива)

Capterra: 4,5/5 (21 228 отзива)

12. TypeGenie

чрез TypeGenie

TypeGenie е усъвършенстван AI инструмент, който се научава да допълва изречения, персонализирани за марката и агентите за поддръжка. Той е включен в нашия списък с интеграции на Zendesk, защото създава отговори по-бързо и с единен тон, което е от решаващо значение за брандирането.

Връзката TypeGenie Zendesk подобрява ефективността на обслужването на клиентите чрез изречения и допълване на думи, задвижвани от изкуствен интелект, докато вашите агенти за обслужване на клиенти пишат.

Някои от предимствата и функциите на интеграцията на TypeGenie със Zendesk включват:

Премахнете повтарящите се елементи от съобщенията, за да подобрите качеството

Отделете по-малко време за писане, за да се уверите, че новите заявки получават отговор по-бързо или за да се справите с вече съществуващи заявки.

Автоматичното попълване е персонализирано и релевантно, тъй като се базира на вашите предишни билети.

Продължавайте да учите и да ставате по-добри

Колкото по-бързо отговаряте на запитвания на клиенти, толкова по-добро е преживяването ви с това приложение и обработката на вашите билети.

Предимства на TypeGenie

Агентите прекарват по-малко време в разрешаване на проблеми

Разработка без код

Удобни инструменти за отчитане и анализ

Лесни за настройка и използване

TypeGenie минуси

Резултатите може да не са точни, когато започнете

Цени на TypeGenie

Pro : 20 долара на потребител на месец

Премиум : 28 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана оферта

Оценки и рецензии за TypeGenie

G2: Няма отзиви

Capterra: Няма отзиви

13. Ringover

чрез Zendesk

Ringover е една от интеграциите на Zendesk, която помага за ефективното управление на професионалните комуникации. Вие и вашият екип можете да провеждате и приемате разговори онлайн или от приложение за смартфон. Това има няколко предимства, включително неограничени разговори към и от няколко държави, добър прием отвсякъде и интеграция на разговорите с вашата CRM система, между другото.

Когато интегрирате тези обаждания в Zendesk, можете:

Създаване, актуализиране или автоматизиране на съществуващ билет

Обаждайте се на клиентите си от Zendesk с едно кликване

Възпроизвеждане на гласови съобщения и записани разговори от Zendesk

По-бързо набиране и лесно прехвърляне към наличен член на екипа

Тези функции подобряват взаимоотношенията ви с клиентите.

Предимства на Ringover

Много по-евтино от фиксирана телефонна линия

Лесен достъп до подробности за разговорите, включително записи и записи

Получавайте информация за клиента при получаване на обаждане, за да предоставите персонализирана поддръжка

Данните за клиентите са консолидирани на едно място

Недостатъци на Ringover

Понякога забавянето затруднява плавния разговор

Цени на Ringover

Smart : 24 долара на потребител на месец

Power : 49 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас, за да създадете персонализиран план

Оценки и рецензии за Ringover

G2: 4,7/5 (27 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (189 отзива)

14. Asana

чрез Asana

За интеграциите на Zendesk, Asana е популярен инструмент за управление на проекти, който позволява на бизнеса да сътрудничи, комуникира, управлява и организира своите проекти и задачи. Интегрирането му с Zendesk ще ви позволи да разрешите по-бързо даден билет.

Това приложение ви позволява лесно да създавате и проследявате задачи, използвайки билети на Zendesk. Можете да добавяте контекст, да прикачвате файлове и да свързвате съществуващи задачи за по-добър работен процес. Това гарантира, че всеки се занимава с проблеми, свързани с поддръжката, и предоставя персонализирани услуги, независимо дали става дума за нов потребител или клиент.

Ето някои от нещата, които можете да направите с тази интеграция на Zendesk:

Създаване на задачи в Asana от Zendesk

Свържете съществуващи задачи с билет в Zendesk

Проверете статуса на разрешаването, без да напускате Zendesk

Достъп до различни данни за клиентите за персонализирано обслужване

От всички изброени приложения, тази интеграция затваря цикъла на обратна връзка между Zendesk и Asana, което позволява на вашата компания да подобрява непрекъснато обслужването на клиентите.

Предимства на Asana

Подобрете сътрудничеството по задачите чрез Zendesk

Лесно проследяване на приоритетни билети и задачи

Добро предлагане на функции в безплатната версия

Интегрирайте външни инструменти в Asana

Персонализирайте таблата, категориите, задачите и подзадачите

Недостатъци на Asana

Резултати в прекалено много имейл известия

Не са толкова гъвкави, колкото някои инструменти в този списък

Липсват функции за производителност в сравнение с другите

Цени на Asana

Основна : 0 долара на член на месец

Премиум : 10,99 $ на член на месец

Бизнес : 24,99 $ на член на месец

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (8831 отзива)

Capterra: 4. 5. 5 (11 357 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Asana!

15. Zoho Projects

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е инструмент за управление на проекти за създаване на работни потоци, проследяване на задачи, свързване със заинтересовани страни и сътрудничество в екип. За интеграциите на Zendesk тази е чудесна, защото ви позволява да изпращате информация между тях и да управлявате проектите си по-ефективно за всеки билет.

Интеграцията ви позволява да автоматизирате няколко задачи, които биха могли да намалят ефективността на екипа. Ето някои от нещата, които можете да направите с интеграцията:

Автоматизирайте сложни фирмени данни за минути, за да спестите време

Задайте тригери за уебхук въз основа на конкретни действия

Използвайте правила като „Забавяния“ и „Решения“, за да създадете ефективен работен процес.

Изпълнявайте действия в определени часове от деня

Предимства на Zoho Projects

Разделете задачите на много малки компоненти

Модифицирайте шаблони, без да засягате предишни проекти, базирани на същия шаблон.

Без ограничение на броя проекти, които можете да създадете

Zoho Projects минуси

Интеграцията на Zendesk е леко ограничена

Цени на Zoho Projects

Безплатни

Премиум : 4 долара на месец на потребител

Enterprise: 9 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (289 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (256 отзива)

16. Понеделник

чрез Monday

Monday.com е платформа за управление на проекти и екипи с всички необходими функции за управление на проекти, за да се свърши работата, независимо от размера на проекта или екипа.

Интеграцията Monday Zendesk позволява на вашия екип за поддръжка да се свърже с други екипи, като например продуктов, инженерен и търговски. Това оптимизира ценните заявки на потребителите към цялата ви компания.

Ето някои от нещата, които можете да направите с тях:

Автоматично преобразувайте разговорите с клиенти в Zendesk в инженерни задачи

Управлявайте и проследявайте всеки билет от едно място

Уведомявайте и актуализирайте членовете на екипа си директно от Monday

Автоматично консолидирайте всички взаимодействия с клиенти на едно място

Предимства на Monday

Създава оптимизиран работен процес за обработка на нови билети

Лесно сътрудничество между екипи, проследяване на проекти и настройка

Автоматизацията помага на потребителите да се справят с задачите си и да намалят ръчната работа.

Недостатъци на Monday

Няма опция за добавяне на персонализирани коментари от Zendesk.

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен

Основна : 8 долара на потребител на месец

Стандартна : 10 долара на потребител на месец

Pro : 16 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за подробности

Оценки и рецензии за понеделник

G2: 4,7/5 (6166 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2687 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Monday!

Подобрете обслужването на клиентите си с интеграциите на Zendesk

Повечето от тези интеграции на Zendesk са ефективни за подобряване на обслужването на клиенти, когато се използват самостоятелно. Но сега има хиляди инструменти, които можете да комбинирате, за да гарантирате отлично обслужване на клиенти. Това, от което се нуждаете, за да подобрите обслужването на клиенти, е, както го нарича Gartner, „интегрирана екосистема от функционалности“.

Zendesk предоставя възможност да направите точно това с над 1300 интеграции. Надяваме се, че сте намерили една или две интеграции от горните, които могат да ви помогнат да постигнете целите си и да успеете.

Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет, който да поддържа целите и системите на вашата организация, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех. Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови!