10 софтуера за управление на служителите за HR екипи през 2025 г.

Независимо дали сте собственик на бизнес или ръководител на човешки ресурси, изграждането и управлението на човешкия капитал трябва да бъде на преден план, защото екипната работа е това, което прави мечтите реалност. ✨

Въпросът е, че управлението на хора не се състои само в това да се гарантира, че задачите са изпълнени, да се одобряват молби за отпуск и да се извършват оценки на представянето – въпреки че и това е важно. Удовлетвореността на служителите е много важна в днешно време и това включва много повече от просто осигуряване на приятна работна среда. Тя започва с процесите по назначаване на служители, продължава с работните инструменти, които им предоставяте (или не), и включва навременни плащания. ?

Всички тези административни задачи често отнемат много време, но не е задължително да е така. Когато инвестирате в софтуер за управление на служителите, много от тези задачи могат лесно да бъдат автоматизирани.

Нека разгледаме какво трябва да прави едно добро решение за управление на служителите и да разгледаме някои варианти за софтуер за човешки ресурси. Изборът на подходящия за вашия бизнес ще ви спести време и пари, като ще повиши както задържането на персонала, така и вашата рентабилност. Това е печалба за всички. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на служителите?

В зависимост от вида на бизнеса, който управлявате, ето някои от ключовите функции, които трябва да имате предвид, когато търсите софтуер за управление на служителите, който да ви помогне с HR функциите:

10-те най-добри софтуерни програми за управление на служители, които можете да използвате

Опростете управлението на човешкия капитал (HCM) колкото е възможно, като изберете подходящите инструменти за управление на служителите за вашата компания. Помислете за размера на вашия бизнес и решете точно кои задачи бихте искали да автоматизирате. Освен това, обмислете дали вие и вашият екип работите предимно от настолни компютри или се нуждаете от отлично мобилно приложение, за да подкрепяте служителите, които са в движение. ?

Ако нуждите на вашия бизнес не са твърде сложни в този момент, можете дори да намерите безплатни системи за управление на служителите, които да повишат ангажираността и производителността на служителите.

Ето някои от най-добрите системи за управление на служителите, които се предлагат днес.

ClickUp автоматизира управлението на екипа от начало до край, така че да можете да се съсредоточите върху развитието на вашия бизнес.

ClickUp е платформа за продуктивност, която ви позволява да следите всеки аспект от вашия бизнес, включително функциите на човешките ресурси. Това е софтуер за управление на служителите, който улеснява работата ви, като събира всички ваши данни на едно място и ги организира, така че да можете лесно да намерите това, от което се нуждаете.

С вграден софтуер за управление на проекти, който ви помага да бъдете в крак с всички ваши HR инициативи, както и с безброй шаблони за текстообработка и електронни таблици, няма нужда да изобретявате колелото наново. ClickUp ви спестява време от самото начало и през целия процес на вашите проекти. ?

Комуникацията с екипа ви е лесна, независимо къде се намират. Използвайте функцията за видеоконферентна връзка на ClickUp, за да проведете виртуална среща или уебинар за обучение, или използвайте една от многото възможни интеграции, като Microsoft Teams или Zoom. Сътрудничеството по време на срещата ви става визуално с помощта на ClickUp Whiteboards, които превръщат идеите в задачи.

ClickUp е една от най-добрите безплатни системи за управление на служители, която ще ви помогне да стартирате, когато вашият бизнес е малък. Безплатният план предлага всички основни инструменти, от които ще се нуждаете. А когато вашият бизнес расте и става по-сложен, лесно можете да надстроите пакета си, за да получите достъп до допълнителни функции. ✨

Най-добрите функции на ClickUp

Импортирайте всичко от предишния си инструмент за управление на проекти, като Asana, Trello или Monday.com.

Независимо от големината на екипа ви и дали сте специалист по човешки ресурси или работите в отдела по заплатите, инструментите за сътрудничество улесняват съвместната работа, защото всички са на една и съща страница.

Една от функциите за управление е табло, което ви дава обща представа за ключовите показатели, а оттам ви позволява да се впуснете в подробностите.

Персонализирайте изгледите си, за да виждате данните по начина, по който предпочитате, например в списък, табло Kanban или диаграма на Гант.

ClickUp е изключително лесен за използване, така че бързо ще разберете системата и ще започнете да спестявате време и усилия.

Има много възможни интеграции, включително Outlook , Slack, Google Drive , One Drive и Salesforce , така че можете да работите безпроблемно на различни платформи.

Ограничения на ClickUp

Тъй като системата е толкова сложна и адаптивна, може да отнеме известно време, докато се запознаете с всичките й възможности.

Мобилното приложение (все още) не е толкова оптимизирано и достъпно, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Lattice

Чрез Lattice

Lattice оптимизира работния процес по управление на персонала, така че да можете да се съсредоточите върху по-важни инициативи, като управление на талантите и насърчаване на ангажираността и производителността на служителите. Подробните анализи ви предоставят цялата необходима информация, за да вземете решения, основани на данни, които изграждат човешкия ви капитал и вашия бизнес. ?

Тази система за дистанционно управление на служителите е особено ефективна за разпределени екипи. Тя държи всички в течение с текущите събития, което улеснява дистанционното управление на екипа.

Най-добрите функции на Lattice

Следете кариерните цели, задачите и срещите, за да не пропуснете нищо.

Централизирана информация и процеси, така че отдалечените служители да се чувстват част от по-големия екип, подобрявайки управлението на виртуалния екип, както и опита на служителите.

Лесно е да проследявате напредъка на HR процесите в реално време, така че винаги знаете къде се намирате.

Това е чудесен инструмент за предоставяне и получаване на обратна връзка както в офиса, така и в отдалечени екипи.

Шаблоните за оценка на представянето могат да се персонализират за конкретни лица или случаи на употреба.

Ограничения на Lattice

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс не е добре проектиран, което затруднява навигацията в системата.

Функционалността 1:1 и отчетността могат да бъдат подобрени.

Цени на Lattice

Ангажираност: 4 $/месец на потребител

Развитие: 4 $/месец на потребител

Възнаграждение: 6 долара на месец на потребител

Управление на производителността + OKR и цели: 11 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

3. Rippling

Чрез Rippling

Rippling е централизирана система за управление на персонала, която управлява целия цикъл на живот на вашите служители – от заплатите и разходите до администрирането на социалните придобивки – на едно място.

Използвайте го, за да набирате нови таланти, да следите работното време и присъствието и да предавате знания чрез системата за управление на обучението. Той улеснява и настройката на софтуера на компютъра на даден човек и интегрирането му с приложения като Microsoft 365 и Slack. ?

HR облакът е част от по-широката екосистема Rippling, която включва софтуер за ИТ и финанси.

Най-добрите функции на Rippling

Потребителският интерфейс е интуитивен, добре организиран и много лесен за навигация.

Шаблони за заплати , които се актуализират автоматично, за да отразят промените в длъжностите, данните за служителите, възнагражденията или социалните придобивки на служителите.

Онлайн центърът за обучение улеснява получаването на специализирана помощ, когато имате нужда от нея.

Системата се актуализира непрекъснато, така че инструментите за управление на служителите се подобряват постоянно.

Ограничения на Rippling

Някои потребители са имали затруднения да получат поддръжка от реален човек, когато са имали проблеми.

Системата не е много адаптивна по отношение на цветовата схема или приложенията, които искате да виждате.

Ценообразуване на Rippling

Цената започва от 8 долара на месец на потребител.

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Rippling

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2700 отзива)

4. Justworks

Чрез Justworks

Justworks е решение за управление на дистанционни служители, предназначено за малки и средни предприятия, предимно в секторите на професионалните услуги, финансовите услуги, технологиите и нестопанските организации. То помага на тези предприятия да автоматизират инструментите за управление на човешките ресурси, заплащането и поддръжката на съответствието.

Бързо назначавайте нови служители и ги регистрирайте за ползите, за които отговарят. След това проследявайте работното им време и ги уведомявайте, когато им бъде изплатено възнаграждението.

Вашите служители също имат директен достъп до поддръжката на Justworks, ако имат въпроси относно здравните си осигуровки, удръжките или данъците. ?

Най-добрите функции на Justworks

Системата е много интуитивна и лесно можете да намерите нужната ви информация.

Сравнете здравните застраховки и другите социални придобивки в рамките на системата.

Екипът за обслужване на клиенти е много отзивчив и отворен за предложения за подобрения.

Ограничения на Justworks

Функциите на мобилното приложение са по-ограничени от тези на версията за настолни компютри.

Въпреки че е предназначен за по-малки фирми, Justworks може да се окаже скъп за тях.

Цени на Justworks

Основни характеристики: 59 USD/месец на служител (отстъпка за 50+ служители)

Плюс: 99 $/месец на служител (отстъпка за 50+ служители)

Оценки и отзиви за Justworks

G2: 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

5. Deel HR

Чрез Deel HR

Deel е цялостна система за управление на отдалечени служители, която ви помага да разширявате и управлявате глобални екипи. Използвайте я, за да наемате служители на пълен работен ден или независими изпълнители, след което лесно да ги въведете в работата и да им плащате.

Създайте локализирани правни контакти за всеки член на екипа, независимо дали работи дистанционно или не. Проследявайте кога работят и кога не, и управлявайте плащанията и другите обезщетения въз основа на страната, в която се намират. ?

Най-добрите функции на Deel HR

Deel е много добре проектиран софтуер за дистанционна работа, така че е лесен за навигация, дори и да не сте технически подготвени.

Световната инфраструктура на Deel улеснява наемането на служители на работодател по документи (EOR) в други страни, където нямате търговски субекти.

Възползвайте се от договорите на Deel с различни доставчици на услуги, за да изпратите оборудване на вашия екип, да се консултирате с местни експерти или да предложите на вашите служители услуги, като достъп до коуъркинг пространства по целия свят.

Ограничения на Deel HR

Отзивите за обслужването на клиентите варират от една крайност до друга, така че поддръжката може да бъде непредсказуема.

Плащанията са ограничени до определени цикли, така че не можете да извършвате извънредни плащания, като например възстановяване на разходи извън тези дати.

Цени на Deel HR

DeelHR: Започва от безплатно

Изпълнители: Започва от 49 $/месец

EOR: Започва от 599 $/месец

Глобална заплата: Свържете се с нас за цени

Имиграция: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Deel HR

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 90 отзива)

6. Kissflow HR Cloud

Чрез Kissflow HR

Kissflow е платформа за разработка на приложения с малко код, която ви помага да създадете свой собствен софтуер за управление на служителите. Създайте работните процеси, приложенията, таблата, списъците за проверка и формулярите, от които се нуждаете, за да управлявате екипа си с минимално време за разработка.

С вградените аналитични и отчетни функции е лесно да следите ефективността на вашите процеси. Kissflow поддържа и екипната работа с инструменти за споделяне на файлове и съобщения, които подобряват както екипната работа, така и производителността на екипа. ?

Най-добрите функции на Kissflow HR Cloud

Автоматизирането на бизнес процесите е относително лесно с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Той се интегрира с Google Workspace, както и със Slack Dropbox , така че ако използвате тези системи, можете да работите безпроблемно на различни платформи.

Отделът за обслужване на клиенти отговаря бързо и полезно, когато имате проблем със системата.

Ограничения на Kissflow HR Cloud

Въпреки че потребителите без технически познания могат да изпълняват основните функции, за да създадете по-сложна система за управление на служителите, са необходими някои познания по програмиране.

Ако имате сложни работни процеси – например, използвате усъвършенствани бизнес правила или множество условни разклонения – може да установите, че Kissflow е ограничен по отношение на опциите за персонализиране.

Цени на Kissflow HR Cloud

Базов пакет: Започва от 1500 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Kissflow HR Cloud

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 3,9/5 (35+ отзива)

7. Connecteam

Чрез Connecteam

Създаден с подход, ориентиран към мобилните устройства, този софтуер за дистанционно управление на служителите помага на мениджърите да автоматизират работните си процеси и да се фокусират върху растежа на бизнеса, знаейки, че екипът им е на прав път и се чувства подкрепен от системата.

Connecteam създава графици и проследява работното време, създава всички формуляри, списъци за проверка или отчети, от които се нуждаете за цифрова документация, и улеснява комуникацията с вашите служители, независимо къде се намирате. ?

Най-добрите функции на Connecteam

Той е много лесен за използване, навигация и персонализиране, което улеснява управлението на екипа.

Проследявайте времето на пристигане и напускане на екипа ви за работния ден, платения отпуск (PTO) , извънредния труд и предпочитанията за почивки.

Екипът за обслужване на клиенти отговаря бързо и е много отзивчив към предложенията, като непрекъснато добавя нови функции по заявка.

Connecteam се интегрира с софтуер за изчисляване на заплати като Gusto и QuickBooks Online.

Ограничения на Connecteam

Ако вашият екип работи офлайн, функциите в реално време няма да ви бъдат полезни.

Не всички области на системата са свързани, така че намирането на цялата необходима информация понякога може да се превърне в истинско предизвикателство.

Цени на Connecteam

Малък бизнес : Безплатно (до 10 потребители)

Базов пакет: 29 $/месец (отстъпка за 30+ потребители)

Разширена версия: 49 $/месец (отстъпка за 30+ потребители)

Експерт: 99 $/месец (отстъпка за 30+ потребители)

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,3/5 (39 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 290 отзива)

8. Bullhorn Sirenum

Чрез Sirenum

Bullhorn предлага набор от приложения за бизнеса в сектора на подбора на персонал, включително Sirenum. Тази платформа за автоматизация на управлението на персонала е предназначена за управление на служители на непълно работно време, временни или мобилни служители. Тъй като е базирана в облака и оптимизирана за мобилни устройства, работниците могат да имат достъп до системата отвсякъде, използвайки всяко мобилно устройство. ?

Насочен предимно към агенции за временна заетост и секторите на сигурността, транспорта, строителството и грижите, този софтуер за дистанционно управление на служителите помага при планирането на смени, наблюдението на присъствието и отчитането на работното време. Той поддържа също така спазването на нормативните изисквания и изчисляването на заплатите.

Най-добрите функции на Bullhorn Sirenum

Системата е интуитивна и лесна за работа.

Той ви предоставя централен хъб, от който да управлявате всички свои HR процеси и функционалности.

Функцията „плъзгане и пускане” улеснява и ускорява изготвянето на графици.

Обслужването на клиенти е отзивчиво и отворено за предложения за подобряване на системата.

Ограничения на Bullhorn Sirenum

Актуализациите и промените във версиите понякога се извършват без предварително уведомление.

Някои потребители смятат, че настройката е малко сложна.

Цени на Bullhorn Sirenum

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bullhorn Sirenum

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4. 4/5 (7 отзива)

9. Litmos

Чрез Litmos

Управлението на служителите е нещо повече от отчитане на работното време и актуални данни – вие искате да предоставите на персонала си обучението и уменията, от които се нуждаят, за да успеят във вашия бизнес и бранш. Тук на помощ идва Litmos.

Litmos управлява обучението на вашите служители и може да се персонализира според нуждите на вашата организация и обучаващите се. Предлагайки онлайн платформа за обучение и обширна библиотека с съдържание, той е идеален за въвеждане на нови служители и запознаването им с корпоративната култура или повишаване на квалификацията на настоящите членове на екипа.

Готовите за употреба курсове са креативни и добре проектирани, с солидна основа в теорията на обучението. Можете също да създавате свое собствено съдържание в системата, за да отговорите на специфичните изисквания на вашата компания. ?

Най-добрите функции на Litmos

Присвойте съдържание на конкретни екипи или служители, включително курсове или модули, и управлявайте учебни програми, правила и дати за завършване на курсовете.

Функции като интерактивна геймификация и видео оценки поддържат интереса на учащите.

Таблото показва състоянието на обучението в реално време с един поглед.

Персонализирайте потребителския интерфейс и таблата според бранда на вашата организация.

Отчетите се генерират бързо и лесно, така че ще виждате точно къде се намира всеки учащ в своя процес на обучение.

Ограничения на Litmos

Някои потребители считат, че функционалността за отчитане е донякъде ограничена.

Екипът за обслужване на клиенти понякога реагира бавно на сигнализираните проблеми.

Цени на Litmos

Foundation Suite: Свържете се с нас за цени

Premier Suite: Свържете се с нас за цени

Платинен пакет: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Litmos

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (270+ отзива)

10. BambooHR

Чрез BambooHR

BambooHR е софтуер за управление на служителите, съобразен с околната среда, който работи от единен източник на данни, включително базата данни на вашите служители, за да автоматизира и оптимизира вашите задачи, функции и работни процеси. Това е всеобхватна HR система, която е идеална за по-малки корпоративни приложения.

Той включва система за проследяване на кандидатите и инструменти за назначаване на нови служители, които улесняват процеса на наемане. Проследяването на работното време и администрирането на социалните придобивки улесняват изчисляването на заплатите. Системата дори измерва и управлява удовлетвореността и благосъстоянието на служителите. ?️

Най-хубавото е, че ще имате достъп до всички анализи и отчети, от които се нуждаете, за да вземете най-добрите решения за човешките ресурси във вашата компания.

Най-добрите функции на BambooHR

Потребителският интерфейс е изключително изчистен, интуитивен и лесен за използване, така че е лесно да се запознаете бързо със системата.

Лесно е да създавате формуляри, да ги подписвате от всички заинтересовани страни и след това да ги съхранявате в съответния файл на служителя.

Системата за оценка на представянето на служителите оптимизира процеса на събиране на данни и след това предоставяне на оценки.

Обслужването на клиенти е отлично, когато има проблем, който трябва да бъде решен, и е много отворено към обратна връзка от клиентите.

Ограничения на BambooHR

BambooHR понякога не уведомява потребителите, когато правят промяна или ъпгрейд.

Това е компания, базирана в САЩ, и функционалността й не винаги се пренася добре в други страни.

Цени на BambooHR

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Опростете набирането на персонал с най-добрия софтуер за управление на служителите

Управлението на всички ваши HR функции отнема време, което бихте предпочели да прекарате в други дейности, като разработване на стратегии или изграждане на вашия бизнес. Решете този проблем, като внедрите софтуер за управление на служителите, който автоматизира максимално възможните процеси. ?️

От назначаването на нови служители до отчитане на работното време и управление на талантите до изплащане на заплатите, ClickUp прави всичко това и още много други неща. Използвайте го за управление на проекти, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), маркетинг или операции. Това е решение „всичко в едно“, независимо в какъв сектор работите.

Опитайте ClickUp безплатно и вижте колко лесно е да опростите бизнеса и живота си, като същевременно повишите производителността, организацията и печалбата си! ?