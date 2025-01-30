10-те най-добри приложения за планиране за собственици на малки фирми през 2025 г.

Ако има нещо, което ни вълнува повече от файловете с цветни кодове и списъците за проверка, то е добре организираният график. Календарите ни дават усещане за контрол в хаотичния свят. А най-добрите приложения за планиране ни помагат да поддържаме календарите си под контрол, без да се налага да организираме всичко на ръка. ?

Не ни разбирайте погрешно – ние обичаме ръчно изработените предмети. Но не обичаме да пишем безброй имейли, за да намерим подходящо време за среща, което да е удобно за всички.

С приложенията за планиране можем да правим всичко – от организиране на срещи на екипа до позволяване на клиентите да резервират срещи и планиране на смени на служителите. И можем да го направим за по-кратко време. ⏰

Ето 10 от най-добрите приложения за планиране за малки предприятия от всякакъв вид. Тези приложения могат да ви спестят време и да ви помогнат да управлявате времето си в същото... ъъъ... време. Да започваме!

Какво да търсите в приложенията за планиране?

Някои функции, от които се нуждаете в приложението си за планиране, ще зависят от това, което планирате. Но като минимум, най-добрите приложения за планиране за малки фирми трябва да предлагат следните три неща:

Интуитивен потребителски интерфейс: Вашите клиенти, членове на екипа и потребители ще планират срещи с вас чрез това приложение. Изберете платформа, която дава приоритет на лесната употреба с ясни функции за планиране и удобен за потребителя дизайн.

Интеграция с календари: Добрите приложения за планиране се интегрират с Добрите приложения за планиране се интегрират с любимото ви приложение за календар , така че можете да видите всичките си срещи на едно място. Но най-добрите приложения предлагат двупосочна синхронизация на календара, така че можете да видите всичките си срещи на две места: в приложението за календар и в приложението за планиране ?️

Уведомления: Приложението ви за планиране трябва да ви уведомява, когато някой резервира час при вас. То трябва също да изпраща на вас и на вашия гост напомняния преди срещата. Още по-добре е, ако можете да персонализирате уведомленията си и да избирате между имейл, текстово съобщение и напомняния в календара.

10-те най-добри приложения за планиране на срещи, които можете да използвате

Избрахме 10 приложения за планиране, които се отличават в различни области. От управление на натоварването и планиране на графика на служителите до планиране на задачи и записване на срещи с клиенти – има приложение с подходящи функции, което отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

За фрийлансъри и малки фирми, които искат да планират срещи, да изготвят графици за проекти и да планират смени, ClickUp улеснява проследяването на всичко, така че да не се налага да преминавате от едно приложение в друго. ?

ClickUp се интегрира с приложенията, които вашият екип вече използва. То се свързва с всички основни календарни приложения и се синхронизира в реално време. Това означава, че вашите задачи в ClickUp се появяват в календарното ви приложение, а срещите от календара ви се появяват в работната среда на ClickUp. Можете също да реорганизирате графика си с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който ви помага да приоритизирате работата си.

Ако редовно планирате онлайн срещи с екипа си или с клиенти, свържете ClickUp с Zoom, за да планирате и провеждате срещите си, без да напускате приложението. Можете също да го синхронизирате с Calendly, за да позволите на хората да добавят срещи към календара ви.

С помощта на множество изгледи можете да визуализирате работата си в календар, дневен планирач или времева линия.

Започнете и се присъединете към срещи директно от задачите си с интеграцията на ClickUp с Zoom.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Тъй като ClickUp предлага толкова много функции и интеграции, може да има период на обучение, когато започвате да го използвате.

Функциите на мобилното приложение ClickUp не са толкова мощни, колкото тези в уеб приложението.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Appoint. ly

Appoint.ly не е сложно и това е част от чара на този онлайн инструмент за планиране. Той ви позволява да зададете графика си и да споделите свободното си време чрез линк, който можете да изпратите на всеки.

Този софтуер за планиране на срещи има лесен за използване интерфейс и е идеален за дистанционни работници, разпръснати екипи и екипи по продажбите. Той е идеален и за професионални доставчици на услуги с клиенти в различни часови зони.

Най-добрите функции на Appoint.ly

Функциите за онлайн планиране ви позволяват да споделяте свободното си време чрез линк, който можете да изпратите чрез съобщения, имейли или уебсайта си.

Синхронизацията на часовите зони улеснява планирането на срещи с хора от цял свят и намалява риска от неявяване.

Интеграция с Google Calendar, iCloud, Outlook, Office 365 и Exchange

Ограничения на Appoint.ly

Някои потребители съобщават, че не получават известия, когато се резервират нови срещи, затова трябва редовно да проверяват календарите си за промени.

Това приложение не предлага интеграция с системи за обработка на плащания.

Цени на Appoint.ly

Основен план : Безплатен

Pro план: 8 долара на месец за потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Appoint. ly оценки и рецензии

G2: 4,4/5 (12+ отзива)

Capterra: 3. 3/5 (3+ отзива)

3. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook е за свободни професионалисти и малки компании, чиято дейност се основава на оферти, договори, фактури и много кафе. ☕️

HoneyBook няма да ви осигури дневния прием на кофеин, но ще ви помогне да управлявате останалата част от бизнеса си. Да, това е приложение за планиране, но не е само приложение за планиране.

Можете да рекламирате услугите си, да резервирате срещи с клиенти, да управлявате документите по проектите си (като оферти, договори и фактури) и да събирате плащания с кредитни карти на едно място. Можете дори да изпращате формуляри и въпросници с логото на фирмата си. По същество можете да оптимизирате процеса на управление на клиентите си, като събирате цялата комуникация с тях на едно място.

Най-добрите функции на HoneyBook

Споделете свободното си време чрез линк, който позволява на клиентите да резервират среща.

Задайте няколко типа срещи, за да могат клиентите ви да резервират подходящата услуга и необходимото време.

Планирайте, фактурирайте и приемайте плащания от едно и също приложение.

Поставете своя бранд върху портала за планиране, договори, фактуриране и плащания, за да знаят клиентите, че се свързват с правилния бизнес.

Ограничения на HoneyBook

Много потребители споделят, че имат затруднения при настройката и се сблъскват с трудна крива на обучение, когато започват да работят с функциите на HoneyBook.

Макар че можете да използвате HoneyBook както за планиране, така и за обработка на плащания, потребителите съобщават, че времето за обработка на плащанията е бавно.

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 8 долара на месец

Essentials: 16 долара на месец

Премиум: 33 долара на месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 135 отзива)

Capterra: 4,8/5 (580+ отзива)

4. Calendly

чрез Calendly

Вероятно най-известното приложение за планиране, Calendly е едно от пионерите в онлайн резервациите. Всички планове на Calendly ви позволяват да споделяте графика си чрез линк – защото споделянето е грижа. ?

След като споделите линка си, хората могат да видят свободното ви време и да резервират среща с вас. Calendly е чудесно приложение за свободно практикуващи професионалисти, но е и отличен избор за малки и големи екипи.

В зависимост от плана си, можете да настроите от един тип среща (например 30-минутна среща) до неограничен брой типове срещи (например 15-минутна кафе-среща, 40-минутно интервю и едночасова ориентация).

Ако имате платен план, можете дори да използвате Calendly за организиране на сложни срещи, като например конферентни разговори или дискусии по кръг, без да се налага да обсъждате с екипа си наличността.

Най-добрите функции на Calendly

Лесно онлайн резервиране с линк, който може да се споделя

Персонализирани работни процеси, които ви позволяват да изпращате персонализирани текстови или имейл напомняния и последващи съобщения.

Възможност да вградите вашата Calendly връзка във вашия уебсайт или в подписа на вашата електронна поща, за да оптимизирате процеса на планиране.

Интеграция с множество календарни приложения , системи за продажби, CRM и комуникационни платформи.

Ограничения на Calendly

Функциите в безплатния план са изключително ограничени и ви позволяват да настроите безплатно планиране на срещи само за един тип събитие и една календарна интеграция.

Някои потребители съобщават за проблеми с интеграцията на календара, които са довели до двойни резервации или не са успели да актуализират и покажат допълнителната си наличност след отмени.

Цени на Calendly

Basic: Безплатно

Essentials: 8 долара на човек на месец

Професионалисти: 12 долара на човек на месец

Екипи: 16 долара на човек на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (1895+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2800 отзива)

5. Square Appointments

чрез Square Appointments

Ако търсите най-доброто приложение за планиране на срещи за салони, спа центрове, йога студиа, фитнес центрове и други услуги, които се предлагат по график, тогава Square Appointments определено е подходящо за вас. ?‍♀️

Това приложение е създадено от същата компания, която произвежда Square, популярната система за продажби. За фирми, които вече използват Square за обработка на плащания, тази програма за планиране ще се впише безпроблемно в съществуващия ви работен процес.

Най-добрите функции на Square Appointments

Позволете на клиентите да резервират срещи или курсове от вашия уебсайт

Изпращайте автоматични напомняния за срещи

Задайте свои правила за анулиране и добавете такси за неявяване.

Създавайте профили на клиенти и им позволявайте да съхраняват карти в архива си.

Използвайте функциите за електронна търговия, за да продавате продукти онлайн в допълнение към услугите си, свързани с насрочване на срещи.

Ограничения на Square Appointments

Часовете на срещите винаги се показват в часовата зона на собственика на бизнеса. Те не се актуализират според часовата зона на потребителя, което може да обърка клиентите в различни часови зони.

Приложението има ограничени възможности за добавяне на допълнителна информация за клиенти, категоризиране на услугите ви, публикуване на политики и добавяне на формуляри за приемане.

Цени на Square Appointments

Безплатно

Плюс: 29 долара на месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Square Appointments

G2: 4,3/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 175 отзива)

6. Picktime

чрез Picktime

Picktime е създадено за различни видове бизнес, но е идеално за компании, които се нуждаят от планиране на места и оборудване за срещи.

Може би управлявате салон, в който всеки от вашите стилисти трябва да планира графика си, когато избират свободното си време. Може би провеждате курсове за продължаващо обучение и трябва да резервирате класна стая и проектор. Или може би работите в голяма компания с ограничен брой конферентни зали, а конкуренцията за резервиране на такава може да бъде ожесточена! ?‍♀️

Picktime не само ще ви помогне да планирате срещи с клиенти, но и ще ви помогне да планирате всички малки детайли, необходими за успеха на срещата ви.

Най-добрите функции на Picktime

Уиджетът за резервации на вашия уебсайт позволява на клиентите да правят резервации онлайн 24/7.

Формулярите за резервации ви помагат да разберете нуждите на клиентите си преди първата им среща.

Повтарящи се срещи в цифровия ви планирач , за да можете да организирате редовни срещи с вашите клиенти.

Имейлите и SMS напомнянията намаляват броя на неявките

Функциите за управление на екипа ще добавят срещи към личните календари на членовете на екипа ви, когато ги назначите.

Интеграцията с Stripe и PayPal ви позволява да приемате плащания от клиенти, когато те резервират среща.

Ограничения на Picktime

Трудно е да дублирате графици и други данни, така че ще трябва да въвеждате информацията ръчно всеки път.

Трябва да изпращате уведомления поотделно, тъй като няма начин да уведомите едновременно всички за промяна във времето или мястото.

Цени на Picktime

Безплатно

Стартово ниво: 3 долара на потребител на месец

Pro: 2,25 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Picktime

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (45+ отзива)

7. Setmore

чрез Setmore

Друго приложение за планиране, създадено за малки фирми, Setmore има функции за красота, уелнес, здравеопазване, творчески услуги, професионални услуги и търговски специалисти.

Това приложение има списък с функции, които бихме описали като нито прекалено много, нито прекалено малко за повечето местни фирми. С това приложение вашите клиенти могат да правят резервации и да плащат онлайн. И макар това да е всичко, което прави приложението, може би е всичко, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Setmore

Онлайн страница за резервации с меню за услуги помага на клиентите да резервират подходящата среща.

Отзивите на клиентите се показват на страницата ви за резервации, за да насърчат нови клиенти да си запазват срещи.

Автоматичните потвърждения, напомнянията по имейл и напомнянията чрез текстови съобщения предотвратяват неявяването на клиентите.

Интеграцията с Square и Stripe ви позволява да приемате плащания директно от страницата за резервации.

Ограничения на Setmore

Вместо да се появява графика за срещи на вашия уебсайт, клиентите трябва да преминат през URL адреса на Setmore, за да планират срещи.

Не можете да създавате различни формати за последващи имейли, така че клиентите ще виждат едни и същи инструкции, независимо от вида на срещата, която резервират.

Цени на Setmore

Безплатно

Pro : 5 долара на месец за потребител

Екип: 5 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Setmore

G2: 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (940+ отзива)

8. Planable

чрез Planable

Това е за нашите крале и кралици на съдържанието. ?

Planable е приложение за планиране на съдържание, което ви позволява да създавате съдържание, да го форматирате за различни платформи и да получавате одобрение в същото пространство. То е отчасти приложение за планиране и отчасти приложение за управление на проекти, създадено специално за създатели на съдържание, екипи и агенции.

Цялото съдържание, което създавате в Planable, се подрежда точно както ще изглежда в окончателния си, публикуван вид. Съдържанието е визуално, създателите на съдържание са визуални, а вашите заинтересовани страни определено искат да виждат визуални елементи. ?

Това приложение ви помага да преминете от визуализиране на публикациите си до одобряването и планирането им на едно място.

Най-добрите функции на Planable

Коментирайте и одобрявайте точно до публикацията

Планирайте сезонното и вечно актуалното си съдържание, за да се публикува автоматично

Публикувайте във Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn и Google My Business

Ограничения на Planable

Редактирането на снимки в приложението е ограничено, така че ще трябва да редактирате и променяте размера на изображенията си за всяка платформа за социални медии, преди да ги качите в планиращия инструмент за публикации.

Може да е трудно да дублирате целите и етикетите от предишни публикации, така че може да се наложи да въвеждате ръчно една и съща информация няколко пъти.

Цени на Planable

Безплатен план

Основен план : 11 долара на месец за потребител

Pro план: 22 долара на месец за потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Planable

G2: 4,6/5 (585+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (305+ отзива)

9. Deputy

чрез Deputy

Това приложение за планиране на смени ви позволява да виждате наличността на служителите, да създавате график на смени и да го споделяте онлайн. Ако имате свободни смени, можете да ги публикувате и да позволите на членовете на екипа да ги заявят. Или можете да позволите на служителите да разменят своите смени с всеки, който отговаря на изискванията. Всичко това се прави чрез приложението.

Когато се появят спешни задачи, управлявайте графика чрез мобилното приложение, независимо къде се намирате. Можете да визуализирате ясно разходите си за труд и дори да използвате изкуствен интелект, за да създадете интелигентен график.

Най-добрите функции на Deputy

Създавайте и споделяйте онлайн графика на работните смени на вашите служители

Попълвайте смени и управлявайте обажданията в реално време

Проследявайте работните часове на служителите

Интегрирайте го с вашите системи за заплати, точки на продажба или човешки ресурси.

Ограничения на Deputy

Дублирането на персонализиран шаблон за планиране може да бъде предизвикателство, а той не запаметява наличността на вашите служители месец след месец, така че може да се наложи да въвеждате ръчно една и съща информация всеки път, когато планирате.

Това приложение работи най-добре на устройства с iOS. Ако използвате Microsoft, Linux или Android, може да нямате достъп до всички функции.

Цени на Deputy

Безплатно

Премиум: 4,90 $ на потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Deputy

G2: 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,6/5 (685+ отзива)

10. Acuity Scheduling

чрез Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е друго страхотно приложение за салони, професионалисти в областта на красотата и уелнеса, фитнес студиа, лайф коучове и компании, които приемат лични и онлайн срещи.

Управлявайте графиците за различни местоположения и служители и дайте възможност на клиентите си да резервират свои срещи онлайн. Acuity Scheduling е също така добър вариант за професионалисти, които извършват цялата си дейност чрез онлайн срещи.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Опциите за персонализиране на страницата за резервации, напомнянията по имейл и SMS създават брандирано преживяване.

Автоматичното настройване за различни часови зони позволява на клиентите да виждат графика ви в местното си време.

Интеграцията с софтуер за видеоконферентна връзка улеснява участието в онлайн срещи.

Формулярите за регистрация ви помагат да разберете нуждите на клиента преди първата му среща.

Интеграцията с Stripe, Square и PayPal ви позволява да приемате плащания, когато клиентите правят резервации.

Ограничения на Acuity Scheduling

Няма възможност за избор на календар за няколко екипа, така че това може да не е най-добрият вариант за големи екипи с комплексни нужди от планиране.

Тъй като няма безплатен план, това приложение може да е недостъпно за нови фирми.

Цени на Acuity Scheduling

Emerging: 16 долара на месец

Разрастване: 27 долара на месец

Powerhouse: 49 долара на месец

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (395+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5450 отзива)

Времето е всичко

Най-добрите приложения за планиране ви позволяват да планирате задачи, срещи и събрания, когато е удобно за всички. Посочете своята наличност, а след това оставете клиентите и членовете на екипа да изберат час, така че всички да сте синхронизирани.

Ако сте самостоятелен предприемач или собственик на малък бизнес, вероятно сте затрупани с опити да планирате ежедневните задачи, графиците на проектите, срещите на екипа, срещите с клиенти и смени на служителите. Това означава, че моментът не може да бъде по-подходящ, за да се регистрирате в ClickUp.

Започнете да използвате безплатно платформата „всичко в едно“ на ClickUp и вижте как един организиран график ви освобождава повече време през деня! ?