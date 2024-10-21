10-те най-добри софтуера за проследяване на кандидати (ATS) през 2025 г.

Наемането на най-добрите таланти е от решаващо значение за успеха на вашия бизнес, но намирането и набирането на тези таланти отнема изключително много време. За да оптимизират процеса на набиране на персонал, много отдели по човешки ресурси, специалисти по подбор на персонал и мениджъри по наемане разчитат на софтуер за проследяване на кандидати (ATS).

Софтуерът за управление на човешките ресурси може да ви помогне при форматирането на описанието на длъжността, намирането на потенциални кандидати от по-широкия резерв от таланти и управлението на кандидатурите за работа. Най-добрите ATS системи използват изкуствен интелект и алгоритми за автоматизиране на анализа на автобиографиите, което ви помага да подберете кандидатите и да създадете списък с тези, чиито умения и професионален опит се открояват от останалите.

Някои системи за проследяване на кандидати дори помагат при планирането на интервюта, създаването на оценки, изпращането на писма с оферти по имейл и въвеждането в работата на новите служители.

Нека разгледаме как инструментите за набиране на персонал, като софтуера ATS, автоматизират процеса на наемане, оптимизират работния ви поток и улесняват вземането на решения за наемане. Ще подчертаем и функциите и функционалността, които трябва да имате предвид, и ще разгледаме някои от най-добрите опции за ATS системи, за да ви помогнем да намерите подходящата за вас. ✨

Какво трябва да търсите в системите за проследяване на кандидати?

Добрият софтуер за набиране на персонал ви помага да управлявате процеса на кандидатстване за работа от началото до края на плана за набиране на персонал.

Ето някои от основните характеристики и функции на ATS, които трябва да имате предвид, когато търсите подходящата система за привличане на таланти за вашия бизнес:

Опростено намиране на кандидати чрез автоматизирано публикуване на обяви за работа в множество кариерни сайтове и онлайн борси за работа.

Оптимизирана система, базирана в облака, до която имате достъп отвсякъде и от всяко устройство.

База данни с възможност за търсене , за да можете лесно да намерите кандидата, когото търсите.

Персонализирани опции, за да можете да виждате данните по начина, по който предпочитате.

Табло, което ви помага да проследявате как се справяте спрямо целите си за набиране на персонал.

10-те най-добри софтуера за проследяване на кандидати, които можете да използвате

За щастие има много добри системи за проследяване на кандидати за различни случаи на употреба. Разделихме доставчиците в различни категории, в зависимост от това какви възможности за управление на таланти —или комбинация от задачи—ви трябват.

Някои инструменти за набиране на персонал са безплатни и ако сте малка фирма, те може да са точно това, от което се нуждаете. Други софтуери за проследяване на кандидати са платени, така че трябва да прецените дали си струва да ги закупите. ?

Нека ги разгледаме по-подробно.

Най-доброто решение за проследяване на кандидати с управление на проекти

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Платформата за цялостно управление на човешките ресурси на ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да създадете екипа на вашите мечти, да развиете таланта на неговите членове и да управлявате тяхното представяне.

Използвайте този безплатен софтуер за проследяване на кандидати, за да получите ясна представа за свободните позиции, които трябва да запълните в организационната си структура. След това планирайте процеса на набиране на персонал с инструмент за картографиране на процесите. Можете да създавате задачи за всичко – от публикуване на обяви за работа онлайн и планиране на видео интервюта в реално време до изпращане на писмо с оферта и въвеждане в работата на новия служител.

Системата ви помага да управлявате профилите на кандидатите и тяхната контактна информация. Освен това, вградената автоматизация премества всички кандидати през вашия процес, така че да можете да идентифицирате най-подходящия кандидат за работата.

С помощта на редица безплатни шаблони за човешки ресурси – от план за набиране на персонал, шаблон за план за набиране на персонал на ClickUp, документи за фирмени процеси и политики за човешки ресурси до анкети за ангажираност на служителите и шаблони за коригиращи действия – са обхванати всички аспекти на процеса на наемане и управление. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализираните шаблони ви помагат да преминете през всеки етап от цикъла на набиране на персонал.

Персонализираните статуси ви показват с един поглед къде се намирате с всяка задача.

ClickUp CRM за проследяване на кандидатите и организиране на тяхната контактна информация

Персонализираните изгледи улесняват прегледа на напредъка и показателите в детайли или като обща картина.

Сътрудничеството е лесно, така че целият екип по набиране на персонал може да работи заедно, за да намери подходящия кандидат.

Системата, базирана на облак, ви позволява да имате достъп до системата за проследяване на кандидатите отвсякъде.

Ограничения на ClickUp

Има толкова голям набор от функции и опции за персонализиране, че да се запознаете с всички тях може да отнеме известно време.

Мобилното приложение все още не разполага с всички функции на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Breezy HR

Най-добрата безплатна система за проследяване на кандидати

чрез Breezy HR

Тази система за проследяване на кандидати работи добре за малки и средни предприятия, които наемат персонал през цялата година, като агенции за подбор на персонал, физически магазини и франчайзи.

Breezy ви помага да създадете страница за кариери и публикува вашите обяви за работа в повече от 50 от най-популярните сайтове за работа по целия свят.

Всяка ценова категория на този софтуер ATS предлага повече функции. Например, макар че всички те предлагат автоматизирано публикуване на обяви за работа и анализиране на автобиографии, платените планове помагат и за автоматизиране на предварителния подбор на кандидати, управление на графика за интервюта чрез видеоконференции и справяне с други повтарящи се задачи.

Бизнес планът предлага още по-разширени функции като сравнение на кандидати, одобрение на работни места и управление на оферти. ?️

Най-добрите функции на Breezy HR

Системата е проста и лесна за използване и персонализиране.

Таблото за управление и аналитичните данни заедно ви предоставят изобилие от информация.

Системата позволява съвместно наемане, така че всички членове на екипа по наемането да могат да се включат.

Ограничения на Breezy HR

В безплатната версия Bootstrap можете да видите само кандидатите, които са подали заявления през последните 30 дни.

Той не се интегрира с LinkedIn Recruiter, така че трябва да добавите профилите ръчно.

Цени на Breezy HR

Bootstrap: Безплатен

Стартъп: Започва от 157 $/месец

Растеж: Започва от 273 $/месец

Бизнес: Започва от 439 $/месец

Оценки и отзиви за Breezy HR

G2: 4. 4/5 (550+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1390 отзива)

3. MightyRecruiter

Най-добрата безплатна система за проследяване на кандидати

чрез MightyRecruiter

MightyRecruiter е една от безплатните системи за проследяване на кандидатури, създадена да помогне на мениджърите по наемане да намерят както активни търсещи работа, така и по-пасивни кандидати.

MightRecruiter публикува обяви за работа в повече от 29 борси за работа, включително LinkedIn, Glassdoor и CareerBuilder. Той също така търси в социалните ви мрежи, за да идентифицира потенциални кандидати, помагайки ви да се възползвате от вашата мрежа.

След като започнат да пристигат кандидатури, софтуерът използва изкуствен интелект, за да идентифицира най-квалифицираните кандидати и да ги доведе до етапа на наемане.

Най-добрите функции на MightyRecruiter

Намерете както активни, така и пасивни кандидати от много различни платформи.

Извличайте информация за кандидатите директно от социалните им профили.

Интегрирайте MightyRecruiter с вашата съществуваща ATS система.

Изпращайте персонализирани, автоматизирани съобщения на кандидатите от системата, като съхранявате всичко на едно място.

Ограничения на MightyRecruiter

Някои потребители биха искали да виждат по-подробни отчети.

Няма много възможности за персонализиране на имейлите до кандидатите.

Цени на MightyRecruiter

Безплатно

Оценки и рецензии за MightyRecruiter

G2: 4. 1/5 (25+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 60 отзива)

4. Greenhouse

Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни и големи компании

чрез Greenhouse

Greenhouse предлага структуриран процес на наемане, който подобрява ефективността и ефикасността, така че да наемете подходящите хора, които да ви помогнат да развиете бизнеса си. Намаляването на пристрастията и насърчаването на включването гарантират по-голямо разнообразие, а също и повече креативност и бизнес въздействие.

Тази система за проследяване на кандидати поставя силен акцент върху справедливостта и сътрудничеството в процеса на наемане. Тя взема предвид и опита на кандидатите, от интервюто до въвеждането в работата, като им помага да се интегрират бързо в новия си екип.

Най-добрите функции на Greenhouse

Софтуерът е много лесен за използване, дори и да не сте опитен специалист по подбор на персонал.

Системата ви помага да зададете задачи за всеки етап от процеса и да измерите успеха си в края му.

Можете да създавате карти за оценка въз основа на опита на кандидатите, както и на други фактори, като меки умения, за да можете лесно да идентифицирате най-подходящите хора за различните длъжности.

Отчетите и анализите държат всички в течение по време на процеса на наемане.

Ограничения на Greenhouse

Функционалността за отчитане може да бъде подобрена и може да се наложи да използвате интеграция на трета страна, за да получите желаните данни по желания от вас начин.

Потребителският интерфейс, особено таблото за управление, не е толкова интуитивен, колкото би могъл да бъде.

Цени на Greenhouse

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Greenhouse

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 650 отзива)

5. BambooHR

Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни и големи компании

чрез BambooHR

BambooHR е цялостна система за управление на човешките ресурси, която включва софтуер за проследяване на кандидати. Работейки с единен и сигурен източник на данни в рамките на системата, тя подпомага наемането и въвеждането в работа, както и оценката на представянето на служителите, изчисляването на заплатите и социалните придобивки.

По време на процеса на наемане тази система за проследяване на кандидатите управлява всички данни на кандидатите, включително тяхната контактна информация. Тя също така следи подробностите за длъжността, като длъжностното наименование и описанието на длъжността.

Актуализациите на статуса ви информират точно на какъв етап от процеса се намира кандидатът и каква е текущата му оценка за позицията. А като допълнително напомняне за напредъка на кандидатурата му, лесно можете да се върнете към последната комуникация с този кандидат. ?

Най-добрите функции на BambooHR

Автоматизира проследяването и управлението на информацията за кандидатите, спестявайки ви време.

Помага ви да комуникирате с кандидатите на всеки етап от процеса, създавайки им отлично преживяване.

Отваря възможност за сътрудничество със заинтересованите страни, като позволява персонализирани разрешения.

Интегрира се с други приложения на Bamboo, както и с външни приложения, съвместими с ATS, като Indeed, Greenhouse и Breezy.

Ограничения на BambooHR

Някои потребители са съобщили, че предоставяната поддръжка е бавна и не винаги е много полезна.

BambooHR не се интегрира с QuickBooks Online, така че ако това е вашата счетоводна система, ще трябва да въведете данните ръчно или да използвате посредник, за да прехвърлите информацията за служителите в QuickBooks.

Цени на BambooHR

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4,5/5 (над 1450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

6. Rippling

Най-добрата система за проследяване на кандидати за стартиращи компании

чрез Rippling

Rippling ви помага да набирате таланти от различни платформи, след което да настроите процесите и работните потоци за наемане, за да управлявате процеса безпроблемно от начало до край.

Този софтуер за проследяване на кандидати улеснява всяка стъпка, от персонализиране на етапите на интервюто според стажа до планиране на интервютата в календари като Outlook, Google и iCal.

След като сте готови да наемете нов служител, софтуерът ви помага да изпратите писма с оферти и всички необходими документи, като длъжностни характеристики и описания на длъжността, на новия член на екипа. Той също така регистрира новия служител във всички необходими системи, като система за заплати и здравно осигуряване. ?

Най-добрите функции на Rippling

Той автоматично добавя обяви за работа към платформи като LinkedIn и Indeed.

Можете да персонализирате отчетите, за да получите желаните данни — например, времето, необходимо за запълване на дадена позиция, или обратна връзка от кандидатите.

Системите за проследяване на кандидати работят за интегриране на управлението на обучението, така че да можете бързо да въведете новите си служители в работата.

Ограничения на Rippling

Някои клиенти са изразили недоволство, че поддръжката по време на внедряването може да бъде подобрена.

Ще ви е необходимо да използвате приложение на трета страна за управление на производителността.

Ценообразуване на Rippling

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2700 отзива)

7. JazzHR

Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни предприятия

чрез JazzHR

Предназначен за средни и големи предприятия, JazzHR ви помага да търсите кандидати от различни сайтове за работа с едно кликване. След това използва оценки и интервюта, за да ви помогне да класифицирате кандидатите според вашите критерии.

Можете също да използвате платформата, за да получите мнение за кандидатите от всички членове на екипа по наемане на персонал, за да постигнете истински сътруднически процес.

Функцията за дигитално управление на офертите автоматизира и ускорява въвеждането в работата, а ясният имидж на работодателя спомага за осигуряване на последователно и положително преживяване за кандидатите на всеки етап. ?

Най-добрите функции на JazzHR

Всички ценови планове позволяват неограничен брой потребители.

Системата ви позволява да създавате персонализирани решения, които отговарят на вашите нужди при наемането на персонал.

JazzHR се интегрира с няколко други свързани системи, като JobTarget, Criteria и Recruiting. com

Ограничения на JazzHR

Той не се интегрира с сайтове за отдалечени услуги като Fiverr или Upwork, така че няма да ви е лесно да намерите отдалечени изпълнители.

Поддръжката не винаги отговаря бързо, когато съобщавате за технически проблеми.

Цени на JazzHR

Безплатна пробна версия

Hero: 49 $/месец

Плюс: 239 $/месец

Pro: 359 $/месец

Оценки и рецензии за JazzHR

G2: 4,4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 450 отзива)

8. Recruitee

Най-доброто за набиране на кандидати

чрез Recruitee

Recruitee ви помага да създадете кариерен сайт с вашата работодателска марка, като използва лесен за употреба редактор. След това използва множество инструменти за набиране на кадри, включително сайтове за работа, линкове за споделяне в социалните медии и препоръки от служители, за да намери квалифицирани кандидати.

Планиращият инструмент улеснява планирането на интервюта, а шаблоните за интервюта и бележките в системата гарантират последователност и прозрачност. Това също така съхранява всичко на едно място за лесен достъп и подпомага сътрудничеството в екипа по наемане на персонал. ?

Най-добрите функции на Recruitee

Автоматизацията и шаблоните улесняват работния процес и ви спестяват време.

Можете да персонализирате отчетите и таблата си, за да проследявате процеса и лесно да видите къде може да е необходима оптимизация.

Този софтуер за проследяване на кандидати се интегрира с много други платформи, включително Google, Teams, Indeed и Zapier.

Ограничения на Recruitee

Мобилното приложение не е толкова добре разработено, колкото това за настолни компютри.

Функционалността отговаря на нуждите на пазара в САЩ и не може лесно да се адаптира към различните нужди на процесите по наемане на персонал в други страни.

Цени на Recruitee

Безплатна пробна версия

Стартиране: 224 $/месец

Цена: 399 $/месец

Водещ: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Recruitee

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 180 отзива)

9. Bullhorn

Най-доброто за набиране на кандидати

чрез Bullhorn

Bullhorn се фокусира върху опита на кандидатите и създаването на близки взаимоотношения. Това се съчетава с високотехнологични автоматизирани решения, които помагат да се намерят подходящите кандидати за подходящите позиции.

Насочен към агенции за подбор на персонал, този софтуер за проследяване на кандидати подпомага специалистите по подбор на персонал през целия процес на набиране на персонал, от намирането на кандидати до фактурирането на клиенти. Неговата цел е да оптимизира вашите операции и да ви помогне да наемете повече кандидати, като по този начин увеличите продажбите си. ?

С централизирана система, която управлява работните места, кандидатите и задачите, винаги можете да видите точно къде се намирате в процеса. Можете също да настроите напомняния за завършване на задачите в определени моменти, така че винаги да сте на път към постигането на целите си за набиране на персонал.

Най-добрите функции на Bullhorn

Системата, базирана на облак, е сигурна и достъпна, където и да се намирате.

Интегрираният CRM инструмент ви помага да сте в крак с променящите се нужди на вашите клиенти.

Силният акцент е върху обслужването на клиентите и подпомагането им да извлекат максималното от системата.

Ограничения на Bullhorn

Интерфейсът не е много лесен за ползване в сравнение с други системи за проследяване на кандидати в този списък.

Има толкова много функции, че може да се окаже прекалено сложно, особено за нови потребители на ATS.

Цени на Bullhorn

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bullhorn

G2: 4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

10. Recruit CRM

Най-доброто за набиране на кандидати

чрез Recruit CRM

Създаден също за агенции за подбор на персонал и набиране на кадри, Recruit CRM автоматизира работния процес по набирането на кадри, което ви прави много по-ефективни.

Този софтуер за проследяване на кандидати извлича потенциални кандидати директно от платформи като Outlook, Gmail и LinkedIn. След като бъдат въведени в системата, новите кандидати могат да актуализират информацията в профила си с едно натискане на бутон. Recruit CRM използва изкуствен интелект, за да прегледа автобиографиите им и да подбере най-добрите кандидати. ?

Всеки следващ ценови план ви дава възможност да проследявате повече кандидати. Бизнес планът предлага достъп до API и изпълнителен доклад за търсене. А планът „Enterprise“ позволява персонализирано брандиране и SLA, неограничено обучение на живо и специален акаунт мениджър.

Най-добрите функции на Recruit CRM

Системата за проследяване на кандидати е интуитивна и лесна за използване.

Драг-енд-дроп Kanban таблата улесняват визуализирането на кандидатите.

Софтуерът е 100% персонализируем, с повече от 5000 налични интеграции.

Екипите за поддръжка и развитие са изключително полезни и отзивчиви.

Ограничения на Recruit CRM

Някои потребители биха искали да видят повече опции за автоматизация и интеграция.

Функцията за отчитане би могла да се подобри с няколко допълнителни функции.

Цени на Recruit CRM

Безплатна пробна версия

Pro: 85 $/месец на потребител

Бизнес: 125 USD/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Recruit CRM

G2: 4,7/5 (над 45 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 330 отзива)

Улеснете наемането с софтуер за проследяване на кандидати

Когато редовно набирате нови служители, е разумно да намерите най-ефективния и ефикасен начин за това. Системата за проследяване на кандидати ви помага да управлявате процеса на наемане от начало до край.

Той съхранява цялата информация за кандидатите на едно място, помага ви да сортирате техните профили и улеснява сътрудничеството с други заинтересовани страни. ATS също така автоматизира задачите, улеснява работния ви процес и ви помага да вземете изключителни решения за наемане на персонал за вашия бизнес. ✨

Когато търсите ATS, който отговаря на всички ваши нужди при наемането на персонал, няма по-добър избор от ClickUp. С богат набор от шаблони и информация на ваше разположение, той ви помага във всеки аспект от вашия бизнес, от наемането до въвеждането в работата. ?

Регистрирайте се в ClickUp още днес!