10-те най-добри софтуера за проследяване на кандидати (ATS) през 2025 г.

Наемането на най-добрите таланти е от решаващо значение за успеха на вашия бизнес, но намирането и набирането на тези таланти отнема изключително много време. За да оптимизират процеса на набиране на персонал, много отдели по човешки ресурси, специалисти по подбор на персонал и мениджъри по наемане разчитат на софтуер за проследяване на кандидати (ATS).
Софтуерът за управление на човешките ресурси може да ви помогне при форматирането на описанието на длъжността, намирането на потенциални кандидати от по-широкия резерв от таланти и управлението на кандидатурите за работа. Най-добрите ATS системи използват изкуствен интелект и алгоритми за автоматизиране на анализа на автобиографиите, което ви помага да подберете кандидатите и да създадете списък с тези, чиито умения и професионален опит се открояват от останалите.
Някои системи за проследяване на кандидати дори помагат при планирането на интервюта, създаването на оценки, изпращането на писма с оферти по имейл и въвеждането в работата на новите служители.
Нека разгледаме как инструментите за набиране на персонал, като софтуера ATS, автоматизират процеса на наемане, оптимизират работния ви поток и улесняват вземането на решения за наемане. Ще подчертаем и функциите и функционалността, които трябва да имате предвид, и ще разгледаме някои от най-добрите опции за ATS системи, за да ви помогнем да намерите подходящата за вас. ✨
Какво трябва да търсите в системите за проследяване на кандидати?
Добрият софтуер за набиране на персонал ви помага да управлявате процеса на кандидатстване за работа от началото до края на плана за набиране на персонал.
Ето някои от основните характеристики и функции на ATS, които трябва да имате предвид, когато търсите подходящата система за привличане на таланти за вашия бизнес:
- Опростено намиране на кандидати чрез автоматизирано публикуване на обяви за работа в множество кариерни сайтове и онлайн борси за работа.
- Оптимизирана система, базирана в облака, до която имате достъп отвсякъде и от всяко устройство.
- База данни с възможност за търсене, за да можете лесно да намерите кандидата, когото търсите.
- Персонализирани опции, за да можете да виждате данните по начина, по който предпочитате.
- Табло, което ви помага да проследявате как се справяте спрямо целите си за набиране на персонал.
10-те най-добри софтуера за проследяване на кандидати, които можете да използвате
За щастие има много добри системи за проследяване на кандидати за различни случаи на употреба. Разделихме доставчиците в различни категории, в зависимост от това какви възможности за управление на таланти —или комбинация от задачи—ви трябват.
Някои инструменти за набиране на персонал са безплатни и ако сте малка фирма, те може да са точно това, от което се нуждаете. Други софтуери за проследяване на кандидати са платени, така че трябва да прецените дали си струва да ги закупите. ?
Нека ги разгледаме по-подробно.
1. ClickUp
Най-доброто решение за проследяване на кандидати с управление на проекти
Платформата за цялостно управление на човешките ресурси на ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да създадете екипа на вашите мечти, да развиете таланта на неговите членове и да управлявате тяхното представяне.
Използвайте този безплатен софтуер за проследяване на кандидати, за да получите ясна представа за свободните позиции, които трябва да запълните в организационната си структура. След това планирайте процеса на набиране на персонал с инструмент за картографиране на процесите. Можете да създавате задачи за всичко – от публикуване на обяви за работа онлайн и планиране на видео интервюта в реално време до изпращане на писмо с оферта и въвеждане в работата на новия служител.
Системата ви помага да управлявате профилите на кандидатите и тяхната контактна информация. Освен това, вградената автоматизация премества всички кандидати през вашия процес, така че да можете да идентифицирате най-подходящия кандидат за работата.
С помощта на редица безплатни шаблони за човешки ресурси – от план за набиране на персонал, шаблон за план за набиране на персонал на ClickUp, документи за фирмени процеси и политики за човешки ресурси до анкети за ангажираност на служителите и шаблони за коригиращи действия – са обхванати всички аспекти на процеса на наемане и управление. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Персонализираните шаблони ви помагат да преминете през всеки етап от цикъла на набиране на персонал.
- Персонализираните статуси ви показват с един поглед къде се намирате с всяка задача.
- ClickUp CRM за проследяване на кандидатите и организиране на тяхната контактна информация
- Персонализираните изгледи улесняват прегледа на напредъка и показателите в детайли или като обща картина.
- Сътрудничеството е лесно, така че целият екип по набиране на персонал може да работи заедно, за да намери подходящия кандидат.
- Системата, базирана на облак, ви позволява да имате достъп до системата за проследяване на кандидатите отвсякъде.
Ограничения на ClickUp
- Има толкова голям набор от функции и опции за персонализиране, че да се запознаете с всички тях може да отнеме известно време.
- Мобилното приложение все още не разполага с всички функции на версията за настолни компютри.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)
2. Breezy HR
Най-добрата безплатна система за проследяване на кандидати
Тази система за проследяване на кандидати работи добре за малки и средни предприятия, които наемат персонал през цялата година, като агенции за подбор на персонал, физически магазини и франчайзи.
Breezy ви помага да създадете страница за кариери и публикува вашите обяви за работа в повече от 50 от най-популярните сайтове за работа по целия свят.
Всяка ценова категория на този софтуер ATS предлага повече функции. Например, макар че всички те предлагат автоматизирано публикуване на обяви за работа и анализиране на автобиографии, платените планове помагат и за автоматизиране на предварителния подбор на кандидати, управление на графика за интервюта чрез видеоконференции и справяне с други повтарящи се задачи.
Бизнес планът предлага още по-разширени функции като сравнение на кандидати, одобрение на работни места и управление на оферти. ?️
Най-добрите функции на Breezy HR
- Системата е проста и лесна за използване и персонализиране.
- Таблото за управление и аналитичните данни заедно ви предоставят изобилие от информация.
- Системата позволява съвместно наемане, така че всички членове на екипа по наемането да могат да се включат.
Ограничения на Breezy HR
- В безплатната версия Bootstrap можете да видите само кандидатите, които са подали заявления през последните 30 дни.
- Той не се интегрира с LinkedIn Recruiter, така че трябва да добавите профилите ръчно.
Цени на Breezy HR
- Bootstrap: Безплатен
- Стартъп: Започва от 157 $/месец
- Растеж: Започва от 273 $/месец
- Бизнес: Започва от 439 $/месец
Оценки и отзиви за Breezy HR
- G2: 4. 4/5 (550+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 1390 отзива)
3. MightyRecruiter
Най-добрата безплатна система за проследяване на кандидати
MightyRecruiter е една от безплатните системи за проследяване на кандидатури, създадена да помогне на мениджърите по наемане да намерят както активни търсещи работа, така и по-пасивни кандидати.
MightRecruiter публикува обяви за работа в повече от 29 борси за работа, включително LinkedIn, Glassdoor и CareerBuilder. Той също така търси в социалните ви мрежи, за да идентифицира потенциални кандидати, помагайки ви да се възползвате от вашата мрежа.
След като започнат да пристигат кандидатури, софтуерът използва изкуствен интелект, за да идентифицира най-квалифицираните кандидати и да ги доведе до етапа на наемане.
Най-добрите функции на MightyRecruiter
- Намерете както активни, така и пасивни кандидати от много различни платформи.
- Извличайте информация за кандидатите директно от социалните им профили.
- Интегрирайте MightyRecruiter с вашата съществуваща ATS система.
- Изпращайте персонализирани, автоматизирани съобщения на кандидатите от системата, като съхранявате всичко на едно място.
Ограничения на MightyRecruiter
- Някои потребители биха искали да виждат по-подробни отчети.
- Няма много възможности за персонализиране на имейлите до кандидатите.
Цени на MightyRecruiter
- Безплатно
Оценки и рецензии за MightyRecruiter
- G2: 4. 1/5 (25+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 60 отзива)
4. Greenhouse
Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни и големи компании
Greenhouse предлага структуриран процес на наемане, който подобрява ефективността и ефикасността, така че да наемете подходящите хора, които да ви помогнат да развиете бизнеса си. Намаляването на пристрастията и насърчаването на включването гарантират по-голямо разнообразие, а също и повече креативност и бизнес въздействие.
Тази система за проследяване на кандидати поставя силен акцент върху справедливостта и сътрудничеството в процеса на наемане. Тя взема предвид и опита на кандидатите, от интервюто до въвеждането в работата, като им помага да се интегрират бързо в новия си екип.
Най-добрите функции на Greenhouse
- Софтуерът е много лесен за използване, дори и да не сте опитен специалист по подбор на персонал.
- Системата ви помага да зададете задачи за всеки етап от процеса и да измерите успеха си в края му.
- Можете да създавате карти за оценка въз основа на опита на кандидатите, както и на други фактори, като меки умения, за да можете лесно да идентифицирате най-подходящите хора за различните длъжности.
- Отчетите и анализите държат всички в течение по време на процеса на наемане.
Ограничения на Greenhouse
- Функционалността за отчитане може да бъде подобрена и може да се наложи да използвате интеграция на трета страна, за да получите желаните данни по желания от вас начин.
- Потребителският интерфейс, особено таблото за управление, не е толкова интуитивен, колкото би могъл да бъде.
Цени на Greenhouse
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Greenhouse
- G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 650 отзива)
5. BambooHR
Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни и големи компании
BambooHR е цялостна система за управление на човешките ресурси, която включва софтуер за проследяване на кандидати. Работейки с единен и сигурен източник на данни в рамките на системата, тя подпомага наемането и въвеждането в работа, както и оценката на представянето на служителите, изчисляването на заплатите и социалните придобивки.
По време на процеса на наемане тази система за проследяване на кандидатите управлява всички данни на кандидатите, включително тяхната контактна информация. Тя също така следи подробностите за длъжността, като длъжностното наименование и описанието на длъжността.
Актуализациите на статуса ви информират точно на какъв етап от процеса се намира кандидатът и каква е текущата му оценка за позицията. А като допълнително напомняне за напредъка на кандидатурата му, лесно можете да се върнете към последната комуникация с този кандидат. ?
Най-добрите функции на BambooHR
- Автоматизира проследяването и управлението на информацията за кандидатите, спестявайки ви време.
- Помага ви да комуникирате с кандидатите на всеки етап от процеса, създавайки им отлично преживяване.
- Отваря възможност за сътрудничество със заинтересованите страни, като позволява персонализирани разрешения.
- Интегрира се с други приложения на Bamboo, както и с външни приложения, съвместими с ATS, като Indeed, Greenhouse и Breezy.
Ограничения на BambooHR
- Някои потребители са съобщили, че предоставяната поддръжка е бавна и не винаги е много полезна.
- BambooHR не се интегрира с QuickBooks Online, така че ако това е вашата счетоводна система, ще трябва да въведете данните ръчно или да използвате посредник, за да прехвърлите информацията за служителите в QuickBooks.
Цени на BambooHR
- Свържете се с нас за цени
Оценки и отзиви за BambooHR
- G2: 4,5/5 (над 1450 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)
6. Rippling
Най-добрата система за проследяване на кандидати за стартиращи компании
Rippling ви помага да набирате таланти от различни платформи, след което да настроите процесите и работните потоци за наемане, за да управлявате процеса безпроблемно от начало до край.
Този софтуер за проследяване на кандидати улеснява всяка стъпка, от персонализиране на етапите на интервюто според стажа до планиране на интервютата в календари като Outlook, Google и iCal.
След като сте готови да наемете нов служител, софтуерът ви помага да изпратите писма с оферти и всички необходими документи, като длъжностни характеристики и описания на длъжността, на новия член на екипа. Той също така регистрира новия служител във всички необходими системи, като система за заплати и здравно осигуряване. ?
Най-добрите функции на Rippling
- Той автоматично добавя обяви за работа към платформи като LinkedIn и Indeed.
- Можете да персонализирате отчетите, за да получите желаните данни — например, времето, необходимо за запълване на дадена позиция, или обратна връзка от кандидатите.
- Системите за проследяване на кандидати работят за интегриране на управлението на обучението, така че да можете бързо да въведете новите си служители в работата.
Ограничения на Rippling
- Някои клиенти са изразили недоволство, че поддръжката по време на внедряването може да бъде подобрена.
- Ще ви е необходимо да използвате приложение на трета страна за управление на производителността.
Ценообразуване на Rippling
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Rippling
- G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 2700 отзива)
7. JazzHR
Най-добрата система за проследяване на кандидати за средни предприятия
Предназначен за средни и големи предприятия, JazzHR ви помага да търсите кандидати от различни сайтове за работа с едно кликване. След това използва оценки и интервюта, за да ви помогне да класифицирате кандидатите според вашите критерии.
Можете също да използвате платформата, за да получите мнение за кандидатите от всички членове на екипа по наемане на персонал, за да постигнете истински сътруднически процес.
Функцията за дигитално управление на офертите автоматизира и ускорява въвеждането в работата, а ясният имидж на работодателя спомага за осигуряване на последователно и положително преживяване за кандидатите на всеки етап. ?
Най-добрите функции на JazzHR
Ограничения на JazzHR
- Той не се интегрира с сайтове за отдалечени услуги като Fiverr или Upwork, така че няма да ви е лесно да намерите отдалечени изпълнители.
- Поддръжката не винаги отговаря бързо, когато съобщавате за технически проблеми.
Цени на JazzHR
- Безплатна пробна версия
- Hero: 49 $/месец
- Плюс: 239 $/месец
- Pro: 359 $/месец
Оценки и рецензии за JazzHR
- G2: 4,4/5 (над 450 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 450 отзива)
8. Recruitee
Най-доброто за набиране на кандидати
Recruitee ви помага да създадете кариерен сайт с вашата работодателска марка, като използва лесен за употреба редактор. След това използва множество инструменти за набиране на кадри, включително сайтове за работа, линкове за споделяне в социалните медии и препоръки от служители, за да намери квалифицирани кандидати.
Планиращият инструмент улеснява планирането на интервюта, а шаблоните за интервюта и бележките в системата гарантират последователност и прозрачност. Това също така съхранява всичко на едно място за лесен достъп и подпомага сътрудничеството в екипа по наемане на персонал. ?
Най-добрите функции на Recruitee
- Автоматизацията и шаблоните улесняват работния процес и ви спестяват време.
- Можете да персонализирате отчетите и таблата си, за да проследявате процеса и лесно да видите къде може да е необходима оптимизация.
- Този софтуер за проследяване на кандидати се интегрира с много други платформи, включително Google, Teams, Indeed и Zapier.
Ограничения на Recruitee
- Мобилното приложение не е толкова добре разработено, колкото това за настолни компютри.
- Функционалността отговаря на нуждите на пазара в САЩ и не може лесно да се адаптира към различните нужди на процесите по наемане на персонал в други страни.
Цени на Recruitee
- Безплатна пробна версия
- Стартиране: 224 $/месец
- Цена: 399 $/месец
- Водещ: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Recruitee
- G2: 4,5/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 180 отзива)
9. Bullhorn
Най-доброто за набиране на кандидати
Bullhorn се фокусира върху опита на кандидатите и създаването на близки взаимоотношения. Това се съчетава с високотехнологични автоматизирани решения, които помагат да се намерят подходящите кандидати за подходящите позиции.
Насочен към агенции за подбор на персонал, този софтуер за проследяване на кандидати подпомага специалистите по подбор на персонал през целия процес на набиране на персонал, от намирането на кандидати до фактурирането на клиенти. Неговата цел е да оптимизира вашите операции и да ви помогне да наемете повече кандидати, като по този начин увеличите продажбите си. ?
С централизирана система, която управлява работните места, кандидатите и задачите, винаги можете да видите точно къде се намирате в процеса. Можете също да настроите напомняния за завършване на задачите в определени моменти, така че винаги да сте на път към постигането на целите си за набиране на персонал.
Най-добрите функции на Bullhorn
- Системата, базирана на облак, е сигурна и достъпна, където и да се намирате.
- Интегрираният CRM инструмент ви помага да сте в крак с променящите се нужди на вашите клиенти.
- Силният акцент е върху обслужването на клиентите и подпомагането им да извлекат максималното от системата.
Ограничения на Bullhorn
- Интерфейсът не е много лесен за ползване в сравнение с други системи за проследяване на кандидати в този списък.
- Има толкова много функции, че може да се окаже прекалено сложно, особено за нови потребители на ATS.
Цени на Bullhorn
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Bullhorn
- G2: 4/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)
10. Recruit CRM
Най-доброто за набиране на кандидати
Създаден също за агенции за подбор на персонал и набиране на кадри, Recruit CRM автоматизира работния процес по набирането на кадри, което ви прави много по-ефективни.
Този софтуер за проследяване на кандидати извлича потенциални кандидати директно от платформи като Outlook, Gmail и LinkedIn. След като бъдат въведени в системата, новите кандидати могат да актуализират информацията в профила си с едно натискане на бутон. Recruit CRM използва изкуствен интелект, за да прегледа автобиографиите им и да подбере най-добрите кандидати. ?
Всеки следващ ценови план ви дава възможност да проследявате повече кандидати. Бизнес планът предлага достъп до API и изпълнителен доклад за търсене. А планът „Enterprise“ позволява персонализирано брандиране и SLA, неограничено обучение на живо и специален акаунт мениджър.
Най-добрите функции на Recruit CRM
- Системата за проследяване на кандидати е интуитивна и лесна за използване.
- Драг-енд-дроп Kanban таблата улесняват визуализирането на кандидатите.
- Софтуерът е 100% персонализируем, с повече от 5000 налични интеграции.
- Екипите за поддръжка и развитие са изключително полезни и отзивчиви.
Ограничения на Recruit CRM
- Някои потребители биха искали да видят повече опции за автоматизация и интеграция.
- Функцията за отчитане би могла да се подобри с няколко допълнителни функции.
Цени на Recruit CRM
- Безплатна пробна версия
- Pro: 85 $/месец на потребител
- Бизнес: 125 USD/месец на потребител
- Enterprise: 165 $/месец на потребител
Рейтинги и отзиви за Recruit CRM
- G2: 4,7/5 (над 45 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 330 отзива)
Улеснете наемането с софтуер за проследяване на кандидати
Когато редовно набирате нови служители, е разумно да намерите най-ефективния и ефикасен начин за това. Системата за проследяване на кандидати ви помага да управлявате процеса на наемане от начало до край.
Той съхранява цялата информация за кандидатите на едно място, помага ви да сортирате техните профили и улеснява сътрудничеството с други заинтересовани страни. ATS също така автоматизира задачите, улеснява работния ви процес и ви помага да вземете изключителни решения за наемане на персонал за вашия бизнес. ✨
Когато търсите ATS, който отговаря на всички ваши нужди при наемането на персонал, няма по-добър избор от ClickUp. С богат набор от шаблони и информация на ваше разположение, той ви помага във всеки аспект от вашия бизнес, от наемането до въвеждането в работата. ?