10-те най-добри софтуера за наръчници за служители през 2025 г.

Ефективното управление на служителите и оптимизираната комуникация са от решаващо значение за успеха в днешната динамична работна среда. Съществен елемент за поддържането на добре структурирана и сплотена работна среда е наръчникът за служители. Той служи като насочващ документ, очертаващ политиките, процедурите и очакванията на компанията.

Създаването, управлението и внедряването на наръчник за служители обаче може да бъде сложно и отнемащо време. Тук на помощ идва софтуерът за наръчници за служители. С подходящото софтуерно решение за създаване на наръчници можете да опростите процеса и да осигурите лесен достъп до важната информация за вашите екипи.

Софтуерът за наръчник за служители предоставя централизирана платформа за създаване, персонализиране и разпространение на политики и насоки. Но най-добрият софтуер за наръчник за служители улеснява безпроблемния процес на въвеждане, насърчава последователната комуникация и гарантира съгласуваност с ценностите и правилата на компанията.

Независимо от размера на вашия бизнес или отрасъл, този наръчник ще ви помогне да намерите идеалното решение за ефективно създаване и управление на наръчника за служители. Нека се потопим в темата и открием как подходящият софтуер за наръчник за служители може да подобри комуникацията на работното място, управлението на екипа и цялостния успех на организацията.

Какво трябва да търсите в софтуера за наръчник за служители?

Ето най-важните функции, които трябва да търсите при избора на подходящ софтуер за наръчник за служители, за да оптимизирате политиките на вашата компания и да насочвате екипа си.

Централизирано хранилище

Контрол на версиите

Шаблони за политики

Персонализиране

Функция за търсене

Сътрудничество и обратна връзка

Съответствие и правни актуализации

Достъпност и поддръжка за мобилни устройства

Отчитане и анализи

Приоритизирането на тези функции на софтуера за наръчници за служители ще бъде от полза за вашата организация, като ще ви предостави персонализирано, лесно за използване решение, което централизира управлението на политиките, насърчава съвместното управление на работата, гарантира спазването на основните политики и подобрява достъпността и аналитиката.

Като изберете софтуер, който отговаря на тези критерии, можете да оптимизирате процесите по прилагане на политиките, да подобрите ангажираността на служителите и да създадете прозрачна и ефективна работна среда.

10-те най-добри софтуера за наръчници за служители за документиране на всеки организационен процес

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

ClickUp, бъдещето на документацията, предлага изключително решение като софтуер за наръчник за служители с функцията си за съвместна работа ClickUp Docs, с която можете да създадете огромен център за организационни знания. Но това отива отвъд документацията, като свързва наръчниците за служители с работните процеси.

Чрез свързване на документи и задачи можете да оптимизирате процесите си, да актуализирате работните потоци, да променяте статуса на проектите, да възлагате задачи и много други, всичко това в интуитивния редактор. Поддържайте важните ресурси и фирмените уикита организирани, като ги добавяте към различни секции на работното си пространство.

Създайте наръчник за нови членове на екипа, като използвате този шаблон за наръчник на ClickUp.

Шаблонът за наръчник за служители на ClickUp включва раздели за политики относно офисната среда, комуникацията, допълнителните придобивки и много други, за да можете лесно да създадете перфектния наръчник за служители.

С организационните функции на ClickUp можете лесно да категоризирате наръчниците за служители, за да улесните достъпа и търсенето. Поддържайте важните ресурси и уикита на компанията организирани, като ги добавите към различни секции на работното си пространство.

Най-добрите функции на ClickUp

Вложените страници и опциите за стилизиране предлагат гъвкавост в Docs, за да създадете най-подробния наръчник за служители с документи за корпоративната култура, политиките на компанията, безопасността на работното място, документацията за мисията и федералните закони за заетостта.

Над 1000 готови шаблона за създаване на онлайн наръчник за служители или документи за широк спектър от бизнес приложения, като човешки ресурси, софтуер, продукти и дизайн.

Над 15 персонализирани изгледа с вградени функции за управление на проекти за управление на задачи, екипни проекти и работни потоци

Подробен онлайн център за помощ уебинари и поддръжка, които ще ви помогнат да използвате максимално функциите на платформата.

Ограничения на ClickUp

Не всички персонализирани изгледи са достъпни на мобилни устройства (все още!).

В началото богатите възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено много

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Blissbook

чрез Blissbook

Blissbook е водещо софтуерно решение за наръчници за служители, което улеснява създаването, споделянето и преразглеждането на наръчника за служители. С предварително създадени шаблони за фирмени политики, федерални закони или мисия, библиотеката с съдържание на Blissbook позволява на фирмите да персонализират основния наръчник в наистина изчерпателен наръчник за цялата организация.

Този софтуер за наръчници за служители предлага база данни с възможност за търсене за бързо извличане на информация и проследяване на потвържденията на служителите, за да се гарантира разбирането на политиките. Сътрудничеството в реално време позволява на множество заинтересовани страни да допринасят и да преглеждат промените, докато централизираната платформа улеснява сигурно хостинг и споделяне на наръчници със служителите.

Най-добрите функции на Blissbook

Handbook Builder има интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Опции за персонализиране за уникални политики и брандиране

Функциите за сътрудничество позволяват на служителите и мениджърите да дават обратна връзка и да предлагат промени.

Редовни актуализации на правните изисквания и изискванията за съответствие

Опции за шаблони и дизайн, подходящи за мобилни устройства

Ограничения на Blissbook

Ограничени възможности за отчитане и анализи

Липса на опции за интеграция с други инструменти за управление на човешките ресурси или проекти

Цени на Blissbook

1 до 124 служители: 75 $/месец

125 до 249 служители: 7,20 $/година на потребител

250+ служители: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Blissbook

3. Handbooks. io

Handbooks. io е мощен софтуер за наръчници за служители, който опростява създаването, управлението и разпространението на наръчници за служители. Handbooks. io улеснява бързото намиране на информация. Той също така ви позволява да проследявате потвържденията на служителите, като гарантира разбирането на политиките и спазването на федералните закони.

Мощните аналитични и отчетни възможности ви позволяват да оцените ефективността на политиките и да измерите ангажираността на служителите с подробния наръчник за служители. Тези данни ще помогнат на вашата организация да идентифицира области, които изискват допълнително внимание или изясняване.

Най-добрите функции на Handbooks.io

Наръчниците за служители могат да се запазват и редактират като Word документ.

Актуализиран с одобрен от HR език, за да обхване теми като поведение на служителите, равни възможности за заетост и здравно осигуряване.

Вградени политики, специфични за държавата и града

Ограничения на Handbooks.io

Не включва редактируемо или интерактивно онлайн ръководство за служители.

Цени на Handbooks.io

Безплатно

Цялостен (еднократен): 79,95 долара

Комплексен (абонамент): 159,95 $/година

Рейтинги и отзиви за Handbooks.io

Няма налични

4. ProProfs

чрез ProProfs

ProProfs е изключителен софтуер за наръчници за служители, който предлага цялостна платформа за знания в допълнение към традиционното управление на документи. Той позволява на бизнеса да създаде централизиран център за всички свои политики, процедури и насоки.

С помощта на инструмента за създаване на наръчник за служители, предоставен от ProProfs Knowledge Base, фирмите могат лесно да запознаят своите служители с визията, мисията, политиките и функциите на компанията с помощта на полезни шаблони. Това дава възможност на служителите да придобият повече знания за по-кратко време, като по този начин се насърчава бързото усвояване на знания.

Софтуерът за наръчник за служители осигурява достъп до вашите документи отвсякъде, като позволява на служителите да ги отварят по всяко време и от всяко устройство, включително мобилни телефони и таблети. ProProfs дава приоритет и на сигурността на вашия наръчник за служители. С помощта на правила за условно съдържание определени потребители могат да имат достъп до определени страници, параграфи или папки въз основа на персонализирани правила.

Най-добрите функции на ProProfs

Лесен за използване инструмент за създаване на наръчник за служители, без да са необходими познания по програмиране или технически опит.

Богат текстов редактор и импортиране на съдържание за файлови формати като Word документи, PDF файлове, PPT презентации и Excel таблици.

Мултибрандинг и бяло етикетиране за персонализиране на софтуера за различни компании в рамките на една база от знания

Системата за отчитане, базирана на изкуствен интелект, предлага по-задълбочени и богати на данни анализи, за да създадете най-ефективния наръчник за служители или база от знания.

Ограничения на ProProfs

Достъпът и управлението на целевите страници може да бъде предизвикателство.

Случайно забавяне на Android устройства

Цени на ProProfs

Всичко: 49 $/месец на автор

Оценки и рецензии на ProProfs

G2: 4,6/5 (над 25 отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

5. AirMason

чрез AirMason

AirMason променя начина, по който организациите създават, управляват и разпространяват своите наръчници. Airmason използва интерактивни функции като видеоклипове, изображения и хипервръзки, за да подобри четенето на наръчниците от страна на служителите.

Airmason опростява процеса на назначаване на нови служители, като им осигурява безпроблемно цифрово преживяване. Организациите могат лесно да проследяват потвържденията за запознаване с наръчника за служители, като по този начин гарантират разбирането и спазването на политиките. Разширените възможности за анализ и отчитане предоставят информация за ангажираността на служителите с наръчниците, проследяват показателите за читателската аудитория и идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на AirMason

Удобният за ползване интерфейс е лесен за навигация.

Дизайн, подходящ за мобилни устройства, за повече удобство и гъвкавост

Функциите на мениджъра на съдържанието позволяват на всеки да организира и актуализира наръчника.

Ограничения на AirMason

Ограничени възможности за персонализиране в шаблоните

Ограничени възможности за интеграция без възможност за синхронизиране на данни и оптимизиране на процесите

Цени на AirMason

Стартиращи компании (от 1 до 99 служители): 149 USD/месец или 999 USD/година

Малък бизнес (100 до 199 служители): 199 $/месец или 1499 $/година

Предприятие (200+ служители): Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AirMason

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

6. Igloo

чрез Igloo

С Igloo фирмите могат да създадат цифрово ръководство за служители, което действа като централизиран център за политиките на работното място. Тези насоки – от пътувания и дистанционна работа до сигурност и дрескод – са лесно достъпни и могат да се търсят, което гарантира яснота и лекота на използване. Ръководството е организирано в глави, което осигурява насочено потребителско преживяване.

С Igloo фирмите могат не само да управляват знанията, но и да ги максимизират. Igloo е в списъка с най-добрите софтуери за наръчници за служители, защото позволява създаването на организирани и достъпни за търсене бази от знания, събирайки най-добрите практики и ключови поуки. Сътрудничеството се улеснява чрез качване на документи, @споменавания и интерактивни блогове и форуми.

Възможностите за интеграция позволяват безпроблемна свързаност с приложения на трети страни, което максимизира съществуващите инвестиции и осигурява на служителите достъп до основни инструменти. Мобилните решения на Igloo гарантират достъпност от всяко устройство, като предлагат отзивчиво уеб изживяване, native приложения за iOS и Android и пълна интеграция с електронната поща.

Най-добрите функции на Igloo

Високо персонализиран дизайн и оформление за създаване на персонализирано преживяване

Мощните възможности за управление на съдържанието позволяват на потребителите лесно да организират и получават достъп до информация.

Цифровият създател на наръчници за служители има дизайн, подходящ за мобилни устройства.

Ограничения на Igloo

Богатата функционалност може да доведе до стръмна крива на обучение за новите потребители.

Настройката на интеграцията може да бъде предизвикателство

Цени на Igloo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Igloo

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

7. Guru

чрез Guru

Guru е един от най-иновативните и най-добрите софтуери за наръчници за служители, защото служи като основен източник на информация за вашата организация. Той се интегрира безпроблемно с вашия работен процес, така че можете бързо да получите актуална информация. Той предлага механизъм за проверка, за да гарантира точността, което ви позволява да го интегрирате с любимите си инструменти за комуникация на работното място и да намерите нужната ви информация без прекъсвания.

Една от отличителните характеристики на Guru е Answers, интуитивен AI-базиран двигател, който бързо навигира в информационния пейзаж на вашата компания. Търсенето на естествен език и персонализираните препоръки за съдържание бързо свързват потребителите с надеждна информация. Освен това, функцията Ask an Expert помага на потребителите да се свържат с подходящите лица за конкретни въпроси, докато актуалните теми и четенията държат екипите информирани и ангажирани.

Най-добрите функции на Guru

Разширението за Chrome улеснява достъпа, когато се нуждаете от бърз отговор.

Предложенията, базирани на изкуствен интелект, подобряват ефективността на управлението на знанията

Безпроблемна интеграция с популярни инструменти като Slack, Salesforce и Zendesk

Ограничения на Guru

Ограничени възможности на текстовия редактор

Интерфейсът и навигацията могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на Guru

Безплатно

Стартово ниво: 5 USD/месец на потребител

Builder: 10 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Guru

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (85+ отзива)

8. Waybook

чрез Waybook

С Waybook можете да консолидирате цялата информация, ценности и процедури на работното място в един единствен, лесно достъпен източник на истина.

Една от отличителните характеристики на Waybook е обширната му библиотека от специфични за индустрията шаблони, която ви позволява да спестите време, като импортирате съществуващия си наръчник за човешки ресурси или създадете нов от широка селекция от шаблони.

Платформата е в нашия списък с най-добрите софтуери за наръчници за служители, защото предлага интуитивен интерфейс, който ви позволява лесно да редактирате, проектирате и актуализирате съдържанието си, като ви дава възможност да персонализирате наръчника за служители с изображения, GIF файлове, видеоклипове и др.

Освен това Waybook може да автоматизира процесите по въвеждане в работата и модулите за обучение, като разбива сложните процедури на прости, структурирани работни потоци. Можете да проследявате напредъка и да оценявате знанията чрез тестове и викторини, като по този начин гарантирате, че екипът ви е информиран и съгласуван.

Най-добрите функции на Waybook

Обширна библиотека с шаблони за наръчници за служители , специфични за различните отрасли

Функция за бързо търсене

Уведомления за основни актуализации на наръчника за служители

Проследяването на напредъка гарантира, че всички са в крак с новостите

Ограничения на Waybook

Не е възможно да се експортират няколко документа едновременно

Няма налична локализация на езика

Цени на Waybook

Waybook Care: 99 $/месец

Waybook Pro: 198 $/месец

Waybook Consulting: 95 долара/час

Оценки и рецензии за Waybook

G2: 3,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,9/5 (45+ отзива)

9. Slite

чрез Slite

Slite е многофункционален софтуерен инструмент за наръчници за служители, който помага на екипите да централизират и организират всички свои документи. Оптимизираният му редактор създава гладко писане без разсейване, което ви позволява да се съсредоточите върху най-важното съдържание.

С Slite можете да включвате видеоклипове, скици и вградено съдържание, за да подобрите споделянето на знания. Добавете индивидуалност и визуална атрактивност към документацията си с корични изображения, акценти и блокове с подсказки, за да направите наръчника за служители интересен и приятен.

Интеграцията на Slite с популярни инструменти като Slack, Asana, Trello и Google Drive подсилва съществуващите ви структури за управление на проекти, като събира цялата информация на екипа ви на едно място. Можете да вграждате таблици, видеоклипове, презентации и скици от различни приложения, което елиминира необходимостта от дублиране.

Най-добрите функции на Slite

Опростен интерфейс, лесен за усвояване от потребители без технически познания

Мощните функции за организация позволяват на потребителите да създават йерархии и етикети, за да структурират и категоризират документите си.

Безпроблемна интеграция с популярни инструменти като Slack , Google Drive и Trello

Ограничения на Slite

Липсата на отворен API ограничава възможностите за интеграция

Ограничени възможности за експортиране

Цени на Slite

Безплатно

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Премиум: 15 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Slite

G2: 4,7/5 (над 175 отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

10. Visme

чрез Visme

Visme е фантастичен софтуерен инструмент за наръчници за служители, който ви помага да създавате интересни и визуално привлекателни наръчници за служители. Нямате дизайнерски умения? Няма проблем. Мощните функции за презентации на Visme са пригодени за хора, които не са дизайнери, и ви позволяват да създавате професионални и информативни наръчници за служители.

Създателят на наръчници за служители на Visme предоставя всички необходими елементи за дизайн на изчерпателни и привлекателни наръчници. Шаблоните могат да бъдат напълно персонализирани, за да представят процесите, политиките и културата на вашата компания. Можете дори да подобрите наръчниците си с анимирани герои и икони, за да оживите културата на вашата компания.

Можете лесно да въведете информацията за вашата компания, като същевременно запазите стила на марката, чрез настройка на цветовете и шрифтовете. Инструментът предлага и функции като персонализирани диаграми, интерактивност и мултимедийна интеграция, което ви позволява да създавате интересни и интерактивни наръчници. Можете да изтеглите наръчниците си в различни формати, да ги споделяте онлайн чрез линкове, да ги вградите в уебсайта си и дори да създадете флипбукове, които се прелистват.

Най-добрите функции на Visme

Лесен за използване, дори за хора без технически или дизайнерски опит

Гъвкавото създаване на визуално съдържание включва презентации, инфографики, доклади и др.

Интерактивните и анимирани елементи на дизайна подобряват визуалното представяне на информацията.

Ограничения на Visme

Ограничена безплатна версия

Ограничени дизайни на диаграми и таблици

Цени на Visme

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Visme for Teams: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Укрепете организацията си със софтуер за наръчник за служители и ClickUp

Сега е време да промените политиките и процедурите на работното си място. С подходящия софтуер за наръчник за служители можете да оптимизирате създаването, управлението и разпространението на важна информация, за да насърчите ефективната комуникация и да обедините екипите си около общи цели.

Като се регистрирате в ClickUp, получавате достъп до лесен за използване интерфейс, готови шаблони и библиотека с политики, с които можете лесно да персонализирате наръчниците за служители. С надеждни инструменти за сътрудничество, възможности за редактиране в реално време и сигурни опции за хостинг и споделяне, ClickUp дава възможност на вашите екипи да допринасят и преглеждат промените съвместно.

Централизираната платформа позволява безпроблемно разпространение на наръчници сред служителите, като насърчава последователното разбиране на ценностите и правилата на компанията. Не чакайте повече, за да разкриете потенциала на софтуера за наръчници за служители.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и революционизирайте комуникацията на работното място, управлението на екипа и прилагането на политиките.