11 безплатни шаблона за организационни диаграми в PPT, Word и ClickUp

Като опитен мениджър по маркетинг на растежа, съм ръководил много екипи и едно нещо, което постоянно осъзнавах, е, че създаването на организационни диаграми е като предизвикателна, но интригуваща игра на Tetris. Но вместо да се занимавам само с блокове, трябваше да намеря подходящи роли за хората, в които да могат да се отличат. Това ми даде ясна представа за йерархията – кой кой е в екипа ми и как се интегрират в по-голямата картина.

За да се уверя, че всеки аспект от структурата на моя екип е перфектно съгласуван, без да оставя място за припокривания или претоварвания, намерих шаблоните за организационни диаграми за изключително полезни. Те опростиха процеса на създаване на цялостен поглед върху структурата на моя екип. Ето защо знам, че те могат да бъдат ключът към вашия успех.

Така че, ако искате да подобрите управлението на екипа си, не търсете повече. Събрах колекция от 11 безплатни шаблона за организационни диаграми за PowerPoint, Word и ClickUp!

⏰ 60-секундно резюме Ето 11 шаблона за организационни диаграми, които ще ви помогнат да визуализирате структурата на вашата компания с лекота! Шаблон за организационна диаграма на ClickUp ClickUp Запознайте се с екипа Шаблон Шаблон за фотогалерия на екипа на ClickUp Шаблон за матрица на възможностите на екипа на ClickUp Шаблон за наръчник за служители на ClickUp ClickUp Шаблон за въвеждане на нови служители Шаблон за обща информация за компанията ClickUp Шаблон за корпоративна култура на ClickUp Шаблон за организационна структура в Microsoft PowerPoint Шаблон за организационна диаграма в Microsoft Word Шаблон за организационна структура с цветно кодиране в PowerPoint

Какво е шаблон за организационна структура?

Организационната диаграма, известна още като организационна схема или органограма, е визуална диаграма на организационната структура.

Типичната организационна диаграма показва кой какво прави, кой отговаря за кого, кой се отчита пред кого и кой взема решения на всяко ниво. Тази вертикална структура улеснява разбирането на взаимоотношенията между различните членове на екипа на организацията, техните позиции и различните отдели.

Шаблонът за организационна диаграма е предварително изготвена диаграма, често с персонализирани заместващи символи, които ви помагат да я попълните. В края на краищата, създаването на визуална и установена организационна структура за вашата компания не би трябвало да ви причинява главоболие.

Какво прави един шаблон за организационна диаграма добър?

Един добър шаблон за организационна диаграма трябва да улеснява разбирането на йерархията на позициите в организацията и взаимоотношенията между тях. Шаблоните за организационни диаграми са от съществено значение за идентифициране на областите на припокриване или пропуски в отговорностите.

Трите класически типа организационни структури са:

Йерархична организационна диаграма: Известна още като йерархична организационна диаграма, това е най-често срещаният начин за създаване на организационна структура. Този тип организационна диаграма показва едно лице или група в горната част на организационната структура с низходяща йерархична структура под нея, под формата на пирамида.

Матрична организационна структура: Матричната организационна структура е по-рядко срещана. Този тип организационна структура се използва, когато отделните лица имат няколко мениджъри. Тези диаграми могат да имат по-скоро правоъгълна форма, за да покажат точно йерархичните взаимоотношения между всеки член на екипа и проектния мениджър.

Плоска организационна структура: Плоската или хоризонтална организационна структура обикновено има две нива – едно за работниците и едно за висшите администратори. В тези компании работниците обикновено са по-ангажирани в процеса на вземане на решения и от тях се очаква да поемат повече отговорности.

Но не е нужно да се ограничавате само с тези три класически типа организационни диаграми! Например, можете да създадете диаграма „родословно дърво“, която показва уменията и позицията на всеки служител. Или можете да имате диаграма за въвеждане в работата, за да ангажирате новите служители с процеса.

Независимо какво трябва да създадете, има шаблон за организационна диаграма, който отговаря на вашите нужди. 🛠️

Не на последно място, имайте предвид, че един добър шаблон за организационна диаграма трябва да е лесен за използване, да може да се персонализира и да отговаря на структурата на вашата компания. Освен това трябва да работи с надежден софтуер за организационни диаграми.

11 безплатни шаблона за организационна диаграма за визуализиране на цялата компания

Макар че шаблонът за организационна структура може да изглежда скучен, намирането на перфектния начин за визуализиране на вашия стартъп, малък бизнес или предприятие всъщност е доста интересно. (Хайде, знаете, че обичате добрите диаграми!)

Подходящият шаблон ще помогне на новите служители да разберат мястото си в компанията и ще даде на мениджърите функционален поглед отгоре надолу върху всички йерархични нива – или по длъжност.

Освен това, те са като таен декодер за сътрудничество – изведнъж всички знаят как да работят заедно като добре смазана машина.

Така че, ако искате да подобрите работата си, вземете си един от тези страхотни шаблони за организационни диаграми и наблюдавайте как се случва магията! ✨

1. Шаблон за организационна диаграма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за организационна диаграма на ClickUp

Искате безплатен шаблон за организационна диаграма, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница и че служителите знаят кой носи отговорност в компанията?

Въведете: Шаблон за организационна диаграма на ClickUp. 🙌

Този шаблон за организационна диаграма, подходящ за начинаещи, ви позволява да видите кой се отчита пред кого и да визуализирате всички междуфункционални взаимоотношения във вашия бизнес. Освен това, тази организационна диаграма работи с ClickUp Whiteboards, така че е гарантирано, че е визуално привлекателна и супер персонализирана.

Белите дъски ви позволяват да премествате връзки между фигури, да добавяте медийни файлове, да вграждате документи и да рисувате свободно с координирани цветове. Шаблоните за организационни диаграми с бели дъски ви предоставят безкрайно платно за сътрудничество в реално време, така че да можете да работите заедно с екипа си.

Споменах ли, че тази организационна структура ви позволява лесно да добавяте и премахвате членове на екипа?

Или да изградите йерархията на командване? Помислете за този шаблон за организационна диаграма като инфографика за йерархията във вашата компания, опакована в удобен пакет с упътвания.

2. Шаблон „Запознайте се с екипа“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Запознайте се с екипа Шаблон

Искате да покажете невероятните умения и личности на вашия екип? Позволете ни да ви представим шаблона „Запознайте се с екипа“ на ClickUp!

Този шаблон за организационна структура създава забавна и увлекателна страница, която представя уникалния опит, умения и интереси на всеки член на екипа. Независимо дали искате да впечатлите клиенти или просто да покажете на новите служители колко невероятен е вашият екип, този шаблон за организационна структура е отличен избор.

Те са лесни за използване и напълно персонализируеми, което прави организационната диаграма идеалното решение за фирми от всякакъв мащаб. А този безплатен шаблон за организационна диаграма е отличен начин да помогнете на всички да се чувстват уверени в новите проекти за сътрудничество в екип.

Защо да чакате? Започнете да добавяте „забавление“ във функционалността с шаблона за организационна диаграма на ClickUp още днес!

3. Шаблон за фотогалерия на екипа на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за фотогалерия на екипа на ClickUp

Шаблонът за фотогалерия на екипа на ClickUp е фантастичен инструмент, който ви помага да следите всички снимки на членовете на екипа си на едно място. Това означава, че вече не е нужно да превъртате галерията на камерата си, за да намерите онази снимка.

Но да бъдем реалисти – снимките на екипа могат да бъдат малко скучни. Ето защо ClickUp е добавил някои забавни функции, като емотикони до имената на членовете, за да покаже тяхната личност!

Освен това, с шаблона за фотогалерия на екипа на ClickUp никога повече няма да забравите името на член на екипа. Вместо това, винаги ще сте в течение, защото всяка снимка е обозначена с името и ролята на съответния човек.

Така че, ако искате да разнообразите директорията на вашия екип и да добавите малко забавление към ежедневието на вашия екип, опитайте шаблона за директория с екипни снимки на ClickUp. Вашият екип ще ви бъде благодарен! 🙌

4. Шаблон за матрица на способностите на екипа на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица на възможностите на екипа на ClickUp

Искате ли удобен инструмент, който да помогне на вашия екип да визуализира колективните си силни и слаби страни? Шаблонът за матрица на способностите на екипа на ClickUp прави точно това.

Представете си следното: членовете на вашия екип са супергерои (или злодеи, ако това ви харесва), а вие сте техният лидер. Шаблонът на ClickUp Team Capability Matrix ви помага да следите силните и слабите страни на всеки член на екипа, за да надхитрите опонентите си.

Освен това този шаблон за организационна диаграма е изключително лесен за използване. Попълнете шаблона за матрична организационна диаграма с имената на членовете на екипа си и съответните им умения и готово! Ще имате ясна представа за състоянието на екипа си и областите, върху които трябва да работите. Управлението на екипа никога не е било толкова лесно.

И така, какво чакате? Облечете си наметалото и започнете да анализирате с шаблона за матрица на способностите на екипа на ClickUp. Време е да спасите деня (или да завладеете света).

5. Шаблон за наръчник за служители на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за наръчник за служители на ClickUp

Шаблонът за наръчник на служителите на ClickUp е мечтаният инструмент за човешките ресурси. 🤩

Макар че това не е точно шаблон за организационна структура, този документ е създаден, за да улесни значително живота на служителите, почти като личен асистент на разположение.

Шаблонът създава организационна структура за цялата компания, така че можете да включите всичко – от ценностите на компанията до инструментите за комуникация на работното място, за да знаят служителите къде да намерят това, което се очаква от тях, и какво могат да очакват в замяна.

Но чакайте, има и нещо по-добро! Можете да надхвърлите чисто информативния характер и да направите наръчника за служителите си забавен с нестандартни илюстрации. А ако искате да направите нещо повече, защо да не добавите няколко вица, за да забавлявате служителите си, докато те се запознават с тънкостите на компанията?

Независимо дали искате да помогнете на опитни членове на екипа да освежат знанията си за фирмените политики или да запознаете новите служители с работата, шаблонът за наръчник за служители на ClickUp е на Ваше разположение.

А ако искате още безплатни шаблони за човешки ресурси, ClickUp ще ви помогне и в това.

6. Шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за въвеждане на нови служители

Говорейки за новоназначените служители, шаблонът за въвеждане на новоназначените служители на ClickUp ще им помогне да започнат бързо.

Този шаблон за организационна структура улеснява създаването на списък за проверка за новоназначените служители. Той ще гарантира, че те са добре подготвени, преди да започнат работа във вашата компания, като ви помогне да изготвите подробно ръководство за започване на работа за всеки етап от процеса на въвеждане.

Ще можете да проследявате напредъка на служителите през всяка фаза на въвеждане в работата, като разполагате с табло за напредъка, за да поддържате всички в течение. Това ще ви помогне да сте в течение с всичко – от представянето на новите служители на целия екип до обучението по управление на работния процес и споделянето на ритъма на срещите за отдалечените екипи.

Най-доброто в нашия шаблон за въвеждане в работата? Той е напълно персонализируем, за да отговаря на вашите нужди.

7. Шаблон за обща информация за компанията ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за обща информация за компанията ClickUp

Чували ли сте за шаблона за обща информация за компанията ClickUp? Той променя правилата на играта.

Този шаблон, вдъхновен от организационната структура, предлага опростен център, който обхваща всичко в компанията. Той дава възможност на членовете на екипа, инвеститорите и всеки, който има достъп, като им предоставя ясен и кратък преглед на вашата компания.

С този шаблон можете да представите мисията, ценностите, целите и корпоративната култура на вашата компания по визуално привлекателен начин. Освен това, той е изключително лесен за използване и персонализиране, за да отговаря на вашите уникални нужди.

Ще имате достъп до различни видове изгледи и персонализирани полета, включително опции за заинтересовани страни, разходи по проекта, сложност, степен на напредък, успехи и др.

8. Шаблон за корпоративна култура на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за корпоративна култура на ClickUp

Имате нужда да обясните корпоративната си култура? Все още изграждате бизнес идентичността си? За това е предназначен шаблонът за корпоративна култура на ClickUp!

Корпоративната култура е очевидна в взаимодействията между членовете на екипа, ценностите на компанията и решенията, вземани на всяко ниво. Тя може да се види и в начина, по който мултифункционалните екипи се обединяват, за да постигнат общи цели.

Нашият шаблон за корпоративна култура на ClickUp е като план за успех. Той има няколко страници с въпроси за организационната структура, убежденията, визията и обещанията на марката, както и за ценностите и културата на вашата компания, които да ви насочват и вдъхновяват на всеки етап от пътя.

9. Шаблон за организационна диаграма в Microsoft PowerPoint

Шаблон за организационна диаграма чрез Microsoft

Феновете на Microsoft ще оценят шаблона за организационна диаграма на Microsoft PowerPoint. Това е забавен и лесен начин да създадете организационна диаграма за всяка компания.

Този удобен шаблон за организационна диаграма в PPT може да ви помогне бързо да визуализирате йерархията и структурата на екипа във вашата компания. Самият шаблон за организационна диаграма е безплатен, но пълният достъп до Microsoft PowerPoint не е. Ако обаче вече плащате за план Microsoft 365, това не би трябвало да е проблем.

Както при повечето безплатни шаблони за PowerPoint, можете да добавите забавни шрифтове, цветови схеми и персонализирани графики към всеки дизайн на слайд с организационна структура, за да направите вашата PowerPoint презентация по-атрактивна.

Но има и още! Можете да използвате този шаблон за PowerPoint презентация с организационна диаграма, за да впечатлите служителите си, като включите видеоклипове, анимации и преходи. Освен това получавате достъп до хиляди снимки и графики, които можете да използвате.

Бонус: Как да създадете организационна диаграма в Google Sheets и как да създадете организационна диаграма в Excel!

Шаблон за организационна структура чрез Template Lab

Искате да използвате шаблон за организационна диаграма в Word? Шаблонът за организационна диаграма на Template Lab Microsoft Word ви позволява да направите точно това.

Този шаблон за функционална организационна структура ви позволява лесно да създадете визуално представяне на йерархията на вашия екип, за да видите кой отговаря за какво и кой се отчита пред кого.

Те са идеални за тези от нас, които обичат приложенията на Microsoft и се нуждаят от малко помощ, за да поддържат нещата организирани (и да бъдем честни, кой не се нуждае от това?). Освен това, организационната ви диаграма ще изглежда елегантна с представителен дизайн, който улеснява екипа ви да разбере цялостната организационна структура.

11. Шаблон за организационна структура с цветно кодиране в PowerPoint

Шаблон за организационна структура чрез Microsoft

Шаблонът за организационна диаграма с цветно кодиране в PowerPoint е визуален инструмент, използван за показване на йерархичната структура на дадена организация. Тази организационна диаграма съдържа елементи с цветно кодиране, които представляват различни нива или отдели в рамките на организацията.

Този шаблон позволява на потребителите да създават професионално изглеждащи организационни диаграми в PowerPoint, като използват предварително проектирани оформления и форми.

С помощта на този шаблон потребителите могат да персонализират организационната структура според конкретните си нужди. Те могат да добавят или премахват позиции, да променят оформлението и да настройват цветовете, за да съответстват на бранда или предпочитанията на организацията им.

Често задавани въпроси за шаблоните за организационни диаграми

Какъв е най-добрият формат за организационна диаграма?

Най-подходящият формат за организационна структура зависи от размера и структурата на вашата организация. Някои често използвани формати са йерархичен, матричен, плосък и дивизионен. Важно е да изберете формат, който точно отразява структурата на вашата организация и улеснява служителите да разберат своите роли и йерархични взаимоотношения.

Как мога да направя организационната си диаграма визуално привлекателна?

За да направите организационните си диаграми визуално привлекателни, можете да използвате различни цветове, шрифтове и форми, за да подчертаете различните отдели или нива в организацията си. Можете също да включите изображения или икони, които да представят длъжностите и ролите. Опитайте се да постигнете баланс между функционалност и дизайн, за да създадете организационна диаграма, която е едновременно информативна и визуално привлекателна.

Организационната диаграма трябва да се актуализира при всяка промяна в структурата или ролите на организацията. Това може да включва нови назначения, повишения, премествания или напускания. Актуализирането на организационната диаграма гарантира, че всички служители разполагат с най-точна информация за своите роли и йерархични взаимоотношения.

Трябва ли да включа всички в организационната си диаграма?

Не е необходимо да включвате всеки един служител в организационната си структура. Вместо това се фокусирайте върху включването на ключови роли и позиции, които имат пряко влияние върху структурата и дейността на организацията. Това може да включва мениджъри, ръководители на екипи или ръководители на отдели. Включването на прекалено много служители може да направи организационната структура претрупана и трудна за четене.

Какво е организационна структура на отделите?

Организационната структура на отделите е тип организационна структура, която групира служителите въз основа на конкретните им отдели или отдели в компанията. Тази структура често се използва в по-големи организации, за да помогне за управлението на различни бизнес единици, продукти или услуги. Всеки отдел има свое собствено ръководство и работи относително независимо от другите отдели, като все пак остава част от цялостната организация.

Подобряване на отчетността и прозрачността с подробни шаблони за организационни диаграми

Шаблоните за организационни диаграми са от съществено значение за бизнеса на всякакви размери. Те предлагат ясно визуално представяне на организационната структура и различни предимства, като подобрена комуникация и оптимизирани процеси, повишаване на производителността и работата в екип.

С тези полезни шаблони за организационни диаграми екипите могат да бъдат по-добре съгласувани, прозрачни и отговорни, като по този начин се насърчава растежът и успехът.

Намерете още шаблони за човешки ресурси в центъра за шаблони на ClickUp още днес!