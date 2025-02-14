10-те най-добри софтуера за организационни диаграми през 2025 г.

Рим не е бил построен за един ден, но новите служители се появяват за една нощ, след като компанията ви започне да расте. Изведнъж екипът ви от 50 души достига 500.

Всичко това е чудесно, освен че сега Джеф от маркетинга се опитва отчаяно да разбере кой от финансовия отдел одобрява бюджетите.

За да помогнат на Джеф, HR специалистите разполагат със специален инструмент, наречен организационни диаграми.

Тези визуални мощни инструменти ви помагат да разберете точно как всеки се вписва в организационната структура. Те изясняват кой се отчита пред кого, какви са отговорностите на всеки и гарантират, че никой няма да изпрати погрешно имейл на стажанта за актуализация на важен проект.

Ето подбрана списък с инструменти за създаване на организационни диаграми, който ще ви помогне да изберете най-подходящия за вас.

⏰ 60-секундно резюме Изберете един от тези 10 най-добри софтуера за организационни диаграми, за да визуализирате по-добре структурата на вашата компания, информацията за служителите и взаимоотношенията с преките подчинени: ClickUp : Най-добър за създаване и визуализиране на организационни диаграми и работни процеси Lucidchart: Най-добър за динамично и интелигентно създаване на диаграми Creately: Най-добър за безпроблемно визуално сътрудничество Pingboard: Най-добър за подробни профили на служителите Microsoft Visio: Най-добър за диаграми, базирани на данни SmartDraw: Най-добър за професионални визуализации при ограничен бюджет Organimi: Най-добър за динамични и персонализирани организационни диаграми OrgChart: Най-добър за напреднали HR интеграции Miro: Най-добър за визуално сътрудничество и работа в екип Sift: Най-добър за създаване на подробни директории на служителите

Какво трябва да търсите в софтуера за организационни диаграми?

81% от новите служители се чувстват претоварени по време на въвеждането в работата, а запомнянето на стотици имена и кой за какво отговаря явно не помага.

чрез Glean

Ето тук на помощ идват страхотните инструменти за създаване на организационни диаграми. Ето някои функции, които един добър инструмент за създаване на организационни диаграми трябва да притежава:

Персонализиране : Изберете от различни оформления като йерархични, матрични или плоски структури, добавете персонализирани полета, променете цветовете и адаптирайте оформлението според нуждите на вашия бизнес. Например, ако вашата организация има уникални йерархични структури за мултифункционални екипи, тези инструменти гарантират, че те са визуално представени.

Сътрудничество : Активирайте актуализации в реално време и проследяване на версиите, за да поддържате синхронизация между всички, което позволява на екипите да работят безпроблемно заедно върху една единствена, точна диаграма.

Интеграция и преносимост на данни : Опростете поддържането на диаграмите с безпроблемна интеграция с платформи като HRIS, CRM или ERP.

Мащабируемост : Уверете се, че инструментът расте заедно с вашата компания, независимо дали сте стартираща компания, която се разраства от 100 на 1000 служители, или предприятие, което разширява дейността си, като същевременно остава бюджетно ефективно.

Потребителско изживяване: Изберете интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация. Ако стажант може да актуализира организационната структура без урок, значи сте избрали правилното решение.

🟩 Зелено знаме: Ако стажант може да актуализира организационна структура без никакво обучение, знаете, че сте избрали печеливш вариант.

10-те най-добри софтуера за организационни диаграми

Ето нашите предложения за 10-те най-добри софтуера за организационни диаграми, които можете да използвате, за да визуализирате и оптимизирате организационната си структура:

1. ClickUp (най-добър за създаване и визуализиране на организационни диаграми и работни процеси)

Днес работата е разстроена. 60% от времето ни прекарваме в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти. Това е много време, прекарано в нещо, което би трябвало да отнеме само няколко минути!

ClickUp решава този проблем, като предлага всичко необходимо за работата ви в едно приложение. То комбинира управление на проекти, споделяне на знания и комуникация на едно място, подсилено от изкуствен интелект.

📮ClickUp Insight: Специалистите, работещи с информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи значително количество време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате: опитайте ClickUp!

ClickUp ви позволява да картографирате текущата структура на екипа на вашата организация с гъвкавите си изгледи.

Това ще ви помогне да планирате предварително и ще ви даде яснота в дългосрочен план:

Създайте прост списък в ClickUp с ролите на служителите (например разработчик, дизайнер, тестиращ) и нивата на управление (например индивидуален сътрудник, средно ръководство, висше ръководство).

Определете конкретни управленски роли (напр. проектен мениджър, ръководител на отдел)

Определете йерархичните взаимоотношения и страничните връзки с помощта на потребителски полета.

Говорете със заинтересованите страни – HR, ръководители на отдели и мениджъри – за да съберете информация.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Forms, за да съберете тази информация от служителите и обратната връзка от ръководителите. Можете също да разгледате ClickUp Docs, за да документирате и споделите заключенията си със заинтересованите страни. Сътрудничеството в реално време ви гарантира, че ще уловите всеки детайл и лесно ще превърнете бележките в изпълними задачи.

След като получите тази информация, е време да я запишете, като използвате един от най-добрите софтуерни инструменти за бяла дъска на пазара.

ClickUp Whiteboards са вашият избор за създаване на организационни диаграми. Ето как те правят процеса забавен, гъвкав и ефективен.

Започнете с празна бяла дъска ClickUp и начертайте организационната си структура, използвайки фигури и свързващи елементи. Плъзнете и пуснете ролите на място, като лесно коригирате йерархията в зависимост от развитието на екипа. Добавете подробности като имена, отговорности и връзки за допълнителен контекст. Маркирайте екипите с цветове и сътрудничейте с други отдели за междуфункционално отчитане, което прави актуализациите безпроблемни.

Можете също да вмъкнете документи на служителите за по-голяма яснота. Когато приключите, споделете или експортирайте, за да всички да са в синхрон! Как? Гледайте това обяснение за стъпка по стъпка ръководство!

По същия начин, ClickUp Mind Maps ви позволява да структурирате и усъвършенствате организационната си структура с динамично, разклонено оформление. Започнете с централен възел за вашата компания или отдел, след което добавете разклонения за екипи, роли и йерархични нива. Плъзгайте и пренареждайте възлите без усилие, докато ролите се развиват.

Започнете с ClickUp Whiteboards Начертайте отдели, заинтересовани страни и отговорности на едно място и ги свържете с ClickUp Whiteboards.

Искате да актуализирате дадена роля? Достатъчно е да я редактирате бързо и всички ще я видят в реално време. Подготвяте се за среща? Функцията „Частни изгледи“ ви позволява да усъвършенствате диаграмата самостоятелно, преди да я споделите с екипа.

Още по-добре, шаблоните за организационни диаграми на ClickUp елиминират необходимостта да започвате от нулата.

Научете повече Дайте възможност на екипа си да работи съгласувано с шаблона за организационна структура на ClickUp.

Независимо дали разширявате стартиращ бизнес или преструктурирате предприятие, този шаблон гарантира, че всяка йерархична линия и взаимоотношенията между служителите са кристално ясни.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте, визуализирайте и сътрудничете Получавайте отговори в реално време относно работното си пространство, роли, задачи, документи и др. с ClickUp Brain , което улеснява определянето на отговорностите на всеки.

Споделяйте и сътрудничете по бележки, планове и актуализации с ClickUp Chat.

Създавайте и достъпвайте организационната си структура навсякъде и по всяко време с мобилното приложение ClickUp – идеално за отдалечени екипи или мениджъри, които са постоянно в движение.

Забравете превключването между раздели! С над 1000 интеграции, включително Zapier и Integromat, ClickUp обединява цялата ви технологична платформа.

Изберете от нарастваща библиотека с готови шаблони, като шаблона за организационна структура, или създайте такъв, който е съобразен с нуждите на вашия бизнес.

Ограничения на ClickUp

Широкият спектър от функции на организационните диаграми може да бъде прекалено голям за начинаещите създатели на организационни диаграми.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

☕ Потребителско ревю: Това ревю в G2 подчертава гъвкавостта на ClickUp при организирането както на лични, така и на бизнес задачи, като похвалява неговите табла, управление на документи и функции на бяла дъска за безпроблемно планиране и визуализиране на визията.

2. Lucidchart (най-подходящ за динамично и интелигентно създаване на диаграми)

чрез Lucidchart

Представете си, че вашият екип расте толкова бързо, че организационната ви диаграма не може да го следва. Вие се налага да прерисувате кутийки и да превръзвате имена всяка седмица – достатъчно, за да се побърка всеки.

Lucidchart решава този проблем, като свързва организационната ви диаграма директно с източници на данни в реално време, така че актуализациите се извършват автоматично.

Екипите в Amazon и GE харесват неговия изчистен интерфейс и функции за сътрудничество, които позволяват на всеки да допринесе за единна, динамична диаграма в реално време.

Най-добрите функции на Lucidchart

Автоматично актуализирайте организационни диаграми и схеми от източници като Google Sheets, като елиминирате ръчната преработка.

Редактирайте една и съща диаграма едновременно с колегите си, с коментари и история на версиите, за да поддържате всички в течение.

Създавайте професионални диаграми по-бързо с помощта на AI-подпомагани подсказки, условно форматиране и динамични конектори.

Получете достъп до премиум шаблони и библиотеки с форми за всичко – от организационни диаграми до технически диаграми.

Ограничения на Lucidchart

Ограничение до 60 фигури на документ и само три редактируеми документа в безплатния план.

Връзката с данни в реално време и разширените интеграции са достъпни само в плана Enterprise.

Необходим е план Enterprise за достъп до мобилни и настолни приложения.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален : 9 $/месец на потребител

Екип : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 отзива)

☕ Потребителско мнение: Потребител на Capterra оценява достъпността на Lucidchart чрез браузър, безпроблемната интеграция с Google Drive за архивиране и обширната библиотека с шаблони, която улеснява създаването на диаграми на процеси.

3. Creately (най-добър за безпроблемно визуално сътрудничество и създаване на диаграми)

чрез Creately

Представете си следното: вашият екип провежда мозъчна атака, управлява проекти и планира стратегии – и всичко това, докато преминава от един софтуерен инструмент към друг и губи представа за идеите.

Creately елиминира този хаос с интелигентния си визуален канвас, който централизира задачите, диаграмите и сътрудничеството на едно място.

С над 1000 шаблона и диаграми, подпомагани от изкуствен интелект, Creately улеснява създаването на организационни диаграми, блок-схеми и планове за проекти за компании от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Creately

Използвайте визуална интелигентност, задвижвана от изкуствен интелект, за да създавате диаграми с подсказки и да откривате полезни информации.

Използвайте сътрудничеството в реално време с редактиране от много потребители и история на версиите за безпроблемна работа в екип.

Използвайте обширна библиотека с шаблони, съдържаща над 1000 професионално проектирани опции за организационни диаграми, диаграми на Гант и други.

Насладете се на двупосочна синхронизация на данни с инструменти като Google Sheets и Excel, които гарантират, че актуализациите остават последователни на всички платформи.

Ограничения на Creately

Безплатният план има ограничени функции, което го прави неподходящ за екипи с комплексни нужди.

Може да се появят забавяния или грешки при работа с големи диаграми или прекалено голям обем данни.

Мобилният интерфейс е по-малко оптимизиран в сравнение с версията за настолни компютри.

🧠 Знаете ли, че: Първата организационна диаграма е създадена през 1854 г. от Даниел МакКалъм, шотландско-американски инженер, с цел подобряване на комуникацията и изясняване на йерархията в железопътната компания New York and Erie Railroad. Този революционен инструмент се превърна в модел за съвременното организационно управление.

Цени на Creately

Лично : 5 $/месец на потребител

Екип : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 89 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Creately

G2 : 4,4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

☕ Потребителско ревю: Това ревю в G2 подчертава как Creately поддържа нещата прости и достъпни, като в същото време предлага мощни инструменти за сътрудничество – идеални за екипи, които искат гладки работни процеси.

4. Pingboard (най-подходящ за подробни профили на служителите и вътрешни връзки)

чрез Pingboard

Pingboard се справя с основното предизвикателство да се запомни кой кой е в една бързоразвиваща се компания, като служи и като софтуер за база данни на служителите.

Освен че просто изобразява йерархичните връзки, Pingboard превръща организационните диаграми в интерактивни центрове, като интегрира подробни профили на служителите. Тези профили показват годишнини от работа, биографии и дори важни събития, като по този начин всички са информирани и свързани.

Най-добрите функции на Pingboard

Автоматично генерирайте и актуализирайте организационни диаграми въз основа на промени в HR базите данни.

Включете биографии, данни за контакт, годишнини от работа и други в профилите на служителите за по-добра връзка в екипа.

Визуализирайте междуфункционалните структури с Teams Matrix View, което улеснява планирането и прогнозирането на ресурсите.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Workspace, Slack и Microsoft Teams.

Ограничения на Pingboard

Липсва десктоп приложение и има ограничени функции в мобилните версии.

Автоматичните актуализации могат да се забавят, като промените понякога отнемат дни, за да се отразят.

По-високи цени без безплатен план, което ограничава достъпността за по-малки екипи.

Цени на Pingboard

Стандартен: 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Pingboard

G2 : 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (590+ отзива)

☕ Потребителско ревю: Ревюто на GetApp разказва как Pingboard превърна сложната сливане в по-гладък процес, като ясно очертава структурите на екипа и предлага незабавен достъп до профилите на служителите, което прави всичко много по-прозрачно.

5. Microsoft Visio (най-подходящ за диаграми, базирани на данни, и корпоративни потребители)

чрез Microsoft Visio

Опитвали ли сте някога да актуализирате сложна диаграма, само за да осъзнаете, че тя е остаряла в момента, в който натиснете бутона „Запази“?

Microsoft Visio решава този проблем, като свързва диаграмите директно с източници на данни в реално време, като Excel и Microsoft 365, поддържайки визуализациите точни и актуални.

Благодарение на дълбоката си интеграция с екосистемата на Microsoft, Visio опростява създаването на професионални диаграми, като организационни диаграми, процеси и мрежови карти.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Автоматично генерирайте организационни диаграми от източници на данни като Excel или Exchange.

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Microsoft 365 като Teams, Power BI и OneDrive.

Използвайте богата библиотека от шаблони и фигури за блок-схеми, организационни диаграми и технически диаграми.

Получете достъп до функции за сигурност на корпоративно ниво, включително управление на правата върху информацията (IRM), за сигурно сътрудничество.

Ограничения на Microsoft Visio

Стръмна крива на обучение за начинаещи, които не са запознати с инструментите на Microsoft

Ценообразуването на базата на абонамент може да бъде скъпо за потребители, които използват софтуера от време на време.

Ограничени разширени функции на платформи, различни от Windows

Цени на Microsoft Visio

План 1: 5 $/месец на потребител

План 2: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (над 660 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3270 отзива)

☕ Потребителско мнение: Рецензентът на G2 оценява Visio за неговите подробни диаграми и възможности за създаване на блок-схеми, безпроблемна интеграция с Office 365 и функции за свързване на данни, въпреки че отбелязва някои забавяния в сътрудничеството.

6. SmartDraw (Най-добър за професионални визуализации с ограничен бюджет)

чрез SmartDraw

Имате проблеми с скъпите лицензи за софтуер за създаване на диаграми? SmartDraw предлага икономична алтернатива с ключови функции, подобни на тези на премиум инструментите за създаване на професионални визуализации.

Той комбинира диаграми, бяла дъска и интеграция на данни в една интуитивна платформа.

Независимо дали изготвяте планове на етажи, организационни диаграми или карти на процеси, SmartDraw опростява процеса с лесни за използване шаблони и автоматизация.

🧠 Знаете ли, че: Стартиращите компании са най-податливи на провал, когато достигнат 11–50 служители, често поради предизвикателствата, свързани с мащабирането на операциите, управлението на ресурсите и поддържането на единна визия по време на бърз растеж.

Най-добрите функции на SmartDraw

Автоматично коригирайте форматирането и оформлението за професионално изглеждащи диаграми.

Интегрирайте с инструменти като Google Workspace, AWS, Jira и Microsoft 365.

Получете хиляди шаблони за различни видове диаграми, от блок-схеми до етажни планове.

Вземете лицензи за целия сайт, което ги прави достъпни за големи екипи и предприятия.

Достъп до инструмента отвсякъде, с безпроблемна достъпност както на настолен компютър, така и в облака.

Ограничения на SmartDraw

Липсват усъвършенствани функции за сътрудничество, които се срещат при конкуренти като Lucidchart.

Понякога се съобщава за проблеми със стабилността при по-големи и сложни диаграми.

Ограничени възможности за персонализиране при сложни дизайни

Цени на SmartDraw

Индивидуален : 9,95 $/месец

Екип : 8,25 $/месец на потребител

Лиценз за сайт: 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2 : 4,6/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

☕ Потребителско мнение: Рецензентът на GetApp подчертава лесния за използване интерфейс на SmartDraw и добре проектираните шаблони за създаване на блок-схеми и диаграми, като изразява желание да проучи повече функции.

7. Organimi (Най-добър за динамични и персонализирани организационни диаграми)

чрез Microsoft Appstore

Ако вашият екип се бори със статични диаграми или отнемащи време ръчни актуализации, Organimi решава тези предизвикателства с автоматизация и гъвкавост.

Този софтуер за организационни диаграми е предназначен за компании, които търсят интуитивен инструмент за създаване на персонализирани диаграми и директории на ключови заинтересовани страни.

Независимо дали планирате роли, преструктурирате организацията си, управлявате продажбите или планирате растеж, интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” и интелигентните функции на Organimi улесняват визуализирането и поддържането на организационната структура.

Най-добрите функции на Organimi

Автоматично импортирайте данни от източници като Excel и HR системи, за да създавате диаграми.

Персонализирайте полетата, брандинга и темите за индивидуални визуализации.

Достъп до матрични диаграми и управленски структури за сложни организации

Възможност за безпроблемно споделяне чрез линкове, вграждане или формати за печат

Използвайте фото табла и директории, за да свържете визуално членовете на екипа.

Ограничения на Organimi

Някои потребители считат за трудно създаването на многостепенни структури или напреднали персонализации.

Интеграцията с външни инструменти може да изисква допълнителни усилия.

Цени на Organimi

Basic : 11 $/месец

Премиум: 22 $/месец

Оценки и рецензии за Organimi

G2 : 4,5/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 130 отзива)

☕ Потребителско мнение: Този потребител на Reddit хвали Organimi за лекотата на употреба, бързата поддръжка на клиенти и опциите за персонализиране, като отбелязва безпроблемния CSV импорт за създаване на организационни диаграми и достъпните планове за ъпгрейд.

8. OrgChart (най-подходящ за напреднали HR интеграции и планиране на работната сила)

чрез OrgChart

Управлението на една постоянно развиваща се организация често може да ви накара да се чувствате, сякаш имате прекалено много задачи наведнъж.

Специалистите по човешки ресурси и лидерите, които се нуждаят от опростяване на организационните си диаграми без усилие, могат да разгледат OrgChart.

С възможността си за безпроблемна синхронизация с над 50 HR системи и автоматизиране на сложни работни процеси, OrgChart улеснява планирането на работната сила, като ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на успешен екип.

Най-добрите функции на OrgChart

Автоматизирайте създаването на организационни диаграми с HRIS интеграции като Workday и ADP.

Достъп до персонализирани показатели за брой на служителите, заплати и отчети.

Симулирайте организационни промени и моделирайте структури след сливане.

Получете персонализирани опции за експортиране, включително PDF и вграждане в SharePoint.

Осигурете сигурно споделяне и сътрудничество с помощта на усъвършенствани контролни механизми.

Ограничения на OrgChart

Форматирането и персонализирането могат да отнемат време, за да се усвоят

Разширените функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на OrgChart

Премиум : 99 $/месец

Enterprise: 142 $/месец

Оценки и рецензии за OrgChart

G2 : 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

☕ Потребителско мнение: Потребител на OrgChart подчертава лекотата на употреба, гъвкавостта при персонализиране и полезните ресурси за поддръжка за настройка на разширени функции, актуализиране на диаграми и безпроблемно споделяне.

9. Miro (Най-добър за визуално сътрудничество и творческа работа в екип)

чрез Miro

Ако някога сте се мъчили да обедините екипите по естествен и ефективен начин, Miro може да ви помогне.

Като универсална платформа за визуално сътрудничество, тя помага на екипите да провеждат мозъчни бури, да разработват стратегии и да изпълняват планове безпроблемно – независимо дали сте UX дизайнер, който планира работни процеси, продуктов мениджър, който определя приоритетите на забавените задачи, или Agile треньор, който провежда спринтове.

Най-добрите функции на Miro

Инструменти с функция „плъзгане и пускане” за създаване на организационни диаграми, мисловни карти и wireframes

Използвайте интерактивни шаблони за мозъчна атака, гъвкави работни процеси и стратегическо планиране.

Получете AI-базирани анализи за по-бързо вземане на решения и по-добра съгласуваност.

Насладете се на сътрудничество в реално време с функции като живи разговори, видео разходки и гласуване с точки.

Интегрирайте с над 160 инструмента, включително Google, Microsoft и Slack.

Ограничения на Miro

По-стръмна крива на обучение за начинаещи поради богатите му функции

Офлайн функционалността е ограничена и изисква достъп до интернет.

Ограниченията на безплатните версии могат да ограничат достъпа до разширени инструменти.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 USD/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,7 (7389+ отзива)

Capterra: 4,7 (1606+ отзива)

☕ Потребителско мнение: Потребител на Miro в G2 хвали интуитивния интерфейс, гъвкавите шаблони и безпроблемната интеграция с Jira, като подчертава ефективността му за сътрудничество в реално време, мозъчна атака и оптимизиране на работните процеси с клиенти и екипи.

Прочетете също: Как да създадете и оптимизирате организационни диаграми

10. Sift (най-подходящ за създаване на подробни директории на служителите и опростени организационни диаграми)

чрез Sift

Sift улеснява създаването на организационни диаграми, като се фокусира върху лекотата на използване и свързаността на служителите.

Известен като „указател на хора“, Sift автоматично генерира профили и организационни диаграми от съществуващи HR и IT данни, като гарантира точност и простота.

Изберете най-добрите функции

Автоматизирайте създаването на организационни диаграми, синхронизирани с HR и IT системите.

Персонализирайте профилите на служителите с подробна информация като умения, образование и интереси.

Използвайте функцията за бързо търсене, за да намерите служители по име, длъжност или отдел.

Получете достъп до сертифицирани мобилни приложения за iOS и Android и интеграции с инструменти като Slack и Teams.

Персонализирайте инструмента с цветовете и логата на вашата марка.

Премахнете ограниченията

По-малко разширени функции в сравнение с някои конкуренти

По-бавно внедряване на актуализации, както съобщават някои потребители

Няма безплатен план; цените могат да бъдат високи за по-големи организации.

Сравнете цените

Стартово ниво : 200 $/месец

Pro : 300 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Прегледайте оценките и рецензиите

G2 : 4,8 (над 430 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

☕ Потребителско мнение: Потребител на Sift оценява бързия и информативен интерфейс, безпроблемната интеграция и отличната функционалност за търсене, особено за ефективно проучване на йерархиите в екипа.

Ето още софтуерни инструменти за организационни диаграми, които да имате предвид за специфични нужди:

ChartHop : Комбинира организационни диаграми с анализи на персонала, предлагайки функции като прогнозиране на броя на служителите, проследяване на DEI и персонализирани табла за отчети.

TeamOrgChart : Автоматично генерира организационни диаграми на живо с актуализации в реално време, интегрирани в Microsoft 365.

Freshteam: Генерира организационни диаграми въз основа на данните за служителите, включва система за проследяване на кандидатите и предлага инструменти за въвеждане в работата и управление на отпуските.

Превърнете вашата организация от хаотична в организирана с ClickUp

Създаването и поддържането на организационна структура не трябва да прилича на решаване на пъзел с липсващи парчета. Независимо дали вашият екип се разраства, преструктурира или просто се нуждае от по-добра видимост на ролите и отговорностите, ClickUp ви предоставя инструментите, с които да го направите безпроблемно. С помощта на бели дъски и шаблона за организационна структура можете визуално да начертаете структурата на вашия екип, лесно да коригирате йерархиите и да сътрудничите в реално време – всичко на едно място.

Няма повече остарели таблици или объркващи диаграми. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp ви позволява да усъвършенствате организационната си структура в съответствие с развитието на екипа ви, а над 1000 интеграции и мобилен достъп гарантират, че всички остават в синхрон, независимо къде работят.

Не е чудно, че над 3 милиона екипа се доверяват на ClickUp, за да оптимизират работните си процеси!

Готови ли сте да спрете да играете играта „кой е кой“? Създайте си профил в ClickUp още днес и кажете сбогом на догадките.